Brasil y Gaza

Voz 0874 01:18 esta línea de PP por ciento de lo que he escuchado en el avance informativo en el boletín informativo lo que más llama la atención yo creo que también lo que más debería indignar es esto de que ovación era Cifuentes no que yo creo que es el gran problema de la política española no

Voz 3 01:31 a ese fundamentalismo

Voz 0874 01:33 a esa disciplina interna pero si analizas otros

Voz 1791 01:36 casos que también fueron muy ovacionados y muy queridos y apoyados como Mariano Rajoy que ahora están en la en las cunetas de la política no sea fuera de la política ay bueno Cifuentes vamos a ver qué pasa ahora está discutiendo sobre la comisión de investigación que ha puesto ciudadanos una condición pero claro el PP quiere enmarañar eso para que Si Si es conforme al reglamento etcétera etcétera que nos podemos ir a después del verano

Voz 0874 02:02 has visto la encuesta de Metroscopia del país del concepto Podemos y Ciudadanos suma ya mucho más que PSOE y Partido Popular en conjunto sí

Voz 1791 02:10 porque de alguna forma los dos representan no representaban con no llegaron una frescura política por la izquierda bueno no han cometido errores otros han cometido otros pero el PP y PSOE parece que está cometiendo más no

Voz 0874 02:22 el proyecto para tu consuelo te diré que estará aquí te desvela una cosa es que uno se pone Fox News por las mañanas un rato Isère reconcilia con la prensa española así que si tienes de eso

Voz 3 02:32 sí bueno porque si has oído hablar de

Voz 1791 02:35 qué ha dicho Jiménez Losantos sobre una comentamos

Voz 3 02:37 sí con sí de Hans no quería dejarle venir a la radio

Voz 4 02:43 vamos a empezar

Voz 6 02:49 a pie

Voz 4 03:00 algo triste

Voz 0874 03:02 en toda esa historia de Lula verdad Ramón sí por qué

Voz 1791 03:04 un símbolo no es un símbolo no sólo para la izquierda sino un símbolo de que se pueden hacer las cosas de otra forma en política sin duda sus cifras en recorte de la pobreza extrema en Brasil son muy buenas pero está La Mancha está de la corrupción también es la mancha de corrupción en un país donde el Congreso también es corrupto donde el presidente actual no precisamente a casa entonces no sé hasta qué puntos ellos aquellos mito o realmente si hay materia

Voz 0874 03:32 ayer nos acompañaba también en la tertulia de verdad no es la última hora hoy volvemos a a contar con su colaboración entre compañías la periodista Valeria Saconi en Brasil cómo estás Valeria buenos días cuéntanos porque he decidido entregarse Lula al final

Voz 7 03:48 bueno creo que más remedio es si yo se hubiese entregado habría querido grandes problemas legales y sobre todo a nivel de recursos el Tribunal Supremo entonces en vez de leer la cuestión todo el tipo que tenía tirar de la cuerda creado ya no te queda más remedio

Voz 0874 04:09 doce años de cárcel que cierto es la misma cantidad de prisión en la que se enfrentaría pues de esos delitos de malversación tú que te cumplirá eso es doce años Lula o habrá indultó

Voz 7 04:20 no yo creo que no soy doce años en mucho tiempo que no va a haber indulto o mira Mickey la cohesión vigilando DC Un condenado a distancia o no en la pena preventiva de los estrados usted una Supremo cinco estar en contra está indecisa y a la semana pasada noche votara a favor de forma para no personalizarlo gestión pero has dijo que si se llegan a una cuestión más general votar en contra entonces es nula se puede librar por esa razón pero a mí puede librar por los recursos a instancias superiores finalmente por buena conducta mucho de pasé doce años la cara

Voz 1791 05:11 qué va a pasar en octubre porque hay elecciones de fondo Lula era el favorito para ganarlas hay candidato en el PT au no hay candidato

Voz 7 05:20 en la cuestión como un mantra desde acodado a la la plana mayor del Partido de los Trabajadores repiten que no hay plan B gran claro que van a apostar por las hay final era otro día o arista de la aquí que sino de la tutela me contaba que realidad aunque pueda ser candidato porque es una ley de la ficha limpia que una persona cuando distancia no puede ser candidato ellos quieren quizá en una porque me dice así claramente las personas luego tan la grada fuera de ella será aunque se presente quiste en la campaña porque porque aunque es presentarse cambiado puede formalizar la gente otro hacer campaña hace quince días ya gusto ir ahí el tribunal litoral te dicen no no puedes pero mientras tanto asistió la precampaña y la gente sea cuado ahora iré a León sucesor tampoco se sabe si podría ser él exalcalde Sanpaolo Fernando verdad pero el plan varios nombres ya había no sabemos quién va a se les

Voz 0874 06:37 sí podría provocar esto sería una cierta desafección con con la política que se disparara todavía más el índice de de no participación en las elecciones

Voz 7 06:47 bueno con algunos países de América Latina Brasil timbre obligatorio y es obligatorio de precisamente para evitar esto ellos no sé si hay esto va disparar o no el caso es que hay otros que les llevó terminó tiene un treinta y ocho por ciento quince de dieciocho heridos sonado que ha entrado de extrema izquierda

