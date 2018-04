Lo que de verdad es un Máster

hombre prácticamente te lleve un poco la sangre no sobre todo por por tu vida general tú cuando vienes de un barrio obrero como por ejemplo de San Cristóbal no que lleguen a la universidad ya es como una especie logro bastante loco ir ya hacer un máster pues supone una carga económica para una familia que en mi caso soy el primer licenciado mi familia el primero que ha la aprueba Master y bueno pues la gente se puede hacer una una idea de lo que supone económicamente para una familia trabajadora no poder pagar unas tasas de dos mil cien euros para sólo un curso que esta señora ahora asumen esos privilegios parece ser que no ha ido al Master que se matriculó tarde que nunca las clases cuando todos los que hemos hecho máster hemos tenido Esquire a las clases examinarlo a hacer trabajos hacer el propio TFM presentar el TFM descender las look Tribunal pues no me parece cuanto menos una tomadura de pelo sobre todo en la defensa de dónde te

Voz 1291

02:15

para mí debería significar un punto de inflexión de cuál es la calidad de la educación pública porque unos alumnos tenemos unos unas reglas y otros alumnos tienen otras qué qué está pasando con las tasas y todo esto para mí debería abrir una brecha social porque no es solamente que falsificó un título público que ya no sólo es un delito es una no sé es una vergüenza que un político que nos está representando y gobernando eh no tengan ningún respeto hacia lo público sino que debería de verdad empezar a tomarse en serio que pasa pasan la universidad que pasan la universidad qué ha pasado con con el boom de los títulos e IU defender yo vamos yo quiero defender a toda la universidad pública a los excelentes profesores y profesoras que existen e Iker para mí me a mí me cambió la vida a la universidad siendo gasta señora pues es acuerde los de lo tiene a mí la universidad me cambió la vida sí y espero que por decencia y pues tenga tenga la honestidad de mirar a la cara a la gente que decirle mira voy a dimitir porque yo no he tenido las mismas reglas que vosotros a la hora de acceder di me tengo que ir ya está no pasa más has hecho mal te vas