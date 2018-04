Voz 1 00:00 ahí

Voz 0874 01:27 la solvencia pertenece a el bar una película de Alex de la Iglesia inspirada en un bar real el palentino un local del barrio de Malasaña que formaba parte del paisaje más castizo de Madrid hace unas semanas se los que somos de Madrid lo sabemos muy bien el palentino cerró sus puertas para siempre estaban en protagoniza la necrológica de El otro barrio que nuestra de Luis Alegre cómo estás Luis buenos días hola

Voz 1326 01:47 qué tal Javier

Voz 0874 01:48 te pega mucho haber tomado más Nakano el palentino no que sea es de Zaragoza

Voz 1326 01:52 y a ti también hubo una época en los años noventa en la que yo lo frecuenta bastante cuando David Trueba Ariadna Gil vivían justo en la misma acera de la calle Pez en la que estaba el palentino allí fui más de una vez por cierto con Álex de la Iglesia que desde luego en su película el bar le rindió un tributo precioso

Voz 0874 02:11 en ese bar palentino la película no no lo siente

Voz 1326 02:13 señores del local se rodaron en los estudios de la productora pero el el decorado del bar de la película reproduce casi exactamente el verdadero palentino lo que sí se rodó dentro del palentino es el videoclip de la canción que estamos escuchando me llaman Calle el tema que Manu Chao compuso para otra película Princesas de Fernando León de Aranoa que también fue el director de ese videoclip

Voz 0874 02:37 el palentino que abrió en plena posguerra si aun

Voz 1326 02:40 o en algún lado he leído que abrió antes de la guerra parece ser que se fundó en mil novecientos cuarenta y dos como el nombre del bar hace sospechar el fundador fue un empresario de Palencia luego este hombre se lo vendió a un paisano que era el padre de Casto RC suelo el que luego sería eterno camarero símbolo del palentino

Voz 0874 02:57 Casto eres tú el que murió hace muy poco también

Voz 1326 03:00 sin murió él mismo desdichado día que el gran Forges el pasado veintidós de febrero de hecho la muerte de Casto anticipó determinó la muerte del propio local

Voz 0874 03:10 pero cuando un bar se convierte en míticos a menudo por la gente que está detrás de la barra not delante de Navarra no

Voz 1326 03:15 el palentino es un ejemplo perfecto los que atendían el bar eran personas de un carisma enorme algunas de las otras claves del magnetismo del local eran el ambiente tan cálido y casi familiar que se formaba allí gran tolerancia hacia todo tipo de clientes estudiantes jubilados inmigrantes prostitutas modernos bohemios golfos hippies hipster periodistas son gente de la cultura Se podría decir que en el palentino no estaba reservado el derecho de emisión

Voz 0874 03:44 el famoso serán los bocatas y las cañas

Voz 1326 03:46 totalmente sus bocatas de tortilla a la francesa sus pepitas de ternera a la parrilla además los precios eran muy populares que es uno de los mejores modos de que la popularidad tumbarse consolide a lo largo del tiempo los bocatas podían valer menos de dos euros y por tres euros se podía tomar uno

Voz 0874 04:03 con gintonic barato desde los años cuarenta hasta ahora mismo palentino además resistió épocas diferentes fíjate desde la posguerra hasta hace unos días como quién dice

Voz 1326 04:12 sí y hasta lo que yo Se manteniendo casi siempre la misma esencia hay el mismo aspecto con aquella fachada de mármol roto el Toll Doyen letrero rojos las puertas y la barra metálica en las ventanas de aluminio los espejos de las paredes los azulejos de la posguerra y los barriles de cerveza fue uno de esos locales clásicos que siempre es tan de moda a base de no estar lo especialmente nunca quedan mucha personalidad a la zona en la que están

Voz 0874 04:36 era un icono además del barrio en el que estaba del barrio de Malasaña

Voz 1326 04:39 sí que por si alguien no lo sabe ese ese barrio del centro de Madrid que desde los años ochenta vivió una enorme efervescencia lúdica

Voz 0874 04:46 Duran no queremos ser centralistas alavés del palentino es que puede ser cualquier bar de cualquier lugar de España que tenga cierto halo mítico palentinos encontraba en este caso en la calle Pez esquina con la plaza Carlos Cambronero

Voz 1326 04:58 sí y muy cerca del lugar donde estuvo la redacción del diario Informaciones cuyos periodistas eran adictos al local muchos de esos periodistas por cierto formaron parte de la Fundación del país como él mismo Juan Luis Cebrián

