Acento Robinson: El secreto de la halterofilia española (08/04/2018)

Voz 3 00:09 competir para demostrar quién es el más fuerte ha sido un pasatiempo habitual en todas las sociedades levantando rocas piedras árboles y hasta animales los hombres han querido medirse y exhibir su fuerza desde tiempos inmemoriales

Voz 2 00:23 una vez más fueron los chinos inventaron la pólvora ETA la brújula y hasta la pasta también la halterofilia o eso dicen algunos tratados de Historia que sitúan el origen de levantamiento de pesas entorno al tres mil seiscientos antes de Cristo sin al parecer para entrar en el Ejército obligatorio practicar el levantamiento de pesos un ejercicio que practicaba hasta el integrador

Voz 1913 00:47 pero el origen de la palabra es griego altera es el nombre que se daba unas piedras que utilizaban los saltadores de longitud convencidos de que esos pesos les ayudaban a conseguir saltos más largos la halterofilia Se desarrolló a lo largo del siglo XIX sobre todo en Europa Central existía entonces la costumbre de realizar exhibiciones de fuerza verlas más tarde se convirtió en una dedicación casi exclusiva de los profesionales del circo la segunda mitad del siglo XIX fue cuando el levantamiento de que esas empieza a surgir como disciplina la primera escuela se fundó en Viena la puesta de largo de la halterofilia tuvo lugar es la primera Olimpiada moderna celebrada en mil ochocientos noventa y seis en Atenas allí fue incluida como deporte olímpico en España empezó a interesarnos mucho más tarde fue en mil novecientos setenta y tres cuando recibió un impulso importante porque el campeonato europeo se celebró en Madrid

Voz 4 01:49 en el Palacio de Deportes de la capital de España serán finta cerca de doscientos atletas que representando a veinticuatro naciones van a competir en los treinta y dos Campeonatos de Europa de halterofilia nombre genérico por el que se conoce el levantamiento de pesas el deporte que se creía de minorías pronto captó la atención de los espectadores que durante nueve días siguieron con interés las incidencias

Voz 1913 02:11 un año después en mil novecientos setenta y cuatro también en Madrid se celebraban los campeonatos nacionales

Voz 5 02:17 tiene una carta de Madrid se ha celebrado los catorce campeonatos de España de halterofilia organizados por la Federación Española de la especialidad en el transcurso de estos campeonatos debatieron varias marcas nacional

Voz 1913 02:29 que fue en ese año en mil novecientos setenta y cuatro cuando llegó a la capital procedente de una aldea de León Matías Fernández el hombre que iba a revolucionar la halterofilia en nuestro país como atletas se convirtió en campeón de España como entrenador ha conseguido llevar

Voz 1546 02:44 a sus discípulos a lo más alto hasta la medalla de oro

Voz 6 02:48 bien apurado hasta el final y Lidia Valentín consigue conciertos siete kilos la medalla de oro

Voz 1913 02:57 Lidia Valentín de la mano de Matías Fernández ha conseguido tocar el cielo se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones es campeona olímpica mundial y europea lo mejor es que el suyo no es un triunfo en solitario hay cantera y lo han demostrado haciendo el mejor europeo de su historia

Voz 7 03:15 Andrés Mata Irene Martínez Alberto Fernández David Sánchez Josué Achi y Lidia Valentín regresan de Bucarest cargados de metales

Voz 6 03:23 vámonos hacia arriba primer piso hay llegó a tener Hernán de va a ir muy bien vamos a ver si no va lograr David Sánchez

Voz 1546 03:44 acento Robinson cuando la feria otros países soviéticos turcos más sin embargo en los últimos años a su autor un escenario internacional con mucho éxito sobre todo con no el campeón del mundo Lidia Valentín todo parece cosa repentina pero créeme el éxito en el deporte es casi nunca una casualidad aquí en España hay un plan un proyecto que vine desde lejos liderado hace veinte años Matías Fernández quién tengo al lado mío

Voz 1546 04:31 bueno gracias a la radio es un placer cerca y naciste cincuenta y seis en un pueblo de menos de mil habitantes Cacabelos en León

Voz 10 04:44 cómo era eso digamos que no nací mejor dicho perderemos al Ayuntamiento de Cacabelos

Voz 1546 04:51 kilos graves en mi pueblo

Voz 10 04:54 tenía como mucho mucho doscientos cincuenta habitantes se cuando ella nació quizás menos

Voz 1546 04:59 curiosamente Ophelia porque tengo entendido con catorce años aislados jugando al fútbol y luego vienen familiar y te dice oye

Voz 11 05:09 es esto no

Voz 0655 05:11 bueno la verdad que lo mío fue un poco accidental no

Voz 10 05:14 en la familia porque yo no que te gana en casa no tiene más no tenía tiempo casi de de deporte casi ni a la escuela para ser exacto entonces te cabo para comer había que trabajar es un digamos que jugando un partido de fútbol Un sábado la tarde y fuimos a Cacabelos y estaba Sant solía que digamos que esta casa como una un familiar mío me digo que a ver si si podía bajar el lunes a entrenar ídem de ahí empecé a a la familia

Voz 1546 05:49 cuente enseguida que esa Titi gustaba existió en especie flechazo el contigo en el deporte de Fele

Voz 10 05:58 bueno la halterofilia yo yo es que no la conocía y me dijo vaga Te damos la halterofilia Pellón se ve que la halterofilia en aquella época porque realmente en el pueblo con ciento cincuenta habitantes digamos que en aquella porque no es el día escasean ningún lado del deporte lo único que les decimos es lo más que hubo entonces ah pues yo empecé baje un lunes antes con él bajaba por las tardes a las diez de la tarde estaba casi a pie de hasta las diez de la noche va a entrenar y a subir otra vez en bicicleta a mi pueblo a cuatro cinco kilómetros de Cacabelos

