El Larguero: Ferrer, el Sanedrín de los domingos y De la Rosa con la Fórmula 1 (08/04/2018)

Voz 1 00:00 poco

Voz 2 00:07 Temas

Voz 1375 00:31 o barquito bingos podríamos hacer seis Larguero y a unos quedarían cosas por contar porque esos domingos que te sientas delante de la tele y te pones a ver la radio no paras hasta esta hora de la noche donde todavía siguen ocurriendo cosas como esa rueda de prensa que acaba de terminar de Rossi de Márquez con ese con esa rajada histórica los y sobre nuestro piloto Marc Márquez sí ese máster Augusta esta en directo decidiendo siguiendo la gana con opciones todavía para Jon Rahm pero parece que menos bueno te recuerdo que además ha habido Liga eh a pesar de todo esto y además de todo esto ya nos queda lejos parece que fue casi ayer con todo lo que ha pasado durante toda la tarde pero a las cuatro y cuarto esa jugada en el Bernabéu el Real Madrid uno Atlético de Madrid uno se adelantaron los blancos en el minuto cincuenta y tres con gol de Cristiano un buen centro de Bale y después empató Briskman con una buena jugada con Vitolo eh un partido que ha estado bastante entretenido se notaba que no se jugaba nada bueno es tanto que en los cambios claro Cristiano ir a Diego Costa en su sano juicio esto sólo lo hacen si no se juegan nada siguiera no se jugaban nada están pensando más en Europa en la Champions unos y en la Europa League otros iguales en los dos se fueron al banco ir un partido que nos ha dejado cosas que ahora vamos a comentar en el Sanedrín con todos como cada domingo no donde los porteros han sido tremendas lo Keylor hilo que ha parado Oblak ha sido espectacular yo creo que el Madrid mereció más pero al final reparto de puntos en ese derbi que quién sabe si será el último de Griezmann que cierto dejó al periodista con la palabra en la boca de compañero yo estaba preguntando y de pronto Griezmann entendió que había ha dado por finalizada la entrevista marcha bueno luego lo haría hemos todo además Valencia un Español cero acabamos de hablar con Rodrigo la recta final de Car Nos él el autor del único gol del partido se pone tercero Un punto por encima de Madrid y el Valencia a tres del segundo que serán ético Real Sociedad cinco Girona cero con goles de canales de Janus I de Juanmi un doblete de Oyarzábal primer partido en Anoeta de Imanol Alguacil en el banquillo no le ha ido nada mal esta mañana Levante dos Unión Deportiva Las Palmas uno con un gol en el noventa y dos de José Campaña que marcaba ese gol de la victoria que prácticamente deja todo para sentencia por abajo se queda con XXXI el Levante hilos tres de abajo Depor Las Palmas Málaga pues sentenciar tiene ocho más que el Dépor diez más que la Unión Deportiva Las Palmas y que catorce más que el Málaga Barça líder con setenta y nueve segunda Atlético con sesenta y ocho a once Tercer Valencia sesenta y cinco Madrid sesenta y cuatro quinto Betis cuarenta y nueve sexto Villarreal cuarenta y siete en Segunda hoy cinco partidos Nástic uno Valladolid cero Lugo cero vía lo uno Córdoba uno Lorca cero Sporting dos Reus uno y Tenerife dos Sevilla Atlético cero creo que cero tengo aquí en Tenerife dos Sevilla Atlético cero eh sí M I el Sporting sesenta y uno según el Rayo con sesenta y uno en play off están Huesca con cincuenta y ocho Cádiz con cincuenta y siete Zaragoza con cincuenta y cinco Numancia con cincuenta y cuatro por abajo cultural leonés la Córdoba Lorca y Sevilla Atlético de ascenderían a Segunda B en tenis ya lo sabéis ahora mismo nos vamos con David Ferrer en una plaza los de Valencia espectacular David ha conseguido el punto decisivo ganando en cinco sets a Kohlschreiber así que eliminamos a Alemania y nos metemos en la semifinal por cierto lleva marca mañana en la portada dice Alemania a España no se torea también en tenis en tenis en Ltd ha habido Fórmula uno lo estaremos con Pedro Martínez de la Rosa SETI Victoria para Vettel segundo va y botas y tercero Hamilton así que dos dos pruebas dos grandes premios dos victorias para Ferrari para Vettel Alonso ha terminado séptimo aunque le ha doblado el alemán de Ferrari IU Carlos ETA ha sido un décimo en motociclismo el todo el lío que os estamos contando con la pelea entre dialéctica entre Rossi y Márquez después de que Márquez haya tirado a Rossi había muchas cosas que ahora lo vamos a contar en una carrera que le han robado ya que Miller descaradamente también decisiones rarísimas hoy en ese gran premio Argentina luego nos contara lo que pasa también en Moto2 y en ciclismo lo acabamos de contar Michael Goldberg de veintitrés años ha sufrido para cardíaco mientras disputaba la París Roubaix y acaba de confirmar su equipo que ha perdido la vida del Master de Augusta como están las cosas Juan Bonilla compañero el diario El País ahí en Augusta cómo está el torneo ahora mismo a falta de cuantos hoyos hola

Voz 0758 04:44 hola buenas noches pues aquí a más de uno también le va a dar un paro cardiaco por la emoción que está suponiendo esta última jornada en la que había muchos cambios en la clasificación en estos momentos red estadounidense de veintisiete años sé que tiene el torneo en la mano tiene dos golpes de ventaja con tres hoyos por jugarse Jon Rahm es cuarto a cuatro golpes con lo cual practicamente el español pues tiene muy muy complicado conseguir la chaqueta verde aunque va a hacer su mejor resultado en un grande y ya estaba jugando un gol sensacional durante durante todo el Masters

Voz 1375 05:17 torneo espectacular pero con ese con esa bola Alaya o esa bola al agua

