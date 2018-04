Curiosidades cómicas

Voz 1 00:00 no no no no

Voz 0447 00:16 realmente es algo absolutamente impropio del año dos mil once año en el que vivimos catorce C

Voz 0210 00:30 a vivir que son dos días Javier del Pino daño que lo buenos días don Javier cómo está

Voz 0874 01:00 qué antiguo es una es una una a es Radio

Voz 2 01:03 trece mil impresionada se acaba por unos niños Castelo así dice que por las mañanas de los sábados se los ponen para Molar

Voz 0210 01:13 m a pregunta de Javier me unos Grill Sara estos de rapero americano que dientes de oro sí

Voz 0874 01:18 te has hecho arroba guay Graves

Voz 0210 01:20 esta gran seguir Lay y además tienen que ser de oro

Voz 2 01:23 por supuesto no amontona es que te te

Voz 0874 01:26 hacer un molde primero con los ese molde claro

Voz 2 01:28 son prótesis oro fundido la boca te metes

Voz 1005 01:31 para que sea eso sí para que para que de verdad

Voz 2 01:34 me gusta que me ha preguntado June pero por qué te has hecho esto un páramo Lar te das cuenta nada de soy un poquito más mayor que tú

Voz 1005 01:44 cómo estás Jorge muy bien fabuloso fluidos

Voz 2 01:48 estamos eso es ser lo más si no hemos dado ya la edad que tengo ya había leído pero no

Voz 0874 01:54 primer foto me podéis mandar foto no te mando no

Voz 2 01:56 por favor quiero verlo esta la banda son bastante guays

Voz 0874 02:02 oye lapsus de Rajoy quién no tiene un lapsus o quién no se ha puesto delante de una cámara para que nadie haga una foto a tus hijas no nuestro lo nuestro

Voz 2 02:08 Juan bueno esto es es lo lo que yo creo que la a mí me ese duelo de reinas yo creo que para la fiesta del orgullo de bola haría muchísimo

Voz 0210 02:19 yo por favor quedaros con el momento en el que la niña le quita la mano a la abuela

Voz 2 02:22 de niña cumple órdenes de su madre

Voz 1005 02:26 sí claro está

Voz 3 02:28 la verdad lo hemos comentado mucho que lo he visto mucha gente

Voz 0874 02:31 incluso os podéis imaginar fuera de España hay mucho morbo Isaac creados dos equipos no Sofía Haití

Voz 1005 02:37 pero luego descubrí yo soy Tim Sofía eh

Voz 4 02:39 que esa mujer está lo puede estar más apaleada estén suegra eso sí sí

Voz 2 02:45 yo soy Tim Sofía porque el Time Letizia no yo con la gente que desconcierta mucho viene a juicio nunca

Voz 0874 02:53 será la monarquía pues que hay más humano pues la verdad es que sí examina

Voz 2 02:57 que no haya pasado esto el sábado siguiente que es el día la República olla

Voz 1005 03:03 ahí el acerca se queda como pero pero pero pero chavales que otra de tiro pero igual de los reyes Felipe el malo ahora

Voz 2 03:14 quién ya le coge el brazo como diciendo Taylor Roy Chiki chiki

Voz 1005 03:22 cámara Txiki que hay cámaras es mi madre

Voz 2 03:24 viendo con un dedo el intenta quitar como El beso a la niña eso ya sabemos bueno eso ya es una alegoría de limpiar la pulpa de la Monarquía pero no puede

Voz 5 03:33 sí

Voz 0874 03:37 bueno oye de los dirigentes lapsus real están bien y todo el mundo tiene lapsus sobre todo después de escuchar también no que escuchamos durante la semana pasada

Voz 0210 03:44 sí

Voz 6 03:45 está aquí nuestro hermano Juan Ignacio Zoido hombre ministro del Interior que hace velar por la seguridad de pueblos de España mi arma el de Rosario lo que ya todos los cuerpos de seguridad del Estado para que cuiden siempre por todos nosotros

Voz 7 04:07 dado por todos los españoles

Voz 3 04:16 venga alguien parece ahí

Voz 1005 04:19 tanto que parece que es una parodia si de verdad ello como andaluz digo eh no tuve está forzando ahí

Voz 2 04:24 sí ha dispuesto te siente orgulloso me siento orgullosísimo de su gente bueno pero

Voz 0210 04:29 a la policía que es de todos no es aro ahora guarda usted sus colegas

Voz 0874 04:36 lo más verdad que la R tiene sentido la semana pasada de hecho el correo un amigo mío americano se fue a Sevilla para conocer no había estado nunca lo primero que viendo damos aterrizar en un supermercado además haciendo cola con como para comprar era un sueño cuando capirote puesto vestido de blanco espero que ésta tenga significado distinto

Voz 1005 04:57 sí sí claro que mire siempre la antorcha TIC y sino hay antorcha suba Madrid pero bueno tampoco es tan distintos Jorge Luis hola qué andaluces de Jorge

Voz 0874 05:09 la ese las demandas a nombre de Jorge hemos sobrevivido a la Semana Santa fusiones y a nuestro presidente habrá ruptura no me refiero a Catalunya

Voz 8 05:16 en ya estoy bien cuando se lo pues hace hace unos días sin eh

Voz 2 05:27 que una chispa es una un poco

Voz 1005 05:29 de de su mandato lo único golpe lo ha dado él solo ha hecho falta

Voz 0210 05:33 ha sido tuitear se ha roto la mano Twitter

Voz 0874 05:36 con el lío Cifuentes y con una decisión de la justicia alemana de dejar en libertad de Mon iba estimara el delito de rebelión gusto pero lo que más de uno se esté golpeando o tirando de los pelos en la Convención Nacional del PP en Sevilla este fin de semana María poner la oreja en alguno de los corrillo a alguien

Voz 0210 05:52 como de como de gordo se van a hacer los nudos de las corbatas en esa convención merecía porque

Voz 2 05:56 ya esconder micros quieres decir pellejos llevan como se dudó gordo gordo PP andaluz que es como muy al estilo de

Voz 0210 06:05 camisa de cuello abierto nos contaba que

Voz 0874 06:07 en esta mañana como estaba el ambiente por allí ahora os toca a vosotros analizar un poco cómo ha estado el ambiente durante la semana así que vamos

