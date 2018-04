El Sanedrín del Larguero analiza el hipotético pasillo y el derbi liguero

Voz 1 00:00 Bale Larguero con Manu Carreño

Voz 0995 00:08 bueno tenemos una hora por delante está Laura Iberia para preguntar por montón de cuestiones

Voz 1375 00:12 seis hoy de lo que ha dicho Ramos hoy sobre lo que dijo ayer Zidane de no hacerle el pasillo al

Voz 2 00:17 esa vamos a hacer pasillo ya está es una película es una de esas decisión mía ya está no no no va a hacer luego yo entonces qué me estás diciendo

Voz 1375 00:26 el Barça lo rompió esta es una decisión mía punto no vamos a hacer pasillo se acabó se acabó el debate Piqué cuando terminó el partido ligero saber lo que he dicho Zidane no que te parece

Voz 3 00:35 no deberíais haber hecho un pasillo al Real Madrid que era campeón del Mundialito ahora se está hablando de esa hipótesis también de que si sois campeones del Real Madrid cuando yo aquí tendría que hacérselo nosotros había dicho a Zidane que no lo iban a hacer como esto de este tema de de los pasillos recíprocos Barça Madrid y Madrid Barça

Voz 4 00:50 me voy a dormir por la noche

Voz 1375 00:52 gracias pues a pasar una mala noche Villel porque dijo no voy a dormir se lo decía Ricardo Sierra compañero de Movistar Plus a mí no me parece mal que no haga pasillo el Madrid mí no me parece mal lo digo de no me parece más mal que no se hagan pasillo nunca a mí es una norma no escrita ningún sitio que es verdad que está bien que el fair play luego que sino que si no está a la misma competición no se hace que sí sí que hay que hacerla la misma cuantía veréis que me no me parece algo que si no lo hace este marque como antideportivo a mi me lo parece Aminetu parece eh pero vuestra opinión empieza esto a mí

Voz 0239 01:25 me parecería bien

Voz 1375 01:28 de hecho es decirlo pero celebré que tenía ganas de decir

Voz 0239 01:31 bueno pues yo estoy totalmente yo yo pienso mira esto lo bonito digo yo pienso al revés es yo creo que el Real Madrid debería hacer pasillo para quedar por encima en cuanto a grandeza de lo que pasó después Mundialito en el o con el Fútbol Club Barcelona pero una vez que se decide que el Real Madrid no haga pasillo me parece bien que sea el entrenador del Real Madrid al que no le dé más vueltas al asunto yo me acuerdo con lo del Barcelona que empezaron a darse la excusa de que no era la misma competición de que uno decía que era responsable adelanta ahora otro que venía directamente del club final ha sentado delante de un micrófono insecto yo creo que el Real Madrid debería hacer pasillo pero Zidane ha dicho no lo vamos a hacer el responsable soy yo no me pregunta más por el tema voy a zanjar el debate cuadros semanas cinco o las que hagan falta pero no vamos a hacer pasillo y no me voy a ninguna

Voz 1375 02:18 no no lo contrario vamos a estar cinco semanas hablando de esto pero es verdad que me parece que lo sea respeto que lo diga

Voz 0239 02:24 bueno pero creo que me parece bien yo yo creo que el Madrid lo debería haber hecho pero una vez que Zidane decide que el Real Madrid no haga como entrenador y el tío que se pone delante de un micrófono practicamente dos tres veces en semana eh ante los medios de comunicación me parece bien que no ocurra el bulto digan no lo hacemos preguntas lo porque yo lo decirlo claro a mí me parece todo muy cutre sinceramente que yo he visto a los dos equipos a hacer pasillo

Voz 1576 02:48 no creo que nadie sufriera la humillación

Voz 5 02:51 que acabara el mundo era algo que se tomaba con bueno pues con la polémica a la naturalidad

Voz 6 02:58 las que tienen estas cosas y de pronto han pasado unos años que ahora parece que sí le tienes que hacer pasillo al eterno rival que ha ganado un título testas humillando está bajando los pantalones au o qué sé yo pero porque hemos llegado a esto porque hemos llegado a esto es una cosa normal hizo pasillo pitaba el árbitro se jugó un partido ir Passió pasaba ya a la prehistoria porque lo que importaba lo del partido pero los remilgos de unos y de otros no yo no lo hicieron bueno ya lo del Barça me pareció un ridículo pero creo que el Madrid como decía Romero tenía que ser un club señero decir yo el Barcelona ganó la Liga yo voy de acá no es campeón ese día le hago pasillo y ahí luego pita al árbitro y a ver si le meto cinco

Voz 1371 03:38 pero todo porque el Madrid tiene una grandeza re

Voz 0700 03:41 no ficticia para mí Marcos Rey

Voz 0995 03:44 al no ficticia bueno que no le yo creo que la tiene

Voz 0700 03:49 ni hay vida perdona aparentes y muy breve del Madrid

Voz 0995 03:52 fue nosotros los mover

Voz 0700 03:55 eso no si yo estoy tranquilo yo estoy muy tranquilo no hay no hay mejor pasivo para el Barcelona que el entrenador del Madrid un mes antes de visitar el Camp Nou haga esa declaración o sea a mí lo que

Voz 1371 04:05 me llama la atención es que en las últimas Ligas por lo menos la que ganó el Madrid que yo recuerdo te hacen pasillo todos los equipos contra los que juegas el Madrid dará puede hacerle pasillo al Barça y que lo hagan los otros dos que jueguen contra el Barça dos quedaría es peor todavía que alguien se lo hagan en la última en la penúltima Itu en la antepenúltima no lo hagas al Madrid cuando lo ganó con Mourinho se lo hizo el Granada lo hizo el Mallorca entonces a mí me choca que el Madrid que es un equipo que para mí está por encima de estas cosas vea como los equipo que Barceló en el pasillo

