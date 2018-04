Be OK: Antiguas hambrunas y la moda del agua cruda (07/04/2018)

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 4 00:38 buenos días bienvenidos al nuevo vio que ya estamos aquí después de la Semana Santa dispuestas a seguir hablando de salud de nutrición de psicología qué tal Isabel qué tal Angela muy bien qué tal de Semana Santa muy bien cansado pues mire están Chinchón

Voz 6 00:51 ante tal Albee sino amor la semana anterior pero

Voz 4 00:55 no llega hasta desvelar el secreto y me ha encantado encantado y qué tal Chinchón vivo muy bien la plaza preciosa como como es la Semana Santa total

Voz 7 01:06 yo también he comido si no no te diré que he comido todo bien ya lo que en Be Ok entendemos comer bien pero he comido muy bien pero bueno ahora llega otra vez volver a la normalidad

Voz 5 01:18 es como tú decías volver a hablar de nutrición de deportes psicología a todo lo que hablamos siempre también un poquito de historia porque hoy vamos a echar la vista atrás para hablar pues eso de aquellas partes de la historia en las que los cambios en la alimentación han sido los protagonistas por una razón u otra y también queremos hacernos la pregunta de si hemos aprendido algo de todo aquello si todas esas hambrunas épocas de pobreza pues eso de pocas en las que la alimentación ha estado totalmente limitada por las condiciones que que habían un lugar pues nos han servido para pues eso aprender y que los errores que hayamos podido cometer pues que no vuelvan a suceder no lo sé ahí lo dejamos sobre la mesa bueno pues esa es la pregunta que queremos responder esta semana empezamos venga

Voz 9 02:09 bien es cierto

Voz 5 02:28 de vez en cuando nos gusta pues es hablar de hábitos de consumo no de cultura gastronómica temas que nos permitan entender nuestra alimentación ligada a la sociedad en la que vivimos no y las costumbres que tenemos y sobre todo la historia que que tenemos detrás pero es verdad que nunca habíamos hablado de la parte triste no que que una historia y alimentación como son pues son las épocas de crisis de pobreza o las grandes hambrunas no que que ha habido en la historia que a nosotros por ejemplo tú yo no que vivimos en una sociedad la verdad privilegiada a veces no son aún poco afición no una cosa del pasado que para nada tiene que ver tiene que ver con nosotros tú estéis buenas te estoy segura que te ha informado de lo que pasó en Irlanda por la finca o que la crisis de la patata que bueno pues la sala de muchas maneras según según buscas información la hambruna de la patata la crisis de la patata la gran hambruna irlandesa bueno el resume lo que ocurrió fue que un parásito que produce de una enfermedad en los cultivos pues a sólo cultivos irlandeses sobretodo de patata o de tomate pues es la llamada crisis de la de la patata se propagó rapidísimo por lo visto de la noche a la mañana prácticamente de un cultivo otros se podía extender y aparecían manchas primero las hojas luego en el tallo luego Larraín que al final hasta que al final acabó de tal manera con los mono cultivos de patatas qué fue horrible para la población de de la isla que se redujo mucho en muy poco tiempo

Voz 0187 03:48 sí fíjate los datos que tengo aquí es que uno de cada ocho irlandeses murió de inanición en apenas tres años y millones de habitantes se quedaron ciegos por la falta de las vitaminas al no poder consumir esa patata y los que tenían dinero lo que tú decías y emigraron a América y entre unos y otros la población casi disminuyó en un veinticinco por ciento San fíjate lo que puede llegar a ser aquello que para nosotros ahora sería pues me patata Paul me patata no pasa nada me refiero tenemos otras muchas cosas porque no dependemos solamente de de un alimento sin embargo

Voz 5 04:17 muchas historias de este tipo y la pregunta es inevitable no estamos ante el riesgo de que vuelva a suceder algo así sí por ejemplo nos cargamos se habla mucho del plátano no de de que también hay ciertos hongos que están poniendo en peligro las plantaciones de plátano podría sufrir alguna parte del mundo ahora mismo de aquella manera si por ejemplo los quedáramos sin plátano bueno pues esa pregunta se la queremos hacer a nuestro invitado de hoy a Ramón Soria Breña que haya estado con nosotros alguna vez es escritor antropólogo y autor del blog lo decimos siempre porque el blog mola mucho gastropitecusgloton qué tal Ramos yendo en la Ramadan cómo estás

