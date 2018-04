"Tener presos no ayuda en nada"

Voz 0027 00:00 José Luis Ábalos buenos días buenos días criterio de Organización del Partido Socialista que factores diferentes tiene en cuenta esta proyección con la que trabajan ustedes respecto a las encuestas que hemos conocido en los últimos meses porque ayer mismo leíamos que el promedio de los sondeos habla de un declive lento pero progresivo de la marca PSOE y sin embargo sus propios sondeos les dices que les tienen que va van a ser los más votados en mayo del año que viene

Voz 1 00:21 bueno son dos considerase distinta es lo que estábamos escuchando y observando en esas encuestas son de carácter nacional es otro es que procuramos es con estos vivos a eso hace una estimación en el ámbito municipal donde la realidad es otra también lo que es el Hubble han en el ámbito municipal son gobiernos muchos de ellos progresistas encabezados por parte de esta lista no es la misma situación pues la buena respuesta qué cabe dar en esta en este orden nacional donde la caída del Partido Popular el desgaste que tiene es evidente y por lo tanto el enjuiciamiento Safe básicamente sobre el Partido Popular cosa que no ocurre necesariamente en el ámbito municipal pero aún así solamente decirle el último que hemos conocido el último sondeo que se público este fin de semana pues es curioso que si uno mira los datos lo que ves que el único partido que crece tanto en intención de voto como en recuerdo de voto en torno uno coma tres puntos que ser Partido Socialista curiosamente el Partido Popular Ciudadanos y Podemos Bazán en estos aspectos y sin embargo en la estimación qué hace esta encuesta pues no recoge ninguna subida sino que nos bajan tres décimas por lo tanto nosotros lo que hacemos es todos estos datos COE considerarlos brutos para poder elaborar estas estimaciones del otro otro orden y otros sentido pero obviamente también desde una realidad nueva que es la realidad te partidista

Voz 0027 01:45 el canario para el Partido Socialista eso dicen es que Rajoy convoque un adelanto de las generales coincidiendo con las municipales autonómicas y europeas eso es así

Voz 1 01:53 bueno eso sería así porque en definitiva que lo que nosotros estamos planteando la estimación es que desde hace muchos años no se da la circunstancia de tener elecciones municipales en unos casos autonómicas y además europeas esto ocurrió en el año noventa y nueve y supone una traslación casi total respecto del voto municipal a las europeas y en el caso de unas generales obviamente está correlación también es observó haría y ahí juegan un papel muy importante los cargos públicos locales porque se convierten en verdaderos agentes electorales que dirige mucho el voto por lo tanto la implantación territorial en estos casos es fundamental IMI allí en en ese sentido pues abre la consecuencia directa de esa capacidad local no

Voz 0027 02:41 señor Ábalos qué le parece que el PP de Madrid hayan encontrado una supuesta conspiración contra Cifuentes en la información que publicaba ayer El Mundo y que atribuía el origen de las informaciones sobre la presidenta de Madrid a un profesor de la Universidad militante socialista

Voz 1 02:54 bueno no tengo ni idea de de de de esta historia lo que sí que está claro es que es un ataque desesperado de la derecha da igual son unos especialistas en seguir un manual perfectos ya lo hizo Ignacio González Esperanza Aguirre ahora Cristina Cifuentes lo hizo también Rajoy cuando la Gurtel que era una trama contra el partido no juglar lleva al Partido Popular lo que parece es que importa más quién ha destapado la verdad que quién está ocultando la mentira y eso es casi lo peor todavía después de la falsificación de del máster lo peor es la propia reacción no la propia reacción y sobre todo el respeto que le merece la ciudadanía con esto

Voz 0027 03:32 por lo tanto señor Ábalos el PSOE no ha estado en contacto con ningún profesor universitario militante socialista que haya destapado esta para hacerle daño político a Cifuentes

Voz 1 03:39 si el PSOE es la dirección son los que tenemos la representación desde luego yo no he contactado con nadie ni sé de quién hablan pero luego esa información si además de poner emoticonos es voy a hablar de alumnos pudiera poner el nombre pues desde luego sería mucho mejor pero en cualquier caso ya digo ese no es el problema en todo caso casi esto es una obligación ciudadana poner en descubierto cualquier anomalía que allá no me parece absurdo tratar de esconderse que en la esta irregularidad en la fuente el origen de la información mire el Partido Popular está denunciando a periodistas que investigan dispara contra todo el mundo todo menos asumir esta esta situación que está basada en la mentira por eso hablamos de una moción por dignidad porque en definitiva todo está basado en la mentira cuando uno ve esta reacción es porque toda la política del Partido Popular al menos en la Comunidad de Madrid estabas

Voz 0027 04:39 señor Ábalos Felipe González dijo anoche en La Sexta que preferiría que los políticos independentistas procesados estén en libertad provisional a la espera de juicio antes que en prisión preventiva el PSOE está de acuerdo con Felipe González

Voz 1 04:51 su peso es siempre ha manifestado su respeto escrupuloso la justicia Jorge nos preguntan evidentemente eh dentro de ese propósito que el partir de DISA tiene de normalizar la situación de insertarse en un marco de legalidad pero también de normalidad democrática de tener presos no no desde luego no ayuda en nada de esto desde luego facilitaría mucho más entendimiento siempre que hubiera un propósito de insertarse en alegalidad

Voz 0027 05:17 dice González que él estaría todo el día hablando ahora mismo con Esquerra Republicana usted también hablaría todo el día con Esquerra

Voz 1 05:24 yo no hablaría todo el día lo que sí que es verdad es que la interlocución que tiene algún tipo de interlocución tiene que existir lo cual llama la atención es que el Gobierno que tienen que gestionar esta situación pues tenga la ausencia absoluta de interlocución a ningún nivel no queremos que realmente estas fuerzas insertada la Navidad conviene que

Voz 2 05:47 eh allá algún tipo de

Voz 1 05:50 de contar tonos de al menos desde el punto de vista de la normalidad institucional nosotros en otras ocasiones en ha preguntado si convendría que tuviera el Gobierno relación presidiendo del Parlament nosotros hace que desde el punto de vista institucional parece parecería normal

Voz 0027 06:07 una cosa hablando de de contactos institucionales en la ministra alemana que este fin de semana ha dicho que le parece absolutamente correcto y esperable que los jueces marquen que no se puede procesar por rebelión Mon y que ha avalado que le deja en libertad es socialdemócrata ustedes han han hecho un trabajo de de explicación ante sus colegas europeos te lo sucedido en Cataluña

Voz 1 06:27 Ximo y seguimos haciéndolo conociéndolo no bueno otra cosa distinta es que pues cada uno pueda tener declaraciones ya en su día hubo alguna otra declaración que buque pudimos también aclarar no en este caso pues bueno no podemos estar previniendo todas las reacciones en todo caso lo KC esta señora pues es descender también igual que otros de carácter respecto a la jurisdicción mía había los criterios jurídicos ya lo hace en base a su país nosotros entiendo lo hacemos en base a nuestra legislación no pero en todo caso esa es una batalla que tenemos todos pendientes en a nivel internacional entonces socialista no dejó de hacerlo y además lo hemos conseguido en ámbitos como por ejemplo la Internacional Socialista de no donde ha habido resoluciones una niña es entorno a la posición que vosotros

Voz 0027 07:17 José Luis Ábalos secretario de Organización del Partido Socialista gracias buenos días