Jugarse la vida para contar una historia

Voz 1 00:00 hoy domingo

Voz 1113 01:00 el viajero contumaz a zonas conflictivas dejó escrito que a países de democracias frágiles crímenes de Estado y oligarquías corruptas es interesante ir para ver qué pasa pero recogida la información lo mejor es marcharse a los países de Centroamérica forman parte de ese paisaje de Alto Riesgo descrito por Green marcharse es lo que hacen periodistas centroamericanos tras ver morir asesinados a colegas que escribieron denunciando corrupción y también impunidad del poder político y económico el embajador Máximo Cajal me definió a Guatemala como un horror donde se explota masajes creo que reprime a líderes políticos y sindicales catequistas y periodistas incómodos es el diseño violento de Centroamérica

Voz 2 01:50 uno de esos países de los que no hablaba José Martí te vamos a viajar en los próximos minutos con Gervasio Sánchez cómo estás buenos días hola buenos días Javier resulta fue

Voz 0874 01:58 el ir ver preguntar intentar describir qué sucede en países donde la democracia es débil como contraste la violencia la corrupción son en cambio muy fuertes tú has estado varios de esos países recientemente lo que no resulta tan sencillo es ejercer allí y eso que nosotros llamamos aquí el oficio de contar historias que es el periodismo

Voz 0731 02:14 estoy mirando mientras que estabas introduciendo este programa las fotografías de Lorenzo Ángel Castillo Luis Alfredo Girón dos periodistas guatemaltecos asesinados el uno febrero pasado yo estaba en Guatemala estoy viendo sus cuerpos tirados en un Cañaveral maniatados boca abajo es brutalmente asesinados y pienso si hubiera pasado a mí o a Javier seríamos asesinados muertos populares porque seguramente habría mucha gente nosotros hacer dos jóvenes periodistas guatemaltecos prácticamente nadie habla de ellos y muy pocas veces aparecen en las noticias principales esa la diferencia entre ir a hacer un buen trabajo o peor trabajo y volver pues bien intentar informar bichos

Voz 0874 02:59 espacios surge cuando tú me manda este aquellas fotografías y me dijiste tenemos que hablar de esto las cifras Gervasio hablan por sí solas según la Federación de periodistas de América Latina y el Caribe en dos mil quince diecisiete periodistas y comunicadores fueron asesinados en el continente en dos mil dieciséis fueron XXXVIII en el dos mil diecisiete veintitrés y en países de Centroamérica como El Salvador Guatemala Honduras la libertad de expresión la libertad de prensa están especialmente amenazadas

Voz 0731 03:24 bueno yo voy llevo yendo a América Latina desde hace más de treinta años desde que era muy joven y matar periodistas en América Latina siempre ha sido una tradición suele salir además muy barato porque los responsables intelectuales y los propios asesinos casi nunca casi nunca son detenidos

Voz 3 03:43 sí

Voz 4 03:46 pues no

Voz 5 03:48 Robbie pero vamos es periodista

Voz 0874 03:51 desde Honduras y Guatemala que a diario ponen en riesgo sus vidas para denunciar la connivencia entre el poder político y económico entre fuerzas de seguridad y el crimen organizado y hablamos tan poco de lo que ocurre en esos países ya compañeros de profesión en Madrid está Milton Robles cómo estás Milton

Voz 5 04:07 bueno días Javier gusto estar con ustedes en este programa y muchas gracias por la oportunidad que le das a a una región olvidada en el sentido que el periodismo internacional en no le da esa importancia que merece al riesgo que corremos los periodistas en esta en estos países centroamericanos especialmente

Voz 0874 04:30 tanto que si vamos a encontrar un poco tu historia lo que me estabas contando ahora antes de entrar en antena hasta diciembre del año dos mil dieciséis tú ejercía su profesión en tu ciudad en San Pedro Sula pero la situación a la que te enfrentas te obliga a tomar una decisión que tu ya estuvo tuviste que ir de de amenazas de varios intentos de asesinato y un secuestro

