El paquete de Broncano en objetos perdidos

Voz 1 00:00 a las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:16 Luis no era comiendo

Voz 3 00:18 torrijas en algún rincón de hortera

Voz 0874 00:20 pues sí estará donde tiene que estar que es por la

Voz 3 00:23 tranvía

Voz 0874 00:24 ahora mismo David Broncano consta también buenos días

Voz 0470 00:26 hay que saber estoy en Gran Via por supuesto tenderán no

Voz 0874 00:30 bien bonito eh

Voz 0470 00:32 fíjate que oralmente yo siempre alabó la bueno pues la grandiosidad de Gran Vía no el Down Town de la capital de la meseta no del Estado no

Voz 4 00:40 pero pero hoy no

Voz 0470 00:42 y lo estoy flipando clave es que llega un poco a la carrera porque el jamón del carril Carmena que ahora vamos todo el rato lo están levantando ayer que una maquinaria no estaba Javier porque ahora estás en ultramar pero pero las tan hay un piso aquí Quique parece esto Alepo te recuerda el lenguaje David es es lo es

Voz 0874 01:02 no es la vida moderna oye tú te acuerdas que siempre me has dicho que has comentado alguna vez de hecho a lo mejor es porque tu hermana siempre y de fuera que tú querías ser corresponsable como yo estoy fuera tenga brevemente actúa actuara eres corresponsal en Madrid

Voz 5 01:14 ah por fin claro porque porque tú

Voz 0470 01:18 te arrugas la cosa de que cual estar tu allí la ser ahora mismo sitio exacto la selección sólo yo ahora mismo no te estás tú en la sala Raleigh en la Semana Santa eh bien he estado en la montaña estado en país anglosajón lo que me interesa un esguince

Voz 0874 01:34 pero estas estas piezas

Voz 0470 01:37 me he llevado una lección de humildad de te cuento una pequeña cosa porque he estado en Escocia las Islands allí todo lo motos tienen mil cien metros yo siempre había vacilado de joder más alto Peña alta que está la mi pueblo tiene mil cuatrocientos metros y la gente sube con el perro pasear y allí me decía no el monte basalto mil doscientos metros yo fui allí con zapatillas de paseos claro claro claro pero como el resto opta a nivel del mar por de pronto el monte son mil metros del nivel y entonces casi me quedo yo casi me quedo muñeco por falta de preparación porque yo iba allí es el el el las siete tetas ahí en Vallecas día que yo tenía una subida eh eh

Voz 0874 02:13 si bien reconozco lección de humildad

Voz 0470 02:16 la humildad de los países anglosajones hacia mí que no

Voz 0874 02:18 tiene mal en la situación en la que estás ahora no

Voz 0470 02:21 la humildad la recibo con gusto de de

Voz 0874 02:23 que de qué hablamos hoy te acuerdas eso te lo han dicho sobre todo por supuesto

Voz 0470 02:26 he venido de bares normalmente según se ese va pasando el trimestre voy perdiendo

Voz 4 02:30 yo digamos un

Voz 0470 02:33 fuerza mental pero cuando vuelvo de vacaciones las cifras claro entonces hoy es Objetos perdidos por los de vale vale vale luego lo cuenta porque no tengo ni

Voz 0874 02:43 sí sí sí sí yo sé yo sé porque es si si luego lo cuento luego lo cuenta

Voz 0470 02:46 hola te desde producción para evitar desfases conmigo eh han optado por enviarme palabras clave en mayúscula hace minutos al mes

Voz 0874 02:54 no

Voz 0470 02:55 entonces eso me ponen objetos perdidos en plan de ya Peñate tú

Voz 0874 02:59 tú piensas alguna razón habrá pero ya entrarían

Voz 0470 03:02 habrá que hundía vas a recibir ese lector

Voz 0874 03:06 pues tiro a tiro con Letonia Dana

Voz 0470 03:09 Kuala Lumpur

Voz 0874 03:10 la prensa en serio luego contamos hubiese de un caso que ha llegado muy lejos de que queremos hablar ahora pero sí que me interesaba antes de dar paso a la invitada que tenemos que además es una invitada que te va a encantar al renombre de de mucho renombre de gran responsabilidad sobre todo en el lugar en el que estás tú ahora en Madrid con quién quiero que preguntes ahora a la gente pues en caso de perder algo sobre todo no ya no ya sólo han recuperado sino lo contrario a veces alguno ha encontrado algo cuál ha sido su primer su primera reacción me lo que donde a partir de cuánto dinero me lo quedo o a partir de cuánto dinero intento intento a lo mejor pues en contar al dueño

