André Gomes: "Me sentía frustrado conmigo mismo"

desde entonces quizás estoy yo también un poco más sensible pero prefiere que sin sabemos que a nadie le gusta que repiten pero la fisión cree que que me ha dado mucho cariño desde entonces como he dicho antes Mi preocupaciones es darlo todo a ellos también ya más de todo que que estén contentos conmigo con mi trabajo y nada más mi pasión estar aquí osea compartir con los mejores jugadores del mundo disfruta con ellos yo disfrutado también disfrutara ya se disfrutando de aficionados estoy viviendo soy uno de niño que soy yo idiotas niños más lo que más quiero es es seguir no sea lo mejor posible para para estar aquí a aportar siempre equipo objetivos André

Voz 0158

01:38

en una fase complicada las personas han confluido un poco hablan mucho de presión no es la palabra correcta yo me sentía frustrado pero me sintió frustrado conmigo mismo porque pero casi Ello entrenamientos fuera ahí en el club estrenaban un poder aportar en lo que lo que creía que podía aportar entonces en cree que me empecé a sentir un poco frustrado por no puedo dárselo como quería yo y como la gente lo esperaba yo lo entiendo perfectamente pero si no verdad que hubo momentos que que no me sentía bien pero porque me encerraba bastante entonces como que la cuestión esta de vergüenza que ha hablado yo es más la gestión de esa de la CAI no sentirme bien conmigo mismo delante las personas normales sea nada más que es Mis compañeros han estado siempre ahí ahí para mí osea dándome apoyo Justo cuando cuando pasaba esta pase más complicada esta acercado más a mí osea yo de mi compañero solo tiene que se todo lo mejor porque la verdad es que conmigo han sido un diez eh