Voz 7 04:36 ellos de nosotros no se lo hacemos

Voz 1501 04:39 no que va a quedar peor todavía no firmo debajo de lo que ha dicho gallego hoy en parte de lo que ha hecho Antón al amigo creo que que el Madrid debe ser como quiera ser él no no pesa lo que ha hecho los demás en ningún momento si el Barça cometió el error para mi error y de falta de educación deportiva por así decirlo en un pasillo porque es otra competición ahí me parece absurdo porque parto de la base de la partido gallego qué hacer un pasillo es una humillación Theron pasillos reconocer que otro equipo ha sido campeón aplaudirle durante cuánto un mil More no creo que lleguen las minutos veinte segundos que es absolutamente nada he dicho eso estoy de acuerdo con mano aunque creo que en que se te ha caído bien en el vestuario de la directiva sólo faltaría que ha caído en la decisión decían que que

Voz 1375 05:18 estoy sola sugerido sensiblemente si así populista también esta decisión de Zidane por eso precisamente por eso yo lo que digo que hacer pasillo está bien claro que está bien pero que no hacerlo no es una falta de deportividad y de cortesía hacia el rival denota vio fuera una norma de la Liga que dijera la Liga mira esto en el reglamento dice que al equipo campeón hay que hacerlo para espero que tú lo dejas a a la buena voluntad o no es una decisión libre que toma

Voz 0995 05:42 el problema problema duradera

Voz 0239 05:47 déjame somos Talavera te apareció o te parece populista que a cada uno no puede parecer una cosa las declaraciones de Zidane marcó no te escuche tan rotundo cuando

Voz 0700 05:55 por supuesto no volverle a puso

Voz 6 05:58 bueno no escucha este bien yo

Voz 0700 06:00 dije que el Barça le tenía que hacer pasillo al Madrid

Voz 0239 06:03 no no no no no no no es cuestión de la segunda no escucho muy bien las palabras de Rice reingresado el Barça dejan más si yo no deja pero yo sabía que a mí me pasó cuatro uno el Madrid metió aquel para mí la vez pregunta Diego Gallego que yo he visto un montón de pasillos por lo tanto no pasa nada no le vestuarios me parecía una anécdota dicho esto te comento acabas de decir que las declaraciones decidan te parecen populistas lo subió te pregunto te pareció exactamente

Voz 0700 06:34 igual de populista las pues de Valverde el puesto porque y no no yo no puedo pues no estabas aquel día escuchando la radio porque yo he defendido que el Barça tenía que hacer pasillo al Madrid como entiendo que el Madrid tiene que hacer pasillo al Barça Wall o el o el Atlético de Madrid lo que no entiendo IS IS una impresión mía como bien dice Jesús es que esto se ha convertido en en una humillación usted como deportista le hace el pasillo lo intente meterle cinco seis siete al Barça o al Madrid o al Atlético de Madrid pero esta esta sensación de que es humillación porque

Voz 0995 07:05 el obviamente reconocer que es lo eso yo creo yo yo creo que las

Voz 1576 07:08 tres perdona Pulido yo creo que la Q3 ya explicado perfectamente gallego y poco más eran ir del pasillo creo que lo grave de lo que ha pasado en los últimos días es que Zidane que ha sido un jugador muy importante a su mejor importante de el del Real Madrid que crea que está por encima de la historia del Real Madrid y que él diga me igual se han sugerido yo creo que sí yo cobro ha salido el pero en cualquier caso sobre ello pero el SAP en cualquier

Voz 1375 07:33 cabe de sombra que ese mensaje cae muy bien

Voz 1576 07:35 el caso se crea que está por encima su decisión está por encima de un club como el rama digo la Historia que tiene el Real Madrid para tomar esa decisión o decir que es la decisión sale del yo creo que se ha extralimitado muchísimo y que el que peor queda en este capítulo de lo del pasillo desde el otro día en la rueda de prensa previa es el propio Zidane

Voz 0995 07:53 porque a ver Julia yo lo hago yo

Voz 1375 07:57 o sea que

Voz 6 07:58 por qué y quién ha pervertido estos del pasillo porque está paso de ser un acto de respeto hacia el rival ganadora en consideración a convertirse en una humillación en algún momento esto sea transformado en esto

Voz 1375 08:13 tal y creo que lo pasamos debajo el futbolín no

Voz 0995 08:15 fíjate te hacemos José podamos creo que esto lo que

Voz 6 08:18 lo que hace es que pierde el mundo del fútbol en definitiva porque lo hace peor no antes lo hacía como más noble

Voz 0995 08:23 yo ahora es menos noble pero el pasado

Voz 6 08:26 preguntado por quién ha pervertido la relación de Madrid Barça

Voz 0995 08:28 quiero decir rivalidad siempre ha habido mucha muy Madrid mira a ver acaba murió

Voz 6 08:35 teórica insta a devolver a la nobleza algo que había perdido el Barça

Voz 0995 08:39 pero si el Madrid ha perdido esta oportunidad

Voz 6 08:42 se ha igualado igualado en la Q3 al Barça

Voz 1296 08:46 por su vida se permitió hace unos años con un tal Mourinho que decidió que era correcto irse de una final de Copa tras son buenas pero ya es otras sí sí sí eso pero estamos hablando de quién perdió esa relación

Voz 0995 08:59 pero vemos

Voz 1296 09:03 sí sí este año abrió aquí pero quiero quiero que él sí acabó el Barça colocó al no hacer el pasillo tras el año sobre todo contra sí

Voz 0995 09:12 que los te lo pone difícil al tenista enough

Voz 0239 09:19 preferido a Mourinho que yo no sé sospechosos hebreo Mourinho es el que más amo la historia del Real Madrid dicho esto no es tan difícil decir en el Barça se equivocó