Voz 0470 03:48 vale vale yo y luego contar ello porque esto va a parecer esto no lo sabía ninguno siempre ha visto últimamente lo autobiográfico y esto no lo sabe una señora me ha devuelto un paquete que se ha encontrado por la calle eh valorarań bastante dinero gratuitamente y luego lo contaré para la de hacer salsa persona anónima balear que perfil Javier no pues me da igual me da igual me gustaría la sí

Voz 0874 04:09 por dónde tira la aquí

Voz 0470 04:12 a esta pareja hola os puedo preguntar varias cosas eh bueno dónde sois de Alicante la pregunta es sobre objetos perdidos he podido tardó dos opciones si había perdido alguna cosa valiosa o si alguien encontró algo que había perdido Llosa cobra un dinero a lo largo vuestra vida eh aquí me estoy yendo un marco temporal vital

Voz 6 04:31 pues no no recuerdo yo nosotros perdidos

Voz 7 04:34 sí una es una cazadora pero no me lo recogieron no te valorada es poco

Voz 0470 04:40 cuanto treinta de unos veinte euros fíjate que veía yo de burguesía acomodada por vuestro aspecto y pensaba que sabía que sería una una chaqueta haciendo no sé sobre si tanto tanto aspecto como dicción de Burque sea cómoda pues no lo somos cómo os en qué clase social los encuadres

Voz 6 05:01 es como Borges sí pero no a cambiar pero no acomodada con con aspiraciones llegará acomodado pero nunca se llega a ser alguno que sea como las año está intentando acomodaron pero no llevamos años intentando ir a la como ha hablado miedo pero no no lo conseguimos el acomodo

Voz 0874 05:19 es es esquivo exactamente que es en la cómodo que es el acusado de lo definían

Voz 0470 05:24 no de pregunta Javier del Pino desde su nave eh cómo definiría vosotros el acomodo

Voz 6 05:29 el acomodo de una situación de de de de como días permanente

Voz 0470 05:35 hay algo más poético es más poético no

Voz 6 05:37 pero

Voz 7 05:38 cuando te tienes que preocupar por nada en la cesta de la compra a dónde vas a comer porque

Voz 0470 05:44 no te preocupes dinero por las mañanas no te digo

Voz 6 05:47 nada

Voz 0470 05:48 a vosotros no va solo a lo económico sino exactamente sino pues por fuera y por dentro e como ya hemos de echado esto tiempo hablando de esto ya voy a buscar otro agente se parece muy bien muy bien pero lo mejor vale Arabia buscar más según este sábado estos hombres tendría cincuenta y pico eh voy a ir un sector más joven si te parece venga aquí hay dos chicas de veinte y pico derecho hola os puedo preguntar una cosa muy rápida cómo estáis bien

Voz 8 06:19 es veintitrés y veintiséis años

Voz 0470 06:21 veinticuatro las dos bueno pues en la Edad Media

Voz 9 06:26 la media también es perfecta de donde procede yo de Polonia colonia sin de la zona de Cracovia porque es y tú y yo si de Parla

Voz 0470 06:42 sí porque además os parecéis físicamente

Voz 10 06:46 Ali Íñigo Íñigo jugar va a decir esta chica pues yo soy del del este de Bielorrusia una cosa muy bueno el este Bielorrusia yo entre Parla y electricidad

Voz 0470 06:56 yo prefiero Parla y fíjate que no he dicho la frase prefiero Parla en mi vida pero en este caso normal e estamos hablando de perder cosas objetos perdidos perdido algo valioso que lo han devuelto habéis encontramos otros un objeto muy valioso de otra persona Xavier ha vuelto a habla una escopeta

