David Ferrer: "Esta victoria me motiva para seguir aportando cosas buenas al tenis español"

Voz 1375 00:00 no te perdonamos lo que nos ha hecho sufrir hoy pero bueno destinada has sido bueno menos mal

Voz 0479 01:03 sí la verdad que sí lo bueno es que al final he podido ganar de todo como ha sido el partido lo ajustado que ha sido en el quinto se ha tenido muy con cuatro tres para que se pusiera fin a que creo que ahí se aclare no puede remontar ese juego porque aparte tenía viento en contra ha sido fundamental para que acabara ganando

Voz 1375 01:22 estaba bonito que te está escuchando estábamos contando lo que había sido el partido y sobre todo ese momento crítico yo creo no con el con el quince con el tres cuatro y el quince cuarenta en ese momento lo viste un delicado por decirlo de alguna manera

Voz 0479 01:37 sí que hombre es la te voy a decir que no no te vayas sentir en el Athletic desde el siglo ahí sí que estaba un poco enfadado conmigo mismo porque porque sabía que estaba el partido no que son porque ya escapar tranquilamente luego es verdad que he visto el capitán capitán me ha animado me me ha hecho pues en volverme a conectar una concentrar Ivonne ha sido clave para para remontar ese juego y luego pues a ganar en el cinco cinco tenía un poco más de viento a favor bueno hay lo pero es podía aprovechar pero yo te digo que ha sido un partido muy justo en el cual hubiera podido perder sin lugar a dudas

Voz 1375 02:16 ya no sé si cuando llega uno a un partido bueno es el partido más largo en la historia de del tenis español cuatro horas cincuenta y el anterior récord estaba en cuatro cuarenta y ocho esté has sido cuatro horas cincuenta y uno David el partido más largo la historia al tenis español

Voz 1 02:29 me imagino que no digo

Voz 1375 02:31 cuando estás en esos minutos finales que ya llevas cinco horas de tenis me imagino que hay ya en la cabeza son más las fuerzas que te aguanten las piernas y pegar un palo tras otro no

Voz 0479 02:41 sí hay intentas es muy emocional porque es un partido tan igualado que son son pequeños detalles que que intentas estar concentrado lo máximo posible no evadirse de todo lo que está pasando a tu alrededor además hacía muchísimo muchísimo viento ignorar a fácil pues suerte he vivido situaciones de éstas me tenía confianza de quién de esos momentos pues bueno la experiencia que que en Copa Davis me me podía ayudar

Voz 1375 03:13 después de lo mal que lo has pasado de de de lesiones de de alejarse del top ten la confianza que te ha dado el capitán Bruguera poniendo te era también una dosis muy muy alta de responsabilidad pero fíjate las victorias que has conseguido en tu carrera la de hoy me imagino que estará entre las más importantes detuvo de tu carrera

Voz 2 03:31 bueno dar más a viuda

Voz 0479 03:34 porque porque es lo que bueno que yo estaba haciendo un año que estaba jugando bien pero quizá me faltaba una victoria esta sobre todo en en en partidos ajustados que no tiene pero este año no más haciendo el año pasado ya interior no no hice un buen tenis no no me encontré bien tele históricamente y bueno bajaba verdad Anguita lo tengo en de seis años pero estoy bien y me siento con ganas de poder de poder subir en el ranking

Voz 1375 04:05 eh tú mujer en la grada que esperas niño para au niña no sé qué es para dentro de una semana o dos

Voz 0479 04:11 niño niño niña o si en una semana además vemos que sí a está embarazada en una semana vamos a tener nuestro primer hijo así que que bueno ha sido muy muy emotivo todo no hay como como como Anxo excluido las cosas hoy

Voz 1375 04:28 eh tú veías lo que te decía desde el banquillo todos porque he visto Nadal que es como si estuviera jugando él tú eres coste

Voz 0479 04:35 es ayudamos muchísimo es intentaba es escuchar también porque bueno cabe desde fuera a veces también se ven se ve mejor hay alguien pues el el tener al al al capitán en la suya camina ayuda muchísimo para

Voz 1 04:49 para ser positivo no David en qué

Voz 0622 04:53 de momento te dice Sergi que vas a jugar como número dos España de la semana digo

Voz 0479 04:58 pues bueno me lo dice a principio de semana ya a partir el martes porque estaba jugando muy bien está entrenando muy bien había hecho buenos partidos en los torneos anteriores y llame a las cosas ya desde el primer momento sobre todo cuando pierde el primer día antes Beret ese mismo viernes por la noche hablamos yo también me indique que voy a jugar el último punto en caso de que de que digamos a partir de ahí me habrá segunda oportunidad yo también me me voy quizá de lo que más orgulloso me siento es de de después de una derrota donde no he jugado o no es y de lo competitivo que que que

Voz 1 05:30 sí ha sido durante todo el año el poder levantarme poder poder volver a decir te dijo Nadal que no te dirás el viernes

Voz 0622 05:37 perdón te dijo Nadal el viernes después de perder el partido contra el Xerez que no atún tiesa que no te dieras

Voz 0479 05:43 no si me lo dijo me me lo he dicho todo al perder no lo me dijo que que que que esto era muy largo antes de entrar en la pista Hay ahí sí todo el equipo de la verdad que aquí en el equipo eh nos conocemos muchísimo con con Feli también tengo una relación muy muy especial hay Mar López que me ha animado muchísimo para para poder hoy dar el punto definitivo

