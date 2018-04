El Caso Castor

Voz 1 00:00 no le veía

Simona Levi buenos días buenos días hacía tiempo que no

Voz 0874 01:11 estábamos si ganas seguimos con nuestra particular batalla contra los abusos corporativos estatales donde este espacio radiofónico hacemos lo que podemos desde aquí no recordamos a los oyentes que describen cofundadora de x net plataforma que lanzó la campaña que destapó el caso Bankia sabes que pasará a la historia por eso no Simona yo

Voz 0874 01:29 ay ay ay perito de arena hay cosas peores por lo que pasa en el exterior de nuevos habéis puesto manos a la obra para luchar contra uno de los fraudes más grandes en el sector energético español hace varias semanas presenta estéis una querella criminal que acusó a cinco ex ministros ya dos empresarios muy conocidos Tino Pérez Recaredo del Potro por el caso del proyecto Castor que es esa gran infraestructura energética frente a la costa de Castellón x net que estuvo organización ya sentó a Rodrigo Rato en el banquillo por las tarjetas black ahora pretende hacer lo mismo con ellos por prevaricación por fraude por malversación de caudales públicos y de nuevo han tenido que ser qué es lo que más nos llama la atención como periodistas ha tenido que ser plataformas civiles las que actúen ante la dejadez y la inoperancia de las instituciones

Voz 4 02:12 pues sí así es mira a nosotros nos parecía otro caso paradigmático de abusos sistémicos de los grandes contra los ciudadanos rasos no sé si si te acuerdas que seguramente sí que que no es cobraban en la factura del gas sede este plan faraónico y además más fallido no

Voz 0874 02:31 es una especie de rescate bancario entra en formato energético

Voz 4 02:34 exactamente en la factura del gas que es más práctico y cotidiano la idea de la querella surge porque una organización la Law deje un grupo activista que conocemos bien estaba haciendo desde desde hace muchos año una investigación absolutamente exhaustiva sobre todos los abusos con cometido alrededor de de del caso Castor y así que me esta esta vez no no estamos solos iraquí además aquí conmigo está Alfonso Pérez el servicio de la deuda en la globalización la Law deje que decía exacto cómo estás Alfonso buenos días

Voz 0874 03:09 hola buenos días que habían puesto vuelve al máximo una cuenta en esta investigación no solamente con vosotros el Observatorio de la deuda en la globalización también con el Instituto de Derechos Humanos el lo primero para ver refrescar la memoria a quienes no recuerden haber pagado esto que lanza pues pagado muchos cuéntanos en qué consistía o qué consiste ese proyecto faraónico

Voz 5 03:27 bueno pues el proyecto Castor es un almacén geológico de gas quiere decir esto de de geológico de gas pues se utiliza un antiguo yacimiento de petróleo agotado para depositar gas en el caso además del almacén de Castor ese antiguo yacimiento de petróleo agotado está a veintidós kilómetros de la costa hasta mar adentro por tanto tiene una plataforma terrestre una marítima hay un gasoducto de conexión Nos podría parecer que esto es una tecnología nueva una tecnología punta pero de hecho en en el Estado español ya hay cuatro almacenes de gas y uno con unas características muy parecidas Castor el gaviota lo que pasa que El castor como sabemos en la inyección de del gas colchón en la primera operación de del almacén provocó terremotos tuvo que parar

Voz 0874 04:10 claro porque fueron muchos micro terremotos llamaban en en dos mil trece provocados por una negligencia supongo en en la que en el diseño de la infraestructura de todo este entramado y el Gobierno a cabo indemnizado a la empresa que la gestionaba con casi dos mil quinientos millones de euros una cantidad que hasta ahora hemos estado pagando los españoles en de facturas

Voz 5 04:30 sí efectivamente de hecho la indemnización son mil trescientos cincuenta y un millones de euros más intereses durante treinta años que son mil millones más pero también tenemos que sumarle pagos que bueno que hubieron anteriores y en total de unos tres mil doscientos millones de euros

Voz 0874 04:45 pero por cierto para indemnizar a la promotora del proyecto con esos mil trescientos cincuenta millones el Gobierno recurrió a los bancos y ahora esas entidades que son Santander Caixabank y Bankia han presentado una reclamación para que se les devuelva el dinero que adelantaron pero es que además el Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la propia indemnización no

