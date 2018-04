"El programa de transparencia de la universidad es insuficiente"

Voz 0434 00:00 buenas tardes he decidido comparecer un poquito de agua por favor pero una segunda para informarles de las actuaciones estos últimos días en el capítulo de ayer

Voz 7 02:50 son las nueve y catorce minutos de la mañana las ocho en Canarias y hoy les hablamos desde la calle

Voz 1727 02:56 dice ver desde la puerta de entrada principal a la Universidad Rey Juan Caro los en Móstoles en la Comunidad de Madrid os hubiera gustado muchísimo hacer este programa dentro de la universidad en el campus en esa universidad en esta universidad que atraviesa un momento tan delicado tan confuso compartir dentro reflexiones con alumnos profesores irresponsables pero el rectorado no lo ha autorizado ni los responsables han querido estar aquí ante los micrófonos de la SER pero aquí estamos nosotros a las puertas de la Universidad viendo ya el trajín de entrada a un centro académico con cuarenta mil alumnos en todos los campus con mil quinientos profesores acompañada por Antón Losada habla de nuevo Anton podridos por cuatro profesores de esa universidad que si quieren hablar si quieren dar nombre apellido ponerle voz además a lo que cuenta Manuel Villoria buenos días

Voz 8 03:49 hola buenos días es catedrático de Ciencia Política

Voz 1727 03:51 ir de la administración en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad Mercedes del hoyo ex decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación profesora de periodismo buenos días

Voz 9 04:05 hola buenos días Luis Ayala catedrático

Voz 1727 04:07 economía también en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales buenos días Concha Mateos profesora de la Facultad de Comunicación interina la única sin plaza en este grupo buenos días buenos días entonces estamos organizando como pudimos porque este es un programa qué se hace como les decía en la calle empieza a llover aquí la adicto de la furgoneta donde estamos están también alumnos que también quieren hablar también lo hacen con nombre con apellido María López estudia el grado de psicología tiene veintiún años ha firmado un comunicado pidiendo explicaciones estudia tercero María buenos días muy buenos días Alberto Álvarez estudiante de cuarto curso de economía y relaciones internacionales veintidós años buenos días buenos días Ignacio Ruiz alumno de cuarto de Ingeniería de Software en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática buenos días buenos días Pepa veintitrés años verdad sí bueno pues estamos aquí como les decía organizados como buenamente podemos para hablar de una universidad que actualmente es la segunda en volumen de la Comunidad de Madrid la fundó en el año noventa y seis el entonces presidente de esta comunidad Alberto Ruiz-Gallardón cuando ya existían cinco universidades públicas en Madrid sí es una universidad perseguida por la polémica Mario el aludido

Voz 0259 05:33 buenos días en la Universidad Rey Juan Carlos trabajan como profesores o como personal administrativo decenas de familiares de políticos del PP de rectores de altos cargos de esta institución pública estamos hablando de esposas hijos hermanos cuñados sobrinos entre los parientes de relevantes políticos figuran la hermana de la propia Cristina Cifuentes la sobrina de Ruiz-Gallardón la sobrina de Mayor Oreja la cuñada de Francisco Granados o el hijo de un miembro de la Junta Electoral Central nombrado por el PP también tiene plaza de profesor Fernando García Rubio a quien el juez Velasco vincula con la Operación Púnica es llamativo Asimismo el número de familiares de los que fueron rectores en esta universidad pública trabajo a la mujer y la cuñada de Pedro González Trevijano actualmente magistrado del Constitucional la esposa de Fernando Suárez It dos hijos de otro rector de Rogelio Pérez Bustamante ya está contratado el hermano de María Teresa Sánchez Magdaleno la todopoderosa gerente general hasta febrero cuando fue cesada la red Juan Carlos fue creada en mil novecientos noventa y seis por Ruiz Gallardón y en el mundo universitario siempre se destaca su fuerte vinculación con el PP con cuarenta y cinco mil alumnos y mil quinientos docentes es una universidad marcada desde su creación por las polémicas en los ránkings de calidad no figura entre las mejores los expertos la colocan en medio de la tabla