Voz 0298 05:23 suman las opciones Borja en el mismo hoyo en el que falló Sergio García al que se le fueron cinco bolas al agua bueno pues hay practica ante las opciones de Jon Rahm se han dilapidado bueno pues encuentra ahora mismo como decía Juan a cuatro golpes de la cabeza de un Patrick Reed que has salvado el Pari que seguramente va a ser el campeón porque Jordan Spears ya finalizado su recorrido con menos trece pero es que el nivel está muy alto está jugando ante los jugadores más importantes del mundo y seguramente pásalo milagro en estos dos últimos hoyos Jon Rahm con mucho pues podría mejorar alguna posición pero no ganar este Máster de Augusta SL apostó ya

Voz 1375 05:53 era imposible bueno pues pendientes de todo esto está por ahí Antonio Romero o Antonio muy buenas Antonio Romero el derbi que ha vuelto hola a ahora ahora hola Romero no no tranquilo si esta funciona esto no se equivoca nunca hola qué tal muy buenas perfecto abriendo el golf no vale viendo los resúmenes de los partidos en el en el Bernabéu así me gustan profesional está porque bueno me lo están dando a sin problemas como estaba por ahí Jesús Gallego la Gaye muy buenas noches estás viendo Golf

Voz 1177 06:26 yo sí yo lo estoy viendo cuando se de la bola de Jon Rahm a forzar una lástima porque si llega ir a Green tiene un eagle si hubiera puesto a uno qué pena ese además las

Voz 1375 06:36 esto se acabó está por ahí Julio Pulido la Julio qué tal ya sé que tú estás viendo el golf tengo un ojo puesto esto Enel con la oreja puesta hay que decir la verdad

Voz 0514 06:45 ha Pulido eh no vale ya te digo acaba de John Ryan en el diecisiete la pena es que no lo tenía ahí sí que faena no

Voz 1375 06:55 Antón Meana muy buenas hola qué tal muy buenas ya sé que no estás viendo el golf por supuesto estoy viendo la moto repetidas del Córdoba Lorca en otra tele

Voz 0231 07:03 he aquí el gol señor

Voz 1501 07:06 sí pero no hay que Torrejón es el en que mejor vestido van a ser todos ellos en ningún por cierto me Kevin honrada además pues bueno no es que se buenas noches

Voz 1375 07:16 poco reales en Barcelona Jordi Martí hola buenas noches a todos está viendo el gol no yo estoy viendo la clasificación

Voz 3 07:24 está bien pero no perdona

Voz 0985 07:28 yo puedo responder a mí me preguntan cada uno veis bloqueos para

Voz 3 07:31 esas ubicación haciendo mis cuentas

Voz 0985 07:33 sabiendo que el Barça va a cantar el alirón viendo con asombro cómo el Madrid ha caído la cuarta posición pero bueno supongo que todo esto hablaremos ahora

Voz 3 07:42 cogeré lo tocaremos muy productiva

Voz 1375 07:45 de lo que dijo Zidane que no le va a hacer pasillo que pasé Johnny gaitas ahora hablaremos por eso hola Marcos López qué tal buenas noches también de golf no estoy escucho

Voz 3 07:53 la radio ha si es como si es cómodo

Voz 1375 07:56 hola flaquea Lluís muy buenas la mano qué tal muy buenas abriendo el gol no no estoy viendo el golf junto a sólo todo solo el gallego que Pulido que desde eh money Pulido incluido yo lo pondría unos interrogantes muy gordo

Voz 4 08:09 esta escucha te lo aseguro Miguel Martín Talavera habla muy buena

Voz 1375 08:13 qué tal buenas noches cómo estáis está haciendo el gol estoy viendo el golf claro que sí está por ahí Pablo Pinto la Pablo qué

Voz 1670 08:19 pasa como estamos hombre aquí

Voz 3 08:22 qué sentiste cuando pidan quitó a Cristiano como un alivio

Voz 5 08:27 nos vamos a engañar

Voz 1375 08:28 no

Voz 6 08:29 me lleva aquí la portada del diario

Voz 1375 08:31 que dice puerta grande con David Ferrer saliendo por la puerta grande

Voz 4 08:35 eh me interesa el tenis en este muy interesante en tenis en este país es de verdad

Voz 1375 08:41 por ahí mezclando política con deportes

Voz 4 08:43 E para que luego digan de ciertos de deportistas suban pues sí

Voz 1375 08:48 Iturralde González árbitro que por aquí que estado en Carrusel hola Aíto muy buenas buenas ahora te pregunto por algunas que ha habido unas cuantas jugadas polémicas en el derbi muchas

Voz 0514 08:56 Televisión pero que no se pude una una que no se puede permitir

Voz 1375 09:00 iré en un campo de Primera División y en televisión y radio ni en prensa escrita eso sí debe como has dicho en las era

Voz 7 09:06 eh pues nada estamos todos pero

Voz 1375 09:09 sí no la portada tanto en el Marca como te das con distintos titulares van por lo mismo así el gran protagonista Álvaro Benito David Ferrer hola muy buenas muy buenas mano vaya día iba ya jornada para el tenis español estamos en semifinales no sé cuántos años después seis años después la última vez fue en dos mil doce en Gijón contra EEUU esposa en la final se Palma en Praga contra la República Checa partido más largo de la historia de un tenista español de Copa Davis cuatro horas cincuenta minutos

Voz 1038 09:31 siete seis tres seis siete seis cuatro seis siete cinco estoy seguro que hasta los que no ven nunca tenis como Julio Pulido de compañía incluso vieron hoy el partido De6 fíjate esto sucedía a las siete de la tarde sonido ambiente de la plaza de toros de Valencia

Voz 5 09:48 el gran protagonista del día treinta y seis años

Voz 1375 09:50 cuando desde Valencia pues saludamos a esta hora de la noche al grande héroe del tenis y del deporte español en este domingo y mira que ha habido cosas si sigue habiendo cosas hola David Ferrer muy buenas olas raqueta Town Hall no te perdonamos lo que no hemos hecho sufrir hoy pero bueno al final ha sido bueno menos mal

Voz 0479 10:07 sí la verdad que sí lo bueno es que al final he podido ganar

Voz 0072 10:10 sobre de todo como ha sido el partido

Voz 0479 10:12 lo ajustado que ha sido en el quinto se que he tenido muy con cuatro tres para que se pusiera a cinco tres y saque que aclare no puede remontar ese juego porque aparte tenía viento en contra ha sido fundamental para que acabara ganando