Voz 0159 07:11 yo vengo de bueno entro en un cartero aunque el dinero y creo que treinta durillos será jode Ny malas personas y me lo que ven

Voz 0470 07:24 claro que no se deje al Manzanares en ahí se queda así que era una mala influencia ataduras con tu novio con mi ex y mi culpa

Voz 8 07:37 esta cada el dinero Laura

Voz 0470 07:39 eh

Voz 0159 07:40 bueno casi no no lo pero palabros no

Voz 0470 07:43 eso no sé si era un chico ya ya pero tú te dedico

Voz 0159 07:46 yo no yo soy Emilio fíjate el dinero midia agua si no me acuerdo yo de que fue cosa de los donde ves como su somos pobres

Voz 0470 07:54 pues venga porque no treinta euros te da para cinco seis pelotaris en fábrica

Voz 0159 08:01 no me acuerdo si hace ya mil años ya vendría mejor dieciséis años diecisiete

Voz 0470 08:08 pues ya estas es algo más

Voz 0159 08:11 si Génova no no está olvidando es que sea muy interesante

Voz 0470 08:15 pues el bajón pero para toda nuestra vida no es interesante pero sí es una nada junto a buscar trabajo quiere saber anunciar te Javier les damos un pequeño hueco para que venga vale haceros autopromoción va

Voz 0159 08:32 sí traductora de inglés que segundos e inglés español estoy especializada en pos edición de marketing in dicho muy valioso trabajo muy bien y tengo mucha trabaja ni miran de Parla Miriam de Parla

Voz 0470 08:48 bien es cierto alguna manera

Voz 9 08:50 yo sé cuatro idiomas español polaco francés e inglés tengo un máster en la Rey Juan Carlos de la Complutense

Voz 1378 09:01 pues menos mal que has aplicaciones y comunicación interna

Voz 9 09:04 acción en inglés y también estoy buscando trabajo nombre velinas

Voz 0470 09:08 línea de Evelyn y de Parla muestra solución para vuestro negocio nos deseamos lo mejor es que disfrutéis de la vida luego

Voz 0874 09:16 adiós está está bien avión P I un pequeño inconveniente es que me han dicho cómo contactar con ellas pero como no perdió

Voz 0470 09:21 mañana Parla lo dice la canción sí eso eso eso

Voz 0874 09:41 el día seis de marzo Rado que es un vecino de Grado un pueblo de Asturias se encontró con dos mil cien euros en la calle y en vez de quedárselo decidió llevarlos a Cáritas allí pudieron localizar a la dueña de ese dinero lo más impresionante de esa historias que Radu pide limosna en la calle y aún así decidió no quedarse con ese dinero

Voz 0159 10:00 sí

Voz 0874 10:01 además de dinero también se pierden muchas más cosas no siempre existe la suerte de que un Radu ese cruce por la vida para devolvernos lo que hemos perdido pero en caso de que les suceda tampoco hay que desesperarse porque es probable que se encuentre por lo menos si está en Madrid en la oficina de objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid tienes acompañarla la de esa oficina que es Carmen Fernández Tamayo cómo estás Carmen buenos días

Voz 12 10:21 hola buenos días muy bien gracias esa oficina

Voz 0874 10:24 estos perdidos tiene además un bloc en ella mencionó a una figura que me ha llamado la atención es la figura del haya D'Or que es algo parecida a este hombre Radu no

Voz 12 10:32 eso es el aviador es el que localiza el el cuenta el objeto lo entrega a la Oficina de Objetos Perdidos efectivamente

Voz 0874 10:41 claro y a cambio de nada más que de tener una buena conciencia

Voz 12 10:44 bueno efectivamente lo entregan la oficina nosotros perdidos estará disponible el propietario durante dos años hay una vez que transcurridos dos años si el propietario no ha acudido a retirarlo en ese caso se quedaría como el objeto

Voz 0874 10:57 a estos interesantes ese encuentro por ejemplo con cien mil

Voz 12 10:59 los rusos lleva allí eso nadie lo reclama al cabo de dos años no son vuestros son suyos eso es nuestros objetos porque realmente vienen de de medios de transporte de ahí mete de Madrid el metro y sobre todo del aeropuerto de taxis maletas perdidas temiendo que bien sí sí sí muchas también si puedes abrirlos cuando pasando dos años y nada parecido ni propietario ni en hallado por está interesado por el objeto entonces las abrimos claro solamente el el aeropuerto Aena es el lo someten a un escáner para ver si hay sustancias peligrosas y ya está

