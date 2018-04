¿Tiene margen de mejora el McLaren de Fernando Alonso?

Voz 1375 00:00 bueno vaya Domingo que llevamos las motos el Masters de Augusta el tenis y además carrera en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula uno segunda del Mundial o sea muy buenas qué tal como está la mano buenas noches ha ganado Vettel la carrera sí señor

Voz 1025 00:13 qué gran carrera porque aparte en la cara en la vuelta XXV creo que nada XXV la XXVI se ha permitido además el lujo de adelantar a Hamilton y arrancarle un poco pegatinas que les presenta Hamilton la cosa complicada complicadas

Voz 1375 00:26 sí que intenta la historia eh hola Pedro Martínez de la Rosa nuestro comentarista de la Fórmula uno que no está escuchando en Movistar Plus con toda la previa contó la carrera o la Pedro muy buenas

Voz 1 00:37 hola buenas noches qué tal Pedro dura dos

Voz 1375 00:39 vueltas más pierde Vettel

Voz 1 00:42 la verdad es que sí ha sido increíble en las últimas vueltas lo emocionante que han estado en como se ya se ha apretado al final no poco más si yo creo que dura una vuelta más y lo adelanta

Voz 1375 00:51 a destacando el pique este que comentaba ponche también no de Vettel con con Hamilton no

Voz 1 00:57 bueno yo creo que hay una una carrera muy interesante a todos los niveles no primero porque ha sido una carrera supervivencia donde Vettel ha tenido que amoldar su estrategia la de Mercedes para que no le adelantaran y ha tenido que hacer vivir un neumático blando muchísimas cuentas XXXIX vueltas y los Mercedes que de esa falta una vuelta porque yo no me ático que más duro pero no han apretado yo creo que no han apretado

Voz 2 01:19 suficiente pensando que Vettel iba a parar otra vez este lo ha visto venir rápido no

Voz 1375 01:25 has sido primero Vettel segundo botas pero pero

Voz 2 01:27 Abbas ha pegado pero vamos a medio segundo

Voz 1375 01:30 tercero Hamilton los dos Mercedes por detrás del Ferrari Vettel que gana la segunda carrera en el segundo Gran Premio cuarto ha sido has liado os pregunto por lo que está siendo la gran sensación lo han celebrado como si hubiera sido la victoria pero pero te sorprenden las dos victorias de Vettel en las dos primeras carreras Pedro

Voz 1 01:45 hombre me sorprende nada si me sorprende un poco sobre todo porque el gran favorito a Mercedes sobre todo después de una pretemporada pero bueno creo que es muy bueno para el campeonato bueno es que Ferrari ha ganado que Mercedes vaya a la contra tenemos un Mundial muy apretado ciudadano que se ha visto está en las primeras carreras que podía tanto podría haber ganado Mercedes como como Ferrari no al final ha sido Ferrari oye lo buenos que han sido interesantes estas dos últimas carreras bueno las dos primeras no ha habido un claro dominador

Voz 1375 02:15 no no la vida la verdad que no lo ha habido el otro Ferrari por cierto ha abandonado después de llevarse por delante a un mecánico

Voz 1025 02:20 sí hacerle daño además la imagen da Pedro

Voz 1 02:24 pues sí la verdad es que sí ha sido ha sido bastante triste no porque bueno estas cosas pasan y pero pero bueno dentro de la gravedad sólo ha sido una cura de factura de tibia podría haber sido mucho peor pero lo cierto es que tampoco entiendo muy bien cómo ha podido ocurrir porque normalmente los mecánicos cuando con la pistola han acabado el la maniobra del neumático a plegar un botón para que el piloto sólo pueda salir cuando los cuatro mecánicos con los cuatro neumáticos hayan los hayan cambiado hayan apretado bien la cuarta de la lavan de la L verde no tres como ha salido a la luz verde a Raikkonen si había un mecánico Army había cambiado la rueda lo raro pero bueno no no no no ha sido más podría haber sido mucho más grave yo creo que que bueno ha sido un susto muy grande que al final ha quedado en el en poco porque la pierna pobre hombre no tiene ruta pero nada más

Voz 1025 03:18 años después resucitan los Honda y nos tenemos que preocupar al el susto a esto que lo sepas

