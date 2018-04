La Noche de los Teatros en Madrid

Voz 2 00:00 hoy se celebra la Noche de los Teatros en la Comunidad Madrid ha preparado una extensa programación que va a convertir las calles de Madrid en un escenario al aire libre Jaime de los Santos ex consejero de Cultura Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid nos está escuchando al teléfono qué tal muy buenos

Voz 1751 00:19 días hola Puri buenos días cómo estás los jóvenes se han convertido en las protagonistas indiscutibles de esta edición de qué forma se va a reflejar a partir de esta tarde

Voz 3 00:29 totalmente la undécima edición de la Noche de los Teatros hemos querido que estuviera protagonizada por el teatro hecho por y para los jóvenes y por un lado para reivindicar esa cantera Mararía Llosa enorme de actores jóvenes que tenemos en nuestro país también para poner en valor el trabajo de los jóvenes directores y dramaturgos españoles son el presente pero sobre el que auguran un futuro sobresaliente porque queremos que los jóvenes que ya son asiduos al teatro por favor no dejen de serlo sobre todo pellizcar no pellizcar el corazón de los que aún no lo son y poner a su disposición lo que lo que ofrecen las artes escénicas

Voz 1751 01:12 es que además lo cercana que no

Voz 3 01:14 hora decía que se iban a tratar temas como el

Voz 1751 01:17 acoso escolar la la discriminación los trastornos alimenticios no cuántos teatros y salas de Madrid participan en esta edición cuáles son los platos fuertes para hoy

Voz 3 01:26 pues mira en la Real Casa de Correos se convierte en el centro neurálgico a partir de las seis de la tarde que se leerá el pregón que lo leerán Nacho Sánchez y me aclara Sánchez un texto de José Padilla hice irán allí presentando diferentes espectáculos a los que como dices es fumando tres partidos se interesantísimos como son los Teatros del Canal el teatro de la Abadía el Centro Cultural Paco Rabal el Centro de Arte Dos de Mayo en Móstoles en El Escorial el Real Coliseo Carlos III también la Noche de Max Estrella que como cada año recorrerá las calles de Madrid tendrá su remate en el arte y también otros teatros privados y públicos que quieren hacer de la noche de hoy la gran fiesta del teatro e insisto

Voz 1751 02:08 teniendo a los jóvenes como absolutos protagonistas dado que algunos escenarios una ley he Lime habrá que esperar a ver qué pasa en el cielo de Madrid porque la previsión de lluvia

Voz 3 02:17 pues mira te cuento había una espectáculo programado en la plaza de Montejos y ante la previsión de efectivamente de que de que vaya a llover algún lado era muy necesaria y sigue siéndolo para que se llenen los embalses vamos a tener ese ese proyecto coreográfico del del interior de la Real Casa de Correos que vine a su más alto el resto de la programación al al Hamlet de Darío Facal a La Dama Boba de Santo la proyecto hacia la belleza de Carlota Ferrer o a lo que traen los ventrículo de lo que tu decías hace un rato sus reflexiones sobre cuestiones como las de trastornos alimentarios carné por la boca el tema del bullying contra que tenemos que luchar todos y todos los días con su papel y también el estreno de dados un espectáculo que reflexione que profundiza en las cuestiones de género como también lo hace la Joven Compañía en el tema de la diversidad racial en las artes escénicas siente el mundo joven con sus con SUR con su proyecto que también presentamos hoy que también podemos ver en los próximos meses en grandes teatros bien la versión completa

Voz 1751 03:23 estamos viviendo el consejero coincida conmigo unos días muy teatrales en Madrid quiero preguntarle usted que conoce a Cristina Cifuentes mucho mejor que que muchos de nosotros nos podrá decir cómo se encuentra anímicamente

Voz 0412 03:35 pues mira ya está serena ella está trabajando con los madrileños como lleva haciendo desde que la elegimos entre todos como presidenta de la Comunidad de Madrid que también como lleva cien por lo que que te parlamentaria desde que hace muchísimos años como diputada forma parte de de la Asamblea de Madrid está en Sevilla hoy por la mañana de eso en el calendario el programa de la convención del PP tenía su tiene su intervención en la que podrá presentar a todos los que han sido los logros este Gobierno todas las políticas que han llevado a que la Comunidad de Madrid sea la principal comunidad autónoma en España en todos los parámetros en parámetros económicos también en parámetros de igualdad en parámetros sociales lo permite descubrir en las conquistas culturales de sabes que que luchamos cada día para que hagan de la Comunidad de Madrid la capital cultural de Europa yo lo que está eso serena y sobre todo concienciar al concienciada en lo que realmente es importante que se en los problemas de los madrileños trabajando con nosotros

