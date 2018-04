El Madrid de Manel Fuentes

Voz 1 00:00 no

Voz 1751 00:14 hoy vamos a conocer cómo cómo es el mapa de Madrid de un hombre que que sepamos lleva siete meses madrugado siete meses llegando a Gran Vía treinta y dos cuando todavía es de noche y lo hace para que cuando encienda la radio que se a eso de las ocho de foral Egaña todavía puesta en el atasco un el primer café del día escuches esto

Voz 2 00:35 hoy tres

Voz 3 00:36 hoy las nubes vuelven a ser protagonistas dejando lluvias en el norte en el centro del país yo únicamente se librarán de sacar los paraguas en Andalucía y en el litoral mediterráneo

Voz 4 00:46 las temperaturas y de Atrévete de Cadena Dial desde el pasado mes de septiembre y nos acompaña para el vermú Manel qué tal buenos días

Voz 1386 00:53 un súper bien hasta ahora imagínate el subidón que llevo desde las seis en la radio

Voz 4 00:57 claro pero parece que para las diez de la mañana la verdad estando yo llevo medio día lo acabamos de escuchar te acompañas a a otros

Voz 1751 01:04 no a los oyentes mientras madruga han pero me provoca curiosidad saber cómo Madrid gastó es decir cuál es tu ritual por la mañana pones la radio cuando tú imagínate dice es absolutamente Marini

Voz 4 01:14 ya tengo el despertador situado una hora y no me puedo pasar de esa es decir no no

Voz 1386 01:20 yo de hacer el remolón como alguna vez he hecho en mi vida

Voz 4 01:22 de decir cinco minutos más aquí en el cinco minutos más es es me levanto con el primer pitido ducha

Voz 5 01:28 y y si me da tiempo

Voz 4 01:31 zumo de limón con agua esto es muy bueno no para quemar grasas y nos lo hemos creído todos Jones dice bueno o es malo pero cuando tengo tiempo lo hago

Voz 1386 01:40 bueno para la radio y luego sobre las siete y hay poco siete veinte au así que hay un bloque dónde me puedo bajar aquí al al borde de la red dio pues me tomo un cafecito y un platano ese ritual de de todos los gafe plataneras ese Créteil depende del día con con Isidro pues igual cae un bocadillo de de pimientos au de o de lomo de tortilla porque es Isidro es muy de boca él me tienes que resolver una duda que es cuántas veces al día

Voz 1751 02:10 desayuna Isidro Montalvo les contemos la cena

Voz 1386 02:12 creo que no deja de desayunar deseando no hay un momento en donde puedes decir fin me entiendes o sea yo creo que es una cosa permanente ya pero él dice que no que esta dieta que necesitaba el gimnasio de pesas de hierro

Voz 4 02:24 sí sí que es verdad Isidro Montalvo es es un culturista total no perdóname no no no no le has visto el brazo que tiene

Voz 1386 02:32 me es espectacular pero

Voz 4 02:35 evidentemente no se corta tan poco a la hora de comer setenta hemos preguntado en la cafetería de Canarias cuántas veces desayuna verdaderamente Isidro

Voz 6 02:44 Junta

Voz 7 02:46 el orden de una cinco a ocho cada día todo todo lo que hay sólo lleva tortilla pinchos los pinchos sí Si no hay que hacerse Heras no para es un no parar Manel viene Manel a desayunar aquí Manel viene con él acompañarlo para para darle un poquito porque sino no saber llevado a dejar si algún tipo de género como las tortillas salgo salgo invitan yo no he visto nada igual en mi vida

Voz 4 03:15 Manel sí que ese controla un poquito más

Voz 7 03:18 sí aunque a veces se deja llevar por el mal camino también entra ahí por dentro común quiero comer también tiene sus arranque bueno eh

Voz 4 03:28 tú te tienes el Ángel Isidro no cada mañana es es un momento fantástico el momento de de poder bajar al bar y saludar a Mario a Chiquetete