Voz 13 06:32 por la noche yo hubiese una base entonces habrá habido flechazo sí la verdad que sí que Baleares llevan lo digo había empecé a eso se hace Partner Chicken ya

Voz 10 06:43 el deporte que te hayan es verdad hecho la empecé así con su familia

Voz 1546 06:50 piense confección tu entrenador maestro hasta los dieciocho años más o menos

Voz 10 06:55 sí demente por ahí porque yo ya que entrené de dos años con él o tres que empezamos los dos solos estuvo a punto de dejarlo también hay que decirlo te vamos a dejarlo porque estábamos los dos solos clave más que la diez y media dependía el tiempo que hubiese pero ya al final pues eso llegó un momento en que no había no había no teníamos motivación casi los dos

Voz 1546 07:19 pues morir de éxito porque cuando vienes a Madrid con dieciocho años ya había batido el récord de juvenil en en todas las categorías trazan el no va más entonces bien te habías ido estando solo con con tu maestro o que te marcaba el éxito no

Voz 10 07:38 sí la verdad que bueno la verdad que yo empecé empezamos hace una una quita la tenía Francisco Mateos en júnior llevaba tiempo recuerda España Cacabelos en las en las en las competiciones ya fuimos ya vimos que fuimos prosperando poco a poco Illa a raíz de ahí ya empezaron empezó digamos que ya los chavales los chicos de ahí empezaron una entrada más ya al gimnasio porque ya hemos

Voz 0306 08:02 me tienes en las la plaza

Voz 10 08:04 maletas al aire libre entonces ahí se empezaron a

Voz 0655 08:08 enganchar la lo echaban

Voz 10 08:11 quiso fuercen Natra de dónde viene

Voz 1546 08:13 de de trabajar en el campo

Voz 10 08:16 bueno pues sí la verdad es que si yo no sé si fuera de campo o no pero la verdad que sí que hemos trabajado duramente digamos mi entrenador yo allí Sant Súria y la verdad es que estuvimos mucho tiempo haciendo esfuerzos va a poder seguir ir aún más digamos batir el récord de España queda en aquel en aquel momento lo que manos Nos importaba viene

Voz 1546 08:41 la llamada que que venís a Madrid de así con tu desarrollo deportivo como se produjo esto Ikea que se produjo en tu entorno familiar es que el chaval Mathieu se va a Madrid del pueblo oí como en aquello

Voz 0655 08:59 aquellos entorno digamos que yo me quedé un poco reacio a venir a Madrid

Voz 10 09:06 porque mi padre estaba enfermo te estaba enfermo el digamos que trabajamos en el campo haga la mina entonces mi madre

Voz 1546 09:38 eso se extrajo la mina Lamine esto es lo que lo que se llama trabajo de Bagdad

Voz 10 09:45 sí bueno a digamos a la mina de lunes a aviones no había había que había que aportar tiene algo dinero para poder comer en casa aunque tampoco había tanto dinero en aquella época para para comer tuvimos que iba con mi madre tragamos la tierras llamó lo que lo que podíamos humanamente posible para poder subsistir tienen aquí

Voz 1546 10:14 sus padres de algo no forme decía mira eso esta es la oportunidad la a la a la ciudad au o no fue así

Voz 0306 10:24 sí bueno yo de ella una vez que empezamos a a la salida a mi padre mi aunque bueno que ya legal ya se arreglaría una cosa como se pudiese que has de Tiro p'alante y entonces yo me vine para que para

Voz 1546 10:38 eh trabajar aquí con la Federación Blume claras dista bastante de lo que era que el gimnasio eh eh no es que como de esto porque bienes del pueblo estás en un hotel en Gran Vía estás en el día después de haber pasado por el él es que la adaptación de un chico que apenas ser de pueblo como como era

Voz 0306 11:03 me vine aquí jubilar

Voz 10 11:06 suerte de donde viene de digamos de Madrid

Voz 0306 11:09 de Madrid de mi pueblo de Ponferrada aquí en Madrid fueron Policía Nacional que estaba allí en en mi propia porque yo Matías no sé si viviera este hombre porque ya no lo no no sé si vivirá termine con él inmediata en Príncipe Pío cogimos un taxi y me me de Joaquín Savater ir yo yo llegué aquí

Voz 0655 11:36 que no se veía nada yo estaba como yo estaba aquí como en una común en un mundo perdido

Voz 0306 11:40 el mundo de décadas perdido hoy yo nunca había salido de casa de llegas aquí tienes pase por todas las calles yo si te digo la verdad

Voz 0655 11:53 aquí

Voz 0306 11:55 yo casi hacía la maleta diariamente pero me familias en ahí es más es más libre puede ser algún

Voz 10 12:03 en el momento

Voz 0655 12:04 determinar pues la bicicleta de un lado por ahí pasa al monte más al río Baça pasa pescado pollo a mí me gustaba pescar algo iba con mi hermano a cazar entonces pues salíamos a por ahí pero aquí aquí llegué aquí de repente es como si me hubiesen encerrado en una en una jaula es decir yo no puedo salir de aquí

Voz 1546 12:21 no en el año ochenta seleccionados para los Juegos Olímpicos y estaba todo listo preparó de uniforme y todo aquello en luego fue hubo boicot no porque los rusos no eran eran personas non gratas en aquellos tiempos no