Voz 0874 11:34 durante Dabic astas pasa estás ahora a de Carmen entonces es si usted lo dice a tu lado yo estoy fuera pero esto es es David Broncano que te ha talado David hola de Tamayo sí que es la directora de la final objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid es una que más sabe seguramente de España sobre objetos perdidos El verano de que hacer por ejemplo con las maletas perdidas de Barajas que también acaban allí veinte veces no perdí una cosa en Barajas si no se recupera este cuento la anécdota sí por supuesto que hubo es que Fossum y eso es lo que te da permiso para dice

Voz 0470 12:12 adelante de Davy disfruta del programa perdí según me iba es que esto Carmen fue un posible drama bueno drama porque yo me iba a Rusia Siberia Un viaje combinado de tengo ochenta Jonas no llevaba a un iPad con películas y movida para el viaje y lo perdí en el aeropuerto Ny llamé y les dije me perdí de la hay para pero muy afectado y un señor muy amablemente me lo me lo buscó y encontró te encontrabas así de aquí mando un consejo a la gente no pongáis en el profesor de pantalla cosas comprometidas porque me preguntó claro como no lo podía de bloquear dijo que llevas en el protesta lo abrió para verlo en pone la típica foto de la berenjena y la lluvia o algo así

Voz 0874 12:54 sí

Voz 0470 12:54 a la berenjena a ver qué pasa siempre sale la verdad es que este que será

Voz 0874 12:59 hay mucho material ilegal en lo que encontráis de repente es un paquete que esos once temas

Voz 12 13:03 bueno no mucho eh alguna vez alguna vez ha ocurrido llamaron a la policía para que lo inspeccionar se lo llevara ya está

Voz 0470 13:10 no no mucho no mucho como aunque se aunque Carmen entiende que Volvito os yo críticamente despreciable pero cómicamente es lo más importante a mí que la gente de devuelva un Nokia ahora que devuelva a diez piloto estramonio pues hombre pero

Voz 12 13:26 durante una mochila que se ha perdido pues entonces ahí dentro

Voz 0874 13:30 lo ya me manga yo eso no lo reclama nadie no

Voz 12 13:36 pues como no se ha dado la circunstancia de que el lector no vamos no no no no que yo sepa no otros objetos ahí en la oficina gusta pues hay aproximadamente unos ciento dieciséis mil objetos ciento dieciséis mil aproximadamente si os aproximadamente ha sido muy concluyendo no si quieres te dio el número exacto

Voz 0874 13:54 pero el más grande cuánto ocupa

Voz 12 13:57 bueno pues es haber más grande hemos tenido pues a ver una televisión de estas super enormes de cómo pierden manos pues no lo sé eso eso nos lo preguntamos nosotros amiga la oficina la

Voz 0470 14:10 esto que igual pierde tu equipo o una final de Copa

Voz 12 14:14 me imagino imagino que es exceso de equipaje o algo del aeropuerto que al final acabas más que perdido abandonando la

Voz 0874 14:22 si alguno Carmen alguno que haya llegado a reclamar algo que vosotros penséis pero pero como se molesta en reclamar algo tan irrelevante yo he perdido tres euros alguien ha devuelto tres euros que me perdí yo un palo en Parla sí

Voz 12 14:34 eh mira hace poco además han firmado una carta para que había entregado en la vía pública un euro uno euro si un euro un euros habían contraído y la beba la oficina o diez euros también Carulla los dos años el euro suyo exactamente reclamarlo el euro pero siempre sabe lo que cuesta un viento efectivamente efectivamente

Voz 0874 14:54 entonces lo que lo que no conseguís hallar al dueño lo que reclama en la que al final os quedáis con ellos que ellos Torres destruir tritura

Voz 12 15:02 pero bueno depende depende hay hay las hacemos las cosas una bandida

