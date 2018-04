Voz 1 00:00 bueno me tenéis a Dios y a la señora Santamaria que siempre de manera absoluta y sin concesión mantendría permanente vuestra castidad que no tendremos que Fasnia honores y que nada ni siquiera esa espada os pertenecerá qué serviles y sabios como el más pobre de los mortales Bike renunció a vuestra hasta el fin de los días que nunca abandona revise estacas Sami por una causa fuerte o débil ni por un motivo mejor o peor soporta habéis palabras malsonantes si queréis dormir Exeo Sara velar si deseáis velar sus mandará reposar pues soy esclavo de esta orden día habéis jurado proteger la cristiandad con vuestra vida pues el temple es la espada de Dios Pitu templario el brazo fuerte que empuña su ira sé que juramentos de castidad

Voz 0874 01:15 la de pobreza Espadas renuncias de por vida siempre pues esclavos el plato fuerte que empuña la ira pero Jacinto Antón donde no quieres meter hoy buenos días bueno como decía Guillén de dos yo el famoso templaria decía no me estoy retirando estoy herido aquí la flecha templarios vamos tú has tenido templarios escuchábamos el juramento de templarios una recreación del Canal Historia que hoy por hoy en día la orden de los pobres compañeros de Cristo y del templo de Salomón lo que es lo mismo la orden del Temple sigue generando tanto interés tanta literatura también

Voz 0840 01:45 no porque eran era una sociedad cerrada todos los grupos cerrados siempre hay provocan esta esta sensación no de de de interés de misterio no de alguna manera además serán eso ahora monje Si soldados al mismo tiempo alguien alguien ha dicho que eran como la del por si no los marineros claro esas cosas no pues tenían sus propias reglas secretas sus códigos eso eso ha provocado esa sensación de que de que hay hago Sotelo de que hay algo misterioso siempre en torno a los a los caballos

Voz 0874 02:13 en la orden que nació hace casi novecientos años y que en principio tenía como misión proteger a los cristianos que peregrinar iban a Jerusalén explicó Polguera

Voz 0840 02:21 cuando la fondo de payeses que fue en en mil ciento diecinueve la Leyva era eso era ahí esa nueva idea del del caballero el caballero santo no en el el caballero que eran al mismo tiempo también monje que tenía unos votos tenían esos votos con el PP sí pero de de castidad de pobreza y la idea era que protegieran la las riadas de de de gente porque recordemos que a las las cruzadas no solamente iban a caballeros siempre ricos también iba mucha más a popular no hay que iban a liberar había ese esa esa locura por liberar liberar tierra tierra santa y entonces ellos protegían tenían una serie castillos distribuidos por todo el camino de de de acceso hacia hacia Tierra Santa y luego haya ahí mismo en Tierra Santa precisamente en el en en Jerusalen en lo que se consideraba que había sido el el terreno del templo de Salomón allí donde tenían su cuartel su cuartel general en lo que en lo que después fue la mezquita la la famosa mezquita no de de Jerusalén y ahí construyeron uno uno un lugar especial en en el cual recogían a los a los peregrinos y sobre todo a cuartel Habana allí para cumplir diferentes misiones de protección de todo lo que eran los las las rutas de de las cruzadas

Voz 0874 03:33 estoy tú decías que eran los Delta Force solos solos Swat policiales digamos no pero que era más una orden militar una orden religiosa bueno era era ambas cosas

Voz 0840 03:43 ahora nos puede sorprender mucho pero de todas formas cuando tú piensas en las en las grupos de élite militares hay ahí uno uno un sprint de Kors hay un código hay una serie de cosas que que que que que se acerca un poco quizá a lo a lo religioso no y ellos eran eran realmente eran o sea por encima de todas las monjas incluso consulados a veces cuando dos estas películas con con ellos con los pelos largos y soldados eran eran eran monjes rezaban tenían votos como como como hemos dicho eso suponía que desde la gloria bueno por supuesto varios debían estar sobrios tampoco tampoco me he emborrachado van a lo que pasa es que claro con las armas en la mano se ve que eran tremendos alguien ha y en la forma de luchar tengo una forma de de luchar dado que habían creado ese Esprit de Corsi y que vivían todos juntos pues peleaban de una manera muy muy característica Hay eran capaces de reventar a las las formaciones enemigas de una manera muy considerable