Voz 8 06:19 que Rajoy parece reírse bastante

Voz 0874 06:21 mente se ríen por romperse un dedo como escuchábamos se reía cuando le preguntaban por Cifuentes justo antes de Semana Santa

Voz 9 06:27 aquí

Voz 8 06:33 se sigue riendo cuando le preguntan después de las vacaciones Cifuentes ahora mismo tiene que demostrar este trabajo echaran gracias

Voz 3 06:42 gracias y feliz

Voz 0874 06:44 no chirría por es un nombre y le pone buena cara al mal tiempo y a veces les sorprende tanto la actualidad que se olvide hasta que los participio Cifuentes

Voz 1487 06:52 Fuentes ha dado sus explicaciones aportado unos documentos también la universidad lo ha hecho yo supongo que mañana reiterará porque no se va no va a poder dar otros argumentos diseñados las mismas explicaciones ante el Parlamento regional de Madrid yo creo que eso es una oportunidad para terminar con esta polémica que en mi opinión es bastante estéril

Voz 2 07:16 hombre pues no bueno son su casa que es en su casa porque rápidamente se lanza a buscar una polémica estéril en en el PSOE no de buscar Pedro Sánchez también tiene un manto

Voz 1005 07:26 venga al mundo que no lo tiene sí pero para Rajoy es verdad que esta polémica con lo que has soportado esto es una tontería para él un tío que ha soportado Gürtel esto esto es lo que está hablan de la minucia si esto es una minucia si te por aquí me creéis pillar pero si yo me he librado de lo más unidos

Voz 0874 07:41 sí que hemos estado martillazos a un disco duro

Voz 1005 07:43 a ver qué pasa

Voz 0210 07:46 en el PP en los últimos diez años

Voz 2 07:48 tranquilos lo menos grave pero espero se está llevando la polémica igual exactamente igual que como es empezó lo de la Gürtel esto es una trama de la oposición esto es mentira pero vaya Cotillard hay un punto puede actuar

Voz 0210 07:59 esta actuación y luego bueno esto es un máster que puede ser un trabajo fin de carrera política

Voz 2 08:08 es realmente es maravilloso pero no sale a ver si Rijkaard

Voz 0874 08:12 Carlos trasladó esta semana la investigación del caso a la Fiscalía porque veía indicios de delito es un revés hizo para la implicada

Voz 10 08:18 en absoluto todo lo contrario les digo que para mí

Voz 0434 08:21 es una buena noticia el resto haya puesto

Voz 10 08:24 en conocimiento de la Fiscalía porque he sido yo quién la la

Voz 2 08:26 primera que la ha puesto en conocimiento de los tres

Voz 0434 08:29 no es la primera dijo yo el más

Voz 1005 08:31 tres suenan aquí sea un máster como Esperanza Aguirre

Voz 2 08:35 eso digo yo de Capella Gur tele por Tele les fuimos

Voz 0210 08:38 bueno ese truco y ya ves qué bien le va a ir a una cosa que es muy importante que no sé quién se extraña estamos hablando de la Universidad Rey Juan Carlos Universe esta universidad normal que sea así un poco

Voz 1005 08:50 soy también que te metan en un lío por el prestigio que te da un máster en la Rey Juan Carlos que tampoco te vas a creer que la Universidad de lo más pero la Rey Juan Carlos

Voz 0874 08:58 ahora ha explicado las situaciones Albert Rivera que reflexiones además muy profundas como esta

Voz 0040 09:03 la señora Cifuentes lleva doce días escondida doce días escondida detrás del plasma con no se sabe dónde desde luego es muy preocupante pinta muy mal

Voz 0874 09:13 hombre no solamente pinta males que además creo que

Voz 8 09:17 bueno muy mal vamos a resumir así huele mal tras huele mal pero

Voz 0874 09:20 si la complejidad del análisis no es suficientemente profunda

Voz 0040 09:23 hay diversión ha quedado claro hay demasiadas incógnitas demasiadas contradicciones huele mal replican y por tanto espero que el miércoles sea capaz de explicarlo

Voz 1005 09:32 hasta que la gente que me odia me odie como Albert Rivera

Voz 2 09:38 que te odien porque goles un poquito Quillo

Voz 1005 09:41 lo que digo ahora misma unirse Rey Juan Carlos que no se el miércoles llegó no se Masters pero en fiestas en la presidenta

Voz 0874 09:49 la Comunidad de Madrid acudió muy segura de sí misma a dar explicaciones al pleno de la Asamblea

Voz 0434 09:53 lo defendí de forma presencial la defensa duró poco un resumen en una defensa que puede durar unos diez o quince minutos aproximadamente

Voz 0874 10:02 lo primero que defendió el propio rector el día que estalló el escándalo os acordáis de Javier Ramos no escuché

Voz 11 10:07 he contactado personalmente esta mañana con este tribunal confirman que la defensa se realizó en julio del dos mil doce y obtuvo una calificación de siete coma cinco puntos ganarle banda

Voz 0210 10:21 oye si estoy bien no me cuando mientes tienes que no puedes ponerte una aprobados es que ponerte un notable algo así porque una prueba lo que te pondría

Voz 12 10:29 las simientes entonces alguien dice mira esto es mentira

Voz 1005 10:32 pero le dio vergüenza poner un nueve no también dijo que esto ya es de sinvergüenzas

Voz 0874 10:38 ante no es como una película algo como Pulp Fiction de pérdida de música espiral de ya no puede ser bueno para una de las profesoras con las que él habló que estaban en ese tribunal que firmó el acta luego estaba en el Tribunal ni firmó el acta también el director del Máster Enrique Álvarez Conde que el veintiuno de marzo defendía la validez de ese máster de Cifuentes de una manera peculiar decía esto

Voz 8 10:56 ha sido trata tratada perdón como cualquier alumno y alumno de esta universidad sea como lo es en este caso mi presidenta comunidad autónoma como también lo es la alcaldesa alcaldesa como también su Majestad el Rey Smith Rey goleando al secretario general de la no hacía falta sacar al Rey en esto

Voz 0874 11:13 no bueno lo mismo ha pillado real mejor

Voz 0210 11:16 que la Universidad Rey Juan Carlos están todo el rato tramando por detrás tanto rato de fiesta

Voz 0874 11:22 esto era Enrique Álvarez Conde el día veintiuno de marzo esta semana decías