Voz 1727 06:53 Manuel Villoria uno de los profesores que desde el minuto uno no ha tenido inconveniente en salir a los medios y contar que lo que estaba pasando con el caso Cifuentes era lo que parecía en esta universidad se regalan los títulos Se regalan los master

Voz 8 07:07 desde luego que no lo que pasa es que en este caso concreto pues hay todos los indicios de que podría haberse producido pero quiero decir que ahora mismo Deimos ocho mil alumnos en máster nuestros másteres están superando todos los todas las evaluaciones de la ANECA ahí tenemos una escuela de Máster es que es muy exigente sean tomó medidas se ha ido intentando institucionalizar una universidad que se quiso hacer a imagen y semejanza del PP la imagen de semejanza del PP Madrid es muy peligroso porque como hemos visto el PP es un partido en Madrid donde la corrupción ha sido galopante

Voz 1727 07:46 los másteres no se regalan hay muchos más además del de Cifuentes Mercedes del hoyo pero lo que sabemos lo que contó el rector el otro día en la rueda de prensa lo que viene publicando desde hace dos semanas ya eldiario punto es lo que apuntaló el el confidencial lo que avanzó esta emisora el viernes por la noche de una segunda profesora decía yo no firmé ese acta que está exhibiendo todo eso no es una practica habitual por tanto

Voz 9 08:12 no es una práctica habitual menos mal sino que que no estaríamos aquí ninguno

Voz 1727 08:16 es que estamos Irene llama la atención imagino a todos los profesores que esto haya podido ocurrir nadie vio nunca antes nada nadie sospecho

Voz 9 08:26 yo no no hacen los demás espero que no porque supongo que cuando hay una sospecha sobre un caso de este tipo lo lógico es denunciarla Luis Ayala uno se pregunta hace falta muchas complicidades para llegar a a la

Voz 1727 08:42 a exhibir los documentos que exhibió en la presidenta de la Comunidad de Madrid en a que el vídeo que colgó en redes sociales la noche en la que estalla el escándalo después de de todo un día de silencio hacen falta muchas complicidades y de hecho mucha gente decía pero como todo un rector todo un director de máster tres profesoras van a acabar firmando algo que no es verdad como finalmente el rector acabó reconociendo después en la en la última rueda de prensa qué sistema clientelar sido podemos denominar así sustenta el que ese comportamiento el que tanta gente acabe siendo cómplice de algo no lo hablo en términos jurídicos se lo habló en términos académicos de de algo que en definitiva beneficia sólo a la supervivencia política de una de una presidenta como como Cifuentes bueno

Voz 10 09:33 sí más más que complicidades lo que hace falta es un contexto que permita que esto pase que es lo que ha sucedido en no ha sucedido en una doble dirección la política de la Comunidad de Madrid y el propio funcionamiento de la Universidad de la política en el sentido de que este es un exponente claro de cómo se ha intentado utilizar un instrumento público una institución que en la universidad todo al servicio de unos intereses determinados que eso es terrible y los pone a los pies de los caballos pero en segundo lugar si esto será efectivamente es porque hay un contexto que lo ha permitido pero esto como se está diciendo no es ni mucho menos un hecho generalizable a la mayoría de profesorado y las instituciones es un comportamiento un chanchullo concentrado en un sector pero es verdad que ha habido un contexto que ha permitido que esto se hiciera reales

Voz 1727 10:15 he hemos mencionado a las ocho de la mañana ese ese artículo que ayer publicaban el país Íñigo Domínguez en el que constataba algo distinto es que ustedes están haciendo aquí no la dificultad de que si hable en esta Universidad de que algunos profesores del la cara decía él impresiona que un catedrático me haga declaraciones que a continuación medida no pongas mi nombre y mucho menos si se trata de un profesor que no tiene asegurado su puesto de trabajo como es el caso de Concha Mateos que es interina hay que sin embargo sí que ha estado ahí desde el primer momento diciendo esto no puede darnos a todos no puede manchar el trabajo de todo el mundo realmente los interinos tienen una situación mucho más precaria de mucha más fragilidad que el resto del profesorado

