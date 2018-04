La Vida Moderna es enviar un nude por correos

Voz 1 00:00 hola te te

Voz 2 00:24 electoral pelota volvía a los que en el caso ya el apoyo ya lo tengo todo el mundo por seguir creando comunidad vuelto Klaus Barbie

Voz 3 00:45 no

Voz 1 00:51 gracias muchas gracias gracias ya

Voz 0470 01:08 el populismo desde el minuto uno bueno es que se me quedo arroparlos muchas veces muchas veces cuando grito cosas y doy golpes la mesa secar el micro de la Ser que es una imagen eh joder que es es imponerse si nos gusta nos gusta el populismo en serio a mí me encanta me encanta lo que más Saura mira

Voz 2 01:26 eso sí ante el mejor público del mundo

Voz 0470 01:30 aquí el populismo en casa perdones estar exagerado está pasado de rosca paródica está la ironía no vamos no no de dejáis no oculta las banderas ahora porque la gente va más va mal

Voz 1194 01:45 en el solicitar tengo que decir que hemos centraba al estudio

Voz 0470 01:48 voy p'alante vamos todo que hemos ya vino hoy especialmente hay mucha perdone el cabrón del sino darle expresa está forrado verdad ese hombre más vale que se está haciendo un adosado eh consiste K protesta también plus Tour camisote no prestó ante grande camiseta España hoy está el conflicto locos cabrones a ver

Voz 5 02:06 hoy no hay nada

Voz 0470 02:08 los algo más pero no hay humor costumbrista a pesar y que últimamente no es que no has estado mira que está sí pero no tengo amor jo con los monólogos con lo que nos gusta acostumbra a extraer es que sabe tú sabes lo que pasa hoy capa

Voz 5 02:25 a Koke

Voz 0470 02:28 me sin papeles

Voz 5 02:31 hay que resolver cosas que hay que mover papeles eh mi quinto papeles severa CSS

Voz 1 02:39 mí me toma toma ahí lo conflitos de hoy les blanco pelo con

Voz 0470 02:56 no llegan a mí yo te gente yendo mover papeles con esto eh allá

Voz 1 03:00 no pero pero mira mira voy a pelear proclamo es la tele va la

Voz 0470 03:27 el pulso

Voz 1 03:30 dicho esto

Voz 0470 03:32 con qué quítame vamos vamos papeletas para que la gente se entiende lleva llevaba es una semana de devuelta a la ofensa cuatro días es que os acordáis el lunes llevamos un mes y pico que defiendo porque a tenido movidas queremos más movida o porque valoramos mucho la tranquilidad claro Nos hemos tirado un mes y medio de verdad que dijimos no más ofensas la vida en apenas no en que no embebido en la tranquilidad la tragedia esto parecía como lo más parecido una piscina en Teruel es una tenue que nosotros y eso es tan ricamente

Voz 1194 04:02 el lunes pasado dijimos Yaiza época casi Mi sudamericanos mi

Voz 0470 04:06 nada pero creo que no vino ni un euro al pleno fue todo de verdad disfrutamos de una tranquilidad pero cero ofensa y sin embargo en cuanto enero lunes pasaba en cuatro días en cuanto dijimos hemos vuelto a Semana Santa vamos a volver a la vida más normal hicimos un Pontiac sí dijimos vuelve la vida normal expone raya a julio y nos vinimos arriba porque

Voz 1194 04:30 sí pero esto es el efecto de la ley seca sea yo creo que al estar tanto tiempo son ya que como nota no teníamos nuestra válvula de escape y de repente cuando salió la tapa salió todo el vapor ahí porque la ley seca también pretendiendo terminar con el vicio creó más vicio una mafia

Voz 0470 04:48 es todo una mafia alrededor de Sevilla vamos a repasar entonces esto es un especial de repaso de pero que ha pasado

Voz 6 04:54 es que no ha habido una crisis tan gorda mira que hemos dicho burradas fíjate fíjate

Voz 0470 04:58 en el dos aquí la película ellos Clooney la tormenta perfecta la pinta

