Paco Tous y Pepón Nieto en A Vivir Madrid

Voz 2 00:05 acabo de matar con los fondos que tiene esta mujer seguro que ni me avisaron

Voz 3 00:18 estamos escuchando realmente de las mentiras un clásico dado parte tanto Gómez a partir de las cestas de Plauto ambientado a los años sesenta dos hermanos atenienses bueno pues se enamoran el amor a partir de esa Causas esa Salaberria en una serie de enredos de embustes

Voz 1751 00:32 bueno la comedia las mentiras desembarca en Madrid ha desembarcado en el teatro La Latina después de que más de XXXIII mil personas lo vieran en el festival de Mérida y nos acompaña en este estudio Pepón Nieto qué tal

Voz 4 00:44 hola qué tal buenos días y Paco tú tus qué tal

Voz 1751 00:46 buenos días buenos días qué tal bueno y haber estado que preguntar por la lucha entre la verdad y la mentira no los daños que provoca me refiero a la ficción eh

Voz 4 00:55 pues no la realidad es muy temprano para sacar un billete que yo quiero uno no están baratos chicos contar pues si son es una comedia es una comedia muy muy comedia de enredos es prácticamente un vodevil donde los personajes pues como en toda la vida lo que buscan el motor que les mueve es el amor son dos chicos jóvenes enamorados de personas que su padre no no lo quiere para ello Ike tratan de conseguir a a todo a toda costa y lo hacen mintiendo sobre todo con el apoyo de cálido o lo que es el esclavo que miente con muy poca vergüenza ahí con con mucho descaro sí como mucha gente bueno pues eso pues que que que miente y miente muy bien y entonces una mentira con otra conoces reconoce ahí el enredo la bola se va haciendo más gorda y bueno eso el permite que la comedia sea muy comedia hay que lo los personajes tan muy dibujados Guinea y que el público sobre todo no para de reír desde el minuto uno

Voz 1751 01:58 cómo se reconoce perfecto mentiroso tu personaje lo es no como se reconoce como

Voz 4 02:02 en la mentira o sea que que sí que eso se ha dicho todavía no que Sevilla ante a un mentiroso que a un cojo pues sí lo que pasa es que miente sabe lo que pasa que a los personajes por lo que él miente la mentira son muy evidente la mentira que cálido no está contando les viene muy bien y entonces pues se van callando se van callando iban aceptando las falsas verdades porque les les funciona él les sirve para su propósito

Voz 5 02:26 de todas maneras aquí la la mentira la palabra mentira como tan gorda tangos dan no la utiliza amo son mentirijillas necesaria si es verdad que la tenemos que lo hacemos todos y además que yo creo que de alguna forma también un poquito sano si no pasa nada

Voz 6 02:42 educado incluso no

Voz 1751 02:44 la esos Boko ordinaria se totalmente bueno además no creo que se pueda sobrevivir diciendo siempre la verdad no es imposible

Voz 5 02:52 no vi además que que no creo que sea sano incluso yo imagínate que ahora opinará yo de verdad lo que me está pasando por la cabeza otra soltara los soltara sin filtro no creo que fuera bueno

Voz 1751 03:06 bueno Paco tu personaje es un militar con bastante mal carácter que que bueno que supone un ejercicio para cualquier actor habló de la personalidad hacer que te crean no para después mostrar otra realidad

Voz 5 03:18 el que tenga yo mal carácter por qué dices eso no sabe si es un juego mira además a los actores nos gusta mucho el alarde no de de de entrar de una forma para salir de otra para convertirte o transformarse casi delante de del público eso es un alarde es un regalo que en este caso me ha hecho este Pep Anton Gómez con este personaje no sé si es un gustazo además incluso la una de las cosas que decía el director yo me he agarrado mucho a eso es que este espectáculo su objetivo único es hacer reír que la gente se lo pase bien y con esa libertad pues con tu técnica pues a lo que quiera pero el resultado es que la gente se tiene que reír

Voz 1751 04:05 es maravilloso de momento los tres consiguiendo no

Voz 4 04:08 sí la verdad que el espectáculo funciona muy bien la gente SS ría muchísimo y lo hemos comprobado durante el tiempo que llevamos de gira estrenamos como tú has dicho al principio en agosto en el festival de Mérida que fue récord de asistencia estuvimos diez días con diez carteles entre en Mile algo personas en el teatro y la verdad es que fue un gustazo fue un sueño y eso no se va a olvidar a ninguno yo creo que para todos los actores hay un ante y un después de actuar en Mérida y luego continuamos prácticamente de enseguida de gira llevamos de gira hasta ahora que hemos venido a Madrid seguiremos hasta noviembre y la verdad es que hemos llenado por donde hemos sido y aquí estamos en Madrid abiertos al público y con mucha gana de sopas

