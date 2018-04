"Señor Tebas, hay que importar esto de China para los futbolistas españoles y nos dejamos de tonterías y memeces"

Voz 1284 00:00 con la aplicación de Carrusel deportivo señoras señores son las tres y media en punto de la tarde comer

Voz 1 00:03 con la nueva edición del jeque

Voz 1704 00:06 eh eh eh

Voz 2 00:15 sí

Voz 3 00:24 Juan Paradas

Voz 4 00:27 es qué tal muy buenas pero la verdad es que no no no

Voz 0995 00:31 de qué tal les también es gente buena hola Jordi Barcelona hola de nuevo

Voz 1284 00:39 tal de la poca ni siquiera señorito qué tal

Voz 0995 00:43 no es esto a Bruni esto alemán que están Barcelona hola el gran mi Iturralde hola y tú qué tal hola qué tal ya sabes que Nos vemos en el Deportivo

Voz 1284 00:54 ya en nuestro canal de Youtube hola qué tal Hypo es enviar nuestra noticas llevó

Voz 1022 00:59 en el seis tres seis cero veintitrés cero

Voz 1284 01:01 el noventa irme aquí en Twitter hasta el gallinero de Carrusel vi muy importante siempre lo primero noticas de voz IP vuestros apuntes en redes sociales sea la que sea Facebook Twitter

Voz 0985 01:13 desde dónde estáis escuchando Caruso

Voz 1284 01:16 por digo sí señor tenemos y más de aquel a espaldas de Urruti de Laura Martínez muy bonito

Voz 4 01:21 siempre decir por favor Stanley Kubrick o Nico Stanley Kubrick

Voz 1284 01:27 días va va a acercar ahora en el plano hay primer plano de ambas donde no queremos vencidas que debo verdades absolutas donde escucha noruego la gente Carrusel es más hay cositas que mola haría que la gente acompañara ese detalle con una foto

Voz 0995 01:44 falta bastante bien encargamos demasiado pero pensáis que es por la diferencia horaria después Rice se pregunta que todavía el pata negra de Boston igual algún día igual algún día podemos poner el gallinero a última hora de la noche gané posaron para fastidiar a saludos desde prisión la olla sí sí sí a las once de estas todos en arroba Carrusel desde dónde nos llame mostrar fotos en una primera tanda de gente era no

Voz 4 02:12 te vamos a ver si Ponseti me dice la Anunciación ancho Reich en Alaska en San Pedro Sula Honduras San Pedro Sula Johannesburgo en Sudáfrica recuerdos en Buenos Aires Buenos Aires quedo Ghailan en el eh

Voz 0995 02:29 a ver qué pasa por ya más bonito nos vamos nos vamos a marcar ahora en el Macba pero ella es más una Yago no es que estás muy alto Rafa la cita treinta y tres ha comenzado una nueva edición de verdad

Voz 1022 03:05 el Deportivo con Dani Garrido las

Voz 5 03:10 sí

Voz 0985 03:14 más

Voz 1284 03:16 aquí estamos en el gallinero bienvenidos a todos yo el primero que hemos vilipendiado en las últimas ediciones que está

Voz 0985 03:24 Jordi un Juanito no hombre sí fue cuando futbolero si futbolero tanto dar consejos llevaba acaba cansando a la gente y muchos que ya no se nota los consejos por lo tanto vamos a jugar un poco con este juego dices futbolero Dani a ver me lo sugirió Alfredo Relaño mira tú Maidán almuerzo muy divertido estábamos gente deben copioso no almuerzos comida cosaco

Voz 1284 03:47 cuando me saluda entre almuerzo y comida son los mismos pilotos aunque el almuerzo y tú lo entiendo como una especie de Euskadi es una especie meterte crees que estás a las doce

Voz 6 03:57 pero bueno museo otro los picos

Voz 0995 04:03 a mal

Voz 6 04:06 así que atacó

Voz 0995 04:14 la Madrid de Taco en la maqueta como traducido al castellano sería algo así como lo que es lo que toca las

Voz 0985 04:19 pero si Fernando pero la cosa no

Voz 0995 04:22 en este momento en madrugar madrugar mucho bueno he dicho lo cual Jordi por favor porque no es verdad

Voz 0985 04:28 suena muy oficial una comida eh ya Alfredo en la conversación que pasaría en un partido entre delanteros defensas quién ganaría y como todo el mundo un equipo todo delanteros un equipo todo defensas exactamente balcón empata pata negra llevaba ya a estas horas bueno esto estos una cosa que empezó nada más empezar la comida kosher me pareció divertido digo lo trasladó al gallinero de eso se trata

Voz 0995 04:58 que no tenías nada nos Jordi de que bueno esto está como has y fuera

Voz 0985 05:07 quizás son magníficos en los penaltis que ha hecho aplicar etcétera En hay de verdad Cherry no no que está poder leer los once ya tenemos tenemos en Carrusel para que la gente opine el once de digamos de corte defensivo contra el once de corte ofensivo porque no son todos delanteros o todo central exactamente en las les otros en general decimos delanteros contra defensas más acertado corte defensivo contra corte ofensivo veamos el once del corte defensivo formado por Keylor Navas Carvajal Varane un Tití Marcelo en el centro del campo Sergi Roberto Casemiro Busquets Jordi Alba ya arriba