Voz 0874 05:10 entre la gente de Periodismo el cine la música o la literatura el palentino además contaba con muchísimos fans

Voz 1326 05:15 antes hemos hablado de Alex de la Iglesia de Fernando León o Manu Chao pero otros clientes habituales fueron Moncho Alpuente Jaime Chávarri Andrés Calamaro Pablo Carbonell Fernández Sánchez Dragó que escribió que en el palentino nadie timba a nadie o Manuel Rivas que hablaba del bar en su libro Relatos Un millón de vacas y al comienzo de una canción de Siniestro Total titulada somos Siniestro Total Se escucha esto

Voz 4 05:56 sí Alberdi

Voz 1326 06:03 al palestino vino a lo hecho pecho como parece obvio el letrista Julián Hernández

Voz 0874 06:08 otro de los muchos que tomaban las raciones del palentino siempre buena buena razón además para escuchar a Siniestro Total El Palentino que habrá dejado además una una multitud de huérfanos

Voz 1326 06:16 sí es que con este tipo de bares establece una intensa relación sentimental porque se asocian a momentos muy especiales y casi siempre agradables o incluso eufóricos de la vida vamos a escuchar otra secuencia del bar la película de Álex de la Iglesia inspirada en el palentino

Voz 5 06:31 no

Voz 6 06:35 otra

Voz 7 06:39 pero también qué quieres que te voy primero si tú sabes que aquí lo paga Xunta bonito

Voz 8 06:53 pues no aguardiente y una porra por favor

Voz 1326 06:59 L Pávez si de la genial actriz que interpretaba Amparo la dueña del bar un personaje basado en Lola López Loli la cuñada de Casto suelo con el que Lola se alternaban el bar en compañía de Juan Carvajal otro cama que se ha pasado media vida en París

Voz 0874 07:16 pero esta mañana en el bar de A vivir bueno cafetería hasta ahora no tenemos el placer de recibir al Lola López Loli Juan Carvajal cómo estáis Loli Juan buenos días

Voz 5 07:25 buenos días hola bueno se han pasado

Voz 0874 07:27 hace unos cuantos días desde el cierre del palentino cómo será vuestro estado de ánimo lo lo habéis digerida porque supongo que habrá sido un pequeño golpe melancólico no

Voz 5 07:35 ha sido un golpe muy grande pero bueno ya lo vamos asumiendo pero al principio Puyol lo he pasado mal porque claro yo vivo enfrente del bar ver a la gente más dejó huérfana mal ha dejado huérfanos nosotros no tenemos dónde tomar café ahora no sabemos a dónde ir dice abre Nos por favor y mucha gente me dice voy a poner una barra enfrente del bar

Voz 0874 07:55 sea en la calle claro tú serías un crío cuando entra te ahí

Voz 9 08:01 pues entré con diecisiete años recién cumplidos te puede pregunta cuántos tienes ahora cincuenta y seis está casi cuarenta cuarenta años en Navarro desviar Ana que lo que habrás visto tú en Navarra habrás escuchado también no mucho escuchar niveles hay pasar de todo en tu caso preparar bocatas que era tu gran especialidad bueno una de ella era es

Voz 0874 08:25 Dico cuando dices pasar de todo es decir esas cosas has escuchado ya sé cuando voy a hacer oídos sordos porque olvidarlo

Voz 9 08:32 sí pero no hablamos de ninguna ilegalidad no no no

Voz 0874 08:36 era gente muy

Voz 1326 08:37 son gente muy discreta

Voz 0874 08:38 habéis habéis presenciado por ejemplo alguna alguna gran bronca en el palentino

Voz 9 08:43 sí sí alguna vez sí sí habló ella no se hunde el tono o quiénes

Voz 0874 08:48 o porque era era por una factura a una divergencia ideológica porque

Voz 9 08:52 no no nunca nunca ha sido cosa de del trabajo del bar no han sido siempre más humano cliente lo que han tenido la la bronca vamos

Voz 0874 09:02 Loli venga me estira un poco

Voz 5 09:05 que cuando quieres soltar bueno broncas que te diría yo yo por ejemplo por la mañana detenido algunas peros siempre entre ellos no hacía nosotros siempre entre ellos pero bueno una pasado Day nunca nunca hábito sangre