Voz 5 04:48 sí es es lo último fue el secuestro el diecinueve de septiembre del dos mil dieciséis previa veo en el mes de agosto en menos de dos semanas intentaron asesinar me unas cinco veces aproximadamente me dispararon en la calle me intentaron atropellar varias veces también estás

Voz 0874 05:08 vivo de milagro no lo sabes no

Voz 5 05:10 bueno bueno yo el tema de los milagros no lo no lo veo como uno lo trabajados pero sí como al final algo estoy aquí no

Voz 0874 05:20 o igual estás aquí para algo no por algo no es para denunciar un poco lo que está pasando claro Cuéntame cómo fue todo sea para llegar hasta España ahora estás con nosotros y luego contaremos un poco cómo intenta sobrevivir en este país y el periplo también de tu mujer pero ni siquiera te dejaban salir porque tu pecado era criticar al Gobierno

Voz 5 05:39 bueno no sólo al Gobierno sino que a todo lo que es el engranaje público que está involucrado en temas de crimen organizado sobre todo en lo último que estaba haciendo yo era una investigación sobre un tema de las extorsiones a un mal llamado impuesto de guerra que en teoría lo cobran las maras y pandillas pero que en realidad hay gente involucrada entre diputados ministros gente del actual Gobierno empresarios instituciones bancarias etcétera puesto terrorista que se cobró eso la extorsión del transporte público por ejemplo hasta las tiendas no a las pequeñas tiendas de es decir lo que hace le llaman Pulp harías como para que lo entiendan aquí en España y en otros países a la Hacienda de alimentación es un impuesto que luego va a estas bandas Juanito

Voz 0874 06:28 dadas que tienen cierta connivencia con poderes políticos

Voz 5 06:31 bueno es que a bandas al final son como yo lo sé calificado como soldado de guerra al final detrás de detrás de ellos hay gente con chaqueta y corbata que son los que reciben las cantidades de millones de ellos recaudan tú trabajar

Voz 0874 06:48 ha sido una emisora de radio empieza a denunciar

Voz 5 06:50 esas como esto y de repente te despiden bueno no trabaja pagaba un programa pues pagadas por trabajar porque no estoy aquí

Voz 0874 06:58 eso también se puede hacer es decir eh

Voz 5 07:01 era un campo pagado que se lea más a la cadena de radio y pone una cortina al principio del programa que dice que no se hace responsable por los mensajes transmitidos por si acaso no es por el tema que casi siempre son la mayor parte de la sobre supervivencia de estos medios de comunicación depende de las subvenciones de los gobiernos de turno entonces por eso ellos evitan comprometerse en este sentido ya cuando un periodista trata de hacer la comunicación social de una manera independiente y una esta redes respetando su auditorio entonces lo que hacen es dejarle cancelarle su programa de una forma poco ética como lo hicieron conmigo que ni tan siquiera me notificaron que llame programa dejaría de estar al aire

Voz 0874 07:49 el unos cuesta mucho entender esto que para poder remitir una información veraz y crítica con los poderes públicos que es como tiene que ser toda información tienes que tener tu propio programa pagado por ti mismo sabes que tienes que pedir permiso para que te dejen hablar claro y luego

Voz 5 08:04 yo es sobrevivir con la publicidad porque poco a poco te la van te lavan cortando también cuando hay órdenes de arriba que ya no te pagan esa publicidad Ia

Voz 0874 08:17 has contado que varias veces intentaron asesinar de atropellando te disparando previamente secuestraron Ésa fue una ocasión en la que tú pudiste hablar con la gente que no te quería ver