Voz 1375 10:25 estaba bonito que te está escuchando estábamos contando lo que había sido el partido y sobre todo ese momento crítico yo creo no con el con el quince con él tres cuatro y el quince cuarenta en ese momento lo viste delicado por decirlo de alguna manera

Voz 0479 10:40 sí que hombre es la te voy a decir que no no te vayas sentir en retirar de la el lo ahí sí que estaba un poco enfadado conmigo mismo porque porque sabía que estaba el partido no que son porque ya escapar tranquilamente luego es verdad que he visto el capitán capitán me ha animado me me ha hecho pues en volverme a conectar a concentrar Ivonne ha sido clave para para remontar ese juego y luego pues en ganar en el cinco cinco tenía un poco más de viento a favor y bueno ahí lo pero eso es lo puede aprovechar pero yo te digo que sido un partido muy injusto en el cual hubiera podido perder sin lugar a dudas

Voz 1375 11:19 ya no sé si cuando llega uno a un partido bueno es el partido más largo en la historia de del tenis español cuatro horas cincuenta y el anterior récord estaba en cuatro cuarenta y ocho esté ha sido cuatro horas cincuenta y uno David el partido más largo la historia el tenis español

Voz 6 11:32 me imagino que no digo ya

Voz 1375 11:35 cuando estás en esos minutos finales que ya llevas cinco horas de tenis me imagino que hay ya en la cabeza son más las fuerzas que te aguanten las piernas y pegar un palo tras otro no

Voz 0479 11:44 sí hay intentas es muy emocional porque es un partido tan igualado que son tan son pequeños detalles que que intentas estar concentrado lo máximo posible no evadirse de todo lo que está pasando a tu alrededor además hacía muchísimo muchísimo viento ignorar nada fácil pues suerte he vivido situaciones de éstas me tenía confianza de quién de esos momentos pues bueno la experiencia que que en Copa Davis me me podía ayudar

Voz 1375 12:16 después de lo mal que lo has pasado de de de lesiones de de alejarse del top ten la confianza que te ha dado el capitán Bruguera poniendo te era también una dosis muy muy alta de responsabilidad pero fíjate las victorias has conseguido en tu carrera la de hoy me imagino que estará entre las más importantes detuvo de tu carrera

Voz 0479 12:35 bueno dadas a hablar porque porque es lo que bueno que yo estaba hubo un año que estaba jugando bien pero quizá me faltaba una victoria esta sobre todo en en en partidos ajustados que no tiene pero este año no más haciendo el año pasado ya interior no no hice un buen tenis no no me encontré bien turísticamente y que rebajaba verdad Anguita Luque nuevo tren de seis años pero estoy bien

Voz 1375 13:03 por

Voz 0479 13:04 y me siento con ganas de poder de puede suprimir arranque

Voz 1375 13:08 eh tú mujer en la grada que esperas niño para au niña no sé qué es para dentro de una semana o dos

Voz 0479 13:15 niño niño Miño si en una semana el vale mujer que está embarazada en una semana vamos a tener nuestro primer hijo así que que bueno ha sido muy muy emotivo todo no hay co cómo cómo han ido las cosas hoy

Voz 6 13:31 tú veías lo que te decían desde el banquillo todos porque evita

Voz 1375 13:34 Nadal que es como si tuviera jugando él

Voz 6 13:38 tú eres coste

Voz 0479 13:39 les ayudamos muchísimo es intentaba escuchar también porque bueno cabe desde fuera a veces también se ven se viene mejor hay alguien pues el el tener al al al capitán en la suya también la ayuda muchísimo para

Voz 6 13:53 para ser positivo no David en

Voz 1038 13:56 qué momento te dice Sergi que vas a jugar como número dos España de la semana del

Voz 0479 14:01 pues bueno me lo dice a principio de semana ya a partir de martes porque estaba jugando muy bien está entrenando muy bien había hecho buenos partidos en los torneos anteriores y llame a las cosas ya desde el primer momento sobre todo cuando pierde el primer día antes Beret ese mismo viernes por la noche hablamos Itagüí me que que voy a jugar el último punto en caso de que de que íbamos a partir de ahí me habrá segunda oportunidad yo también me me voy piezas de lo que más orgulloso me siento es de de después de la derrota donde no he jugado o no es y de lo competitivo que que que había sido durante todo el año el poder levantarme poder poder volver a competir

Voz 1038 14:38 te dijo Nadal que no te dieras el viernes perdón dijo Nadal el viernes después de perder el partido contra el Zverev que no atún diese que no dieras

Voz 0479 14:46 no si me lo dijo me bueno me lo he dicho todo al perder no lo me dijo que que que que esto era muy largo antes de entrar en la pista Hay ahí sí todo el equipo de la verdad que aquí en el equipo eh nos conocemos muchísimo con con Feli también tengo una relación muy muy especial y hay Mar López que me ha animado muchísimo para para poder hoy dar el punto definitivo

Voz 1375 15:11 Juan partidazo deberá como hemos disfrutado todos y ahora ya España en semifinales en busca de otra Davis fíjate esta generación liderada por Ci por Rafa Nadal que habéis ganado la de dos mil cuatro la de dos mil dos y dos mil cuatro ya estaba Rafa no Ferru no estaba en dos mil ocho dos mil nueve y dos mil no estaban los dos y dos mil dos mil once también eso les lleváis cuatro entre uno y otro en las dos últimas avistaron los dos oportunidad para ganar otra seis años después de la última semifinal que en dos mil doce es la última que huestes

Voz 0479 15:38 sí tenemos muchísimas ganas que también es cierto que que desde el dos mil once que no que no conseguimos algo país en dos mil doce hicimos final estuvimos cerca y bueno yo creo que es un momento importante para para jugadores como Feliciano Rafaelillo de de de pues volverla volver a conseguir y ahora estamos en semifinales Ivano y a aprovechar ese momento oí y luego pues contra Santiago crear bueno que tenemos muy buenos jugadores para para afrontar la de la mejor manera posible

Voz 1038 16:12 partido individual que lo he visto a un tenista español en Copa Davis no lo ha hecho Nadal lo hizo Ferrer yo estaba allí en Praga hace seis años contra Berdych sancionó una vuelta dieron entonces

