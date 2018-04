SER Deportivos: Torres anuncia su marcha (09/04/2018)

Voz 1643 00:00 al bienvenidas al deporte en la SER el empate entre Real Madrid y Atlético en el derbi deja la Liga lista para sentencia tanto que el Barça ya echa cuentas para saber cuándo será campeón puede ser una clásico en el Camp Nou entre Barcelona y Real Madrid que se juega el fin de semana del cinco y seis de mayo puede que incluso sea una semana antes frente al Deportivo y si fuera así ya sabéis que no habrá pasillo de los blancos que da lo mismo porque ayer tanto Madrid como Atlético de al Barça algo más importante que un pasillo le dieron prácticamente el título de Liga si el Madrid ganaba hacía casi campeones a los azulgranas ahora les toca a los dos apostar por Europa si el Madrid gana la Champions minimizar a la liga del Barça Easy los rojiblancos gana la UEFA Europa League será un título que salva la temporada los títulos como la lotería quedaría muy repartidos todos contentos como si fueran unas selecciones de hecho como si pudieran elegir tanto blancos como rojiblancos dieron la impresión ayer de que eligieron intentar ganar las dos finales europeas antes que el título de Liga solas les y uno comienza a reporteros

Voz 1643 01:15 ya estamos aquí bienvenidos al deporte en la SER ya sabes que puedes escucharlos en la radio de toda la vida en Cadena Ser punto com o en la aplicación de la Cadena Ser y que en Twitter en A el robo a SER Deportivos en nuestra página de Facebook que es facebook punto com barra Ser Deportivos con Senna Luis en la producción Icon Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina la parte técnica un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace este deportivos y que desde ahora y hasta las trece y veinte os vamos a llevar por toda la geografía española para conocer cómo ha sido la mañana como Viena en la tarde de este lunes nueve de abril el día en que Fernando Torres ha hecho pública una marcha anunciada el niño ha confirmado algo que quizás todos ya sabíamos pero que había que escucharlo

Voz 0654 01:56 estabas de mi última temporada en el club y que bueno es una decisión que no ha sido sencilla costado mucho tomarla pero bueno quizás sea lo mejor me he sentido un poquito en la obligación de decir yo sobre toda la afición no yo que nunca he pedido nada es pedirá o no pero este Messi poco gran que me acompañan que que estén conmigo que cuando acaba la temporada será al final vamos a disfrutar y vamos a sobretodo focalizamos lo importante que la afición esté con el equipo oí que ojalá encina sea levantando un trofeo

Voz 2 02:29 con aplausos denunciado de Fernando Torres que dejará

Voz 1643 02:32 en el Atlético de Madrid a final de temporada lo ha anunciado el día después del empate en el derbi entre Real Madrid y Atlético el día después del cabreo de Valentino Rossi con Marc Márquez por tirar en Argentina el día después de la victoria de David Ferrer ante Kohlschreiber que mete a España en las semifinales de la Davis el día después desde que un motor Honda acabara cuarto en un Gran Premio de Faure

Voz 3 02:53 hola uno ya a día de hoy a falta de disputar

Voz 1643 02:55 el Villarreal Athletic a las nueve de la noche tras la jornada treinta y uno en Barcelona ya echan cuentas para saber cuándo serán campeones de Liga y es que el empate en el derbi deja al Atlético de Madrid segundo a doce puntos al Valencia tercero a catorce del Barça ya el Real Madrid IV a quince del equipo azulgrana así que puede darse el caso de que el Barça llega el clásico ya como campeón será el fin de semana del cinco y seis de mayo como dijo ciudadana el sábado Si esto ocurre no habrá pasillo al Madrid en el Camp Nou sobre esto hablaba ayer ser

Voz 1896 03:25 cerramos nosotros tampoco nos hicieron pasillo a después del Mundialito pero mientras exista ese respeto por los equipos en los pasillos yo creo que está un poco magnificando todo no es el pasillo verdad ya he dicho que a nosotros no nos da lo vimos y como ha dicho el míster no Si ha dicho que no pues no le den más vueltas no se va a hacer pasillo ya está pero por qué no haya no salga pasillo no quiere decir que no se les da al Barcelona ni mucho menos Bassi Yllana

Voz 1643 03:49 espetos si los que se han perdido ya el respeto definitivamente son Marc Márquez y Valentino Rossi el piloto español sacó de vista al italiano en el Gran Premio de Argentina Rossi volvió a la carrera quedó el diecinueve justo por detrás de Márquez que llegó a tener hasta tres sanciones el enfado fue tal que al acabar la carrera Valentino Rossi estalló así contra Márquez de sonido de Movistar Plus