Voz 1194 05:05 no hubiéramos podido afrontarlo pero todos con todos

Voz 0470 05:07 el eh pero Kepa achaca pero que aplicar Murcia Murcia como nunca se siente ofendida creímos que íbamos de Utah vamos a ver repaso rápido gente enfadado en cuatro días de programa eh abertzale un par de marcas comerciales que no vamos a decir ya hablaremos del tema pero lo bonito sería que miraran patrocinan ojalá ojalá ojalá ojalá una sería un círculo nosotros buscamos la con cordial y el entendimiento como Santiago Calatrava que no decirlo porque tenemos un precio recogeremos un precio la Monte Alto sale enfadado bueno vuelva te vuelvas a Nepal como bien decía Ignatius ahora hemos estado tres años metiéndonos con Melilla y Murcia y esa gente te voy a reírse año los han llevado nos han educado mal ya he dicho un par de chistes de Huelva y debía pero yo creo que repente Sasa bonita Huelva claro que sí mire mire mire que lo intentamos eh bien de que en el mismo día quince de Huelva llamábamos al diario The Well

Voz 1194 06:15 claro preventiva es que claro que la gente no se escucha al programa entero es que terminamos yo personalmente arrodillado ante Martín

Voz 0470 06:23 y hay que decir que llame al diario de Huelva Huelva como hacemos con todo eh no vayáis a enfadar si era una broma somos tontos y lo los de los calores del diario de vuelva pusieron unido al día siguiente ya viendo el programa que pusieron hoy a tope con vosotros era aldea por llamarnos somos cuatro para y cuando la gente se enfadó era hijo de puta matar si ya lo decíamos nosotros

Voz 1194 06:46 traidores el efecto popular ahí nuestra contra pre yo creo que quedó muy bonito en el mismo programa ya dijimos que no íbamos a poner la venda antes de la herida

Voz 0470 06:55 estos profesionales no aquí no quiere pusimos una venga no nos pusimos a venta pequeña el herido ha sido una gangrena a la herida ha sido eh José Tomás eh

Voz 1194 07:06 la convicción íntima de que íbamos a vuelva a ser el programa vamos a sentir el cariño de la gente

Voz 0470 07:11 cuando quiere sino cuando ya también de lo hay que esperar un poquito hay hay una cosa Casio precios también que lo te diario de Huelva que que han sido uno de los que han informado había gente que joder había gente que ha dicho que prefiere CIC aunque para compensarlo en Huelva hicieron una encuesta ayer de cómo de ofendido estás era como de ofendido ETA con lo de la vida el guiños verdad que estas ofendido claro día tres opciones que era muy ofendido que pidan disculpas otra me enfada pero tampoco para tanto y otra me claro pero aún me la suda son chistes que saque al final de aire este momento setenta y cinco por ciento de votos me la suda son

Voz 2 07:55 cobro oye perdona perdona

Voz 0470 08:03 perdona porque claro esto porque también han sacado sólo el minuto de claros a lo que se ha hecho viral es el minuto de Don digamos donde hacíamos machistas devuelven tal si hacemos un minuto Palou sacarlo por redes y sólo podemos es decir todos los cantando web vale sí claro lo llevamos al final del programa minuto crítico pues mandarles Alex al final del programa recuerda me lo que cantando Huelva Huelva y eso lo vamos a redes a tope a caño gordo eh inútil pero ponlo en tweet promocionado pagando ahí ahí ahí ahí ahí eso al final pero quien se ha quejado qué grupo vamos a hacer nosotros no todavía es hablamos diario Huelva habló con Martín vamos a hablar de huelga para pero pero aún así para los Samphan a la gente a la gente que esa sábado pero se ha enfadado gente que estaba enfadado y ha sacado comunicados por ejemplo el alcalde de Huelva que no tiene problemas más presión la Diputación de Huelva también que no te la portavoz del Partido Popular devuelva al Álvaro Ojeda María Isabel adelante muerta vamos a ver si el tándem para si el PSOE y el PP Álvaro Ojeda María Isabel coinciden en algo alguien está haciendo algo no sé si María Isabel luego luego se enfadó también gente supuesto han llegado mil mil mensajes y mil tú a mi me gusta penalmente los Tuilla de la gente la gente de la calle devuelva los onubenses buena gente Mangusta gusta mucho los Twitter perfil que es que ninguno por aquí escrito que era no he visto el programa ni escucha o nada maravilloso pero sí se han metido con Huelva y Jorge claro que favorece diecisiete no lo bonito que tenía Huelva caros llegó una avalancha eso queremos eso bien sí lo tengo de paisajes Pixel amigos y amigas y amigos de verdad podéis para ya le mandando mensajes con cosa de todo lo bonito lo bueno de la provincia ya lo sabemos la fresa buenismo buenísima la gamba