Voz 5 08:27 sí sí Iquique habla estoy con ellos bueno mira la calle te enseña a sobrevivir es es la diferencia entre hacer periodismo de estudios como lo he dicho a hacer un periodismo de calle en donde cuando tú te enfrentas a la calle a los a la peligrosidad es cuando te das cuenta que tienes que desafiar a quiénes te intentan asesinar muchas veces cuando me secuestraron una de las de las cosas que aprendí a través de de de Pinilla es es que nunca te debe dar al silencio cuando te encuentras en peligro siempre le desafía y al final era una situación como o me matan o me o me dejan o me dejan libre pero se llevaron todo toda esa información que tenía se llevaron mi ordenador llevaron mil dos teléfonos móviles una cámara que que portaba mucha documentación importante que vinculaba a altos mandos de la Policía y el Ejército en este tema de las extorsiones lo auténtico o te dirían que su es por allí seguramente se ocuparían de que no se seguramente como como yo soy un poco necio quizás por por genética que es al por mi madre y continuar con la situación entonces decides venir a España me tampoco fue fácil porque hasta el último

Voz 0874 09:42 momento Cassini te dejan salir no se cuatro

Voz 5 09:44 días después de de mi secuestro la dirección del Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo y traslada Tegusigalpa en una situación en no tan no no de tanta seguridad por presión precisamente de organizaciones como la que dirige Meza que a la cual pues quiero expresarle mi agradecimiento y que también nos acompaña en este programa con ellas y otras organizaciones que sin lugar a dudas ejercieron presión porque ya mi situación era insostenible en San Pedro Sula luego puede permanezca casi tres meses en Tegucigalpa entre un hostal y otro ahí mi situación de salud se agrava graba todo eso porque la presión seguía me me localizaron nuevamente tenían localizados a través de mi correo electrónico mi teléfono todo estaba intervenido entonces es cuando decido puede salir del país

Voz 0874 10:43 llegas al aeropuerto con tu billete que pretendían haberte quitado de hecho veinticuatro horas antes indicase que te dejan salir por culpa de un corta uñas no

Voz 5 10:51 fe cuando Cross suena en la en la aduana del aeropuerto Tom contenga en Tegucigalpa en una mochila que portaba de de mano Traian pues cosas básicas como un cepillo de dientes desodorante hay un par de camisas pantalones por sí por si por esas recomendaciones extraviado a la maleta en el aeropuerto aquí entonces se tenía que venir preparado para él escriben en Madrid en ese momento porque en pleno invierno entonces traía un corta uñas no sé por qué razón se vino se corta uñas ahí luego me mantuvieron como aproximadamente una hora y fracción casi las dos horas dentro de esa parte de la aduana que no pero es que llevabas ese cortado ollas entonces igual a uno de los chicos desde los magnesio del de lado del de lo que estaban secando ahí luego ella pues te lo regalo te lo que se vio pero esto no me va desde tener Unibet

Voz 0874 11:48 porque querían por culpa de ese corta uñas no dejarte salir

Voz 5 11:51 claro y fallido días previo intentaron también bloquear mi salida con una alerta roja en el sistema financiero nacional porque Freedom fijados la organización Freedom House fue la que me ayudó a con billete de avión y todo dinero para de apoyo para sobrevivir unos meses en España pero me lo enviaron mediante un giro a través de una de estas compañías question en ese bueno no lo quería decir para colar publicidad pero bueno pues yo les cobraremos cuando pago me billete de avión y al siguiente día hay aparece la alerta roja cuando intento intento retiraron dinero por lavado de activos que lea

Voz 0874 12:37 haga como como para que no hubiera connivencia entre todos las mujeres no cuando llegas a España bueno lo primero te sientes seguro aquí o tu tienes miedo

Voz 5 12:45 bueno y miedo nunca he tenido porque Si hubiese tenido miedo te habrías dedicado a montar una batería de estaría vendiendo patatas en el mercado algunas cosas pero pues la lucha es por contra la corrupción y contra los derechos humanos de las personas así como decimos allá mientras tenga un soplo de vida lo seguiré haciendo tu mujer vino después ella consiguió venir tus crímenes hijos

Voz 0874 13:14 están todavía allí no cuando si ellos están ya me comentabas antes que es muy complicado además que ellos puedan venir a tu situación está regularizada en España pero consigue es trabajo podéis podéis tener una vida digna aquí

Voz 6 13:27 trabajo no tengo tu mujer

Voz 5 13:30 sí pero es un trabajo precario pero bueno es con lo que estamos sobreviviendo ahora pues gana el salario Mínimo que se ganen España

