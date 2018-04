¿Con quién se puede hablar?

Voz 1910

00:00

el ex presidente del Gobierno Felipe González resumió ayer con claridad en su sustanciosa entrevista con Jordi Évole cuál debería ser el primer paso para salir del bloqueo de la situación política en Cataluña lo primero dijo es que la mayoría parlamentaria independentista forme un gobierno legal acogido al Estatuto y a la Constitución los independentistas hablan de diálogo de conversación pero dijo González con quién te puede hablar en estos momentos institucionalmente en Cataluña con quién puede hablar el presidente del Gobierno en Cataluña el ex presidente socialista explicó con detalle cuál había sido a su juicio el principal error del actual Gobierno en el manejo de la crisis catalana según González Rajoy debió recurrir a la aplicación del ciento cincuenta y cinco en el mismo momento en el que el entonces presidente Artur Mas desobedeció las órdenes de los tribunales y convocó la primera consulta el coste opinó González hubiera sido mucho menor con una inmediata decisión de orden político que con la implicación de los tribunales sea cual sea el desarrollo de la crisis en los tribunales a partir de ahora es cierto que mientras que no exista un gobierno legalmente constituido al frente de la Generalitat de Cataluña no será posible avanzar en la desactivación del conflicto es difícil pensar que Esquerra Republicana de Cataluña o el antiguo PDeCAT no hayan llegado ya a esa misma conclusión aunque no sean capaces por el momento de traducirlo en una iniciativa política eficaz la pregunta mientras tanto seguirá siendo la misma con quinto puede hablar en la Generalitat