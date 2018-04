"La F1 se está convirtiendo en un campeonato de ingenieros"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER

Voz 1995 00:10 Pedro Martínez de la Rosa muy buenos días hola buenos días placer saludarte vamos a hablar mucho de lo tuyo pero yo te quería pedir antes de empezar un favor tuvo con nosotros hace unos días Antonio Lobato qué bueno que ha vuelto que es un fenómeno que es uno de los grandes periodistas de este país pero se va a ir al desierto a correr la causa es buena pero le vimos un poquillo flojo grabas tú puedes hablar con encima Antonio no más desierto no ya la causa es buenísima va a correr para Cris contra alcance quería meterse una Titan Desert tú crees que le viene bien al gato bueno

Voz 1714 00:46 ver tengo que decir que ayer estuvimos comentando el Gran Premio de Bahrein juntos y bueno él sabía ha despertado las seis y media de la mañana para están entrenando toda la mañana llegó hecho polvo a la retransmisión porque está está preparando la verdad la Titan Desert a tope no sea que lo vi a ver la retransmisión la hizo muy bien aguantó como un jabato pero sí que es verdad que el mensaje Antonio sea decirle oye Antonio Lutero en la Fórmula uno deja las bicis unas bicis no pero sobre todo estas estas marchas citan

Voz 1995 01:16 y que tiene ya una edad

Voz 1714 01:19 está muy fuerte tengo que decir que Antonio engaña eh porque es un auténtico deportista Hay yo creo que a mí me daría me daría caña en bici sí sí sí es está muy fuerte de lleva muchos meses entrenándose lo está tomando muy en serio todo lo que hace Antonio sólo toma al cien por cien muy motivado no muy muy muy muy motivado exacto

Voz 1995 01:41 bueno Pedro es un placer saludarte te escuchamos te seguimos Si yo lo primero que hay que hacer es darte la esencia porque tú me has hecho comprensible en muchas ocasiones un mundo que es yo creo que cada vez es más complicado sinceramente yo creo de cada vez es más complejo de entender si tú lo has hecho sencillo así que en primer lugar gracias pero estaría de acuerdo con eso crees que la Fórmula uno cada vez es más complicada

Voz 1714 02:03 sí estoy totalmente de acuerdo a los reglamentos técnicos cada vez son más difíciles de entender año a año los van complicando los van renovando con lo que tienes que estar actualizado porque sino lo que pasó el año pasado ya no es relevante este año y eso es muy difícil de hacer entender a la gente de manera fácil no yo entiendo que muchas veces la gente me dice por la calle no oyes que ya se esto es demasiado complicado demasiado técnico se está convirtiendo un poco en un campeonato de ingenieros más que de pilotos ahí es el riesgo que tiene la Fórmula uno que tenemos que entre todos y sobre todos los equipos y los dirigentes de la Fórmula uno lo tienen que la FIA la foto formó la Federación Internacional lo tienen que simplificar de manera que uno sea entendible no sea previsible sobre todo sea mucho más barato no porque el problema es que siempre ganan los mismos porque son los mismos los que tienen más dinero no entonces eh bueno en eso está la Fórmula uno y está cambiando a mejor eso también hay que decir

Voz 1995 03:03 ojalá yo creo que hay mucha gente que así es me gustaría que me gustase déjame querer un poco fácil hacerlo un poco sencillo para para poder acompañar de por ejemplo de lo de ayer que que evidentemente lecturas hay mil carreras que aprendimos con aquellos grandes triunfos de Fernando Alonso que no había una carrera que hay muchas carreras que cada uno de los pilotos podría darnos para varias carreras por ejemplo ayer cuando el francés de otros es decía esto no hago can Fay no recordaba aquello de Alonso de Gran Premio de Australia bueno yo creo que nos conformamos un poco ya con poco sinceramente

Voz 1714 03:45 bueno a ver esto ese es la guinda o de la rivalidad no de la eh que ocurrió pues eh que hay un pique entre McLaren Raynaud antes eh a Mc Laren Honda ahora todos los Rosso pues se llegó a los motores Honda en los motores de Toro Rosso han pasado a Mclaren con lo que hay un pique allí bueno son mensajes subliminales más que de de Pierre Gasly de Toro Rosso en este momento no entendí muy bien este mensaje porque es un pique totalmente