Voz 0874 13:38 pero ahora no si queréis os lo queréis quedaros ahora tenéis que los no podéis volver

Voz 5 13:43 no por ahora no porque luego también está la persecución del Gobierno contra los que ejercemos periodismo independiente y es probable que sirviera eso también han habido algunos tipo de mensajes que he recibido donde amenazan que pues me meten preso porque yo he seguido yo manipulando ya estoy hablando cosas que el cogerlo realmente no hace eso según el Gobierno

Voz 0731 14:08 historia de Gervasio Milton como Dina son para mí estas estos héroes no tan anónimos porque algunos de ellos por suerte han sido ayudados por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras también confió en House pero realmente héroes que se atreven a denunciar la corrupción generalizada la impunidad absoluta que existe en países como Honduras no donde recientemente hay un nuevo Gobierno salido prácticamente de la corrupción y de ir de iré incluso la violación de las propias leyes hondureñas no entonces Reparaz den como personas que da una imagen de lo que mis creencias en el periodismo el periodismo de lucha contra la corrupción que lucha contra la contra violencia política y el periodismo que denuncia las brutalidades de los poderes fácticos pero digo que no se siente intimidado por las presiones ni política ni económica ni ni mortíferas

Voz 0874 15:05 vamos a sumar a esta conversación periodista a la que mencionaba quisiera que conoces bien que se dinamiza es defensora de derechos humanos directora del periódico digital pasos de animal grande presidenta de Penn en Honduras que es una organización internacional que defiende la libertad de expresión es también corresponsal en ese país de Reporteros Sin Fronteras no se escucha por Sky para intentar que la conversación sea más fluida y que se escuche bien así que vamos a ver cómo estás Dina buenos días

Voz 7 15:29 muy buenos días muchas gracias por la oportunidad de hablar con usted

Voz 0874 15:33 crecí aquí estamos lo primero que mucha alegría casi Milton te voy a pedir a ti que me expliques quiénes Dina

Voz 6 15:41 bueno yo creo que Dina eh

Voz 5 15:45 yo la resumiría como una mujer

Voz 6 15:48 valientes has de esas

Voz 5 15:50 pero diré ante los pueblos que que pues surgen cada año años que siempre siempre piensa primero en el en el bienestar de los demás antes que en el de ella misma siempre está corriendo riesgos por los demás

Voz 0874 16:04 Dina tú sabes bien que es vivir bajo presión como dice Milton Hay bajo amenazas que que yo me imagino el comprendí esté muy bien Hamilton cuando se puso en contacto contigo para pedir ayuda no

Voz 7 16:14 sí claro aquí concreto nos conocimos me da casualidad yo esto estaba inscrita en un chat de whatsapp donde circulaban información en este caso y me

Voz 6 16:28 me impactó

Voz 7 16:31 estaba sucediendo allí estaba sucediendo en mil estaba solo eso es bastante fuerte porque ya lo había pasado muchas veces en momentos que tuve que salir del país también en dos mil trece por cuatro meses y medio entonces vi que Milton en estaban en esa situación y que con él no nos conocíamos y así empezó nuestra relación de luego él no traen de San Pedro Sula llegue a Tegucigalpa en estaban Milton hasta sin comer el día lo había entendido sin sin darle alimentos y entonces toda esa cosa me impactó yo tuve que ir a conseguirle comida porque unas cómodas entre la tarde y todavía no había comido entonces así empezó nuestra relación con quién el impacto de cómo él una vez lo fueron a dejar a un lugar aislado de la capital y ninguna protección no dejaron ahí solo tuve que mover ahí

Voz 8 17:35 presión incluso del Alto Comisionado de Naciones Unidas para que pudieran cambiar lo de de hotel porque lo tenía prácticamente abandonado a su suerte

Voz 0874 17:44 en tu caso Dina quién te persigue porque una defensora de derechos humanos en Honduras como tú es alguien que pueda incomodar tanto al poder