Voz 0995 09:28 vamos a Jordi Martí han hablado de yo creo que la premisa no cabe Jordi el equipo

Voz 0985 09:34 hago punto no una pregunta si esta decisión la va a ir tomando cada entrenador de los trece o catorce que han pasado en los últimos

Voz 1375 09:40 de que esta no la toman a entrenarme no quiero decirlo que pregunta

Voz 0985 09:43 como no yo escuchaba al admiro y he escuchado Lucas Vázquez decir que esto es una cosa del míster eh yo escuchaba Zidane decir que es una cosa suya la pregunta que os hago es una pregunta sólo eh esta decisión de hacer honor pasillo la va a tomar cada uno de los doce trece entrenadores que concurren en los últimos años o es una decisión del club

Voz 0995 10:00 debería ser una decisión del club

Voz 1375 10:04 lo que ocurre es que tú que vosotros creéis que Zidane diría esa frase Si sabe que en el club existe la decisión firme de hacer el pasillo al Barça

Voz 0985 10:11 pero el dice que es cosa suya

Voz 1375 10:13 mientras que es bello de lo que pasa que Zidane sabe de sobra que no hay ningún ánimo pero para hacer ese posible porque que es cuestión de Yuri

Voz 0985 10:22 lo qué pasará

Voz 1296 10:23 ahí viene el matiz con Valverde pero en rueda de prensa cuando el club ha asumido ya la decisión de no hacer pases

Voz 6 10:29 claro pero quién me responde la pregunta es que a mí me parece un error porque el pasillo el pasillo lo hacen

Voz 0995 10:34 los jugadores los postes

Voz 6 10:39 es mentira que los pasillos los hayan decidido los clubes los dedos para hacer no reconocen quizá a otros dieciséis se cambian durante un año no empresario a dieciséis dio Jesé cambian en otro esos son los que hacen el pasillo es decir que si unos no hacen el pasillo o los otros hacen el pasillo los culpables son los jugadores por su puesto que te va a venir un presidente a decir hoy dieron la facilidad estos tú dices me perdone luego otras

Voz 1576 11:03 digo que queda estoy acuerdo contigo pero tú no crees que queda comprometida la imagen del Real Madrid

Voz 1371 11:07 os va a hablar de los jugadores que no han hecho el paseíllo hombre ahora ahora sí porque

Voz 0995 11:12 no pero es que esta es una decisión del entrenador no pero aquí ha quedado a la imagen de Zidane para lo decidan no le tenía que no ha quedado comprometida en este día de Romero te otra manera pero sí otra marca una frase la dice José Mourinho tienes

Voz 1576 11:29 pidiendo la dimisión ellos Romer

Voz 0239 11:32 pero yo cobro yo creo que en esto el pasado cuenta luego quiero decir una cosa por lo que han dicho lo de Valverde Zidane ha sido claro Valverde dijo que yo no creo en los pasillos

Voz 0995 11:40 estado que el pasado enero

Voz 1296 11:44 te pido más en una humillación en reconoce

Voz 0995 11:47 es lo que pasa es que verde dijo eso Sage masa que va

Voz 0239 11:49 le dijo en una rueda de prensa a la una de la tarde y a las tres estaba sacando unas unas imágenes en las que Valverde entrenando al Villarreal le hacía el pasillo

Voz 0995 11:57 creo que el fuego Álvarez y hubo que asumirlo

Voz 0239 11:59 te convierte convierten esto medir a toda la gente por el mismo rasero interesado tendrá sobre estoy tú

Voz 0995 12:05 no pues que al final yo creo que eso es una anécdota porque hablan

Voz 1670 12:08 de respeto hacia el otro club el mayor respeto hacia el otro clubes no tirarte dentro del área es no intentar engañar a un compañero de profesión es el mayor respeto que tiene un deportista todo lo demás son historias yo no me he mojado porque tengo pensamientos un poco enfrentados porque burla a mi me gusta el paro

Voz 0995 12:23 yo por el Pacto Nacional de respeto bien te lo has visto

Voz 1375 12:26 a hay que criminal y hemos visto en caliente

Voz 0995 12:28 canales según acá el partido en las calles el camino al a recibir la medalla hace Ikeda bien lo que pasa que en estos tiempos los mínimos del Twitter de ridiculizar al rival se ha convertido en las ganas de humillar al día siguiente la foto Cristiano es lo que habrá que dar ejemplo y hacerlo con trajes más le ha perdido una oportunidad brillante decir tengo más señorío

Voz 1296 12:52 no digo que precisamente propia cuenta Pablo desde el Twitter de los Més Barça y Madrid Barça y Madrid han perdido una gran oportunidad de sentar cátedra de dar ejemplo a todos de Señorío de respeto y de reconocimiento al rival pero

Voz 1501 13:03 los deportistas de elite tiene que estar por encima de Twitter de lo que llevamos nosotros de lo que son deportistas de élite que luego ellos se ven cara a cara en el túnel de los toros y luego en el terreno de juego que no tiene nada que ver con lo que encuentro

Voz 0995 13:13 bueno mayor mucho acá

Voz 1375 13:16 vamos con el pasillo bien te dan lo he dicho ya está ya ha dicho que ha zanjado el debate aunque creo que va a ser lo contrario vamos a estar cuatro semanas hablando el pasillo hasta que se da por perdida la Liga

Voz 0995 13:26 entonces no hombre eso yo creo que piensa que el Madrid no no no

Voz 0700 13:31 a última rueda de prensa exactamente por eso lo digo y bueno no no a la anterior ante la no lo escuchaba o no sí claro lo ha dicho que el objetivo objetivos al segundo puesto al principio