Voz 8 07:10 es una persona homófoba defensor de la familia tradicional

Voz 7 07:17 eh yo no se ha llegado el momento si precisamente para evitar que llegue al poder si va a agotar mucho T o no lo sé es que la tercera exasesor de ayer ha sido un día muy emotivo en Brasil incluso personas que están en contra de sentido resentir las hay es pronto no sé qué haces acierta se la pena graves daños que la que las emisiones están muy minada en la primera vez que no hay dos calidad definidos a pocos meses así

Voz 0874 07:56 Valeria Sacconi a las tres y poco de la mañana en Brasil un abrazo fuerte gracias muchas gracias un abrazo

Voz 9 08:08 sí ahí

Voz 0874 08:13 la de cosas que hay ahora mismo en el panorama internacional que son interesantísimos las que tenemos que dedicando tiempo poco a poco lo bueno esta semana porque no les da tiempo tenemos fíjate las parlamentarias en Hungría con con un partido xenófobo euroescéptico a punto de ganar bueno a punto de barrer

Voz 1791 08:31 sí además que se va a sumar al criba polaco no es un problema para para la Unión Europea muy grave

Voz 0874 08:36 la guerra comercial entre China y Estados Unidos a la que yo creo que ninguno de nosotros está dedicando el tiempo que merece sabes que ayer hubo un atropello masivo Muster en Alemania la suya parece que no hay hay tres muertos y veinte heridos no hay tinte terrorista digamos parece

Voz 1791 08:51 en un perturbado mental que bueno

Voz 3 08:54 que después de atropellar surgido

Voz 0874 08:57 y queríamos hablar también de la última jornada de protestas en Gaza el viernes pasado que dejaba diez muertos centenares de heridos desde la primera gran marcha del retorno hace algo más de unas semanas se han registrado en la franja treinta y dos muertos ya centenares de heridos por disparos del Ejército de Israel y una vez más la comunidad internacional el Consejo de Seguridad de la ONU bueno pues impasibles a un conflicto que parece interminable y al que ya casi Se da la espalda de manera habitual

Voz 1791 09:22 el secretario general de lado de la ONU el portugués Antonio Antonio Guterres pidió una investigación independiente au transparente fue la palabra concretas también la ministra exteriores europea se sumó a esta petición pero el ministro Defensa israelí dejó claro que no iba a haber ningún tipo de insistencia

Voz 0874 09:39 explicamos recordamos lo que son las marchas del retorno

Voz 1791 09:41 sí son un poco los setenta años de

Voz 3 09:44 el de el cuarenta y ocho de la tarde

Voz 1791 09:46 que es la gran catástrofe palestina cuando perdieron gran parte del territorio y bueno pues piden la vuelta a los refugiados lo curioso es que se ha visto las imágenes claramente en Gaza las protestas eran desde liderado de Gaza en ningún momento han traspasado o han intentado traspasar la frontera sino se acercaban al que llaman los israelíes la línea de seguridad y a uno de los disparos que se han producido en las imágenes ha podido comprobarse eran de de chicos que que volvía en corriendo con el delito de tener una rueda no quemada pero que no habían podido quemar la rueda cerca de la frontera se les dispara por la espalda ahora muerto un palestino que se haya de treinta años que es periodista iba perfectamente identificado con Presen su chaleco antibalas

Voz 0874 10:29 hay que recordar que la vida de los dos millones de palestinos que viven en Gaza que es una franja de solamente cuarenta kilómetros de largo y unos seis entre seis y doce de ancho según él a distancias es muy difícil de Villar lo ese bloqueo de Israel el que hablas la situación además empeora en los últimos años la zona se encuentra en un momento de verdadero colapso es un gueto básicamente hay muchos documentales de hecho en Internet Si alguien quiere verlo en lugar de ver yo que sé pues vidrioso irrelevantes algunos reportajes muy bueno sobre lo complicado que es vivir allí ver si es complicada más

Voz 1791 10:59 hay que gobierna a más que bueno es para Israel es un grupo terrorista más usa las armas aunque hace tiempo que no atenta pero claro las armas no ha depuesto las armas evidentemente no lo hará hasta que haya una negociación ahí está enfrentado con la Autoridad Nacional Palestina que gobiernan en Cisjordania y la Autoridad Nacional Palestina tampoco es un desecho de de digamos de efectividad y hay muchísimos casos de corrupción en los palestinos están atrapados primero en una falta de eficacia de sus propias autoridades que no sido capaces tampoco han podido tampoco tenía instrumentos para oye darse después en Gaza es un capón concentración con casi algo más de dos millones de personas

Voz 0874 11:35 no puede ser comas pues para conocer más de cerca la situación contamos con la colaboración de Juan Carlos Sanz que es corresponsal de El País en Oriente Medio cómo estás Juan Carlos buenos días