Voz 7 17:53 sí la verdad es que son dos trabajos muy peligrosos el país es uno de los países más complicado para hacerlo Si tú defiende derechos humanos au ejerce el periodista el periodismo estás en la mierda no entonces hay momentos que este sube de las amenazas Isi Disi estas tocando temas por ejemplo periodístico allí momentos hayan pasado tuve de una amenaza de un autobús de que había orden de matarme porque había estado abordando hay que eran críticas al Gobierno reportajes que estábamos haciendo entonces eso le molesta mucho a Juan Orlando Hernández que es el el que llevó al poder en un segundo mandato ilegalmente entonces molesta muchísimos intolerante las críticas hay también quiere permanecer como sea

Voz 0874 18:46 nosotros lo que queremos es explicar lo que significa hacer periodismo en países de Centroamérica países como el país en el que tú estás ahora mismo yo supongo que esas amenazas de harán también o te obligan a tomar muchas precauciones cada día desde que te levantas hasta que te acuestas tus hijos también tu familia

Voz 7 19:03 sí hay bueno el sesenta y cinco por ciento del presupuesto se va en seguridad entonces te que cambia en menos de dos años seis veces de casa y en transportes cambiando de de vehículo en taxi ir dejando algunas veces el transporte público pero te encuentras en que no te gustan los presupuestos entonces hecho tienes que volver generalmente dando caminando porque me parece más seguro que un taxi colectivo y entonces camino muchísimo on y a veces tengo que Sálvame Aluche a apoyar gente que esta vez no hay afortunadamente Brigadas Internacionales de internacionales están acompañando desde el dos mil catorce de mayo del dos mil catorce entonces sometida a un rato el los riesgos en determinados momentos

Voz 0874 19:59 yo supongo que otra de las otro de los objetivos de esta gente además de tratar de tallar es mediante el asesinato mediante secuestro es que os seis es que es la toalla no

Voz 7 20:10 estoy y eso quedó demostrado porque yo he estado constantemente desde el dos mil cinco bajo riesgo y él no se ha alcanzado en un momento en el dos mil cinco empezamos investigación sobre compañías de seguridad que son propiedad de militares y policías entonces él tocamos ese nicho que nadie lo había tocado con este otro periódico digital entonces empezó este montón de amenaza Nos mataron abogados y entonces hasta la fecha no han capturado a los responsables del asesinato del abogado tampoco investigaron todas las

Voz 8 20:50 no ser que sufrimos de me acogía el mecanismo de Protección mi este sorpresivamente a la Fiscalía dijo que yo nunca he interpuesto una denuncia cuando los doce años en constante el posicionamiento de denuncias en esta Fiscalía pero dijeron que no había nada hay que por lo tanto no investigado nada

Voz 0874 21:11 cuando no es así

Voz 8 21:14 sí fíjate pienso en cuanto a esta que

Voz 5 21:16 desviando Dean ahora cuando el Mecanismo de Protección me acoge a mí también en ese momento me piden que que vaya a poner una denuncia a la Fiscalía hace dos semanas un amigo abogado que tengo en San Pedro Sula fue a investigar la denuncia no existe pero yo tengo la copia aquí pero

Voz 0874 21:35 pero eso nunca ha pasado no la realidad hondureña que describirse Milton y vitrina de la de un país corrupto violento impune es una realidad que sufrís los periodistas pero también muchos otros colectivos hay mujeres activistas hay defensores de derechos humanos o el caso más internacional Dina fue el asesinato del activista ambiental de Berta Cáceres

Voz 8 21:56 sí pero dentro de unos minutos después que termine para acá y allá se va a conmemorar dos años de su crimen íbamos a reunirnos un montón de organizaciones y personas que queríamos muchísimo esteta y a estas alturas a pesar de que hay evidencias concretas de la participación del Estado del empresa de de policías de paramilitares en todo eso sencillamente nos está castigando las autores intelectuales y tienen ahí unos chivos expiatorios detenidos