Voz 0874 04:45 y luego rezar por ellas no quieran monjes aquello se motivos por los que hoy nos ocupamos de los templarios uno de ellos es este

Voz 2 04:55 es traicionar como llegaron a los bueyes seguiremos masones volveré

Voz 0874 05:18 el comienzo de la serie Night fall de la HBO de la veo los templarios huyen de Tierra Santa y en esa huida pierden el Santo Grial yo no la he visto creo que ya has visto y no te ha gustado nada no sé si es una apenas una ser una gran decepción porque esperábamos mucho de esta de estas

Voz 0840 05:32 Eric lidera muy buena era explicar el final de la de la del del temple de las los templarios qué es realmente lo que le ha dado más más fama y más leyenda no es ese final en el cual de alguna manera caído en una encerrona de del Rey de Francia e hicieron se les arrebató su riqueza hay se buscaron una serie de pruebas falsas para condenar los todo esto el tema de las ni al tema del del del del paganismo y de la herejía bueno ese momento parecía muy importante muy interesante para para para darlo en una serie sea más son esclavas con el Grial siempre ha hablado de que el Grial tiene alguna relación con los con los templarios dado que tenemos unos monjes guerreros que mejor que ellos para custodiar la la santa reliquia más santa de la cristiandad pero la verdad es que el mejunje que es vale no es muy bueno hay unos problemas de producción básicos es esa es la las series históricas cuando salen baratas dices bueno que puede pasar hay un un uno con protagonista que se ha dicho alguna broma diciendo que debía ser porque llevaba muy muy blanca la la vestimenta no sabes esa vestimenta blanco con la cruz roja no todos porque eran los caballeros iban de blanco pero luego todo lo que eran los sargentos y la Illa los acompañantes de ellos iban de negro y de ahí viene un poco Bosman que es el el famoso estandarte de los templarios que es blanquinegro mitad blanco mitad eran negros la a la indumentaria bueno comentar ese ese estandarte que bossa and viene un poco es el nombre que les dieron que les dieron los en los otros caballeros desordenes que tenían mucha envidia de ellos porque los templarios fueron muy muy envidiado pensaban que ya desde el punto de vista de la indumentaria de vestimenta ya les habían dado además ya era ya iban demasiado bien vestidos ya los colores blanco y negro con la con la Cruz Roja y todo eso ir despertaba mucha envidia ya entre sus entre sus con sus camaradas los los caballeros hospitalarios a los caballeros únicos el grito de guerra por cierto de ellos era bossa bossa no que era mencionar su estandarte cuando cuando iban a a la carga

Voz 0874 07:31 desde el seis de marzo además están librerías el primer premio Edhasa narrativas histórica se titula La in el bastardo autores Francisco narra

Voz 0944 07:44 era huérfano bastardo sin más apellidos que su sombra un mocos espigado y sucia con sólo once años no tenía espaldas para cargar con las culpas de su madre había recibido su única herencia unos ojos grises como ceniza una edad para desdichada la había matado la Bubba hacía ya cinco y enviarnos se fue a los cielos sino otra cosa que un mandil sobrado el profundo amor que sentía por su único hijo al que dejaba solo de su padre ni tan siquiera llevaba en nombre aunque tal y como se oía en los cuchicheos de la gente de Sampaio la estatura que el crío prometía las es despeinada del color de la madera ya recién cortada eran nuestra más que suficiente para todo el que quisiera saber la verdad

Voz 0874 08:31 Francisco Gnarls buenos días hola buenos días es un placer estar con vosotros presentarnos a Francisco que cientos para Francia es ganarla es sólo les quedó muy bien con conocido en España con novelas como a Suu

Voz 0840 08:42 con ironía a SUR que sobre la presencia de los vikingos en en en España sobre los samuráis bueno es eso es un personaje muy interesante porque además es piloto piloto de de líneas comerciales está en en en Vueling tiene aficiones cómo tirar largo con lo cual él me siento muy identificado