Voz 8 11:27 cuáles son los más pronto se lo vamos a una Reunión de un órgano porque si no no lo digo por favor señores siempre que facilitará suelo hacer no sé si esa pregunta ya tenía a mi derecha

Voz 3 11:50 hola suelo hacerlo yo no suelo todos los días nos ha ahora

Voz 0210 11:55 de hecho es una universidad que si tú eres elefante por ejemplo la te puedes acercar para la entraña pero se quedan en la Universidad Rey Juan Carlos lo digo en serio oscilando y Rey Juan Carlos que no ha destacado nunca

Voz 2 12:07 culpa tiene la gente que trabaja ahí Pobra de una universidad hospital yo qué sé Felipe VI oye republicano pero pobre gente

Voz 0874 12:15 sí pero no creo esa Rey Juan Carlos I un seguimiento vueltas con moto con casco y luego dice que yo te ponga al borde del abismo es que no contó otra cosa que el rector le llamó para preguntarle si guardaba algún documento el trabajo el acta que según esconderse debieron destruir se deberían haber destruido a los dos años de su presentación pero

Voz 13 12:34 mire pues hay que encontrar un documento hay que reconstruir documentos literalmente

Voz 14 12:40 pero el dice caso por mi carácter institucional e intente reconstruir una hipotética acta

Voz 13 12:47 la reconstrucción se lo digo perdonen en términos jurídicos que no es falsificación de ningún documento

Voz 3 12:58 la piedra Rosetta no esto no

Voz 0874 13:00 es un atraco es cogemos el dinero lo llevamos pero no es un otra

Voz 2 13:03 no dicen nada

Voz 0874 13:05 y el rector de la Universidad Javier Ramos que dice sobre esto la firma

Voz 15 13:08 son de que yo le obligue a reconstruir un acta es rotundamente falsa entiendo que el profesorado esconde intente defenderse y me reservo el derecho a iniciar las actuaciones judiciales oportunas

Voz 0210 13:25 a mí me ha sorprendido un montón porque Rey Carlos pensaban que es rector de la barba de ese estuvo

Voz 3 13:33 Javier Ramos estuvo ahí pero cuando hubiera estado no de broma

Voz 0874 13:40 en esa rueda de prensa que convocó ayer también dijo que no había ni rastro de acta de trabajo o algo por el estilo aquí todos reconocen que ha habido algún tipo de fraude pero la culpa no es de nadie la más inocente la presidenta que repite una y otra vez lo mismo y es que ya actuó con legalidad si alguien hizo alguna ilegalidad no es culpa suya ya desde luego el máster lo hizo vamos a ver algunas de esas excusas que se marcó la presidenta el miércoles se queman tenido toda la semana es lo primero cómo consiguió el título sin acudir a clase

Voz 16 14:05 deberían ustedes saber el hecho de que los estudios sean presenciales simplemente lo que significa es que las clases no serán de manera telemática

Voz 2 14:14 sí me esto ya que lo tenga el visto bueno llega de verdad que yo creo que es telemática como como alumno asquerosos que soy gay sino de la clase no no al revés a mí me llamó él

Voz 0210 14:28 decano de la Facultad informática de la UPV de Valencia para decirme Antonio tengo un una cosa contigo te voy a decir en serio es la única persona la historia la facultad que ha sacado cinco cero cero en todas las asignaturas

Voz 2 14:39 es muy Carlos

Voz 0874 14:42 pues la nota cinco cero justo lo mismo

Voz 2 14:45 no para probar inca pero todas las asignaturas de toda la carrera calar suspendió todas las han aprobado por décimo cada

Voz 0874 14:51 para no volver a ver que tiene muchas no tienen mucho mérito el el tono luego os habéis fijado no era tono de parecéis tontos no verlos has incrédulo siguieron insistiendo como Le dieron por bueno el máster sin hacer lo que hacían el resto de los alumnos

Voz 0434 15:04 los profesores adaptaron a mis propias circunstancias no yo hable mente tener muy poco tiempo paran para poder acudir a clases una esto lo que se hace es pues se sustituye

Voz 0874 15:16 por otra presentación de trabajos portó otras tutorías por una reconstrucción de vino

Voz 2 15:22 momento clave yo soy de la EGB pero las tutorías Dan Dan dan créditos de estos que se llaman ahora

Voz 1005 15:28 bueno a lo mejor le explicas una cosa que te han pasado el no

Voz 2 15:33 pasteles eso también funciona en la universidad

Voz 1005 15:35 la Rey Juan Carlos en las tutorías

Voz 2 15:38 el misterio mucho cuidado con botella de vino

Voz 0874 15:41 yo soy trabajo que sólo el director del master dice haber corregido pero que no consta en ningún sitio

Voz 0434 15:46 a mí no se me puede exigir que esa trabajo aparezca que a lo mejor se aparece porque yo tengo todavía muchas cajas y en cualquier caso yo creo que es un debate que no conduce a ninguna parte

Voz 0874 15:56 bueno yo creo que esto nunca sin abril que si no hay muchas cajas sin abrir por ahí en el no yo casa aparecen las claro

Voz 1005 16:04 sí bueno de todo vino de la universidad

Voz 0210 16:07 el Rey Juan Carlos las cajas catalanas

Voz 1005 16:10 la pista puede ser de Pandora varias mudanzas

Voz 0874 16:13 en su vida aquí también tiene razón que no tiene alguna cajas sin abrir de la última mudanza demasiado endeble tienen más apego a lo que guardo en esas cajas

Voz 0434 16:20 pero realmente no es una tesis doctoral una tesina no es un trabajo de fin de carrera Masters un trabajo para mí bueno pues tenía una importancia relativa

Voz 0210 16:30 ahora sólo ha borrado todo y no archivo pues nada en el PP si tú dejas cólicos en un disco duro es muy probable que te lo revienta o te lo

Voz 1005 16:36 con cosas de Juego de Tronos algo así

Voz 0210 16:39 hasta aquí la L

Voz 0874 16:41 pregunta es es muy ingenua la pregunta no pero sí el título no es tan importante para Cifuentes porque lo es para el resto del mundo porque lo haya conseguido de forma fraudulenta o pues habían falsificado las notas porque claro