Voz 4 04:09 he absurdo eh

Voz 1714 04:12 realmente cada escudería es un mundo y cada uno tiene que remar por su escudería no entonces bueno son pequeños piques pero bueno al final también el deportes eso no es el deportes el la rivalidad entre escuderías entre pilotos no es sólo lo que pasa en la pista también es lo que pasa fuera de ella yo creo que es es positivo para el espectáculo ahora me gustó este mensaje de piedras Lino lo encontré totalmente absurdo

Voz 1995 04:34 ayer en la cifra era para mucha gente ha supuesto para tira uno treinta y uno cuatro cuatro siete trece años después es posible que siga siendo uno treinta y uno cuatro cuatro cuatro siete el récord de vuelta rápida valen que es tuyo sí

Voz 1714 04:51 la verdad es que a ver al principio hice el récord en el año dos mil cinco para cada año oye Pedro tiene el récord te lo van a batir pues no me lo batía no me lo Battiato ya empezado ya esto a ser un poco la bola de nieve que está creciendo ya es la risa este año sí este año sí pero cada año la es no yo cada vez estoy creciendo más y cada vez estoy más orgulloso contento de que me lo va hasta tal punto que está bañada iba en coche con mi hija yo al cole y me decía papá como lo hicisteis que no te lo han batido no claro y yo le dije es una pregunta difícil porque decir a ver es fue una vuelta perfecta pero obviamente hay mucho más hay un un coche muy muy fuerte detrás que me lo permitió y luego que hay muchos pilotos que hacen vueltas perfectas cada fin de semana pero no tienen el material para hacer el récord no entonces bueno orgulloso de tenerlo sobre todo porque es el único que tengo el único que me aguanta hace trece trece años que yo creo un poco la gracia este récord es que cómo demonios no me lo han batido hasta ahora

Voz 1995 05:48 Itu con los ojos cerrados todavía es capaz de recordar esa vuelta cada una de las curvas cada uno de los mitos desde circuito a una vía de hoy es capaz de recordar no

Voz 1714 05:56 bueno esa vuelta en particular no porque hice varias estaba cegado en la carrera totalmente estaba remontando que yo de cada curva Panamera la última no entonces pero sí recuerdo ese esa carrera muy bien los detalles de cómo llegué allí los nervios claro la gente hecho ciento siete grandes premios en Fórmula uno en mi vida son muchos pero si cuento los que hecho con un coche competitivo fue única carrera en dos mil cinco con McLaren y ocho que me dieron en el dos mil seis son nueve no he competido pocas veces con un coche realmente competitivo hay pilotos que nunca lo han hecho es deciros a me siento muy orgulloso y agradecido haberlo hecho pero también claro dices bueno me gustaría tener Marrecos me gustaría haber ganado más carreras hubo más de títulos no podido ser pero es que es muy difícil en Fórmula uno tener el equipo adecuado no y es lo que me decía al principio que complicadas la Fórmula uno sí y que complicado para el piloto de es tener ese coche ganador no mirad Fernando mira a Carlos mira los los Andes pilotos que no no pueden lucirse porque el equipo el coche en ese momento no es competitivo

Voz 1995 07:01 bueno vamos a ver qué pasa acaba de empezar tenemos tiene pinta de que este año se vamos a pasar bien con la Fórmula uno que esas carreras donde el que sale primero queda primero el que esperemos que eso por bien del espectáculo y el deporte no cura pero tenemos mucho que hablar contigo así que hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando con Pedro Martínez de la Rosa

Voz 1995 07:28 nuestra invitada sin ser político es uno de los españoles que más vueltas ha dado para llegar al mismo sitio Pedro Martínez de la Rosa cuando tu llegas a la Fórmula uno llevamos diez años sin que ningún español vamos se asomara por el por el pit lane qué imagen tenía entonces en los pilotos españoles

Voz 1714 07:50 buena pregunta la verdad es que es que se habían olvidado de nosotros no había pasado diez años desde la época de Adrián Campos Luis Pérez Sala que fueron muy importantes en mi vida eh porque son eh son ellos los que hacen que yo quiera ser también piloto de Fórmula uno cuando soy un niño pero no la imagen que tenemos en el mundo el automovilismo ese es débil en la Fórmula uno porque diez años de sequía pues eh y lo cierto es que notas como que hay en ese momento un pequeño falta de respeto hacia la calidad de los pilotos españoles porque eh porque no estábamos pero bueno poco a poco empezamos a luchar empezamos a hacernos nuestro hueco luego además bueno vengo yo viene Marc Gené viene Fernando y yo creo que Fernando da un golpe en la mesa hice bueno el sacaba la Historia somos tan bueno son mejores que vosotros no