Voz 10 04:50 pues ahí sigue pensando las hambrunas y la verdad es que todo el mundo las olvidamos no las recordamos tenemos muchas ganas de olvidar récord de pasaron un tupido velo a a esa historia no en ningún país se quieran ahora se quiere quieren recordar ese tipo de

Voz 0187 05:04 pues está mal deberíamos de recordarlo para que no volviera pasar otra vez que que datos tienes tu sobre la hambruna de la patata

Voz 10 05:09 dando un repaso bueno contaba Isabelle sobre todo

Voz 11 05:12 bueno bueno Mo un alga que ha

Voz 10 05:14 sólo totalmente las cosechas y como había una dependencia total de la patata en alimentación como ocurría lo cual ocurrió en otros países como otros alimentos pues obviamente no solamente nuevos recursos las patatas no había sustituto sin además los gobiernos no fueron los de rápidos como para sustituir esa patata con Pablo por otros alimentos verbalmente de alimentos en Gran Bretaña para ver establecido pues un un cordón de Aído

Voz 0187 05:38 la rotación aunque con ayuda humanitaria a ver

Voz 10 05:41 el enviado de excedentes de otros lugares del mundo no se hizo

Voz 0187 05:44 desde excursiones el Parlamento lo hacemos

Voz 10 05:47 creo deberá está muriendo de hambre no será que son vagos aún mucho tiempo de discusión sí o sí sí si no al final pasaron tres años claro la gente se moría millón de personarse murió si tú crees que

Voz 0187 05:57 hemos aprendido saque de repente hemos dejado de practicar el monocultivo bueno las zonas se ha dejado de practicar el monocultivo para poder abastecer mejor las tierras sólo todavía hay zonas en las que se sigue practicando es buena importante

Voz 10 06:08 pensaba que sí pero revisando estos días los datos me lo cuenta por desgracia que no como como en Irlanda sin patatas pues como hamburguesas y punto pero no o sea realmente todo el sistema alimento hace mundiales piramidal depende de unos poquísimos productos de los que nos damos cuenta en particular de dos productos clave incluso mucho más clave que la patata en la en la Irlanda el diecinueve una es algo obvio que realmente hemos ya hemos olvidado lo que ocurrió con el tema del precio del en el año setenta y tres horas el petróleo es decir todos los alimentos Raquel del petróleo para su transporte da global mundial de alimentación comemos compramos alimentos a todo el mundo pero dependen de transporte ese transporte del petróleo y otro es un alimento que habitualmente aquí en Europa consideró que no está en la dieta que es el maíz el maíz está en todas partes el maíz es un alimento que está en la clave y la pirámide que si realmente hubiera una plaza como la patata maíz habría problemas de abastecimiento de alimentos en el mundo porque están el que hecho lo cierra el desayuno las salsas todos los precocinados sino él

Voz 0187 07:19 haré pan es un alimento clave Dalí

Voz 10 07:22 tentación de todos los animales industriales a maíz toman la aunque no sea su alimento natural las vacas a las cabras cerdos los pollos sin maíz no habría ese sistema de carne barata que tenemos ahora en todo el sistema en todos los países desarrollados

Voz 0187 07:37 Clemente se encarecería mucho el precio de la de la materia prima no sea carne de tal subiría muchísimo el precio debido al al

Voz 10 07:45 veces no es ahora mismo la cabaña ganadera el mundo no se podría alimentarse y maíz se moriría el ochenta por ciento de toda la cabaña ganadera porque tenía que comer lo que han comido siempre que yerba y no hay yerba para los animales hierbas todo tipo de alimentos en caso de hacerlas os puede semillas no hay no habría sea el maíz es la clave sin maíz habría un problema grave ya hay autores que lo han analizado y lo han descubierto hay Michael por la que un periodista experto en alimentación ha dicho es el maíz es la clave de los Estados Unidos donde donde los excedentes de Maison tan grandes que al final eso están alimentando de maíz a las vacas cuando los hora Comillera el mail enferma la las matamos antes de que enfermen no las comemos antes de cancerbero sin maíz no había posibilidades de crear tanto ganado

