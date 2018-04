Cordura o locura

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos lo ocurrido esta semana en dos asuntos tan distintos como Puigdemont Cifuentes debería servir para virar en dirección a la cordura en Cataluña el independentismo ha llegado la situación hasta límites insensatos es absurdo continuar por ellos no sea construido nada ISAF destruido muchísimo la justicia a su vez ha forzado hasta tal punto la letra de la ley en torno al término violencia que él ha dejado con medio cuerpo fuera del Código Penal dudo mucho que Llarena pueda mantener la acusación de rebelión hay que optar por la distensión el camino no va ser fácil pierde empezar para hacerlo como dijo ayer noche Felipe González Jordi Évole lo primero es que los independentistas decidan forman en Cataluña un gobierno que sea legal porqués o eso o avanzar por la locura que propugnan los que apuestan por desquiciar más aún las cosas los grupos secesionistas radicales que aspiran a instaurar una revuelta permanente o Federico Jiménez Losantos que batió la semana pasada todos sus récords con una soflama incendiaria hay amenazadora contra los alemanes residentes en España ideal para excitar a tipos como ese patriota ETA del caballo en el caso Cifuentes la receta del buen juicios muy clara por un lado en la universidad levantar toda la basura que parece ser mucha identificar a los responsables y actuar con mano muy dura sin contemplaciones por otra sustituir a la presidenta porque sean los que sean los pecados de la universidad ella ha dado explicaciones inverosímiles que saben muy bien que no son ciertas ha porque si Cristina Cifuentes cree de verdad que si son ciertas es decir si cree que en el año dos mil doce terminó el máster que no terminó si cree que ese año presentó su tesis ante un tribunal que nunca se reunió entonces debe abandonar su cargo por razones de salud ponerse en manos de un buen médico los aspavientos las ovaciones de los populares en la Convención de Sevilla no engañan a nadie son simple pánico