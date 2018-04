La Vida Moderna es ponerse el filtro del perro en la orla de la graduación

Voz 1 00:00 sí que pasa allá Marte si estos la vida moderna y no tenemos patrocinador

Voz 2 00:21 pero cómo puede ser todavía no ha entrado Cruzcampo pero no puede ser pues ser

Voz 0470 00:27 Air que no tengamos pero tenemos un chaval que nos ha traído una cerveza así que hoy patrocina el programa cómo te llamas

Voz 2 00:34 no Orlando tira mesa Terme Orlando tiraban dotado con corre corre presente

Voz 3 00:51 no

Voz 2 00:56 tiene el programa hablando entonces no patrocinar Orlando voy cerveza holandesa de Carrefour que te voy a fin planearme bien

Voz 0470 01:12 a Jaime que salía aquí está esto quito ni aquí para el sector Intereconomía ahora eh ah alcohol

Voz 0759 01:23 la verdad es de Carrefour holandesa hasta muy buena está bueno sí

Voz 0470 01:28 quieres que hagamos sólo cinco céntimos mejor invertidos no podíamos abrir aquí un espacio para la cata de cerveza e guiño guiño el eh hola bueno vamos a permitir que estemos

Voz 4 01:40 los anunciando cerveza holandesa Server sabes Sevilla Kepa que pares

Voz 0470 01:48 a la vida de todos por venir hoy en las dos y media Laura buenas hoy en abril estamos en la vida manda en la bueno de nuevo en la época llano libre de ofensa de la vida moderna ya no sí que se puede sí claro pero podemos hablar de bádminton que cuidaba van viento siempre sería la cosa ayer comentamos todo hubo cambia el fin de semana y tal con él con con Huelva yo creo le conciliamos conciliamos conciliamos luego me acordé que tanto lo de Huelva como lo de él con los socialistas claro hubiera con la misma noticia todo lo peor es que todo era la misma noticia punto badminton el puto aquí problemas el Valdis

Voz 0759 02:31 admito me cago en la series

Voz 0470 02:34 tema tabú para la comedia Antón es un cebo que no han enviarlos de Hazte Oír Paul Pierce hasta el límite del humor bueno vamos a ver estamos en la vida marina como decía mucho miedo e inocente de meter la pata bares a todos por venir a vernos gracias por escucharnos la puta ser también verdoso You Tube escucharnos en todos los podcast incluidos los de me está diciendo que tampoco los papeles pero no poco e hoy de ofensa que hoy otro movimiento de papeles pendiente pero este este es muy gustoso para el pueblo de moderna el Partido Polo para animar Denia nuevo fin de semana hablando evitar claro no nos vas a contar lo que el Vaticano todo lo que Colombia no

Voz 2 03:20 lo de Colombia y para nace tendrías que sí sí sí pensé que se de ir borracho pues tú ya saben lo que pasó siempre que

Voz 0470 03:35 siempre que ponemos siempre que dice lo de Colombia siempre hay gente que dice lo de Colombia pero como en plan yo también es como si tuviese Rivero nadie lo ha dicho claro colombiano Colombia tengo derecho como es la de Colombia haciendo seguro Kennedy que claro color que tienen los mofletes como rojos el se te del todo borrachos Itzik y no eres indígena quechua está acá que patrocina el programa

Voz 5 04:02 eh

Voz 2 04:09 la multa a presentar la declaración rancios

Voz 0470 04:14 que menos al rancio se Chaika entre que volviese pues sabéis el rancios algún día componen un reggaeton a ver si sí estoy algún otro tema no sabe bueno ya nos hemos estado la movida de papeles de hoy es que hemos estado dos seis siete días poniendo sólo temas dentro de lo otro O'Toole en el programa somos muy fans menos bueno pero ha ido ha ido ganando y otro tú no me parece bueno pues ponen por la puta vale no envía un mensaje de ya son el cantando y otro velero desde que bueno creo que siga vivo pero sí están haciendo una gira que es cincuenta años O'Toole llevan cincuenta años tocando viviendo no que aprende un tres con Alzheimer