Voz 0874 09:01 él espero que no haga ninguna de las dos cosas no practicar el tiro mientras está en vuelen lo que es un hombre muy que

Voz 0840 09:08 ganador por supuesto del primer premio de Narrativa históricas de Edhasa con con Nine lives bastardos una espléndida no de nada

Voz 0874 09:16 de Francisco todo sale acotado gatitos verdad no pilotas pero no lo hago una vez eso desde luego Alarcos se tranquiliza mucho los pasajeros exacto licitud Jacinto te has visto la serie desvió has leído las ochocientas páginas también

Voz 0840 09:30 sí sí sí sí bueno me han salido entre otras cosas porque yo formaba parte del jurado del premio a Francisco poniendo muy muy muy merecido la verdad es que es un novelón una novela espléndida que recorre toda el mundo de la de la de la época de la de la Edad Media con muchísimas aventuras muchos templarios por supuesto

Voz 0874 09:51 cómo te has documentado Francisco

Voz 1986 09:53 con mucho trabajo con muchas horas la verdad es que ha sido un trabajo ingente en la novela narra por ejemplo Martín Códax el famoso trovador solamente para el ponerle poder ponerle un instrumento para poder saber cómo hablar con algo de propiedad respecto a qué instrumento usaría el otro día echábamos cuentas con el caballero que me ayudó a uno de los encargados de la reproducción de los instrumentos el Pórtico de la Gloria en la catedral de Santiago estuvo unas ciento cincuenta horas eso por no hablar de aprender algo de los mongoles sobre las cruzadas sobre los propios templarios que fue un trabajo muy arduo porque además en la novela los templarios representan de un modo yo creo que muy poco conocido y es su relación inquietante ir muy curiosa con el comercio ilegal de reliquias así que la verdad es que el trabajo ha sido muy arduo

Voz 0874 10:39 luego hablamos de los santos pero si quieres

Voz 1986 10:41 sí cuando quiere ahora una veloz

Voz 0874 10:44 está muy diseminados por todo el mundo sí desde luego las

Voz 1986 10:47 Brad es que es es asombroso pero no sólo se trata de que al menos que yo sepa hay que me conste hay seis prejuicios de Jesucristo sino que hay plumas del Espíritu Santo leche de la Virgen María incluso hasta el suspiro de San José cuando se entera de que la Virgen está embarazada

Voz 0840 11:01 esta botellazo en el Vaticano suspiros

Voz 1986 11:04 pasado al vacío correcto correcto o sea es es increíble hiló curioso y lo que no se sabe es que no sólo los templarios que por supuesto para mí era desconocido cuando empecé a investigar en profundidad el siglo el siglo XIII sino la propia Iglesia contribuyó a esto una anécdota fantástica mismo deberes que Diego el arzobispo de Compostela gran finalizado de la catedral de Santiago de Compostela ni corto ni perezoso llegar momento para atraer a más público atraerá más peregrinos teniendo en cuenta la importancia que tenía ese económica y cultural y demás que tenía la llegada de peregrinos S baja hasta no sé si era Oporto Braga bueno y baja el sur a Portugal ir roba el dedo de San Fructuoso y el pezón de Santa Susanna lo disfraza diciendo que es Pío latrocinio llevado compuesto

Voz 3 11:48 en este sentido sí sí claro no es pasar por la frontera de tapadillo claro hay que hay que recordar que el

Voz 0840 11:55 a la interesa era importante el tráfico de reliquias pero era muy importante el tráfico de joyas que iban relacionadas con los relicarios todo esto habla en libro también que claro iban metidas dentro de relicarios que iban a dotados con perlas era una forma también de de pasar de contrabando toda una serie de de de piedras preciosas