Voz 6 13:42 este me gustaría decir una cosa

Voz 0700 13:44 de esta semana eso es un éxito para para un club como el Madrid

Voz 0995 13:47 ya veremos no no no estamos hablando de Liga no estamos hablando de una temporada ver aquello está está

Voz 0700 13:53 es una buena temporada en Madrid hasta ahora eso es obvio

Voz 0995 13:56 la pregunta que es obvia gallego quería cerrar el pasillo

Voz 6 13:58 la semana hemos presenciado todo todos un acto hice se ha llenado la boca de decir que señora la afición de la Juventus aplaudiendo a un jugador que te ha metido un gol que te

Voz 1375 14:11 no pero si no le aplauden no tienes que criminalizar la afición de la Juve claro es a lo que voy qué bonito pues claro hay que es bonito se lo que pasa es que tienen que aplaudir ahora todas las aficiones a los rivales pero a lo mejor sí o a lo mejor no pero si nadie les obliga harán lo que les de la gana como alguien elige si tienen que aplaudir no tiene que aplaudir me parece que es tan libre en la aplaudir a Cristiano Ronaldo como él lo aplaudirles sí pero

Voz 6 14:31 la semana que ahora lo que yo doy no Claudia me sí

Voz 1375 14:33 que es una mala sino una tiene pero moldavo de Christian

Voz 6 14:36 Larralde y esa misma semana Madrid o no luego paseo al Barcelona

Voz 0995 14:39 o chico pero sí que además es una chorrada así no decía a Piqué el otro ya que tengan un grupo de jugadores que se llevan de maravilla que son socios en negocios joder si entre ellos se llevan de madre ponen en el túnel de vestuarios están chocando están abonando tan que hagan el paseo su última Fazio de Madrid al Barça del Barça al Madrid perdón en el que decía Marcos de registro uno fue precioso sí estaba allí cabe aplaudiendo acercar Raúl daba la mano Maika hijo de maravilla lo que dicho bueno claro

Voz 0985 15:07 a Pablo todos los gestos todos los gestos que contribuyan a fair play a la deportividad ya la concordia no sobran yo creo que el Barça y el Madrid tienen que recapacitar y alcanzar un acuerdo para que se recupere el pasillo como ejemplo que decía fuck y con mucho acierto a mi parecer de concordia deportividad y fair play ahora creo que ha acabado más como siempre es el portavoz del Barcelona Gerard Piqué que ha dicho oye yo voy a dormir la mar de tranquilo porque mi preocupación no es tanto el pasillo sino el triplete y ganar la Liga

Voz 1375 15:38 ha terminado el master Augusta Borja Juan Vitoria para Patrick Beat que miedo que cara de miedo tenía en ese último par al final consiguió embocar se lleva su primer grande con veintisiete años Le llaman Capitán América

Voz 6 15:48 ya es de Texas hicieron

Voz 0995 15:50 me decía que se eleva en la semana de el Gran Slam

Voz 8 15:53 me gusta se cansaba mucho el fin de semana porque trabajaba mucho te la semana pues debe ser que ha hecho menos entre semana para llegar fresco al fin de semana lo importante que Jon Rahm ha quedado cuarto que tiene veintitrés años su mejor puesto en un mayor y que estamos ante un golfista con un nivel y un futuro espectáculo

Voz 1375 16:07 a este tío le van a hacer pasillo desde hace siempre según eso es una regla del máster Augusta al ganador el hacen sino todos eh

Voz 9 16:16 aprovecharon madre mía seguro que tienen Te7 extrabajador deben cuando le den el cheque fíjate que por Barreda

Voz 1501 16:25 para cuanto con millones de dólares

Voz 1375 16:27 yo no fue gracias Borja

Voz 1501 16:30 me ha parecido que el Madrid hubiera parecido

Voz 1375 16:32 más hoy en el en el derbi que me ha gustado bastante que me han partido donde hemos visto muchas ocasiones de gol donde hemos visto a dos grandes porteros Oblak que Keylor Navas donde hemos estado Cristiano Ronaldo y a Griezmann marcar los dos luego hablamos de lo de Griezmann al final del partido al periodista con la palabra la Oca en un acto de esos que tampoco tiene mucho sentido pero

Voz 0700 16:54 esto es educación esta también esto eh por qué suban su sueldo atender a las televisiones contagioso ha sido tremendo claro que es un profesional dado que la palabra en la boca y usted se tiene que estar las tres pregunta a su cuatro preguntas de rigor mira está el sonido hay tirar

Voz 10 17:13 sí es él cumple de mi hija entonces era el país Antoine

Voz 1576 17:18 uno tiene en mente al Barcelona o ahora tiene

Voz 0995 17:20 mente la segunda posición tengo en mente el partido

Voz 10 17:23 pues sólo el partido del domingo y luego ya veremos hasta donde podamos

Voz 0995 17:27 él se quedaba en el Bernabéu marquen los derbis ya inspira nada Celia Javi marcar pero ya

Voz 1375 17:32 ha dicho y aquí se acaba la entrevista bueno no era una pregunta

Voz 0995 17:35 sí sí sí la verdad es que si sale una presto una entrevista

Voz 1375 17:37 correcta educada en Harvard pero si sale bien Rosetti al paso sí sí

Voz 1501 17:41 que el papelón de Griezmann que no es la primera vez que lo hace lo hemos comentado cuando algún compañero de de Mediapro a Celia zurdo no le mira cara a alguna que otra vez no es el más educado en este caso Antoine Gallimard

