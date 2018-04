Las jugadas polémicas del derbi madrileño

Voz 0691 00:00 pero Iturralde hay unas cuantas jugadas polémicas en el mantas en el partido tengo aquí apuntadas y algunas pruebas se olvida una más en el minuto diez probablemente la jugada más polémica del partido córner que saca al Madrid en Corto pared entre Marcelo y Kroos el alemán se mete en el área y Juanfran le traba hay penal

Voz 0514 00:16 estoy sufriendo muchas presiones por parte rojiblancas para mí el penalti para mí Juanfran llega tarde le pega a la pierna izquierda de cross Talavera está eso son penal son penales

Voz 0691 00:30 desde luego penaltis de tener bien en el campo si si él lo dice

Voz 0514 00:34 no no no no cuidado cuidado lo vuelvo a repetir en estas jugadas sabemos tanto tú como yo yo te puedo hablar de otra jugadas en cuanto a reglamento esto esto es esto es verlas o no verla todo por eso te digo que esto

Voz 1576 00:45 creo yo lo que creo es que yo lo que digo es que tú dices que Juanfran traba les da yo creo que él se queda parado es un poco Cross hay que buscar el contacto que el árbitro ve contacto que echó dos piernas lo pita bien que lo que ha visto es que hay ese contacto pero no piensa que es la acciones jugar Atlético Madrid no está tan bien qué pasa este

Voz 0514 01:04 con este tipo de jugadas no es que yo sepa más que tú no no si tú dices que el contacto lo empieza

Voz 0691 01:09 la Cross no es penalti bueno tú viendo la jugada repetida cabe para mí para mí

Voz 0514 01:14 la tarde y hilera penalti de televisión quiere decir que aquí en la radio no es penalti eso es correcto Corot o con nosotros de radio

Voz 0691 01:24 de penalti según Iturralde en el minuto sesenta y siete Lucas Hernández entra fuerte

Voz 0514 01:29 ah

Voz 0691 01:29 la Lucas Vázquez que salta por encima de nada nada nada saltaba no hay nada luego habido política con dos fueras de juego el primero pitado a Diego Costa nada más empezar el partido sí que

Voz 0514 01:39 no es no es pero de esos eh

Voz 1 01:41 de imperceptibles Palop humano de esos

Voz 0514 01:44 en un pase el siguiente sí que no tiene un pase

Voz 0691 01:46 o el segundo perdemos claro fuera de juego pitado a Vitolo tras recibir un pase de Thomas parte no parece parece más claro has estado generoso y este les más seguro ya te puede decir yo que me voy a mojar

Voz 0514 01:56 lo que le que le caiga sanción al árbitro asistente por dos motivos es decir de no puedes pitar un fuera de juego cuando te viene jugado por la izquierda abertzale terceto

Voz 0691 02:06 un mes a la nevera no sí generalmente desde meses es decir

Voz 0514 02:09 el concepto de de árbitro asistente lo primero que te dicen si tú estas con el penúltimo defensor todo lo que te viene por la izquierda no puede ser fuera de juego nunca otra cosa es que te venga por la izquierda medio centímetro medio metro y te puede llegar a lo que viene a tres cuatro metros por la izquierda ir luego a más a más sale de su propio campo entonces ya sí que es todo eso no es es incomprensible yo creía que había pitado fuera de banda

Voz 0691 02:30 como el balón está justo ahí igual levantar bandera porque el balón de banda pero cuando luego ver fuera de juego directo luego que si sale de su campo y luego

Voz 0514 02:38 también a mis amigos es mi hermana

Voz 2 02:41 más si presionan no

Voz 0514 02:43 fotografías porque ya había dicho que estaba colocado con el penúltimo defensor las fotografías es que no están ni colocó con penúltimo defensor el penúltimo defensor está todavía dos metros para la izquierda es decir no estaba en el partido en esa jugada no no estado un mes ahora debiera no si lo más seguro que sí y luego en el gol de Griezmann ahí fuera fútbol francés otra vez desde que pone la línea un centímetro yo lo estaba la punta de la bota de televisión en fuera de juego de televisión pero no haber esos fueras de juego esto fuera dejó el próximo año con el bar tampoco es buena

Voz 0691 03:16 sí sí eso es porque las intenten levantar abandona no te queda

Voz 0514 03:18 eso es de de medio centímetro como se ve por la línea eso es lo van a dar válidos

Voz 0691 03:22 pues yo creo que no se olvida ninguna más a partir de una un gol el bar cuando se ve ya hay una pregunto perdona perdona me hay otra Un golpe de Godina Lucas Vázquez creada con el brazo

Voz 3 03:32 sí son de las que no lo puedo pitar penalti perfectamente solo una pregunta quería trazar una línea en el en el sistema del bar los árbitros van a ver en televisión una línea trazada o eso dependerá de televisión o tienen un

Voz 0514 03:46 en esas confianzas en esas jugadas como no son interpretativas son de signo sino esas jugadas son de bar pero no de árbitro pero el es que al igual es decir ahí está ahí está el problema que es lo bueno explica a la FIFA está en la duda de si esa jugada para decidir por ejemplo la deuda de Griezmann que es fuera de juego sí darse la públicamente a todos los aficionados o no dárselos o de régimen interno de momento el bares de régimen interno hay una corriente en el bar que quiere que todo lo que decida el árbitro o el bar sea público y que la gente diga pues mira por esta imagen se ha pitado penalti por esta imagen se ha pitado fuera de

Voz 0691 04:19 pero luego sigue habiendo una realización en televisión que seguiremos viendo todos

Voz 0514 04:22 eso es malo pero pero pero a ver tú es la realización televisión pero Éluard tiene más imágenes que la realización de temas cámaras más cámaras iban a tardar lo mismo que hoy no por ejemplo la Copa francesa han tardado cuatro cinco minutos eternos esa toma la Copa francesa por ejemplo la Copa francesa va a pitar un penalti fue cuatro minutos veinticinco segundos una ayer en la Juventus tres minutos cuarenta segundos para decidir si es un penalti o no

Voz 0691 04:45 a mí que la decisión arbitral esté en manos de la realización de televisión me parece un error de base más grave que puede haber en este deporte pero yo yo pero bueno así lo ha decidido porque hasta que va a decidir la jugadas polémicas además del árbitro la empresa que tiene la realización de la televisión gallego si hoy la jugada de Juanfran que estabais comentando con Toni Cruz es que no se ha habido penalti en el bar luego puede pitar penalti no

Voz 0514 05:08 porque esa son esas el árbitro Le pediría al bar por qué porque son interpretativas es lo que estamos hablando para

Voz 0691 05:15 si el árbitro no pide el bar no hay nada no hay nada pero si lo podía pedir el sí podría decirse pero tengo claro eso sí tiene duda