Voz 0655 12:37 bueno yo es que no sé lo qué ha pasado ahí con lo que la digamos a Rusia porque yo creo que he dormido boicot a Estados Unidos y entonces pues cuando nosotros tenemos allí fuimos pues llevamos ir llegó la verdad que tenemos todo el material y todo lo que la uniformidad todo maletas en la en la habitación incluso del presidente el día antes lo digo que sí que vamos ahí

Voz 1546 13:05 así están muchas veces en tu vida el único sólo digamos no fuiste el único levanta hedor que España mandaba iba a mandar esos juegos no hablamos de los Juegos

Voz 0306 13:17 los juegos semana más o menos lo que digamos de lo que clasifique el país

Voz 0655 13:23 entonces antiguamente y no recuerdo bien aquella época como hizo la clasificación Peira

Voz 0306 13:29 y los que íbamos irá a Moscú estaba Joaquín yo Innes debió tomar que creo que se retiró al final Casal que no se da pero bueno creo que vamos a seguir todas las pesas nuestra fue

Voz 0655 13:44 el diecisiete por la mañana cuando es decir que el tele es el marca la Marcos las

Voz 10 13:49 que nosotros no íbamos a mí sí

Voz 0655 13:53 digamos que se me vino el mundo encima porque hay hechas dos años eh a todo trapo e entrenando padece las marcas para ahí de repente que de aquí no vas a la Olimpiada porque

Voz 0306 14:04 ya se ha hecho eco

Voz 0655 14:08 las alejaron hay poco

Voz 0306 14:10 se cuela

Voz 1546 14:11 los labios pues en una Copa del Mundo en los ochenta fue visto más y te es cuarto en arrancada arrancada tu mejor

Voz 0655 14:24 especialidad en bueno yo andaba muy estaba muy muy igualado es decir que la hemos tanto poniéndome así estaba casi estaba nivelado porque es que depende pues hay muchos momentos que tienen una arrancada tiene un mal los tiempos entonces nunca están al digamos casi pareja Messi estaba más menos más nivelado vaya si yo dieron una buena arrancada porque es decir lo contrario tenía arrancada

Voz 1546 14:50 entonces decidiste hacer y eso te costaba tres veranos no porque había cursos de entrenador cada verano no

Voz 0655 14:59 sí yo la verdad que en vez de hacer el digamos con González Badillo

Voz 10 15:02 desde hace los cuyo entrenador de club

Voz 0655 15:05 luego regional y entrenador nacional entonces yo pues cada verano puede vino a mi casa porque me quedaba con Vadillo quince o veinte días lo que garantizaría

Voz 10 15:14 es

Voz 0655 15:15 les diga lo cursos yo me quedaba cuántos años me

Voz 1546 15:21 es curioso que el año dos mil el presidente de la Federación pregunto a tu mujer la la ese estiba Si poderes ocupar puestos de ese conocer quedó pues y por supuesto no Delia porque no te preguntaba Xavier entonces queda tú mujer la que mandaba no

Voz 10 15:40 estaba seguramente yo lo que pasa es que yo no lo sabía

Voz 0655 15:43 la verdad que no sabía estaba DGB talleres y en una mayor de esto de aquí a ir de Tata que en aquel momento estaba al lado de la Federación demás si tiene garantía si si lo tenéis ya después lo que pasa no que me dijo que lo que te va a llamar el presidente Emilio a ver si no lo sé la verdad que me llamó hoy llegamos a un acuerdo y ahí estoy para delante

Voz 1546 16:14 la venía como enfermero el ruso Peter Paul Auster no han Keaton era el el ruso

Voz 0655 16:22 bueno al entrenador es un digamos que es un estudioso del tema es un señor que tenía las ideas sobre entrenamientos digamos moderno modernos vamos vamos modernos no tenía ocho su qué hacer con los entrenamientos en el el suponía que digamos las de los entrenamientos y él quería que yo estuviese al lado de yo siempre que hacíamos lo hacíamos siempre los dársela es decir que yo Él me decía volviera hacemos un boleto temo Lott

Voz 0306 16:56 pero llevamos llevamos haciéndolo así no solamente

Voz 0655 17:01 pero muy bien yo en su nombre que es hombre estupendo ellos no a veces no no entiende hay mucha gente que los entrenadores no entienden el carácter de digamos de aquí de las de los chavales pero levantados las aletas murieran vaya mal no entienden el el porqué el el decir quién está en el gimnasio quién es quién es el que manda él él lo que hay que hacer y no

Voz 1546 17:27 muy ya se hacen en mina estoy imaginando aquí ha habido durante unos años una especie de complot entre tu mujer y el presidente de la Federación poquito nada más terminar los Juegos de Beijing el presente te dijo que tienes que ocupara el lugar de sector sí sí sí sí así ni lo piensas me me hablas en casa tienes que hacerlo

Voz 0655 17:51 sí bueno la verdad es que cuando lo terminó Beijing Manuel Galván se quiso avisó y lo deja Íñigo Emilio llamó yo incluso yo fui un poco reacia en este tema puede Emilio llevo yo estoy yo pienso que algún mejor de segundo de de primer y entonces día habían hablado de me dejó esto decías que coger si ha sido para delante ya por me pues a trabajar

Voz 1546 18:21 bueno tanto en tanto

Voz 6 18:23 arriba arriba muy bien Andrés Mata este es un día inolvidable para el tinerfeño récord de España

Voz 1546 18:32 entonces en dos mil doce no Spanair consiguió dos diplomas la de Andrés y la de lidiar no aunque más tarde la del competeríamos oró debido a que los que quedaban por encima suya pues a fraude por dopaje durante los cuatro años clientes España iba quedando medallas en todas las competiciones entre nacionales que se presentaba derepente ha habido algo Ahmidam que funcionó a lo mejor es poquito explicando los chicos y chicas los porque este las cosas no en Indra actuado en poco más con con él es pero lo que no deja de ser cierto en los primeros cuatro años hablando empezaban las cosas nos pintan