Voz 6 08:36 pero es curioso como una persona ya destaquen deporte derepente detrás se forma una escuela viene más no como fomenta el tal

Voz 1714 08:43 dentro de un país un un triunfado el mundo es así Tom sí la verdad es que lo lo bueno de lo lo bueno a ver lo que a la gente también al entender en Fórmula uno es que uno Un piloto no llega a la Fórmula uno porque de repente ha hecho tres buenas carreras anteriores no llegas llegas desde pequeñito te dedicando te al karting pasando por todas las fórmulas de promoción Toxo son escalones que van subiendo coches que cada vez tienen más potencia más adherencia son más difíciles de conducir y un día pues llegas a la Fórmula uno pero llegas habiendo ganado prácticamente todo lo que has competido sino no llegas no entonces eso es lo importante que detrás de cada piloto de Fórmula uno hay una vida dedicada al automovilismo

Voz 1995 09:22 las de hablas llegarían campos a las de Luis Pérez Sala los pósters en todo y estación Michael Jackson hayan puesto que

Voz 1714 09:31 postes de Michael Jackson historias no sea yo en mi habitación tenía un póster y tengo que decir que era el acto en Sena también detuve uno de Mick Doohan de piloto de motos de Alberto Puig ese Mi primo oí que además es un tío o espectacular de moto de motociclismo obviamente pero pero yo tengo mi habitación cuando yo era un niño le pedí un autógrafo a Luis Pérez Sala y le pedí un autógrafo y él me puso pensó añito más mono más simpático no oí pero bueno tampoco es para yo le dije que quería ser piloto de Fórmula uno y me puso para Pedro con la esperanza de que llegue a la Fórmula uno Jesse autógrafo lo tuve clavado en Mi corcho de mi habitación hasta que llegué a la Fórmula uno y un día cuando llega la Fórmula uno Se lo dije y se lo señal Luis Isabel que Luis ni se acordaba de que había firmado autógrafos por eso pero yo fue mi motivación un un elemento importante para llegar a la Fórmula uno y son esos pequeños detalles que pueden cambiar una vida cuando veo un niño pequeño cuando veo que me pide un autógrafo o que algún deportista un niño le pide un autógrafo siempre lo digo esto es lo más importante hay que dedicarles el tiempo

Voz 1995 10:37 pero me me parece genial que conserve ese ese autógrafos

Voz 7 10:41 la perdido la última llega la mudanza lo perdí Dios mío ahí la mudar las mudanzas Masters de carrera el autógrafo de Luis

Voz 1995 10:53 que no habrá perdido nadie en esa es muy atrás

Voz 7 10:55 lo en esa primera carrera hablamos de tu primera carrera con Arrows

Voz 1995 10:59 vamos a escuchar cómo cómo valoraban los primeros puntos que conseguís

Voz 8 11:03 los micrófonos de Televisión Española para ti cuéntanos lo primero que se te ocurra

Voz 9 11:07 adelante la primera carrera creo que es un gran resultado y más teniendo en cuenta de cómo ha ido la carrera ha habido más que una vez que me pedí haciendo la mili una para salvar la situación es muy complicado eh ha habido además se dos seis Vicar lo han dificultado todavía más pero creo que bueno me he mantenido el estallido bastón de carrera una vez que pasaba pues con ritmo muy fuerte ahí yo creo que la clave ir durante mi compañero de equipo en el segundo repostaje

Voz 4 11:37 tú escuchas que piensas que que

Voz 1714 11:42 ingenuo que era no qué qué bonito no que bonito que momentos sí boa esos momentos qué qué lástima no haber tenido poder haber puesto el pausa no en el en el vídeo para poderlo disfrutar todavía más problema de llegar a la Fórmula uno es que llegas y yo llevo ganando todas las categorías inferiores no y entonces en ese momento primera carrera hago sexto que en ese momento había muy pocos pilotos que lo habían de hecho y dices bueno esto es el principio de de muchos otros triunfos pensé la Fórmula uno no es tan complicada como me han contado y ese fue mi gran error porque a raíz de a partir de esa carrera me di cuenta lo difícil ya no es que es puntuar o acabar en el podio es acabar una carrera por la fiabilidad cuando tienes equipo sin mucho presupuesto no pero bueno son son momentos únicos en la vida de un piloto pero también es verdad que que ingenuo fui eh gracias y gracias a eso llega la Formula Uno eh porque si yo ahora me meto con con quince años ya analizo lo que quiero ser o adónde quiero llegar la Fórmula uno ese dicho eso es imposible para mí