Voz 7 09:55 buenísima ni el jamón

Voz 0470 09:58 paisaje no mejor que el de Guijuelo pronóstico Doñana Huelva vuelve

Voz 2 10:06 es que es mi club favorito

Voz 0470 10:09 en Doñana tú Basauri están los linces haciendo casteller

Voz 2 10:14 bueno pues bueno

Voz 0470 10:16 os favorita si es verdad que también está Sevilla la gente es la gente no nos han brindado a mensajes de más precioso Si ya lo sabemos lo sabemos que la gente piensa que no está pagando Portugal va de El Algar dennos apaga meteórico que no menos es cierto que los dentro de Portugal para menos

Voz 1194 10:36 esa es la estrategia

Voz 0470 10:38 ahora sí otro colectivo más que salvado San fundado otra gente me ha dado la Asociación Española de autismo de artistas

Voz 8 10:47 oh

Voz 0470 10:49 vamos a ver Juan Ignacio este papel me lo tiene que estar por alusiones adelante bueno te te tirado vamos a ver eh

Voz 1194 11:05 desde todo el cariño yo yo puede derrapar a lo mejor en algún comentario estamos aliados que sin el bádminton que si el Asperger que sí bueno las broma pues yo quiero simplemente aprovechar la oportunidad serán señores desde el cariño y no quiero porque

Voz 0470 11:21 lo que quiero que esto se pueda malinterpretar de nuevo

Voz 1194 11:24 para crear más confusión y entendido de verdad con todo el apoyo y con todo el cariño

Voz 2 11:33 Tiger Tiger el autismo

Voz 0470 11:48 esto

Voz 2 11:50 gracias

Voz 0470 11:52 hijo de una manera muy espera que el

Voz 2 11:56 muy muy tensos muy intensos gracias gracias

Voz 0470 12:00 esto había a momento migraciones esta mañana que de verdad de verdad que no quiere echar más leña al fuego porque es verdad que no eran no era la intención pero esta mañana como salía un montón y tal pero no habíamos pensado nada bueno hablamos como que no está llegando la debía Portolas eh eh tenéis que ver Ignatius porque ha puesto una camisa pero ha llegado con la camiseta innato lleva que no lo habéis lo que no haya invita una camiseta blanca por pero ojo eh tan gastado dinero e una camiseta lleva escrito a mano

Voz 1194 12:25 fisios poco para darle visibilidad a las sí

Voz 0470 12:28 Ignatius intuye una nota escrita a mano por él que porque todos con Asperger autismo pero ha venido así a la Cadena Ser que la gente se cruzaba ideando pero qué pasa pero eh que pero pero donde va

Voz 1194 12:38 bueno pues ya cosas retorcía digo tengo este año

Voz 0470 12:41 en la mano para que quede bien claro

Voz 1194 12:43 el espíritu conciliador porque pienso que esa esa es la filosofía que hay morder donde yo creo que la gente que escucha el programa de siempre se ha dado cuenta de eso a lo mejor yo puedo rapaz pero vamos a ver en la comedia lo hemos hablado en más ocasiones no queremos hacer una comedia descafeinada una comedia aguada queremos estar al límite y mantener ese equilibrio que que por eso comedias un arte porque no todo vale entonces el equilibrio es lo bonito pero digamos que pretendiendo llegar a ese límite y que y que todos podamos dice

Voz 0470 13:15 tal vez está ya poco a Platz tener una

Voz 1194 13:17 el espíritu conciliador a b6 a lo mejor puedo derrapar pido perdón pero se supone que un cómico no

Voz 0470 13:23 culo fisio cualquiera a lo mejor cosas que dice

Voz 1194 13:26 eso sí las dieciocho Un político por ejemplo son intolerable pero se supone que alguien en la sociedad tiene que tener cierto margen para meter la pata a lo mejor no no te sale bien en ocasiones pero otras veces sale bien y todos queremos disfrutar y pienso que la fuerza última de la comedia es la conciliación Hinault el enfrentamiento y creo que en Espírito de galardones hemos demostrado que ha sido ese que no queremos que haya colectivo sin ofender quiero

Voz 2 13:51 no no me cocer desagradables con todo el mundo con títulos como hermanos en el mismo barco una ofensa que no discrimine gracias a todos los por el espíritu de demostrar

Voz 0470 14:14 la ofensa inclusiva claro inclusive SL artículo número uno en la contención de la ofensa inclusiva no me es poco todos por igual