Voz 0187 08:27 no claro tú sabes tienes trato si hay algún algún hongo o algo así que esté en este momento amenazando y que por ahora no tenemos no pero es como citar una cita

Voz 10 08:36 en el fantástico erudita que la verdad es que me llamó mucho la atención es que en la película hace un año dos años de Michael de Christopher Nolan interestelar sale ir el comienza la película no ningún spoiler ningún spoiler aparece que hay una grave epidemia que está afectando al mes mundo y que la gente está muriendo porque no hay maíz y cada vez ataca más y entonces la película saben testimonios de gente mayor contando cómo empezó la epidemia no entonces gente piensa que son actores mayores que están contando claro empezó con una más mucha tal los cultivos empezarán a secar toda la gente que esa es la película toda esa gente eran agricultores que sufrieron una hambruna yo era una carencia importante que Estados Unidos en los años treinta nos acordamos de la crisis económica del veintinueve pero un año después por malas prácticas agrícolas hubo malas cosechas sequías muy pronto por esas más malas prácticas agrícolas hubo tormentas de polvo tormentas y viento que se llevaron el polvo anterior la tierra fértil de de de territorios entero de Estados enteros hizo que la gente lo el centro donde Estados Unidos empobrecida y eso lo cuenta las uvas de la ira en Las uvas de la ira John Steinbeck lo cuenta la película John Ford famosa todo eso también se ha olvidado en Estados Unidos que hubo hambruna Estados Unidos hambrunas grave que implicó el desplazamiento de de casi tres millones de agricultores a California buscando trabajo y comida

Voz 0187 09:59 tierra fértil no ya alguna otra hambrunas y que tú recuerdas pero en Europa ha habido recuerdo tan bien

Voz 10 10:04 en otras hambre unas curiosas porque con la pestes siempre pensamos en la en la en la Alta Edad Media en el siglo IX el siglo once que hubo muchas pestes es decir la gente se moría porque salían posturas y Al a la carne dice y una de las una de las pestes a muchas de las personas se produjeron eran por parásitos también por hongos que afectaban a a los que dan cereales básicos sobre todo en Centro Europa en Alemania en Hungría también

Voz 12 10:31 el en el norte de Francia que era el famoso

Voz 10 10:33 pocos Renueles del Centeno que nosotros pensamos en él pensando pensando en intoxicaciones que producían efectos psicoactivos pero no era eso lo más grave lo más grave es que esa esa esas envenenamientos que era masivo para ante tomaba solamente cereales Celia es de ese tipo pues producían gangrena y la gente se moría de gangrena se le suele corrompía han las que se quedaban sin piernas sin brazos por tomar de forma constante es alimento que era básico que era el cereal Ivo hambrunas y hubo una muy graves que la historial Asa las enterrado en aquí

Voz 13 11:06 yo en aquel siglo XIX aquel siglo siglo XI en Europa muy grave

Voz 0187 11:11 en España por ejemplo que siempre tuvimos una alimentación muy de secano y también me imagino que habrá olvida de pocas en las que bueno no había no en España al toro

Voz 10 11:19 las grandes revoluciones la época Isabel secundan en en el XIX que hubo revoluciones políticas importantes además que los políticos pedían mano dura porque hubo levantamientos mucha ciudad levantamientos que también se han borrado a la Historia de de España está motivado por hambrunas derivadas de sequías que en España siempre han producido España era un país eminentemente agrícola entonces agrícola de secano y entonces por por un una cuestión climática que siempre se han producido pertinaz sequía en España cada diez años habían sequía años era un desastre cosechas igualmente no había cereal suficiente para alimentar a la población los precios subían mucho hay que pensar que el ochenta por ciento noventa por ciento de la renta disponible del hogar se gastaban alimentación entonces pronto subía el precio de del trigo de cereal es que temor y además no tiene para comprar pan hubo grandes revueltas que fueron estudiadas los años veinte y treinta por por Nicolás Sánchez Albornoz creador que luego tuvo tuvo puestos de la República estudiando Sambora sobre todo de cuarenta y siete es curioso ver que de pronto los excedentes de trigo en el cuarenta y seis eran bestiales había montado de trigo de pronto bajo la costea la mitad Isabel implicada que se que se fabricó la mitad de pan la mitad de pan y eso implicó como inteligente se moría de hambre en los censos estadísticos de muertes en España estaba la casilla de muerto por hambre que es impensable no nadie piensa que el siglo XIX

