Voz 1 00:00 en el Grupo Rojo Manuel Burque

Voz 1378 00:12 total que lo dicho Manuel tú que decías que no

Voz 0874 00:15 te pondrías malo este año llevas cuenta de año tres meses

Voz 2 00:20 no estamos en el cuarto cuántos días has estado normal por decirlo así

Voz 3 00:26 pues mitad dimita Javi gritando

Voz 1378 00:31 está muy buen fue hace tres semanas me puse malísimo hace tres semanas es imposible ponerse otra vez

Voz 0874 00:37 me parece muy como yo piensa que cuando coges la gripe o te pones cuando la pasado para este invierno por lo menos no pero es que de verdad

Voz 1378 00:44 esta es hasta qué punto he llegado que le empecé a mirar en Google de qué otra enfermedad podrían ser estos síntomas porque no podía comprender cómo me había vuelto a poner enfermo de gripe otra vez y entonces Pepe en Coq le inglés ningún Google emir en Google claro mucho peor porque venía en plan que puede me duele la cabeza tengo escalofríos desde este es es buscar de tipos de cáncer bueno fatal pero quiero cambiaré porque me está dando mala fama estoy metiendo me en situaciones incómodas pero es que me pasó el otro día

Voz 0874 01:22 al menos es lo que te pasó pero cambiar tampoco está en tu mano quiero decir

Voz 1378 01:25 es como eres tú pues ha salido ya sé que es blanda ya sé que es débil pero ya no sólo eso es también me actitud entonces fui a grabar una una bueno CCN con Castelo el cómico que animaba el cotarro al público antes de grabar me vino a verme la cara si me dijo que te pasa porque te veo muy bajo yo yo lo dije no nada nadas que estoy enfermo hice lo dije con una entonación que él me dijo pero de que como cuánto te quedas lo que te ha pasado tienes tuberculosis o algo ella no no no no es un resfriado no sé si una gripe y me miraron Pla en serio me has dado una gripe para una simple gripe que Gica quiero quiero cambian de todas formas yo no estoy enfermo sólo por mis defensas Kabir yo creo que tengo mala suerte de hecho hoy vengo a hablar de la ley de Murphy que te parece por un poco de ley de de música de ley de Murphy por favor

Voz 3 02:25 no no no eso potente esto esto es peor que lo deje y no no

Voz 1378 02:35 vamos a explicar lo que hay gente que se se habrá perdido esta es la banda sonora de Súper detective en Hollywood por favor sube un poco sí que es la protagoniza el letrado con con los movimientos de Caldera esguince también y la protagonista Murphy pues la de la ley pero bueno es igual es verdad no es un poco confuso vamos a intentar dejar claro que no es Eddie Murphy el de la ley de Murphy vamos a escuchar un momento ahí Murphy solo

Voz 5 03:03 de esa pieza si me gusta me preguntaba cuántas debe costar ciento treinta mil dólares esto es un cachondeo Claire que en serio es una pieza muy importante

Voz 1378 03:13 ha vendido es que me encanta el doblador tú en tu claro tú la tú lo escuchábamos en original ya estamos en Washington es que además además se hablaba así como si los afroamericanos hablarán también correcto lo tienes como si fuesen de como de Vallecas en los ochenta no

Voz 6 03:29 sí cuando ley de Murphy qué pasa pues

Voz 7 03:34 que yo tengo mala suerte Javier mala suerte me rodea la mala suerte entonces estoy como preocupado por ello por la ley de Murphy

Voz 0874 03:42 pero yo yo yo creo que es es más bien es un que abierto a ver tiene mala suerte

Voz 1378 03:46 no pero sí vamos a ver tira tuvimos un problema estos yo no estoy hablando de mala suerte en general porque me va bien yo hablo mala suerte nivel máximo a nivel cotidiano en en mi día a día como el otro día que se me cayó el café encima no sé cosas a tu no está estaba Lourdes nada estaba hablando con el equipo en redacción y de repente por el café encima los pantalones caliente si todo el mundo riéndose porque yo soy siempre que el foco de la risa ven los demás me traspaso los calzoncillos me llegó a a los testículos grave lo que pasa es que sin serlo