Voz 1 03:27 bueno es lo que decía la gente la gente yo creo que a ver qué hay que felicitar a todos los rojos dicho una carrera espectacular pero a partir de ahí no pasa nada es decir el futuro de los aficionados españoles ese es otro es uno de Renault

Voz 1025 03:44 EFE siempre por ese es el futuro hablaremos de futuro en dos victorias para Vettel segundo

Voz 1375 03:50 la tercero Hamilton los dos Mercedes luego se han retirado los dos Red Bull además practicamente uno de trabajo pero Richard de hoy pero no pero en pinchazo con Hamilton y otro ha parado el coche y los españoles que ponche y Pedro séptimo Alonso undécimo Hussain

Voz 1025 04:05 yo no sé yéndose el guión que le han montado de estrategia a Sainz pero no al lío de estrategias Saint porque yo creo que él mismo sea se ha quejado If Fernando yo no lo he visto triste al contrario lo he visto Augusto con con la carrera tú qué piensas Pedro que sí o que no

Voz 1 04:22 bueno yo creo que han habido saber por parte de Carlos yo creo que el equipo Renault ha metido en muchos líos no porque la han hecho una estrategia han hecho una segunda parada de hecho sólo diez vueltas con el Matti cobrando lo han vuelto a meter en boxes está metido en tráfico y a partir de ahí cuando te metes en tráfico estás muerto no y osea que yo creo que estratégicamente tienen que revisar la carrera porque hay avión algo que ha fallado yo veía Carlos para para estar en los puntos y al final se ha quedado fuera de los puntos creo que esta estrategia no ha sido buena por parte de Fernando la primera vuelta hay que haberla repetidas espectacular de Hamilton detrás

Voz 3 04:58 adelantando la en la salida

Voz 1 05:00 sí estando muy muy hábil cuando había habido toque tres y Hurley los ha sabido esquivar muy bien así una carrera muy completa de Fernando de con un coche que no está para más inri saliendo trece acabando séptimo yo creo de mucho valor como cómo ha luchado Fernando I en pista con un coche que no estaba para aunque le

Voz 1375 05:20 el AB ha sido séptimo pero siendo doblaba al final que que llama la atención es que son dos velocidades dentro de la Fórmula uno están los que se va ni de sacar un minuto y pico a los venía por detrás y al final de la carrera faltando me parece que dos o tres vueltas Vettel ha doblado a Fernando Alonso por eso

Voz 1025 05:33 dejan en el charco y no Pedro que entiendo lo que dicen preocupado esa posición del motor Honda porque he dicho Juan otro más a que nos un rato Chaves como ahora resulta que hayan encontrado la clave la piedra filosofal otra de las carreras verás

Voz 3 05:49 bueno a ver si también hay una cosa

Voz 1 05:51 además fiabilidad es decir muy bien pero bueno más carreras de ahí

Voz 1375 05:56 hay por delante que debería hacerlo

Voz 1 05:59 tal no pero hay una cosa importante explicar sacando ha sido doblado sí pero se ha dejado doblar el problema que Fernando digamos que no tenía gasolina para acabar la carrera y entonces ha visto que venía Vettel da dejado quedar una vuelta para hacer una consulta menos sin perder posición si sabes han sido básicamente una decisión muy buena para poder poder acaba de ver la bandera a cuadros porque no se hubiese que sin

Voz 1025 06:21 si hubiera arriesgado igual gasolina in no sé si estará de acuerdo conmigo Pedro porque en por ejemplo ha habido Sauber que lo ha hecho muy bien francamente que están los puntos entre los diez primeros del ex ir luego oye qué desastre Williams que demostración de que quién paga parte un asiento no no no merece estar en esta en esta movida tío

Voz 1 06:41 preocupante en física la verdad es que sí tengo muchos amigos que trabajan en Williams es uno de los equipos grandes históricos de toda la vida y la verdad es que es preocupante porque además bueno pero es que además es que no no entiendo la elección de pilotos entiendo que Straw el tío estaba ahí necesitaba un piloto consagrados y no tienes claro mantenga masa sí ya sabes lo que ir ya sabes que es una cantidad algo que sea un buen piloto Fernando nuca mentón pero es un buen piloto pero el problema es cuando empiezan a fichar pilotos por dinero acaban mal eh acaban siempre mal Q2 y esperó dos