Voz 11 11:00 yo creo que mi madre no estaría de acuerdo contigo porque me dice siempre niña tú vales mucho entonces ella tiene la confianza plena de que los méritos de las personas pueden conducirles a tener un una vida estable yo tengo la misma confianza que ya me ha transmitido si cada uno trabajase donde trabaja su familia yo estaría limpiando ya por fortuna pues no estoy limpiando esta mañana que me parece un trabajo precioso y muy digno yo creo que el giro de guión más importante de toda esta historia lo ha dado una persona que se rompió a llorar y confesó que había sido presionada yo esta persona me parece que tenía a fuerza de tener una estabilidad laboral esto lo pasan periodista les pasa al profesor Le Plaza cualquiera cuando estás seguro en tu en tu seguro de que tus fuerzas y tus méritos te pueden sostener no tienes miedo a ningún idea ni te dejas presionar por otras personas yo creo que ahí está la raíz de todo esto la imagen que tiene soy Pepa yo creo que a mis alumnos les encantaría ver que parece clandestina entonces cuando las cosas tienen las buenas las fuertes las importantes hay que hacerlas de esta manera clandestina porque no tenemos el espacio institucional para que la información fluya para que la gente se exprese para que la gente no tenga miedo pues yo creo que esto no hubiese ocurrido

Voz 1727 12:10 imagen clandestina déjame Concha que ese la cuentan los oyentes estamos en una furgoneta Nos hemos sido refugiado como hemos ido llegando porque llueve aquí dentro estamos los profesores están conmigo fuera a cincuenta centímetros sentado en una en una silla de campo y playa es tanto Losada algunas edita a su lado los alumnos protegidos por una carpa porque insisto llueve alrededor de ellos muchos ciudadanos que han empezado a acercarse a ver qué estaba pasando aquí efectivamente de que tengamos que hacer esto eh hoy fuera del campus de la Universidad es muy revelador insistir en que pedimos permiso que no lo conseguimos de todo lo que venimos contando más allá de la suerte que corran los protagonistas directos efectivamente es el uso y el abuso y el desprestigio de las instituciones que parece que algunos dirigentes no les importa unos dirigentes políticos no les importa lo más grave de lo que está ocurriendo allí no

Voz 11 13:09 sí yo pienso que sí les importa y a mi me parece que para que la Universidad se deje usar por los políticos primero tienen que ocurrir dos cosas que haya personas que colaboren y que el marco legal lo permita entonces y no eso ocurren esas dos cosas la universidad no puede ser usada por los políticos y la Universidad no se deja usar por los políticos entonces estas formas de conseguir prebendas a través del BOE en la que te permite gestionar la universidad pública teniendo partes internas de gestión de forma privada eh a través de un permiso que está legalizado que está que ha pasado por filtros políticos por personas inteligentes que lo han firmado que han estudiado que a lo mejor se han formado en una universidad pública inconsciente que se generen esas zonas de sombra dentro de la institución pública yo creo que esto no somos un poco todos responsables porque yo creo que nadie hace nada sino cree que el entorno le permite tener esa conducta

Voz 10 14:00 sí sí yo estoy completamente de acuerdo no pero pero si quería insistir en ese punto que creo que es una de las implicaciones más importantes de todo este lío no de todo este asunto que es no se pueden poner al servicio de intereses privados políticos económicos o los que sean instituciones que son de los ciudadanos y que están hechas para

Voz 12 14:18 promoción para el crecimiento y para el bien común

Voz 9 14:21 sí a mi se me gustaría dejar clara una cosa is que en todo este asunto a mí me molesta muchísimo la vinculación que tiene con el mundo político no es que esté negando las implicaciones lógicamente políticas del caso pero me parece que a veces eso enturbia el problema central que tenemos es que el hecho de que todos hemos consignado aquí de que haya un contexto que favorece que alguien en un momento determinado hace algo que no debe Ike varios lo consienten hiló secundan entonces eso es lo que me parece realmente grave dentro de la universidad y que no seamos capaces dentro de apelando sólo a nuestra responsabilidad económico huy perdón académica limpiar de otros intereses que son espurios para esa academia poder realizar las labores que nos corresponden de una manera ética