Voz 2 16:52 no creo que voy a decir por qué voy a dimitir

Voz 0434 16:54 sí sí yo he actuado de manera correcta

Voz 1005 16:57 de todo correcto te voy a decir yo con la de cosas que ha hecho la gente del PP aquí sería

Voz 3 17:03 pues nada personal pero por lo demás

Voz 0210 17:06 iría súper bonito que la que puede ser una historia real ya te dije lo de Bárcenas mi trabajo estaba en esos dice sí

Voz 2 17:15 que Luis tú tienes un pen drive que de de aquello me han reventado la vida

Voz 0874 17:22 el Meyer todo corrector todo todo todo

Voz 16 17:26 algo algo no funciona bien en nuestro sistema algo no funciona bien cuando aquellos que somos acusados sin pruebas y tenemos que demostrar nuestra inocencia

Voz 0874 17:36 claro claro cualquier caso nos Cifuentes puede estar orgullosa del apoyo de su partido alguno con alguna reserva eh mire las personas

Voz 17 17:43 pues la mano en el fuego es una expresión que ha quedado muy bien

Voz 0874 17:46 igual muy antigua yo quiero yo un amigo como Maroto jamás no pondría la mano en el fuego propio y cuatro tu currículum del abuelo decía tener un máster en Gestión y Administración Pública en y ese cuando en realidad era un programa

Voz 12 18:00 a título menor afirma no da igual por si acaso ha quitado ya más un título títulos en los políticos de verdad alguien les exigen Nadal no lo entiendo muy bien

Voz 17 18:09 no tiene no tiene ningún misterio está en la página

Voz 18 18:12 aunque eso sí hay gente que todo el suceso como más pero sí

Voz 0874 18:15 el chico mala recolección a un paréntesis por cierto ya que tenemos encima de la mesa Maroto que es Pérez esto que he dicho en Radio Nacional de España escucha en lo político yo venía en el coche pensando una cosa se imaginan ustedes de Rajoy que tuviesen nombrada de portavoz a su pareja pues eso sería mucho cante Un partido liderado por una pareja no tan abiertamente pareja como que van a tener dos niños de lo cual es esto me alegro mucho

Voz 1005 18:39 Nos alegra este anti entonces no sé por dónde empezar

Voz 2 18:42 aquí en besándose también que tiene que ver nos es porque están lo están buscando debajo todas las alfombras de todos

Voz 1005 18:50 bueno entonces con quién tendría que estar liado Rajoy quién es el portavoz con algas

Voz 0210 18:56 en calzado a quién no

Voz 0874 18:58 parece mal es que no no no no entiendo también

Voz 2 19:00 luego no sabes que está sacudiendo poquito salpican esto de Cifuentes

Voz 0210 19:05 es que si nos gusta Rajoy está ahí

Voz 0874 19:09 sabes que si esto no ha sido esta ha sido nuestro amigo tú crees que estáis locos creéis que viene de ahí es cuando de hecho no ha dicho

Voz 2 19:24 vale vale vale claro ya lo estoy pillado todo esto es Rajoy el Rey Juan Carlos que montaron una ni la parte

Voz 0874 19:32 ni la de Iglesias ni la libertad de Puche Mono son capaces de restarle protagonismo a Cifuentes el siguiente capítulo es han reaccionado los demás partidos políticos podemos pide dimisión aunque según Echenique

Voz 19 19:42 yo creo que paradigma dimisiones a Partido Popular despedirle

Voz 1005 19:45 venga al olmo

Voz 2 19:48 casi antigua pero que aquí le va bien eh pero es verdad es verdad

Voz 0874 19:53 PSOE que pide el PSOE a ver si que les reitero

Voz 1005 19:55 sí vamos a presentar una moción de censura

Voz 0874 19:58 claro que eso pide moción aunque sin el apoyo de Ciudadanos no sirve de mucho que pide Ciudadanos

Voz 20 20:04 la posibilidad de presentar hoy mismo o mañana la propuesta de creación de una comisión de investigación especifica que nos permita saber exactamente qué ha pasado y contar con la versión de las personas que están en la Universidad Rey Juan Carlos y que todavía no sabemos lo que tienen que decir al respecto

Voz 2 20:19 de no piden nada es decir comisión de investigación hay pocas abierto yo todas esas comisiones sonoras que se facturan aparte es que no entendemos es que todo eso son las el rato que te reúnen que hablas que vas a hablar

Voz 0210 20:29 en España es tan difícil conseguir un trabajo que quién va a dimitir del eso no lo tienen en cuenta como otros dicen en en Suecia dimite muy rápido claro porque tienen trabajo al día siguiente pero aquí

Voz 2 20:38 no quiero sorprender es decir usted trabajo al día siguiente

Voz 0874 20:42 que Ciudadanos no apoye la moción teniendo en cuenta que uno de los puntos que firmó con el PP a la dimisión por falsificación de currículum de títulos aquello de corrupción cero para acá pero era broma eso no primera dice que es que es muy prudente

Voz 0040 20:54 empecemos la casa por los cimientos no por el tejado no empiecen a repartirse sillones ya con Podemos que es lo que están haciendo oiga vamos a investigar o ya saben ustedes la verdad antes de investigarlo

Voz 0210 21:04 no no no estoy nunca una comisión de investigación no arrojó un montón de luz sobre algo si es que hay por ahí algún otro

Voz 0874 21:11 hasta fácil de naves vamos a pensar Esto es Estopa que me han pasado más cosas por ejemplo que Montoro ha presentado los presupuestos de dos mil dieciocho por fin que alguno del PP se planteaba cosas raras para aprobarlos y cubrir los votos que les había retirado el PNV sí creo que si yo fuera Pedro Sánchez prestaría cinco votos el Partido Socialista al azar si él fuera Pedro Flores no dando un voto cada uno

Voz 3 21:43 claro que sí

Voz 0874 21:47 tanto le ha costado al PP ya Montoro en concreto sacarlos adelante que parece que le ha dejado secuelas

Voz 0447 21:53 es que sé si el malo que tenía que sale pasivo que ya llega el momento y que esto son optimistas no es un alquimista Jarosik eso sí gastos no no he oído

Voz 0874 22:07 mucha crítica contra el mismo

Voz 2 22:10 no lo entiendo sea expansivos por supuestos expansivo el gasto es optimista

Voz 1005 22:15 el que sí yo digo mal fiel llegó Jamal al Ministerio y éste me misterio que cansado realmente imagínate

