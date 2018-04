Manu Carreño: "A mi no me parece mal que no haga pasillo el Madrid"

Voz 1560

00:53

claro pues debió pasar una mala noche Ville porque dijo no voy a dormir se lo decía Ricardo Sierra compañero de Movistar Plus a mí no me parece mal que no haga pasillo el Madrid no me parece mal lo digo de lo mal que no se hagan pasillo nunca a mí es una norma no escrita en ningún sitio que es verdad que está bien que el fair play luego que si no que si no está a la misma competición no se hace que sí sí que hay que hacer la decía es que me no me parecía algo que si no lo haces te marque como antideportivo a mi me lo parece a mí no me parece eh pero vuestra opinión empieza esto también me parecería bien creo que no debería de hecho es decirlo pero celebró que tenía ganas de decirlo bueno voy yo estoy totalmente yo pienso mira esto lo bonito don Domingo yo pienso al revés es exactamente al revés yo creo que el Real Madrid debería hacer pasillo para quedar por encima en cuanto a grandeza de lo que pasó en después un delito en el o con el Fútbol Club Barcelona pero una vez que se decide que el Real Madrid no haga pasillo me parece bien que sea el entrenador del Real Madrid que no le dé más vueltas al asunto yo me acuerdo con lo del Barcelona que empezaron a darse la excusa de que no era la misma competición de que uno decía que que era responsable adelanta ahora otro que venía directamente del club Zidane ha sentado delante de un micrófono insecto yo creo que el Real Madrid debería hacer pasillo pero Zidane ha dicho no lo vamos a hacer el responsable soy yo no me pregunte más por el tema voy a zanjar el debate cuadros semanas cinco las que hagan falta pero no vamos a hacer pasillo y no me voy a dar ninguna milonga al contrario vamos a estar cinco semanas hablando de esto pero es verdad que me parece que lo respeto lo diga bueno pero creo que me parece bien yo yo creo que el Madrid lo debería haber hecho pero una vez que Zidane decide que el Real Madrid no haga como entrenador y el tío que se pone delante de un micrófono practicamente dos tres veces en semana eh ante los medios de comunicación me parece bien que no ocurra el bulto digan no lo sabemos pregunta lo lo hacemos porque yo lo decido claro