Voz 0874 15:07 sí es algo que

Voz 12 15:08 debemos utilizar al de aprovechamiento municipal pues por ejemplo la Policía Municipal cosas au Madrid Salud la entiendo Malek muleta bien puede usar pues mira muletas bastones medicinas Madrid Salud

Voz 0874 15:23 la Policía Municipal La Policía Municipal pues

Voz 12 15:25 quiere por ejemplo maletas mochilas para hacer prácticas con perros policía

Voz 0874 15:33 oye eso puso somos al tu que es que somos solidarios los españoles Carmena y sí

Voz 12 15:38 hombre hay gente que sí hay gente que siempre asombrado

Voz 0470 15:40 se optimista cara de ingenuidad será un mensaje de pero sí

Voz 13 15:43 se acaba en una nota alta Karina eh hay gente que siempre te asombra cómo te dicen de él

Voz 12 15:47 euro diez euros no hemos devuelto diez mil euros incluso Gogol

Voz 0470 15:51 como yo tengo que agradecer que lo he dicho antes que luego lo contaría venga tras semana una ciudadana madrileña encontró en Plaza España un paquete que era para mí

Voz 0874 15:59 que no sé cómo llegó ahí que se llama Kelly esta chica ye muy amablemente me contrató y me dio mi paquete valorado mucho dinero no se lo habías perdido como pues me lo habían enviado de China donde compras

Voz 0470 16:13 te lo digo en serio un paquete que venía de China me ponía en en el fracking de este que pueden ver los envíos me ponía de Liber pero no había sido de Liber estaba en medio una fe en una fecha al menos una decir que te lo juro señora porque encima ponían M me llamó de si quieres un paquete que encontrar placer si lo tengo y me lo devolvió muy amablemente

Voz 14 16:33 que que que había que es que claro el cosas

Voz 0874 16:37 China vendiendo chinas para que piensa caídos sólo era partido no era barato eh no no barata no era bueno

Voz 15 16:44 a lo que ha vale vale de acuerdo

Voz 0874 16:47 que al final Hall que es lo que dime bien cuidado eh has abierto con mucho cuidado si lo llegan a llevar a la oficina de Carmen

Voz 0470 16:57 por eso ha dejado a Kelly que maravilla más directamente porque la oficina de Carmen Maura ha dicho no me no perdón de vas a ver yo aprendí yo esperaba donde va dentro

Voz 0874 17:05 Fernando aquí la directora de la Oficina de Objetos perdidos en el Ayuntamiento de Madrid Carmen gracias por venir un beso fuerte muchas gracias a vosotros tú te tienes que marcharon no lo el sí sí sí sí es que vas a poner lo vas a poner ahora sí

Voz 0470 17:18 que no puedo dejarle el paquete no puedo dejarlo más de una y media sin supervisión hasta que no pasen cinco meses

Voz 0874 17:24 esto lo sabe dónde igual luego te llama para claro a mí tenían que marcharse al negocio estoy de que hablábamos estás por ahí Manuel Burque si estás estoy aquí dice es decir lo que me han dicho de ti estás lejos se es que tienes mal aspecto que has ido al baño varias veces has llegado por los pelos y que te han preguntado cómo estás he dicho mal pues

Voz 1378 18:06 soy muy bien no te voy a no te voy a dar esa alegría me estoy más sano que nunca si tengo labor nada porque es mi voz sensual que pongo cuando hablo contigo estuvo sexista eso es Ángela Quintas cómo sabes buenos días la Javier buenos cómo estamos cómo lo ves tú estás malo no quiero dejar ya el sambenito de que estoy malo porque más de la gente su mejor tu mejor pacientes de toda la historia y le delata

Voz 0874 18:32 sí

Voz 5 18:33 pero qué te está pasando Manuel esto es por lo de la India no

Voz 1378 18:37 es algo latente no no no de verdad que no sé qué me pasa o no

Voz 0874 18:42 eh

Voz 1378 18:43 estoy estoy confuso yo tengo una teoría cuál es su teoría yo creo que va siempre demasiado abrigado igual estoy siempre enfermo por eso voy siempre abrigado no pero

Voz 0874 18:51 pues entonces mira este es tema para ti si quieres la semana que viene un médico que te explique si abrigarse demasiado puede ser malo para la salud ver escucha