Voz 0874 04:22 pero si esto es esto es mal manotazo a una taza de café tampoco le puede pasar a cualquiera no

Voz 1378 04:27 además como lección de vida me han dejado la taza sucia una se por qué no la limpie sea no sólo de mí sino que me me quieren dar una lección de tu padre que eso es verdad yo solo me siento maltratado bueno ponga un poco de rever por favor

Voz 6 04:51 el como la ley de porque

Voz 1378 04:55 lo tenía que decir en malísima lo entiendo totalmente cogido la broma tú de alguna vez te hable de mí de mi diccionario Burque sí lo hemos hablado con Quique Peinado esto no lo de me lo lo es meterte en bucle si meterte en Bourg les furtivismo lo vamos ampliando a tus espaldas La ley de Burke es cuando te tienes un café encima eso es por ejemplo pero de hecho la ley de Murphy es lo típico que dice no de siempre Caiga una tostada al suelo caer caerá por el lado de la mermelada no correcto en mi caso es caerá por el lado de la mermelada en el pantalón eso eso es lo que me pasa a mí tanto lo que no se puede lavar nunca eso es que ya nunca se quedará la mancha tendrás que comprar otro fíjate que yo no creo en en estas cosas porque yo te lo he dicho siempre yo no creo ni en el karma Mi en el horóscopo Ny en Dios sea por ejemplo me parece siempre me ha parecido muy raro los porteros que rezan en las tandas de penaltis porque muchas veces los dos rezan y al mismo Dios claro es que va hacer a quién va a compensar y luego la ley de Murphy tiene otro problemilla Javier que si la gente quiere tener mala suerte es decir alguien que diga oye me quiero tirar el encima se lo tire Hinault que le caiga encima esa persona dice vaya a la ley de Murphy

Voz 0874 06:12 no creo no o una persona que se quiere suicidar

Voz 1378 06:14 por ejemplo pongamos ya sé que es una situación muy grave y no les salga imagínate me voy a subir al Empire State Wii está cerrado hoy dirá creo que todo lo que dices no tienen nada el científico como escúchame una persona que quiera suicidarse desde el Empire State vayan a ver ese día esté cerrado El esta persona dicen la puerta de la ley de Murphy

Voz 2 06:34 Justo cuando voy está cerrado

Voz 6 06:38 no es posible que lo diga no no eso es ley de Murphy

Voz 0874 06:44 dos Un golpe de mano a ver lo que se que es claro es que es ley

Voz 1378 06:46 sí es ley es ciencia es la ley de Murphy lo es la si no estoy extinción la ley de Murphy es cuánto vale

Voz 0874 06:53 sido más bien como una acumulación que te pasa algo malo inmediatamente después te pasa otra cosa mala eso es ley de Murcia a lo mejor

Voz 1378 06:59 no la ley de que pasa algo malo es doblemente malo

Voz 0874 07:01 por lo que dices porque te cabe la tostada del diamante

Voz 1378 07:04 porque si empresas que es el paraguas por qué crees que va a llover y otros que no lo sacas

Voz 0874 07:09 mira eso es pero en el caso de la tostada es probabilidad hay un cincuenta por ciento de probabilidades seguramente de que caiga por el lado de la mantequilla o a lo mejor más porque por ese lado pesa más tiende a no sé por eso no puede ser también igual la mala suerte se pueden científicamente pregunté a Javier Santaolalla que es ingenieros doctor en Física de Partículas ex miembro del grupo de humoristas científicos se llaman Big Van cómo estás Javier buenos días hola buenos días haber base física para de la ley de Murphy existe o esto es cosa de de Manuel

Voz 7 07:40 no es bueno es culpa de todo

Voz 8 07:43 yo creo que hay un poquito de todo Estado que apoyan la ley de Murphy luego yo creo que es una ley de los desgraciados bien la gente que