Voz 1326 09:20 bueno Álex de la Iglesia cuenta que la historia de su película el bar se le ocurrió un día en el que estaba en el palentino con su guionista Jorge Guerricaechevarría Itu lo Lite comportarse como una heroína reduciendo mendigo que entró muerto de frío pegando gritos con intención de matarlos a todos

Voz 5 09:35 no lo que pasa es general exageran poquita pero bueno se lo perdono mira es que yo ese mendigo que se llamaba Edward Jones dormían la calle aquí en la Gran Vía y entonces siempre venía a tomar un café venía un vaso de plástico se le ponía pero claro siempre venía o con los pantalones caídos o con la camisa abierta yo le decía Edward eso no puede ser siéntate ahí y claro eso fue lo caido captando todo Ales pero yo con una con Edward me porte vemos

Voz 9 10:06 la que yo le chillaba pero era por su bien viví clientes favoritos teníais bueno

Voz 5 10:12 favoritos yo todo el mundo lo trataba bien no ponía un café malo otro porque no lo que pasa es que tenías más confianza con unos que con otros había gente de toda la vida del barrio y claro la gente que fíjate tú yo entré en el palentino con diecinueve años que me casé muy joven entonces pues tenía personas mayores que han desaparecido las tratamos como como se merecía la gente también no y luego la juventud yo con la juventud nunca tiene problemas yo trataba a todo el mundo igual irá bien hijo han igual

Voz 0874 10:45 estás muy callado Juan Chandon está escuchando me estás haciendo de camarero no quiero escuchar si como trabajadora de ese bar recuerdas a clientes por ejemplo como David Trueba

Voz 5 10:58 a poco yo por ejemplo mira yo a Moncho Alpuente que nació en el número siete de la calle del Pez a Sánchez Dragó que estuvo el día de despedida del palentino Vino decirnos adiós a muchísima gente así desde el barrio de doña Esperanza Aguirre que también ha estado es que ha estado tanta gente que un Pablo Carbonell estuvo también a despedirse que vino tomarse su sandwich mixto con huevo porque tenía que tomar Loli su niña Mafalda y mucha gente yo es que recuerda tanta gente que a veces no lo nombro digo dice esta no me ha nombrado porque no me no me salen lo que pasa es que yo creo que otro acuerdo

Voz 1326 11:34 bien de David Trueba porque cuando David FIBA por ese por el palentino todavía no era un uno David Trueba sin ser famoso

Voz 0874 11:43 ahora como súper famoso hay que hablar con su secretaría para que se ponga entonces David cómo estás buenos días

Voz 10 11:50 sí sí yo Hacienda nada famoso estoy más me preocupo buenos días se le preocupa ves es decir que que la gente no te conozca entonces por eso no salir mucho en la tele en la radio no me importa latente porque evitas que la gente te conoce tanto es así puede seguir haciendo tu vida normal no sólo iba iba mucho cuando vivía la calle Pez ahora hace años que no iban pero fui a rodar un episodio de qué fue de Jorge Sanz Bart porque Eduardo tanto niña es es una ha sido uno de los dientes fijos también aparte el actor protagonista de la serie no

Voz 0874 12:28 yo creo David que es muy particular lo que significa un bar para una generación no seguramente para nuestras un bar como este como el palentino que es un lugar es que nunca cambian

Voz 10 12:38 sí bueno claro son sitios muy especiales no buena parte cuando tiene mensaje a esa forma de ser no de de donde no se mira precisamente a nadie pero uno más importantes que otros donde todo está dispuesto para el que quiera entrar no que todos lo mismo para todos y que se mantiene tantos años

Voz 11 12:56 pasa a ser una institución como una especie de monumento

Voz 10 12:59 no sí claro y sobre todo los que son monumento de la vida cotidiana uno echa mucho de menos cuando cuando ve que la gente vive en barrios con lo tienen esas personalidades no el mercado el quiosquero el bar El tal que son cosas fundamentales en la misma sensación de barrio

Voz 1326 13:20 fijaros lo que escribió Andrés Calamaro de el palentino dijo en el palentino limpiaron mis vómitos sin hacer ningún comentario ni amonestar mi esto me parece un retrato perfecto de la actitud de la gente que está detrás de Navarra

Voz 10 13:36 es que Andrés también vivía en el mismo edificio una carretera antes de ser tan conocido nombre de hecho los vecinos protestaban porque estaba componiendo el Sin documentos y les alertaba el inicio del Rif

