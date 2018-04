"Tengo la sensación de que hoy en día hay un olvido de la gente más cercana"

Voz 1 00:00 rigor Cadena SER

Voz 2 00:04 los diez mandamientos La novena puerta el octavo pasajero El séptimo sello El sexto sentido y por supuesto los cinco latinas

Voz 3 00:12 eh eh

Voz 2 00:18 cinco latinos serían hoy una de las bandas que más odia

Voz 4 00:21 Donald Trump seguro seguro seguro seguro no

Voz 2 00:24 sí bueno vamos a hablar de música de la capacidad regeneradora de la música quiéreme siempre es la segunda novela de la escritora que digo que haga hemos visto también SERIS consta al central y Mis adorables vecinos en películas como noviembre primos os requisitos para ser una persona normal ya hemos visto a Nuria recogiendo el Premio Azorín de Novela precisamente por quiéreme siempre muy buenos días Gloria que las palabras ya no utilizamos las palabras ahora como se hacía antes el poder de un quiéreme siempre decías tú te ya no lo dice nadie

Voz 5 00:59 además ahora tenemos emoticonos que nos facilitan mucho la vida en plan te mando un corazón te mando un no sé qué y al final se demandas a cualquiera no es que nos hemos también claro

Voz 2 01:10 da igual si no es igual la flamenca por mucho que no tiene nada

Voz 4 01:17 más no no no no es la misma

Voz 2 01:21 cuando hablamos de villano no sea ya empiezan poco a la línea difusa porque con la primera novela pues bueno pues está bien pues miren el día tiempo libre como al tendría tiempo libre sea así está trabajando porque básicamente sé quién decía que el gran el trabajo de un actor es esperar masivamente te pasa

Voz 1924 01:40 será sin enloquecer

Voz 2 01:43 bueno pues en ese rato pues ha cogido y escriben pero ya era segundo ganando premios ya parece que que la tomar la cosa toma toma esfuerzo en este caso la protagonista de quiéreme siempre recibe el nombre de María Munuera me usted de quienes contar quiénes María

Voz 1924 01:59 pues es el pseudónimo con el que yo me presenté al premio Azorín es el nombre de mi abuela y además fue maravilloso porque el mismo día de los tomé esa Florin era su cumpleaños hubiera sido su cumpleaños lo que fue como un guiño enorme y luego si se desea así que la extinto muy presente en todo el proceso

Voz 2 02:19 me da la sensación de que no te dicen aquello de cualquier tiempo pasado fue anterior pero da la sensación que seguimos en ese camino y seguramente en camino de María Manuela de tu abuela como como especie hemos perdido algo no sé si sí somos escuchando las canciones y no quiero hacer convertir esta entrevista en ejercicio de nostalgia

Voz 6 02:40 hablando de ahí que canciones hacían antes bueno tampoco está la nostalgia han monodosis

Voz 2 02:45 no obstante no es como antes como suelen de ese es quién les ponemos muy resaltó verdad como que no el darwinismo social no va a mejor parece que como especie no vamos a mejor

Voz 1924 02:54 no yo tengo la sensación de que toda la era digital ha traído cosas muy buenas y hay una cierta inmediatez ahora en la comunicación te tienes que ir a vivir fuera por trabajo y puedes seguir hablando a diario con tus amigos con tu familia por Face Time por Skype por pero hay un poco yo tengo la sensación de olvido de la gente más cercana no no no no no no vinculamos tanto con la gente de nuestro alrededor yo recuerdo cuando era pequeña qué donde yo vivía los vecinos bajan en verano con la silla a la calle estábamos hay de cháchara mientras los más pequeños jugábamos era San Juan y era todo como más colectivo no de ahora es como ver por Instagram como se lo están pasando los demás no hay no estar en tu propia fiesta

Voz 2 03:40 sí es raro eso pasa es muy evidente en los festivales de música donde ya nadie está mirando el cantante la gente está mirando a su móvil viendo cómo usar el cantante o es muy difícil algún concierto de esas grandes no mirar la pantalla te pasa que está delante del cantante o la cantante en vez de estar mirando está mirando la tele

Voz 1924 04:03 sí es es es complicado yo estoy haciendo un ejercicio modo avión en el que pongo el teléfono en modo avión y lo guardo en el bolso lo tengo en casa pero sí intentando desconectar un poco porque es verdad que que que te priva un poco de de de tu día real de de la Historia real qué está ocurriendo no si no para que pasaría

Voz 2 04:27 pero a veces la realidad la bueno el personaje de de Marina ayuda luego hay cierta sonoridad en tu novela que también con estos tiempos que huelen que es evidente que el aire trae el poder femenino pero imagino que en tu casa natural es decir el que describe realmente algo que has imaginado pero que podría ser perfectamente

Voz 1924 04:49 sí sí sí la historia es la convivencia forzosa en inicio de una chica de treinta y cuatro años y una mujer de ochenta y seis que que parte de de una necesidad de las dos pero no de un de una voluntad y como esa relación las transforma y como les da fuerza a las dos cada una consigue mejorar su vida hay tener más poder gracias a la otra no hay yo quiero pensar que quiéreme siempre habla entre otras cosas de que cuando no rodeados de la gente adecuada somos mucho más valientes podemos ir mucho más allá o un poquito más lejos en las decisiones importantes que tenemos que tomar no porque sabes que al final aunque caigas va a ver quién te sostenga

Voz 2 05:38 cuando las de la gente adecuada temido tome digo sí es verdad que es importante rodearse de la gente adecuada llevó a su lado música es muy importante la música música que que se comparte y música que les guste o no nos va a acompañar siempre si no te gusta esto un problema muy grande porque esta canción define quiénes somos habla de todos y cada uno de nosotros te guste o no te guste de Guaza no no no depende de tu criterio si por ejemplo de la misma forma manera el personaje de la mujer la fuerza de este país se representaba muy bien colocada

Voz 8 06:20 Flores

Voz 2 06:29 representa muy bien muy bien las mujeres de este país por no hablar de este tema

Voz 1 06:39 cero

Voz 2 06:41 yo piensan esta nueva generación de gente que va a tener que construir esos recuerdos musicales con ella le gusta la gasolina o una vez cada vez imagínate una escritora dentro encima pues ahí yo recuerdo mi abuela bailando allá alegan dale perreando estamos a Mariví yo siento alguien perreando solo

Voz 6 07:03 es que te aparecía muy tristes sintió

Voz 2 07:07 con la imagen de soledad absoluto hoy en día vida puede en ese sentido somos todavía no estoy al no hacer acciones va a pasar muy mal la hora de elegir bandas sonoras sí

Voz 1924 07:18 sí sí yo cuando buscaba las canciones que que que habría escuchado el personaje central de ochenta y seis años y entrar en Google y buscaba te mazos de la época que recuerda además que los escuchado yo también era como qué joyas como es el perdona mi amor de Rocío Jurado

Voz 2 07:38 con esas cosas sí que es verdad que no mire aquí tanto ahora vamos a gente de vista porque estos está cometiendo que entendíamos en un ejercicio de nostalgia quieren siempre a partir de las diez días muchísima suerte Nuria Nuria Gago y la actriz Nuria Gago que te no sé si va a eclipsar la escritora la actriz y a partir de ahora no

Voz 6 08:02 yo espero que las dos vivan felices dentro de mi metro sesenta viva que vio felices y que trabaja exacto Nuria un verdadero placer