Voz 4 04:11 cuando me el problema bajo mi punto de vista el problema que

Voz 1643 04:15 pero es que es peligroso

Voz 4 04:17 que tengo miedo de estar en pista con Marc y el papel porque hoy hay que estamos ahí miedo que da la gana con gusto pero esto es una situación muy mala porque ha destrozado nuestro deporte

Voz 1643 04:36 frase durísima has de Rossi hacia Márquez que intentó disculparse pero no pudo porque Rossi no lo dejó

Voz 5 04:42 Copa cero soy honesto y si ha cometido un error involuntario totalmente acabado la carrera me me he ido a lo había hecho en directo ya pero me he ido a disculpar algo no no ha aceptado las disculpas cosa que también respeto

Voz 1643 06:51 la noticia del día es el adiós al Atlético de Madrid de Fernando Torres ha anunciado su marcha esta mañana en un acto publicitario fuera del Atlético de Madrid y no en la sala de prensa del estadio Metropolitano Miguel Martín Talavera el niño no ha sorprendido a todos aunque era lo esperado buenas tardes

Voz 1576 07:05 qué tal buenas tardes sí yo creo que no por esperado todos teníamos claro que con las circunstancias que se daban actualmente entre Fernando Diego Pablo Simeone que no contaba con él y el Atlético de Madrid serían los últimos meses últimas semanas de Fernando al frente de o como miembro la plantilla del Atlético de Madrid pero bueno eso hay que hacerlo oficial y lo ha hecho

Voz 1372 07:26 mucho en ese acto publicitario hoy

Voz 1576 07:28 hay Fernando Torres el nueve del Atlético de Madrid que ha explicado Oscar los motivos de su

Voz 1896 07:34 creo que es el

Voz 0654 07:35 el mejor momento nunca hay un momento parecía dio pero bueno aceptando la realidad que me está tocando vivir ella Wiesel protagonismo que que estoy teniendo que es que es muy poco oí tengo ganas de que puedo jugar de que puedo hacerlo bien de qué puedo aportar mucho y quiero seguir jugando y bueno es uno de los motivos que me iba a tomar la decisión no no no es el único pero pero no te puedo decir uno sólo no es una conjunto de bueno de situaciones que uno va viviendo y sensaciones que va percibiendo

Voz 1643 08:05 a lo mejor otro de los motivos tal a lo decías tú la relación con Simeone que ha cambiado este año bastante

Voz 1896 08:12 sí sobre todo bueno pues eso

Voz 1576 08:14 desencuentros que ha habido en la sala de prensa esa falta de cariño pero sobre todo lo más importante un tema deportivo e al final Fernando era el último delantero para Diego Pablo Simeone y no con

Voz 13 08:26 daba eh cómo queda esa relación

Voz 1576 08:29 cómo ha sido esa relación cómo va a ser esa relación en las semanas que quedan hablaba

Voz 0654 08:33 pues no mi relación consiguieron es normal no es bueno Danes malas regulares normales profesional hemos sido compañeros a los entrenadores y el jugador y yo siempre he dicho que no voy a participar en una división Simeone Torre porque no tiene sentido y eso divide y yo son las cosas que he tenido que hablar con él se ha hablado de puertas para adentro hoy y nunca he utilizado los medios ni lo voy a hacer no hay ningún problema con el entrenador ni con nadie del club che no son ya de reproches ni mucho menos yo nunca ha tenido nada que ocultar porque siempre he expresado mi sentimientos y lo que lo que opino sobre todos los temas con con transparencia y necesitaba decírselo a la gente no

Voz 1576 09:12 y lo ha hecho y en ese acto publicitario Oscar Fernando Torres no va a seguir portando el año que viene la camiseta del Atlético de Madrid va a seguir jugando no se sentía útil para el club todavía cree que puede seguir jugando al fútbol lo que está claro Óscar es que con la marcha de Fernando se va pues uno de los grandes mitos de la historia del Atlético de Madrid junto con el propio Simeone junto con Luis Aragonés o junto con Pablo C

Voz 0985 09:35 eh

Voz 1643 09:35 luego en el tramo local ser Deportivos Madrid escuchamos más de el Niño está la los resultados de la jornada treinta y uno de Vitoria del Barça ante el Leganés y empate en el derbi entre Real Madrid y Atlético dejan al Barça como campeón virtual de la liga salvo debacle catastrófica la jornada ha sido tan propicia para el equipo azulgrana que ya echan cuentas de cuando pueden ser campeones Adriá vez buenas tardes

