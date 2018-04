Conversación con Silvia y Alberto. Terminar su master les costó a ellos mucho trabajo, A sus familias, muchos esfuerzo

Voz 1 00:00 hombre prácticamente te lleve un poco era sangre no sobre todo por por tu vida en general en tu cuando vienes de un barrio obrero como por ejemplo de San Cristóbal no que lleguen a la universidad ya es como una especie logro bastante loco ir ya hacer un máster pues supone una carga económica para una familia que en mi caso soy el primer licenciado en mi familia el primero que hagan apruebo máster y bueno pues la gente se puede hacer una una idea de lo que supone económicamente para una familia trabajadora no eh poder pagar unas tasas de dos mil cien euros para sólo Colón curso no que esta señora ahora hacen esos privilegios parece ser que no ha ido al Master que se matriculó tarde que nos para las clases cuando a todos los que hemos hecho más hemos tenido que ir a las clases examinarlo hacer trabajos hacer el propio TFM presentar el TFM defenderlo un tribunal pues no me parece cuanto menos una tomadura de pelo con sobre todo la defensa de donde era

Voz 1291 01:01 recuerdas el nombre recuerdas quiénes eran recuerdas cuál es tu tema eh te podría igual contar mi TFM ahora porque porque lo trabajas tanto que te acuerdas obviamente desde esa lectura de ya que pagado lo que aprovechar porque es también les cuesta mucho trabajo pues pues nos vamos el día de la defensa el TFM me acuerdo de mi nota media la de mis compañeros que nos fuimos a ver unos a otros es una serie de cosas que mi tutora se llamaba blanca me acuerdo entonces es como qué te pasa tira y luego eso que que pues aquí es una vida paralela yo creo que vive en un mundo paralelo de despreocupación sabe cuál es el problema cuando el resto yo cuando te cómo están las cosas y cuando cuando algo te ha costado económica y humanamente no se olvida obviamente creéis que va a haber un antes y un después de lo que ha pasado

Voz 1 01:55 yo creo que sí sobre todo si dimite que yo espero personalmente que también lo haga no sobre todo porque probablemente es establezcan mayores controles no o haya digamos sea lo de cabida sea parte un poco y haya más lupa sobre este tipo de circunstancias

Voz 1291 02:14 confío en que la gente tome conciencia de que hay una serie de personas que viven en otro mundo con otras reglas la mayoría de la gente no tenemos esas reglas entonces eh que tomemos concisa para que se dejen de reírse de nosotros para que no nos falten al respeto ya que la gente que hemos ido a la universidad pública porque es una universidad de calidad que que no pues allí no solo espero que haya una defensa de la universidad que hay una defensa de lo público aquí sino que además se revise pues aquí en esta ocasión también se revise el sistema universitario y la educación para mí ahora mismo para mí debería significar un punto de inflexión de cuál es la calidad de la educación pública porqué unos alumnos tenemos unos unas reglas y otros alumnos tienen otras qué está pasando con las tasas y todo esto para mí debería abrir una brecha social porque no es solamente que falsificó un título público que ya no sólo son delitos una no es una vergüenza que un político que nos está representando y gobernando eh no tengan ningún respeto hacia lo público sino que debería de verdad empezar a tomarse en serio que pasan la universidad que pasan la Universidad qué ha pasado con con el boom de los títulos e IU defender yo vamos yo quiero defender a toda la universidad pública a los excelentes profesores y profesoras que existen e Iker para mí me a mí me cambió la vida a la universidad siendo gasta señora puesto que lo los de lo tiene a mí la universidad me cambió la vida

Voz 2 03:46 y espero que por decencia