Voz 1375 16:23 el segundo puesto pues pues perfectamente pero sobretodo quiero de unos expliques cómo un hombre como tú con con todo

Voz 1038 16:30 qué quiere la gente que que GT quieren todos dentro de dentro del vestuario y fuera a tus treinta y seis años aquel partido frente a Berdych me acuerdo debía ser tres cuatro cinco al top ten seguro ahora que actúas como número XXXIII yo te he visto emocionado por momentos hoy

Voz 0479 16:44 sí la verdad que me emocionaba mucho porque porque que es un lobo que juega en casa ante ocho mil personas creo que jugamos el pase a su núcleo acciones de estas pero pero ante un partido tan ajustado y tener la oportunidad de volver a vivir esto me me me me emocionan hoy Messi motivado no para para seguir aportando cosas buenas al al tenis español como te hubieras dicho en el dos mil doce pues es mejores años no era tocar hay ahí partieron de plaga quizás de los mejores partidos que he jugado en mi carrera tenística los partidos son diferentes hacía mucho viento jugar bien era era realmente complicado eh

Voz 1038 17:26 es la última oportunidad de esta generación de lograr una Copa Davis

Voz 0479 17:31 no lo sé no ese la vida a veces segundas oportunidades y me encuentro que lamente ahora voy semana semana así que intento no pensar mucho más allá intentó ahora disfrutar estos momentos que que bueno gusta luego son muy complicado desde ayer

Voz 1375 17:48 pues nada David ha sido una gozada como en el quinto partido se ha ganado a Alemania estamos en cuartos fijo AT que estaban en en en semis fíjate que a partir del año que viene se supone que este sistema ya no va a ser el que se utilice pendiente dar ahora el tenis a falta de lo que Bot de que se lo que se vote y lo que se apruebe no pero no se va a echar de menos este sistema de competición seguro que esa especie de mundial del tenis tantos países en una semana concentrar va estar muy bien pero esto se va a echar de menos eh

Voz 0479 18:15 bueno igual un poco sí porque es verdad que cuando casa ahí estaremos en el difícil van a cambiar pero yo creo que la positivo yo creo que lo importante es que la competición vuelva a tener ese valor para que estén los mejores obviamente no va a ser todo esta convicción también tiene cosas buenas canario está muy ajustado los mejores jugadores del mundo a veces no pueden jugar las primeras eliminatorias y eso también hace que lo convirtió en ese de la luz ahora igual con este nuevo formato yo creo que va a ser positivo para los jugadores tema de lesiones no vayan tan cargados el calendario y luego que si se hace un equipo mundial huy pueden estar los mejores del mundo eso va a hacer que la y la la competición se se vuelva a revalorizar

Voz 0072 19:01 así que que en ese aspecto bueno habrán

Voz 0479 19:04 los otros menos pero yo creo que va a ser en un futuro positivo

Voz 1375 19:08 pues nada hasta el catorce de septiembre no vuelve la competición esa semifinal será del catorce al dieciséis en Francia contra los franceses cómo lo ves

Voz 0479 19:15 sí ahora viene la gira de pizarra queda mucho tiempo lo he dicho pues que hay muchos jugadores los que más en forma estén van a estar ahí bueno oí jugaremos fuera de casa es complicada pero ahora no es momento de pensar en ella los momentos finales y ante una buena oportunidad para para volver a hasta el final

Voz 1375 19:36 pinta poner superficie dura vamos más dura y iba logrado pues no pasara de Clermont Ferrand de hace ya muchos años no

Voz 0479 19:44 esperemos pero pues nada David la última hora

Voz 1375 19:47 has tuya tú me imagino que tienes dos cientos mil mensajes llamadas no sé qué tal en el micrófono de la SER lo que quiero es decirle no sólo la gente de Valencia sino a todos los aficionados que te escuchen ahora mismo David

Voz 0479 19:57 no a todos los afiliados que muchísimas gracias por el cariño recibido que que pues ha sido un día muy muy especial para mí que volvemos a estar en semifinales con los guiones de de poder volver a estar en una final y tiene muchísimas gracias por todo el apoyo que que he tenido en parte de España

Voz 6 20:17 gracias a ti por esas cinco horas de tenis y esa victoria que nos has dado un abrazo David gracias

Voz 1375 20:22 pues nada dejamos ahí a David Ferrer y yo algo de Gray es decir el tenis alguno ahora vamos al pasillo del Barça en el derbi el Madrid Athletic dos pero algo apuntar de tenis

Voz 1501 20:32 yo quiero decir que a estar hasta hasta septiembre la hasta octubre la semifinal contra Francia especialmente por David Ferrer porque es muy buen chaval siempre o eso parece por lo menos aparentemente siempre grasa este vistas tiene una sonrisa hay una y una buena cara quedarte y además ha hecho como tú decías cinco horas impresionantes de tenis que hay que tener aguante y físico que siempre ha tenido David Ferrer muy parecido en eso va a Rafa Nadal quizá la la falta un poquito puntito de técnica para caso justo ahí aunque fue número tres ojo qué manera de que haya sido del después de haber perdido pero sí señor Nos alegramos Antón va

Voz 1375 21:05 a punto no ha sido ha sido especial

Voz 1177 21:10 me encanta que que que el punto lo haya ganado él porque después del partido del viernes el inicio pues debió pasar unas malas horas muy bueno treinta y seis años se sigue demostrando que la edad de la élite deportiva se va prolongando poco a poco y que nada lo hemos dado todo y supongo que también Gerard Piqué viéndolo desde su casa sí señor

Voz 1375 21:31 no va a cambiar el modelo ya para la próxima temporada Borja cuánto queda en el máster Augusta cree queda Jon Rahm

Voz 0298 21:37 está ya en el último hoyo está con menos once a cuatro golpes de la cabeza a Osaka ya no tenemos lógicamente ninguna opción de conseguir la victoria y parece que el triunfo va a ser para

Voz 0514 21:45 Patrick Reed que tiene dos golpes de ventaja sobre el Jordan

Voz 0298 21:47 que ya ha finalizado hoy sobre Ricky Fowler también los dos con menos trece