Voz 0995 05:50 que vaya gol

Voz 0985 05:55 ese sería el de corte defensivo es un equipo Dani este de corte defensivo que imagínatelo jugando en largo

Voz 0995 06:01 claro que cargaran porque somos la calidad

Voz 0985 06:05 de los Sergi Roberto Busquets Alba etcétera cuidado con este equipo

Voz 0995 06:09 luego te daré mi razones porque creo que este equipo ganaría pero bueno darle tú

Voz 0985 06:12 ahora te voy a decir las razones de porque creo que ganaría el equipo de delanteros

Voz 0481 06:18 a él le llamamos de corte ofensivo se sí que

Voz 0985 06:21 no es delantero se es gente ofensiva exactamente básicamente delanteros pero también gente de corte ofensivo portero Ter Stegen atrás Bale Cross Rakitic den velé de Meléndez

Voz 0995 06:35 lateral el derecho no eso es

Voz 0985 06:38 en autopista

Voz 0995 06:41 el centro del campo dicho lo de autopista de fondo Dani Dani bueno a Jordi

Voz 0985 06:52 con este cuatro cuatro dos atención a ver

Voz 1704 07:01 delanteros Luis Suárez Cristiano a mi me parece que es verdad que tiene

Voz 0995 07:07 mucha trampa que el portero sea portero parece que es una trampa manifiesta bueno Borchardt es algo por dentro

Voz 4 07:12 pero claro porque es que con esta

Voz 7 07:16 es ver que la encuestados Jordi Jordi pues como si anunciara la alineación un estadio

Voz 4 07:20 porque las ofertas con casi un poco no no pero claro que lo haga así venga elige elige

Voz 1395 07:30 a que que suena Mamola

Voz 4 07:32 tardes bienvenidos uno

Voz 3 07:38 nada de corte ofensivo jornada treinta de la Liga española la forma

Voz 1704 07:47 Ter Stegen

Voz 3 07:51 a Rakitic

Voz 1704 07:53 claro temple tampoco Suárez

Voz 6 08:05 a quién ganaría

Voz 0985 08:17 así espero te Alfredo en el juez luego de que teníamos de intercambio a mí me dijo algo que me hizo reflexionar me dice Jordi fíjate que ahora los actuales delanteros también saben defender lo saques los actuales entrenadores también exigen a sus delanteros que sepan defender por lo tanto ojo al talante ofensivo al desborde al desequilibrio unen también el aprendizaje de saber defender por lo tanto mi favorito en un clásico entre delanteros defensas mi juicio no puede ser rebatido es que ganarían los delanteros

Voz 0995 08:53 que no pueden ser rebatido o que deba ser rebatido puede ser vale vale ser Carrusel Jordi

Voz 8 09:01 seguro e si el sesenta por ciento de narraba Carrusel opina lo mismo que tuvimos pues la encuesta el sesenta por ciento que gana el equipo ofensivo el treinta por ciento los defensivos y el diez por ciento tiene me me interesa la visión de Bruno Alemany

Voz 9 09:12 creo que pasaría le iba a decir primero de todo que es verdad que los delanteros saben defender pero no saben defender arriba tú pones a un delantero de central no sabe qué zonas tiene que cubrir cuando tienen que saltar

Voz 0985 09:22 cuando no las ayuda nombró ojo en mi once aberturas en mi once ofensivo cuidado el once defensivo Bale es lateral izquierdo no no y luego estás de centrales Kraksi Rakitic que yo yo podar Jordi hombre claro que sí por favor

Voz 8 09:38 creo además Dani Garrido yo creo creo que ganaría el equipo defensivo de cortafuegos y lo tienes que argumentar yo te explico porque si tú coges el once el once ofensivo

Voz 1395 09:47 Illes la línea defensiva Bale Kroos Rakitic huele no te la comes es decir te llamaría la atención en cualquier partido si coges el centro del campo pues seguramente pueda pasar un poquito más pero tampoco sé como muy allá porque no hay no hay no hay gente que que pueda defender sin embargo tules lees la defensa y el centro del campo del equipo defensivo suena perfectamente titular para cualquiera de los equipos si lo único que varía son los hombres de ataque que te pueden cazar un balón de cabeza Alba hay Carvajal ya pueden atacar al Baikal en atacar el centro del campo suena suena muy normal el que te has dicho y arriba hombre Piqué Ramos tienen tienen gol son de los defensores que más goles en Liga de Campeones es mi opinión

Voz 6 10:28 muy bien

Voz 0995 10:33 las críticas

Voz 0985 10:35 algunos palos no será por meter en en el equipo te cierren canteros si Aden velé como lateral derecho no a Lucas Vázquez

Voz 0995 10:44 bueno podrías bueno pero no ya la cabeza alta hambre cada uno no

Voz 0985 10:50 está yo esta propuesta salarial llegar a Javier has jugado el sistema de súper clásico de delanteros contra defensas de inmensas contrató realizando llamó a mí en el mes de julio y diez de la mañana organizaremos con fines benéficos y un tres por ciento para los gastos