Voz 1986 12:14 sí por supuesto además es que lo interesantísimo de eso es que claro uno no cae en la cuenta yo por lo menos en minoración en la cuenta uno visita una iglesia una catedral veo un arqueta B una esta Uteca ve una relicario y tal no es en la cuenta de que esas perlas por ejemplo evidentemente no han salido ni del manzana Ares ni del Nervión el Llobregat han salido del otro extremo del mundo de Oriente de de hecho hay algunas por ejemplo en algunos relicarios hay unas pequeñas Rojas unas pequeñas perlas rojas que sabemos que venían del mar Negro y hay otras azules que sabemos poniendo unos mejillones muy raros que había en el en el río Amarillo en China entonces cuando uno piensa que en el siglo XIII XIV viajaban de esa manera esa Redick esas eh joyas y demás de un extremo al otro del mundo hija cinto como siempre acierta al decir que en muchos casos había un tráfico brutal de ese tipo de de de materiales tan valiosos disfrazándose dándolos con el envío de reliquias a ver

Voz 0874 13:06 es falsas y verdaderas bueno seis prejuicios de Cristo hay un novelón por cierto eh si no si fue que tienes que pensar eso de las plumas del Espíritu Santo también podemos hacerlo suspiro olla hablamos mucho de los cruzados británicos franceses muy poco a los españoles qué jugaron los españoles en las Cruzadas

Voz 1986 13:23 pues es curiosísimo yo tengo que reconocer que era un completo ignorante a este respecto yo empecé a crear Line el bastardo cuando descubrí que la biografía de Martín Códax estaba vacía no no no teníamos nada yo pensé que lo mejor sería no contar la vida de Martín Códax rellenar ese hueco como una biografía sino buscar la gran historia que Martín Códax quisiera contar al empezar a leer en profundidad sobre el siglo XIII descubre esa presencia de españoles en las Cruzadas que fue bastante relevante es cierto que no estuvieron de manera importante ninguna de las grandes cruzadas que estudiar la historia las ocho o nueve que viajaron hasta Tierra Santa pero por ejemplo para mi fue una sorpresa descubrir que la la llamada para la batalla de las la la batalla de las Navas de Tolosa en mil doscientos doce fue también una cruzada tuvo sanción papal y aparte en el sentido de ir a ultramar de que era como se les denominaba antes de viajar hasta aquellos territorios que suponían los lugares de los pasajes bíblicos tenemos presencia en la segunda cruzada de caballeros ferrolanos por ejemplo

Voz 0874 14:23 a lo largo de siempre barriendo para Galicia siempre eh

Voz 0840 14:26 según Conde que fue gobernador de Toledo que era don Rodrigo González Girón que este fue lo lo de pusieron como gobernador en la época de Alfonso VII y entonces fue Jerusalén en de cruzada allí construir un castillo y luego precisamente lo cedió a los templarios tenemos algunos algunos ilustres que que que también estuvieron en el meollo no allí en en en en la propia Tierra Santa no no muchos ni tan famosos como como los los templarios estos franceses ingleses pero algún tuvimos

Voz 1986 14:55 no hay ninguno así tipo Ricardo Corazón de León famoso por la leyenda Robin Hood y dar Pray varios por ejemplo la inspiración de de Line el bastardo viene de la expedición que monta Teobaldo de Navarra bastante conocido en el que fue conocido como trovador también que componía hay demás que hay margen precisamente como mencionaba Jacinto de hubo de Payne Si el a los franceses de la zona de champaña siendo que él venía de ese detenía ese origen él decide también montar una cruzada no una de las grandes como decíamos antes ir embarca en ella buena parte de los nobles de toda la cornisa cantábrica dados por más o menos compromisos sociales familiares nobiliarios y demás y lo curioso es que los deja plantados en el desierto de Judea el primer ataque y allí quedan perdidos sesenta setenta nobles que que son los que inspiran la la historia de El bastardo porque yo cuento como la intenta ir a rescatar a su padre pese a ser un bastardo perdido precisamente porque tengo Aldo a Square ha escurrido el bulto groseramente no

