15 AÑOS CON COUSO / MATINAL SER

porque han pasado cuatro años Se de la reforma vea de esa justicia universal que salí adelante esa mayoría absoluta del PP pero ya no hay mayoría absoluta que le pedís ahora al resto de la oposición no solamente a Esquerra que tiene sale

Voz 1425

01:48

bueno sobre todo no yo quería decidir que este partido que eso supone que es el cambio no de la la nueva política no como ciudadanos pues que tenga secuestrado ni una proposición de ley que nos devolverían no es mejor sino al conjunto de la ciudadanía a este país en la jurisdicción universal pues que de verdad la que en sus arengas políticas con los hemos escucho no así exacerba la mente sacando a los para el Partido Popular tras los que luego se abstienen entonces bueno fiesta es el cambio de camino nada siguen haciendo la misma política hasta el Partido Popular y el Partido Socialista en materia política universal esperamos que ya que no tiene la mayoría absoluta el partido que eran suprimió la jurisdicción universal que se posicionen y que en los posibiliten además víctimas iniciar los procesos judiciales quitar el principal