Voz 5 05:03 efectivamente el Tribunal Constitucional anuló la indemnización principalmente por tres motivos uno porque no había justificado la utilización del instrumento jurídico del real decreto ley que permitió al PP que no hubiera un trámite parlamentario sobre ese sobre ese instrumento lo que tampoco vio justificado que se hiciera en un pago y sólo han XXXV días os ese carácter de urgencia querelló el PP al Real Decreto y al pago de la indemnización confundió la urgencia de proteger a las personas ya ya los bienes con a la protección de las inversiones

Voz 0874 05:36 acá hay una cosa que no termino de entender entonces cuál es cuál es el riesgo que corría la empresa ninguno

Voz 5 05:41 pues la verdad es que ninguno con De hecho en la querella está bastante bien explicado con todas las en las diferentes instrumentos que proporcionaban a la a la empresa como por ejemplo la capacidad de de cobrar una indemnización en caso incluso de dolor definir negligencia dijéramos que la inversión privada está muy bien asegurada

Voz 0874 06:01 si siguen buscando maneras para cargar a los españoles con esa factura vuestra querella ahí la querella que presenta Kissner es que no tengamos que pagarles para que no tener que pagar a digamos

Voz 4 06:11 si la la querella la presentamos conjuntamente y tiene varios Objetivo uno una vez más buscar los responsables de de todo todo lo que nos pasa también no sólo por por justicia también para que las cosas no vuelvan a repetirse hay personas del PP pero también personas del PSOE porque no queremos hacer bandos queremos ser muy muy neutrales en este sentido también otro de los objetivos es que se deje de pagar en nuestra factura y que no lo pagan a través de los presupuestos del Estado sí a través de la factura que se devuelva el dinero que se ha cobrado hasta ahora y también que se modifiquen las políticas energéticas que ella este tipo de políticas energéticas basadas en básicamente proyecto faraónico y de construcción sabemos que deben permanecer en un pasado de como modelo modelo económico también para luchar contra la pobreza energética tener políticas energéticas pues mucho más sanas digamos hemos hablado antes

Voz 0874 07:08 cinco ex ministros en esa demanda y dos grandes empresarios sería fácil imaginar que podemos usar la palabra connivencia pero eso tendrá que determinarlo la justicia pero sin hablar de connivencia se pueda hablar de transparencia podemos saber qué es lo que ha pasado sí hubo conversaciones sí hubo promesas

Voz 4 07:24 bueno nosotros hemos detectado muchas cosas cerrara en otro indicamos que hay seis anomalías muy claras aparte la que haga mencionado Alfonso por ejemplo que la constructora osea estamos hablando de ACS Florentino Pérez la constructora es también la concesionaria y además prácticamente no tuvo competidores luego un lado otra anomalía que hemos encontrado que es mi favorita es que se han cambiado los lindes del mar sea modificado para favorecer esta operación se ha cambiado la frontera del Mar entre Castillón en Cataluña porque si antes Castor estaba en previsto en Cataluña en el espacio marítimo de Cataluña pero el presidente Montilla había pedido algún informe más de seguridad

Voz 0874 08:08 había puesto problemas claro pero no mucho

Voz 4 08:10 tampoco te creas pero bueno unos informa de por sí habían terremotos estas cosas bueno vieron que era más fácil cambiar la frontera del Mar y poner el Castor en en en Valencia

Voz 0874 08:21 yo hablo claro en Valencia donde donde estaba Come

Voz 4 08:24 es que en tu se naturalmente ahí nadie preguntó nada en lugar de de perder el tiempo haciendo informes han cambiado los lindes del mar y claro esto ha sido aprobado por por ministros el luego hay anomalías en los informes de impacto ambiental sísmico

Voz 0874 08:39 bueno para eso están las leyes para cambiarlo exactamente

Voz 4 08:42 exactamente además

Voz 0874 08:44 no tampoco queremos hacer demasiada demagogia pero ocurre en un país en el que la pobreza energética afecta al once por ciento de la población

Voz 4 08:51 sí sí no es sólo una cuestión eso de justicia sino para demostrar que las políticas que se están haciendo en realidad están haciendo para intereses personales y que sistema evidenciar esto para que se empiece a ser políticas cuidando a población y para el interés general y es evidente que las políticas energéticas en un país en que hay sol y viento y que están tan escorada es este tipo de infraestructuras es son equivocadas y están generando pues muchísima pobreza hay muchísima víctimas realmente

Voz 0874 09:20 claro lo que lo que buscáis no solamente es justicia es también la defensa de los débiles y es también una una regulación del formato con el que nos alimentamos en energéticamente no España cuenta como dices con condiciones muy favorables para el desarrollo de las renovables y sin embargo siguen poniendo en marcha proyectos e infraestructuras carísimas que queden en desuso o que no se aprovechan lo suficiente es esto porque pase estamos viviendo una burbuja del gas es rentable el gas para determinadas corporaciones