Voz 0874 15:53 en tu novela son los malos los templarios si yo quería

Voz 1986 15:57 es de una manera un poco diferente porque yo creo que dan Brad Nos ha hecho mucho daño al excepto en cuanto a la historia les ha dado un aire místico fantástico que funciona en sus novelas pero que falta mucho la verdad es cierto que hubo personajes de la orden que fueron fantásticos y que tuvieron un un una historia reseñable y de lo más casta pura hay ir obedeciendo todos los preceptos de la orden pero había mucho desgraciados suelto que se aprovechaba de la orden para hacerse rico y en uno de los elementos que sabemos en los cuales hicieron una grandes estafas lo resaltó muy bien Ildefonso Falcones a hablar en La Catedral del mar de a que la cuestión de los pagarés y demás lo otro esperado ha sido yo al descubrir esta relación con el comercio ilegal de reliquias el cual no se cortaban ni un pelo está claro que en muchas ocasiones aprovechaban es interés de la iglesia de los Arzobispado obispados y demás y de los mandatarios locales para ofrecerles esas rencillas la mayoría de las veces falsas

Voz 0840 16:50 claro ese trasvase les ha colgado el sambenito bueno por ejemplo en el final de los cielos en la película de Ridley Scott que un poco sienta cátedra saber sobre el tema de los templarios y el Reina Jerusalén tal sea hace que Reinaldo de John que es el malo de la malo más malo de la de la de la película sea templario Reynaldo ese yo no era templario con lo cual tú lo ves allí con la con la sobreventa blanca con la cruz roja matando ir rompiendo treguas provocando a Saladino matando incluso a Lamu a la hermana de Saladino resulta que Ronaldo échate yo no era templario pobres de vez en cuando también han cobrado lo que no debían en sí sin duda

Voz 0874 17:26 también fueron los malos en la novela de Walter Scott te iba no he avanzado una novela que se convirtió en película en la que el el malo que se enfrentaba a iba no he pretendido decimos iba no hay bajó ahí bajó hoy vamos pues bueno cómodo cómodo como debía ser estos días el sajón antiguo acudiera que no se enfrentaba a Rebeca

Voz 4 17:46 van a mantener con las armas el prestigio de Minogue si así lo hago a iban como locos goles en el tormento que guarda el PADRE Si me retiro ahora hay Bangkok por abandono Yangon diré en tanto yo caer en desgracia quedaré degradado inflamado hicieron todos los soportaría erais ver dejo ahí

Voz 5 18:11 hombre en este caso que recuerda que el autor no

Voz 0874 18:14 los templarios no tuvieron precisamente buenas relaciones con los judíos

Voz 0840 18:17 bueno en esta en esta película hay que recordar que claro lo que hay es un enfrentamiento entre sajones y Noor mandos que han ocupado han ocupado en Inglaterra hilos cruzados estaba a favor de los de los mandos pero con sus propios con su propio sus propios Inter es de de de de viaje aquí lo que más que el personaje de ver los malos siempre en las películas siempre se llevan en la así como queda iban jugó común con un personaje un poco de una sola pieza en la historia de este hombre que que que tiene que luchar como sea como ha explicado él contra iban Jo Si gana él condenaran a la a la mujer al que a la que él ama a la hoguera y es tremendo además el muere de una especie de infarto emocional en medio de la liza porque no puede mantenerse luchando de de de dos maneras con la cabeza en en en dos sitios no es una historia preciosa la de la de Brad Gilbert probablemente uno de los de los grandes templarios de imaginarios que tenemos en la en en la cabeza hablamos también de las relaciones con los

Voz 0874 19:16 musulmanes de las Cruzadas tu mencionabas esas películas que escuchamos una escena de El reino de los cielos de terribles

Voz 2 19:22 por las calles corre el clamor de que matar al señor te exige el mismo Saladillo ha declarado que vuestra contienda no alterar la paz que tenías una causa que sales de Saladino que es el Rey de los recelos y que asedia este reino dispone de doscientos mil hombres solamente en Damasco ganarías sin declararse la guerra todos los días le dan motivos los fanáticos que aparece templarios mal nacidos como reinante un intento velar por la paz en la medida de lo posible pero Habib el propio Rey querrían un mundo mejor

Voz 0874 20:07 posible la paz entre musulmanes y cristianos porque los templarios según nos cuenta eran los que reventaba en los en Iniciativa