Voz 1375 21:51 pues nada pendiente de que acabe está claro que yo en el fantástico el la vuelta del español también están por ahí Javi Herráez y Pedro Fullana que han estado en el Bernabéu en ese derbi enseguida no van a contar lo que han dicho los protagonistas enseguida empezamos el tiempo sanedrín Pedro Iturralde hay unas cuantas jugadas polémicas en el altas en el partido sí apuntadas y olvida alguna más en el minuto diez moralmente la jugada más polémica del partido córner que saca el Madrid en Corto pared entre Marcelo y Kroos el alemán se mete en el área Juanfran le traba hay penal

Voz 0514 22:21 estoy sufriendo muchas presiones

Voz 3 22:23 pero de rojiblancas para mí

Voz 0514 22:26 Nati para mí Juanfran llega tarde le pega a la pierna izquierda de cross Talavera estaba eso son pena son penaltis

Voz 3 22:35 Televisió no no son penaltis bien el campo si si él lo dice no no no no

Voz 0514 22:40 todo lo vuelvo a repetir en estas jugadas sabemos tanto tú como

Voz 0239 22:44 yo

Voz 0514 22:44 yo te puedo hablar de otra jugadas en cuanto a reglamento esto esto es

Voz 0239 22:48 esto es verlas o no verla esto por eso te digo que esto creo

Voz 1576 22:50 yo lo que creo es que yo él lo primero es que contigo es que tú dices que Juanfran traba le da yo creo que él se queda parado es un poco Cross el que buscó el contacto que el árbitro ve contacto que chocan dos piernas y lo pita bien que lo que ha visto es que hay ese contacto pero no piensa que es la acción es jugar Atlético Madrid no pinta bien también

Voz 0514 23:09 pues yo creo que en este tipo de jugadas no es que yo sepa más que tú no no es en este dibujo a si tú dices que el contacto lo empieza a no es penalti bueno

Voz 1375 23:16 eh tú viendo la jugada repetida a y para mí para mí llega

Voz 0239 23:19 tarde y hilera penalti de televisión quiere decir que aquí en la radio no es eso

Voz 1375 23:24 es correcto

Voz 0239 23:25 Corot procedente de radio

Voz 1375 23:29 penalti según Iturralde en el minuto treinta y siete Lucas Hernández entra fuerte a Lucas Vázquez que salta por encima incluso nada Ana saltaba no hay nada luego habido polémica con dos fueras de juego el primero pitado a Diego Costa nada más empezar el partido

Voz 0514 23:43 sé que no es no es pero de esos

Voz 1501 23:46 hace de imperceptibles Palop humano

Voz 0514 23:48 de esos tiene un pase el siguiente sí que no tiene un pase

Voz 1375 23:51 luego el segundo parecemos claro fuera de juego pitaba Vitolo tras recibir un pase de Thomas parte

Voz 0514 23:55 no parece parece más claras esto generosos toques

Voz 1375 23:58 es el más seguro

Voz 0514 24:00 ya te puede decir yo que me voy a mojar que le que le caiga sanción al árbitro asistente por dos motivos es decir que no puedes pitar un fuera de juego cuando te viene un jugador por la izquierda

Voz 1375 24:10 hace un mes a la nevera no

Voz 0514 24:13 entonces no meses es decir es es concepto de de árbitro asistente lo primero que te dicen es si tú estás con el penúltimo defensor todo lo que tiene por la izquierda no puede ser fuera de juego nunca otra cosa es que te venga por la izquierda medio centímetro a medio metro y te puedes llegar a los que viene a tres cuatro metros por la izquierda ir luego a más a más sale de su

Voz 1670 24:30 pero campo entonces ya sí que es todo eso no es

Voz 0514 24:33 es incomprensible yo pero que había pitado fuera de Van

Voz 1375 24:35 porque como el balón está justo ahí igual levantar bandera porque el balón de banda pero cuando luego ver fuera de juego y luego que si sale de su campo y luego también en mis amigos rojiblancos merman Matthäus así presionado no me mataba

Voz 0514 24:48 fotografías porque ya había dicho que estaba colocado con el penúltimo defensor las fotografías se es que no está ni colocado con el penúltimo defensor el penúltimo defensor está todavía dos metros para Izquierda es decir no estaba en el partido en esa jugada no no estaba un beso

Voz 1375 25:01 ahora no sin lo más seguro que sí y luego

Voz 0514 25:04 en el gol de Griezmann ahí fuera juego francés otra vez desde que ponen en la línea un centímetro yo lo estaba

Voz 1375 25:11 la punta de la bota de televisión en fuera de juego de televisión reproches no

Voz 0514 25:17 a ver esos fueras de juego esto fuera dejó el próximo año con el bar tampoco van a pitar

Voz 1375 25:21 sí sí eso es porque el asistente no levanta la bandera no te que decía

Voz 0514 25:23 esos de de medio centímetro como se ve por la línea eso es lo van a dar válidos

Voz 1375 25:27 pues yo creo que no se olvida ninguna más partido donde tan una un gol el bar cuando se ve ya hay una prueba perdona perdona me hay otra Un golpe de Godina Lucas Vázquez creada con Hebron

Voz 1501 25:37 eso sí la verdad es que sí sí si puedo pitar penalti perfectamente un solo una pregunta quería trazar una línea en el en el sistema del bar los árbitros van a ver en su televisión una línea trazada os sólo depende de televisión o tienen un

Voz 0514 25:51 en esas confianzas en esas jugadas como no son interpretativas son de signo sino esas jugadas son de bar pero no de árbitro pero el Barça el que te iba a decir y ahí está ahí está el problema que es lo bueno explica a la FIFA está en la duda de si esa jugada para decidir por ejemplo la de hoy la de Griezmann que es fuera de juego si darse la públicamente a todos los aficionados o no dárselos o de régimen interno de momento el bares de régimen interno hay una corriente en el bar que quiere que todo lo que decida el árbitro o el bar sea público y que la gente diga pues mía por esta imagen se ha pitado penalti por esta imagen se ha pitado fuera de