Voz 0017 10:00 sí qué tal Óscar buenas tardes y cuentas que están bastante claras porque si el Atlético no falla el Barça necesita sumar diez puntos para ser campeón con tres victorias y un empate le vale para hacerse matemáticamente ya con el título de Liga por lo tanto ahora mismo podría proclamarse campeón el Barça en el clásico frente al Madrid en el Camp Nou necesita ganar como digo los tres próximos partidos

Voz 14 10:20 frente al Valencia Celta Depor

Voz 0017 10:23 sumar un punto en el clásico para ser campeón eso contando que el Atlético no falla porque si los de Simeone pinchan el Barça podría ser campeón antes del clásico seguiría hablando del pasillo pero insisto ahora mismo Éstas son las cuentas del Barça para la Liga sumar diez puntos para ser matemáticamente campeón

Voz 1643 10:40 el Barça que ya está en Roma hasta dar entrenamiento en el Olímpico rueda de prensa de mañana esa vuelta de los cuartos de la Champions defendiendo el cuatro uno del Camp Nou con qué novedades Adriá

Voz 0017 10:53 bueno pues Valverde ha viajado se ha llevado veintiún futbolistas a Roma todos los disponibles sólo se han quedado en Barcelona Lucas Dean todavía lesionado y Coutinho que no juega la Champions sí ha viajado Sergio Busquets que veremos si entrena hoy por la tarde y puede jugar mañana pero Valverde en cualquier caso tendrá que descartar a tres jugadores para la convocatoria definitiva uno de ellos será el tercer portero Adrián Ortolá que ha viajado con el equipo

Voz 13 11:16 pues como dices a las siete de la tarde va a entrenar

Voz 0017 11:19 Barça en el campo de la Roma seguramente bajo la lluvia porque no ha parado de ello

Voz 13 11:22 a ver en todo el día en la capital italiana Jean

Voz 0017 11:25 desde el entrenamiento a las seis y cuarto hablarán Valverde Ter Stegen en rueda de prensa

Voz 1643 11:30 gracias Adrià el Barça que juega mañana en la Liga de Campeones y Real Madrid y Sevilla lo hacen el miércoles en Madrid en la que el objetivo en la Liga tras el empate en el derbi es luchar por ser segundo la Liga queda a un lado y la acción del equipo blanco de ganar un título es centrarse en la Liga de Campeones el miércoles recibe al Juventus con cero de la ida hay pensando en las semifinales Javierre muy buenas

Voz 14 11:51 hola qué tal dos casi pensando evidentemente meterse en el bombo el próximo viernes tienen la ventaja de tres goles conseguidos hace una semana en en Turín pero no se fían saben que esto es la Champions y son muy muy favoritos tienen el problema del central está sancionado Sergio Ramos está lesionado Nacho está ya pues con muchas dudas físicas Vallejo si no se recupera Jesús Vallejo entraría Casemiro como central y metería a otro futbolista en ataque como podría ser la figura de Marco Asensio aunque todavía en el club no se olvidan Oscar del partido de ayer piensan que ese empate en el derbi frente al equipo rojiblanco pues les faltó puntería se escaparon vivos dicen en el vestuario del Real Madrid Un gran Keylor Navas

Voz 0985 12:33 Paco uno uno que paró una bueno pues a bocajarro a que lo crea

Voz 14 12:37 había ha sido la victoria del equipo del Cholo Simeone y un Cristiano Ronaldo que sumó un gol más lleva veinte en diez partidos ya el promedio llenos de un gol por partido es de dos goles por partido llega fenomenal Cristiano a la recta final de la campaña

Voz 1643 12:50 por delante del Real Madrid y el Atlético en la Liga a esta hora el Valencia un nuevo gol de Rodrigo esta vez ante el Espanyol ha colocado la Valencia tercero por delante del Real Madrid la racha del equipo de Marcelino Se puede decir Pedro Morata que es envidiable muy buenas

Voz 1716 13:03 sí sí envidiable veinticinco de veintisiete puntos ha sumado el Valencia en los últimos nueve partidos hasta Marcelino ha conseguido ya su récord personal de puntos como entrenador en Primera División nunca había sumado más de sesenta y cuatro lleva camino incluso el Valencia de poder batir su propio récord de mayor puntuación en la Liga que son setenta y siete puntos el Valencia tiene posibilidad de sumar más de setenta y siete en lo que resta de temporada tres puntos está el Valencia por debajo del Atlético de Madrid que es segundo supera como decías al Real Madrid en uno las

Voz 0239 13:35 para son impresionantes el año pasado el Valencia encajó se

Voz 1716 13:38 sesenta y cinco goles y ahora lleva menos de la mitad ir con tan sólo una inversión de dieciocho millones de euros entre jugadores comprados y vendidos más la llegada de Koke LAN es evidente que Marcelino titula esto de casi milagro