Voz 1751 04:41 la cultura siempre va pareja a la educación y este asunto bueno pues ha dañado mucho a la a la comunidad universitaria yo no sé si si en algún momento desde que de cara al público y de hecho ayer la última comparecencia lo lo decíamos al principio ya ha dicho que no va a dimitir pero no sé si en algún momento se ha planteado dimitir si si le ha pasado por la cabeza

Voz 3 05:01 yo desconozco desconozco F

Voz 0412 05:04 esa cuestión y es verdad que la cultura y la educación son pilares fundamentales en cualquier sociedad libre y creo que creo que es importante que la la Universidad Rey Juan Carlos como ha anunciado lleve a cabo todas las investigaciones necesarias para esclarecer esta cuestión me creo que también es una buena noticia que tanto la universidad como la propia presidenta no lo olvidemos hayan puesto en manos de la justicia esta esta cuestión Arturo decía existe ahí y lo sabe es absolutamente de acuerdo cuanta más cultura y cuanto mejor sea la educación Maté garantías tendremos es que vivimos en una sociedad libre una propiedad me gusta hacía ese camino tenemos que que que que que guiarnos color si encaminar con con Cajasol

Voz 1751 05:52 cultura verdad y educación son tres pilares que yo creo que debemos tener en cuenta consejero de los santos gracias por haber venido esta mañana por habernos atendido un beso hasta luego y en la cultura también se incluye el esperpento Ainhoa Amestoy qué tal buenos días buenos días qué tal estás muy ilusionada porque creo que es bueno estás la edición número veintiuno lo comentaba al consejero de de la Noche de Max Estrella estáis muy ilusionados porque tú has participado de de forma activa durante estos años pero te pones al frente este año por primera vez te ha cedido el testigo tu padre le coge el relevo

Voz 4 06:27 efectivamente Ignacio Amestoy me ha pasado esta vigésimo primera Noche de Max Estrella y con mucha con mucha ilusión con muchas ganas de celebrar el teatro de celebrar a Valle Inclán con con tantos compañeros interesantes no como Julio Vélez como

Voz 1751 06:46 Jesús esperanza Carlos Gil María

Voz 4 06:48 Holger a Álvaro Tato y tantos y tantos que vamos a participar en esta noche de Max Estrella

Voz 1751 06:55 Javier Huerta que se unió a la radio esta mañana Javier qué tal buenos días hola buenos días como organizador desde hace muchos años también como Ainhoa buena pues has asestado participando no

Voz 1027 07:05 sí unos poco yo quisiera destacar el hecho de que esta actividad verdad cumpla esos veintiuna veintiuna ediciones no creo que es muy importante en un país en el que nos falta asegurar tradiciones pues yo creo que dentro de la Noche de los Teatros que es una criatura más joven hay que destacar la invención que tuvo Ignacio Amestoy hace ya más de veintiún años para que esto se produjera

Voz 1751 07:32 de hecho tu padre Ainhoa Ignacio me estoy participa en el recorrido de este año cuál va a ser su papel en esta edición ya que no es el director por primera vez cuál va a ser su papel

Voz 4 07:43 sí pues él estará en la Puerta del Sol el el lugar prácticamente central de este recorrido estará con Carlos Gil también compartirá un momento de recreación del Café de la Montaña de ese momento en el que Valle Inclán perdió su brazo izquierdo habrá una pelea de esgrima entonces nos hablara de la de la taberna de pica Lagarto dos e indudablemente de todos estos años y esta tradición cultural e que también se encuentra en otras ciudades como como Dublín con el recorrido de James Joyce

Voz 1751 08:20 el Ulises contando un poco hacernos ese itinerario a los oyentes que no estén escuchando vamos a empezar en principio a qué hora empieza ahí donde ese recorrido

Voz 1027 08:29 estamos a las seis de la tarde en la calle Mayor frente a Casa Ciriaco cerca del pretil de los consejos desde donde empezar su odisea esa odisea esperpéntica Max Estrella y Don Latino dispares no hizo la culminados y en el Círculo de Bellas Artes y pasamos por toda una serie de lugares muy vinculados a Valle ir muy vinculados también al al teatro en sí no porque por ejemplo pasamos al lado de la casa de Calderón para rendir este año no un homenaje a Calderón sino a uno de sus mejores discípulos que fue Agustín Moretti cuyo centenario se celebra este año

Voz 1751 09:09 sí a las seis y media calle Santa Clara tres ante la casa donde vivió y murió Mariano José de Larra