Voz 7 11:06 no es boceto Telecable

Voz 0985 11:10 en El Gallinero

Voz 0470 11:10 pero bueno es seguir comentando que es el mapa mundial

Voz 0985 11:13 un de de comunicaciones mate

Voz 0470 11:15 de esta discusión tocarse de personal mundo

Voz 10 11:18 el Escorial pero le toca añadió Rutte ha ya en la quito

Voz 0470 11:23 el leitmotiv no ocurre tu monólogo hoy sería que ya no es igual a los cuarenta con los veinte no

Voz 0481 11:27 exacto exacto sí se entiende que no hay nada a Ben escúchame no hay señales muy claras a ver como cuando en una tienda te contesta eso es una señal de que a lo mejor no les gusta igual no te calientes orienta bastante ya eso o es que saca de un pozo no puede salirse Lancôme lobos hambrientos pero como decía Venus centros de las ciudades más seguro que no les gusta cosa que no ha pisado todo esto lo digo porque es el Día Internacional de la Salud que os parece

Voz 4 11:52 hola

Voz 0481 11:55 bueno esta even contando con un listado de Internet dice cosas que te hacen notar que ya no tienes veinte

Voz 0985 12:00 a ver que ya yo ya lo he pillado gente comentaba

Voz 0481 12:02 pero veinte vamos a verlo desayuna desayunos viendo las noticias esto es lo mejor para salir ya caliente por la mañana ya sales mil de casa las escuchas lo bueno o lo que sea pero bueno sea te informas dos has cambiado el zumo por el café eso ya es oficial ya antes Tomasson zumitos imagínate a la vitamina la cafeína ya la caga Reina suma habrá noticias pues ya te cagas en todo

Voz 0995 12:23 anoche con al menos seis cigarro y cigarro

Voz 0481 12:26 desató muy de barro

Voz 0995 12:28 como lo ha hecho saber que es un dicho

Voz 7 12:36 no siga

Voz 0481 12:37 a ver a un día soleado alegras porque la ropa se va a sacar más rápido

Voz 7 12:41 ciento siete vuelve Pymar verdad

Voz 0481 12:44 buenísimo porque yo me de una mañana me levanto a saber si pongo la lavadora pongo la aplicación del tiempo sabes digo buah chaval todo lo hago yo Taures Gross y lo que pastilla que ponga a las dieciséis horas treinta por ciento posibilidad de lluvia sí pero yo no creo que si en el barrio esa ilusión que es alrededor de cuatro te emocionas con las ofertas del súper eso es casi equiparable a que ponga la aplicación día despejado maravilloso cinco te haces una lista para ir a comprar al súper eso es verdad actuante no bajar al súper ya comprarlo ahora no te haces una lista y añadiría una bolsa de plástico en el bolsillo bajado con la pizarra de la nevera la voz

Voz 0995 13:25 la clave siempre ir después de comer

Voz 0481 13:29 seis gastas tu sueldo en comida eso está claro eso es madurez gastarte dinero en calidad no vas a comprar un vino cualquiera

Voz 0995 13:36 a esta siete el mejor plan para el fin de semana es dormir hombre

Voz 0481 13:44 sobre todo si comprar vino malo eso en la cabeza usáis ocho te despiertas el domingo a las ocho La mañana sin necesidad experto

Voz 0995 13:51 Adolf por eso a veces recomendable comprar vino malo deja muerto mi hermana conmigo ni con cuarenta

Voz 0481 13:59 que a mí sabes que me inquieta mucho esa gente que madruga sin motivo porque chaqueta que no te deja dormir

Voz 0995 14:05 a las siete de la polca nadar en el mar aquí suelo kurdo gente loca gente gente muy tirado por eso

Voz 0481 14:11 hay gente que está la droga bueno nueve echan la siesta para poder salir la noche aguantar sino no sales no Kansas el cuerpo te levantas el ancho sin necesidad de esto es una concatenación de hechos que el cuerpo entiende bien no llegan a una fiesta con las manos vacías

Voz 0995 14:26 claro porque te Caracas está lista para comprar papel higiénico

Voz 0481 14:32 cuál es importante también por cierto sí muy

Voz 1284 14:35 otra cosa que se nota cuando cambios el papel poquito

Voz 6 14:38 bueno muy bien contra

Voz 0995 14:42 que se pueda Clark Gable pero siempre que podáis papeles bonita cuesta más a no ser que la quiere la papelera

Voz 6 14:56 le saludo a la gente que está comiendo proveniente de las

Voz 0481 15:01 la resaca de dura dos días tres es que siempre claro que eso es eso

Voz 0995 15:05 vamos lo que bebas me claro pero admite que es una botella resacas con diez minutos arado la tres y no es eso

Voz 0481 15:19 ha ido de la frase de hoy no vemos que mañana tengo que trabajar o estudiar el fin de semana que yo yo entre salir y beber en cancha a que no me ha dado tiempo a salir con la bici y eso que me costó tres mil

Voz 6 15:30 a la Juve aquí en Roma Iñaki Arturo Fernández

Voz 0470 15:36 o apodos Antón Meana levantaba a la una menos cuarto levantado Arturo Fernández y gracias a rajatabla

Voz 1284 15:43 desde el pase de micros de Laura Martínez dos conexiones rápidas la primera le marca gol al Bayern así que de momento no sería campeón de la Bundesliga Bruno ni de hechos en la marcado el Bayern porque Nacho así bueno es dinero de

