Criminología

Voz 3 00:00 el estrés

Voz 4 00:52 ya están donde tienen que estar Javier Sampedro Pere Estupinyá cómo estáis compañeros buenos días muy bien siempre al filo de la noticia al bueno al filo habrás filo yo estoy un poquito lejos oigas seis mil kilómetros prospera descubre me el filo del peinado de Javier porque contaba DISA que extremo no si digamos que es que no hay filo es tan cortito no pasado Javier puede experimento yo siempre voy a mi peluquero chino

Voz 0902 01:20 y a veces unas instrucciones para los entendemos por gestos y esta vez me metí una máquina con con con con pasión guerrera

Voz 4 01:31 está a la última moda china ahora mismo hay encima para tu desgracia no has hecho tú listo el turismo gastronómico esta semana no que no que mañana te vas a Sevilla

Voz 0902 01:41 sí sí sí sí que es la temporada de caracoles

Voz 4 01:47 bueno está una posición de Mourinho y otras cosas pero vaya ausencia de menores

Voz 0902 01:52 se trata que son un alimento óptimo para el turista ocioso

Voz 0805 01:56 eh

Voz 0902 01:56 además se reduce el tabaquismo porque como tiene las dos manos pringar tras en el caldo no poder fumar

Voz 4 02:03 en serio te has empezado a ti mismo ser razón para comer caracoles bueno cualquier cualquier razón es buena cuando Pere Estupinyá es químico es bioquímico y es conductor en La dos de El Cazador de cerebros y Javier Sampedro es doctor en Genética de biología molecular y colabora con el país tú has estado y lo hemos comentado aquí de hecho hablaste desde ahí hace muy poco en África pero una de las imágenes más impactantes de la semana viene de allí es esa enorme grieta en el suelo parecido en el suroeste de Kenia supo casi como digo de cómic de Marvel la vida cien kilómetros y kilómetros sí sí sí sí

Voz 1730 02:34 con varios kilómetros de largo oí en los tramos más ranchos unos veinte metros de ancho y unos quince de profundidad y curiosos han claramente viene dada por el movimiento de placas tectónicas en el subsuelo de la tierra eso es casi de geología básica pero es muy bonito porque al final si lo lo pensamos hace un siglo no se sabía con exactitud porque la forma de de la Tierra era la que era lo que había montañas porque había cañones que los continentes parecían como encajados hasta que alguien bueno varios científicos fue Alfred

Voz 0902 03:13 bueno no sé si fue un gran precursor compró una serie de datos sobre la costa oeste africana y la costa este americana estas dos que todos sabemos que es un ejemplo de cuáles eran los estratos que fósiles encontraba en las dos orillas del océano Atlántico ir a sus pruebas eran muy convincente el cruel el no llegó a conocer

Voz 1730 03:35 es el porqué del éxito porque es lo que antes estaban juntas después están separadas hubieran esto que bajo la tierra hay un manto que está líquido y por encima hay pues como una Cross está que es lo que llamamos corteza que está como te bastante

Voz 0902 03:49 miento en constante porque claro si yo no sé si

Voz 1730 03:52 movimientos ha creado el está agrietada en Kenia

Voz 0902 03:55 si te fijas en el mapa por todo el valle del Rift

Voz 5 03:58 incluida esta grieta

Voz 0902 04:01 me entre Arabia y África entre la península Arábiga ya está el todos los volcanes la zona esto es un esos volcanes van agregando material que al final dentro de cientos de millones de años será como la cordillera centro

Voz 4 04:16 atlántica intenta tal y como lo contáis es como se puede comprender yo yo lo entiendo incluso yo la la otra noticia de la semana científica a mí es que me cuesta mucho comprender la esto de del nuevo órgano que han identificado nuestro cuerpo unos médicos de la Escuela Universitaria de Nueva York además es un órgano qué grande es como si ahora te dicen unos que tenemos seis dedos ya les había dado cuenta esta semana cómo es posible que sea sí

Voz 0902 04:43 pero es bueno es una cuestión interpretaciones polémica eh pero hay órganos pensamos pues en el hígado un pulmón pero también la piel se tiende a considerar un órgano no tiene toda la complejidad tisular necesaria y tiene un montón de funciones tanto hacia fuera como hacia dentro el cuerpo no esta Inter sí dice que que llaman ahora es un órgano al estilo de la piel no al estilo de vida no está por todas partes es una especie de amortiguador lleno de los fluido muy relacionado con el fluido linfático que tiene unos entramados de colágeno las las es casi como la las cremas que venden a ansiedad no el colágeno ofrece una gran resistencia mecánica Illa de las Tina le confiere la elasticidad necesaria y bueno pues esto está rodeando a a todos los órganos propiamente dichos como el tuvo gastrointestinal entero eh ah pues las arterias los árboles bronquial es muy buenas incluso debajo de la piel está aportadas distribuidos por todo el cuerpo no llamarlo un órgano ahora pues es la cautiva pero pero vamos es realmente se nos había escapado hasta ahora debido a que las técnicas de fijación al microscopio de secan deshidrata en por completo las muestras y entonces esto parecía como como nuestro pájaro que estaba ahí estorbar

