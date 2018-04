Una mañana con Rhodes, Chopin, Schubert y Rajmáninov

Voz 1 00:00 bueno estaba sé

Voz 4 00:17 pero que un día toques tú esta pieza de música que tocó el pie

Voz 0874 00:20 no lo puedo tocar ahora mismo si quieres no Sapienza cualquiera de Rachmaninov

Voz 4 00:26 la esta o Rachmaninov niño genio

Voz 0874 00:29 en serio eso lo mejor de esto que hacemos algunos sábados es la de gente que me dice que ha comprado un teclado para empezar a tocar para volver a tocar

Voz 4 00:37 cuál es fantástico un piano un teclado

Voz 0874 00:40 teníamos que pedir una comisión del tres por ciento a Yamaha

Voz 4 00:43 mire a mí de broma eso me da igual lo que quiero es que la gente toque mucho

Voz 0874 00:46 para están mejor pianos que X Box es verdad bueno oye mi también me gustan los videojuegos no juegas

Voz 4 00:53 no sabes porque es Sneijder fans que porque el dedo gordo de cada mano se vuelve loco y luego no puede tocar a una cosa rara pero con eso tengo que tener cuidado

Voz 0874 01:02 quizá debería estar algún consejo sobre en qué piano o que teclado debería comprarse la gente si es que se ponen a ello porque no es lo preguntan a veces en serio sí porque te claves muy baratos pero las teclas no son lastradas como las de un piano y quizá eso no es lo mejor no hay Till igual

Voz 4 01:19 sale muy tu país es lo ideal es comprar algo con teclas lastradas que parecen casi como las de un piano de verdad como de una en a lo mejor es que sea un teclado de ochenta y ocho teclas tamaño completo esto es lo que la gente tiene que buscar compra online Isi y necesitan también que venga con un pedal de sostenido

Voz 1 01:40 a darlas

Voz 4 01:42 si alguien quiere comprar un piano de verdad hay algunos de segunda mano con precios muy razonables

Voz 1 01:47 a ello ya han hicieron

Voz 4 01:50 súper rico tienes mucho dinero obviamente comprado un estén way es el mejor del

Voz 0874 01:56 hondo si quieres algo más modesto con ochenta y ocho teclas estamos hablando y yo creo que de unos cuatrocientos euros

Voz 4 02:03 inmerso Match seguro que en Internet se puede comprar por menos de cuatrocientos para mucha gente

Voz 0874 02:07 que sigue siendo un gasto considerable pero también hay que tener en cuenta que si luego lo no lo usan o les hace falta el dinero se puede vender en Wall a pop recuperar buena parte de lo invertido

Voz 4 02:17 Kirsten sale pero no puedo vender pero que la gente piense que no lo compra sólo parate puede ser para tu novia tu novio tu marido a tu mujer tus padres tus sobrinos dos hijos checa es una cosa que podéis hacer junto

Voz 0874 02:27 los que aprender a tocar te da paz interior del ejercicio para la mente

Voz 4 02:31 añitos puede tocar con lo cual está muy bien porque así no sientes vergüenza así pocas MAM estás aprendiendo a las nota para mí es como hacer meditación en televisión todo esto es muy divertido de hecho algo que ejercita el cerebro peca de Saint-Denis que te conecta con esa parte de ti que no tiene que ver con las palabras muy dentro de ti ahí es como lo que teníamos cuando éramos niños y que vamos perdiendo con los años reconectar con esa parte de fantástico o aprender unas cuantas notas tu unos sencillo de hecho pero ahora lo que sea si quieres tocar reggaeton puedes hacerlo

Voz 0874 03:12 aquí puedes tocar reggaetón y que suene reggaeton en el sí

Voz 4 03:14 te puedes tocar todo en un piano

Voz 0874 03:17 cuando fuimos a ver a Grigori Sokolov me contaste que él viaja con su afinado y que sólo acepta tocar en un modelo determinado de piano cuando tú das conciertos hay pianos que son más difíciles de tocar que otros