Voz 8 15:17 sí porque hay pillería yo creo que la la Universidad como todo institución pública lo último que puede perder la imparcialidad la objetividad si yo doy los títulos en función de las amistad desde la familiaridad de o de cuestiones políticas esto no tiene sentido para que estamos pagando esto entonces desde el principio esta universidad tuvo ese problema ya hace más de veinte años algunos lo denunciamos pero desde entonces se ha consolidado claro modelo en el cual claro yo entiendo que es muy difícil para mucha gente hablar porque ve que el consejero de nuestra universidad al Secretario General de Universidades es nuestra universidad hay como un marco hay que dice Si me muevo me me cortan el cuello y entonces entiendo ese problema

Voz 1727 16:02 la da voy a por voy a porque con esta con esta pregunta con esta pregunta la descentralización en España la descentralización de la educación que tantas cosas buenas ha atraído este país atraiga también una proximidad al poder político del que dependen las universidades que acaba siendo tan peligrosa esa proximidad como estamos viendo en la Comunidad de Madrid con esta pregunta te espero en unos minutos horas son las nueve y veintiocho las ocho y veintiocho en Canarias nueve y treinta y tres minutos de la mañana ocho y treinta y tres en Canarias edición especial de Hoy por hoy a las puertas de la Universidad Rey Juan Carlos en Móstoles en la Comunidad de Madrid a las puertas las porque el rectorado no nos ha dejado hacer este programa dentro y compartiendo esta mañana lluviosa en Madrid con profesores y alumnos de esta universidad y también con Antón Losada profesor de otra universidad la de Galicia que ha querido estar con nosotros hoy nos preguntábamos si la descentralización educativa en España que tantas cosas buenas unos ha traído también ha traído esta proximidad el poder que ha permitido un escándalo político académico como el que estamos viviendo propósito del máster de Cifuentes para para enmarcar esta reflexión quién es el actual rector quiénes Javier Ramos considerado el delfín de Fernando Suárez en anterior rector que tuvo que dimitir entre denuncias de plagio Ramos al final ha sido el hombre que ha dejado sin coartada Cifuentes entre acusaciones y amenazas de acudir a los tribunales con el propio director del máster información de Adela Molina

Voz 0011 17:44 Javier Ramos ingeniero de telecomunicaciones cincuenta y dos años llegó al cargo de rector de la Rey Juan Carlos en marzo de dos mil diecisiete lo hizo tras ganar unas controvertidas elecciones de la mano de su antecesor Fernando Suárez que tuvo que renunciar acosado por el caso de los plagios nada más tomar posesión el nuevo rector descartó cualquier investigación interna sobre el asunto la comisión anunciada por la Universidad no llegó ni a reunirse Ramos se definió asimismo como un rector continuista al inicio de su mandato aunque el escándalo Cifuentes le ha llevado a marcar distancias con sus predecesores según fuentes universitarias tanto con Fernando Suárez máximo responsable de la universidad en el momento en el que se modificaron las notas a la presidenta madrileña como con Pedro González Trevijano actual magistrado del Constitucional y el rector durante el curso en el que Cifuentes se matriculó en el máster desde el pasado veintiuno de marzo Javier Ramos afronta la mayor crisis que ha vivido en la universidad española ante la que ha pedido ayuda a la Conferencia de Rectores

Voz 9 18:39 tanto él como la CRUE son conscientes de que el escándalo ha superado ya la Rey Juan Carlos y afecta a la credibilidad y el prestigio del sistema universitario español en su conjunto

Voz 1727 18:49 Antón Losada esta promiscuidad político académica no cargos que van y vienen de la Administración del Gobierno de los tribunales a los Rectorado esto es un caldo de cultivo para que se produzcan casos como el caso Cifuentes

