Jorge Martínez Aspar: "Marc siempre ha sido un piloto agresivo"

Voz 1375 00:00 eh acabas la carrera Márquez acaba la carrera Rossi sancionan la Márquez con treinta segundos termina fuera de la zona de puntos y nada más terminarse va a buscar a Valentino Rossi se va a su voz a Suu donde está con todos los compañeros y los los técnicos pondrá a pedir disculpas ocurre esto

Voz 1 00:21 no vengas aquí no vengas aquí lo dice el mecánico jefe de Rossi dimitir cómo se te ocurre venir aquí pero no allí lo fácil es ir a pedir perdón aquí ahora con las cámaras bueno le han mandado a España

Voz 1375 00:44 a Marc Márquez que iba acompañado al Zamora y por Alberto Puig eso es esta obra de Jorge Martínez Aspar que es uno de nuestros pilotos más eh reconocidos y que me imagino que ha visto la carrera hay aviso todo lo que ha pasado hola Jorge muy buenas

Voz 1003 00:56 a qué tal pues imagino que al tanto

Voz 1375 00:59 de eso qué ha ocurrido cuando Márquez ha ido a pedirle perdón a Rossi de lo que he dicho luego Rossi en una rajada histórica sobre Marc Márquez que repetimos

Voz 2 01:07 Márquez nunca tiene ningún respeto por su adversario hayamos sólo la that is si echamos un vistazo a la carrera de hoy se ha enfrentado ha ido en contra de pilotos distintos punto echamos un vistazo a este fin de semana ya desde el viernes en los entrenamientos cuando me problema bajo mi punto de vista el problema que yo es que es peligroso tengo miedo de estar en pista con cuando con Márquez porque hoy acude leído que esgrimieron y que junto con talado la dirección de carrera porque el animal que le da la gana con mosto a ver si pedir de Zamora concursa te va delante de las televisiones las que es como hacerlo así pero eso no es sincero porque luego la hacerlo otra vez por qué que venga a pedirme perdón me hace reír relación con Marc Márquez desnivel como problema

Voz 3 02:07 eh eh esto

Voz 2 02:10 bien pero esto es una situación muy mala porque ha destrozado nuestro deporte centran las curvas No Way to siendo veinte kilómetros más rápido no hay manera de hacer esa curva simplemente ha venido a por mí de manera expresa expresamente cuando yo he intentado recuperarme ha caído no él sinceramente tiene que alejarse de mí no tiene que el mirarle más a la cara nada más

Voz 1375 02:39 son palabras durísimas de Valentino Rossi sobre Marc Márquez que te parece lo que ha pasado en carrera Jorge lo que ha dicho Rosa Márquez

Voz 4 02:46 eso es lo que ha pasado bajos Olmert yo creo está más poblada que yo creo que marcó el fin de semana a todos

Voz 1003 02:58 arriba lo que pasa es que sí que la misma salida si haría o como se le ha parado damos domar es verdad que quién es un buen momento no tenían que haber dejado salir la parrilla ella que han salido desde el que Lane y luego yo creo que ahí ha empezado a liar todo lo que ha dicho el rais tuvo que remontar la pista es verdad que estaba muy muy muy complicada que aguantó la pista con zonas húmedas sí si te sales un lo más mínimo de la trazada evidentemente en la pista está mojada riesgo de caer tocar no puede ser más agresivo frenando es lo que ocurre nuevos tres mar gracias a un piloto que tenía de ellos es pilotar los es para mí lo veo de marzo siempre ha sido así

Voz 1375 03:49 sí es luego lo que sí es nuevo de Ros sino que parece que se la tenía guardada hace tiempo porque a mi me parece que ha sido durísimo Rossi sin quitar sin sin dejar de reconocer que a Márquez hoy que sancionarle si es que eso no lo estamos discutiendo pero lo de Rossi a mí me suena que se la tenía guardada hace mucho tiempo no

Voz 1003 04:03 bueno es verdad que que marque su piloto muy agresivo y que siempre ha sido así es los Juegos pero también es verdad que tal vez lo de ollas y esquivo porque uno no ha sido con Valentino sino también con con Aleix no pero bueno yo creo que las palabras de Valentino para mí sí que es verdad que son excesivas bueno yo creo que es más que no es un peligro para correr es un piloto que eso no era agresivo y que siempre lo ha siempre ha habido pilotos Marcinho pilotos pilotos que son muy agresivos y que otros piloto tocas pero esto es así no yo pienso que en absoluto que es un peligro para para optar a pilotar

Voz 1375 04:45 ha dicho tengo miedo cuando marqué está en pista no quiero que me vuelva a mirar a la cara no tiene respeto por sus rivales yo creo que es una estrategia clara de Rossi muy buscado y se puede entender y muy cabreado por lo que ha pasado en la carrera pero está estas palabras van a dar la vuelta al mundo le puede hacer daño también a la imagen de Marc no sé qué opinas

Voz 1003 05:02 bueno yo no yo pienso que si Valentino dice que tiene miedo puesto que no corra yo no pienso que concluyó saliera a pista pensando si otro Eva tocarme va a frenar mostró que no lo tendría que salir pensando en sí mismo

Voz 4 05:17 y a lo mejor que puede que sea más

Voz 1003 05:20 dijo que dudo evidentemente cuando tienes quince veinte años es mucho más agresivo y Valentino lo e insustancial entonces es difícil

Voz 4 05:31 por lo tanto la vimos tanto de nuestros colores

Voz 5 05:40 pero pero bueno

Voz 4 05:41 yo creo que un barco es así cuando va a cambiar yo creo que ha mejorado mucho a a pensar mucho más sabe hace cuatro años

Voz 1375 05:55 siempre se lo planteaba antes pues

Voz 4 05:57 entonces yo creo yo creo que no sea así punto no lo es

Voz 1003 06:01 pese a llega cosas Valencia pues hay que sancionarlo un abrazo