Voz 1 03:29 el chat en A

Voz 4 03:31 ni Benestar padecí no hay dos pianos iguales incluso si son dos pianos de cola estén en de concierto son distintos a veces las teclas son más duras formas blandas a veces no están ajustadas igual o más brillo en la parte alta menos en la mitad y nada en la parte baja bañistas se puede ocasionar con el sonido de un piano si lo piensas lo que hace es cuando tocas es crear sonido el sonido es lo más importante y los más grandes como Sokolov o Zimmerman están obsesionados con el sonido lo puedes modificar con tu equipo técnico alterar los martillos que golpean las cuerdas ante retocar las teclas la acción de los pedales Sant Glenn Gould viajaba siempre con su propio piano muy ligero incluso con su banco para sentarse había hecho su padre supongo que el piano acaba convirtiéndose en tu mejor amigo

Voz 0874 04:23 cuando vino al programa y tocó en el piano que tú estás ahora mismo asentado la singular y me acordé me pidió que la fijáramos al cuatro cuarenta y dos o algo así Fofó

Voz 4 04:35 cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y dos

Voz 1 04:38 sí

Voz 4 04:41 el estándar en Estados Unidos es diferente al europeo si te soy sincero la diferencia no se aprecia menos que tengas un oído con una afinación ultra perfecta

Voz 0874 04:49 a menos que seas un divo ya nada James

Voz 4 04:52 en el día a los que piden que haya caramelos en el camerino de todos los colores salvó amarillos bueno cómo tienes el calendario ahora Aifos una sarta en abril no está mal no tengo varias cosas ese súper luego ya es un poco más pero no importa

Voz 0874 05:06 la tocas en Madrid en verano en China

Voz 4 05:09 ahí a mi me parece que el día trece en el Jardín Botánico un festival al que vienen también Kraft Word Rufus Wainwright muy buen inútil porque también yo a estar muy bien hoy Schubert Schumann Schubert Mi ANFO yo creo que es el compositor con peor suerte de la historia de los suyos muy trineo uno de los mayores genios no es innegable era un monstruo de la música pero el hombre no medía más de media increíblemente feo tanto que su apodo era cara de Z siempre me parece que escogió a los músicos con las peores vidas no esta es la realidad el tipo de cuentas Armenteros algo con las mujeres es cuando por fin logró tener sexo con una acogió sífilis se le cayó el pelo lo que le hizo todavía más feo Llera increíblemente pobre tanto que vivían en chabolas si dependía de lo que le daban por caridad amigos que no podía pagar ninguna factura min comprar durante su vida a nadie apreció su música dice todo muy triste Happel menos del diez por ciento de la música que compuso se publicó en vida yo nací compuso un montón más de seiscientas canciones en cuanto tal mil quinientas obras con veintiuna sonatas para piano más de veinte piezas para cuarteto de cuerda nueve sinfonías nueve pero murió los XXXI Beethoven a los XXXI sólo ha compuesto una sinfonía él había compuesto nueve están Schubert además era tartamudo mandaba con un bastón dormía con la vastas puestas hablaba mal no tenía una buena Mind sus padres tuvieron diez en el murió pobre desgraciado y enfermo

Voz 1 07:02 ya

Voz 4 07:03 las ya unas sí dejó un legado increíble cuando tenía dieciocho años compuso en un solo año veinte mil con pases de música piensa IMV en un solo año nueve obras para la Iglesia Giba una sinfonía ciento cincuenta canciones una vez compuso ocho ni un solo día en octubre de mil setecientos quince así que con una vida corta pero dura llegó a estar tan deprimido que pensó en hacerse abogado haters llegaba tanto Asimismo como para crecer abogado in pero tuvo algún momento bueno que vivió estas fiestas en las que se reunía la gente para interpretar música acabaron llamándose era un poco extraño pero en fin también se bebía mucho en esas reuniones era el único compositor junto con moza capaz de componer una pieza entera en su cabeza no en el piano encabezan ancha escribir la directamente en la partitura es como escribir una novela en tu cabeza y luego sólo dictar las sin tener que hacer correcciones es increíble