Voz 6 05:06 es ahora supera esos Dick Jagger Mick Jagger hecho polvo con tu never en de Intur es así

Voz 0470 05:18 Nos ha enviado un mensaje no lo creéis nos ha enviado un mensaje la cantante que te te lo mató produjo la flauta es un mensaje de la flotilla eres tú hablando en inglés y pensé que broma pero por los allanando son saludando

Voz 7 05:34 la a está muy que informe si hubo Seven en clave en Onda Cero y te cincuenta años ojo ahora me son chavales se sí es una

Voz 2 05:55 a soplar

Voz 6 05:58 señor mayor ahí hablando en la ciudad

Voz 0470 06:02 es la mejor locución que echó Julia en los cuatro años que llevaba ha dicho ha dicho Ian Anderson ha dicho Ian Anderson que para los que no básico sé que va a ir a Pamplona Di incluso igual se dejan caer por moderadores eh inglés de perro flauta pero habla muy bien habla viene se habla reclama eh

Voz 0759 06:26 desde Londres para serlo

Voz 0470 06:28 todo esto viene ve que como ha puesto varios temas de de de otro Tulio hemos hecho chistes que vienen no los escribió un señor eh Juan Antonio de Madness Life que es una promotora que dijo oye que se estaba haciendo habrá más conlleve otro ligó ya otro que no padece dijo no que soy el que los traigo que que aplaudió la llevo al otro y a Juan Muñoz es el lo bien que los juntos hombre Juan Muñoz que raya de telonero yo tú actuando luego sobre sobre brasas sobre tierra quemada y de hecho eh desde la promotora qué tal nos ha saludo de de techos y además no es una cosa que hemos de una mini sección que hemos pedido a Julio que lo cutre que es Etta James Brown es que claro de momento que no hay otro Tour sino Heathrow ya dije entonces lo más desfasado no

Voz 4 07:26 creo que haya nadie con el más mínimo interés esto ya no es vigente esto ya no es relevante

Voz 0470 07:31 no hay una quiero gusta hoy en día ya

Voz 2 07:34 tengo no son enviado ahora te gusta vale no sorprendían con la pinta de de que

Voz 4 07:43 es que no la tenía identificada y ahora sí claro pinta de fans

Voz 0470 07:48 me encanta cuando me me encanta te interpela tú miras índices con esa pinta que tal en de pensamos pausa para pensar es que los ha enviado ya desde su casa de de su mansión en la que

Voz 8 08:01 yo personalmente

Voz 0470 08:03 no nos envía unas entradas dobles para el concierto de en en el Palacio que es en noviembre quería que día entretenimiento Urmana no eh compañero cómo te llamas hacer que te hace que te aquí quieren dos entradas una entrada doble viene peina como una mina pero deja de faltar a la gente por favor eh

Voz 4 08:25 fans de yo me imagino ya cualquier perversión hermanas te pueda peinar como una mínima mientras tocó la flauta

Voz 0470 08:32 siéntate aquí un momento que tenemos un sorteo y entonces entonces pues como bueno siéntate siéntate sí sí deberá ver porque tanta duda pero esto

Voz 4 08:41 es una trampa me vais a sacar con una flauta

Voz 0470 08:44 que cómo te llamas Alex

Voz 0759 08:47 tienes el tres de noviembre libre

Voz 0470 08:49 pues en principio si quieres quieren dos entradas para ir a ver allí otro tul el lo siento no ha perdido la oportunidad

Voz 2 09:02 tengo una canción de tul

Voz 9 09:06 y a mí

Voz 2 09:10 aquí hay

Voz 0470 09:13 nuestro sea fíjate que a mi me gusta pero me gusta pero no soy fan fan pero te gusta entonces la te costaba la que te costaba para llevarte dos entradas aquí a cara de perro gratis que cuesta cincuenta euros que te costaba decir si me gustan te damos y a casa pero que no era ya tarda no apostaba por la Xunta voltió zorro diciendo que igual mola heridos hay alguien acabas del mensaje a dárselo yo estructura gusta sí a ver a ver polvo a ver por aquí por favor quédate claro pero gracias a este hombre también por participar fue el peor el concurso de la historia de hermano te fallado que no se te oye Emilio pero por este puto flipado sí que me creo que estoy