Voz 1730 06:14 la nueva empiezan a salir ya voces de Anatomía estas diciendo a ver no es que sea un órgano nuevo ya conocíamos que que existía están acusando un poco a la nota de prensa de de la Universidad de Caler del servicio que de venderlo por encima de sus posibilidades de llamarle como un nuevo órgano desconocido que eso claro ha generado

Voz 4 06:35 pues muchísimos titulares relacionado con el

Voz 1730 06:38 cáncer podría explicar un poquito parte de la metástasis

Voz 0902 06:40 que está en conexión con el fluido linfático

Voz 1730 06:43 bueno ahí se podrían escapar estas células lo felino

Voz 0902 06:46 pero determina el oncólogo cuando tienen que saber si Si si puede haber metástasis o va a verlas tuviera los ganglios linfáticos porque es por donde las células cancerosas viajan se acumulan en los ganglios y siguen viajando y colonizar otros órganos este líquido de el órgano interés hacia lo mío están en conexión directa con el fluido linfático de manera que está tan relacionado con la metástasis como lo esté la los ganglios linfáticos para poder ver dónde esto

Voz 4 07:14 y como siempre en todo aquello de lo que hablamos aquí dentro de veinte años seguramente será mucho más importante de lo que es ahora porque se habrá encontrado la manera de aplicarlo las investigaciones han desarrollado nuevas técnicas no hay un número que tenemos pero si quieren preguntar algo a nuestros científicos yo creo que íbamos a ir un poquito justos de tiempo pero por si acaso el número se seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve es un número de whatsapp así que también pueden dejar en una nota de voz mandarnos un número de teléfono le llamamos de vueltas el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve

Voz 7 07:57 de grietas hemos hablado de órganos nuevos en algunas ocasiones hemos hablado sobre el funcionamiento de la mente humana como pensamos como nos emocionamos el sueño

Voz 4 08:06 a los recuerdos nos faltaba usar a nuestros científicos para intentar dar respuesta a entender mejor una de las grandes preguntas de la ciencia de la psicología es por qué el ser humano es capaz de matar o de cometer crímenes porque es un animal que es capaz de tener un elevado nivel de maldad por decirlo de alguna manera vosotros creéis que la violencia está escrita en el ADN

Voz 0902 08:30 bueno dicho así no y yo me acuerdo de un dato que tú me Steven Pinker el uno por ciento de la población humana son psicópatas son gente que no tiene porqué matar pero se dan las circunstancias lo hace sin remordimientos

Voz 4 08:43 psicopatía es la falta de empatía es incapaz de ponerse en la piel de los

Voz 0902 08:48 exacto de carece de remordimientos

Voz 5 08:50 sí en cambio los índices de

Voz 0902 08:53 veinte de una sociedad pueden cambiar de casi nada al cuarenta por ciento en cuestión de una década imaginemos cuando ocurre una clara no el cuando ocurre una guerra la mitad de la población se vuelven el asesino no esto no puede tener nada que ver con la eh

Voz 4 09:08 bueno y te mucho los los corresponsales de guerra que han trabajado sobre el terreno y una de las cosas que más les asombra siempre es ver como una persona normal en cuestión de días deja de ser una normal una situación de guerra

Voz 0902 09:19 claro entonces ahí bueno pues pues decir que nuestro ADN los permite reaccionar con violencia si se dan las circunstancias del

Voz 1730 09:26 claro apropiada a cualquier emoción no es en la la agresividad todo es necesario para sobrevivir llora me han me venía a la cabeza así que yo os recomiendo no se lo habéis visto el documental Jayne de Jane Goodall que se ha estrenado recientemente y en National Geographic y a los oyentes les recomiendo es una obra maravillosa con imágenes de cuando ella estaba en Gone ve antiguas que se habían medio perdido y se han recuperado y un momento interesantísimo ella había idealizado los chimpancés estaba enamorado de ellos pero que hay un momento que los chimpancés tienen una guerra a ella le cuesta mucho hilo admite me costó mucho darme cuenta de que esto ser esquiaba Miri admiraba pues también eran violentos también en en injustos como decía Javier en estas circunstancias determinadas aquí la clave es el autocontrol y quizás nuestra invitada