Voz 1375 17:51 el partidos parecía justo el empate a uno

Voz 1501 17:53 a mí sí yo sí yo pensaba que iba a ser peor partido estoy acuerdo contigo que que hemos visto algo mejor creo casi derbi en el sentido de la de la rivalidad de pelear lo que competir más tiempo de lo que yo esperaba pero creo que con los cambios los dos entrenadores han dado mensaje genes la la la grada al sus jugadores uno ha quitado a Cristiano Ronaldo lo otro que acabó el partido y uno uno y yo creo que todos con no no digo todos contentos porque el Real Madrid creo que ha hecho ha intentado ya querido ganar más que el Atlético de Madrid que le valía perfectamente el empate y lo comprendo es el que estaba en en posición predominante pero dentro de un buen espectáculo más de lo que yo pensaba creo que que esto que esté tan descafeinado la Liga ya se nota que no se den no digo para a salida pensábamos yo por lo menos por eso que dices tú por el tema clasificatorio pensaba que el partido va a ser algo peor au plomizo y yo creo que

Voz 1375 18:42 arriba también de ritmo yo creo que la primera parte

Voz 1501 18:44 ahí te ha sido muy buena yo creo que ha sido claramente superior ya tenido mejores ocasiones y luego lo que en la segunda parte a raíz del gol de Cristiano yo creo que hemos visto al al mejor Atlético de Madrid yo creo que ha empatado creo que ha tenido ocasiones para haber puesto por delante que hubiéramos visto el que hubiera pasado y luego es verdad que ha tenido la última Ramos que ese tiro de falta que ha sacado Black pero yo creo que en líneas generales es mejor mucho mejor el drama en la primera creo que ha estado equilibrado incluso mejor por momentos y la segunda

Voz 1375 19:11 en un partido bastante bonito sobre todo por eso porque

Voz 1501 19:13 han aparecido las grandes estrellas de los dos equipos marcando han aparecido hombres importantes como son los porteros creo que por momentos ha habido muy buenos minutos de algunos jugadores y creo que lo hemos hecho más daño Granger querido largos

Voz 1375 19:26 aunque ahora yo creo que lo mejor a Romero

Voz 0995 19:28 mejora Romero Bale cuando Juan Izquierda eh

Voz 0239 19:30 sí ha habido dos ratito son que jugó la izquierda cuando cuando el Real Madrid juega cuatro cuatro dos y estaba Cristiano Ronaldo en el campo Bell

Voz 1 19:38 no no no acabó de de de

Voz 0239 19:40 por su mejor versión pero sí que es verdad que la segunda parte la puesto una pelota precisando a Cristiano Ronaldo jugando por la izquierda piedra natural y luego tampoco es que haya hecho un partido espectacular pero para mí en términos generales ha podido ser yo creo que el mejor del Real Madrid a mi me parece que el partido hasta entretenido que el partido hasta o sea un buen partido de fútbol pero para que un derbi enamore a la gente le falta una cosa que es primordial que yo creo que es la pasión

Voz 6 20:03 Navidad dio Piqué jugase algo claro

Voz 0239 20:05 yo creo que la no claro no ha habido pasión se se notaba en el públicos anotaba bueno menos el Cholo Simeone que desde el primer minuto de juego a punto de meterse en el terreno de juego que lo vive con intensidad se parece que para calificar a este partido de un gran choque le ha faltado pasión y no la ha tenido desde el minuto cero no caer a la cuarta

Voz 0985 20:21 la plaza no es jugarse nada me pregunto pero oye yo eso lo abre yo si fuera

Voz 6 20:27 que no madridista que estoy antípodas

Voz 0985 20:29 hoy realmente tendrá la sensación tras el Valencia supera

Voz 0995 20:33 eso se nota que estamos aquí porque el no está loco

Voz 1501 20:36 pensando en la Champions bueno fuera seguido mayores

Voz 0995 20:41 hasta que termine la aplicación no lo Jordi Pujol yo Jordi cada día según

Voz 0985 20:49 es que me repito en este asunto ya lo comprendo que esto pueda molestar pero es que no salgo de mi asombro con la naturalidad con la que aceptamos que el Real Madrid cae a la cuarta posición

Voz 6 20:59 el mete de acuerdo

Voz 0985 21:00 Mario que perdona es que el compañero echarían García Luque a la vanguardia nos acaba de recordar que hace dieciocho años que no se producía este circunstancia la jornada número treinta y uno oye vamos a ver yo he visto te cristianos salido en un momento también de bueno el seguidor del Real Madrid comparte esta satisfacción

Voz 6 21:17 a mí lo que me sorprende de esto Jordi M la naturalidad con la que ya se habla de que da igual quedar tercero

Voz 0995 21:23 no que es un hecho que da igual si el Barça da igual es una

Voz 1501 21:29 vez una vez que el sistema te dejan de ir solamente los campeones iba el primer el segundo da igual si es primero que segundo ante el Comillas Madrid cuatro da igual ser segundo tercero que cuarto igual no soy mate quitas la previa da igual es el cuarto ya dijo a la prensa porque al madridista no les vale para nada no ser primero no le vale para nada no se primero y una regionales primero treguas el segundo tercero cuarto y todo está supeditado a la Chan

Voz 6 21:53 ahora el Madrid que da igual que sea

Voz 0995 21:55 Madrid Madrid Madrid cae en Champions el madridista la temporada ha sido una porquería al que hoy si el Madrid gana la Champions al igual que la posición quita al día hoy no

Voz 1501 22:12 te vas a las al que ya pero el que sale ya ha disputado la Liga el Madrid ha perdido que ya no se puede hacer nada

Voz 0700 22:17 no no no es que el Via marcó no nos ha lo que el Madrid no la competido porque el mes de diciembre de diciembre hasta abril de Madrid ha perdido la menor no ha podido ser yo le pido perdón perdió difería bando

Voz 1375 22:32 la satisfacción de los culés deberán Madrid IV la entiendo creo de verdad que no me pregunto igual yo estoy equivocado Jordi pero deberá gris que el madridista va a ser mucho más feliz si el equipo acaba tercero en vez de cuarto a quince o alguien Shetty