Voz 11 15:55 Boateng bueno ahora no sé si ha pitado falta a no no no

Voz 1284 15:58 no es que como es tenerla jugó

Voz 11 16:00 Ada E primero falla Boateng luego dispara Córdoba al delantero del Augsburgo hay un robo de tocan de la cara y acaba entrando en Burgo uno Bayer cero Con este resultado el Bayern

Voz 1284 16:10 no sería campeón en la segunda conexión los alemanes lo están poniendo acabamos de Palmar el segundo set en los cuartos de final de la Copa Davis en Valencia hay que sacar un toro Ximo que está pasando

Voz 12 16:22 pues que cada vez está poniendo más cuesta arriba esta eliminatoria este partido a la pareja de los López recordemos los integrantes de la Armada que no se están representan de que están jugando hoy Feliciano Marc y que no está pudiendo con la pareja Struth Puig que es la que está ganando dos cero en cuanto a set acaba de terminar ahora el segundo set una hora treinta y seis minutos llevamos del partido tres seis ganaron los alemanes el primer set cuatro seis en el segundo vamos a ver y a confiar en la remontada para no dejarle todo mañana toda la responsabilidad primero a Nadal entre ante Pérez y después en el quinto partido aún valenciano como David Ferrer que se lo tendría que jugar el todo o nada veríamos ante Kohlschreiber

Voz 1395 17:06 el luego éxito bordos esbeltez es el número cuatro del mundo no nos olvidamos de de esos después hablaremos con Ito mucho

Voz 1284 17:11 porque es la que se en el en el Mundial va a ser el pase el par dar ya por aquí Laura Martínez para el pago de micro

Voz 13 17:19 no

Voz 4 17:33 por eso nos dedicamos a la radio espera

Voz 7 17:38 vamos a empezar haciendo una recapitulación ya han intervenido dieciocho personas sí sí sí sexo incluso con un duo que hemos tenido imaginaros y me parece que es hora de recordar todo lo que ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER por eso no tiene dinero van a ser los fragmentos muy cortos menos aún estamos ahí de móvil

Voz 4 18:02 os acordáis que las fundaciones

Voz 7 18:04 serán de dos de seis de nueve doce vamos a empezar pero es verdad que no tiene nada de los intérpretes que consiguieron dos puntos os acordáis Manolete

Voz 1704 18:14 que después de morir

Voz 7 18:23 Bilbao donde intervino Íñigo Marquínez

Voz 1704 18:28 merecía más hombre hoy parece mejor Mainar encarcelado

Voz 0995 18:33 no

Voz 1704 18:35 bueno pues nada mereció al menos

Voz 7 18:39 este señor y de Bilbao saltamos a San Sebastián os acordáis que actuación de Roberto Ramajo con sus hijos

Voz 14 18:52 no queda aquí

Voz 7 19:01 está Ashtiani viajamos hasta Málaga donde tuvimos a House Actuación también

Voz 4 19:07 es justo

Voz 7 19:11 sí

Voz 1704 19:24 tu ritmo

Voz 7 19:27 Rodríguez con el despacito también estuvimos en la época del canal del Carnaval en Tenerife con

Voz 4 19:32 ah no

Voz 3 19:35 dos del y maravilloso poca cara pararlo en seco

Voz 1704 19:38 para entrar

Voz 4 19:44 esperamos que agradecemos la participación de todos los tiempos

Voz 3 19:51 Alberdi

Voz 6 19:52 no pero que él agradece que levante la mano el esfuerzo yo lo agradezco que balada tres fuera bien cuatro iguales

Voz 4 20:03 bueno a mi aversión porque para además una mano daba ni les les paga que tiene que hacer lo que diga la tarjeta callar un poquito

Voz 7 20:12 desde Tenerife la semana pasada intervino desde Radio Elche PP Monago con Pere

Voz 1704 20:21 si bien visto lo recordaba aquel

Voz 7 20:30 finalizamos ya que yo grupo de los dos es con la interpretación a dúo de Toni López duro

Voz 1 20:40 pues la

Voz 1704 20:45 por eso no sólo merecían más la peor

Voz 0995 20:52 estar en tono mirando la duda la semana pasada espinoso muy duro y sonidos

Voz 7 21:03 ustedes son bonitas

Voz 1704 21:06 todo no

Voz 7 21:10 muy cerca del seis a la categoría enmienda que entramos ahora por una interpretación desde Barcelona de Xavi Saisó con Melina

Voz 15 21:20 él fue Claudia Moro la luz del sol volcánico hierva por dónde pasas apenas deja buen por delante

Voz 7 21:31 durante la anterior

Voz 1704 21:33 ya lo tú

Voz 4 21:38 el otro catalán

Voz 7 21:43 eso también está en la categoría en seis nuestro narrador de Atleti de Madrid Miguel Martín Talavera

Voz 0995 21:48 el antídoto

Voz 16 21:51 para valorar toda la fuerza

Voz 0995 21:56 la

Voz 1 21:59 sí sí

Voz 0995 22:01 no llega

Voz 4 22:02 la gala verdaderamente mala nota saltamos a la entiende Radio Vigo donde también tuvimos la interpretación de nuestro compañero Jacobo Z va muy bien