Voz 1378 18:57 me tú me dijiste que coger frío no indicaba claro tenían nada que ver con coger resfriado y enfermar sabes lo que me ha dicho antes me decía te técnico dice tú te imaginas al buque con cuatro años sería insoportable ha dicho tú tu ochenta va a ser insoportable no yo creo que que va a ser todo lineal portabilidad va a ser completamente el interés

Voz 5 19:20 acto bueno a ver a Angela hoy hablamos

Voz 0874 19:23 pues eso que esto qué es

Voz 1378 19:26 o sea que no Chita o chiripa como se dice sí creo que se llama chispa sí hay gente que dice chispa no está

Voz 13 19:33 son paraguayo delante con la lengua que a mí me mola

Voz 1378 19:37 sí porque siempre que empieza Ángela el invitado están moviendo la cabeza para baje como no puede hablar hasta aquí presentes es como tenerlo amordazado no puedes decir nada eh tienes que mantenerte callados hasta que Javier

Voz 0874 19:50 no digas salvo que no lo aguante se Adolfo sin no aguanta claro entonces sí

Voz 1378 19:54 siempre me tengo que ir al baño urgentemente entonces

Voz 0874 19:56 si hay uno o salvo barbaridad manifiesta sabes en lo que vaya dice

Voz 1378 20:02 bien has dicho chispa

Voz 0874 20:04 no chepa al final sepa chepa ante la cepa yo creo que van que es la chepa pues mira

Voz 1378 20:10 bollitos que se elabora con ya ya creo que es bueno que ha movido a la cabeza si bien lo bollitos un bollitos que no haber hay muchos tipos no pero es más elaborada con harina con harina de maíz hay por ejemplo puede llevar o con Akon algo que también se puede hacer con harina de Yukos estas pone nervioso porque eso duro porque es es lo tengo muy claro imagínate con harina de maíz a favor con queso duro con leche huevos con manteca con sal y luego hay veces que se le echa levadura hay veces que es le echa un poco de zumo de naranja hay veces que se cambia la manteca o aceite girasol trigo esto se puede hacer de cualquier una versión en el que se le pone harina de trigo que lo hacen para que para que tengo una consistencia un poco diferente

Voz 0874 20:56 te he dicho que es como un bonito a veces describe lo un poquito

Voz 1378 21:00 es como un don como bueno yo los que las fotografías que ya había visto eran redondita como los panecillos de Heidi es un ochenta por ciento escritas de Heidi cuales España necesita es así Redondo santo esto es hablando de unos dibujos animados de los ochenta de mi época de lo que le hacía la vuelvo a Heidi que aparecían plano de fondo si tú te das cuenta que eso es dibujos ahora ya están mayor para recordar claro eso te toca pero bueno seguro que mucha gente sabe lo que es al animamos a buscar perdí panecillos de Heidi en Google y ahora sí claro los que hay los que Adolfo atraído parece más donuts centro pero sí

Voz 0874 21:40 los de Adolfo son los de verdad los que tú has visto son a lo mejor un fraude

Voz 1378 21:44 puede ser yo visto fotos en Internet no está siendo Rodolfo está mordiendo el labio inferior estás alegrando a ver se elaborado mezclando los ingredientes básicamente haciéndola más hay como se diga yo creo que el agujero es facilitar la producción claro si te está diciendo Adolfo estoy llamas aseado más a una tira esto es buenísimo una está haciéndole mímica como dándoles pistas para hacer un concurso punto acaba de hacer con las dos manos sobre la mesa en planilla esa masa seamos firmes como cuando hacemos rosquillas nada y luego y luego Adolfo