Voz 1375 06:08 Juan partidazo deberá como hemos disfrutado todos y ahora ya España en semifinales en busca de otra Davis fíjate esta generación liderada por Ci por Rafa Nadal que habéis ganado la de dos mil cuatro la de dos mil dos y dos mil cuatro ya estaba Rafa no cerró no estaba en dos mil ocho dos mil nueve y dos mil dos y dos mil dos mil once también eso lo lleváis cuatro entre uno y otro en las dos últimas ha visitado los dos oportunidad para ganar otra seis años después de la última semifinal que en dos mil doce es la última final que huestes

Voz 0479 06:35 sí tenemos muchísimas ganas que también es cierto que que desde el dos mil once que no que no conseguimos algo país en dos mil doce hicimos final estuvimos cerca y bueno yo creo pero es un momento importante para para jugadores como Feliciano Rafaelillo de de de a volver volverla volver a conseguir y ahora estamos en semifinales Ivano a aprovechar ese momento oí y luego pues contra Santiago era lo bueno que tenemos muy buenos jugadores para para afrontar la de la mejor manera posible

Voz 0622 07:07 fíjate Manu que el mejor partido individual que lo he visto a un tenista español en Copa Davis no lo hecho Nadal lo hizo Ferrer yo estaba allí en Praga hace seis años contra Berdych sancionó una vuelta vieron entonces

Voz 1375 07:19 no sé si soy el segundo puesto pues pues perfectamente pero sobretodo quiero que unos expliques cómo un hombre como tú con con todo

Voz 0622 07:26 te que era la gente que que que te quieren todos dentro de dentro del vestuario y fuera a tus treinta y seis años aquel partido frente a Berdych me acuerdo debía ser tres cuatro cinco al top ten seguro ahora que actúas como número XXXIII yo te he visto emocionado por momentos

Voz 0479 07:41 sí la verdad que me emocionaba mucho porque porque un lobo que juega en casa ante ocho mil personas creo que jugamos el pase a su núcleo acciones de estas pero pero ante un partido tan ajustado y tener la oportunidad de volver a vivir esto y me emociona no y me sigue motivando para para seguir aportando cosas buenas al al tenis español como te hubieras dicho en el dos mil doce

Voz 3 08:08 es el mejor engañan no era todo

Voz 0479 08:11 de mí

Voz 3 08:12 ahí partían de pagar

Voz 0479 08:14 estas de los mejores partidos que he jugado en mi carrera te estiras partidos son diferentes hacía mucho viento jugar bien era era realmente complicado eh

Voz 0622 08:23 es la última oportunidad de esta generación de lograr una Copa Davis

Voz 0479 08:27 no lo sé no es la vida a veces segundas oportunidades y me encuentro que indiciariamente ahora voy semana a semana así que intento no pensar mucho más allá intentó ahora disfrutar estos momentos que que bueno hasta luego son muy complicado

Voz 1375 08:45 pues nada David ha sido una gozada ver como en el quinto partido se ha ganado a Alemania estamos en cuartos fija T que estamos en en semis fíjate que a partir del año que viene se supone que este sistema ya no va a ser el que se utilice pendiente de ahora el tenis a falta de lo que Bot de que se lo que se vote y lo que se apruebe no pero no se va a echar de menos este sistema de competición seguro que esa especie de mundial del tenis con tantos países en una semana concentrar va a estar muy bien pero esto se va a echar de menos eh

Voz 0479 09:11 bueno igual un poco sí porque es verdad que cuando su casa ahí estaremos en es decir que van a cambiar pero yo creo que va a ser positivo yo creo que lo importante es que la competición vuelva a tener ese valor para que estén los mejores obviamente no va a ser esta combinación también tiene cosas buenas que está muy ajustado los mejores jugadores del mundo a veces no pueden jugar las primeras migratorias y eso también hace que lo convirtió en ese devalúen ahora igual con este nuevo formato yo creo que va a ser positivo para los jugadores en el tema de lesiones si no vayan tan cargado calendario y luego que si se hace un tipo mundial y pueden estar los mejores del mundo eso va a hacer que la y la la competición se se vuelva a revalorizar con sí que que en este aspecto bueno habrán

Voz 1375 10:01 las islas y otras menos pero yo creo que va a ser en un futuro

Voz 0479 10:04 Cleba ese positivo

Voz 1375 10:05 pues nada hasta el catorce de septiembre no vuelve la competición esa semifinal será del catorce al dieciséis en Francia contra los franceses cómo lo ves

Voz 0479 10:12 sí ahora viene la gira queda mucho tiempo lo he dicho pues que hay muchos jugadores los que más en forma estén van a estar ahí bueno oí jugaremos fuera de casa complicada pero ahora no es momento de pensar en ella es momento de disfrutar de salir que están se finales y ante una buena oportunidad para para volver a hasta el final

Voz 0622 10:33 pinta que no van a poner superficie dura vamos a pasar de Clermont Ferrand de hace ya muchos años que no vemos

Voz 1375 10:42 nada David la última frase es tuya tú me imagino que tienes doscientos mil mensajes llamadas no sé qué tal en el micrófono de la SER lo que quieras decirle no sólo a la gente Valencia sino a todos los aficionados que te escuchen ahora mismo David

Voz 0479 10:54 no a todos los afiliados que muchísimas gracias por el cariño recibido que que pues ha sido un día muy muy especial para mí que que volvemos a estar en semifinales con los guiones de de poder volver a estar en una final hay muchísimas gracias por todo el apoyo que que he tenido en Valencia por parte de España