Voz 0995 22:43 pero del Barça no más vivo Liga

Voz 1296 22:46 ha de ser un poco crítico con un Real Madrid que en esta Liga

Voz 0995 22:50 bueno pero eso no tiene que haber una cosa es decir que el Real Madrid ha sido un desastre con mayúsculas en la Liga y otra cosa es que a estas alturas de la Liga al madridista lo de igual tercera diecisiete sí que guarda dicho el año pasado únicamente en Europa porque ha hecho el ridículo Sexto Piso flaco eso es lo que efectivamente son películas Liga el por eso para Gallego es que ha hecho el ritmo Liga pero iba a decir es que le han pitado en su campo Ileana caso es indiscutible en noviembre

Voz 6 23:17 la Liga se perdió cuando el Barça no del Bernabéu claro es que han pasado tres llegamos a salir el desastre al sigamos diciendo lo mismo que dijimos hace tres meses no quedar tercero quedar cuarto a quince a diecisiete puntos sale mal ahora mismo lo mismos pocas veces

Voz 0995 23:31 la prueba de cargo

Voz 1670 23:33 pocas veces he estado tan de acuerdo con Mario Ágreda hay dos panoramas posibles el Madrid unos ganar la Champions otros no ganar la Champions vamos a ver si el Málaga II no no es que si el Madrid no gana la Champions y acaba segundo es el mismo fracaso que si no gana la Champions acaba cuarto

Voz 0995 23:48 yo si el Madrid gana la Champions da exactamente igual quedar segundo que quedar cuartos efectivamente habló que empieza

Voz 1371 23:56 en segundo y cuarto de verdad que el Madrid me sorprende era que el año pasado

Voz 1501 24:01 todo ello ellos escuchaba y cuando estaba

Voz 1371 24:04 jugando el Atlético de Madrid la tercera plaza con el Sevilla

Voz 1576 24:07 era un auténtico desastre Si el Sevilla que es un equipo teóricamente inferior que da antes

Voz 1371 24:12 el cuarto que se diera campeones era absoluta lo cual disfrutan igual que el Real Madrid quede cuarto en la previa Zidane habla de quedar segundo que surgen Talavera euros escuchando Mario segundo no después de terminar Romero que pierdo el hilo obras mucha Mario a ver llega en un partido muy importante que viene lanzado en el mejor me seguramente de la temporada no es capaz de ganar Atlético de Madrid pero se cae a la cuarta plaza Talavera pero

Voz 0239 24:40 el tú es el que mejor pues responder a esta pregunta porque de todos los que de los que estamos hablando Meana hasta en los alrededores del Bernabéu yo estado dentro y tú has estado dentro tú realmente has visto la afición del Real Madrid que por cierto lleva pitando toda la temporada menos el el último mes lleva pitando toda la temporada en todos los partidos a algún futbolista del Real Madrid en todos los partidos en las competiciones de Santiago Bernabéu tú has estado hoy en el campo anota o a la afición del Real Madrid a la afición del Bernabéu tres este por quedar segundo tercero cuarto

Voz 0995 25:10 pero bueno estoy estoy el estropicio como tenía una cabina deja preguntará

Voz 0239 25:14 deja deja repondrá para Benasque

Voz 0995 25:16 mía primero a ordenar Talavera tardar

Voz 1576 25:20 escúchame lo que está claro es que hoy lo que te veo y lo has dicho tú no estaba lleno yo pero no pudieron del Real Madrid saxo EB evidentemente la afición del Real Madrid al igual que el equipo y al igual

Voz 0995 25:30 Pepa sabes duda

Voz 1576 25:31 tiene la bala de la Liga de Campeones pero eso que espera un elogio

Voz 0700 25:35 eso va a cambiar por la temporada para vino para más que y los Real Madrid diciendo Jordi lo que te está viendo Pulido ex consejero del agua del campo

Voz 1576 25:45 peones que evidentemente te va a marcar la temporada para bien o mal no puede tapar Iker

Voz 6 25:50 pero la normalidad absoluta vosotros lo estáis diciendo Moritz en el siendo en el carrusel Alfredo Relaño

Voz 0985 25:58 el sino lo escuchado mal y sobre sobretodo Tomás Roncero dicen

Voz 6 26:02 para al madridista hombre ver que el Atlético les supera ganó la cuarta parte

Voz 0985 26:06 esa pues es una cosa que nos dan

Voz 6 26:09 a la gente llorando yo sé que

Voz 0995 26:12 bueno que armar esta será una pero pero

Voz 0239 26:20 mentira pero es una mentira

Voz 0985 26:22 Diez indica es de las últimas diez

Voz 0239 26:26 cuatro correcto y tres de la base de que repita AIS una mentira no se convierte en realidad cuál es es mentira que en el Real Madrid o en la prensa que habitualmente cubre la información del Real Madrid no haya existido autocrítica porque

Voz 0995 26:40 el Real Madrid ha tirado la Liga del Bernabéu les da igual quedar terceros cuartos no según yo percibo

Voz 0239 26:47 ah sí

Voz 1371 26:48 creo yo creo que son cosas diferentes el análisis periodístico analizar que el Madrid no puede quedar cuarto el sentir de la afición del Madrid el Madrid se desconectó de la Liga cuando la perdió yo percibo que la gente ya protestó por ello piensan que esa pena ya está pagada el equipo que ahora sólo tienen que pensar en ganar la Liga de Campeones

Voz 6 27:11 o sea que se llama imagen y otra cosa es que se llama honra y eso yo sé que está en desuso pero eso está ahí