Voz 2 22:20 esto es verdad como con acidez de estómago no acidez

Voz 0210 22:24 acordáis cuando empieza a hablar y lanza unos cuervos

Voz 0874 22:29 decir

Voz 0210 22:30 verbos que se van a por los bueno pues eso muy bien

Voz 0874 22:33 eso porque en estos no hay lo que en los anteriores

Voz 0447 22:35 que no sean recortes moderación en él

Voz 0874 22:41 también algunas a la crisis lo llamaban nadie con este tema

Voz 0210 22:44 de que no nos la Universidad Rey Juan Carlos de la Universidad Rey a Mary

Voz 1005 22:47 pues no hablando de Rey Juan Carlos de la Casa Real creo que le han subido un poquito el presupuesto no

Voz 3 22:51 no parece que vaya al psicólogo la reina lo serio

Voz 0874 22:58 Montoro se enfada si insiste

Voz 0447 23:00 otra carta no crece crece menos que crece la economía

Voz 1378 23:07 sí sí está imitando así mínimo pero ya es ser dice soy montador me voy a imitar a mí

Voz 2 23:14 se ha puesto este doble meramente casual aquí

Voz 0874 23:16 veis que según Montoro benefician estos presupuestos

Voz 0447 23:19 son unos presupuestos pensados especialmente para

Voz 1005 23:23 a los pensionistas a las mujeres pensionistas para que le jodan por favor

Voz 2 23:29 la has faltado a pensionistas y mujeres que hemos perdido un porrón de voto me han dicho con estos movimientos de hippies de últimamente así que venga los autónomos tío es usada para que si seguimos pagando no no no nos hagan unos

Voz 0210 23:43 pensado para nosotros día veinte está aquí a la voz

Voz 2 23:45 de la esquina lastrar a están arrestando

Voz 0874 23:49 porque está la buena eh no está tan claro

Voz 2 23:51 la buena que te refieres la siguiente en la mañana siguiente es la mala las la que te mata las vacaciones nada bueno es que entre esa declaración de atienda ahí te quiero

Voz 0874 23:59 pues eso es el cubata de las seis de la mañana en el que te mata pero el que no hay que tomar el que había que evitar el que hay que ver nada los a parar un momento antes dos cosas que no se me olvide dos noticias para buscar nuestro comentario la editorial Casals saca un libro de Biología de la ESO de aconseja la abstinencia fidelidad

Voz 2 24:19 me parece muy bien muy pero no a la vez no porque

Voz 1005 24:22 eh bueno así son mucho matrimonio y una hija sí

Voz 0874 24:33 claro pero para eso lo lo lo publica pero el enfermedades de transmisión sexual algunas comunidades autónomas han barajado retirar ese libro a lo que la editorial ha contestado que eso sería un lamentable acto de censura intervención ideológica eso sería intervenido

Voz 2 24:47 y que Dios no quiere que ese libro se quita de la ciudadanía no

Voz 0874 24:52 bueno ya habéis visto en la fotografía esté que M a todo desde aquí encima de la mesa un retrato robot de un hombre que no es irreconocible sobre me Bin no

Voz 2 24:59 qué es lo que lleva un gorro pues es la policía de Huerta

Voz 0874 25:02 dicha en Inglaterra que difundió en las redes sociales este retrato robot de un hombre que atracó a una mujer solamente ha servido para cientos de una riéndose de la foto yo no sé si esto

Voz 1005 25:11 aquí termina hecho el retrato robot con un filtro Instagram

Voz 0874 25:15 sí sí sí agredió a una mujer vamos es que no sabes

Voz 2 25:22 tiene cara de buena gente no de agredir igual se igual tiene la mujer dentro de la boca

Voz 0874 25:26 la policía esto moratoria ya no lo habría hecho esto no paramos sí ahora regresamos venga Star

Voz 2 25:49 no

Voz 8 25:54 no

Voz 0874 25:55 los dientes Antonio Castelo digo porque Ponce no te antes de hecho tenga a bien

Voz 2 26:02 a la foto Javier Villa

Voz 0874 26:06 lo que Javier hola Javier a ver ojo ojo ahora yo no yo no soy tu colaborador ahora suavito invitado

Voz 1005 26:14 sí que estás con respeto tratas con respeto es decir desde lejos

Voz 2 26:20 lo que pasa es el primero segunda entrevista pero no lo soporta

Voz 0874 26:23 un momento un momento Manuel porque es verdad que eran los bienes de colaborador claro porque sábado bien venga a hablar del mejor programa de la televisión opinó este fin hacer promoción así que no tengo cuidado experto haciendo un favor Javier

Voz 1005 26:36 a ver yo entrevisté por una vez en tu vida Javier

Voz 1378 26:39 me trata con cariño

Voz 1005 26:40 muy bien muchas veces seguidas porque está nervioso si es que esto es no haber Radio Gaga no cuentan hoy podemos seguir por

Voz 0874 26:54 a Javier lo primero de todo di lo mucho que te gusta Radio me encanta sabes que además es maravilloso estoy vínculo con me gusta tanto que lo rechazó que yo puedo decir que Javier estuvo me han dado permiso Javier estuvo como sondeado para ser presentado por eso indica un poco el caché del programa no yo creía que ibais ahí

Voz 1378 27:17 Davis y tampoco con Mardy Fish me radio me preocupa

Voz 0874 27:22 mucho esto no que que que que el segundo analistas después de mi fueras tú

Voz 2 27:27 claro porque tenéis un mismo tono de piel fue por eso que los Hastings en Tele no tiene nada que ver con talento

Voz 0210 27:35 momento donde estamos vamos a ser rallies

Voz 1378 27:37 yo creo que podemos ir por turnos diciendo lo lo increíble que Radio Gaga

Voz 2 27:42 ya lo he dicho a la siguiente con distintas palabreja no

Voz 0874 27:45 pero tiene razón más realista de la televisión en España no se merece un producto de la calidad de Radio Gaga

Voz 2 27:51 no digas eso quiere decir que Radio Gaga

Voz 1378 27:54 en en Bélgica el programa original tiene bueno era máxima audiencia en La dos de Bélgica hace un millón de espectadores en Bélgica