Voz 1386 03:38 te podía les ponemos motes a todos a Suso la verdad es que es delicioso es uno de los momentos más más ricos del día

Voz 1751 03:44 bueno está esta primera canción que has escogido empieza con esta frase cada mañana bosteza las amenazas al después

Voz 4 03:49 a ti te levantas uniendo cuando todavía duerme el sol

Voz 8 03:59 yo estuve del Banco Asturias jugando toda mi lengua Almanzor

Voz 1236 04:06 mínima tregua en el dos ya no nos está invitando ahora que estoy Rouco está Sabina de joven no

Voz 1386 04:15 no sainete que me si este disco es maravilloso Sabine viceversa esa canción vamos aparte que es Madrid puro si forma parte de debilidad en otra época donde me tocaba también madrugar mucho mucho si yo creo que siempre he estado vinculado a la radio y a los madrugones de hecho yo creo que que la radio de la radio muy potentes hacemos hace por la mañana durante mucho tiempo me levantaba para hacer un programa de humor llamada Alguna pregunta més y luego también Mel en lo que es el Hoy por hoy en en Cataluña durante cuatro años era duro complicado porque hay mucha presión política una radio pública además ya como están las cosas pero salimos airosos compró

Voz 1751 04:55 metidos y la música siempre me ha ayudado y Sabino también tú fíjate que creo por lo que sentí que no eres un hombre verdades absolutas no no sé si por eso frecuentadas mucho el bar de la universidad allí en el bar buena hiciste lo que se dice pequeñas prácticas y ya hay vídeos hay vídeos tuyos imitando a profesores y políticos puede ser

Voz 1386 05:14 Biden no sé si a pero sí que es verdad que que en el colegio yo ya ha empezado a invitar a los profesores la facultad también lógicamente la facultad era ese el bar de la facultad en ese momento donde bueno los sueños se ponían encima de la mesa oí y también la la la caída esos sueños para algunos no pues la cosa lo mejor no era como te esperabas no veía salida profesional había gente que se animaba otros que ya no estaban al año siguiente dieron un punto de toma de tierra de chequeo para decir oye a ver a ver cómo podemos salir de ahí que queda de ese de ese chaval no que estaba en la cafetería que hacía habrá más que tenía sueñas que queda lo misa yo sigo pensando que soy un guionista de radio hay un guionista de humor que que es cuando me he ganado la vida durante muchos años y luego vino la tele pero la la tele siempre me de modo como bueno como estás tocando la lotería durante un tiempo no pero no he perdido ni la capacidad ni la voluntad y el esfuerzo para levantarme temprano para trabajar duro y creo que eso al final siempre tiene recompensa si no se hubieran de otra manera es mucho dice no hombre Peras ya podría digo no no es que creo que en ese momento perdería parte de mi identidad sin Si pierdo el bar si pierdo el charlar con los colegas de siempre

Voz 1751 06:28 o sea que tú no te reconoces como una estrella pero yo no soy un guionista está meses

Voz 1386 06:32 aprendí yo creo que también o o no me reconozco una estrella o creo que los guionistas son estrellas yo creo que que en este trabajo a veces se pone sólo el foco en un en un lugar yo creo que es un trabajo que se construye desde muchos sitios

Voz 9 06:47 y el programa no sería el mismo pues sin se hará si sin Isidro sin toda la gente que me

Voz 1386 06:55 Patricia Ibán todos los que están no yo creo que que ahí no no podríamos construir algo algo sólido sin sin el apoyo de

Voz 10 07:06 sí

Voz 11 07:07 si escucha que que tengo tengo

Voz 12 07:10 yo he cogido ahora Patti para las mechas y me ha dicho Carmen que no podías venir

Voz 11 07:15 sí mire soy José Luis el peluca no pero es que

Voz 13 07:20 lo que más llama Tere dice llama Maricarmen porque a ir que ha dicho ya que te llame John no me