Voz 0840 20:13 contaba en todo el mundo continuamente unos y otros eso no se puede echar la culpa de la violencia en Tierra Santa en esa época solamente a los a los templarios ni muchísimo ni muchísimo menos cosa que sí que ahora por cierto tampoco es el puede para una sola persona no

Voz 0874 20:25 los nombres que aparecen en esa historia es uno de los grandes mitos de la historia de las Cruzadas Francisco fue una figura clave en ese juego de poderes Ricardo Corazón de León ha sido la literatura posterior la que le atribuido ese aura

Voz 1986 20:38 bueno sin duda sigue tuvo una gran importancia han aunque es un poquito anterior a ese momento y demás y tuvo una gran importancia pero lo cierto es que yo creo que está más acompañado por la leyenda que llegó después al al

Voz 0874 20:50 al al al no poder regresar y sobre todo el acto

Voz 1986 20:53 acción política de su hermano de Juan sin Tierra probablemente es el el despecho con el que trata a los caballeros ingleses de Juan sin Tierra IESA ansia que podían tener los británicos porque regresar a Ricardo Corazón de León la que quizá va magnificado la figura de Ricardo Corazón de León

Voz 0874 21:09 oye hemos hablado de los prejuicios de Cristo hay que hablar del otro tema no es un tema recurrente muchas de las últimas obras escritas sobre los templarios y las cruzadas el tema de las relaciones íntimas entre los templarios recordemos que una de las razones que utilizó Felipe IV para acabar con la orden fue tú lo mencionabas antes de la acusación de sodomía también hay un libro de James Preston Guerreros de Dios que afirman que Ricardo Corazón de León era homosexual americano

Voz 0840 21:32 como era homosexual no es no es una una una afirmación gratuita cuando se tenía que embarcar para la cruzada en Messina como tenían miedo de que de que de poder morir allí hizo una confesión pública y confesó públicamente que se había entregado el pecado de sodomía o sea que eso es una cosa que que que que es cierto el y luego además en su relación con el Rey de Francia y pues dormían en la misma cama y hay que recordar que Felipe gusto era a uno uno un personaje que había echado de su cama a la hija del Rey canuto de Dinamarca que era una vikinga importante porque la la encontraba demasiado apasionada

Voz 0874 22:10 estas historias historias para de delitos Mari Luz Caballero

Voz 0840 22:14 en referencia a los templarios una de las de las acusaciones de que de cuando la acusación de sodomía venía también porque el escudo de los templarios iba una un caballo con dos caballeros montados encima entonces esto que en realidad lo a lo que alude es a la a la obra a la generosidad a la amistad se hizo pasar porque era una una prueba de homosexualidad

Voz 0874 22:37 pero no las época pues era si yo yo creo que además Jacinto antes yo la clave también les les dieron la excusa para poder hacerlo entre otras cosas por su secretismo

Voz 1986 22:47 yo por ejemplo no no sé que los teutón ICO son los hospitalarios lo tuvieran también los los templarios tenían un lenguaje de signos propio hoy base ayudarse en esos mensajes secretos a la hora de comunicar a los demás lo supieran por ejemplo hay anécdotas curiosas respecto a cómo no tuvieron ningún reparo en usar la ballesta que en algunos momentos de aquella época fueron prohibida porque claro a los nobles les parecía muy mal allí una escena

Voz 0840 23:13 Bella en la im que que que que mata mata uno un templario el de dispara a sangre fría la ballesta en el en en la boca a una a un tiempo que estaba que les atacado seis que es tremenda mientras sí sí hay humanos han Lavalle éxtasis

Voz 1986 23:27 muchas gracias Burguez lo he hecho es que es que se llegó a prohibir que algunos momentos porque a los nobles les parecía muy mal que cualquier campesino pudiera matar desde cincuenta

Voz 3 23:34 es de lejos claro entonces desde el punto de vista de la Iglesia

Voz 1986 23:38 las castas nobiliarios decía no lo de la Ballesta bueno pues hay hay encuentros de ese tipo de los te quiero decir con uno de la Ballesta algunos no todos con esas peleas internas que tuvieron importantes con el comercio de reliquias y con el control de esa forma incipiente de la banca con ese lenguaje secreto y tal