Voz 5 13:49 que te critica

Voz 10 13:52 es decir mejor estoy harto de ese tío a veces se vaya pero bueno el Rey el Rey del barrio a los dos reyes del barrio eran Moncho Alpuente Javier Krahe ellos lo nombre de monarca de de la cabina

Voz 0874 14:09 es que me vaya pareja de acabas nombrar a calidad de capacidad hidrantes alguien mencionaba a otro cliente ilustre palentino que eso era Pablo Carbonell estás por ahí Pablo buenos días

Voz 11 14:19 hola qué tal buenos días Javier

Voz 0874 14:21 titular preguntar qué es lo que mejor recuerda desde el palentino pero a lo mejor lo mejor que te paso ahí te acuerdas de ello bueno lo que no quiero sugerir que hoy viste que he visto más de la cuenta

Voz 11 14:31 hay una anécdota hay una anécdota coger ante la gente de gordo sobre palentino bueno me voy a decir que puede pero bueno el caso es que estaban en el en el lavarse las bajo estado utilizando el espejo para ponerse un gametos encima del espejo y entonces y derepente dijeron se lo llevaron dado que despeje el trabajo de este año de puedes abrir y eso que el gordo que para él pez donde por cierto era Moncho Alpe Moncho Alpuente era asiduo sí que diferenció llevamos con espejo dentro del maletero del coche vamos a entrar hice lo vamos a colgar otra vez da Casto no

Voz 0874 15:12 de

Voz 11 15:14 sí pues si los que están al ser pues la pared pusieron de nuevo cada me imagino la cara de Casto sacara Mar more I cara Buster Keaton tremenda no era un hombre pequeñito pero tenía unos cojones muy bien pues va a soportar la a la grey que iba que el sitio me imagino acá estoy mirando el espejo viviendo es mi espejo a buen son aquí

Voz 5 15:40 el y te sientes ahora mismo como Navarra supongo no sé si el cómo estoy oyendo a mi Pablo Carbonell pues me lo dice claro buenos días señor qué tal

Voz 11 15:50 bueno que el de que estaba escuchando ahora a a a los de el Gordo lo mejor

Voz 5 15:57 tú sabes que los palentinos no hacemos eso mira yo recuerdo cuando llegué a Madrid el primer sitio donde actúe el

Voz 11 16:05 el ángel exterminador que estaba en la calle Madeira que fue la guapo entonces yo me iba a cenar los sandwiches mixtos con huevos que hacía este hombre casto poniendo el vaso cortando el tanto escrito con un primor la mantequilla siempre parada huy mixto con huevo con un poco de ensalada que si cortan automático en aquella precisión de violinistas eh esa esa cosa te era era maternal el amor quiere ponía y lo he comido muchas veces esta vez Loli que estuve el otro día para tomarle uno dos días antes desde Ferraz

Voz 5 16:38 con tu hija

Voz 11 16:39 come hija Mafalda claros ícono esposa y con esposas

Voz 5 16:42 no me dirás a mí que no te han hija igual gasto claro bueno mucho mejor tiempo en otro sabrá él pero se hizo Juan en realidad no yo se habría que hacer

Voz 11 16:53 una propuesta de pedía hacer una

Voz 5 16:57 una colecta para ponerle una estatua Castro

Voz 11 17:00 esta vez con aquella o oreja suya izquierda sino para una oreja

Voz 5 17:06 que debía tener mejor Izquierdo ha hecho

Voz 11 17:09 o era donde tenía la cara como no te pases conmigo o no disponía de fachada así de lado no cabreada si el no haber eh

Voz 0874 17:18 oye citábamos también antes al al al escritor Manuel Rivas estás escuchando buenos días

Voz 11 17:22 sí hola buenos días tu tu describisteis el pan

Voz 0874 17:24 en esa clase de sitio donde nada más entrar tienes una rara sensación de intensa libertad pero libertad por alguna razón amenazadora cuál cuál es cuál era el carácter ha manejado Ordesa libertad en el palentino

Voz 1400 17:35 qué lo que era un ente tenía un poco de Territorio Hormiguero no era digamos que también era un componente de atracción no pasaba por delante yo he vivido durante una temporada