Voz 1194 14:25 estamos todos juntos remando en la misma dirección de hecho

Voz 0470 14:28 por eso digo que repito que Padilla parar de mandando mensajes eh con Lou bonita que vuelva ya lo sabemos ya sabemos que los autista no Juana la escuela de también con eso y si de verdad que he aprendido sobre todo esto nos hizo autistas hice espectro autista no no soy de Personas con Autismo enormes con tiempo vale ya sabemos que no juegan al día ya sabemos que Salamanca no son todo fachas bueno bueno ya sabemos que atrevida afirmación ya sabemos que Excalibur no tenía ébola

Voz 1194 14:57 hoy por fin lo perfiló más importantes Valencia va imputan Day

Voz 0470 15:03 ya sabemos que en Canarias no todo el mundo como innato

Voz 1194 15:06 eso es una cosa que quiero aclarar todo toda la gente que ha nacido en las Islas Canarias no son como yo deberá quieran les Manuel Estolkin yo yo no les representa

Voz 0470 15:15 ah y así que vamos empezar el programa bueno hemos hecho un especial o queremos recordar nuevo viva Murcia y Melilla

Voz 6 15:21 come y Castellón y Ciudad Real eso es yo creo que defendiendo el feísmo

Voz 0470 15:26 cutre eso es siempre así que vamos a empezar brama con esto eh Excalibur sigue tenía ébola

Voz 1 15:32 no

Voz 9 16:20 la actriz

Voz 1194 16:24 ah sí

Voz 10 16:31 nuestro técnico Koke Peinado acaba siete mil seiscientos metros de natación trescientos sesenta kilómetros de bici y sólo pudo acabar los cuarenta y dos kilómetros de ochenta y cuatro en el doble Ironman de Jávea

Voz 2 16:45 vida

Voz 1 16:54 Marain chavales un aplauso para que nevó

Voz 2 17:01 Koke Koke

Voz 1194 17:04 era que se acabará estresado de hacer de técnico lo primero que se salir a correr común

Voz 0470 17:10 otro día no digo que iba a hacer un doble Iron mantiene un Ironman ya que cuando es una y no más normal

Voz 5 17:14 es una es lo más normal son tres mil ochocientos metros nadando

Voz 0470 17:18 el segundo ese que como técnico de dos oiga bien especialmente pero ha puesto el volumen de a nosotros nosotros lo normal y a ti como Alla B ahora mejor

Voz 6 17:29 a ver a ver a ver qué tal ahora hostia varios Ironman Play niños

Voz 0470 17:34 vale vale no se lo inculpa aunque es un Ironman

Voz 5 17:39 aman son tres mil ochocientos nadando ciento ocho

Voz 0470 17:41 en bici cuarenta corriendo lo vale pues locos que no te suenen

Voz 1194 17:45 hay dos metros corriendo cuarenta kilómetros más vale vale

Voz 0470 17:48 pese que al final venga pues ya conoce a la gente normalmente no

Voz 1194 17:51 ah ya que llegó hasta aquí cuarenta y dos metros más cobré

Voz 0470 17:53 la gente ya se mata para hacer una una maratón proyecto previamente corren en ciento y pico kilómetros nadando que es una Iron Man pero es que habrán venido perdona si no pero luego hay gente que hace después de un Ironman otro seguido que es el doble que es lo que ha hecho Gates está loco esa doble Iron Man puede haberse dado el caso

Voz 1194 18:12 en la Cadena SER de deportistas que les el invitado también a entrevistarle tú estás ahí cogiendo

Voz 0470 18:16 el coche de pringao siendo gobernar

Voz 5 18:21 Carlos no tenía mucha presión de trabajo aquí con nosotros se lo que decía el me tenía que va a ir un poco quería huir de aquí

Voz 0470 18:27 la lo lo lo lo bonito esto que Koke el otro día que sabíamos que iba a acoger ánimo Koke y tal ayer y me contaba que decía es que ETA está triste porque no ha podido no ha llegado a hacer el último maratón ojo al concepto ya el último maratón

Voz 5 18:44 Nuestro estoy estoy un poquito triste

Voz 0470 18:46 en cuanto cuando decidisteis ya otro maratón más seguido ya no puedo cuántas ahora

Voz 5 18:51 pues llevaría unas veintiséis veintisiete pero

Voz 1194 18:55 tu cuerpo todavía está preparado para sentir tristeza a esas alturas de la compra

Voz 5 19:00 me duele me duele todo pero estoy contento está contento con que joder

