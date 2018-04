Cifuentes, vuelta a la realidad

Voz 0221

00:40

Duran lo fundamental que sabemos es que la presidenta de Madrid no hizo los exámenes no asistió a clase sabemos que no puede enseñar al trabajo defiende máster que el rector admite que no hay evidencias ni de que existan y de que lo defendiera Isabel algo más que dos de las tres firmante del acta denuncian que su rúbrica fue falsificada también hemos escuchado a Cifuentes reiterar que presentó el trabajo que no cometió irregularidad alguna y que no piensa dimitir así que veremos también cuál es el papel de ciudadanos que corre el riesgo de desgastarse haga lo que haga pero que de momento la sostienen la presidencial