Voz 1704 22:16 el Ruth puesto que desacelerado

Voz 0995 22:22 por dos horrible testigo protegido Mercer

Voz 4 22:32 o para que no perrito lo cómo estás por ahí no era yo no era nadie

Voz 7 22:39 no has ganado el submarino cabos a seguir en la categoría de los que consiguieron nueve puntos tras vuestras votaciones os acordáis de aquella es natación desde Valencia con Carlos Martín

Voz 0995 22:53 yo yo pues bueno el bote Fakhet lo eliminaba directamente claro pero esperan efectivamente no puede pusiste tú ahora todo está mal

Voz 7 23:05 la seguir también con nuestra compañera que no está escuchando desde Balaídos Paula mono

Voz 0995 23:10 hola soy para mí

Voz 1704 23:12 ya no

Voz 7 23:17 no es bien Paula muy bien Paula Paula cómo te ves fenomenal

Voz 6 23:23 lo que sí

Voz 7 23:29 bueno de Vigo saltamos a Radio día todo con la interpretación de Pablo Sánchez

Voz 17 23:33 hasta donde de tu oscura habitación

Voz 7 23:37 de tus no no mí

Voz 18 23:40 detecte UK por

Voz 7 23:42 pues ya me Nuria

Voz 4 23:44 buen amigo del número de padres nos vamos

Voz 7 23:50 el Sevilla con un Revival con esa interpelación de Julio Iglesias protagonizada por Santi Ortega

Voz 1704 23:58 bueno aquí la verdad es que no sea que les dijeron que viene que equivale bajista por la parte en inglés

Voz 0995 24:09 es que no sé si me gusta

Voz 7 24:12 sí es duro

Voz 1704 24:16 la meta que siempre

Voz 7 24:20 hacer amigos volver a casar Santi Ortega como igual también ha sido yo también nuestro compañero de Sevilla

Voz 0995 24:29 para no comprar la con bisutería Fantozzi no piensan San Torres rock y yo estaba rompiendo por e inquieta

Voz 7 24:49 ver también alguien que se quedó muy cerca del doce pero estuvo en la categoría de nueve Le tengo aquí sentado a mi derecha Juan Ochoa

Voz 1704 24:55 hay bien está que esta cara a cantar no

Voz 0481 25:10 absoluta porque porque además Juárez un profesional del

Voz 0995 25:14 un gran estudio se metió él rever caro te voy a reconocer que sube seis pobres gravando las no

Voz 0985 25:24 Juan bien gritas Canaletes de seis unos hipócrita saber los únicos que hemos sido consecuentes son Bruno Ponseti yo votamos por lo que huimos nos por vuestra

Voz 4 25:37 pese a cantar una canción vosotros consumo y atención por tierra

Voz 7 25:42 así vamos a pasar ya a los que están liderando desde el casi el día uno la clasificación os acordáis desde Madrid la interpretación de Sonia Lus

Voz 19 25:52 muy bien muy curioso porque yo muy cara

Voz 1704 26:04 ella le trae solicitó

Voz 7 26:08 y la última ya interpretación que fue de más en directo os acordáis aquí estoy llegando a la Gran Vía

Voz 1284 26:14 brutal Axel Axa interpelado por nuestro compañero

Voz 7 26:17 el Axel Torres

Voz 20 26:19 de diez dieron gustos provoca

Voz 1704 26:26 que no veas

Voz 20 26:36 el primavera intriga

Voz 0470 26:40 además con un valor especial porque durante todo esta salvajada

Voz 6 26:44 tenía la siempre tenía la letra hubiera de la letra

Voz 0995 26:49 los grandes éxitos a raíz de que

Voz 7 26:56 no a raíz de que ya van diez en casa tengo dos actuaciones más que vaya a escuchar ahora ya llegamos a veinte ya hay que refrescar la de no consentir que se olvidan las cosas

Voz 1284 27:06 no pero ahora la gente me da tiempo a dar un paso atrás muy colas desde las cuatro de la tarde se juega en el Miniestadi del Barça B Cultural Deportiva Leonesa comenzó nos anti Mayol ha

Voz 1022 27:16 hola qué tal muy buenas Dani es prácticamente una final por el descenso primer minuto de juego cuatro puntos separan a Barça B Cultural Leonesa sigan al filial azulgrana se mete media salvación en el bolsillo Si gana la cultura licencia absoluta para soñar lo deja todo en un puño por la zona baja uno y media de partido arrancó en el Mini park cabecero Cultural y Deportiva Leonesa cero

Voz 7 27:39 Valle cantas bien

Voz 0995 27:41 muy poco menos de Barcelona no se dice eso pero bueno los Cármenes el Granada Osasuna Alberto Flores hola hola qué tal pues si el de antes eran partido tras

Voz 21 27:54 vale la zona baja este lo es pero por arriba con bajas importantes tanto para Granada ahí Osasuna mal momento el de los dos equipos el Granada con derrota en Lorca hay muchas dudas sobre su nuevo técnico Pedro Morilla Osasuna que también viene de perder está noveno fuera del play off el empate no sirve a nadie la victoria les permitirá seguir en la pelea y la derrota ojito porque les puede dejar muy tocado primer minuto de juego los Cármenes Granada cero Osasuna cero

Voz 0995 28:19 desde las seis de la tarde Zaragoza Huesca vaya

Voz 0470 28:22 dicho lo que tenemos ahí el Alcorcón Numancia y ocho de la tarde el Albacete Rayo Vallecano en el que se rendirá homenaje por supuesto a Pelayo Novo el jugador del Albacete