Voz 1027 09:14 exacto Larra siempre también es una parada obligada con dos por dos motivos por el hecho de ser periodista por el hecho de ser crítico teatral por el hecho también de ser uno de los primeros que denunció los males de España es decir un antecedente directo de Valle Inclán

Voz 5 09:32 que el tema de los bares es complicado porque entre un una posición hará que hablabas de paradas y la siguiente yo quiero seguir pero es que claro estamos en Madrid entonces entre que si las cañas las ofertas las tapas pues yo lo voy a intentar llegar al final además algunos participa

Voz 6 09:48 antes Se podrán tomar un refrigerio a sí sí sí sí en Ciriaco regalarán unos Benito en la chocolatería San Ginés

Voz 7 09:59 pues unas porras a unos churros madrileños con chocolate de manera que podemos coger fuerza mamá a quitarlas todas las brama

Voz 8 10:07 hasta a ver a ver la brava la rodando lleva no llevarnos

Voz 1751 10:10 del Callejón del Gato no del gato

Voz 9 10:12 el llamado Callejón del Gato porque es de Juan Álvarez Gato el poeta pero donde

Voz 1027 10:16 a los espejos cóncavo Si con versos en los que se inspiró Valle para la teoría del esperpento

Voz 1751 10:23 hay allí al Emilio Gutiérrez Caba y Manuel Galiana y creo que van a participar justo en este

Voz 1027 10:28 van a hacer verdad Ainhoa de Don Latino de Max Estrella para recrear ese momento mágico en que los dos pues se ponen a teorizar sobre qué es la que es el esperpento

Voz 1751 10:42 vaya que es el lo quiero preguntar a vosotros que me lo has dejado a huevo Javier qué es

Voz 7 10:48 el esperpento si lo hemos superado los yo

Voz 1027 10:51 yo en este momento en fin creo que hay suficientes noticias en la vida nacional para decir que el esperpento por ejemplo es eso también no pero el esperpento es algo más no es una es una

Voz 9 11:06 manera de ver el mundo de una manera de ver la vida en la

Voz 1027 11:10 que hay cómico y grotesco y hay también un elemento trágico no y en este sentido yo creo que también como tal elemento trágico el esperpento sirve también para que no reconozcamos en esos espejos de formados idearios cuáles son nuestros vicios nuestros defectos principales e intentemos corregir

Voz 1751 11:29 claro estamos hablando de ese callejón del gato donde a las ocho y media pues ese dará paso esa esa lectura de Emilio Gutiérrez Caba Manuel Galiana pero claro tú hablas de reflejar nos ahí hay unos espejos tú a quién mandaría al Callejón del Gato Javier

Voz 1027 11:42 pues como está la cosa tal como está la cosa yo mandaría a la clase política a nuestra clase política en general para que fueran allí tuvieran esto no el teatro sino desvela la verdad desde luego lo que revela es donde está la mentira este es muy claro el esperpento también el esperpento no trata de buscar la verdad sino que trata de buscar dónde está la mentira yo creo que en este sentido el esperpento también es un teatro político el teatro casi siempre desde Esquilo ya es político no hay no

Voz 4 12:11 como esto ya lo decía Valle Inclán no la tragedia nuestra no es tragedia España es una deformación grotesca de la civilización europea a las diez Plaza de las Cortes ante el Congreso de los Diputados

Voz 1027 12:26 exactamente estamos allí está María Felguera verdad la directora del Circo Price allí actuará y allí tendrá una intervención queremos ahí rendir siempre un homenaje a Cervantes no a Cervantes que en el fondo pues también debe ser nuestro nuestro modelo

Voz 10 12:45 círculo de Bellas Artes fin de fiesta allí fin de fiesta efectivamente con un allí se leerá el la como a eso de las diez y media si todo va bien claro siempre vamos un poquito retrasado que no os vais a ir sin que yo me me una y hay que esperar pues este esperamos no hay les demos el mensaje del Día Mundial del Teatro estará también mandó López y al final cantaremos el lino sigue los bohemios de la Real Academia del esperpento ahí va como ese libro

Voz 1 13:16 ya iba a ir

Voz 4 13:19 va a pie lo niego que MAR

Voz 11 13:21 eh ha

Voz 4 13:23 lo cantará Ángel Ruiz Ángel con César de la al piano

Voz 1751 13:27 muchísimas gracias chicos por contarnos un poquito cómo va a ser esa esa mítica ya clásica noche además estrella en Madrid con motivo de la Noche de los Teatros edición número veintiuno muy especial por favor dale un abrazo muy grande tu padre Ignacio Amestoy que es el creador que tú recibes con tan buen talante no ese ese relevo

Voz 4 13:48 saldo vamos a por ello unidos en el camino