Voz 0874 22:31 la situación no es mucho mejor en Guatemala en ese país se registra un centenar de ataques a profesionales de la comunicación en la libertad de expresión cada año desde dos mil quince dieciocho periodistas han sido asesinados allí no se escucha ahora mismo Héctor con lo que es periodista y miembro de cerilla el centro de reportes informativos sobre Guatemala cómo está el sector

Voz 8 22:52 Bambino

Voz 9 22:55 la participación en este espacio y también por compartir con grandes periodista duros y que lamentablemente ambos países compartimos muchas problemáticas en temas de seguridad no sólo para periodistas y sobre Derechos Humanos en situaciones que se comparten también muchos países de la región pero en esa es particularmente peligroso por el tráfico de armas tráfico de drogas y muchas de las operaciones del crimen organizado que tienen relación también con autoridades institucionales estatales

Voz 0874 23:25 claro yo imagino que muchos periodistas evitarán publicar informaciones sensibles o auto censurando para no pondría en riesgo sus vidas una de las familias no

Voz 9 23:35 si la tanto la censora como la autocensura es algo que sea implantado no de años recientes sino desde que vivo ocurrió el conflicto armado interno en Guatemala muchos periodistas tenían que callarse muchos fueron asesinados muchos se encuentran aún desaparecidos muchos salieron al exilio ya que se suscribió la pase en mil novecientos noventa y seis esta situación no ha cambiado en las zonas remotas en los departamentos como le vamos aquí fuera de la capital los periodistas constantemente deben callar o los obligan a callar sobre temas muy delicados como la operación de narcotráfico de muy diversas estructuras del crimen organizado y lavado de dinero en las municipalidades e instituciones públicas señalamiento de corrupción denuncias en contra de estos actores

Voz 10 24:29 ahí han surgido muchos son bajos pero la mayoría de ocasiones los periodistas prefieren callar porque saben que pueden ser víctimas de hostigamiento de ataques inclusive denuncias penales o asesinatos la censura y la autocensura han implantado de una manera alarma ante en muchos departamentos ya es algo que en lugar de quiere de esta situación mejore en favor de la seguridad a los periodistas que es algo que va en aumento existen denuncias en el Ministerio Público la Fiscalía nosotros como sería también tenemos un monitoreo respecto de estos temas pero también hay un una gran cantidad de hechos que no son denunciados ni pública ni penalmente por lo mismo que los comunicadores sociales dos reporteros los periodistas y otros profesionales que trabajan en de comunicación prefieren callar o sienten que si interponen algún proceso tomo en alguna acción las repercusiones en su contra pueden ser mayores o simplemente los autoridades no tomará ninguna acción para protegerlos para investigar y sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales de esto

Voz 0874 25:40 Javier comenta otro Si

Voz 0731 25:42 ente en relación con el diputado Julio Juárez Ramírez que está acusado de ordenar los asesinatos de los periodistas y de la misma región que estos últimos Khan ha sido asesinado en febrero de este año que sepas que sepa la audiencia que este señor esté diputado del partido oficialista de partido el Gobierno pagó veinticinco Mike sales unos dos mil ochocientos euros por estos crímenes a Sinde barato sale la muerte de periodistas en Guatemala sale casi gratis gratis casi era hasta

Voz 5 26:18 qué punto hay Milton siendo como es Centroamérica un pasillo por el que cruza la droga de camino hacia el norte hacia Estados Unidos

Voz 0874 26:26 por detrás de todo esto también hay ahí el dinero

Voz 5 26:28 la droga más barata en hondura sale más barato mataron Feria de en Honduras todavía más barato de la bueno Honduras es

Voz 6 26:39 es como es es es un punto muy estratégico

Voz 5 26:45 para el tema de la droga pero también hay otros temas que es que son invisibles para la prensa internacional como el tema de la minería que fue obviamente lo que llevó al asesinato de la compañera Berta Cáceres así como también muchos líderes indígenas en el departamento de lloros que es la parte norte de Honduras en donde hay mucha explotación minera porque hay hay minerales entre antimonopolio hay cortan incluso son minerales muy buscados hizo que los sacan como Arena por el puerto por Puerto Cortés que ese es uno de los puertos más importantes de Centroamérica y en esto puede Se cabe destacar igual hay que decirlo que están involucrados hasta líderes de la Iglesia católica en este tema el tráfico de minerales