Voz 1194 19:04 total que no te imagino después de haber hecho todos aprueba hay cogiendo por qué no puedo seguir perdiendo más

Voz 5 19:11 primero que echan levantarme hoy es inscribir me el año que viene al mimo hay al mundo para dejar la vida moderna en lo alto ya acabado mira

Voz 0470 19:18 por Tino pero si es por la vida moderna Koke joder o corres el doble de verdad a buscamos otro técnico venga un aplauso para Koke a corriendo de noche uf Mother fracking Koke pero corregirlo locos Maremagnum

Voz 1194 19:40 mira que hemos hablado de mucha gente desfavorecida por circunstancias pero la gente que corre como locos eh yo creo que es el objetivo próximo del aviso moders había

Voz 0470 19:52 en fin de semana en una ciudad que mañana comentaremos maratón no será Huelva

Voz 1194 19:59 por cierto una cosa que se me veo es verdad Koke que las maratones y ese tipo de prueba no lo digo por ti pero están llenos de perdedores sentimiento

Voz 0470 20:06 pues puede ser mucha gente que es verdad que se ven mucho su relación con el deporte se divorciaron a muchos muchos divorciado muchos padres separados claro claro mucho oyente de moderador gente fracasaba en nuestro nicho de público yo tuve el placer de ver en esa ciudad maratón es decir habría esto no que vino maratón exacto

Voz 6 20:29 Marc es walking dead

Voz 0470 20:32 en esa última una sólo una maratón una marcha toda la gente corre maratón es terrible que durísimo Increíble Le Le os tenido que poner en vez de una silla le ponemos un factor Palop aguantar los huevos

Voz 1194 20:47 pues es verdad pero el mérito de la vida moderna es que Koke aguante sentados hora

Voz 0470 20:53 yo sé por ahí bueno así hoy como programa comerá problema si análisis de cosas

Voz 1194 21:02 bueno ya hemos dicho que el espíritu de la comedia siempre conciliadores y última estancia conciliador a veces un cómico puede estar más fino otra vez lo fino pero pero pienso que el la intención última esa eh yo creo que ayer pasó

Voz 0470 21:19 después que perdona porque como hemos hecho toda la el comunicado Ordoño inicial no se presenta a verdad llevamos llevamos veintiuno treinta y uno de programa ya que a lo mejor no sabían quién estaba hablando claro entonces yo estaba hablando por la conciliación de la comedia la gente quién tiene hablar Luis Piedrahita menos mal que José Mota puesto cordura seguro que Ignatius no piensa diría a la gente no le he dicho como algo retórica que no se presentado por lo tanto tengo que pedir un aplauso para dos de los ministros de moderna

Voz 6 21:54 así que estar aquí en el estudio principal de la puta ser que voz un aplauso señoras y señores

Voz 2 22:03 es conciliar la comedia directamente desde el Estado del Vaticano

Voz 1194 22:09 no Héctor de Miguel que algún día ya bueno contarán ya gracias a dos cerca del cielo mañana a cuantas instancias tuvisteis del Pampa

Voz 0470 22:20 vale

Voz 1194 22:21 es un cómico puede meter la pata pero por su esposo como lo que decía Bertrand Russell veteranos al definir qué un poco la analogía vale con la comedia al definirla el oficio de cartero y cartero tiene el privilegio de tocara a todos los timbres de de un portal de una casa porque a su oficio eso sí lote otra persona sería intolerable un cartero Seopan a lo mejor también un cómico hay como digo tiene puede tener ese margen para vale meter la pata en ocasiones pero bueno te tener la posibilidad volver a intentarlo ayer yo creo que pasó una cosa bonita y es que a respondernos la gente que se pudo sentir ofendida por cosas que dijimos aquí todo el respeto para esa gente los devolvían comentarios el intentando ridiculizar Nos a nosotros también

Voz 0470 23:06 menospreciar nuestros que por supuesto mucho mensaje de os habéis metido con esto que me molesta mi su normales vale puede que eso también ahí hay que respetar a esa gente yo yo yo respeto mucho a los hay que se enfaden

Voz 1194 23:20 Emma digamos que lo que en esa cita la imaginación y por lo tanto la comedia