Voz 14 19:22 sí bueno yo cuando empecé digamos que

Voz 0655 19:27 casi tengo una del equipo el equipo completo Sevilla desde que empecé a hacer un equipo quiere estructurar un equipo en sí entonces no había no había sin mucha gente entonces tuve que ir dando palos para otro estilo te va a rendir cuentas fuimos ya al final no se hizo que formamos casi una estructura de equipo bastante

Voz 1546 19:56 esquís tuvimos en acento Robinson con Lidia reconoció de que eso no es el líder Valentín Lloris que hay cantera hay otros lo tanto Doris ya que tiene un orden ir por cierto que hoy preguntarte no en dos mil dieciséis en Río a un par de semanas dos opciones antes salta la noticia de que Liria Irán darle el oro plata debido al doping en los Juegos fue vilmente robado a su momento de gloria de poder su ver el podio bueno no obstante antes de ganar los que pensaba que iba a ser su primer primera medalla ya que y dos sin haberse dado cuenta momentico puedan afectar eso a la larga anotador digamos porque claro Elia iba pensando que mi primer medalla pero ya supe que Teenage dos lo he conocido ETA a los que esto era fuentes de buena alegría que provocaba la funcionaba más o le habría debilitado emocionalmente como fue aquel

Voz 0306 21:06 yo

Voz 0655 21:07 bueno yo pienso que a ella le vino bien digamos en cuando he leído la noticia pues yo la verdad que le dio la primera tiene que lo dije mira eres Beijing Iron Londres entonces en este momento la verdad es que la emoción es es grande pero es grande a veces se puede venir bien no puede venir mal el el problema no pues ver entrar un especie de relajación no pero también de veníamos de una digamos que veníamos de una lesión de Houston ante de Egipto una lesión que ya estuvo bastante tiempo en casi sin poder encauzar la para río arriba y entonces ahí sí que ya ya tuvimos que tuvimos que trabajar bastante casi casi de entrenador psicólogo ir y está animando la todo el rato para qué

Voz 10 22:00 también se viniese abajo porque a veces

Voz 0655 22:02 la emoción pues llevar alegría o no alegría pero

Voz 1546 22:06 la salud en pista está bien o que siga habiendo un montón de tramposos

Voz 0655 22:13 bueno yo no me voy a meter yo voy a hablar de lo que es mío

Voz 10 22:16 que yo yo hago

Voz 0655 22:18 hombre yo a mí lo que me lo que lo que me molesta es que si vamos a competir a veces que dice que no puede ser no puede haber tanta diferencia de vinos levantadas a otros la eso es una diferencia puede que haya un digamos en caso que sea excepcional pero no puede olvidar tanto el caso excepcionales donde te a veces te vienes a veces tiene ya no no yo no lo mejor lo que a mí me me molesta hay chavales que chicas también está dando tanto para después no no puede llegar donde poder porque ellos ven que lo que hay que Samuel son levantado les y levantar es de su mismo tipo prototipo digamos que ves en el mismo prototipo e incluso menos aquellos de ETA

Voz 1546 23:07 pues yo yo de difieren contigo que él ha ido bueno es obvio que no estemos de acuerdo poquito Rupérez las cosas desde tu prisma dio desde un prisma de de profano ingería dice es que la gran perjudicada porque le han robado su momento esos tramposos San fastidiado al Lidia solucionó ante absolutamente cierto porque todo deportista sueña con este momento de subir a un cajón Kebir su premio por ver hecho bien

Voz 0655 23:43 pero

Voz 1546 23:43 creo que el deporte la echo mucho más también ha hecho mucho mal al Depor tipo que aquí estoy yo preguntándole por la salud de un Depot que actúa a más has amado durante muchos años ya en mucho levantado es que lo ama ya unos sinvergüenzas que están ahí fuera desvirtuando la elegancia del deporte a queda mal alteró Feli en este momento no no es que me fastidié

Voz 0655 24:10 sí la verdad no hombre yo yo entiendo el punto de vista ya a mí también me fastidia el el tema ese porque claro a nosotros a ahora mismo nosotros nos ha perjudicado ya no sembrado amor fuese posible a Lidia sino a otros levantado los esta misma antes entonces a mí el a mí sí que me así que mide repercute también en este tema porque a Lidia es que la han la han destrozado porque se ha quedado segunda en Pekín en Primera en Londres todo digamos ese todo eso que hay ahí es un cúmulo de digamos de sensaciones que hay de de patrocinadores que te pueden patrocinar la las becas todo esto haya destrozado

Voz 1546 24:52 netamente sí sí sí claro claro este punto

Voz 0655 24:54 evita así que yo estoy de acuerdo en que yo pienso que la justicia tenía que ser un poco más a la internacional poco más duras sobre ese tema la gente que está está metiendo en el doping y aún hoy siguen estando emitir hay gente que lo peor aún eh

Voz 13 25:09 dice Beckham siguen dando positivo se ha sido muy escasa

Voz 1546 25:12 llegado por los tramposos Feliu como ha pasado con el ciclismo Mané es que tenemos demasiada gente que quiere nada a toda costa otra cosa es tener ambición indicación suficiente para para triunfar la otro coche cuando llegas al cuando llegue el momento y que hay que ganar a toda costa eres soltero estado porque te vamos a habla de cosas buenas y a ti te han pasado un montón de cosas buenas no me sorprende Hypo que te veo con pan es no es extraño es una caida como tú no es accidental lo que estás viviendo de lo que estéis viviendo no pero de todas las medallas todo el reconocimiento a nivel personal a Ci U pues hay algo que dices Escassi es ese ese momento fue