Voz 0874 08:14 Cádiz en la pieza que vamos a poner en que deberíamos fijarnos

Voz 4 08:17 va todo el mundo la conoce AIM súper conocida prolonguen Summer en la primavera y el verano de mil ochocientos veinticinco la música siete poemas de Walter Scott seis de ellos fueron la canción del verano pero nadie conoce por su nombre vuelven Curt Allen esta mujer llamada Ellen reza para pedir que Dios la perdone por sus pecados y los de su padre esta arrodillada ante la Virgen María and happy todo muy ultras religiosos de sabes pero claro se hicieron tan famosas que se cambió el texto la tiza para poder cantarla

Voz 1 08:58 Valencia da sabe nada o sea

Voz 4 09:02 así se lo que ahora conocemos como el Ave María es una prueba de que algo bien hizo Beyoncé hasta empleado e instó a sus canciones pero el serio aparte de moza no se me ocurre otro compositor con un talento tan inmenso para escribir

Voz 1 09:19 días

Voz 4 09:22 amena escuchen esta canción con su simplicidad tan increíbles esta versión es preciosas escuchen y entenderán porque Schubert

Voz 0874 09:30 Genio

Voz 1 13:46 iba a vivir fuera

Voz 4 13:48 qué voz más bonita tienes gracias por contarnos esto

Voz 0874 13:52 como suelo decir si esto te pilla en casa un sábado por la mañana planchar una camisa va a ser la camisa mejor planchada de la historia tras la la me me me gusta planchar igual con esta música están hasta me gustaría Shetty

Voz 4 14:04 es Nacho Fernández les tan bonita a pie es una de las pocas que se publicó en busca de hecho fue uno de los trabajos que más dinero les importó fugaz ciborgs le pagaron el equivalente a unos veinticuatro euros que en la época era un montón dónde dinero durante brisa estén Coixet lo realmente triste es que buena parte de su música no encontró se interpretó hasta mucho después de su muerte Chávez sus sonatas para piano ninguna de las veintiuna se interpretaron hasta la década de mil novecientos veinte lo cual es increíble más porque son obras maestras

Voz 0874 14:40 porque paso eso es que esta es innata

Voz 1 14:42 el nuevo entrenador entrenar no sé

Voz 4 14:45 es que en esa época no había Internet no podía ser una estrella internacionales había muchos compositores Schubert era este tipo loco nave minuto borracho y mítico sin dinero

Voz 1 14:58 Cheney es de la misma ni creo

Voz 4 15:04 en sus últimos diez años de vida ganó al cambio de Ahora el equivalente a ocho mil euros en total

Voz 1 15:10 el censal para diez años Wes

Voz 4 15:13 cómo sobrevive con eso es una locura que es mi Edward pero el tipo que legado de algún modo me da muchas esperanzas porque significa que puedes tener una vida súper miserable no tener ningún éxito pero quizá tan solo quizá dentro de cien años esa pieza de música esa canción leer ese libro ese cuadro llega a ser considerado una obra bien

Voz 0874 15:39 arte creo que estás haciendo una metáfora contigo mismo pero yo no sé muy bien qué parte de su ver es la parte con la que te identifiques espero que no sea la sífilis

Voz 4 15:47 bueno yo estoy esperando a los resultados de análisis después de mi último viaje a Tailandia hacen no es lo que veo de Schubert en mí es una falta total de esta hicimos las cartas confianza en uno mismo las carencias es verdad yo creo que todos tenemos esa sensación

Voz 0874 16:09 síndrome del impostor pero eso no significa que lo que

Voz 4 16:12 piensas sea verdad nada este escáner ACC ver eres el break hacer en mi caso creo que está empeorando nave ahora me pasa siempre no déjame que no sabía que vamos a hablar de esto pero sí anestesistas una cosa habitual cada vez más es muy cómo estáis como ojalá hubiera una manera de huy huy Fanning pero si todos los sufrimos la clave es cómo vivimos con él porque de otro modo es muy difícil disfrutar con lo que todo el rato sientes que no estás a la altura de enfados a mi trabajo consiste en tocar en conciertos la misma pieza de música que tocan misiones en los ley de las mil notas que toco añado unos gramos de más al pulsar la tecla en una sola he arruinado el listón está ahí la atención al detalle país la obsesión con la perfección es tan precisa nunca vas a pensar que una interpretación ha sido perfecta Hart cómo puedes estar a gusto con esa sensación

