Álvaro Benito: "No existe el gusanillo de partido grande"

Voz 3 00:09 siguen por ahí Kiko oí Kiko Álvaro estáis verdad sí sí hombre volvieron a decía yo al principio en que puede ser un derbi descafeinado no deja de ser un Madrid Atleti que joder pues está muy bien qué

Voz 1991 00:23 es la rivalidad pero fue yo creo que los dos más Kiko pensando en Europa jode es que es que el objetivo luchar por la segunda posición es que es así

Voz 1266 00:31 claro yo creo que también es una manera de verlo como como jugador que a la hora de de lo que es la la motivación de llegar al Bernabéu al metropolitano el ambientazo darle una alegría a lo que es tu afición iba a salir pues como sale de los típicos derbi ahora que no suene mal cuando se dice Yago descafeinado que es lo que mueve todo en el fútbol es la pasión lo que mueve todo el fútbol es la rivalidad que tiene con el equipo poder enfrente en este caso el Real Madrid lo que sí gusta es pues quitarle un un sueño un objetivo cuando a ninguno de los dos equipo le puede quitar eso yo creo que que pierde algo de emoción que es lo que realmente mueve el fútbol yo soy de los que sí piensa que que es un derbi sobre todo para la gente para mí con bufanda algo de descafeinado que no se juega lo que se podía haber jugado otras temporada sólo este estos días que Palmas dice

Voz 1991 01:27 bueno pero si te meten cinco

Voz 1266 01:30 un no ahí es donde ahí es donde voy que que claro que que lo cinco sentido ya que tiene que tener Porto

Voz 4 01:35 que no se juega

Voz 1266 01:38 nada pero que uno a otro Le lo pueda entrecomilla meterle tres cuatro eso sí hace mucho daño mucha pupa a lo que la afición Álvaro

Voz 1881 01:46 ya ven igual de repetirse no creo que lo vivo obviamente no no tengo ese gusanillo de de un partido grande no el Rivaldo es el escenario le pero como no hay nada en juego que yo te digo que que ciudadano papeles dice lo de la segunda plaza pues pues porque sus si una una parte de su trabajo es motivacionales pero a quién le importa quedó en segundo tercer al Real Madrid tú te crees que le va a cambiar mucho la vía porque ya segundo tercero obviamente que quieres ganar pero yo creo que nadie va a tener esto Busan y dio en la tripa

Voz 5 02:23 pero no sabe cuando te juegas algo importante contra un rival importante es una pena una pena realmente

Voz 1881 02:28 yo creo que el Athletic una enorme haberes es una temporada a su altura

Voz 1991 02:36 Kiko esperas un Atlético de Madrid con muchas rotaciones es decir que Simeone siendo un derbi sin perderle la cara al partido vamos a ir guardando les respeto a ese partido va a pensar más en Europa

Voz 1266 02:48 pues no sé yo si a lo mejor equipo hubiesen tenido un resultado de de Turín de uno cero a favor de la Juve pues pensaría otra cosa tan cómodos también si el Sporting que pues a lo mejor un uno uno en el último en la última jugada de partido un dos uno pues a lo mejor si cabe mete a Gameiro o Fernán cuando fui a Griezmann y ideó Costa a lo mejor darle pero con este resultado yo creo que los dos sobre todo va según vaya el partido pero van a salir el Atlético Madrid iba a salir con la duda lo el tema Correa contó y potenciar cuatro tío en el centro del campo para cerrar el juego interior pero por además creo que va a salir con con el equipo de gala el Cholo Álvaro tú que

Voz 1991 03:31 Brice esperas

Voz 0104 03:34 pues yo espero Madrid con bastantes rotaciones y estoy de acuerdo con el Cholo creo que que además se lo puede permitir el Real Madrid porque porque haciendo bastantes cambios pues si siendo muy competitivo yo espero Bale por Izquierda Lucas por derecho ya Asensio por detrás del punta eso es lo que es pero yo no espero ir acompañando en la punta del ataque a a Cristiano como he leído en todos los sitios no es pero aún así bueno buena oportunidad para que para que veis enganche no yo he enganchado verdad ahora es un momento difícil para él pero tiene que ser útil tiene que ser útil en lo que

Voz 1881 04:11 Vega y nunca sabes en qué momento puede recuperar tu su estatus y él tiene que estar preparado no

Voz 0104 04:19 el Real Madrid al final accede a semifinales que parece que sí

Voz 1881 04:23 da mucha vuelta a una eliminatoria prórrogas hay partidos de vuelta hay momentos de la eliminatoria donde a lo mejor tienes que salir media hora avisar determinante no

Voz 0104 04:33 tuvimos omisiones reengancharse a a su estatus de estrella Hay tiene que mentalizarse para ello ir mañana es un buen día para demostrando una vez más aciaga ahí estoy porque Bono contra Las Palmas lo hizo pero bueno horas Las Palmas con todos