Voz 2 28:02 ajá

Voz 1378 28:03 que son proporcionalmente y claro que ahí viven un millón doscientos mil pies Televisión de autor y a partir de Bélgica para arriba vengo unos programas de una calidad alucinante y aquí pues

Voz 0210 28:13 pues de haber desprestigiado a toda la televisión

Voz 3 28:16 ahora como no verdad es verdad

Voz 0874 28:20 para nosotros ya la vais a tener que ver por amistad hacia mí se hayan perdido la primera no creo que el público se lo buena que es la televisión en España como dice claro

Voz 1005 28:30 ahora española sobre todo la pública

Voz 0874 28:34 en serio siempre he dicho con con mucho cariño eso me consta porque al productora que lo haces es gente muy profesional y además ese problema que requieren mucho trabajo de producción lo habéis pasado mal tanto tú como Quique entre otras cosas porque este año quiero te podías haber cogido cualquier cosa tuviste suerte

Voz 1378 28:49 creo que igual sí que cogía buena pregunta

Voz 0210 28:52 porque que no te lo vas a creer que hay gente que no saben ni qué radio va de qué va

Voz 0874 28:54 claro bueno Radio que como de ahí Antonio ha sido muy

Voz 2 28:58 muy periodistas porque es ingeniero pero en el fondo se preguntas

Voz 1005 29:01 es como entre todos no el programa de Toñi Moreno

Voz 0874 29:03 su canciller por favor por favor

Voz 1005 29:06 a este otro Leo

Voz 2 29:09 alerta parecía no hace falta

Voz 1005 29:11 vale la Quique el otro presentadores Quique Peinado pondría orden sabemos que con él no te metería sí ese es un problema de Vallecas

Voz 0874 29:20 visto lo os vais con una especie de furgoneta en la que me estoy de radio que es la furgoneta en un centro en el que hay un determinado problema en la gente que está en ese centro pues porque es el hospital psiquiátrico una cárcel algún lugar de esto sí básicamente emitir para que la gente de ese lugar lo escuche a través una radios que sólo pueden sintonizar lo que vosotros hacéis lo que hace la gentes pasa por nuestros micrófonos y contar sus historias claro entonces

Voz 1378 29:43 hace como una especie de programa local treinta kilómetros

Voz 0210 29:46 no hay la gente los family

Voz 1378 29:49 eres de los protagonistas que invitamos que es gente que nunca se les da micro en ningún sitio pues estamos una hora y media con ellos más o menos y luego hizo un montaje y se dejan cinco

Voz 0210 29:59 tengo una idea tengo era Vega me contaron acosaba a esta

Voz 1378 30:02 entonces lo guay de esto es que se mezcla

Voz 0874 30:05 lo bueno lo bueno de la radio

Voz 1378 30:07 a la intimidad que da la radio que consigues hablar con gente que jamás saldría por Tele porque esa es la realidad y luego la la verdad que se consigue la espontaneidad que se consigue la radio eso traslada la tele la calidez no también como si de exacto que no note es una cosa que pasa aquí que a mí Nos maquillan no perdemos el tiempo en eso no van a tocar al invitado con lo cual no le molestan entonces se genera una intimidad hay una verdad lo en serio que dio de la UNICEF algo así como estar contigo eso es

Voz 0874 30:36 no estoy contigo y conmigo no conduzco yo porque Quique no conduce no tiene carné

Voz 2 30:42 a Burque también un premio por estar con Quique que es la persona menos cariñosa el punto exacto ya que canceló está está hemos desarrollado yo yo con

Voz 0210 30:53 es porque es vosotros no te vas a sitios a centros donde hay problemas tan habéis pensado ir este no maten

Voz 0874 30:58 Prada a la Rey Juan Carlos I Isabel la furgoneta no no no entonces pasa toda la gente

Voz 0210 31:04 máster

Voz 0874 31:05 a contar cosas que jamás vio aquí hay mucho drama y en muchos otros por eso te a ir creando imagínate lo están lo están

Voz 1378 31:15 sondeando Manuel cuando arranca el jueves a las diez en cero y y te digo temas más o menos que vamos a tratar si vamos con la Fundación Vicente Ferrer a la India Anantapur

Voz 0210 31:27 ha sido a la India ves tú crees que fue cómo han logrado

Voz 0874 31:29 cuánto dinero te habrán pagado cuánto debes cuanto eso yo creo que la productora ya fue mucho

Voz 1378 31:35 Chris vicio tremendo porque Rato casi un programa muy humilde pero como te han metido en la India

Voz 3 31:42 se vaya de cuánto dinero debe saber

Voz 2 31:47 fíjate para es lo primero que hice es preguntar

Voz 1378 31:50 mientras ETA tal no aquí no hay miro en en Google las más venenosas del da más venenosas del mundo en la India

Voz 1005 31:59 no se

Voz 0210 32:01 de pensarlo me siento tu sufrimiento y de eso

Voz 1378 32:03 había donde dormíamos porque allí no pudimos llevar la caravana evidentemente había gente de la India había como mosquiteras en las ventanas hiló forma insistencia pusieron mosquiteras en la cama bueno pues fue funda hace un Vicente Ferrer la India ITA que es un centro de trastornos alimenticios que es increíble a nivel periodístico lo que logramos porque no dejan nunca entrara a periodistas y nos dejáramos ponerla al lado de Barcelona

Voz 2 32:29 que te toque súper puntero que es el más famoso

Voz 4 32:32 por entonces el jueves estrena has dicho

Voz 1005 32:34 yo voy a voy a estar una hora

Voz 0874 32:37 si habéis ganado cuentos bueno digo rápidamente en persona sin hogar

Voz 1378 32:41 luego tú como una especie de hospital

Voz 22 32:44 el bueno de hotel

Voz 1378 32:46 más bien para alojar a familias con niños con cáncer Órgiva que es un pueblo Andalucía muy loco que hay como la comuna hippie más grande de Europa pero al mismo tiempo una de las concentraciones de sufíes más grandes

Voz 1005 33:00 sí Sisi es alucinante del España

Voz 0874 33:03 pero lo bueno que tienes que te da igual cuánta gente lo veía

Voz 3 33:07 hola estoy como los dientes de Castilla La Mancha

Voz 0210 33:10 con Mis me parece que me ha hecho unos dientes de oro como en casa en la India llevando a la gente