Voz 0874 17:15 no aceptando que no puede ser perfecto

Voz 4 17:17 esta octava opina gracias doctor Del Pino

Voz 0874 17:20 da igual a todos a veces también después de programa pues me presionó con lo que no ha funcionado aunque sea un detalle

Voz 4 17:26 oye al contrario es un programa crees que ha sido un desastre recibes quinientos correos de gente que dice que fue fantástico es es muy raro verdad es que ser humano es complicada T ingieren al ser humano es un reto si quieres

Voz 0874 17:41 escuchamos un poco más de siendo anima ya te

Voz 4 17:43 desde esta es una pieza muy muy muy BAE escribió una serie de improvisaciones el año antes de morir en mil ochocientos veintisiete estar en Darfur

Voz 1 17:55 en de así es

Voz 4 17:58 la tercera y la cuarta se publicaron treinta años de hecho a la que vamos a escuchar se publicó en sol mayor porque era más fácil de tocar que era Solbes el mayor ya que es lo que sube es la compuso a Anza durante mucho tiempo sólo se encontraba en sol mayor pero afortunadamente luego se público en algo es otra de esas piezas que has tocado el piano de pequeño y ahora quiere empezar otra vez puedes empezar con el navío aunque sea en sol bemol con un montón de negras pero no te sus textos FIBA este que tardará unas horas en hacerte con ella y luego tendrá sentí que estaban a Sean no dice que van al piensa increíblemente bella de nuevo otro ejemplo de cómo Schubert cogió una melodía y la soltaba legales una de las grandes obras maestras

Voz 1 25:06 más entra

Voz 4 25:09 el tiene que emergentes escuchando esto que solía tocar el piano

Voz 1 25:14 hace años llana han hay que todavía lo que tipa en estéis cine

Voz 4 25:20 les prometo que pueden tocar esta pieza en unos pocos meses no es increíble siempre que sea en sol mayor en Chief en sol bemol mayor Dios que viene porque asusta porque se les tiene miedo a las negras

Voz 1 25:33 de nada

Voz 4 25:36 el español está claro cuando las miras son como un lenguaje viste

Voz 1 25:43 sí

Voz 4 25:44 más pero es una cuestión de matemáticas de de lógica artefacto de Física donde no es difícil pero te tienes que concentrar creo que buena parte del problema yo también lo tengo es que ese no la clave como concentrarnos en Errejón para todo ello aplicación las visite la página web no carga en medio segundo los vamos a otra cosa Moreso de pasar una hora concentrados un par de compases en Sol mayor

Voz 31 26:13 sí no

Voz 4 26:18 hay no y bueno que no podemos hacer algo rápidamente ni nos molestamos en intentarlo en Kamen yo defiendo la vieja escuela coger un lápiz ver la partitura de sentarte ante el teclado trabajar cuarenta minutos o una hora y lento pero seguro nazi Week unas cuantas semanas o meses acabas tocando esta bella pieza musica

Voz 0874 26:40 al hablando de aprender nos tenemos que marchar así que la palabra de la semana venga sujeta velas o al es ya ya estás inventando esta mierda sujeta velas se jacta Dallas Vela es Cano a que sujetar es el verbo to go Jaca esa que se haga algo para sujetar una vela bueno aquí la palabra ridícula no voy a usar yo esa palabra cariño pasa sujeta velas yo no la traducción correcta es como se dice en inglés que es la tercera ruedas como lo decís se refiere a la persona que sobra cuando hay dos en una relación o deshaga eso yo todo el tiempo que no se va nunca sujeta Vela

Voz 1 27:21 tienes que usarlo ejercen las aguas

Voz 0874 27:23 tengo que usarlo próximamente este con una pareja les diré unos cuantos compases antes de marcharnos porque a pesar de Sharon un poco de hecho estabas viviendo

Voz 4 27:34 Llorca las calles eran muy estrechas y se movía en

Voz 1 27:37 duro duro borró con George ni a mi ser

Voz 4 27:43 escribió una pieza de música para emular como era ir en bus

Voz 0874 27:46 vaya a mí me parece bonita tenemos que en día no a Valldemossa hacer y el programa esa me encantaría la casa de Chopin hecho a ahora el burro de Chopin

Voz 33 28:06 eh

Voz 27 28:12 eh