Voz 1576 26:24 pero luego sigue habiendo una realización en televisión que seguiremos viendo todos

Voz 0514 26:27 eso es malo pero pero pero a ver tú ves la realización televisión pero lo tiene más imágenes que la realización de temas cámaras más cámaras iban a tardar lo mismo que hoy no por ejemplo la Copa francesa han tardado cuatro cinco minutos en noches Atom eso es la Copa francesa por ejemplo la Copa gracias a la a pitar un penalti fue cuatro minutos veinticinco segundos una ayer en la Juventus tres minutos cuarenta segundos puede decidir si es un penalti o no

Voz 1375 26:50 a mí que la decisión arbitral esté en manos de la realización de televisión me parece un error de base más grave que puede haber en este deporte yo yo pero bueno como así lo han decidido porque hasta que va a decidir la jugadas polémicas además del árbitro la empresa que tiene de la Televisión gallego si hoy la jugada

Voz 1177 27:07 de Juanfran que vez comentando con Toni Kroos que no se ha habido penalti en el bar luego puede pitar penalti

Voz 0514 27:13 porque esas son esas el árbitro Le pediría al bar por qué porque son interpretativas es lo que estamos hablando para

Voz 1177 27:19 a ver si el árbitro no pide el bar no hay nada no hay nada

Voz 1375 27:22 pero si no podía pedir el árbitro sí podría decirse pero tengo claro

Voz 0514 27:25 eso sí tiene dudas dice quiero ver la jugada todas las jugadas interpretativas el bar sólo va a entrar sólo va a entrar en el bar en lo que es blanco o negro en lo que realmente no haya duda como es interpretativa hay pues unos dicen que le pega primero Juanfran y dos dice que no hay no puede entrar nunca va mal

Voz 1375 27:42 Javier por hola Javi muy buenas hola qué tal va todo muy buenas noches Echávarri aquí Pedro Fullana o la Pedro hola muy buena vamos al sanedrín del partido ese empate a uno pero que ha dicho que han dicho los protagonistas hablado Ramos al final del partido Javi sí bueno el partido evidentemente ha sido de los porteros

Voz 1788 27:59 eh muy bien Oblak muy bien Keylor Navas sacando un balón a Koke lo de Oblak pues con Carvajal también una buena parada Sergio Ramos ya in extremis en esa falta que botó el el Camero Cristiano con los goles no lleva veinte goles en los últimos diez partidos ya no promedia unos ignotos por encuentro al final empate que no satisfizo al al Real Madrid hay que destacar que dentro Benzema estaba pactado que descansara en los últimos treinta minutos Cristiano Ronaldo que estuvo muy bien Benzema muy mal como últimamente está haciendo el delantero francés Lucas acabó acabó cojo pero afortunadamente no pasó de ahí de un problema en el tobillo esto decía Sergio Ramos son

Voz 0514 28:38 el famoso pasillo yo dijo ayer

Voz 1788 28:41 va de prensa Zidane que él ha decidido que no se haga pasillo al Barça en el Nou Camp dentro de un mes cuando sea campeón de Liga y esto ha ratificado Sergio Ramos en la zona mixta nosotros tampoco no

Voz 5 28:52 con pasillo después del Mundialito pero mientras exista ese respeto por los equipos en los pasillos yo creo que está un poco magnificando un poco todo no

Voz 8 29:00 en el pasillo verdad ya he dicho que a nosotros no nos da lo mismo y como ha dicho el míster no Si ha dicho que no pues no le doy más vueltas no se va a hacer pasillo ya está pero porque no se haga pasillo no quiere decir que no se les respete al Barcelona ni mucho menos

Voz 1788 29:16 bueno pues es lo que ha dicho Sergio Ramos respeto a lo que he dicho ciudad no habrá pasillo sabrá muchísimo de ese famoso asunto los próximos días aunque decidan ayer lo quiso dar carpetazo y quizá lo alimentado más que darle carpetazo por lo demás el equipo pensando ante la Juventus el próximo miércoles metes en semifinales por qué no soñar con una final frente al Barça con respeto a todos los equipos que están inmersos en esta final de Chaves

Voz 1375 29:39 que nadie dude que lo que ha hecho lo ha dicho porque le ha dado la gana decirlo ahora también sabía Zidane que lo que ha dicho no ha creado ningún disgusto ni en El Vestuario ni en la directiva Sando según lo ha dicho no han dicho en el club pero Zidane que estás diciendo si queríamos hacer pasillo no es Zidane sabía que esa frase

Voz 6 29:54 iba a caer bien en el club en general

Voz 7 29:58 tanto arriba como abajo

Voz 1375 30:00 tanto en la directiva como en El Vestuario no ha sido una frase que hayan dicho pero que está diciendo ahora que edil ha dicho la tienes que decir lo dicho sociedad porque lado la gana sabiendo que es una frase que ha caído muy bien entre el madridismo ahora es pregunta Varqués parece lo que hay lo que dijo Zidane antes del partido y lo que ha dicho no soy lo que contestó Piqué en el Atlético que Andy pero el Cholo y compañía Pedro todo hablado Simeone de

Voz 9 30:20 es uno de los protagonistas del día doscientos partidos con la camiseta del Atlético Madrid dieciocho goles desde que comenzó el mes de enero ya hablado de la posibilidad de que se quede el fruto

Voz 10 30:28 nosotros queremos que se sienta bien queremos que el equipo siga siendo yo quiero

Voz 0514 30:32 tú siga mejorando

Voz 10 30:35 por eso me sigo quedando porque veo que se puede seguir mejorando ojalá que

Voz 0239 30:39 todos acompañamos a este crecimiento bueno pues piensa que va a seguir

Voz 0298 30:43 mejorando el Atlético Madrid de cara a las próximas temporadas también otra voz la de Thomas que ha dicho esto sobre el arbitraje tras señalar ese fuera de juego inexistente de Vítor

Voz 1375 30:50 bueno yo en el campo no lo he visto ya en pero

Voz 11 30:52 no de pueda dicen que no es fuera de juego ha sido error el árbitro y bueno que aquí siempre pasa o cosas así y tenemos que estar acostumbrado