Voz 1005 33:15 que si es que yo jamás he entrevistado

Voz 1378 33:18 hola

Voz 1005 33:20 sería un poco raro no

Voz 0210 33:23 no creo que me voy a Radio Ga donde ya

Voz 0874 33:25 te quedas con Juan

Voz 1378 33:28 oye por cierto tengo un mensaje de que no ha podido venir si quiere decir algo lo me lo acaba de mandar al móvil vale voy a ponerlo al micro a ver si se escucha a ver si a bordo eh

Voz 19 33:38 el mejor programa de la televisión

Voz 1005 33:44 eso es porque Benissa la resistencia no la semana que viene eso estamos exactamente al mismo tiempo estamos con CC BNG

Voz 3 33:54 me dijo que el corto lo saca

Voz 0874 34:06 la Miguel Sosa con vosotros si está está obligando a intervenir

Voz 1005 34:11 mirándonos con cara rara como diciendo yo me

Voz 0874 34:14 dos dientes de oro desgaste lo metió antes de oro

Voz 0642 34:17 me encanta gracias

Voz 0874 34:18 él va a tocar la sería escribir esos dientes

Voz 0642 34:23 tiene mucha personalidad fíjate que ya real

Voz 0874 34:26 no hace una foto

Voz 2 34:28 es que el personal que palabra utilizó sois

Voz 0874 34:31 los niños feos tiene mucha persona bueno tú eres un hombre con personalidad gracias muchas

Voz 2 34:38 buenos dientes es inquietante personalidad

Voz 1005 34:42 es verdad que te preguntaba

Voz 0874 34:44 porque tú escribirte el pequeño niveles de las quinientas palabras para parecer más culto verdad ella define fines común lo vio ético que no sé no recuerdo muy bien lo que es lo que es

Voz 0642 34:53 eh pues hombre lo vio Tica es decir Alarte

Voz 2 34:55 a vivir bien de vivir bien vale tiene mucho que ver también sentido de vivir en armonía yo soy yo soy no lo sabía

Voz 1005 35:02 Juan Echanove no por ejemplo nunca lo vio

Voz 2 35:05 sí correcto aprenden una palabra

Voz 0210 35:07 es una verdad ontológica

Voz 0642 35:10 muy bueno ese juego de palabras hay os lo dejo buscando

Voz 0874 35:13 pero tras la Kahlo Bio tica entonces es vivir con lo justo con lo que tú consideras necesario o vivir del cuento con lo que yo estoy a gusto claro

Voz 2 35:25 es feliz lo que me hace feliz ya que no fin de mes que es más bien no

Voz 0642 35:27 no llego a fin de mes eso te iba a decir algo tranquilo

Voz 0874 35:30 ha publicado otro libro que es el pequeño libros de la curiosidad

Voz 0642 35:33 pues yo todo el pequeño Javier sí pero escucha

Voz 0874 35:35 pero el programa pasan escritores de los que venden a las puede decir mucho en fin yo que soy un Eduardo Mendoza y tal es que ya de la literatura ese mal

Voz 2 35:44 pues no suelen hacer teatro porque

Voz 0874 35:48 quiero decir que tu calor se sustenta con los ingresos editorial

Voz 0642 35:52 no claro que no yo trabajo yo trabajo yo trabajo como el mago muere

Voz 0874 35:56 además como yo de todo

Voz 2 35:59 nosotros sí claro sí sí he pensado que me tiré por las mañanas trabajó en Correos me saqué

Voz 0874 36:05 es uno de los dos seguro de los pioneros

Voz 0210 36:07 en España si es verdad eso sí

Voz 0642 36:09 esto también que tenga una edad pero además es un pionero pionero de trabajas con él haciendo qué

Voz 0874 36:13 somos socios no es no es no eres artista diga el que sale al escenario cortado por la mitad

Voz 2 36:21 es que busca bolos que busca bolos se

Voz 0642 36:25 eh no no has puesto mucho ordena a la hora de presentar las curiosidades digamos las ha sido

Voz 0874 36:30 en función del interés que alguien no algo asustado en tu vida

Voz 0642 36:33 hola la mayor curiosidad del libro cuál es la mayor no lo sé porque tengo muchísimas pero si me permitís os digo la que más me gusta

Voz 2 36:40 es preciosa

Voz 0642 36:41 es una curiosidad que se refiere a Canadá Post Correos ganada como correos pero un país muy civilizado en esto sí sí este este servicio de Correos canadiense permite que entre el uno de diciembre el uno de noviembre el siete de diciembre cada año cualquier niño de cualquier parte del mundo describa a Santa Claus a la dirección de Santa Claus naturalmente antes de Navidad Santa Claus les respondo a los niños en la misma lengua en la que había escrito va en serio todo antes es gente bien claro un millón de de un millón de cartas cada año claro me hija Alicia lo hizo envió la carta el día cinco de noviembre y la recibimos el día dieciocho de diciembre una carta Mecano agraciada pero con un encabezamiento querida Alicia hay un final muchísimas gracias por el papel que ha usado y pueblo dibujos

Voz 0874 37:28 el canadiense es eso

Voz 2 37:30 si mete miedo por eso habla mal de ellos

Voz 0642 37:35 este es el que más me gusta porque me parece precioso y luego el testigo del testamento está muy bien eso es real eso es verdad en España claro claro es decir que que en nuestro Código Civil impide que un ciego actúe de testigos ante una notaría

Voz 1005 37:50 ah amigo que alguien venga hacerlo más sobre esto pero siempre ya están hechas pero ya hace poco si yo te estoy de

Voz 0210 37:59 de una cosa de Jorge I ir fue cuando fuimos a fui a dar testimonio de esto vimos que depende la nacionalidad de la que que tuviesen las condiciones son unas

Voz 1005 38:09 tuvo otros tres testigos se David por ejemplo boliviano creo que no me acuerdo

Voz 0210 38:17 meter necesitaba casco o tras el testigo el brasileño en dos

Voz 1005 38:21 para para inscribirse en el Registro Civil para para casarte para matrimonio necesitamos más seis siete

Voz 3 38:27 el murciano una foto con Obama bonitas veía jugando aquí

Voz 0210 38:32 un montón de cosas

Voz 0874 38:35 en fin oye no hemos comentado antes comentábamos un poquito el pero muy por encima de él él pidió tenso entre las reinas yo yo no sé si un vídeo que no tiene palabras Millet si tú serías capaz de adivinar qué es lo que se está diciendo experto en palabras y la verdad es que