Voz 1395 28:29 de que sigue recuperándose después de lo que le pasó en el hotel de concentración de del equipo y después una operación muy larga

Voz 1284 28:35 aquí en el minuto dieciocho de todos los partidos

Voz 1395 28:37 alguna especialmente en el Carlos Belmonte pues la gente se va a acordar y mucho de Pelayo

Voz 0985 28:42 como muestra para que se recupere lo antes posible

Voz 0995 28:45 empató el vayan Bruno allí la es la undécima asistencia de Joshua Quini que el centro desde la derecha marcado todo liso remate de cabeza del internacional francés XXXI prime la parte Burgo uno uno el Bayern sería campeón pase de micros en el gallinero

Voz 1284 28:58 de Carrusel Laura hay que nervios porque hoy

Voz 7 29:01 tienen emociones en las dos actuaciones una nos llega desde en Gijón excompañero del parón

Voz 4 29:06 con esta David González Guillermo Maese

Voz 7 29:08 sé que han interpretado la canción a como lo malo de Aitana

Voz 4 29:14 la guerra de percepción triunfos la cara de Iturrate eh

Voz 7 29:19 han arriesgado porque además ha modificado la letra de la canción con lo que voy a pedir silencio y que escuché posible

Voz 4 29:27 no me voy a tomar un café bueno igual si es mía

Voz 7 29:29 que coman versionando la canción repito Gijón también González y Guillermo Maese

Voz 22 29:34 desde SER Gijón para toda esa gente vuela de Carrusel

Voz 0995 29:37 sí claro boyas

Voz 22 29:40 salir lo más fingir no más servir las radios para mí no es de otro te voy a colgar ya no hay vuelta atrás con la cero no

Voz 23 29:49 pero tira gueto Katy Perry porque carros porque meto cambia otra vez me pongo el fútbol en las

Voz 1704 29:59 pero que me

Voz 22 30:02 cuando el como confía en que voy a cantar un gol una yo traigo otra vez y que si marca el Sporting aquí te lo contaré yo te voy voy voy listo para escuchar porque tú hoy hoy me de

Voz 0995 30:14 esto no vuelva a agotar tengo claro que no me pongo a Atutxa como bueno fuera lo malo yo no quiero nada malo está muy bien pero que sí

Voz 23 30:30 si se han podrido los goles aquí ahora ya no quiero rosas en SER Gijón sabemos cómo son las cosas

Voz 22 30:40 el reto Khatib perder porque yo escucho carros y tiro porque me meto cada midiera abrirá quedarme con gol gol en las pero Ximena ras narra no yo decido el cuándo dónde y con quién que voy a canta lo lo una el que si marca el Sporting aquí te lo contaré yo Boys boys boys copas

Voz 0995 31:02 el banquillo Boys boys boys optar tengo claro que grandes

Voz 6 31:10 eh

Voz 24 31:16 Duran pone en el centro del campo colgada para el buen Buendía que no lo acata pero canta de un Amberes hasta estratosférica Adrian Cole bota la pelota adelante secuela en la portería

Voz 1022 31:30 el Barça B el primer en el minuto cinco Barça B cero Cultural Leonesa

Voz 0995 31:34 juro ir llegará el turno William Hill registra te consiga cincuenta cincuenta gramos de apuesta desde mil novecientos noventa y cuatro responsables y te tú a Laura se puntuada

Voz 7 31:47 pues allá venga dos nueve seis doce cero un seis

Voz 0995 31:52 mira pues oye seis por la adicción

Voz 20 31:55 sí pero yo soy muy amigo de la madre de Guillem decirle a mí me voy a poner a mí la ya ya David

Voz 0995 32:01 doce Urrutia yo un doce tiene que ser la sintonía carrusel un doce vamos que la cosa votar porque concurso un doce doce se

Voz 0985 32:14 nueve nueve

Voz 4 32:16 ah busca ocho de agosto

Voz 0995 32:25 a nueve no de nadie yo estoy en el nueve venga hombre no

Voz 7 32:34 a doce bien

Voz 0995 32:37 sí a mí me sabía que las chicas

Voz 7 32:39 Dorantes Jong dos

Voz 4 32:41 bueno es que

Voz 0995 32:43 porque los ganadores se miel cinco

Voz 4 32:46 punto cuatro a la piel

Voz 6 32:55 terminamos comiendo

Voz 4 32:58 ya veremos doce perfecto mira no es duro

Voz 0995 33:03 me estoy mal hoyo

Voz 1 33:07 a esa edad

Voz 4 33:14 además de narrar desde ponente iban tengo el placer de anunciar en estos momentos es muy duro esa actuación en directo

Voz 0995 33:25 anda ya el valor pero no da tiempo Laura así empezar ya

Voz 7 33:31 en especial valor la van a interpretar nuestros compañeros los especialistas ha visto nadie

Voz 1022 33:39 cuando tengo un respeto

Voz 0995 33:42 con el retardo habitual que hoy Madrid está a vosotros también

Voz 6 33:46 no

Voz 7 33:48 que a nadie he Iñigo que se atreven con él

Voz 25 33:53 cuidado con los niños de África eso vosotros habéis echó por el niño niños esta sonando ya el tema venga un otoño parece la primera frase lo va a decir Michael Owen te parece bien me lo consiga