Voz 0199 19:04 pues sí pero no es un problema agravado con la descentralización ya existía antes la relación entre el poder político de la Universidad siempre ha sido un problema en la solución seguido la misma ejercer ese concepto tan bonito que se llama autonomía universitaria es decir la la Universidad siempre ha tenido los instrumentos políticos jurídicos económicos incluso para ejercer su autonomía y al hecho la descentralización ha permitido que esa autonomía incluso se haga expandido haya aumentado la competencia la transparencia entre las universidades que sepamos muchas más cosas sobre cómo funciona la universidad que los alumnos tengan mucho más elementos de comparación pero una actitud como la señora Cifuentes a mí lo que me he intentado aparecer más escandaloso de este asunto es la propia explicación que da Cristina Cifuentes sobre cómo tuvo el título es que esa explicación y si misma es un escándalo hay ninguna universidad de este país se obtiene un título de máster en las condiciones que ella reivindica hayan dado dejemos aparte sea implicaciones penales uno en ninguna universidad te dan un título yendo a clase cuando puedes llegando a acuerdos informales con los profesores y ese es un problema que no tiene que ver con la centralización o la descentralización sino que tiene que ver con lo que algunos creen desde el poder político que es la universidad que es una institución más que debe estar a su servicio pero su problema que la UNED la Universidad prevé resolver y es yo creo que en muchos casos estamos resolviendo

Voz 1727 20:24 tenemos tres alumnos de esta universidad que desde primera hora nos acompañan porque quieren contarnos también cómo lo están viviendo ellos y que están haciendo además porque están movilizados ya para tratar no suele obtener la verdad sino también para defender el prestigio de las universidades públicas de esta de todas las de la Comunidad de Madrid de tímpano le tiemblan las piernas Alberto Álvarez

Voz 13 20:47 sí sí sí

Voz 1727 20:49 entonces que veo que mueve las piernas todo el rato el ex estudiante de cuarto curso de economía y Relaciones Internacionales del campus de Fuenlabrada de esta universidad tiene veintidós años los estudiantes cómo lo estáis viviendo Alberto

Voz 12 21:01 pues la verdad es que sí que por lo general hace bastante movimiento y bastante cabreo digamos Si bueno de hecho hemos convocado como como usted bien dice una concentración en en Vicálvaro bueno es diciendo como quería desconcentración esos extremos con hemos convocado solamente en Vicálvaro de así que bueno pues todo el que esté invitado a ir a que esté en contra de lo que está pasando para demostrar pues se en nuestra digamos es un acto de fuerza para demostrar nuestro rechazo a todo lo que está ocurriendo pues están totalmente invitados vaya

Voz 1727 21:27 en una concentración no si es una concentración en Vicálvaro María María López alumna de tercer curso del Grado de psicología veintiún años en el campus de Alcorcón en algún momento los alumnos os habéis planteado título se devalúa a partir de este escándalo lo que yo estoy estudiando va a valer menos en el mercado pasado mañana porque dirían o de la red

Voz 14 21:49 Juan Carlos no es que nos lo planteamos es que casi una evidencia está claro que que es además se ha evaluado la imagen perdón es que hace mucho frío ya estamos temblando total evaluado la imagen clarisimamente de todos los títulos tanto de grado como de Máster de la Universidad Juan Carlos pero no sólo de la Juan Carlos todo el sistema educativo público ha visto afectado por este por este hecho Ignacio Ignacio Ruiz alumno de cuarto

Voz 1727 22:13 Ingeniería de Software en la Escuela Técnica

Voz 14 22:16 Superior de Ingeniería Informática hay miedo entre los alumnos que tenéis que

Voz 1727 22:21 terminar vuestras carreras que no sabéis qué profesores vais a tener que posible en fin relación tienen con los afectados por este escándalo hay miedo a hablar

Voz 15 22:29 eh hay miedo y siempre siempre ha habido un poco de miedo en esta universidad en esta universidad desde las elecciones del año pasado teníamos miedo e cuando tenemos que relacionarnos con con cargos de la universidad muchas veces tenemos que tenemos miedo por las las circunstancias en las que estamos sobre todo el por ejemplo las elecciones del año pasado y yo tuve que hacer de interventor en una en la ESIC allí hubo intentos de pucherazo sea realmente la disociación que estabais hablando de la escena relativa la descentralización entre el el ambiente político el ambiente universitario yo no creo que exista yo creo que el brazo político de sobretodo del PP que ha penetrado muy fuerte en esta universidad hace que las cosas la manera de hacer las cosas en esta universidad de una manera distinta hay profesores que tienen miedo a hablar justo por eso hay alumnos que tenemos miedo a hablar justo por eso yo estoy aquí confiado realmente las circunstancias de mi propia persona después de después de hablar aquí después de decir lo que estoy diciéndolo sus iban a ser las mismas yo lo digo de verdad