Voz 2 10:14 pero pero pero

Voz 0470 10:18 Javi Javi quieren dos en todas las pero perdiendo todo lo que sí para el trabajo a vecinos una canción de otro

Voz 2 10:33 oye pero no te abren

Voz 0470 10:36 entonces el chico salió antes a repitiendo salen mucho porque no tendré ya un ahorro de vale un aplauso para Hadi que les ha llevado no pero más va a salir hoy a ver si te llega

Voz 2 10:51 ahora ahora pero

Voz 0470 10:54 espera Juan Ignacio pero es que tenemos tenemos salen no ya se queda total

Voz 2 10:59 estaría feo ahora me cuesta pero bueno

Voz 0470 11:03 es que tengo un fajo que tiene más dos más bajo entradas una segunda oportunidad no la quieres ahora

Voz 4 11:14 tienes tienes que estar a la altura de de de del flipado que acaba de entrar

Voz 2 11:20 como soy de Badajoz gente que se juega la vida con los mansos

Voz 0470 11:32 ojo soy soy salir de Badajoz no tengo que justificar mira pura a a todos debajo del asiento tenéis una entrada claro que siendo tenéis una flauta travesera y con la primera es un concurso en el programa también entrada si bien el propio y en Anderson basadas poner y un saludo muy lamentable solamente un chaval que no las quería otro es que no sé ni dónde ni de Millán y quiénes vinos que han acudido pero ya hablamos otro día seis Sapa mañana a mañana

Voz 0759 12:01 por si viene alguien entero podíamos pensar un cursillo para

Voz 0470 12:04 darlas bien no esto es el tristísimo una mierda esto es inútil el concurso se ha hecho en la historia a la tele esto en El Hormiguero no sabrían apuñalado guardo Estados en toda esta mañana eh que os dice que yo las quiero todos loco adelante puto loco está quedando fatal sin un puto desastre pero horrible es el peor programa que hemos hecho está siendo lamentable por cierto ayer no terminamos el programa coreando todos Huelva ya tarde cómo te llamas

Voz 2 12:39 hola buenas me llamo Edú

Voz 0470 12:48 entonces este hombre este hombre disculpándose yo por lo que te dije sobre lo has pero yo no he venido dos días seguidos y entonces es lo mismo dos veces

Voz 10 13:06 yo quería decir que tú tienes que ser presidente de España como el Chiki chiki llegó a Eurovisión proponer como presidente yo creo que vendría

Voz 0470 13:16 que que no te pongas envidioso no mucho muchas veces conocido demasiado tarde dónde estabas tú has te clava el sótano sin qué hacemos con miedo que ya asentado asentado otra vez que ya no así tampoco

Voz 10 13:31 es decir lo de que Ignacio fuera presidente la que tampoco no nombre no quiere sí sí sí

Voz 0470 13:36 eres capaz veo que tiene falta de viste igual que yo pero creo que tienes más falta bastante gafas de Kimi país lo pruebo tú también sin gafas

Voz 2 13:50 vale vale me gusta eh eh esto ya se parece un poco harto ya

Voz 0470 13:56 concurso de Tele de verdad vale

Voz 2 13:59 a ven hormiguero

Voz 0470 14:01 inútil si nos han quitado las gafas alejados un poco alejado supongo no no sí vale tenéis que dar dos pasos sí conseguí chocar las manos

Voz 4 14:10 chocar y hay muchas maneras de chocar

Voz 0470 14:13 la palmarés dijera que suene no no no no no no que suene vale El tenis quedando lo bien porque puede quedar mordida no no hay que dar dos pasos atrás cada uno si os acerquéis rápido intocable no no no no así de que suena así canasta de casta no