Voz 0731 27:42 también decirte Javier es muy importante estos gobiernos que aceptan este tipo de situaciones brutales de violencia política contra periodistas y defensores de derechos humanos está un digamos bendecidos por Estados Unidos y la Comunidad Europea y lo más grave todo esto si el gobiernos de importantes países pues en vez de criticar duramente a los gobernantes y sancionar los pues encima les protege o o al menos no los denuncian en instituciones internacionales

Voz 0874 28:10 los reciben incluso sus países con su huato exactamente Dina de sendos quedan poco no se aparte del mal cuerpo por supuesto una cierta sensación no sé de mala conciencia por no poder hacer nada más para ayudarnos

Voz 7 28:24 si bien cierto hay todo una situación de violencia de ahí

Voz 8 28:29 a la mayor parte generada del Estado también se está utilizando el tema del crimen organizado narcotráfico para generar temor en los periodistas y comunicadores sociales y aquí tiene un papel protagónico el Gobierno los Estados Unidos el Gobierno lo está muy agotada está dando mucho dinero a las fuerzas policiales y militares está obteniendo ese rally este régimen de terror de Juan Orlando Hernández entonces para mí es magnífico como la creatividad en situaciones de riesgo influye en cómo podemos pensar que cuando no están impone

Voz 7 29:06 dunas censura como la podemos saltar

Voz 8 29:09 sea ser creativos en ese sentido y aquí se crearon desde el año pasado otras leyes por ejemplo la apología al terrorismo tú puedes abordar un tema pero si se le antoja aún pues que estás haciendo apología del terrorismo entonces que puede mandar preso de cuatro a ocho años prisión y queda a discreción de un fiscal y un cogí así como a la justicia en Honduras hacia lisa y ayer estuve en una audiencia contra oficiales de policía que torturaron a defensores de derechos humanos y estudiante en septiembre del año pasado y como Lajusticia los toca con mano desalada estaban con sus celulares tomándonos fotografías grabando todos mientras a los imputados comunes y corrientes les confiscaron sus celulares estos policías estos altos mandos el Puerto o los delitos que combatieron deberían estar en prisión y no deberían defenderse en libertad a pesar de todo eso me parece super importante que estamos haciendo muchas cosas conteniendo toda esta represión y que además como este tipo de de de apoyo de ustedes me parece que es importante es una forma de solidaridad trascendente para nosotros para no sentirnos solos en esta situación particularmente me da vergüenza dejara a mi país en manos de mis hijos que son dos varones y una mujer dárselo de esta forma como esta porque es una responsabilidad de cambiar las cosas que se están dando

Voz 0731 30:39 Javier Tina les gusta mucho hablar de sí misma como has visto no pero raramente las amenazas no solamente han sido contraída también ha sido contra sus hijos evidentemente cuando una mujer como ella con tantas agallas tan valiente no tener hoy que incluso no se enfrenta a una maquinaria infernal como la que estamos hablando que es en lo puede fácticos militares y policiales y gubernamentales de de Honduras pues bueno si a ti te matan quizás lo hace aceptado como parte de tu de tu lucha no pero cuando amenazan a tus hijos

Voz 7 31:17 muy distintos no se dan

Voz 8 31:19 constantemente y la forma diferenciada como atacan a mi hija también ambas no son amenazas sexuales tómate fotografías seguimiento a mi hijo mediano el segundo lo practicamente lo secuestran en un bucle quitan solamente el chip de su teléfono y saludaban le dicen que no vaya a haber ningún lado que vienen hombres armados natural del bus justamente igualito a lo que me pasó el año pasado a mí me dijeron lo mismo que había orden de matarme y que venían hombres armas entonces es súper fuerte para nosotras las mujeres periodistas y defensora cuando nos atacan a los hijos e hijas porque esté nos están atacando la parte fundamental de nuestra vida entonces de esa forma quieren desmantelar el trabajo yo me acuerdo una vez me mandaron es decir tu hija está muy rica y entonces yo lo que hice porque el miedo ese combate

