Cifuentes dice ahora que cursó su master en Hogwarts y por eso es invisible

Voz 1 00:00 no tengo hoy por hoy punto puntero

Voz 1022 00:10 buenos días muy buenos días Pepa Bueno qué tal fin de semana pues mira bien pero he estado pensando una cosa fíjate yo creo igual suecos el mío se pero yo creo que ella algo extraño con el tema del máster de Cifuentes bueno ya claro eso es lo queremos todos Perea si no no pero espera me refiero a me Roberto ponme la música estás que te he pasado

Voz 1038 00:28 hablo de cosas extraños de verdad Pepa Bueno hablo de fuerzas sobrenaturales telúrica exprimir tenías hablo de poderes ocultos hablo de cosas que superan nuestra comprensión a ver quién es que el de Mourning no puede estar implicado eso es no sólo en el asunto del máster sino en todo lo que viene a ser el PP piénsalo mira discos duros que se destruyen solos trabajos que desaparecen sobres que nadie y si lo que necesita España no es un cambio de Gobierno sino un exorcismo Pepa Bueno Juan

Voz 3 00:54 es posible Pérez pero igual no tratamos otro día en la tertulia te parece ahora con los titulares del futuro anda

Voz 1022 00:59 vale venga así dentro Careta

Voz 4 01:04 los titulares del futuro la muerte

Voz 1022 01:08 Bill registra durante cinco horas la barba de Jettu Rehn tras inspeccionar la concienzudamente los agentes incautaron diez cajas de documentación los ministros que cantaron el Himno de La Legión representarán a España en Eurovisión la formación ha adoptado el muy ambiguo nombre de los tres franquistas escuchamos un fragmento de su primer single

Voz 5 01:31 así

Voz 1022 01:38 Marc saquen Berg niega estar espiando a la gente y recuerda Manuel Rodrigo de Cádiz que mañana los mueve tiene dentista el fundador de Facebook también ha recomendado a Manuel que mejoren su dieta nocturna por qué huevos todos los días no se puede Cifuentes dice ahora que cursó su máster en Hogwarts por eso es invisible la presidenta madrileña ha pedido a la prensa que contacte directamente con la casa deslice Rhin escuchemos en exclusiva al amigo pelirrojo de Harry Potter

Voz 6 02:07 esta fiesta no digo yo

Voz 1022 02:10 Albert Rivera se pica con Alemania Illa no quiere ser europeo el líder naranja no descarta una moción de censura contra Angela Merkel escuchamos lo que pasa es que somos gente seria que somos gente responsable Carmen Martínez Bordiú reclama ahora Extremadura la nieta de Franco asegura que en el lecho de muerte su abuelo le dijo mira de Madrid para abajo te quedas con lo que quieras el PP se compra mil puños americanos para no perder el voto conservador Alfonso Alonso ya ha asegurado que desde el total respeto a la democracia le partiera la cara a quién haga falta siempre una moderación un estudio revela que Rajoy tarda de media catorce años en tomar una decisión el pasado sábado sin ir más lejos el presidente decidió lo que le decía cenar el siete de mayo de dos mil cuán muy fuerte no

Voz 8 03:01 sí se sabe decir

Voz 1022 03:04 yo cenar perfil sí sí sí pollo a la plancha lamentablemente la decisión llega muy tarde porque ese día no lo hemos con pimientos vaya por Dios llaves un nuevo revés para el Partido Popular fue bueno

Voz 9 03:13 esquivando revés el revés luego se reponen en un abrazo un abreviados Manuel Villoria Mercedes del hoyo Luis Ayala Concha Mateos María López Alberto Álvarez Ignacio

Voz 6 03:25 lo hice muchas gracias y mucha suerte gracias a pueblo sado beso adiós

Voz 7 03:41 hoy por hoy