Voz 10 14:39 esto va por mi pueblo para HM sí perfecto

Voz 0470 14:44 Tivisa estrella imprenta que no han sido capaces de los pliegues vale vale sí lo conseguís te damos las datos yo sino también ya total atención alejado paso atrás vale a la de mama patrón Nacho do pasamos los lo cuenta atrás cuenta tras tres dos uno malo cuenta tú que te da mucho también estrés

Voz 2 15:06 por tres dos uno pero es que hemos del Nilo todos los cabrones lo peor es que intentaba agredir

Voz 0470 15:28 vale el unas en toda la te lo vamos a hablar por supuesto pero trama porque todo muy humillante no vale otro pasaba mapa talibán dan otra vez dos uno

Voz 2 15:46 así lo aseguraron ayer me puedo poner las gafas

Voz 0470 15:48 sí Parabellum así que cuando ha sido a concentrar de mucho te han mordió la lengua como doble muy con dentro de los hay que asegurarse una plaza para el Mundial

Voz 2 15:58 ahí va a asegurar pensó de yo te voy tenía las entradas en el bolsillo

Voz 0470 16:09 uf pues van a salir a la calle luego la Gran Vía el crudo así tristísimo e Bay miembro aunque buen guía nos han regalado así es precioso eh vale pues ahora sí esta Navidad empezamos grandes

Voz 11 17:20 sí

Voz 2 17:26 Recreativo de Huelva Córdoba cero

Voz 5 17:42 mil novecientos setenta y seis

Voz 12 17:58 la vida moderna pido un aplauso

Voz 0470 18:00 además hoy es martes diez de abril pido un aplauso para recibir del estudio de la puta a ser una

Voz 2 18:13 bonita bonita palabra Volta Volta

Voz 0470 18:20 vamos a acoger este clip imán dárselo

Voz 4 18:24 que don estos bien está cerca de Dios

Voz 2 18:29 sí

Voz 0759 18:30 por primera vez en mi vida como ateo ha estado muy cerca de Dios estaba en Roma este fin de semana

Voz 0470 18:35 a eso es lo que quieres contar ayer sí

Voz 0759 18:38 y claro he visto bueno no había estado nunca la verdad en Italia en Italia jamás noventa

Voz 0470 18:44 a pisar suelo italiano

Voz 0759 18:47 como Marco

Voz 2 18:53 hoy me encanta italiano yo aprendía

Voz 0759 19:03 Muchísimo italianos todos los días por ejemplo un ex preso Deep por favor Mundo Express importarle eso es que yo decía un expreso portar

Voz 10 19:10 a portar portar el que vienes a gente lo mismo que hace que los inmigrantes sirios

Voz 2 19:19 además

Voz 0759 19:22 de inmigrantes portal está muy entretenido Italia este además tienen ahora con la selección montado no se ponen de acuerdo el Gobierno en fin por lo que es Italia y lo que es lo que hace todos los países mediterráneos toda la vida aquí fuéramos de vacaciones a Italia madre mía vamos a hacerlo e su cargo como nunca había ido pues me fui a los High lights de Roma no que alguno la Capilla Sixtina puesto

Voz 0470 19:45 venga otro gordo destina al Vaticano

Voz 0759 19:48 no sé que la Capilla Sixtina pasa una cosa que que es un sitio de culto sale árbol te culto religioso religioso con lo cual te avisando a favor en silencio a la masificación turística es la que es entonces el a la vez que pueda haber trescientas personas que aunque tengan se han puesto micro

Voz 4 20:08 a cada dos minutos hay un cura dice en inglés

Voz 0759 20:18 una voz de la OST

Voz 0470 20:19 hora de alarma el de alarma

Voz 0759 20:22 pretendiendo conseguir silencio pega una voz pero bueno el caso es un poco así