Voz 10 17:51 en la de de Cuatrovientos

Voz 1400 17:53 ya prácticamente pues todas las noches y desembarcaba en el en el palentino no quizá lo amenazador te puede dar una idea ha sido una imagen que tengo de una de esas noches no de Vidal pero él al paisaje un día esta noche el deber a tres personas diferentes y en diferentes posiciones que trazaba podrías trazar una especie de triángulo imaginario en que una estaba con un brazo roto cesado otra con una pierna rota de la también el otro con con un collarín no no eran digamos de una pandilla de los pesados a ese estaban en distintas posiciones si pertenecía

Voz 11 18:43 la grupos distintos no

Voz 5 18:45 me me me ha gustado mucho la palabra que

Voz 0874 18:48 eso territorio orilla cero

Voz 12 18:50 casi al margen no si por una parte es efectivamente estaba

Voz 1400 18:56 digamos en las entrañas de Madrid no pero tenía esa sensación también de esta de estar en una especie de Arrabal no de de lugares así de Ventorrillo a los que llega como la yo qué sé la pensión Jamaica no también así como en invierno y tal yo entraba Vasari te podías encontrar sorpresas las yo me sentaba y a veces escribía pero sobre todo escuchaba no cabían televisor pero incluso los comentarios que se hacían sobre las preciso sobre las televisiones no bueno los los bares son esos lugares a los que nunca va al CIS no

Voz 12 19:35 la que creo que sería

Voz 1400 19:39 que el que son lugares sociológicos así del máximo interés de de de detección de por dónde van las tendencias no y por dónde va la opinión ya hay esa libertad del bar no

Voz 0874 19:50 de el bar cerró como estamos contando de ahí la necrológica estamos haciendo aquello aquel cierre también fue la celebración de una despedida por todo lo alto y queríamos recordar un momento de esa despedida escucha

Voz 13 20:03 claro

Voz 0874 20:22 algo muy romántico en esto es Loli Juan hoy en una manifestación de la gente corría vuestro nombre por un bar que la gente se movilice por un buen

Voz 5 20:29 pues sí la verdad es que sí es increíble

Voz 9 20:31 es de ver esa noche la gente la verdad cómo cómo nos trataron que de verdad como los sintieron de verdad que ese cerrar al Bari ya lo mejor dejaran de vernos por allí hay de verdad que un agradecimiento a todo a todo el mundo estuvo por allí alguien al que no pudo entrar

Voz 0874 20:51 la lista es muy callada estoy que me temo

Voz 5 20:53 no no porque de verdad lo pase mal esa noche porque ver aquella juventud como nos chillaba no gritaba no cierres no cierres por favor no cierres

Voz 0874 21:03 supongo que habría hecho todo lo posible por mantenerlo abierto no ha sido posible que os deseo lo mejor en el futuro solamente quería preguntarle a David porque David es un gran cronista de este tipo de hechos lo que significa que cierre un local como estos lo hablamos mucho de la gente edificación pero no entendemos lo que es pero que de repente ese barrio pierda ese bar significa más que un simple cierre verdad

Voz 10 21:25 sí es es en cambio de paisaje no los que sobreviven que llegan nuevos pues seguramente no importa no acostumbrada a otros pero para los que han conocido siempre es muy traumático en el también el paisaje y la gente tiene que encontrar entrando en que merece una pena que los hay

Voz 0874 21:46 hasta luego pronto Pablo Pablo Carbonell a seguir tomando espejos no no yo no fui yo no ya ya un abrazo Pablo gracias a vosotros hasta luego bando Rivas el escritor también el gran cronista de ese territorio Aurillac pero como él lo ha definido espero que te quedan todavía no se pues me palentinos pensiones Jamaica en Madrid de frecuentar y a la Esquire escribir Manuel

Voz 10 22:12 yo creo que es una pena porque construir un lugar así que son lugar también de de emoción de memoria están de alguna forma toda la gente que pasó por lo mismo y los bosques y todo eso cuando se pierde uno de estos lugares tienen un poco el la la plena de que hay que cubrir llenarse lugar de cosas malas no a veces cuando desaparecen de este es lugares de almas perdidas estos refugios de náufragos no

Voz 8 22:37 un abrazo Manuel

Voz 9 22:40 a López le llamaba todo el mundo como te sigue como hace todo el mundo todo el mundo y Juan Carvajal que os voy a decir a vosotros pues que mucha suerte con lo que hagáis con lo que tengáis con lo que queráis affaire gracias por venir compañeros un abrazo fuerte gracias hasta luego Dios Luis un abrazo Javier