Voz 9 31:04 bueno pues las palabras de Tomás es la quinta temporada consecutiva que no pierde el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu Simeone cambió la tendencia cuando llegó el el Atlético Madrid llevaban dos victorias en los últimos XXXVI derbis eh no había ganado los diez últimos años en el Santiago Bernabéu con él pues ha cambiado radicalmente cinco años sin perder y sólo una derrota en los últimos diez derbis en los dos estadios

Voz 1375 31:24 pues hala vamos a ver este domingo lleno de protagonistas y de un montón de historias fuera del fruto también os quiero preguntar unas cuantas sobre el derbi sobre lo del famoso pasillo ha terminado el máster ya Borja a acaba

Voz 0298 31:35 terminar ese Jon Rahm su participación pero cuidado que todavía no está el máster resuelto Patrick Reed tiró un golpe de ventaja sobre Ricky Fowler que ya terminado Fowler menos catorce

Voz 0514 31:44 ritmo de los quince es decir que tendrá que jugar a asegurar

Voz 0298 31:46 para mantener el Pari ganar el torneo de lo contrario con un poquito iríamos a un hoyo de desempate que salía en el hoyo dieciocho de persistir un empate el diecisiete

Voz 1375 31:54 a pesar de ello está está en el hoyo dieciocho

Voz 0298 31:57 el último en el no Yossi salva el par será campeón

Voz 1375 32:00 la Liga ganas pero hemos visto cosas peores ya ya terminado Jon Rahm en pausa venga vámonos al sanedrín del derbi

Voz 12 32:07 buenas noches en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y doscientos mil euros al contado ha sido

Voz 13 32:18 cuatro mil novecientos sesenta y uno

Voz 12 32:22 cinco Asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos puso el lazo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto Es mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión Se cumple

Voz 0985 32:49 ocho ciento cinco punto cuatro FM ochocientos diez Onda Media escuche Radio Madrid

Voz 0624 32:57 atención mensaje para los afectados por cláusula suelo e hipoteca multi divisa las sentencias positivas florecen a gran velocidad después de las últimas sentencias del Tribunal Supremo a favor de los hipotecados Si eres un afectado no dudes en reclamaran ahora es el momento en bufetes Rosales tenemos un porcentaje de éxito de un noventa y nueve por ciento sin cuota de entrada ni provisión de fondos bufete Rosales punto es o nueve

Voz 13 33:21 uno cinco cincuenta quince quince

Voz 15 33:24 ocasión Plus busca competidores se requiere disponer de los coches de ocasión posibilidad de ver informes de tráfico e historial desde su web al menos cuatro talleres propios alguien que compita con nosotros Bien Se piensa en comprar o vender tu coche ven al líder ocasión Plus el Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba tiene ocasión plus punto com

Voz 5 33:47 patatas fritas no tienes y colesterol alto me has been

Voz 1038 33:50 Ada

Voz 16 33:51 el excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza tu salud eso vive Coll Forte con levadura de Arroz rojo fermentado VIP diez miligramos de Mónaco Lina K de ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre

Voz 5 34:05 vive hoy de laboratorios mundo con

Voz 0985 34:09 multa con tu farmacéutico dietista quien para farmacia mundo natural punto es

Voz 2 34:14 con penes más pequeños si quiere sentir una penetración más profunda recomiendo usar posiciones en las que tú rodillas estén cerca del pecho y al revés y al revés entonces piernas estiradas y que bueno aprender las posturas apropiadas para que nuestros encuentros de cama sean aún más placenteros el domingo por la noche después del Larguero hacemos gimnasia postural y sexual con digo dentro Contigo Dentro Celia Blanco

Voz 5 34:56 bueno ellos garantizo que esto normalmente estamos en su cuyo solos aquí frente hay una o dos personas llega a vosotras y mira que Samantha está lleno de gente con Space bien necesitáis algo un poco miel ya empezamos la cafetería uno San Jacobo no lo importante es que hemos probado las sillas a prueba de golpes con laterales Pepa bueno y síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena SER

Voz 18 35:40 Larguero

Voz 17 35:42 con Manu Carreño

Voz 1375 35:44 bueno tenemos una hora por delante está la una y media para preguntar por un montón de cuestiones habéis oído lo que ha dicho Ramos hoy sobre lo que dijo ayer Zidane de no hacerle el pasillo al Barça

Voz 19 35:54 no vamos a ser posible ya está es una es una de esas decidió mío ya está no no no va a hacer luego yo entonces el que me estás diciendo

Voz 1375 36:03 el Barça lo rompió esta es una decisión mía punto no vamos a hacer pasillo se acabó se acabó el debate Piqué cuando terminó el partido ligero saber que dicho Zidane no que te parece

Voz 20 36:12 día que debía haber hecho un pasillo al Real Madrid y que era campeón del Mundialito ahora se está hablando de esa hipótesis también de que si sois campeones del Real Madrid cuando yo aquí tendría que hacérselo nosotros había dicho Zidane que no lo iban a hacer como esto de este tema de de los pasillos recíprocos Barça Madrid y Madrid Barça

Voz 21 36:27 no voy a dormir por la noche

Voz 1375 36:29 gracias pues a a debió pasar una mala noche bebió porque dijo no voy a dormir se lo decía Ricardo Sierra compañero de Movistar Plus a mí no me parece mal que no haga pasillo el Madrid no me parece mal lo hace más mal que no se hagan pasillo nunca mi es una norma no escrita en ningún sitio que es verdad que está bien que el fair play luego que si no que si no está a la competición no se hace que sí sí que hay que hacerla la misa cometida pero es que me no me parecía lo que si no lo haces te marque como antideportivo a mi me lo parece a mí no me parece pero vuestra opinión empiezas tú también