Voz 0902 10:17 lo lo explicará mejor no los dos caballos de Platón no ya dijo que vivimos en una carroza tirada por dos caballos uno era nuestra nuestro lado y lo llamaríamos reactivó agresivo y el otro es nuestro autocontrol que es el el la corteza frontal de nuestro cerebro

Voz 4 10:33 esa invitadas de la que habla opera Espert Velasco que es criminólogo es abogada es autora de criminal mente la criminología como ciencia como está Paco buenos días

Voz 0805 10:42 hola buenos días tú dices que no es criminólogos

Voz 4 10:44 sois una especie de científicos sociales que intenta responder la pregunta de por qué el ser humano Mata después de todo el trabajo de campo que has hecho para esta publicación ha encontrado una respuesta a esa pregunta

Voz 0805 10:56 son múltiples hay muchísimos motivos por los que se puede llegar a cruzar ese límite que es el acto más aberrante que existe que es por matar a otro ser humano conscientemente con intencionalidad queriendo hacerlo de modo que sí que puedo lo que sí que pudo determinar es qué podemos decir que motivaciones hay desde aquellas que surgen desde las emociones bien sea la ira el odio la venganza celos hay motivaciones utilitaria es lo que se busca con con el hecho de cometer un crimen matar a otra persona es obtener ciertos beneficios y luego tenemos aquellas personas que cometen un solo crimen un homicidio simple matan una sola vez pues en un momento de legítima defensa en un momento de una pelea una discusión de modo que podría ser un homicidio lo podemos tenemos que diferenciarnos del asesinato

Voz 4 11:48 pero vamos al origen digamos de la mente de esa persona son esa persona que Mata sea la circunstancia que sea sea un crimen de oportunidad como lo llaman los americanos osea pero sí que es una respuesta inmediata ante a algo que está pasando algo mucho más premeditado esas personas tienen todas algún tipo de trastorno mental o alguna cualidad mental que les distingue de las demás

Voz 0805 12:08 bueno podemos decir que por ejemplo muy bien dicho los psicópatas tienen lo que se denomina un celebró reptil piano es decir hay unas anomalías neurológicas en el cerebro de los psicópatas tanto criminales como uno criminales pues una reducción unas conexiones entre la corteza prefrontal que es la responsable de los sentimientos y las emociones como patilla amor culpa que no tienen los psicópatas ir la amígdala que es la que reconoce el miedo la ansiedad es decir los psicópatas criminales y los no criminales el lo que les falta es aparte de la empatía poder crear vínculos emocionales sinceros y verdaderos con otras personas es que no tienen inhibidores de la violencia

Voz 1730 12:50 ir más allá de de los psicópatas de alguien como como yo estábamos comentando que en circunstancias te puedes las circunstancias ambientales te pueden convertir en alguien muy violento en quizás alguien como que llegue a ese escenario preparando este tema está piensan yo no creo que yo pudiera llegar a transformar me

Voz 8 13:07 asesino o O'Shea osea es algo que cualquiera que no esté escuchando

Voz 1730 13:13 podría llegar a serlo en ciertas circunstancias

Voz 0805 13:16 en ciertas circunstancias correcto solamente hablando de que el hecho que haya unas unos anomalías neurológicas sean base suficiente como para ser un delincuente a un a un psicópata criminal aberrante en este caso estamos hablando de que hay que jugar con la mano de póquer es decir tenemos el ambiente tenemos la la la capacidad que ha tenido ese individuo de crecer en una familia funcional sin problemas la cantidad de afecto que este individuo este sujeto hombre mujer ha recibido pero si vosotros habéis hablado hace un momento de un una situación en un momento en cualquier país en el que haya una guerra un estado de sitio supongo que cualquiera de los que estamos en esta mesa hoy si tuviéramos que defender alguien muy cercano de nuestra familia un hijo una hija a lo mejor en un momento al elevadísimo de estrés o en un momento en el que evidentemente van a hacer daño a nuestra hija si es menor de edad probablemente pudiéramos tomar la decisión de matar pero que podríamos matarle en un momento muy determina

Voz 0902 14:19 en una situación de defensa propia no resulta otro instinto de supervivencia es tan fuerte que es probable que muchos de nosotros reaccionaremos es haciendo daño a que los amenaza no

Voz 0805 14:29 exacto es decir además aparece como como eximente nuestro Código Penal precisamente por eso no

Voz 1730 14:35 a sólo veinte cuatro creo que es una conducta

Voz 0805 14:37 en la que la tu capacidad volitivas de querer matar no está no está presente porque lo que estás haciendo es defenderse de un daño mayor