Voz 0239 27:18 yo me niego a pensar que el madridista al Madrigal

Voz 6 27:20 exactamente igual déjame que termine ganar o perder contra el Atlético de Madrid me niego a pensar eso me niego a pensar que el madridista le da igual oiga

Voz 0995 27:30 bueno pues te digo una cosa no estamos hablando de lo mismo a ver Pablo al madridista no le da igual perder el cero cuatro diciendo que hay una cosa que se llama imagen y el mal

Voz 6 27:42 no puede dar esta imagen de aquí a final

Voz 0995 27:44 a ver si no compitan en las urnas

Voz 1670 27:47 más semanal lo está haciendo mejor que en todo el año Giggs es cuando mejor lo está

Voz 5 27:50 no era más bien breve diciembre pero que saldrá al madridista no va a ir o

Voz 1670 27:57 a quemar las papeleras si queda segundo te aseguro

Voz 1375 28:00 harto ya seguro seguro que si el Madrid tuviera la pretemporada que tiene preparada la gira por Asia Estados Unidos y quedar cuarto te obliga a jugar la previa ya te digo yo no daría lo mismo pero desde que ahora hace un osea segundo de lo tienen previa entiendo gracias al Madrid

Voz 1296 28:16 siento que al Madrid le pueda dar igual que ayer tercero cuarto lo que me niego a creer es que al madridista le pueda dar igual quedar tercero cuando aún no no pasarse toda una Liga a quince

Voz 0995 28:26 no le da igual más del Barça le igual eso le da igual es otro debate que digo es que soy ya o jugar todo el año está más preocupado

Voz 1375 28:34 anti madridista que lo que tenemos que tirar ella y cerramos

Voz 4 28:44 co

Voz 11 28:47 no te pierdes la semana del veinte por ciento de descuento de Carrefour hoy por ejemplo tiene un veinte por ciento de descuento en todos los congelado si helados y mañana otro veinte por ciento En por impago en nuestra secciones de carnicería charcutería como eje hablen

Voz 1 29:04 Carrefour mejor hipermercados del año

Voz 13 29:09 zetas buscan la pureza espiritual dijo si todos nuestros placeres materiales la comida o el sexo y ahora voy a hacer una pregunta hay muchos aspectos escuchando la radio

Voz 14 29:27 el mismo acto el sexo así que este programa nos interesa habla de sexo

Voz 15 29:40 sabemos que tus noches con sexo son muy apetecibles por eso queremos que nos incluya hacen ellas

Voz 0995 29:46 hablar contigo

Voz 1 29:49 madrugada del domingo la vida

Voz 15 29:51 el sexo son mucho más divertidos contigo

Voz 1 29:55 esta cadena muy

Voz 9 30:00 cuánto puede lo que allí vivir Cayetano Padilla no fuera de Juan Sebastian buenas noches enhorabuena de verdad gracias José María me traía muy buenas noches Enrique que buenas noches buenas noches Manolo Miguel Ángel Perera Miguel Ángel buenas noches buenas noches enhorabuena tu césped del Torío Arlen para los la cabina ser todos los domingos textiles todos y media de la madrugada una hora menos en Canarias con Manuel Molés saludos muy buenas noches tiempo de toros en la Cadena Ser en España en todo México la cadena Platinum y Radio Quito en Ecuador en Caracol en toda Colombia los toros en la SER pasión global por la tauromaquia

Voz 16 30:56 con la entrada

Voz 0995 30:58 hasta ahora borra el día en que llevas años

Voz 16 31:01 desplazando a la porra aquí la porra

Voz 17 31:03 la de arribo se descarga de nuestra aplicación participa advierta los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros tu vida cambie

Voz 1 31:19 cambio

Voz 0995 31:21 la nota el primero en la realizarlo

Voz 1 31:23 si todos los goles

Voz 6 31:26 la Cadena SER

Voz 1 31:35 el Larguero con Manu Carreño bueno

Voz 1375 31:38 sanedrín que no paran y durante la pausa pero dejadme que dediquemos cinco minutos más al Barça porque me voy con la Fórmula uno con Ponseti con Pedro Martínez de la Rosa eh ayer Victoria del Barça que ha igualado otro récord el de la Real Sociedad de jornadas invicta que tiene pinta de que puede acabar toda la temporada sin perder un partido

Voz 0985 31:57 Jordi Marcos flaqueó Bonomi también me gustó mucho escucha para López Ufarte decírselo Lane en Mundo Deportivo que si alguien tenía que batir el récord que sea el Fútbol Club Barcelona me parece que este comentario tiene que llenar de orgullo al Barcelona yo tengo un recuerdo fantástico de aquella real en la que jugaba Arconada Satrústegui el mismo López Ufarte que ahora mencionado también pero luego recaló en el Fútbol Club Barcelona son treinta y ocho partidos sin perder y nos habla la de un Barça de Valverde más sólido y más compacto y final mente quiero citar este récord porque el día que Messi se retire dentro de seis siete ocho años veremos cómo quedará la vitrina como estaba la vitrina antes de que Messi empezar a jugar no la dejará cuántas cabezas de Messi aparecerán donde ahora mismo hay otros trofeos y otros títulos Messi dio un nuevo recital y por tanto hay que agradecerle básicamente básicamente a en la consecución de este recorte

Voz 1375 32:54 eh eh eh con el con la misma cantinela Un poco de toda la temporada no los resultados amplios el juego notan notan convincente pero

Voz 0700 33:01 que no pierdes un partido y compartió sí pero es que al final empezamos así en septiembre sí sí sí claro claro empezamos no es que el Barça juega contra nadie el Barça va a Mestalla no pierde el van sigue sin sin sin jugar contra nadie el Atlético lo somete durante la primera media hora en el Wanda y al final el Atlético acaba pidiendo la hora va al Bernabéu y acaba ganar cero tres al final lo que está haciendo el Barça gusto no gusté tiene un mérito espectacular yo creo que pase modifica este las treinta y ocho jornadas sin perder es decir la Liga de inicio a fin es solo