Voz 0239 37:02 me parecería bien no debes

Voz 1375 37:05 el hecho es decirlo pero se ve que tenía ganas de decirlo

Voz 0239 37:08 bueno voy yo estoy totalmente yo pienso mira esto lo bonito estableciendo Domingo yo pienso al revés eh yo creo que el Real Madrid debería hacer pasillo para quedar por encima en cuanto a grandeza de lo que pasó en después del Mundialito en el o con el Fútbol Club Barcelona pero una vez que se decide que el Real Madrid no haga pasillo me parece bien que sea el entrenador del Real Madrid que no le dé más vueltas al asunto yo de acuerdo con lo del Barcelona que empezaron a darse la excusa de que no era la misma competición de que uno decía que que era responsable adelanta ahora otro yo venía directamente del club Finance ha sentado delante de un micrófono insecto yo creo que el Real Madrid debería hacer pasillo pero Zidane ha dicho no lo vamos a hacer el responsable soy yo no me pregunte más por el tema voy a zanjar el debate cuadros semanas cinco las que hagan falta pero no vamos a hacer pasillo y nueve inventar ninguna

Voz 1375 37:55 no no creo que esto va a ser contrario vamos a estar cinco semanas hablando de esto pero es verdad que me parece que lo ha respeto que lo diga

Voz 0239 38:01 bueno pero creo que me parece bien yo creo que el Madrid lo debería haber hecho pero una vez que Zidane decide que el Real Madrid no haga como entrenador y el tío que se pone delante de un micrófono prácticamente dos tres veces en semana eh ante los medios de comunicación me parece bien que no ocurra el bulto digan no lo hace

Voz 3 38:15 hemos pregunta no lo hacemos porque yo lo decirlo claro

Voz 0239 38:18 a mí me parece todo muy cutre

Voz 1177 38:21 yo he visto a los dos equipos hacer pasillo no creo que nadie sufriera la humillación NYSE

Voz 0239 38:28 acababa el mundo era algo que se tomaba con la polémica la ola naturalidad que tienen estas cosas

Voz 1177 38:37 de pronto han pasado unos años y ahora parece que sí lo tienes que hacer padre si yo al eterno rival que ha ganado un título te estás humillando está bajando los pantalones au o qué sé yo pero porque hemos llegado a esto porque hemos llegado a esto es una cosa normal hacía pasillo pitaba el árbitro se jugó un partido Passió pasaba ya a la prehistoria porque lo que importaba era lo del partido pero estos remilgos de unos y de otros no yo no lo hicieron bueno ya lo del Barça me pareció un ridículo pero creo que el Madrid como decía Romero tenía que ser un señor es decir yo el Barcelona ganó la Liga yo voy acá no es campeón ese día le hago pasillo y ahí luego pita al árbitro y a ver si le metió cinco sobretodo

Voz 0231 39:15 porque el Madrid tiene una grandeza re

Voz 3 39:18 no ficticia para mí Marcos

Voz 0231 39:21 no ficticias bueno que no les los

Voz 3 39:23 pero yo creo que lo han interesado admira tiene mía tenía hay perdón aparente sin

Voz 22 39:29 el Madrid se fue la hablemos

Voz 3 39:31 con los poderosos no si yo estoy tranquilito

Voz 22 39:34 muy tranquilo no hay no hay mejor pasivo para el Barcelona que el entrenador del Madrid un mes antes de visitar el Camp Nou a la esa declaración

Voz 0231 39:41 sí a mí lo que me llama la atención es que en las últimas Ligas por lo menos la que ganó el Madrid que yo recuerdo te hacen pasillo todos los equipos contra los que juegas sea el Madrid ha puede hacerle pasillo al Barça y que lo hagan los otros dos que juegan contra el Barça es quedaría es peor todavía que se lo hagan en la última en la penúltima tú en la antepenúltima no se lo hagas al Madrid donde lo ganó con Mourinho se lo hizo al Granada se lo hizo el Mallorca entonces a mí me choca que el Madrid que es un equipo que para Iniesta está por encima estas cosas vea como los equipo que bajo contra el Barça en el pasillo ellos digan nosotros no se lo hacemos creo que va a quedar P

Voz 1375 40:16 por todavía yo firmo debajo de lo que ha dicho gallego y en parte de lo que

Voz 1501 40:19 dicho esto no creo que que el Madrid debe ser como quiera ser él no no pesa es lo que han hecho los demás en ningún momento si el Barça cometió el error para mi error el de falta de educación deportiva por así decirlo en un pasillo porque es otra competición a mí me parece absurdo porque parto de la base del partido gallego qué hacer un pasillo es una humillación según pasillos reconocer que otro equipo ha sido campeón aplaudirle durante cuánto

Voz 3 40:41 en el minuto veinte segundos que es absolutamente nada

Voz 1501 40:43 no he dicho eso estoy de acuerdo con mano aunque creo que en que se que ha caído bien en El Vestuario en la directiva ha caído en la decisión decían que que yo sepa no nadie sólo ha sugerido

Voz 4 40:57 es populista también esa decisión de Zidane por eso precisamente por eso

Voz 1375 41:01 o sea yo lo que digo que hacer el pasillo está bien claro que está bien pero que no hacerlo no es una falta de deportividad de cortesía

Voz 3 41:06 el rival Manolo Passió fuera de la Liga que dijera la Liga mira esto en el reglamento dice que al equipo campeón

Voz 1375 41:14 hay que hacerlo pasillos pero que tú lo dejas a a la buena voluntad o no es una decisión libre

Voz 3 41:19 el problema problema

Voz 0239 41:24 déjame segundo Talavera te pareció o te parece populista que

Voz 1375 41:27 bueno no puede parecer

Voz 0239 41:29 es una cosa las declaraciones de Zidane marcó no te escuchen tan rotundo cuando su puesto

Voz 3 41:33 al le puso

Voz 22 41:35 luchas debí no escucha este bien yo dije que el Barça le tenía que hacer pasillo al Madrid

Voz 3 41:39 no no no nos el Barça pero siempre la segunda mucho muy bien durante ocho de las salas

Voz 22 41:46 la era del Barça de reingresado el Barça

Voz 3 41:49 si yo no dejarlo listo para que a mí me pasó cuatro uno el Madrid no me metió aquel para mí la esa pregunta algo que a mí me pasa como Gallego

Voz 0239 41:58 que yo he visto un montón de pasillos tanto no pasará a vestuarios y me parecía una anécdota dicho esto te comento acaba de decir que las declaraciones de te parecen populistas subió te pregunto te pareció exactamente igual de populista la puedes de Valverde