Voz 26 34:09 qué bonito esto

Voz 1704 34:20 Time perdón

Voz 0481 34:25 las ruedas

Voz 28 34:28 a Ci

Voz 3 34:37 eh

Voz 29 34:56 la

Voz 1704 34:59 Coutts no

Voz 28 35:07 mi

Voz 30 35:27 venga

Voz 6 35:41 ya los secundarios Gorka inmejorable claro mensaje que ha resucitado Michael Jackson para quedarse eso

Voz 7 36:21 a Arias durante dos seis número doce

Voz 0985 36:24 como espectáculo fuera de concurso es decir un veinticuatro como nivel musical

Voz 6 36:30 nueve

Voz 0995 36:32 nueve días yo lo veo porque cantaban

Voz 0985 36:35 muy bien

Voz 0995 36:39 no

Voz 22 36:41 yo lo voy a poner Jordi

Voz 4 36:47 muy bien

Voz 0995 36:48 era Bruno no yo pongo

Voz 4 36:52 os voy está ahora mismo y no no noticia

Voz 1022 36:57 en ese entonces y dando se te cuento

Voz 8 37:00 sí mira te voy a decir una cosa hacía tiempo que no perdía tanto

Voz 6 37:07 lo voy a doce

Voz 7 37:09 bueno voy a la final volveremos a vernos malo no

Voz 4 37:13 el Estado no he votado tenemos un empate entre el nueve

Voz 7 37:15 el desempate hoyo doce

Voz 6 37:19 es aquí donde

Voz 7 37:24 la sección son

Voz 4 37:25 con ellos

Voz 7 37:26 pues me gustaría que se control técnico se abrieran las posiciones en Valencia en bien bueno donde todos los redactores que estén ahora conectados por si hay alguien que no esté escuchando que quiera anunciar su candidatura

Voz 1284 37:39 a ver otra vez que

Voz 7 37:42 ha recibido a Valencia

Voz 6 37:47 Valencia

Voz 1022 37:58 a la reacción de más de cinco mil personas que han aplaudido cuando dieciocho

Voz 6 38:02 vale vale ves una candidatura sin él

Voz 4 38:06 por el punto de los López sirve un inmueble pues presentará a Santigo Valle que creo que lo también a ver no es nadie Santibáñez Barcelona no no Santina para presentó candidatura para ganar bueno pues El Tío Valle Ximo más mano competirán en la semana que viene

Voz 6 38:31 nada viene a hablar de hoy vengo simplemente hacer una pena

Voz 0985 38:37 a un buen amigo de la radio como

Voz 8 38:39 el presidente de la Liga Javier Tebas hombre

Voz 0995 38:42 Javier muy amigo

Voz 8 38:44 sí estaba leyendo El País dieron ellos siempre más no

Voz 6 38:47 pero no podemos Villa

Voz 4 38:52 bueno esto es la razón no no hagas lo papel para el euro y medio tengo lo leo tranquilamente eso cobro y la contraportada Facebook Blair es muy importante

Voz 8 39:05 el fútbol chino esconde los tatuajes explica la historia de que la Federación y la Liga china prohiben a los jugadores tatuajes Javier hacerlo cuanto antes en España hay que hay que sí llevamos ya los horarios a China

Voz 0995 39:17 con la cámara jugarla pero se lo digo en el cartel Javi

Voz 8 39:22 SER esto traerlo de verdad si ya está luchando contra los insultos con los horarios con unas amaños para con los tatuajes ya está bien pero ya está bien de Ramos de Messi de Lillo de Osasuna de Rubén García del Sporting está bien hay que prohibirlo ha dicho el seleccionador sub veintitrés de China llamado que no quiere ni tatuajes ni pelo teñido en las selección me parece que es un acierto y que esto hay que traerlos a España cuanto antes los tampoco dictatorial quizá lo qué pasa

Voz 4 39:55 lo que sólo uno

Voz 6 39:57 habrá que prohibir un poco siempre siempre salvadas Carlos aprendí española

Voz 1284 40:03 es Cristiano lo único que no tiene ningún tatuaje en su cuerpo la verdad que no

Voz 20 40:06 que comentar no es verdad porque ya estoy no yo Iniesta no lo más jugadores hombre sí es verdad es verdad

Voz 1395 40:15 lo dice Juan de digamos de los tops Andrés Iniesta Andrés no sé si tiene que no que no lo sé pero que él

Voz 4 40:21 con el tiempo

Voz 8 40:23 pues bien yo no tengo nada con el tema de los tatuajes cuando lo sacas tengo una conversación amigos y siempre hay que preguntar siempre alguien lleva tatuajes pero cuando menos lo espera tatuajes en la espalda que no te los P

Voz 4 40:36 claro está que en pero para Javier te van Javi por favor prohibe lo estatua que trae

Voz 8 40:46 China es una cosa buena hay que traerlo a España

Voz 4 40:48 rápidamente se puede adaptar Jordi Bosch a su perrita de verdad

Voz 0985 40:53 es que te puede quedar muy bien

Voz 7 40:57 por eso musculado

Voz 0985 41:00 ya

Voz 0995 41:02 el tienen que tapar

Voz 8 41:06 John que tiene salvaje en el brazo los tienen que tapar con una especie de esparadrapo que no se vea muy bien y hay jugadores que que tiene un problema muy serio que se pone en letras chinas sí sí sí sí