Voz 0642 38:49 es desagradable a mí me me resultan vídeos

Voz 2 38:52 sería por qué qué miras genera mal rollo ya tenemos cierta señora es que es como la de mi madre me me da pena fíjate que ahí no hay nadie que lo paso bien sus una ráfaga de vídeo Rey Juan

Voz 0874 39:03 Carlos no que está como ajeno a todo lo que pasa es que sabía esta ataques

Voz 2 39:07 sobre la magnitud de la tragedia con una claro porque él está llegando está llegando a su ritmo y de repente veremos si aquí está pasando algo pero lo está pasando mal la Reina Sofía los niños el Rey Juan Carlos tiene cara de un día que me junto con las

Voz 1005 39:22 a mí eso nunca vengo a esta claro es que eso cazaba elefantes porque

Voz 2 39:27 problemas sabes que el Juan Carlos tenga una universidad no

Voz 0210 39:29 que la Universidad tiene una carrera que es una pista de pachanga yo me llama la pista de pachanga

Voz 0874 39:36 estado en el libro Miguel Torres es no hablar de los discursos de Felipe de Letizia en su boda

Voz 2 39:41 el banquete lo digo Javier para los que no pudiste si pues yo explicó que tampoco fue tampoco fue no tenía hueco no tenía yo no tenía hueco no tenía hueco con la agenda entonces cuento

Voz 0642 39:54 el brindis el Rey Juan Carlos las palabras que pronunció Felipe el el convite que tuvieron como se sentaron en la mesa buenos

Voz 2 40:00 curiosidades que porqué porque lo cuentas eso bueno porque me besas son que es porque es curioso

Voz 0642 40:06 a mí me llama la atención me llamó la atención al final es un documento histórico a la que al que no le vamos a prestar atención la mayoría nosotros pero hay un montón de gente que le interesa porque eso es una de las cosas notable de la curiosidad de la curiosidad humana que no pueden interesar cosa muy elevada por ejemplo cuánto mide es la libertad o como se la has de de de Jesús de sí sí sí

Voz 1467 40:29 lo ha elevado e las imágenes de la boda si os acordáis que ella le hablaba y le decía te quiero te quiero tanto no sé si tu eres todo tan hermoso y tal entonces es verdad que te quedabas embobado viendo si era verdad lo que lo que tras escribía con lo que ella del día no hay decía que gilipollez que me importa a mí lo que dice esta mujer pero es curioso eso que te dice el otro día once del que te has hay una curiosidad increíble

Voz 0210 40:53 que es que cuando estás jugando al póquer en ITV y si te mueres en mitad de una mano no se puede tocar nada de la mesa y hay que esperar a que un familiar el más cercano que hay acerca posible venga ese dinero en juego hay resuelva esa

Voz 0874 41:06 mano porque ya es herencia en ese momento ya

Voz 0642 41:09 sí por supuesto me llama la atención no no sabe jugar al póquer pero te voy a contar una porque es que tiene que ver con la ruleta la ruleta tiene treinta y siete números numerado del cero al XXXVI la suma de todos esos números seiscientos sesenta y seis el número de locos

Voz 0874 41:24 oye perfecto del del esto de los Reyes plena que vueltas al tema vendo muchos habéis visto Pablo Iglesias ha sido extraordinariamente cuidadoso y educado ha elogiado los Reyes ha dicho esto es una cuestión familiar y personal que no valorarlo y tal que el de República habla lo que queramos pero de esto nada y sin embargo Pedro Sánchez escuchado mira lo que he dicho en Onda Cero evidentemente

Voz 8 41:45 me fijo en todas las casas cuecen habas la relación siempre con la familia política es compleja

Voz 1005 41:50 bueno pero bueno pero pero no vale no aproveche para hablar de él como familia política ser

Voz 2 41:58 se refiere a Pablo Iglesias

Voz 1005 42:00 no es complicado dijo

Voz 0642 42:04 en fin el músculo más duro del cuerpo Miguel cuales hacemos spoiler el más duro el más duro la lengua en serio

Voz 2 42:12 no nunca he mentido y menos como yo creía que era la creía de verdad que era la mandíbula bueno estamos hablando de músculos no no el de maniobras el músculo más potentes más potente no porque la fuerza que es el más rápido los que configuran el Papa

Voz 0642 42:27 así mira se me acaba de ocurrir lo hubiera puesto libro no lo he puesto no

Voz 0210 42:31 es rápido lo del Papa todo este tipo de de líneas son como muy de mago para ligar y cosas así

Voz 0874 42:37 Justo después de esa hora de Villa que no te tienes que tomar a las seis de mañana te acuerdas no pero no tenemos vuestro probada

Voz 0642 42:44 ni mucho menos vuestra con con Vicente

Voz 3 42:46 yo hago lo que puedo cada vez más bueno de lo malo pero acertado

Voz 0874 42:51 sí un poquito pero un poquito no se puede trabajar como magos eso no quiere decir Miguel nueve ten cuidado porque aquí Villar me he dicho muchas veces conmigo unos magos es como que no no no no no es verdad bueno es una cosa

Voz 0210 43:04 bueno yo me hago malo no veo la discusión no claro yo yo a veces lo que os decía antes de salir para que ten cuidado porque siempre acabas en la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 2 43:12 altas horas ya muy atrás más mi hija estudia allí y me dice pero yo estoy metido

Voz 0210 43:20 muchas veces no no me estoy metió mucho con el Rey Juan Carlos pero no me estoy metido con la universidad me da un poco más con el Rey Juan Carlos

Voz 3 43:27 claro ahora ahora el final baile resuena no eso sí

Voz 0874 43:30 que no te salpique la demanda que llegará más pronto no gracias por venir el pequeño libre de las curiosidades publicado por alienta suerte con el libro suerte con tu ca para llegar a la jubilación cobrar una pensión puede ya sabes tú me abrazo medidas gracias por venir a ustedes un abrazo hasta luego Llum Barrera Antonio Castelo Jorge Ponce

Voz 0210 43:52 va bien hasta yo le mando un saludo a la dirigía Rey Juan Carlos se que desde ahí sí

Voz 2 43:58 es que no estoy en Madrid