Voz 4 07:26 no queremos hablar de la tuya

Voz 1751 07:31 tras un flechazo no en el año ochenta y ocho Desde entonces Navy roto yo han pasado treinta años es la relación más larga y estable que has tenido en tu vida sí sí soy soy

Voz 1386 07:40 bastante estable o creo que buscó la la la estabilidad pero con Bruce quizás sí sea la relación más duradera aparte de la de la relación familiar con padres y hermano no sé pero pero sí con Bruce Levy el ochenta y ocho ya le consumía antes los discos sonaban en mi casa donde le viste aquí en Madrid no le vino bien el en el último concierto de la gira de Tana los un concierto en Barcelona

Voz 14 08:04 ese día

Voz 1386 08:05 descubrí bueno que aparte de que el tipo que susurraba esas canciones a través de mi radio Gasset evidentemente pensaba que me las cantaba mi sumaban sobre mi pues que lo mejor comunicador que yo jamás había visto nunca en un escenario yo creo que esa es me alentó para que la música también forme parte de mi vida porque tenemos un grupo hay que la comunicación sea mi manera de ganarme la vida porque me quedé absolutamente fascinado de dije yo y hay una parte que quiero quiero es jugar en al mismo tiempo que juega este señor L llegaste a conocer de hechos no es una broma que el te pregunta cómo cómo cómo va lo tuyo es lo hice bien hago lo que puedo bueno lo que es lo que me suele decir cuando cuando no sabemos que lo he visto habla recientemente en Nueva York en el show que está haciendo en Broadway muy Dido tú bien yo hago lo que puedo porque sabe que tenemos esa esa banda tributo que que va va a estar en Madrid justa del día once de de mayo en la sala culo esté en Madrid con toda la banda con un repertorio amplio de hecho ya pueden con para las entradas que quiera pero lo tenemos muchas ganas de venir aquí pasarlo bien el día once de mayo

Voz 1751 09:11 once de mayo culé estéis pero ya ya estuviese no

Voz 1386 09:14 el teatro Apolo el año pasado en el teatro Príncipe Pío o El Príncipe Pío es un show acústico volveremos a hacerlo en junio pero esto con bandas tuvimos en el teatro Apolo ya anteriormente estudios en la Joy Eslava como es el espectáculo que creo que el humor tiene un papel muy importante también en el de Príncipe Pío si Príncipe Pío es un es un monólogo con Cullum pianista y una violinista yo estoy a la guitarra tocamos las versiones más tranquilas de de Springsteen y ahí lo que habla es un fan de Bruce no si por tanto todo con todas las africanas de todas las cosas donde reconocen la presentadora de Tu cara me suena al mismo tiempo está la música lo que van a ver en la cule este once de mayo lo mismo que vieron en el teatro Apolo o en la Joy es la energía de toda la banda de rock de lo que podía ser de Springsteen el ahí Street van con aceptando peticiones del público a un show de dos horas y media de Rock in donde hay muy poquito espacio para para la palabra el que no le guste Springsteen que sepa que hay versiones de temas que hace Bruce que por tanto no es excluyente sino que puede sonar un momento terminal canciones que que le que le van a venir bien

Voz 4 10:20 pero es un una terapia curativa de dos horas y media de puro rock que es lo que me enamoró a mí

Voz 1236 10:25 el año estricta y ocho del del propio buenos

Voz 1 10:32 vamos

Voz 4 10:33 a quién le puso el nombre fue el batería no tenía de la primera

Voz 1386 10:39 de la primera tanda de músicos que pasaron por allí eso pasaba en el año dos mil uno dos mil dos y yo había estrenado la noche fuentes y compañía en Tele cinco teníamos banda que tocaba ráfagas de de Springsteen ir productor por una cuestión económica dijo que teníamos que prescindir de ella y el batería que en aquel momento ya tenía dos hijos Él le puso el nombre de Springsteen no equipo de de primavera Irujo y ahora qué pasa digo no te preocupes porque vamos yo voy a seguir dando clases de canto clases de guitarra y hay unos tipos que no quieren contratar así vamos a vamos a ello y es lo que ahora está de moda que son las bandas tributo empezó como una historia de amor entre los músicos que forman parte de este programa de tele ya hasta hoy ha ido pasando otros músicos ahora Manolo no está que Manolo Lucena que era que la batería pero el nombre sigue estando ahí y el espíritu de todos los que han pasado por la banda evidentemente