Voz 1375 33:30 alguien alguna decrete el Madrid en los años tren

Voz 0995 33:32 la ley no yo no tengo aquí el Madrid los años treinta y luego una vez por ahí no época fíjate lo que estamos ahora

Voz 0700 33:41 bueno si dejas algún partido Leo Messi bueno en la medida en que a descansar a descansar alguno eh el el madridista tres partidos de ganar la Champions el Barça está a seis partidos de ganar un triplete y eso no es muy no es fácil

Voz 1501 33:57 no

Voz 0700 33:57 no tiene la final de Copa tiene la posibilidad de de meterse en la semifinal en función de lo que haga el martes se en el campo de la Roma con el cuatro uno y a partir de aquí lo que ha hecho Valverde viniendo de donde venía recordemos todos la tunda que le pegó el Madrid en agosto en la Supercopa uno tres en el Camp Nou dos cero en el Bernabéu y ahí construye un equipo que sólo ha perdido un partido de los últimos cuarenta y siete

Voz 1375 34:19 mira me dice Álvaro Benito que el Madrid de la XXXI treinta

Voz 7 34:22 y el Athletic Club de Bilbao en la XXIX treinta repiten S

Voz 1375 34:26 el Athletic Club de Bilbao pero oiga oiga estaba estas despistado veintinueve treinta y en Madrid en la XXXI no

Voz 6 34:32 en ese momento al que alude Marcos en agosto de del año pasado nadie absolutamente nadie hubiese firmado esta temporada del Barça pero cuando

Voz 0995 34:41 te digo nadie nadie nadie nadie ni Messi ni volverse un vuelco que ha dado Valverde el mérito

Voz 6 34:49 la manera que ha tenido de de de gestionar donarlo todo y de cambiar completamente el curso de lo que pensamos que iba a ser la temporada es el gran mérito del Barça de este año más allá de que termine ganando X títulos

Voz 0700 35:01 no dos o tres son inmensas

Voz 0995 35:03 no pero vamos a ver el brote casi todas vamos a ver el broche que está ahora ya lo sé pero que yo no sé lo qué va a pasar mañana por la tú crees que va el barcelonista firma ganar Liga

Voz 1371 35:14 para que el Madrid gane la Champions bueno el

Voz 0995 35:16 el caso es que llevamos cada noche hablando dado que no están los mismos que está muy bien ganar cinco blando

Voz 0700 35:27 de bueno pero es que el vaso que tiene que hacer es intentar ganar la Liga la Copa la Champions claro que sí que sabe el Barça es que puede ganar la Liga la Copa la Champions el Madrid sólo podrán a la Champions

Voz 1375 35:36 los estaba recordando y tú en la pausa que el año de la séptima del Madrid que Madrid quedó quinto ese año ganó la Liga y la Copa el Barça sin embargo siempre habló del año de la séptima del Madrid quedarme

Voz 1371 35:47 a la cama sin decir que me da bastante rabia que el Barça llegó

Voz 1501 35:50 hola el récord de la Real creo que era un récord muy bonito que es un Barça creo que diga Marcos Jordi que tiene mucho mérito tremendo pero cero romántico no tiene era un récord precioso del fútbol español es una pena que haya marcado el gol es el Barça el otro día en el Pizjuán poco perderlo perfecto en el campo Villa ayer es que era inviable yo intenté ser del Leganés partido una opción desde el punto de vista romántico es una pena que este Barça tan

Voz 1371 36:15 poco bonito le haya quitado un récord a una Real tan brillante como aquella me da una rabia tremenda y ojalá Marcelino gane la semana que viene por lo menos lo igual

Voz 1501 36:22 en INAR los superen porque siente que otras que no

Voz 1296 36:26 el chico curioso de aquella reales que no gana la Liga que el año que ganó el Madrid

Voz 9 36:30 bueno la una y doce julio saben cómo están los antes también intensidad Galliano exactamente entre John ir

Voz 6 36:39 sin hablar de motos motos bueno de motos quiero decir una cosa

Voz 0995 36:42 sí me voy a si

Voz 6 36:44 yo no me voy a Valentino Rossi le ha gustado mucho el teatro durante toda su carrera y hoy es otra prueba marque se ha equivocado pero que Rossi un con lo que ha sido Rossi venga diciendo que este chaval está un poco loco a pagar llevan

Voz 1375 36:57 es yo lo he dicho empezando ya se ha pasado de frenada Márquez en la pista y Rossi en la sala de prensa que habría que sancionar a Márquez vale pero de ahí a la rajada ahorros y demás venga

Voz 0995 37:07 mira que venir Rossi por el abuso del domingo por lo que es

Voz 1296 37:10 es nuestra que estamos en pequeños apuntes de pie de página eso incluso he dicho esto sabes dónde diría muy bien en la tele con la tele porque encima dio el tráfico

Voz 1375 37:20 bien oye me voy que estaba fórmula uno que os comento un tuit que mañana veremos también en varios sitios lo ha puesto Name con una foto junto con Messi con un sombrero de copa de fiesta tal así los dos como sonriendo mirando a la cámara de este año en París Neymar pero dicen dicen animar si puede ser tiene pinta pero dicen Aimar en esa foto que ha utilizado de no se sabe cuándo el texto es de

Voz 1576 37:45 hoy dice Cuando yo y mi amigo Leo Messi nos unimos

Voz 1375 37:49 grandes cosas acontecen Jauja cuidar les voy a contar mal

Voz 7 37:53 estén atentos no

Voz 0995 37:57 estamos a todos

Voz 0700 38:00 alma de ficha Messi