Voz 1881 04:45 el texto que que tiene Las Palmas que está donde está en la clasificar de hoy y mañana son rivales de los grandes de Europa si Bale vuelve a ser determinante mañana pues por lo menos le hará pensar a Zidane de que ahora lo importante que le queda al Real Madrid

Voz 1991 04:59 Kiko tema pasillo a ti qué te parece todo el asunto este de no lo hago nada me lo han hecho

Voz 1266 05:05 yo institucional para mí es algo que tiene que que tirar de lo que es el club cuando firma un contrato con un equipo pues que sepa que si ocurre algo parecido suele pasar siempre con Madrid Barça que sólo que las tropas yo ganar no recuerdo yo pero si me hubiese tocado yo creo que algún quedó algún que otro el a

Voz 6 05:27 por el pasillo China

Voz 1266 05:30 no pero cuando me llaman de clase no cuando oí no pero yo creo ya Alvarito pero institucional que no pueda decidir jugadores van y vienen y y eso es algo que tiene que ser de del club y si el club decide oye que esto se hace por tema Institucionals Cholo Zidane cristiana me da igual lo jugadores hay prevalece para mí lo que es la entidad que yo

Voz 1991 05:55 me ha sorprendido cuando ha dicho Zidane ha sido una decisión mía yo ha decidido me imagino que ahora han sido que los jugadores dirán que esto no nos hicieron pasillo

Voz 1266 06:03 puñeta en el club que dice me quito el marrón se lo digo a los jugadores no han decidido a ello pero yo por el tema de lo que institucional lo que el respeto de un club de cara a el futuro yo que lo veo que es cosa de de club oye nosotros si hacemos eso como club y el jugador y entrenador que venga

Voz 1991 06:24 es que Álvaro yo creo que esa perdió la naturalidad la normalidad en un en un tema You un acto que era bonito al fin y al cabo

Voz 0104 06:32 yo creo que no tiene demasiada importancia sea o no si yo es como Piqué que vamos a dormir todos muy tranquilos cosa que no pasa nada es bueno pero pero pero yo te digo que era una buena entiendo a Zidane porque seguramente a ellos no les haya gustado pues es claro menosprecio ni siquiera tu menosprecia no el no hacer el pasillo que cuando cuando te enfrentas a después de ser campeón del mundo

Voz 1881 06:56 pero era un buen momento para gris pues mira yo sí que soy

Voz 0104 07:00 yo estoy por encima de de lo que tu puedas decir va a hacer porque ella sí pero lo hago porque soy un señor pero bueno al final cada uno es libre de hacer lo que quiera hay ya te digo que estoy con Piqué

Voz 6 07:12 sin que sirva de precedente a vis a vis grabado esto no que quede bien claro que lo repita la Lhardy más que es por telefonino por línea me cago en la leche pero lo vamos a sacar aquí para tenerlos guardados yo estoy con Piqué y lo vamos a cortar además manipulando titulada da la web Álvaro Benito dos puntos estoy con Piqué venga Yago creo que luego no te preocupes que al final de la información ponemos sin que sirva de precedente

Voz 4 07:49 vale letrista muy peque

Voz 6 07:51 ya el pilla pero que sí que estar de acuerdo con Piqué porque vamos yo es que también lo he dicho al principio Piqué muchas veces a menudo como se suele decir que en esta ocasión creo que tiene razón Albano luego lo está llevando ya que lo está llevando de bueno pues es tan por que yo no sé si es que ha acordado hoy ha dado chungo a algo bueno creo que te estaba sonando el teléfono rojo Vogue he visto FT a ellos le gusta tras sufrir ya teníamos el titular que buscamos y pico esto es la entrevista no va a mejorar en fin que chicos vamos a disfrutarlo aunque sea un poquito descafeinado no deja de ser en la fiesta del fútbol madrileño es un Real Madrid Atlético de Madrid y hay que respetarlo como tal

Voz 1266 08:52 Kiko si ella el ambientazo y la motivación y después la manera de competir que tiene del Atlético de Madrid enfrente el Real Madrid del dos mil dieciocho que es todo lo contrario a lo que habíamos visto no a finales del dos mil diecisiete hay fútbol pasión va a ver que va a estar algo más rebajado porque no te juegas algo pero vamos cualquiera que venga de fuera ahí empiece a lo del Cholo Bimba punto malaga sito va a decir oye algo que que vamos a ver partidazo con dos manera muy diferente como Asier costumbre de que llegue el Cholo pero vamos no tengo ninguna duda de que Babe ritmo iba iba de pasión Meirelles un buen partido un buen partido porque hay muy buenos jugadores de ambos equipos

Voz 6 09:32 Álvaro no te preocupes que sugieran más oportunidades profesionales vale vale por ahí

Voz 1266 09:41 él sí mira que tengo Adán Aritz