Voz 1727 23:32 he quieren intervenir Mercedes del hoyo que es ex decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y profesora de Periodismo en esa en esa facultad sí sí bueno yo me he me afecta a oír hablar de miedo por parte

Voz 9 23:46 a los estudiantes por parte de los profesores el miedo desde luego es libre pero a mi me parece que hay determinadas cosas que no las justifica el miedo por mucho miedo que no tenga cuando ve algo que le parece escandaloso o cuando vea algo que es un atropello tiene que hacerle frente porque es que si no ese atropello no terminará nunca

Voz 11 24:06 Concha Mateos profesora también para hacer frente al miedo no todos estamos en las mismas condiciones entonces yo creo que tienen que hacer más frente al miedo por ejemplo los que estáis aquí que tenéis una situación muchísimo más asegura que los estudiantes los profesores deja estoy cargo mucha Mateos es la única profesora interina que está en este programa el resto de los profesor

Voz 1727 24:24 por estrés tienen su plaza fija son son

Voz 11 24:26 profesores con una plaza fija así yo pienso que hay dos hipótesis no hay miedo o la mayor concentración de mudos de España se produce en la Universidad Rey Juan Carlos porque en los consejos de departamento nadie hace preguntas en la Junta de Facultad nada dice preguntan los consejos de Gobierno nadie discrepa entonces puede ser que la mayor concentración de motos este produciéndose la Universidad Rey Juan Carlos pero yo te diré una cosa he sido Tribunal de Un de Un trabajo fin de máster de un sido miembro de un tribunal de trabajo este fin de máster en doce trabajoso diez no recuerdo bien yo encontré dos plagios a mí me llegaron a decir me encuentro más por favor me entiendes perfectamente quién a mí internamente me llegan a decir déjalo no encuentro es más por favor eso quién quién pero yo no es que no tienen en riesgo su puesto de trabajo como yo entonces yo dije bueno si yo me leo un trabajo así estoy tres horas dándole vueltas para poderle dar al alumno una un retorno transparente de lo que he encontrado en él hasta donde me llega mi conocimiento encuentro que que que está plagiado un trabajo de otra universidad y que párrafos enteros tengo que decirle al alumno esto no sé pero no es procedente dentro de la universidad quién pide

Voz 1727 25:37 no encuentres más plagio es otro profesor es otro profesor que yo estoy evaluando el proceso

Voz 11 25:43 trabajo a un alumno que ha sido tutorizado por un compañero mío

Voz 1727 25:47 ya que hablamos de un alumno que no era un político

Voz 11 25:50 no no son son que yo lo que digo ninguna conducta individual se justifica por sí misma porque siempre realizas porque sientes que el entorno te da la razón lo que es es no

Voz 1727 26:01 a lo que estás a ver qué quiere intervenir de seguido de le doy la palabra un profesor titular por alusiones pero pero una habla alumna María lo

Voz 14 26:07 es muy en relación a lo que dice la profesora es verdad que sí que desde dentro sea

Voz 5 26:12 Emma ha no ganó sacara no

Voz 14 26:15 no descubrir muchas de las cosas que que ocurre incluso nosotros profe de PDI Personal Docente y paz profesional y personal administrativo se que nos han dicho más de una vez el cuántos años de quedan Itu contestar me quedan dos años me quedan tres años pues entonces dejar a lo mejor te viene mejor callar

Voz 1727 26:35 cuando quería denunciar algo que no te parecía que estaba bien cuando vez alguna irregularidad y quieres darle quiero darle voz quieres quieres