Voz 0187 12:39 pues había una causa que era bien nombre no

Voz 10 12:41 muerte por hambre impertinente es coetáneos a sequías son coetáneas del la crisis de la patata la patata fue en el año cincuenta pues todas estas crisis son del año cuarenta y siete bueno cada diez años prácticamente cuarenta y siete treinta y siete veintisiete diez años solía haber una y ahora también lo hay en España pero claro ya no dependemos de primeros no dependemos de los cereales y las legumbres y la agricultura en España no es ya no es de secano ya no ha habido aparte del comercio mundial te CTC pero entonces era absolutamente de secano sino llovía pues ahora no Fer el trigo no crecía I love garbanzos no crecían era mi olas lenteja no crecía en grandes todas eran de secano

Voz 0187 13:22 la diera un alimento básico de momento el viento

Voz 10 13:25 básico sea al ochenta por todo alimento en España eran cereales con sus derivados claro cereales y tomar pan y OPA sepan y tomaba gachas de pan harina con algo de carne abonado de de de grasa y sobre todo tomaba las legumbres igual la va será legumbre sino había legumbres y no voy a hacer es poner tú hubieras tú trocitos de tocino la carne con eso no no no averías precarias

Voz 0187 13:47 de Tomás en cualquier caso por lo que nos está nos por lo que no estás contando las crisis en la agricultura casi siempre ha sido una lucha entre pobres y ricos es decir el pobre siempre era perdón el rico era el que tenía las semillas el que tenía posibilidad de plantarle el pobre era el que bueno no sea que en el fondo siempre ha vista hay una diferencia muy clara de clase social

Voz 10 14:07 ahora es invisible pero sigue ocurriendo sobre todo el sudeste asiático sobre todo en la India hay un ensayo fantástico de un prestigioso periodista multipremiado que que a mí me encanta que sea Martín Caparrós ha escribió hace un par de años o tres Un libra con un ensayo enorme a Blanques titula el hambre en Alcalá el hambre en el siglo XXI ahí las causas del hambre y una de las cosas de hambre en la India todavía ahora ese ese cambio las semillas ASA hasta antes de ayer el pobre y indios tenía sobre las semillas y mal que bien cultivadas esas semillas de un año para otro pero la reducción verde produjo esas semillas tuviera que comprársela a otra persona a otra a otra entidad no a una oferta de semillas Monsanto cualquier otro asemeje en comprar fertilizantes y pesticidas parques asimismo prosperase si de pronto tenías un mal año te quedabas endeudado pronto ya no tenías para compra semillas ya tienes para comer gran parte de los movimientos de población del campo la ciudad en la India en los últimos diez años son motivados por esa causa soplaba en el campo porque pronto no tiene para pagar esos abonos even es tu tierra ha habido millones de ventas de pequeños propietarios de la India que también ha pasado desapercibido en la noticia en las vidas cotidianas del mundo porque era las cosas sin importancia y eso lo cuenta Martín Caparrós en el hambre y es con con datos y argumentos demoledores así contar con otras historias el hambre en el mundo aquí y ahora no Siglo XXI cuando todos sabemos que hay excedentes alimentarios alimentar tres veces las mismas la población que tenemos ahora no la gente sigue pasando hambre

Voz 0187 15:40 todo esto de lo que hablamos es la mejor muestra de que siempre hemos el manteado exclusivamente de lo de lo de lo que había o de lo que se podía pero hoy en día esto ya ha cambiado esa es decir ahora prácticamente podemos conseguir cualquier alimento y en cualquier época incluso cool cualquier cultivo de la de cualquier otra parte del mundo Sami se encarece el precio pero ahora mismo podemos comer leer papaya en el mes de enero o cualquier tipo de alimentos y tú crees que eso ha cambiado mucho nuestra cultura o que se está volviendo un poco otra vez a a buscar los alimentos de cercanía no buscando un poco esto