Voz 0470 23:23 es un muro sin sin ese muro sin saber dónde está

Voz 1194 23:26 siete No somos nadie in necesitamos sentir

Voz 0470 23:29 nuestra huella aplastada sobre ese muro un bajorrelieve

Voz 1194 23:36 doce pasó una cosa bonita ya que una persona al intentar respondernos de esa manera el Julito que creó algo bello es verdad dentro de la intención de ridiculizar también se puede hacer cosa bonitas bella yo creo que son más

Voz 0470 23:51 no es el mejor cartel que al final no

Voz 1194 23:53 la que utilizar este cartel alguno

Voz 0470 23:56 Nos enviado un señor no devuelva salimos nosotros tres con mala cara a los tres pone Stop Making Stupid People Famous le dejemos de hacer famosos a la gente

Voz 1194 24:07 bueno yo bueno muy bueno hemos dicho sí quedó hoy ya es muy chulo con mantiene la filosofía del Keep it cutre también en poner letras blancas sobre fondo

Voz 0470 24:14 el blanco sobre blanco más más más espíritu moderno Doyen no puede hubiéramos podido hacer nosotros sí gracias gracias a que no lo hizo entonces por qué no conciliar porque queda también sí

Voz 6 24:33 eso instituir me a mi propósito feliz

Voz 0470 24:37 Alzate un concurso esa puede ser otra foto promocional de la vida moderna también

Voz 1194 24:41 de vosotros dos petando no yo de otras con unos periódicos ejemplar mosquitos feliz

Voz 0470 24:47 da carpetazo Petita esperando para pedir

Voz 1194 24:49 el otro autógrafo era la oportunidad perfecta para conciliar entonces en os ocurrió a partir de este cartel que los hicieron convocar el primer concurso que todavía no está cerrada la la inscripción el primer concurso de carteles de propaganda anti moderno

Voz 0360 25:08 con eso es

Voz 1194 25:09 esto se la gente pasa y nos mandaron con el estilo con el vestido con el estilo fascista de la Segunda Guerra Mundial de la guerra

Voz 0470 25:18 el español que hay en principio de siglo XX hubo mucha propaganda mucho que quedaba gusta verlo

Voz 1194 25:22 había mucha propaganda que realmente son carteles con esa estética pero claro para un mensaje fascista el fondo pero que le hemos dado la vuelta ingente utilizando la estética de aquella época ha hecho carteles como éste de defiende a tu hijo

Voz 0470 25:37 sale con unas garras con eh con el escudo de poder Dunia a amenazando a una mujer con su hijo hay otra imagen de aquella época como un esqueleto simultáneos

Voz 5 25:52 pero con una con un con una bandera de moderador encima de mí

Voz 0470 25:55 la cabeza simbolizando el mal absoluto

Voz 1194 25:58 haré en España y luego una una apostillado se pone que te crees tú eso la gente se movía así otra otra otro muy bonito después de esto que bien quedar a España

Voz 0470 26:10 y un soldado con un rodillo pasándole el rodillo al ángulo de poder Doria o esta otra también de

Voz 1194 26:19 cuidar de habilitar

Voz 0470 26:23 son precioso tesoro perdonen aplasta

Voz 1194 26:25 dando un edificio público parece ir la cosas extendió hasta hacer ya comunicados oficial

Voz 0470 26:32 el Gobierno de España se vino Suker doy pone gobierna España Dino muy bonita también a tope sin Moder Doni el Plan Nacional sobre el humor entonces me parece muy guay ha creado ese primer concurso de carteles de propaganda anti moderadora no no se va a cerrar el plazo mantendremos informados no me habían hemos dicho ni el premio pero el Premi podría ser el ser de España yo yo creo que podía ser mejor la caja esa de ahí el repetidor de Guti repetidor vale y hoy precisamente como y era programa especial y tenía MOMA hueco hemos decidido retomar una sección que hace meses que lo hacemos que es preciosa al igual que hemos hablado de España desde la ofensa queremos hablar de España desde las personas las gentes las gentes pensando quién tiene una historia guay de su familia porque hemos pensado retomar las familias quién tenga una potente una cosa que diga eso es que tengo una cosa WISE de la familia podía contárnosla por lo pronto mientras que hacer la familia una plaza

Voz 1 27:53 vale vale

Voz 0470 27:57 ya está ya está recordemos que la familia es una sección que hace muchos no me hacíamos que alguien del público se levanta se sienta aquí nos cuentan su historia familiar conocerle la esto quién lo hacía a Unamuno la intrahistoria Unamuno por qué no quién lo decía cuando lo hacía Numancia es una sí sí sí urbano pero que decía Unamuno me lo entiende el concepto intrahistoria no era de de una puede ser Pekín Kamprad Historia hoy no la intrahistoria son las cosas de la gente por mulas tan grandes cosas nacionales claro luego la la intrahistoria que sea Unamuno no