Voz 2 20:32 no

Voz 0759 20:34 sí sí el tiroteo se acerca al menos

Voz 0470 20:40 todo es llego a ver que no sagrado

Voz 0759 20:42 no pasa otra cosa que que la Capilla Sixtina cómo está tan protegida y todo eso no se puede hacer fotos entonces tengo esta foto

Voz 4 20:48 ya ves no me faltó su foto y Pablo una foto de puto estrangis en la Capilla Sixtina

Voz 10 21:01 es un selfie pero mira ahí ahí arriba pero pero pero muy bueno pero la capilla si tienen muy bonita yo estuve media hora sí reflexionando sobre eso es un selfie de sales tú en primer plano en sombra irá

Voz 0470 21:17 es bonita la la composición pues el tú en sombra

Voz 10 21:20 Dati la luz esto será delito yo mismo

Voz 0470 21:24 yo me hice una foto encima de la tumba de Franco Valladolid

Voz 0759 21:28 las acompaña con la capilla asiste hoy hayan pero en sitios

Voz 0470 21:31 desde la verdad aquí son del la fiesta bunga bunga

Voz 10 21:37 bueno hombre bien esa gente sólo Curro Miguel Ángel

Voz 0759 21:43 Curro eh sólo el Papa qué tal estuvo el papa el papa muy bien empapa Phil domingo haberle porque quería sería un primer acercamiento mover Balonia Ciudad del Vaticano claros Un primer encuentro bilateral

Voz 4 21:54 eso es entonces vamos a chocar yo nunca había estado no

Voz 0759 21:58 de lo que se montaba de Estado visitan al Papa exacto exacto nosotros no quiero esa primera un vídeo de veinte segundos lo que se ve el bulle bulle de la gente porque está el Papa a punto de pasar o con con el papamóvil como

Voz 0470 22:11 cuando has ella te vive exacto exacto

Voz 0759 22:13 los papal Iverson pero pero total hasta un punto que vamos a verlo por favor

Voz 8 22:20 papá Papa muy exaltados es a ver los primeros apretones joe pone la gente protesta

Voz 2 22:28 ha parado el Papa

Voz 8 22:34 bravo mucha atención música violencia los papa libera

Voz 2 22:46 es que ante la nombre querido Papa

Voz 0470 22:57 ya ya había mucho nervio había ya hoy pero vayan conexión y al rojo vivo más pero oye reporteros ha perdido España es sensacional vamos a ver el momento en el que pasa el Papa por delante eh no volvió

Voz 0759 23:09 aprovecho y les saludo desde ya y además bueno vamos a ver

Voz 8 23:15 muchas una Motilla la moneda mochilas esta persona guardias civiles dos Sampe ya está aquí armando tiempo tan nervioso como estaba al fin sacan los celulares intensísimo la Caixa percance y Milito la gente del Vaticano quise iniciar Unai la mochila pero no me siguieron los Carlos pero más rápido e veía yo

Voz 0759 24:27 pero pero pasé muy rápido muy rápido se pasaba aquí va el tío no pero pensar

Voz 0470 24:31 da como no

Voz 0759 24:33 si en el papamóvil yo pensaba que éramos más protocolario de como este Papa hermano es más enrollado la quitado la coraza usaba el papamóvil claro entonces pues dispararse

Voz 2 24:49 el voto

Voz 0470 24:51 claro le la quitado

Voz 0759 24:53 mito de tensión ya que atentaron

Voz 0470 24:56 Juan Pablo II era el segundo que además luego le Juan Pablo II a a la caliente Hariri perdón de perdonó pero no claro como buen cristiano lo vuelvo a nosotros no le perdonó Ratzinger seguía yendo protegido si el Papa Benedicto el Papa buena

Voz 0759 25:10 ha dicho aquí está mi huevos

Voz 0470 25:13 lo que queráis para eso sí disparo tío eh en momentos de gran emoción buen fondo tiene muy buen fondo