Voz 0874 22:17 el gesto de horno o sartén a ver

Voz 1378 22:20 el horno no está llamando a la embajada de Paraguay a ver el nutricional por ejemplo Adolfo lo mejor pues bueno pues mira yo que he encontrado ha sido que la facultad de Químicas de la Universidad Nacional de Asunción compararon el el índice cruces mico de chapa con el pan blanco vieron que era más bajo es decir el indicio luce Mikko es para que te hagas una idea algo así como el Line va a ver cómo lo digo para que no suene mal cuando tú comes un alimento que tiene hidratos de carbono tu páncreas tiene crece Qatar insulina rico insulina clara tu cuerpo que es secretaria interina y entonces es hidratos de carbono se guardan he ligado israelí se guarda en el músculo bueno pues el el chepa produce menor pico de insulina que el pan blanco como Chipre mejor que pan blanco pero lo que pasa es que mira sabes qué pasa que el chepa como tiene como tiene proteína porque tiene huevo tiene leche y sin embargo claro el pan blanco

Voz 0874 23:22 el plan blanco cosa vamos a vamos a aclarar las cosas venga sí permite además probarla vosotros la chispa auténtica nos acompaña Adolfo Álvarez de que sabe mucho esperamos propietario de es cocinero del restaurante La Bohemia paraguaya en Madrid y ahora por fin sí puede hablar Adolfo buenos días

Voz 18 23:42 no no no no no no no estaba hoy ese callarse para imaginarnos cómo era su voz un segundo damos venga había sido tan gracioso muy buena día como tal

Voz 14 23:54 sí

Voz 0874 23:54 a ver si hay algo que tengamos que corregir Ángela a la escucha

Voz 14 23:58 claro no está está genial ah mira tengo que reconocer que están le vale mi madre porque mi madre no tenía muy claro

Voz 1378 24:06 por usted está viendo una madre está ahora tu madre si quieren Ángela estaba no

Voz 14 24:13 oye ya está lejos yo te aquí está en Paraguay el cuando se pone en el bucle César tampones

Voz 1378 24:19 yo los definitoria

Voz 0874 24:22 de verdad que es la primera vez que escucho pero yo creo que es una cosa que nosotros decimos wifi aquí entonces yo creo que

Voz 14 24:29 lo mismo claro claro claro si lo que pasa que en Paraguay Se sigue manteniendo el Hubble el bucle el Why Fay ah pero eso lo decía pero pero pocas veces goles sí si estamos ahora sí sí sí la costumbre es la encontrar para nosotros me tengo unas cuantas cosas un poco ahí de hermano a Spiderman

Voz 5 24:49 no no nosotros sí

Voz 0874 24:53 Adolfo venga que tú eres el cocinero eres propietario eres camarero que les toca lo que haga falta casi nunca faltan si multiusos lo hicimos nosotros en vez de multi patético porque se ocupan para todas partes paraguaya

Voz 14 25:05 hacemos sólo comía para vaya yo particularmente más me aprendía mi madre porque mi madre cocinera repostero a un poco de panadería y manejan también lo que ya se dejó de todo y se a nutrición iba mejor porque es cocinera nutricionista o sea que tu madre es como realmente es como si a realmente no era un chiste las recomienda o lo prohibe particularmente yo he tenido problema de subir de peso es cierto lo que ella es preferible con chispa al plan pero pero se puso una dieta de entrenamiento y me puedes comer puedes quitarte todo lo que comes menos la chispa pero

Voz 5 25:41 puede ser que haya habido esta historia es decir tu madre era cocinera ten gordo se sintió mal

Voz 18 25:48 yo nunca pude convirtió el Inter adelgazó vez problema que intentó vengo

Voz 1378 25:54 ah vale luego cuando cuando estudió Nutrición empezó a darme clave es una claves estoy como estoy porque la piel y huesos vale vale

Voz 0874 26:07 el problema era cómo hacer para que yo suba de peso entonces comida paraguaya o básicamente comida paraguaya

Voz 5 26:15 el chip para o los o las eh

Voz 14 26:19 claro una contradicción cuando cuenta que tienen un sabor salado pero se consume con algo que es dulce

Voz 19 26:26 a la

Voz 14 26:28 digamos que para el Nobel de la sala las eso

Voz 1378 26:33 mente esto analogías la fecha por ejemplo que es gratis

Voz 14 26:37 a veces salada y se come con dulce

Voz 0874 26:40 por qué cree que sí

Voz 1378 26:43 a ver salada pero por ejemplo de no no no no nos haga llegar venga vamos a promoverla o vais a aprobarla huele fenomenal Javier Tito hay dos columnas