Voz 4 14:46 has tumbas antes esas esas cualidades digamos neurológicas que pueden tener en común determinados psicópatas con cierta tendencia cometer crímenes yo me pregunto si existen otro tipo de rasgos más o menos comunes en en los criminales en en casi en términos sociales te diría yo recuerdo que hace hace años en aquí en Estados Unidos cuando alguien cometía un crimen de sacar una pistola en un lugar público y matar a tres personas lo llevaban aunque es algo así como hacer hacer de cartero porque hubo un tiempo en el que muchos carteros hacían eso por alguna razón no se sabe muy bien porque pero pero muchos de los autores de ese tipo de crímenes eran eran carteros algunos de ellos lo era yo me pregunto si tiene que haber también algo sociológico en común que tenga que ver con clases sociales con ámbitos laborales con educación no lo sé

Voz 0805 15:31 respondiendo a tu pregunta si el medio ambiente influye pero no siempre un medio ambiente desestructurado negativo y con una experiencia de vida tremenda lleva un delincuente a perdón perdón una persona delinquir igual que al igual que al contrario hay personas que han vivido en unos ambientes estructurados sin haber sido víctimas de malos tratos físicos psicológicos biológicos y sexuales perdón o sobretodo emocionales que son muy importantes que terminan cometiendo delitos

Voz 1730 16:01 Ipad lo que comentabas de los estudios de Adrián en toda esta parte neurólogo neurológica como porque aquí a veces hablamos de de que la ciencia debe impregnar la sociedad la toma de decisiones como se traslada

Voz 8 16:14 este conocimiento a tú eres abogada a los juicios a

Voz 1730 16:18 al al entender si alguien va a reincidir o no va a reincidir aplicarle una pena u otra en función quizás de

Voz 4 16:27 de de escáneres cerebrales como en Estados Unidos creo que ya se ha propuesto no sé si se ha llegado a hacer

Voz 0805 16:34 bueno aquí en España tenemos la suerte de contar con grandes profesionales psiquiatras psicólogos forenses que son los que se encargan de unos procedimientos penales cuando vamos a una vista oral también ya defendió el otro día en otro medio radiofónico que los criminólogos no estamos capacitados para poder hacer informes Criminología presentarlos en un juzgado pero son ellos en última instancia los que se encargan de determinar si esa persona es imputable es decir si es responsable criminalmente de sus actos con lo cual se le debe aplicar el Código Penal hay una pena de prisión en un centro penitenciario o si por el contrario es una persona imputable correcto de modo que no conoce la la la la la gravedad de los hechos o conociéndole no ha sido incapaz ha sido incapaz perdón evitarlas estaremos ya hablando evidentemente de de trastornos de trastornos mentales entonces claro que si estos profesionales lo que hacen es con sus informes con sus peritajes determinar en el juicio cuál es la ha sido realmente la capacidad de matar que ha tenido este sujeto si puede reincidir debido al tipo de delito que ha cometido sobre todo debido al trastorno de personalidad que puede tener como el caso de los psicópatas que estaríamos hablando del trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicóticos o es si finalmente el destino debe ser un centro un centro psiquiátrico porque es una persona que no es responsable de sus actos en el momento en que se cometió ese ese día

Voz 0902 18:00 pero se ser psicópata es un eximente

Voz 0805 18:03 no no no no ser un psicópata no es una eximente puede ser una eximente incompleta junto a otras características como puede ser drogodependencia alcohol o estar estar es que sea compatible o que en ese mismo momento en el momento de matar se tengo otro trastorno de la personalidad pero no en España las sentencias que hay referente a la psicopatía son todas imputable imputabilidad responsabilidad criminal

Voz 4 18:30 el otro día leí un titular en un periódico que era algo así como que los hombres matan más que las mujeres no sé si esta afirmación está basada en datos reales si tiene algo que ver con lo que tú asturiana

Voz 0805 18:42 a ver el hecho de que los hombres que las mujeres es un dato estadístico pero las mujeres aunque no sé no sé se crea que es un problema que tiene menos importancia simplemente por dos razones primero porque parece que es menos importante porque tiene menos alarma social porque el número es inferior las mujeres llegan a cometer los mismos crímenes y los mismos actos aberrantes que los hombres pero sí en menor medida pero las mujeres matan a familias matan a hijos pero las estadísticas evidentemente ciertamente dicen que matan más los hombres que las mujeres se

Voz 4 19:19 Paz Velasco es criminólogo autora del libro criminalmente no criminología como ciencia publicado desde hace un par de semanas por Ariel gracias Paz un abrazo fuerte

Voz 0805 19:28 muchísimas gracias por vuestro tiempo vuestra atención

Voz 4 19:31 lo contrario ha sido tremendamente ilustrativo lo que pasa es que ahora me quedo con mal cuerpo para despedir el tiempo para preguntas pero es es es lo que hay así que la semana que viene vamos a escoger un tema poco más llevaderos si me importa

Voz 9 19:45 también ha

Voz 4 19:47 hasta luego

Voz 9 19:49 esto