Voz 0655 26:04 mira yo yo yo te todo momento habla en el deporte que fue río la compra on line

Voz 1 26:12 no levanta la vuelta somos Ross

Voz 15 26:15 para Lidia Valentín

Voz 0655 26:17 es un momento histórico y otro en California a todo el mundo porque estábamos deseosas de si podíamos quedar campeones del mundo porque no era normal lo que estaba pasando

Voz 9 26:31 entonces llegamos está

Voz 0655 26:34 imagen y quedamos camino de

Voz 1546 26:44 es que no me sorprende nuestro éxito el contigo con el timón como timonel esto las cosas deben de ir bien han ido muy bien visto tan gran pasado estamos teniendo tenemos un porvenir tal vez mejor muchísimas gracias por haber compartido de ser rato de radio con nosotros es un placer a conocer

Voz 0655 27:08 pero igualmente yo me debo de estar aquí hablar contigo un un ratillo aquí que vamos yo me yo vendrían que andar hablar contigo lo gracias muchas gracias

Voz 16 27:19 le fuma más a mí mismo seis volvemos con más acento en lo pensé mira vida no era Pi

Voz 9 30:28 mira te Mazo

Voz 18 30:35 con acento Robinson

Voz 1546 30:42 sí sí aquí estamos con más acento Robinson y aquí estamos con Rau Roman Comes Around pueden aquí vamos a recordar uno de tus Informe Robinson muy especiales León chocar CIA ha es el periodista que quizás es el que más sabe de GDF en España quizás no sin ningún quizás visualmente que es uno de los periodistas en el mundo que más sabe del ajedrez ir más que una vez estaba en ese programa ya ha dicho el ajedrez es el deporte más violento de todos los deportes y me acuerdo una vez en diciéndole sí se lo entiendo Illes sorprendió que yo lo supiese porque claro El que pierda siente violado derrocado vencido su intelecto ha quedado en segundo nivel que escuece mucho mucho mucho ha habido grandes rivalidades el mundo de deporte pero vio uno entre Kárpov en ajedrez que no solamente era una legalidad ajedrecistas sino dos formas de comprender la vida cuando un chaval me acuerdo Bobby Fischer y Spassky el mundo occidental contra el mundo soviético quién tiene la mente más despierta quién es el hombre más listo del mundo como en los peso pesado de boxeo quién una fuerte ta pues luego hubo es en gran pugna ajedrecista entre Karpov y casi pero a la mente occidental izada contra la aún un poco comunista soviética no tuviste pues permitirlo suerte ayer a conocer a ambos

Voz 0718 32:36 sin duda para mi fue una suerte de las mentes más privilegiadas seguro de del planeta y que pugnaron durante tantas horas enfrente uno del otro quinientas horas algo más de partidas por el título mundial más luego las miles de horas que pasaron analizando pensando por donde podían atascarse el uno el uno al otro Kárpov y recibiste

Voz 0718 33:02 si además el propio León hecho que otra gente de la de la que me habló me dijo se eche llegaron a orillar llegaron a odiar porque era un desafío continuo una pugna por por ver quién era el mejor medirse uno a unos metros del otro intentar anticipar los movimientos que el otro iba a hacer es que casi era inevitable que se que se hubieran pero también se necesitaban Isère retroalimentado van esa pugna produjo uno sea una de las rivalidades más grandes de la historia de cualquier deporte

Voz 1546 33:31 no pero no solamente estilos de juego estilos de vida como sabe bien porque a Gari Kaspárov era exuberante a afluente rico a tiene una casa grande con coche están mientras a Kárpov era austero y fiel a su comunismo

Voz 0718 33:57 Díez ante esas nombrado a Fischer Karpov era el elegido por la Unión Soviética para vengar la derrota de Spassky ganara Bobby Fischer pero ya sufre como el primer trauma de su vida porque Fischer se niega a va a pelear con él a disputar el título mundial con con Kárpov entonces luego la figura que aparece frente a este represor delante de la vieja Rusia de la Unión Soviética tradicional es la de Kasparov que es de Azerbayán que no es como decía León ancho en el reportaje uno es el rubio Kárpov y el otro es el moreno mezcla de razas de otras repúblicas soviéticas enfrentan y chocan y Kasparov sería un poco el el representante de la de la perestroika de Gorbachov que surgía frente a la antigua escuela de de Kárpov eran distintos en todo en el en el estilo mientras Kárpov podría ser como más conservador capaz de sacar agua de una piedra creo que dice León chocó en el en el reportaje idea conseguir con pequeñas ventajas destruir al oponente Kaspárov era mucho más exuberante como más volcado al ataque no sería el equivalente a una selección antigua de Brasil jugando al al fútbol Karpov podríamos hacer la comparación poco más italiano no él sí lo lleváramos a un símil futbolístico que bueno disputaron desde el año ochenta y cuatro donde se miden por primera

Voz 20 35:20 es

Voz 0718 35:21 y Kárpov tiene destruido a a Kasparov le va ganando por cinco a cero pero ahí había una norma donde los las tablas no daban medio punto como ha ocurrido siempre a cada uno de ellos sino que había que ganar seis partidas pues Kárpov se puso cinco a cero fue incapaz de llegar a La Sexta Kasparov empezó a a remontar y se llegó a poner cinco tres según dice aunque Kárpov no quiere dar crédito a esto las autoridades de la Unión Soviética hablando con el presidente de la Federación Internacional que era un filipino Campomanes bueno llegaron a a detener aquel torneo ISE retomó un año después en el ochenta y cinco en Moscú y ahí así Kasparov que era doce años más joven que Karpov a los veintidós años de cinco se convirtió en el campeón del mundo más joven de de la historia bueno Karpov que todo derrotado y aunque la igualdad fue suprema siempre en todos sus enfrentamientos nunca conseguiría arrebatarle el título