Voz 1995 12:47 que bueno y hay que es una lección de de la Fórmula uno de las motos

Voz 1714 12:52 que no sé

Voz 1995 12:52 sí es muy edificante pero real y que puramente pueda utilizarse en otras facetas la vida dices hay buena salió por delante mi compañero de equipo en el fondo un piloto para un piloto de motos o de Fórmula uno es casi tan importante acabar primero como acabar por delante de su compañero de equipo por más que no sea bonito decirlo pero es importante acabar por delante de tu compañero

Voz 1714 13:13 es básico es básico Luis Moya el ex copiloto de Carlos I me decía me decía Pedro tu compañero de equipo es el que te da de comer con su acento gallego inconfundible ir reales este es que si lo analizas dices es que es verdad en Fórmula uno te miden por la comparativa con tu compañero de equipo que es el único que tiene exactamente tu mismo material el día que dejas de ganar a tu compañero de equipo estás muerto sea en ese momento te te te retiran osada o no te renuevan el contrato no entonces es muy importante siempre medir te a él es tu gran rival pero al al al mismo tiempo tienes que trabas dar con él para mejorar el coche el equipo no sabe es una relación difícil

Voz 1995 13:55 bueno hay otros grandes momentos en en tu Historia vamos a uno concretamente que seguro recordarás

Voz 10 14:01 para otra vez esta vez

Voz 11 14:14 qué está pasando y Pedro tú lo recuerda seguro

Voz 1714 14:18 sí es él bueno ese Gran Premio de Hungría dos mil seis cuando subo al podio adelanta a Schumacher para hacerlo bueno lo sepa son achican luego vuelve y tenemos ahí un rifirrafe espectacular pero finalmente lo consigue o no en mi mejor resultado en Fórmula uno Ike un momento único en mi carrera no pero no por haber acabado en el podio que esos esos fue muy bonito ese el como lo que me costó llegar ahí la de carreras que tuve que hacer ir sobre todo porque fue una lucha con con con Schumacher Anteriormente había estado con Fernando I duchando también en la carrera no sea que fue fue especial esa carrera

Voz 1995 14:57 yo era que menciones a a Schumacher como como esta que se sabe de él

Voz 1714 15:01 pues la verdad es que no sabemos nada no sabemos nada y eso pues nos nos preocupa nos preocupa mucho no pero bueno en cualquier caso es un gran un gran luchador te has sido toda su vida y lo va a seguir siendo oí a ver si algún día lo podemos ver recuperado pero no lo sabemos

Voz 1995 15:15 se ojalá ojalá Pedro además es un nombre asociado a la infancia adolescencia de de de muchas generaciones si forma parte de ese ICO de esos iconos que van a acompañar durante toda tu vida hay el triste accidente todo lo posterior y la desaparición completa el no tener noticia siquiera de qué es lo que está ocurriendo pues en fin ojalá que pueda ser de de esa situación pero te te vamos a seguir escuchando de de lo que llamamos ahora a como Antonio Lobato celebraba Hay se dejaba la garganta en en ese triunfo tuyo español que es ese día al podio vamos a seguir compartiendo lo vamos a seguir escuchando vamos a escuchar de aquí El Larguero y vamos a escuchar a través de la televisión porque se nota que tú en en la sangres llevas hará van a subir el diez por ciento dicen pero tú llevas ahí gasolina en las venas y es una gozada compartir contigo cada una de esas carreras Pedro Martínez de la Rosa un placer muy grande amigo toda la suerte del mundo muchísimas gracias y habla con Antonio de lo suyo de carrera esa del desierto

Voz 1714 16:16 el envío un abrazo porque he sido médico de comentarista de Fórmula uno Movistar eh bueno y sobre todo he he abierto esta nueva vía de de de dedicación es por él no el medio el Meli o para esto por lo tanto muchas gracias y nada gracias a todos vosotros por escucharme y nada que espero que la Fórmula uno enganches de enganche al oeste además

Voz 1995 16:36 espero que esperamos de una Antonio que es uno de los grandes Pedro Martínez de la Rosa un abrazo