Voz 1751 04:45 además entre vosotros habéis muchas batallas libradas qué tal con la gente del equipo ya es como una pequeña familia nos mentiras entre vosotros

Voz 4 04:51 en todo el rato

Voz 5 04:54 no

Voz 4 04:55 claro nosotros tres dos son mentira lo que los identifica muy bien

Voz 1751 05:02 dice casa no hombre yo le conozco mucho

Voz 4 05:06 y luego también le conozco muy bien el escenario trabajando hemos sido compañero dura en mucha me me mucho sitio en muchas cosas hay y la verdad es que nos entendemos muy bien como compañeros trabajando y luego además somos amigos cómo somos como hermanos no sé que muchas veces cuando no cuando llevamos mucho tiempo sí Curra junto no buscamos buscamos la posibilidad de que surja algún proyecto en el que podemos podamos estar ahora vamos a hacer una peli otra vez que si estamos yo estoy contentísimo trabajando ex encontrar algo de la pero sí vamos a hacer la próxima película de Marina CDC es que se llama lo mejor del mundo y que es la próxima película después de la puerta abierta estamos los dos yo tengo un poquito pero bueno lo tenemos algo pero que en comedia además es muy bueno la historia de de de ser solidario de darse bien lo que te digo

Voz 5 05:52 de ser rápido de tomarse el humor muy en serio y en eso yo creo que coincidimos los dos también coincide nuestro espectáculo que el humor hay que tomárselo muy en serio

Voz 1751 06:02 Paco tú has abierto un bar no

Voz 1 06:04 cuando el yo tú vas y no te suena el bar El Bala El voy al bar voy a consumir Paco lo cierra conocían lo abro y Paco lo hacía con restaurar

Voz 4 06:17 te con con mi hermana Virginia que tiene mi hermana tiene un restaurante en Vejer de la Frontera desde hace cinco años que se ha marengo y que está muy consolidado allí ya pero dejar que un pueblo maravilloso muy temporales estábamos buscando algo que pudiera estar abierto todo el año y hemos encontrado local aquí en cerca de Chueca la la calle Colmenares detrás de la plaza de raíz que lo hemos traído lo mismo es el mismo restaurante con la misma carta hemos conseguido que nos traigan aquí el mismo distribuidor el atún de almadraba de Barbate quememos traigan en la misma

Voz 5 06:48 puedes imaginar te verdad hice comen muy

Voz 4 06:50 muy bien estoy muy contento porque va mi amigo iba a mi compañero mucho al restaurante yo digo bueno estos van porque estoy yo

Voz 7 06:57 pero que de mí me encanta dicen que estar pero lo que no

Voz 4 07:00 veo comer y salen tan tan disfrutó en ahí disfrutan tanto se come también que estoy muy muy contento y muy orgulloso

Voz 1751 07:06 dieran cuenta restaurante cuéntanos lo de los cierres de la tarde

Voz 4 07:09 bueno pero es verdad es bueno porque Paco está acostumbrado vale pues es que ya tenemos una edad yo encerraba también mucho que me ha faltado que me que me den el mucho para que lo fácil

Voz 1 07:17 no entiendo que yo cierro bares no no es verdad que lo está escuchando Eto mi familia tuvieron innumerables noches estudia un máster no yo por la noche duermo muy cómo era el cuento dormir callar haces el bien

Voz 4 07:34 bien esta semana va has preparado

Voz 8 07:37 pues sobre verdades y mentiras si por lo que sea no sé por qué

Voz 6 07:43 no está de actualidad pero voy a intentar crear una tendré el Sacyl nos tenemos que contestar si yo no voy a pillar os doy una pregunta y cuatro opciones y elegimos una no sea cierta ni se gana ni se pierde no vamos a regalar nada pero oye que buen ratito es muy competitivo pues así nos vamos con la primera en qué momento las mentiras tan para comedia hay cuatro opciones de respuesta una cuando uno las creemos todos dos cuando no se las cree nadie tres cuando van para máster y cuatro cuando son sólo teatro

Voz 4 08:20 bueno es que cuando no se las cree nadie puede ser muy cometería es insistir insistiendo en la mentira dice

Voz 7 08:27 lo que no que es verdad que es verdad y luego no se lo cree nadie ahí hay un hay un filón de comedia

Voz 5 08:32 sí yo yo yo yo no los

Voz 6 08:37 llovía para esa pregunta hace bien pues venga vamos a la siguiente que es una pregunta musical como preferimos que nos mientan al oído como Luz Casal

Voz 9 08:47 cuando hablamos de moda tan tensa que es mejor una caída

Voz 10 09:04 mientan lo Johnny Guitar Hero cinco años

Voz 11 09:10 de todos estos años de espera

Voz 6 09:15 o preferimos que lo va a Ghana lo Camilo Sesto

Voz 13 09:26 eh

Voz 6 09:28 los setenta o directamente opción cuatro preferimos que nos mientan a ser posible