Voz 14 26:43 denunciarlo quieres quieres que salga a la luz

Voz 1727 26:46 mejor cállate el Villoria en el sitio donde en teoría se tiene que educar al pensamiento crítico estamos escuchando esto cállate mejor

Voz 8 26:53 sí sí pero bueno también hay que ver la situación de conjunto como estas universidades y la nuestra está muy mal financiada una forma de intentar financiarse es con los máster y los títulos propios entonces todo su negocio no rompa el negocio no necesitamos muchos alumnos y empezamos a exigir mucho no vamos a tener sino manera otra universidad perdemos ingresos esto claro es un problema político de fondo como está financiada a la universidad en esta comunidad autónoma cómo se trata la universidad pública como se trata a la enseñanza pública mientras tanto buscaron con un partido que que se ha dedicado a a esquilmar este esta comunidad autónoma pues habría que preguntarse todo ese dinero que han robado podía estar en la universidad y desde luego no estaríamos viviendo estas circunstancias estos alumnos que es que vienen de situaciones difíciles que que estamos en en barrios obreros en pueblos obreros en pueblos de trabajadores donde las familias están haciendo un esfuerzo enorme por sacar adelante a sus hijos no tendrían qué está sufriendo estas circunstancias

Voz 1727 27:55 son las diez menos cuarto las nueve menos cuarto en Canarias

Voz 2 28:00 en Hoy por hoy

Voz 1727 28:06 diez minutos para las diez para las nueve en Canarias hasta dónde llega la preocupación en la Universidad Pública de la Comunidad de Madrid por el escándalo Cifuentes pues llega a todos los rincones una preocupación que se extiende al resto de universidades que anuncia ya con fecha yo era movilizaciones para defender el prestigio de todos

Voz 16 28:24 Sara se elevaba unos días Carlos Olivares Universidad Carlos III

Voz 1727 28:27 Nos preocupa profundamente como se puede haber hacer

Voz 17 28:30 está la imagen y el prestigio de la universidad pública pero no sólo eso sino que también nos preocupa que se pueda poner en entredicho o en duda la calidad de los estudios universitarios

Voz 16 28:41 impartidos por las universidades Alberto Guerrero Universidad Politécnica sus

Voz 18 28:44 como este dan a la sociedad una imagen de la universidad pública totalmente distorsionada y en absoluto correcta echando por tierra el trabajo que toda la comunidad universitaria hacemos por mejorarlas día a día como representante David Gómez Universidad Autónoma

Voz 19 28:58 dañada porque puede parecer que ese tipo de prácticas son habituales algo que también se han cargado la propia Cristina Cifuentes decir escudado en ello en que esto no es algo que le haya pasado a ella sino que pasa muy a menudo pues sinceramente esto no pasa muy a menudo como podrá

Voz 20 29:15 señor rector Carmen Romero Universidad Complutense sino que las verdaderas víctimas aquí son los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos y desde luego es agente quién quién se está preocupando ahora mismo de de esos estudiantes quién va a hacer que se limpie el nombre de la Universidad Rey Juan Carlos para que suban estudiantes no tengan que avergonzarse de que en su currículum ponga

Voz 16 29:37 todos piden a Cristina Cifuentes que comparezca ante los estudiantes ante el Consejo Interuniversitario de Madrid el once de abril de las explicaciones oportunas

Voz 1727 29:45 insisto más allá de el futuro político de de Cristina Cifuentes profesores Luis Ayala catedrático de Economía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales cómo se sale de aquí que habría que hacer no sólo para limpiar la imagen de la Rey Juan Carlos sino para para garantizar que no vuelva a darse un caso como el de Cifuentes

Voz 10 30:03 bueno falta sobre todo normalizada potenciar determinados instrumentos no hemos hablado de indignación hemos al lado de vergüenza pero hay también un poco de esperanza yo quiero que eso quede también claro de este de este debate tan interesante no en esta universidad hay muchas cosas buenas en mucha gente que está trabajando muy duro que nuevamente no es la gente más potenciada ese están dando cursos realmente buenos y hay máster es muy potentes no pero eso sólo es posible si definen estructuras que lo permitan no y eso es transparencia fiscalizado y sobre todo primando primando lo que es la función básica de universidad que es transmitir crear conocimientos promocionarla estudie la excelencia y sobre todo no fundamentarse en el servilismo