Voz 8 11:45 hola buenos los lectores

Voz 0874 11:47 es una vez más el despliegue militar de Israel a lo largo de la valla de separación despliegue implacable porque las demostraciones de fuerza saben cómo hacerlas pero va haber investigación sobre lo ocurrido Juan Carlos

Voz 8 12:00 el título de Liga que investigará los hechos pero normalmente las investigaciones internas suelen arrojar resultados poco efectivos normalmente hablar siempre que se cuenta son manifestantes que se encuentra lugar equivocado ni en el momento erróneos como ocurre con el periodista a Urtain que hablaba Ramona su momento eso es muy difícil que una investigación externa independiente pueda profundizar en lo que ha ocurrido Israel de todas formas se visualiza el actual conflicto todo en la frontera de absolutamente militares de seguridad no le da ningún enfoque político y entonces va a ser difícil que no asistamos en el más próximas semanas a los nuevos episodios de muerte de violencia como los que estamos registrando en los últimos días de la vida no

Voz 0874 12:50 este este bien que les como lo contempla Israel porque nosotros usamos las palabras quieto campo de concentración te yo creo que desde la perspectiva de Urales casi una cárcel para gente indeseable no

Voz 8 13:01 bueno

Voz 10 13:04 hemos ido que defina

Voz 8 13:06 como un campo de concentración a las a cielo abierto no me estoy refiriendo a Irán papel un realmente cualquiera que haya ido a casa poder comprobar que es una zona restringida donde por un lado sale controla la mayor parte de las fronteras sólo permiten la entrada con cuentagotas y la salida muy limitada mente ella Egipto pues apenas a unos cuantos días a lo largo del año la frontera procedentes del sur que es la gran salida que que pudo estar abierta durante el momento de desgobierno de quienes la amistad en México el presidente sí pero que después de la al golpe de de estado de dos mil tres se separó realmente los en ahora absolutamente todo el mundo y como decía a este periodista en su cuenta de Facebook tengo treinta años ingiere viajado nunca de extranjeros que es esa visita visualización que tienen la mayor parte de las habitantes

Voz 1791 14:05 la única voz así que si escucha de oposición no son algunas ONGs judíos como Betselem que han pedido a los soldados que no obedezcan órdenes de disparar contra civiles desarmados porque esas órdenes ilegales

Voz 8 14:17 se ha publicado anuncios en la prensa en Ramones Betselem suelen ejes diciendo pues que como hay un código de conducta en el ejercito que no que no se cumpla la orden de disparar contra civiles desarmados pero no parece que haya tenido relevancia no insisto en tiros a él toda la prensa de esta mañana mientras que la síntesis de la Pascua judía es simplemente es una retórica pues militares están intentando romper la valla están intentando penetrar en Israel Israel no quiere ver la tesitura de que cientos miles de personas en el interior de su territorio porque la respuesta de origen debían mucho sangrienta se está hablando incluso de la posibilidad de que se realicen ataques selectivos contra los líderes de Hamás hizo sus instalaciones en la franja

Voz 4 15:08 a la espera de lo que ocurra esto tiene que ver con los problemas judiciales de Netanyahu

Voz 8 15:14 bueno no todo tiene que ver en la lectura de política demente después de todo en una época en la que Netanyahu se ha visto sumido en cuatro de los cinco casos de corrupción se ha visto amenazado incluso a estaba a punto de ser derrocado por su Gobierno con el tema de de inversión real Mejía dos de los demandantes de asilo africanos que con cincuenta mil aquí en Israel bueno aquí tienen tiene un problema muy serio pero mantiene un perfil bajo en Yahoo no está tal división Avigdor Lieberman es un duro dentro del Gobierno el ministro de Defensa por ejemplo de decía claramente que jamás se disfrazan como como sanitarios especialistas y que bueno el momento de dar pues se podría producirse disparos erróneos no

Voz 0874 16:06 claro seguro que es por eso de tu hablabas de este periodista decía que nunca había salido al extranjero es un es lo peor que puede pasar escribía hace poco Juan Carlos que tiene la tasa de desempleo más alta del planeta que dos terceras partes de la población viven por debajo del umbral de pobreza allí

Voz 8 16:22 estaban en Gaza en los últimos años especialmente después de la guerra de dos mil catorce años dos mil catorce se ha destruido todas las infraestructuras económicas no hay no hay fábricas no hay empleo no hay trabajo la gente vive pues la que está no la agencia de Naciones Unidas para los refugiados a situaciones muy lamentables muros de hecho se han reducido las entradas de mercancías en la franja más de un tercio durante el año pasado eso significa que que no hay poder adquisitivo lava un un dirigente empresarial que había caído de un ochenta por ciento el poder adquisitivo de los ante ante el año pasado se une por supuesto el bloqueo creo israelí egipcio a la pugna política que mantienen fatal al Gobierno de la Autoridad Palestina que ha que ha recortado las ayudas económicas el pago de los salarios el en una pugna por porque para él para que Hamás que gobierna de facto desde hace una década empresas eh

Voz 0874 17:28 Juan Carlos Sanz del país en Oriente Medio gracias Juan Carlos un abrazo un abrazo un abrazo

Voz 4 17:34 no