Voz 1375 07:16 sí sí como lo está pasando Julian oye lo último el gas Lee de Toro Rosso que ha terminado la carrera y la realización se centrarán Vettel pero luego se ha ido al equipo Toro Rosso porque un cuarto puesto de gas Lee es como haber ganado la carrera de Pedro

Voz 1 07:27 hombre es un pedazo de redes para Toro Rosso para Honda para Darling que lleva muy pocos antes premio saber hay que felicitarlos a mí no me ha gustado no me ha gustado el mensaje de un poco de épica que tienen entre McLaren y Toro Rosso Honda de la he dicho ahora podemos luchar no que es exactamente las Dani el mismo mensaje Radio que Fernando

Voz 2 07:47 sí vale la pena Australia pero bueno

Voz 1 07:50 yo creo que ese tipo de de polémicas

Voz 2 07:53 el cuarto de estar

Voz 1 07:56 claro por eso digo oye nueve aficionados españoles tenemos otro problema que seamos material pero no exactamente es que queremos que vayan para adelante felicitar todo responda a otra cosa mariposa no como he dicho

Voz 1025 08:09 te te preocupa el segundo set te preocupa que el compite de Saint celeste cantando en las dos primeras carreras no

Voz 1 08:17 no son dos primeras carreras de carros y ha demostrado que tiene la velocidad lo que pasa es que hay que meterla en la vuelta de Q3 no para para puede estar ahí delante pero que bueno no ha hablado con él pero que no se preocupe sería mi mensaje no porque sabemos que está su nivel lo que pasa es que estratégicamente lo han dirigido muy malos para carrera esa es mi opinión las metido en tráfico constantemente se puede adelantar en eh y en con coches más lentos dos tres segundos que es cada cómo estás muerto no sea que no me preocuparía porque tiene la velocidad sino tuviera la velocidad bueno problema es simplemente en con sabes poderla poderle enseñar en el momento que toca no es el momento que importante que es la Q3 y luego en las primeras vueltas de carrera

Voz 1375 09:01 sexto su compañero Hulkenberg por delante de que ha quedado un décimo y la última la semana que viene ya es China no el gran rechina la semana que viene qué tal para los nuestros como base circuito

Voz 1 09:10 pues la verdad es que creo que es bastante mejor que lo dijimos ya en el programa va en era un circuito muy de motor y así lo ha sido no entonces ahora viene un circuito que es más chasis curvas más rápidas y lentas muy muy largas y es un circuito más bueno para los nuestros

Voz 1375 09:29 además siempre ayuda el pollo con almendras cuando se pide que se mira

Voz 2 09:35 estás tú te lo a China te gustaría debatir

Voz 1375 09:37 buenos días que sabes cuál es la mejor noticia de este Gran Premio verás que sigue siendo el récord de circuito el de pero no sé cuántos años Pedro

Voz 2 09:47 pues mira hace trece días increíble lo contento que estoy de verdad algo un pastel nadie sí

Voz 1375 09:55 lo más rápido en este circuito que lo fue Pedro Martínez de la Rosa hace trece años sí sigue manteniendo el récord Pedro

Voz 1025 10:02 de aquella época se pedaleaba

Voz 2 10:04 así se iba sin casco

Voz 1 10:09 pero la verdad es que es muy contento una no porque al final los récords batidos pero bueno al final tienen en pisos de una bruma todo el mundo que este año pero bueno saca este unas

Voz 2 10:18 sí

Voz 1375 10:19 muchos decían este año se cargan el el récord de Pedro pues de momento

Voz 2 10:22 oye el rector ahí estamos elementos Movistar o Fórmula uno olla diurnas que Anas de Camden Lock pulverizada si bien nadie echaba Vito que se sienta a tu lado tú crees

Voz 1 10:32 sobre he mismo que ellas son con unas ganas Iñaki Cano tenía todo tipo de lo que la lastimado mira

Voz 1375 10:39 eh hay que esperar como poco un año más un abrazo Pedro y gracias como si