Voz 4 41:18 pero entonces no

Voz 7 41:21 qué interesante

Voz 4 41:24 no habrá

Voz 1284 41:26 no debemos una que no da tiempo debemos es rara avis porque tú tú tienes tatuajes una mosca detrás de la oreja tú tienes Antonio tampoco quito sino si Laura pero es que aquí el hombro izquierdo bueno tampoco o ex presidente piensa bueno lo demás Borja amigo Ricardo

Voz 6 41:50 a ver si yo tampoco alegría si tengo que comenzar enseguida avalado no boceto queda el acto de Carrusel deportivo Jacobo

Voz 0684 42:02 bueno con novedades estamos gafado con los calentamientos aquí en Balaídos porque él será lesionado Correa en el calentamiento del Sevilla ha entrado Sandro Ramírez en el once inicial y entra en la convocatoria el alemán gays porque había baje viajado el Sevilla con diecinueve arrancó el partido en Balaídos con ese cambio de última hora Correa fuera entra Sandro Ramírez el partido entre el Celta y el Sevilla que lo vamos a vivir aquí el carrusel

Voz 1284 42:27 enseguida comentaristas Iturralde González el acta del gallinero como lo has tenido más es muy rápida vas héroe una tarjeta roja y expulsión casi de el del próximo gallinero por hipócrita que es al señor Jordi porque se metía con Laura perdido

Voz 0995 42:40 con broca metía con Laura de sus acciones

Voz 1284 42:42 es el hacían Guillén coge y empieza la sección no me dio la idea Alfredo

Voz 0995 42:49 eso es decir José nada cuando en la crítica mucho siempre me parece un poco arbitraria y luego pues eh yo creo que va a tener que ganar una vez en su vida va a ser Urrutia porque me siento muy identificado

Voz 6 43:09 NASA nada

Voz 1284 43:12 hacer resaltar el tema de los tatuajes hoy de señor Mena porque el deporte donde más se ve en los brazos es que no hay ningún tenista o hay sólo el uno por ciento lo he tenido todos los demás el brazo pero no porque no se deben tatuajes es verdad waterpolo complejos porque es un deporte serio

Voz 0995 43:36 el tenis

Voz 0985 43:38 si no puede sostener

Voz 1284 43:42 se cabo acabó el gallinero pero yo te he dicho Laura que el cuerpo es un tío muy valiente va va de frente no iba a aceptar no Celta Sevilla Gustavo López hola qué tal muy buenas

Voz 6 43:55 usted querido casi tan kilos

Voz 1284 43:58 hola dice Laura Martínez que no aceptaría que no aceptaría cantar en el gallinero yo lo he hecho que que tú eres un tío muy valiente y que cantas grabado todo grabado eh ahora Gustavo grabado bien hecho tú acepta los ha pensado mucho por ustedes lo que me pida

Voz 6 44:16 escuchamos

Voz 0995 44:18 claro eso es esto queda giran Adela querían escuchar fundado gracias todo es un abrazo se lo está por cierto una última tanda de gente que escribe desde el mundo a Carrusel vamos a han seguido el gallinero de un montón de lugares del mundo es una pasada la gente gracias venga vamos vamos a ir hasta Bolivia Jaime Gómez muy arriba Jaime Gómez la paz ciudadana alturas e cuatro mil metros creo que son un saludo La Paz Bolivia Roberto Carvalho desde Costa Rica que también Carvalho Weiss

Voz 7 44:53 la Liga

Voz 0995 44:55 sólo me quedo ahí me afronta la Carvalho a tesis Rivas desde Ciudad de México que hace unos regulación más grande del mundo ahora creo que esto qué es eso me voy a través del Escorial ahí si no tiene pareja crudo mira tengo aquí otro que es Francisco Marín desde Chile desde Osorno que yo se las Horno por aquí por el sur por aquí es como la buscar pájaros es decir adiós horno bueno aquí nos podéis seguir escribiendo en el viene gravamen en Twitter

Voz 6 45:29 sido gracias a la gente y a toda la gente tiende a Rita

Voz 1284 45:34 comenzó el partido en Balaídos además Gustavo López Miguel Ángel hola qué tal muy buenas perderán Pablo Alfaro la Pablo qué tal está Pablo Alfaro la una a las dos en en la Cadena Ser en Miranda así que estamos con Echavarri bueno la lesión de Joaquín correr lo primero que no sea importante en trazando

Voz 31 45:49 mire si bueno con una sobrecarga según ha informado en si ella no parece que sea nada grave pero bueno que no interesan perdía la reducción de extremo zurdo en una posición en la que yo creo que Sandra uno no da demasiado no Sandra punta un delantero no debería jugar en ese puesto pero por ahora Montellano no lo ve cada vez que sale lo pone lo pone ponen la izquierda hay por lo demás mucho cambio pensando lógicamente en el partido

Voz 32 46:11 Munich vigente como la June como

Voz 31 46:13 Ana como el mismo Pizarro lo mete hoy en Balaídos para ver si el Sevilla puede ganar y no y no quitarse de en medio de la pelea pues la Europa claro

Voz 0995 46:21 ha atacado bien el Sevilla las dos primeras hacer del partido Jacobo