Voz 1546 36:21 a Kasparov

Voz 0655 36:23 no cabía costa Kárpov

Voz 21 36:26 con blancas parece cerca de la victoria Kasparov está en problemas a Maite Valls tome una decisión equivocada no jugar de manera activa sólo esperar pensaba que los problemas de tiempo presionarán a Kaspárov el tuvo la energía y la ambición para convertirse en campeón del mundo corre Kaspárov con veintidós años es el campeón mundial más joven de la historia

Voz 1546 36:54 esos sentimientos son muy difíciles de describir

Voz 12 36:59 Kasparov levanta las manos y entonces bueno galos Azerbaiyán los armenios judíos y todos los morenos que había alertado se costilla era imposible aplacar los

Voz 0505 37:10 si esos sentimientos son muy difíciles de describir era un título que pertenecía Karpov y antes de Karpov y ser una había algo sagrado en ese título a los veintidós años convertirse en campeón del mundo por supuesto fue la alegría más grande de escritos You

Voz 21 37:24 Mijail Gorbachov nuevo secretario general del partido comunista soviético desde ese mismo año había empezado a hablar de una reconstrucción o perestroika ya tenían símbolo él fue digamos

Voz 23 37:38 uno de los de los

Voz 1546 37:41 sí

Voz 23 37:42 del cambio que efectivamente se produjo

Voz 0505 37:47 la nueva cara del campeón del mundo fue relacionada por millones de personas con un cambio en el país de cáncer

Voz 0718 37:53 bueno nosotros nos encontramos con Karpov que por aquellas por aquel entonces cumplía sesenta años era catedrático de Economía de la Universidad de Moscú fue amabilidad con nosotros nos acompañó a los lugares de Moscú donde se habían celebrado esos dos primeros campeonatos del Mundo con Kaspárov la Sala de columnas de un edificio de los sindicatos soviéticos y luego el teatro Tchaikovsky y bueno fue muy avale con nosotros venía con nosotros en en el auto yo tuve que avisar a mis compañeros porque León Cho me lo había dicho tened cuidado con lo que digáis porque Kárpov aunque no os va a hablar en español lo entiende perfectamente porque él estuvo en Sevilla mucho tiempo disputando el Campeonato del mundo y ha viajado mucho al al Torneo de Linares comprende el español antes teníamos que ser muy respetuoso en no decir tango esto

Voz 1546 38:40 tú eres como tú imaginabas poquito cuando pensamos en dar de capo imaginamos un hombre duro no porque era muy fiel al comunismo movimientos soviético hombre de de poco sonrisa pública sin muy austero de crédito Visa vis era sí o no tanto era un tipo austero

Voz 0718 39:06 pero yo diría que absolutamente despreocupado por su físico con el despacho en el que no recibió también extraordinariamente austero y me dio la la la sensación Ellen en la entrevista con sus gestos transmitía que todavía tenía el dolor de no haber podido ganar a Kasparov cuando hablaba de de los momentos en los que había sido de superior en los que lo había tenido casi derrotado suele esbozado una sonrisa pero cuando le tocaba recordar los momentos y las partidas más duros su gesto su gesto cambiaba en un momento el tercero cuarto mundial que celebraron que fue en el año ochenta y siete en Sevilla que fue también espectacular las Torres para la ocasión fueron las Torre del Oro de de la ciudad de Sevilla a la que se utilizaban en el tablero bueno España quedó paralizada León Cho comentaba las partidas en en en la segunda cadena en La dos de Televisión Española de los dos canales que había entonces en aquel año ochenta y siete El País se llegó a paralizar viendo a dos señores y soviéticos jugará la pared aquello fue muy muy muy grave

Voz 1546 40:14 toros y yo le imaginaba no deba decirlo pero me imagino un tipo fan fantasmas te no ven aquí estoy como un firme instaron en vez de casi ser cualquier tipo de Hollywood y tal muy de cerca es así o no

Voz 0718 40:35 es decir que mientras que con Kárpov tuvimos varios días y el rodaje fue mucho más amable au distendido con Kaspárov se tuvo que concentrar todo en un en un mismo día la gestión los la hizo Leoncio García yo me comunicaba con Kaspárov através de de email quede con con él en una esquina de de de Moscú de dos calles y me dijo alguien irá a recoger te y fue todo como uno

Voz 1546 41:01 sí que fue como una película

Voz 0718 41:03 de de de espías apareció me dijo bueno

Voz 20 41:07 no te preocupes está allí con el equipo de televisión que la persona que vaya a recoger te os reconocerá a nosotros fuimos

Voz 0718 41:12 hay con la cámara con Román Skoda y Adolfo cañadas y apareció un señor vestido de negro no es dijo seguid menos nos subimos a un vehículo les llevó hasta una casa que era la casa de clara Kasparov a la madre de de Kaspárov que es muy importante en su vida su padre falleció cuando era muy niño según nos contaba León Cho clara se había empeñado en que su hijo sería algún día campeón del mundo de ajedrez todo lo contrario de la madre de Kárpov que en un momento dado pensó en retirarle a su niño el tablero porque pensaba que estaba demasiado obsesionado en él pues fuimos a esa casa que yo creo que era la vivienda declara Kasparov Kasparov estaba en ese momento en una habitación descansando montamos el set de la de la entrevista y cuando ya estaba todo preparado apareció la madre no le gustó lo que habíamos montado allí nos hizo en cinco minutos cambiar todas las cámaras y de vas y los focos yo intenté hablar con ella a decirle que no iba a haber nada de la casa no sé cuál es el problema que tenía clara pero nos hizo cambiarlo a la carrera Hay el plano al final no era el que hubieran querido mis compañeros qué hubiera aparecido en el programa pero fue todo muy cinematográfico y de película de espías en la entrevista fue muy cordial muy amable con una eterna sonrisa in transmitía mucho hablando todo esto se organizó así porque él temía y así me lo comentó fuera de cámara que el Gobierno de Putin pudiera acabar yendo