Voz 10 16:10 no ha cambió radicalmente en Sada prácticamente el noventa por la alimentación cotidiana sobre tropas ya desarrollados son alimentos que se han producido a yo siempre pongo el ejemplo que sacó a veces la clase de los sprays sean cultivaba a nueve Emilio en otras cinco mil kilómetros los precios son irrisorios no nos preocupa que se han cultivado lejos nos preocupa ni lo voy a carbono en el consumo de petróleo que ha aplicado ese tipo de historias es cierto que hay determinadas clases sociales más sensibles que sí empiezan a a consumir productos de proximidad pero los consumidores no ahora vas a comprar una lata espárragos blanco a cualquier súper y te encuentras espárragos chinos que valen tres euros espárragos peruanos que valen cinco y espárragos de Navarra con el siete euros en la gente compra compramos espárragos de tres euros chinos que han que han producido a cinco mil kilómetros o peruanos que se han producido nueve mil kilómetros cuánto petróleo se ha consumido para a Espárrago aquí porqué es espárrago es más barato que les para Gavà Navarro Nos preocupa que haya consumido tanto petróleo no le preocupa nada lupa ahora el tema

Voz 0187 17:12 la simplemente en nuestra cesta de la compra que al final es más barata sus vamos

Voz 10 17:16 sí lo que pasa con todos los alimentos con cuatro alimento

Voz 11 17:20 con papá ya con productos procesados con frutas sobre todo los

Voz 10 17:25 el mundo baratas además cierto de alimentación del mundo y tantos nutricional tú lo sabrás es más rica o puede ser más rica más variada pero claro no pesan más las consecuencias de esa riqueza y variedad no

Voz 0187 17:37 que tiene hagamos un ejercicio imagínate que en España solamente fuéramos alimentarnos de los alimentos que exclusivamente nosotros producimos que queríamos podría ser porque España es una excepción

Voz 10 17:48 ligeras Alemania que se mueren de hambre

Voz 0187 17:51 pero España es de los pocos pues Europa

Voz 10 17:53 donde somos eminentemente productor alimentos aunque el agricultor a Pi ridículo no sé si es Telecinco porción del PIB y el número trabajadores que genera el sector no llega ni al termina el cuatro por ciento siempre somos eminentemente o productoras agrícolas nosotros los españoles si fuéramos autarquía como en la época desde el año cuarenta ahora mismo no no moriremos de hambre y tendríamos prácticamente de todos los alimentos frutas tropicales que se

Voz 0187 18:18 bueno pero no serían necesarias pero

Voz 10 18:21 tenemos de todo somos exportadores de cerdo ternera el número de cierto si disfrutas toda cereales una parte o sea no no había grande graves problemas de alimentación es por ahora en la Unión Europea tiene todavía Mastella la PAC que subvencionar cultura una de las claves es esa es subvencionó cultura porque no pasa nada íbamos un mundo mundial moderno y sin guerras pero hay que conservar la autosuficiencia alimenticia aunque compre Bono el montón de Paisaje alimentos y esa clave que también está invisible en toda la política la Paz sigue estando ahí sea Europa no quiere dejar de ser independiente en la alimentación porque claro ahora está muy bien pero dentro de veinte años treinta años quién sabe lo que puede pasar dice acaba el petróleo si de pronto hay una epidemia en el centro donde trigo o de maíz de Estados Unidos y de pronto los chino Nos quieren monopolizar las tierras cultivo en África donde ahora están ultimando una parte importante de los alimentos del mundo que pasaría Europa Pepito Grillo europeo todavía mantiene y conserva ese esa autarquía extraña no oí anticuada aparentemente antigua

Voz 0187 19:23 bueno algo que estamos haciendo bien

Voz 10 19:26 algo no te se queja no agrave cultura está subvencionadas que a los autores en los pagado un montón de dinero por no hacer nada cultivar lentejas en el campo bueno tiene su sentido ahí tiene sentido de mantener una soberanía alimentaria que es importante o sea que por ahora podemos mantenernos todos mantenernos Europa en España por ahora puede mantener

Voz 0187 19:49 bueno pues vamos a quedarnos con esto con que por lo menos podemos mantenernos muchas gracias Ramón Soria seguiremos leyendo en tu blog que nos encanta gastropitecusgloton gracias por haber venido a vosotros gracias Ramón eso