Voz 5 26:57 has de chiripa son iguales todas sí son iguales todo vale de que son de hígado ID

Voz 20 27:05 bueno todas particularmente la de yuca o almidón si hay me había dicho sí recordar alguna anécdota les cuento una anécdota de cuando era niño en el pueblo en el que crecí fue un cura español hice sorprendió porque veo cómo usábamos el almidón para consumir iglesia nosotros en España para acabarlo

Voz 14 27:26 la ropa de la que eso sí para definir la camisa y entonces fue un montón trajo la receta agua eso es lo que estoy hablando de veinte años atrás

Voz 0874 27:35 no me voy a morir si como almidón no vale

Voz 14 27:38 no te ha dicho que el valor yo te va te vas te digo que tiene que eso dentro no tienen como si hay un ingrediente que ya no que yo vi que es anís pero bueno en poco tiempo

Voz 1378 27:49 pero me podía poner a mí me parece darle sabor

Voz 14 27:51 entonces esto deberíamos Harlan algo no no no si quieres te ves un poco de traje también estaba bebida tradicional con la que consumimos que se llama Cosío

Voz 1378 28:01 cocido que cómo no vas muy Paraguay escoge descarta este garbanzo patata Bates

Voz 14 28:08 no lo la combustión de vas a tener contacte te dices que lo los más tradicionales ponen a decir tengo sopa paraguaya te vas a preparar como si te van a dar una cuchara te banal un plato no la paraguaya también es como una tarta que sea sede netamente harina de maíz es sólida pero esto es muy confuso gente allí de la los terroristas tienen que echar humo porque si hay un montón de blogs súper una sopa calentita que hace mucho entonces

Voz 0874 28:36 eh

Voz 14 28:36 he visto esa reacción en que un cliente cuando lleguéis a Sopa como hemos sopa paraguaya no me esa es la tarta que te decirlo

Voz 1378 28:45 a ver me voy a servir Le esto como se llamaba el paso de cocina pero parece como si Hardy no

Voz 14 28:51 eso va con leche yo lo traje con leche porque iba muy puro a veces que lo bebas te te va a dar una

Voz 1378 28:58 diarrea tras lo que merecías puro sí sí

Voz 14 29:02 puro esto va con leche o sea que esto no me va a dar

Voz 1378 29:05 no me faltaba vamos a ver llamado miedos

Voz 14 29:10 hay una saber en su estado puro pero es leche claro le le le he puesto la mayor cantidad de leche para que no te salga muy caro no dejan hacer porque la sanidad es determinó que eso es un brebaje estas de dióxido de carbono

Voz 1378 29:28 vamos a ver si te vas a Burque Javier te a morir es que justo tengo que venir yo hoy

Voz 14 29:36 no no dióxido de carbono a ver si de caso

Voz 0874 29:41 la ligas obleas de asfalto para cómo te explico

Voz 14 29:45 lo que te decía es que no lo hace no lo hice como lo hacemos tradicionalmente personalmente se quema el carbón se vuelve brasa y eso se echa en en hierba con azúcar cuando se siente que se echa en agua

Voz 1378 29:59 el aquí por lo que se por lo que se dijo que igual no es prueba vale voy a probar el chip a mandar una foto Javier porque estamos hoy aquí

Voz 0874 30:17 oye venga

Voz 5 30:21 bueno que está bueno porque eso es Callao pero te encuentras mejor o peor no me siento más han donado más estirado claro asiento como voy ganando como fuera claro

Voz 14 30:35 esto es como que la fibra se tiraron poco también te digo

Voz 1378 30:38 no me voy a hacerme una analítica

Voz 5 30:42 admite ya te estoy pero pero sí

Voz 1378 30:44 él ha visto a que va muy abrigado recomendarle entonces Adolfo Álvarez lo recomiendo lo Manuel Burque visto primas gallego recomienda en el chispa no no sé si es bueno para el producto que tú lo has Adolfo Álvarez propietario y cocinero del restaurante La Bohemia paraguaya en Madrid gracias Adolfo un abrazo

Voz 14 31:04 muchas gracias a ustedes y a tu madre

Voz 1378 31:07 Ángela hasta luego a vivir que son dos días Javier del Pino