Voz 4 09:34 yo hablo Johnny Guitar si yo también puedo hacer además también para recordarlo

Voz 14 09:38 año de albor de un ataque de nervios es hacer una maravilla

Voz 6 09:41 según Carmen Maura

Voz 15 09:42 sí Fernando Guillén quiero que me mienten maravillosa que te da

Voz 6 09:46 aunque te quieran que sea mentira vamos a la tercera voy a dar a elegir una estas citas sobre la mentira a ver cuál gusta más no no es concurso esto está fuera de concurso es simplemente placer personal gusto

Voz 4 09:58 la primera es a veces el el silencio

Voz 6 10:00 es la peor mentira Unamuno decía Óscar Gual que mentir es decir cosas inciertas más maravillosa

Voz 15 10:07 en que es la finalidad de la arte

Voz 6 10:10 hay un poema de Gloria Fuertes que hice mía

Voz 15 10:12 ante miente el diente miente la amo y el sirviente miente el cura miente el mendigo y el presidente miente miente la gente miente sólo un niño y el espejo del pasillo me dicen la verdad y por último una frase anónima que dice Cifuentes mientes no sé

Voz 6 10:30 las cuatro cual lo diría hace más yo

Voz 4 10:32 Soria fuertes me parece maravillosa Hay

Voz 1 10:35 fíjate cómo cómo lo hemos descubierto tan tarde es maravilloso como ha reivindicado Gloria Fuertes

Voz 4 10:41 yo y luego fíjate la están saldos mogollón de cosas en lista gran en en redes sociales de gente que cuelga pequeños que son casi como como frase cita así que son maravillosas dice esta mujer hacía esto nos quedamos con la tontería de de los niños y yo me quedo con la con la imitación de Martes y trece

Voz 6 11:00 claro pero fíjate que pone estábamos ahí de repente estaba viendo la tele a una señora que era que huir en unas ya abiertamente lesbiana abrirá es señor cuyos nosotros teníamos diez doce años y si no nos parecía no lo uno con lo cual nos han dado también una educación gracias a ella mal

Voz 5 11:16 cariñosa no total de realizar me quedo con Gloria Fuertes y yo con el silencio con la de una bueno sí porque creo que me miro al espejo y a mí a veces me cuesta tanto hablar alguna CC en realidad tendría que decirlo

Voz 1 11:33 que me quedo con eso me atrae ya me acaba te hacer reflexionar acaba de uno doblado

Voz 6 11:42 ahora muy buena para tomarse un vermú con uno o vamos con la cuarta pregunta cuál de estas mentiras tenéis grabadas con mensaje por defecto en el móvil la primera es en un atasco llego en media hora y sabemos que no vale la segunda es acabo de ver tú de leer tu mensaje perdona bueno no había pasado de responder a la tercera

Voz 4 12:03 a los azules desde hace harto

Voz 6 12:06 la tercera así Baguería luego te llamo y la cuarta me llamas luego es que ahora me pilla buscando mi trabajo final de Master

Voz 5 12:16 yo que no no ninguna yo tengo una que ya que allí

Voz 1 12:19 a escasos gallego ya

Voz 6 12:23 llegan ya llegando estamos con la última la última es todos los hemos habituado al concepto la pos verdad como concepto y como hábito pero qué será lo siguiente ahí va a haber una nueva tendencia propongo cuatro la primera es la prever verdad electoral la segunda es la Trans verdad televisiva la tercera que sería la contra verdad y la cuarta la toro la gorda que creéis que va ser la tendencia trapos verdad

Voz 16 12:51 la labor de la gorda ya está yo tuve la la la la la la mentira que has dicho la verdad la verdad

Voz 1 13:00 da la hablando

Voz 8 13:08 la televisiva me he quedado totalmente flaseada es que que digo

Voz 17 13:14 los que no lo están

Voz 9 13:17 está para vosotros los dos los conocemos tanto

Voz 17 13:22 los contamos lo bueno y lo malo yo sí ha tocado menos

Voz 9 13:29 Pepón Nieto Paco todos muchas gracias por habernos acompañado

Voz 4 13:32 ahí ya has muchas gracias ya termina así de directo la comedia las mentiras

Voz 1751 13:38 estaréis hasta el seis de mayo en el teatro de La Latina

Voz 4 13:41 y lo que te rondaré morena los bares en los bares estamos siempre donde Alvar en Chueca encomiable la calle Colmenares número cinco marengo vale os lo vais a pasar muy bien qué es lo mejor que hay en el país a modo de aperitivo de aperitivo de langostinos que está riquísimo con salsa de cacahuetes o sino cualquier cosa de almadraba madre tarde queda ricos Azimi un lomo de atún a una buena ventresca calla calla que me queda

Voz 6 14:04 todo era un beso gracias