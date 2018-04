"Cinismo y vergüenza en el PP, tratando de matar al mensajero"

Voz 6

00:25

otro Antonio Santiago con respecto a la convención del PP yo me he quedado absolutamente Patti difusos escuchando Mariano Rajoy decir Grissom ojeras lenguaraz sin haberse Trabado además sorprendido en este caso para mal el cinismo infinito que tienen con este pseudo homenaje a Cifuentes y lo que me sigue sorprendiendo es la actitud del señor Rivera tasa los padres sólo falta que le corten la cabeza para que reaccione le han llamado de todo menos guapo y ahí sí comisión de investigación que si etcétera que siete vueltas por aquí por allá