Voz 1751 11:35 está presente cada mucho Bruce Springsteen es como el Amazon del amor como el de la has hecho tú

Voz 1386 11:40 no le encanta porque tiene tiene toda canción para cualquier momento que de que que tú quieras solo que estés viviendo una canción que te lo puedo ilustrando lo decimos en Príncipe Pío cuál recomendarías a Cristina Cifuentes porque lleva una semana poquito adicciones no sé si de amor te hay algo en Springsteen que encontraríamos algunas más ayuno una muy buena que sea Makoun Islands que le viene muy bien que se llama código de silencio

Voz 4 12:12 Tábara escucharon momento y yo creo que eres tú

Voz 1236 12:15 ahora me lo vas a decir a ver

Voz 15 12:20 este soy yo

Voz 1386 12:23 me suena segundo programa

Voz 15 12:25 hace seis ediciones seguimos el segundo día

Voz 1236 12:28 ya me toca a mí saltar a la a la cadena ahí vital a Bruce cómo imita a uno uno alguien al que admira tanto no

Voz 1386 12:39 lo respeto y con la ventaja de Berbel fijado mucho en él previamente ya igual he visto cerca de cien shows de de Springsteen en vano de Springsteen en solitario con lo cual hay muchas cosas que que leer que es la reconozco y que como buen admirador y fan pues eh

Voz 9 12:57 las tengo muy muy

Voz 1751 12:59 controladas no como se detecta a un fan de de pacotilla de Bruce tú quieres ahí como el Sénia

Voz 4 13:05 de eso me gusta italiana este sábado calle detectas que me persigue

Voz 1386 13:11 que no me gusta nada o sea yo creo que no hay Fang senior funk júnior yo creo que que es fan es fan y no hay números eso sea no hay último usted tiene usted tienen ciento veintiuno no como tú tienes un carné de Bruce tremenda no no pero si Grecia en concierto celebrado pena lírica de déjate de de leches yo creo que el que le gusta la música de Bruce está vamos tienen el mismo pedigrí que el que el que Abi

Voz 4 13:35 lo ha visto doscientas veces circula visto una porque al final está gustando lo mismo

Voz 1386 13:39 ya no hay es que yo le vi un día que tú lo habían nacido bueno pues sí pues seguramente habrá otros cada lo habrán visto más no pero yo creo que no hay números en esto en esto de los fans hay un número que es el uno que lleva a él el resto pues somos los los admiradores terminar tu recorrido donde el empezamos hemos empezado hablando de la Gran Vía de la radio cuando llegas y la canción que has escogido es precisamente Gran Vía yo conocía a Antonio Flores con esta canción hace conocí porque salía de de un programa de televisión de de Ángel Casas yo había ido de público ese día vi salir salida Eli aparte de la banda aparte lo recordaré siempre con el radio casete debajo del brazo ya salía en que es una imagen como único ya que yo para un artista como como Antonio Flores tuvo oportunidad de saludarle siendo yo un chaval fíjate no al final esto cada mañana estoy aquí en Gran Vía muchos días me me acuerdo de él con su hermana trabajo en Tu cara me suena pero me parece un tema redondo

Voz 1236 14:51 esta vez con mucho que has venido esta esta mañana a conocer

Voz 1751 14:55 bueno a conocer otra radio que es la de los fines de semana

Voz 1386 14:58 soy muy fan de la radio de los fines de semana creo que el que el tiempo y los ritmos que que lleva ese son son maravillosos Javier del Pino sabe que tiene mi afecto admiración y vosotros también pues muchas gracias Manel te agradezco mucho que aquellas estaba con las atrasó me sobraron un besito