Voz 0840 23:54 como era muy orgullosos y además también la gente los consideraba unos meapilas de blanco porque que iban de iban de Santos y de pastos detrae pero acabemos con esta gente digna ya eran ricos no tenían ochocientos castillos en Europa

Voz 0874 24:07 para acabar con ellos el final de la Historia Jack the model fue el último Gran Maestre de la Orden del Temple

Voz 6 24:12 traía una declaración de Su Santidad el Papa Clemente dejando disuelta la orden del Temple cuántos hombres me acompaña un ejército esta es segura sí señor la orden del Temple resurgiera de nueva confío nuestros documentos más sacáramos asegura estoy no caiga nunca en malas manos el rica más debe sujetar éstas es para sólo Caballé Japón de posguerra

Voz 0874 24:42 en de este hombre cuál fue bueno los atrincheraron

Voz 0840 24:45 los quemaron hay que quemaron Ajax cuarenta cuarenta otros templarios que le dejaron muy mayor además un hombre viejo el verdugo Se compadecido de a la hora de quemarlo intentó hacer lo que hacía normalmente en estos casos cuando alguien quiera poner paja húmeda ponías paja húmeda y entonces la gente moría asfixiada no se quemaban sino que es asfixiada por el humo que desprendía la la la hoguera y entonces le prohibieron le prohibieron poner paja húmeda al verdugo pusieron la paja seca que encontraron para que se quemara pero bien quemados fue una una un acto final de crueldad que demuestra pues la animosidad que había parte del del rey Felipe IV y por parte de de la de toda la la iglesia Clemente también del Papa Clemente para él

Voz 0874 25:27 el final de los templarios en general hay muchísima literatura a lo largo de los siglos de hecho también hay mucha literatura audiovisual la serie El Ministerio del Tiempo no permaneció tampoco ajena a ese acontecimiento histórico

Voz 2 25:38 cuántos caballeros podáis os de todos con Pedro eso es lo que damos es el Rey de Francia acusó a la orden del Temple demandó nuestra captura ejecutar una muchos tuvimos que construimos este Castelló sobre la Alcazaba árabe es nuestro último refugio resto no puede ser el final de la orden si hemos de Boris no habrá mayor honor de luchar de nuevo nuestro lado Gloria señor sino por la vuestra

Voz 0874 26:14 o sea literatura cuenta que en realidad los templarios no desaparecieron sino que formaron luego sociedades secretas que llegan hasta nuestros días así que Francisco y Jacinto hacia dónde miramos para para pero algunos templarios bueno en realidad

Voz 0840 26:28 claro eliminaron a la élite de la Orden pero los caballeros de los sargentos todas todos los los los segundones de la de la Orden ingresaron en otras órdenes ibamos se les puede seguir el rastro en largo de otras órdenes igual que se quedaron en la las propiedades pues los los los hospitalarios heridos también se quedaron a muchos de los de los caballeros yo creo que ahora solamente los podemos ver en el cine y en las en las novelas de todas formas las

Voz 1986 26:53 sí yo estoy completamente de acuerdo es es innegable que hubo como bien dice Jacinto sargentos Armijo meros sirvientes y demás que escaparon porque a fin de cuentas de SES centró toda esa venganza de Felipe que le llamaban también el hermoso ángulo de nada que ver con el nuestro con el con el español era guapo era muy atractivo sí sí supone que sí bueno aunque no sea a veces los retratos medievales yo creo que no yo lo tengo muy claro pero pero bueno que que que claro que llevaron a la a las grandes cabezas de la Orden y tienen razón Jacinto al decir que muchos vivieron recolocando se pero la la teoría de que lleguen hasta el presente y tal yo creo que es muy conspiran hoy Cayón yo no la veo muy claras anodino

Voz 0874 27:31 Francisco ganarla es autor de Laín el bastardo premió a tasa de narrativas históricas

Voz 5 27:35 sí y además premiado por un jurado en el que estaba Jacinto Antón Francisco Jacinto un abrazo un abrazo