Yago de Vega: "Algunos deben pensar que los futbolistas no sufren"

es una fase complicada las personas han confluido un poco hablan mucho de presión no es la palabra correcta yo me sentía frustrado pero me sirvió frustrado conmigo mismo porque casi ello entrenamientos fuera ahí en el club estrenado no poder aportar en lo que lo que creía que podía aportar entonces el cree que me empecé a sentir un poco frustrado pues no pueda serlo como quería yo y como la gente lo esperaba yo lo entiendo perfectamente pero sí la verdad que hubo momentos que que no me sentía bien pero porque me dado bastante entonces como que la cuestión esta de vergüenza que ha hablado yo es más la gestión de esa de la CAI no sentirme bien conmigo mismo delante las personas normales nada más que es Mis compañeros han estado siempre ahí ahí para mí osea dándome apoyo Justo cuando cuando pasaba esa fase más complicada esta acercado más a mí osea yo de mi compañero solo tiene que ser todo lo mejor porque la verdad es que conmigo han sido un diez eh

Voz 1991

03:11

la verdad es que me encanta escuchar hablar Andre Gomes no por lo que cuenta sino por la forma de que lo cuenta de la forma de abrirse la forma de decir yo soy futbolista yo gano mucho dinero yo soy un tipo privilegiado pero por estar esta situación eh no significa que no sufra mi trabajo que no tenga presión y que no iba malos momentos en cada uno vive su vida su historia dependiendo del estatus final que se encuentre pero no por eso deja de tener exigencia e por parte de la gente que trabaja contigo en este caso mediáticamente es un tipo conocido un tipo que está expuesto a la opinión pública que es un tipo que a lo mejor están mirado mucho más por lupa que cualquiera de nosotros que tengamos una profesión mucho más anónima es gente que sale en la televisión que salen la radio que sale en los medios de comunicación que sale por la calle conocen un tipo que cuando va bien es todo son elogios y cuando va mal eh todos son leña hace todos son palos e todo son críticas eh y hay gente que lo aguanta mejor hay gente que lo aguanta peor como en cualquier profesión como en cualquier situación de la vida me gusta Andre Gomes para humanizar al al futbolista eh porque nos debemos creer que aquí los futbolistas no sufren no tienen dramas familiares en no tienen en situaciones económicas complicadas porque algunos no lo saben gestionar es decir que al igual que todo el mundo tiene sus problemas y en este caso André Gomes ha dicho ya yo no lo estoy pasando bien yo no podía salir ni a la calle eh yo tengo una profesión que muchos querrían pero yo ahora mismo estoy en mi casa en el que no quiero ni es ponerme a la opinión pública porque sé que mi rendimiento no está a la altura de lo exigido porque tengo una presión encima que que no estoy cumpliendo eh y que ahora mismo no soy feliz no soy feliz con esta vida privilegiada que todo el mundo piensa que tengo in me gusta me gusta como André Gomes se hable Se abre eh que no es sencillo a todo el mundo y de esta forma eh dice señores eh que yo también sufro si si es que al