Voz 5 09:45 sí de hecho ahora vivimos cuando cuando empezaba la burbuja inmobiliaria no hicieron una planificación planificaciones intencionadamente exageradas no de crecimiento constante del consumo del gas luego después de la crisis cayó el consumo del gas sí hicieron un montón de instalaciones grandes infraestructuras que van dirigidas Omán pagadas a través de nuestras facturas a las que se les aseguraba a las a los promotores unos pagos mínimos porque eran infraestructuras dijeramos dentro del Plan Energético del Estado y esas infraestructuras que pagamos nuestras facturas tienen un uso por ejemplo por poner un ejemplo el Estado español es el cuarto país en el mundo en capacidad de importación de gas por barco sí pero esa esa capacidad nunca ha utilizado más de un quince a un veinte por ciento y en cambio pagamos cuatrocientos cincuenta millones de euros al año podríamos hablar igual de las centrales de ciclo combinado las centrales que producen electricidad a través de la quema de gas que también tienen un solo actualmente de un veinte por ciento pero pagamos setecientos millones de euros al año a través de las FARC

Voz 6 10:43 durante el gas perdón en las facturas eléctricas entonces

Voz 5 10:47 es un poco como comentaba también Simona no esa esa pobreza energética pues puede tener una

Voz 0874 10:54 componente de eficiencia pero también una componente de pagos ilegítimos que se facturan directamente que se transfieren directamente a nuestras facturas que además son domiciliadas y por tanto muy muy encubiertas es muy difícil de entender que no dejan de ser una amenaza porque no lo pagas te cortan la luz

Voz 6 11:09 sí por supuesto sí en eso sí que son muy rápidos en fin

Voz 0874 11:12 en esa es la verdad es que a mí me me llaman muchísimo la atención que esto no no provoque también mucho más interés por parte de la prensa convencional o de los medios convencionales porque no deja de ser no solamente una injusticia sino no sé algo indigno para una población que además pasa hambre o no tiene energía para calentarse verdad

Voz 4 11:30 sí sí pero bueno nosotros ya lo sabemos que no lo harán por nosotros por esto que desde hace muchos años ya nos organizamos entre ciudadanos rasos que como como se puede ver tenemos entre todos muchísimas competencias las catalizar hemos la mimo y poco a poco conseguimos hacer justicia por lo cual yo creo que hay esperanza todavía en el género humano

Voz 0874 11:55 de hecho vosotros habéis hecho algo que también puso en marcha hace algunos años el New York Times que es aquellos buzones anónimos que han ayudado a destapar muchas muchas noticias o muchas cuestiones inconvenientes para los gobernantes en este caso dispuesto uno al servicio de Ciudadanos para que os hagan llegar informaciones sensibles digamos sobre este caso que quizá aún no han visto la luz y que nadie sabe si quiere recordar Simona como se puede acceder

Voz 4 12:18 sí se puede encontrar en el acceso a en la propia web que es la web caso punto net ella hay una pestaña en que se puede hay son buzón seguridad anónimos tales como lo hemos explicado varias veces aquí en el programa lo bueno de esta vez que como ya tenemos la confianza de la gente ya está llegan desde el primer momento ya empezado

Voz 3 12:38 de ir información entonces

Voz 4 12:41 pedimos a la gente que sigue enviando es información que básicamente nos manda personas conocedoras de todo lo que ha pasado tanto en el territorio como

Voz 0874 12:49 posiblemente anónima ya lo contamos en directo

Voz 4 12:52 el sepan permanecerá a la fuente completamente anónima no se puede rastrear de dónde viene y la información es absolutamente valioso sobre todo considerando que eso que somos ciudadanos rasos y que debemos encontrar la información nosotros mismos

Voz 0874 13:05 recordamos que esta investigación David solos sino junto con el Observatorio de la deuda de la globalización y el Instituto de Derechos Humanos en acompañado de su Observatorio en Radio Barcelona Alfonso Pérez un abrazo Alfonso gracias gracias a vosotros por espacio de explicarlo y vosotros desde x net ya sesenta Estecha Rodrigo Rato en el banquillo con el caso Bankia espero que esto no acabe en un es el mercado amigo mio

Voz 4 13:29 pero bueno los empresarios pero estamos en ello preparándonos muy fuerte muy fuerte vamos a ver