Voz 1546 42:34 las acabar con su vida él temía por su vida

Voz 0718 42:36 a pesar de Kaspárov

Voz 1546 42:38 no era opositor becas de de Vladimir Putín visitó a Vladimir Putin sí que bueno no era paranoias pensando que quisieron intervenir con él entonces claro al al montar al para entrevista claro está imaginando pues podrán ver que una puerta aquí allá en la FIDE está para aquí tras una ventana claro es que

Voz 0718 43:04 sí pues desde luego tomaron toda la la protección posible

Voz 24 43:10 hoy el catedrático de Economía de la Universidad de Moscú Anatoli Karpov colabora con varias instituciones rusas de ayuda a la infancia su actividad política es mucho más relajada que la de Kaspárov que terminó desencantado con el resultado del cambio en Rusia y es un feroz opositor al régimen de Putin eso les supuso su encarcelamiento durante cinco días

Voz 21 43:31 en dos mil siete a que el amargo trago sirvió para algo

Voz 0505 43:38 en unos días en la cárcel de Putin no son una experiencia muy agradable en realidad aprendí más sobre mis amigos que en muchos años porque de pronto te das cuenta de que gente que se supone que llamarían lo llama

Voz 0505 43:55 desde Anatoly Karpov vino a la cárcel e intentó sin éxito porque no se lo permitieron intentó visitar Luis

Voz 21 44:02 hay trate de ver a Bari para mostrarle mi apoyo humano apoyo personal apoyo ajedrecista eso le quería

Voz 22 44:14 Lagos mi

Voz 12 44:16 ruido emitido para mi fue algo muy muy importante

Voz 24 44:22 sería exagerado decir que a Kárpov y Kaspárov que Anatoli Gary son amigos pero el odio palpable que gobernó su relación hoy ha dejado paso al respeto y puede que hasta el afecto porque quién no añora aquel tiempo en que fueron los reyes blanco y negro que en el tablero

Voz 0505 44:46 Fons puede sin duda éramos los jugadores más fuertes en los ochenta

Voz 25 44:51 cada uno de ellos notaba que esa otra cabeza que tenía a pocos centímetros de la suya realmente era una cabeza tan privilegiada como la suya gracias a eso podían producir auténticas obras de arte

Voz 21 45:07 no creo que nadie repita una experiencia así

Voz 0505 45:12 fraude o allí probablemente un momento muy singular en la historia del ajedrez cuando dos jugadores estábamos tan por encima de los demás

Voz 0718 45:23 muy distinta a la de Karpov Kasparov

Voz 9 45:26 ah pues se agitaba mientras

Voz 0718 45:28 hablaba hay una partida en en Sevilla que es muy muy

Voz 20 45:34 famosa para los aficionados del ajedrez muy reconocida en la que Karpov cometió un error terrible con una de sus piezas Kárpov la recordaba con mucho dolor en la entrevista decía y Kaspárov empezó a hacer gestos como de que no entendía nada y el público de Sevilla que estaba allí presente pues también se agitó Kasparov al recorrer esa misma partida gesticulaba otra vez hablando de de del error que había tenido Kárpov y quedaba meridianamente claro lo distintos que eran en en personalidad uno uno y otro en las dos últimas partidas de aquel torneo de Sevilla llegaron empatados la la penúltima tienen problemas de tiempo los dos que bandas dando continuamente al relé y Kárpov gana a Kasparov está a un paso de de de recuperar el trono pero Kasparov en esa última partida de Sevilla logró una heroicidad e ir sólo le servía la victoria para hacer tablas retener el título y así lo consiguió en en en otra partida histórica que dejó bastante tocado a Anatoli Kárpov a mí me daba la impresión Anatoli de ser una persona que no había

Voz 0718 46:37 superado de den todo

Voz 1546 46:40 rota con recordando que ha sido un gran campo grandísimos por Fukui campeón del mundo pero claro eso es desafortunado verá de que yo creo que el la vida de Kárpov infeliz por no haber podido con Kaspárov

Voz 20 47:00 es que él como comentaba antes no pudo ni con Fischer porque fichas nos es presentado desde luego éste ganó hoy demás tampoco pudo ganar a Kasparov jugaron creo que sí cuatro o cinco veces por el título mundial sí que es cierto que luego un Torneo de Linares al que llamaban el Wimbledon desde si se donde hubo muchos grandes campeones y Kárpov ya con cuarenta y cuatro años lleva un poco como de vuelta IU dio una exhibición ganó prácticamente todas las partidas y ese torneos muy recordado pasó por encima a Kaspárov Kárpov hablaba de ese torneo también con con gran orgullo pero bueno hay muchas anécdotas entre ellos en uno de los de los torneos que se disputó en Londres y Leningrado hoy San Petersburgo se llegó a poner con tres puntos de ventaja tres partidas arriba Kaspárov Kárpov ganó tres seguidas consecutivas y le le igualó Kaspárov reaccionó expulsando a uno de los de su de su equipo de analistas a uno de ellos cuyo nombre no recuerdo ahora pero lo expulsó porque pensaba que lo estaba pasando información a a Kárpov cuando le pregunté a Karpov por aquello me dijo preguntarle mejora Kaspárov tampoco lo desmintió