Voz 7 07:49 va con eso está gustando dejando a la mala suerte me has oído no ir por ejemplo a su esposa

Voz 1378 07:57 por excesivamente a brigadas están siempre me voy a quitar el no porque tengo calor no me estoy quitando el jersey no escucho eh

Voz 8 08:07 sí pues la parte física estaba un poco en que al final pues el universo en principio que el es de principio a termodinámica dice que bueno mucho menos las cosas van hacia hacia el desastre es un principio fundamental el universo que poco a poco la cosas tienden a ser más fácil de hacer

Voz 7 08:25 no es fácil destruir que construir hacia la destrucción es mi lema

Voz 0874 08:31 tropezarse es muy sencillo de hecho lo raro es que no nos tropezamos más no es ley de Murphy es es pura física no

Voz 8 08:37 correcto y luego por ejemplo está el hecho de que la psicología juega mucho si tú vas a casa con las dos manos llenos de bolsas la mano quiera llegar voces la llave la tiene el el hecho las sino te acuerdas de Cossío Izquierdo la adicción que casualidad

Voz 7 08:53 en el lado oculto

Voz 8 08:56 esto es ley de Murphy que desde estas acordando porque estás con otros no

Voz 1378 09:01 claro es que eso me pasa mucho a mi sabéis que hago en vez de dejar las bolsas en el suelo intentos cogerla igual con la mano derecha y normalmente me lesioné

Voz 7 09:11 mirando luego muñeca

Voz 8 09:13 lo hago porque me gustan el contorsionismo S

Voz 7 09:15 claro huecos en las cosas si tienes huevos si ésta es cuando de verdad diez compra

Voz 1378 09:25 para ir al límite claro pero les harina ir nitroglicerina casa decir no voy a dejarán en el suelo lo voy a estar cogerla lo puede jugar entonces pues podemos podemos concluir claro aseverando que

Voz 0874 09:39 no existe la buena suerte y la mala suerte una una pura casualidad no hay nada más que eso te puede pasar una cosa te puede pasar otra incluso la manera en la que tú lo intérpretes lo convierte en buena o mala

Voz 1378 09:50 perdón perdón sabes que pensé que iba a decir Javier podemos aseverar sin ningún tipo de duda que Burque es un peso fiado pensé que iba a decir es que es por donde ha empezado a Javier hablarnos de la buena suerte y la mala suerte en el ámbito científico bueno

Voz 8 10:06 de hecho el el el científico de un único vuelo del ingeniero que estaba Edward Murphy estaba haciendo unas pruebas al hacerlo si creo que están todos los cables entre Dexter todos sean un montón de cable quitando todos yo tengo que poner en dos posiciones cuesta cada uno en la porque que no era a partir de ahí surge que al final pues sentencia es constante el hecho de que haga las cosas salgan mal pues yo por ejemplo cuando conducía Codigo en el en el que trabajaba un beso da cuenta de que de que si la primera es que tienes que preocuparte hay realmente se asusta cuando funciona la cosa tiene la primera es que algo está Bruce muy realmente mal dice también es una forma de que que el fallo es algo muy común en el día a día en la ciencia pues mucho más no

Voz 0874 10:54 claro podría decirse que yo soy Eugenio de la ciencia

Voz 7 10:58 sí lo está contando la respuesta

Voz 1378 11:05 entonces tenemos las encontrarlo que a algunos les cuesta mucho acabas laico descendiente de No te preocupes todos tenemos un genial

Voz 0874 11:11 en enero doctor en física de partículas y miembro de ese grupo de humoristas científicos Big Band Javier un abrazo gracias

Voz 8 11:17 soy un abrazo

Voz 1378 11:20 pues buena suerte lo que tienes por delante buena suerte con tu mala suerte no Manuel apaña te podemos poner en homenaje a Murphy su canción no obstante si por favor en homenaje a Murphy que era un científico ahí estamos Scolari de Murphy Dios