Voz 1 28:31 anatomía de

Voz 0470 28:33 no lo decía Unamuno aunque lo sabe que lo decía yo me lo imagino así y cuando va por ejemplo a los Alpes cuando estás solo cuando está solo escalando que no claro esto no les iban cuando ya pierde la cabeza yo creo que lo una pero bueno alguien tiene alguna historia también alguien alguien tiene ha sido la montaña más alta que aquí hay un chaval espera que historia tienes nuestra mano está bien también tuviera que potente cómo te llamas una prosa para Luis I

Voz 2 29:13 así las cosas

Voz 0470 29:16 la más alta que han subido en los Alpes Alta se pero en los Alpes probablemente sí y una vez veces la cima pensaste en una mano por sube yo es que siempre pienso es que te contesto porque cuál tengo un tema pulmonar sobre todo digo fue como llamaría Unamuno

Voz 1194 29:33 de sangre que me sale alguien que te atrae que premia por ejemplo en el barrio de Chueca bueno queda sórdido pero alguien que tenga problemas de esquizofrenia eh arriba de un de una cima de los alquilado que da ética genio queda muy claro claro Luis allí hay romanticismo Luis

Voz 0470 29:52 tiene una historia familiar podría tener varias quiero lanzando una pregunta primero bienes devuelvo

Voz 6 29:58 vale vale aquí de Madrid

Voz 0470 30:01 yo soy de Almonte y vengo a matar a mi padre no soy Luis hoy Chiquetete adelante torea en la tenemos mucho rato eh nos hacerla de del pasado al presente o en orden cronológico

Voz 0360 30:19 no sé realmente voy a hablar más de pasado porque vas a respetar la flecha el tiempo sí voy a remontar me va adelante adelante vasco Twitter de hecho Mi madre está escribiendo una novela sobre esto lo que pasa es que es una novela por fascículos sobre qué sobre la historia de su familia por porque polis es pero por fascículos no no no

Voz 11 30:41 ya quisiera yo tener una madre que escribiera del

Voz 1 30:45 pero no a pobre ahí está

Voz 0470 30:48 a los fascículos ahí está la cosa que tenga una madre ya no está mal

Voz 0360 30:52 que lleva diez años y que se quedó en el tercero hace quedó partículas igual habría seguido

Voz 0470 31:01 a una mano pero a qué te refieres sí porque lo saquen como en los quioscos

Voz 0360 31:08 así es como cada capítulo es un fascículo en sus editores sí lo que pasa es que es un ediciones limitadas de cien decían ejemplares hasta que reedita con todo a fondos a mujeres

Voz 0470 31:23 ya te digo yo que no es una orden Andrés Ana Serrano es hombre hombre Anna Serra número la madre de Ana Botella eh ojo no es amable de Ana Botella

Voz 0360 31:35 que la madre Ana Botella as en la manga Serrano Mi madre no balde de Ana Botella

Voz 0470 31:39 si no sería su hermano serían muy graves por techo explicando lo que será hermana gracias por venir a explicar a poder dormir como cómo funciona ese vínculo fraternal venga se comenta que deben tener la misma comentas no es mala idea eh en la mesa oye y si cuál es la estoy por el el el primer fase

Voz 0360 32:05 duro porque me voy me voy a centrar en ese si la historia de lo de sus abuelos de mis bisabuelos intentando interrumpirte más Luis pero vale espero

Voz 0470 32:13 más si piensas solo el primer fascículo no piensa que estamos a hablar de los otros

Voz 1 32:18 no

Voz 0360 32:21 si los ejemplares ellos lo leí próximos pero grados entrelaza no no no la familia mito pero esto es el es una cosa que fue tabú en la familia muchos años a ella no se lo contaban porque esto que el su abuelo mató a su abuela

Voz 0470 32:38 si ayer sólo contaba

Voz 0360 32:40 esto se lo recordaba pero luego ya lo sabéis ya son investigando investigando

Voz 0470 32:45 la prensa de la época tu bisabuelo mató tu bisabuela sí

Voz 0360 32:48 pero es que además fue provocando a propósito un encuentro casual en el que pillo a la a mi bisabuela con Conwell amante que no era tal y lo lo montó todo pacto la pasta no que al final consiguió que ese liar and los lo consiguió