Voz 4 20:33 Isabel estoy realmente muy preocupada no me puedo creer que vengas hablarme otra vez agua después de ver el otro día un día me contesté que hacían catas de agua otro día metraje hizo un refresco que estaba hecho con agua embotellada con luna llena pero la cual Apala el agua cuenta una se pone no

Voz 5 20:53 siempre dices que te queda por saber que me que me queda por saber del agua pues te queda por saber que por ejemplo que seguro que descubro más cosas que en Silicon Valley en San Francisco que bueno cuna del avance tecnológico de las grandes empresas del mundo donde se inventan muchas cosas todas muy ingeniosas pero unas más acertadas y un poco pues ahora hay una moda que está arrasando que es nada más y nada menos que la de tomar agua cruda agua cruda agua que no ha sido sometida a ningún tratamiento que según sale de un manantial según cae de hecho toda la vida ella Isabel presente toda la vida aguas sin controles ya ha pasado no perfil claro pero me refiero antes en los pueblos e iba con la botellita sino que caía aquí el agua

Voz 0187 21:35 el arroyo y cogía es ese agua que claro

Voz 5 21:37 Viesgo tiene ese agua ya porque puedes tener suerte no puede pasar nada hay agua de manantial maravillosa Wigan Dural que según la bebes para tu cuerpo queda pero es verdad que bueno esta corriente de lo natural ha llegado un punto en el que bueno pues eso hay empresas que están embotellado aguas sin tratar y sin control de ningún tipo e incluso hay empresas que ofrecen la instalación de sistemas para que se pueda recoger pues eso por ejemplo el agua de lluvia en la puerta de tu casa que directamente la puedas embotellar te la puedas beber claro los expertos y el mundo sanitario está llevándose las manos a la cabeza porque depende donde sea el agua pues ya sabemos que a su paso arrastra todos los minerales que nos vienen bien pero también todas las bacterias son todos los microorganismos que no nos vienen bien por eso nosotras para curarnos en salud hemos querido preguntarle a una experto por los riesgos a los que se enfrenta a una persona que decide beber agua que no ha sido tratada ni sometida a ningún control esto es lo que nos ha contado el sumiller experto en aguas Faustino Muñoz que es autor también del libro aguas del mundo mira escucha

Voz 16 22:37 verdad hablar de de abuelas algo en minerales envasadas tenemos que diferenciar entre familias vale una que es el agua mineral natural agua de manantial de agua potable preparada el agua mineral natural podemos decir que es el súmmum de todas las aguas que captar tal como sale del manantial tiene que se cogidas de origen profundo un radio al alrededor de diez incluso kilómetro a la redonda ID de contaminación tiene que demostrar que es favorable para la salud y normalmente también pueden ser en noventa son aguas minero medicinales que tienen que demostrar que es favorable para la salud ir curativa el agua de manantial quería lo mismo lo mismo que la abominar lagunas pero no tiene porque demuestra que es favorable para la salud ni tiene que tener siempre de agua pero seguimiento tienen tutor es distinto y muchos análisis químico enviando que un control esto que se ha puesto ahora de moda en algunos países de del agua cruda que la contienda natural podemos decir que es una que nuestra trastada pero lo que sí tiene son más seguimiento de Gino y uno controles que podemos demostrar que favorable para la salud pero deberá agua Bosso de Le en Río Paul mi mi digamos poca contaminación que tenga muy claras muy transparente y muy brillante bien habíamos yo creo que los tiempo que estamos no es no es que no es aconsejable fíjate que el agua cuando tú la la la coge del al acoger el rival acoge de la Fuente tal él yo muchos de de del tan sólo ahí cuando se va dando barras todo lo que se encuentra el camino lo único que se arrastran los mineral que te encuentras pues la roca también puede arrastrar pesticidas herbicidas pueden arrastrar cantidades de de materias orgánicas que no son beneficiosas para la salud puede ser incluso a veces muy muy peligrosas

Voz 5 24:43 un poco locura nadie me parece un poco lo que yo creo que no hay necesidad yo no te veo a ti Ángela con un bañito en la puerta de tu casa o en todo caso para regar las plantas paraísos Paraíso así pero sí pero para poco más

Voz 1 25:05 no