Voz 7 32:14 con miedo no

Voz 8 32:15 según en segundo y bueno pues entonces fui a buscar a los tipos que me mandaron amenazar pesan forma les dije bueno digan lo en la casa que es lo que pasó con mil cualquier cosa que les pase darle pase mi hija ustedes son responsables el Legión relajo público de esa forma existe se se desmanteló la amenaza que había que había hecho pero esas cosas son constantes aves deja en motos aquí afuera de la casa y que quien extraños Carlos extraños que ese que han este que te en o en el teléfono que no funciona que se traba que están muy calientes son formas de determinar que tu teléfono está intervenido iba a veces incluso de noche no me funciona ninguna llamada de tengo que llamar un taxi no puedo por qué no me función el teléfono entonces son tiple multe formas de ataque que utilizan para pretende desmantelar disquete desmotive sí que no ciudad el problema es que a mí mantienen es como que le echan gasolina porque

Voz 0874 33:14 no tienen más tú has hecho

Voz 8 33:18 quiero decir que para porque esto

Voz 0874 33:19 Nos ha costado mucho contactar contigo orina porque no sé cómo he intervenido está pero es complicado

Voz 7 33:26 es que un beso muy fuerte

Voz 0874 33:28 está en el futuro Dina dinamiza

Voz 7 33:31 bueno muchas gracias a ustedes ámbito me abrazó te doce que el desarraigo es horrible yo lo viví cuatro meses y medio de esos espantosos yo se la patria y estar lejos pero ahora la distancia a rival a su compañera igual un abrazo te fuerte hay bueno vamos a visitarles

Voz 0874 33:51 claro que sí pasará por el estudio de Si vienen por aquí en Guatemala un abrazo y suerte en el futuro

Voz 10 33:58 china que ha estado ustedes por este espacio y por poner de relieve un problema tan importante para Guatemala Honduras Si otros países de la región que lamentablemente continúan asesinando pero esto

Voz 0874 34:11 ir a Milton Robles que te voy a decir pues lo mismo que te he dicho Dina ánimo no sé hasta qué punto te iba a decir que no mires atrás pero hay que mirar atrás porque como dice ella es una pena dejar ese país a tus hijos tal y como hasta ahora o no tal y como puede estar en el futuro no

Voz 5 34:26 ante a mi me gustaría volver a Honduras yo quiero volver a Honduras siento que puedo Soraya pero recomendaciones como de Dina personas que de una manera u otra le le tienen aprecio uno pues me lo han dicho que pues sí regreso pues la situación serio sería bastante complicada para mí pues ahora mismo también mi madre una situación poco vive esa tensión que Si a veces le digo madres que pues yo quiero regresar lo que pasa que la situación que vivimos aquí en España tampoco es tan agradable sobrevivimos Clara aquí

Voz 0874 35:02 Óscar trabajo hay que hacer lo que sale como decías que hace tu mujer no hay poder sobrevivir llegar a fin de mes por eso te deseo la mejor de las suertes sea lo que sea lo que tengas en tu futuro Milton un abrazo

Voz 5 35:13 muchas gracias por invitarme a Nozal programa un abrazo Dina a la distancia a Gerbacio y al compañero en Guatemala

Voz 0874 35:21 a Gervasio cuántas veces lo hemos hablado aquí verdad que en menos democracia equivale menos periodismo menos periodismo equivale a menos democracia el final estamos en un círculo vicioso con el caso de Centroamérica parece que estamos en los años setenta verdad

Voz 0731 35:33 sí la verdad es que me recuerda mucho pero viajes a Centroamérica cuando era yo muy joven que había listas de periodistas amenazados de muerte yo diría siguen siendo la más lista a pesar de que supuestamente hay democracia Aung San formales