Voz 0470 33:06 él con el que se le

Voz 1194 33:09 eran donde en el cielo no no no no antes

Voz 1 33:13 lo será

Voz 0360 33:14 pero lo curioso es que la mató a ella pero no mato al amante pero pero

Voz 0470 33:17 dice el compinche pactaba osea lo que la que tenía el dinero de tu quería era la pasta siendo para tener una excusa me soy mi abuela se quedó sin la herencia al final y sin la vida

Voz 0360 33:32 no mi abuela al cine

Voz 0470 33:34 hola se hubiera quedado sin la vida con siete años yo no estaré aquí gracias explicando

Voz 11 33:41 hombre critican tanto activos explicaciones colaterales

Voz 0470 33:46 la hostigado en esa época cómo es tu bisabuelo esto será príncipe el siglo XX su abuelo pasó en el calabozo una noche por eso que en esa época que Fabiana Amón Magallanes que ahora sí si tú matadas a todo mujer pero porque era pararía adulterio nada no paraban de hecho el mayor a la prensa de la época lo que critica es a mi bisabuelo

Voz 0360 34:01 claro claro claro dicen que estoy pobres un plan urdido portugués usted pero y claro fue la posiblemente

Voz 0470 34:09 esto era más potente hombre claro no

Voz 0360 34:11 yo he dicho oye

Voz 0470 34:14 que que lapa fascículo Jover en la otra

Voz 0360 34:16 que la casa pero que no salga el humo se llama la del Gobierno

Voz 0470 34:21 pero que no salga el humo claro está precisamente bueno nuestra eh país explicar para una cosa que no explicas que arda la casa pero que no salga si es que sí es que todo lo que pasa es que se quede

Voz 0360 34:32 que nadie se entere fuera claro claro por eso como mi madre que contaban porque no querían que la gente espere ya esta historia crecí ya la la verbalizó Grassi problema de hecho mimar la novela fue estás Luis interrumpiendo ha habido arriba que está escribiendo una novela para que nosotros sepamos toda la historia la Familia porque quiere que seamos conscientes pero lo ha llevado la podía

Voz 0470 34:58 está por email normal no ya

Voz 0360 35:00 así que bueno muy bien una cena de Nochebuena mira os voy a contar una cosa Nochebuena es el mejor momento oye mira eh

Voz 1194 35:08 segundo fascículo y tu casa está ardiendo aprovecha el fuego para calentarse

Voz 0470 35:13 sido otra

Voz 0360 35:15 buena claro me bien metido

Voz 0470 35:18 o eso o en los que os y luego muy buena muy es a nivel narrativo al claro esto no es una mierda hombre luego pero luego vivió un montón de

Voz 12 35:29 si te digo no aprende

Voz 0360 35:32 bueno podría pasado estamos hablando esto fue en mil novecientos

Voz 0470 35:37 que a catorce por ahí antes de faldas si no noto si yo me carezca Franco para que estas cosas no será que estas cosas gracias camino franco a este tipo de muertes injustas eso ya hace sólo es el racismo del buena

Voz 13 35:56 eh va de Luis Milla lector contra algo de ahora

Voz 0470 36:00 que ya que de tu padre

Voz 13 36:03 me va a quedar más

Voz 0360 36:05 ya con eso yo creo que que te dedica Luis yo Llosa yo soy músico venga muchas gracias

Voz 14 36:11 no

Voz 0360 36:11 el músico que toca el violín dicho te la muerte

Voz 0470 36:16 ya

Voz 0360 36:18 saque y a ti no te traje nada a Ignatius metraje la tarta pero pero se deje sin darte nada que metraje

Voz 0470 36:25 lo que el arreglo de verdad

Voz 0360 36:27 la verdad es verdad como músico como músico

Voz 0470 36:30 aproveche la ocasión de decir esto de hoy estoy bien si te he traído una cosa mira que empollón yo lo respeto lista que interpretará sólo temas muy romántico muy trágicos con Luis esto a nivel narrativo la soledad de este tiempo así que un aplauso para Luis

Voz 4 36:57 a lo mejor sobre principios

Voz 7 37:55 la vida moderna es enviar

Voz 5 37:57 eh por correos

Voz 0470 38:01 hoy hemos tenido definición de plena premiando y muchas gracias un día más hoy lunes nueve de abril en la puta ser una plaza para nada

Voz 14 38:13 es tu madre es una foto para el porque