Voz 2 25:24 hostia que viene poco cabrón

Voz 0470 25:27 no Ratzinger no no es verdad Ratzinger partidista tienes ahora no ahora Francisco la verdad sois dieciséis Ifrán los primeros primer sí sí fue primero hablar de un Papa de de este Papa siempre saluda

Voz 0759 25:50 yo me quedé en Juan Pablo II te quiere todo el mundo dijo

Voz 0470 25:53 es porque tenía una rima buenísima

Voz 0759 25:56 arrima tú con Francisco I Ascó I fácil Juan Pablo II te quiere todo el mundo Francisco I

Voz 0470 26:03 pero con Benedicto estaba equis sube palizas

Voz 0759 26:09 palito

Voz 0470 26:09 sube Palito dieciséis

Voz 0759 26:12 lo que hacemos a ver Francisco I toca Otelo

Voz 2 26:16 es que no todo el mundo entero es verdad es verdad

Voz 6 26:21 gracias al seminarista

Voz 2 26:25 hay un chaval que lo ha cantado tú del pueblo la familia eso se quién El Mundo

Voz 0759 26:31 ya está ya está aquí el primer acercamiento no me atrevía a llevar la bandera de moderador

Voz 0470 26:35 se la llevó que ustedes porque creo que ver

Voz 0759 26:37 más a Roma vale vale pues esa es que fui a Roma no

Voz 0470 26:45 claro que sí

Voz 13 26:51 Juan Ignacio Delgado Alemany Granadilla de Abona mil novecientos setenta y tres

Voz 14 26:58 no

Voz 1 27:11 bueno ONU ha dicho bueno traigo dos vídeos uno uno

Voz 0470 27:17 de algo que lo vamos a ver enseguida uno de algo y el otro te sorprende segundo no te los pero son vídeos que como ya hemos puesto ya es verdad

Voz 0759 27:28 son vídeos que la radio solamente lo paso narra

Voz 4 27:30 que yo lo voy a el primero en una especie de de de proto serie de lo que puede ser Mother Doña si fuera una serie tipo South Park en serio un tal David de Salamanca Chamberí mis menciones un tal David de Salamanca Nos manda este vídeo que vamos a a continuación si fuera

Voz 5 27:56 Jaime Marichalar a ese humilde morada que bailando

Voz 0470 28:07 innato diciendo como Eddie Murphy Álvaro Ojeda es hoy especial y lo primero para terminar la aparición especial Géminis

Voz 2 28:14 radio

Voz 6 28:15 no

Voz 0470 28:18 ha tenido una compañía no de Roger Federer dejó los faros que me faltan falta natal

Voz 0759 28:25 día de OT algún día bueno la novela gráfica y un día ya hablamos si digamos que cuando ya no estemos en la que tenemos nuestros planes

Voz 4 28:36 en el otro vídeo más poético de hecho es un poema visual

Voz 0759 28:42 bueno avisó algún pueden avisó al resto de estamos llevando a la radio a unos sales tienen buena mezcla de todo Performance estoy en la playa grabado Poor

Voz 4 28:55 mi mánager Irene en el sur de Tenerife fue cuando esto ya ya tiene dos años porque otras hoy porque ni me acordaba y el otro día lo vi dijo de él si es verdad que yo tengo no es ni noticioso noticioso porque no tiene actualidad pero la poetisa la poesía siempre noticioso siempre digamos en la puerta ahí a Bengasi es buena si si si es buena en la poesía te puede valer para estado tiene ya lo voy a comentar porque díganme ustedes si sino voy a estar yo en lo cierto con los que comentó al final adelante adelante

Voz 0470 29:32 estoy la casa mi familia playing antes en el baño en la playa

Voz 8 29:38 pero en calzoncillos mirando al Manchester en la Khalid perdió uno Tenerife he dicho digo que todos los vídeos de gente bañándose en la playa en Youtube son muy chic uno Chan chan como celebrando la vida yo quiero algo más sórdido que sea más como el dicho así entre entre Elena de hombre al agua y poco a poco me pierdo bisonte de Si me recuerda a las imágenes de Vic Foot que que la habéis también las imágenes de Vic