Voz 1727 30:46 Ignacio Ruiz alumno de cuarto curso de Ingeniería de Software que habría que hacer ahora mismo para limpiar la imagen de esta universidad

Voz 15 30:53 buenas pues a ver yo creo lo que hay profesores muy evidentes a la calidad docente de esta universidad es enorme y no tiene que verse manchada yo creo que por ejemplo el programa de transparencia que había implantado el rector este año han demostrado que es claramente insuficiente porque cuando el el programa de transparencia viene dado desde la misma corrupción pues vivamente el el queso en casa del maratón pues desaparece muy rápido yo creo que tendría tendría que ser desde en este caso desde las instituciones desde donde se tendría que imponer un nuevo programa de transparencia cuando cuando se ve que la la de la misma universidad

Voz 1727 31:30 la comida Alberto Álvarez que no te dejan de temblar las piernas

Voz 13 31:33 sí la verdad entonces los entre los nervios Yale fríos

Voz 1727 31:36 esto es bueno relación con lo que sí

Voz 12 31:39 que estaba contando mi compañero Ignacio bueno es que nosotros también es verdad que existe un problema de trasferencias de la propia Universidad nuevas en efectivo y eso lo tenemos comprobado por todas las investigaciones que se hacen desde la propia energía desde la investigación por los plazos el rector hasta investigaciones internas por ejemplo en el antigás las entonces elecciones el Consejo de Estudiantes detectamos unas supuestas irregularidades en el proceso electoral bueno pedimos que se investiga si Unidos investigaron entonces bueno la verdad es que todo lo que se haga muchas veces dentro de dentro de la propia Universidad creemos que no va a resultar efectivo tiene que ser gente también de fuera externos que digamos que limpien Universia entendemos

Voz 1727 32:13 María María López también a parte de él

Voz 14 32:16 que sea desde fuera yo creo que desde dentro los estudiantes tenemos muchísima voz hay debería tener la participación estudiantil la que denunciar a las irregularidades lo que pasa es que hay mucha pasividad por parte del alumnado

Voz 1727 32:27 es una cosa muy concreta hay que retirarle el título del más

Voz 14 32:29 será Cristina Cifuentes inmerso desde lo yo sin duda dicen los estudiantes sino cumplen el requisito

Voz 9 32:35 estos para haber obtenido es el título de máster desde luego

Voz 1727 32:38 Manuel Villoria cómo salimos aquí bueno yo creo

Voz 8 32:40 pero hay políticas de cumplimiento de integridad de muchas organizaciones públicas de las que tenemos que aprender de tener códigos éticos formación genética tener un mecanismo para denunciar la corrupción protección a los denunciantes de corrupción sistema de evaluación de la corrupción en fin tenemos mil medidas que habría que que Intel que que que poner en activo y el rector tiene ahora mismo esa obligación creéis

Voz 11 33:06 segundos Concha Mateos si llamas a alguien no le permite es hacer el ridículo en público yo amo esta universidad creo que las crisis son buenos y que hacen que los organismos regeneran y que esto está moviéndose por mucha gente que cree que mañana vamos a tener una Universidad Rey Juan Carlos que den vivía Antón Losada

Voz 0199 33:23 o lo primero no comprar el discurso del Partido Popular para salir de esta he atolladero a Cristina Cifuentes no la norma es la excepción a la norma en la universidad española son los miles de alumnos que todos los años a casos títulos con mucho esfuerzo de mucho trabajo y segundo en la autonomía universitaria no se predica la autonomía universitaria se ejerce salir de esto depende sobre todo de ejecutar de hacer funcionar los instrumentos que ya tenemos y quitarle al poder político esa capacidad que tiene para condicionar muchas veces jugando con la financiación

Voz 1727 33:56 no sé que está siendo duro no solo hoy por el frío y por estar en la calle se que está siendo muy duro lo que está viviendo esta universidad los lunes ya al anuncio nosotros nos damos un regalo un homenaje esta mañana va por ustedes

