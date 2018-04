El dilema de Rivera

Voz 1727

has hecho las siete en Canarias muy buenos días desde la puerta principal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid esta mañana nos hemos venido a compartir con profesores con alumnos el delicado momento que atraviesa esta universidad pública por el escándalo Cifuentes a partir de las nueve de la mañana estarán con nosotros alumnos profesores nos hubiera gustado estar dentro en el campus pero la universidad no lo ha autorizado los hubiera gustado escuchar además de a profesores y alumnos a los responsables de este centro al rector Thor director del máster en cuestión no han querido ningún una pena porque su amplísima comunidad aquí estudian cuarenta mil alumnos irán clase mil quinientos docentes necesita explicaciones al margen de que el caso esté ya en los tribunales hacen falta explicaciones públicas para atraer calma sosiego y seguridad a esta universidad y a todas porque los estudiantes y muchas familias se estarán preguntando si están invirtiendo bien su tiempo y su esfuerzo su dinero se estarán preguntando si lo que ha pasado con el máster de Cifuentes es un caso aislado o si ha ocurrido más veces porque alguien debería responder a esta pregunta va a poner la universidad en marcha algún mecanismo de transparencia que permita fiscalizar todas las notas trabajo sí evaluaciones la protección de datos no puede ser un muro un parapeto que oculte arbitrariedades por esto también hubiéramos querido hacer preguntas al consejero de Educación de Madrid del que depende este centro no ha querido o el ministro de Educación por elevación tampoco ha querido silencio opacidad algo que casa mal muy mal con el conocimiento y el pensamiento crítico al que debe dedicarse una universidad difíciles algo que contrasta con el estruendo del aplauso que el Partido Popular le dedicó este fin de semana Cristina Cifuentes en su convención en Sevilla el partido en el Gobierno ha puesto en marcha su defensa clásica con dos argumentos igualmente clásicos uno hay que esperar a que hablen los tribunales pero los tribunales dilucidará la calificación penal de los hechos y sus responsables en cambio la confianza la ética el uso de las instituciones no se examinan en la justicia se examinan en la política segundo argumento de los populares esto no es una trama del PP sino contra el PP se acuerda pues ya tenemos al PP de Madrid olvidándose de los hechos irregulares señalando a quiénes denuncian los hechos irregulares pero pero los hechos son tozudos y a fecha de hoy lunes nueve de abril lo único acreditado es lo que dijo el rector no