Voz 0470 30:21 lo arañó por por describir estás tú de espaldas al sol entrando al agua marinos

Voz 2 30:28 o bien la cosa del pantano

Voz 1 30:34 voy buscando sabiduría me sumerge Holoceno os canto conocimientos vuelvo con con los conocimiento será entendiendo que conocimiento trae aquí no fans no fantasea no tiene que elegir entre vive bien Pierre Bordry

Voz 0470 31:05 el sol no Fontàs era el mar no tiene que elegir entre el bien el mal está Arena no no no tiene remordimientos señalo me quedo sin girar sin fantasear fantasear

Voz 6 31:21 poema visual y gestual el sol me si lo piensas dos

Voz 0470 31:26 después puedes repetir el el la declaración final el sol claro lo de que el mar principalmente

Voz 4 31:32 el mar como dije yo te el Príncipe el sol no fantasías

Voz 0470 31:35 que clama de clama el sol no fantasea

Voz 4 31:37 el mar no tiene que elegir entre el bien y el mal está Arena no tiene remordimientos muy bonito

Voz 6 31:44 todo lo siempre esto esto me da pie a comentar

Voz 4 31:51 la polémica que tuviste este fin de semana con Arturo Pérez Reverte

Voz 0470 31:57 que se está viendo no había olvidado porque hay cosas

Voz 4 32:00 es que eso se merecen comentario hay cosas de nuestro esa que pretendemos Garland con una perspectiva humana el sol no fantasea la arena no tiene remordimientos digamos que la humanidad es eso a lo mejor la Humanidades fantasear es tener remordimientos pero no se puede juzgar el sol ni la arena ni un perro complace

Voz 0470 32:23 sus en la fase Pérez Reverte en concreto eso sí estos que vino de que el vi que puso perro pero mis viste la frase puso pues nunca me ha decepcionado perro claro puso puso hay alguna gente que me ha decepcionado pero un perro nunca

Voz 0759 32:36 yo como dueños de perros que tenía ovarios a mí me han decepcionado

Voz 0470 32:38 varios pero claro pero aparte el yo le puse algo así como si cada mil yo también algunos una avutarda nunca más y a raíz de la gente se unió todo de a ni un tritón nunca me mándame de Cataluña a la gente es este un montón yo acabe poniendo el último ya cada vez más así y poniendo el último que era mejor no hubo otros pues que era el célula se me caen bien las células pro Canio pero cuando echan núcleos empiezan agrupar ya me dan mal rollo porque claro ya puede haber hay una intención lenguas en una trampa es que además decía decían con todo esto lo que tú decías de que de que a veces no perro cuando hace cosas buenas Hawai pero cuando luego un perro comer acabaron chiquillo tampoco hay que juzgarle panal claro porque es un perro o polvo lo que le manda el que manda Dios el vallista Angeles una Australia

Voz 4 33:33 ya el tiburón debut

Voz 2 33:35 a Pep Guardiola

Voz 0470 33:38 pero el tiburón no se volvió el foco del tiburón el tiburón fue como es enlazado todo eh claro ha sido de de de poema visual o visual a Pérez Reverte Reverte pasando por Pérez Reverte es precioso flexión sobre la condición humana es verdad María iba a ningún lado y luego si la Divina Comedia eh querencia algo más se hombre Huelva es la más bonita

Voz 2 34:08 gran provincia una plaza para tu padre

Voz 16 34:18 pongan

Voz 17 35:09 no

Voz 0470 35:27 en la vida moderna es ponerse el filtro del perro en la orla de la gradación y hoy hemos tenido muy buena definición de arroba Yasmina enviando la hay muchas grandes un día más a toda la gente porvenir incialmente a Ignacio sí que que un aplauso

Voz 1 35:48 era lo regalan un cinturón de Wells que tiene un lema podría ser el lema de la vida moderna

Voz 0470 35:54 bien sin conocimiento sinvergüenza sin cara