Voz 1546 48:07 lo que esto es una cosa que que no puedo imaginar mucha gente no que un juego de ajedrez ha

Voz 26 48:14 importante es que tiene todo un staff tiene tiene sparring que Ogier Torres tienen psicólogos tienen masajistas tiene gente de de

Voz 1546 48:27 bueno que están tanta gente mirando cómo mueve ir buscando todo otro aquí pues ese como los ojeadores y luego tendremos sparring que hacen cómo juegan como juega el contrincante

Voz 26 48:40 esos analistas es que un jugador de ajedrez puede tener ocho personas detrás del SAS

Voz 20 48:47 muchas veces se echan mano de psicólogos también del el aspecto físico aunque parezca que no es muy importante que bueno llegó a haber espionaje según parece casi confirmado sino al cien por cien pero sí que el propio León Charles da bastante verosímiles

Voz 0718 49:04 tú a que alguien del equipo de Kaspárov le hubiera estado pasa

Voz 20 49:06 dando información a a voz una de las personas que entrevistamos hay una curiosidad que era un miembro del equipo de de de Kárpov baja que Ken que había sido también presidente de la

Voz 0718 49:18 federación de ajedrez de Rusia le entrevistamos en en Moscú

Voz 20 49:25 yo estoy hablando con él a través de correo electrónico me pidió que le mandara a las preguntas a las mandé no tuvo ningún problema en en aceptarlas y cuando llegué allí el Athletic me dijo que me iba a contestar

Voz 0718 49:35 ruso que yo le pregunta en inglés Kelme

Voz 20 49:37 te contestarán Ruiz Sotés yo le hizo una entrevista si yo yo aquello me enteré en el momento en que estamos para empezar la la entrevista yo le preguntaba yo le contestaba en ruso yo no sabía lo que me está

Voz 1546 49:47 entonces no no no comer triste el el

Voz 2 49:52 después centro son y luego sólo esa entrevista con la otra

Voz 0718 50:01 jo Svetlana banca una compañera de producción rusa que trabaja en

Voz 2 50:07 la primera es la respuesta cuando llegase pensar

Voz 1546 50:12 si hubiese sabido

Voz 2 50:14 le voy a Darren preguntar

Voz 0718 50:17 pero bueno fue extraordinariamente amable allí conocimos a un árbitro y gran campeón también Llúria verbal que también fue muy bonito entrevistarle porque vivía en una vivienda extraordinariamente pequeña ya había sido un gran maestro de ajedrez soviético ya había sido árbitro en el primero de los torneos entre ellos un señor que que he mirado horas antes de venir a hablar contigo hoy sigue vivo con noventa y nueve años nosotros cuando la entrevistamos tenía noventa y seis estaba muy triste porque su esposa acababa de fallecer yo era increíble que aquel señor que era también una mente privilegiada y había sido uno de los grandes del ajedrez soviético Vivienne Hunan ruso vivía en una vivienda muy muy pequeña de qué estilo absolutamente soviético y más austera imposible donde el salón y la cocina pues serán como yo que sé cinco metros cuadrados au poco mal muy muy

Voz 1546 51:04 es que yo me quedan poco frustra con Kárpov para ir terminando un poco raro que porque yo creo a él no lo sé no le conoció tanto como tú no pero la manera de ser el segundo mente más privilegiado del mundo es una pena es que asemejó ser uno de los más privilegiados no pero se el segundo debe escoger muchísimo

Voz 0718 51:32 de vez cocer debes cocer también es cierto que León nos dijo que valorando todas las horas que por el título mundial de las partidas que ven esta uno frente al otro Karpov solo perdía por dos puntos después de años y años jugando lo que sucede es que no le dio para ganar ninguno de los torneos por separado cuando no perdió hizo tablas retuvo el título Kaspárov a Osaka que aun así es un gran grandísimo también de de la historia pero quizá un leve peldaño por debajo de de Kaspárov que era un un talento superlativo

Voz 1546 52:02 yo no estoy que ganó a los ordenadores eh me Eric del uno de julio Deep Blue

Voz 0718 52:08 el precio

Voz 1546 52:10 bueno Ramos muchísimas gracias por habérnoslo contado más un placer enhorabuena presidir magnífico reportaje gracias por habernos contado aquí acento Robinson

Voz 0718 52:19 ha sido un placer Michael

Voz 1546 52:30 bueno desde luego no creo que el éxito español otros Feli algo accidental ni tampoco cree que es fruto de la calle que se produce con Matías Fernández con el timo hace dieciocho años cuando Mathieu ser nombrado como seccionado a Quini pensaba que no estaba preparado para los cargos es cierto que como a Letta campeón de España en todas las disciplinas pero seleccionador era otra cosa había sido también segundo entrenador pudiendo obtener información de gente muy preparada pero todo día algunos no estaban convencidos quizás fue porque Matías no tenía estudios académicos para deslumbrar con un discurso elegante sin embargo la elegancia eh tiene muchas guisa para mí nazi es tiene y mucha es un hombre bien nacido con humildad inusual entre seres exitosos un hombre que vive con empatía por delante y cree en sus atletas creo que como mucha gente que viene del campo entiende moverse entre el ser vivo lo suyo son estudios de otro índole al margen de los papeles lo suyo es más veraz pero también muy elegante al menos para mí gracias Matías y gracias a ustedes prestar ahí al otro lado de la alcachofa

Voz 12 53:49 a mí ya

Voz 1913 53:54 acento Robinson en la SER