Voz 15 13:50 esto se aproxima un milagro se aproxima sigue me hace ilusión pero trabajaremos con esa ambición si luego al final somos según pues mejor si somos terceros pues un poco peor que segundos ISIS somos cuartos pues me parece que está impresionante

Voz 1643 14:07 lo que es seguro es que de Valencia a jugar la próxima Liga de Campeones una competición de la que no se quiere caer todavía Sevilla juega el miércoles lo hace en Múnich ante el Bayern con uno dos en contra sin que ayer Ferran Guille buenas tardes

Voz 16 14:19 sí bueno nosotros es la única baja del Sevilla que convoca a todos los disponibles y que por tanto mañana viaja a Múnich a las nueve de la mañana va a hablar el presidente te cartel hoy han entrado en la lista mercados también Correa que seleccionó junto aquí en Balaídos lo de Correa era menos grave se cae el danés in mercado tendrá que ser central frente al Bayern

Voz 1643 14:39 así están los equipos españoles de cara a la Semana Europea lo siguiente son noticias de nuestra liga de la federación

Voz 1643 15:55 hoy lunes nueve de abril se tenían que haber celebrado las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol aplazadas la semana pasada sine díe el día de hoy lo vamos a saber porque a las cuatro y media hay reunión de la junta gestora en Las Rozas cuanto más Antón Meana muy buenas

Voz 20 16:10 esperemos a ver lo qué tal Óscar muy buena todo preparado a las cuatro y media arranca esa reunión rubia el esquí de que se celebren el próximo lunes pero eso no lo contemplan en Las Rozas ya blandió el día próximo al día diecisiete de mayo a las cuatro y media arranca así que a las seis de la tarde deberíamos saber qué día se vota al nuevo presidente de la Federación

Voz 1643 16:28 será uno de las citas de la tarde la otra a las nueve de la noche en la cerámica ese Villarreal Athletic de Bilbao que cierra la jornada treinta y uno Xavi Isidro muy buenas

Voz 21 16:35 qué tal Óscar muy buenas así es los de Calleja el Villarreal de ganar dejaría al octavo a seis puntos de afrontan por tanto al partido con la tranquilidad de saber que perdiendo en el en Europa al Athletic apura sus opciones europeas están a diez puntos matemáticamente tiene opciones aunque la realidad no es muy esperanzador al Villarreal afrontar partidos sin Bruno por lesión además Calleja ha dejado fuera Castillejo por decisión técnica vuelven Trigueros y poner a por su parte Ziganda recupera Muniaín después de seis meses de baja ya Mikel Rico Yeray Álvarez es la única baja del equipo vasco

Voz 1643 17:04 la goleada de la jornada la consiguió la Real Sociedad cinco cero al Girona el domingo pero ha sido perfecto Roberto Ramajo si no llega a ser porque se lesionó el portero muy buenas

Voz 1825 17:12 Miguel Ángel Moyá muy buenas e sufrió un pinchazo muscular que te las pruebas complementarias que le han practicado esta mañana han derivado que sufre una rotura de fibras de grado uno en el aductor largo de su cadera derecha esto quiere decir que es baja segura para esta jornada y es duda para los dos partidos de la próxima semana una o curiosamente contra su ex equipo el Atlético de Madrid Moyá no tiene asegurada su presencia en ese encuentro

Voz 1643 17:35 el Levante ganó Las Palmas y les deja casi en Segunda pero la noticia bien la isla Rafa León es la posible venta del club a un grupo chino buenas tardes

Voz 13 17:42 Oscar pues sí parece que el interés eh

Voz 22 17:44 es evidente ha habido una oferta formal

Voz 23 17:47 el presidente de deporte a las vámonos acaba de confirmar de que no va a vender su paquete accionarial estábamos hablando entre ciento cuarenta ciento cincuenta millones pero

Voz 14 17:55 al final parece que se va a seguir siendo presidente del

Voz 23 17:57 conjunto grancanario incluso en Segunda División cómo va a ser lo que debe hacer el equipo amarillo la próxima temporada

Voz 1643 18:03 la segunda división no llegan buenas noticias del estado de Pelayo nuevo Juanma Sevilla buenas tardes

Voz 24 18:09 hola Óscar buenas tardes pues es una buena noticia que hemos conocido este lunes Pelayo Novo va a salir de la UCI del Hospital Clínico de Zaragoza en próximas horas y según ha podido saber Radio Albacete lo más normal es que sea mañana martes Velayos recordamos se precipitó desde un tercer piso el pasado treinta y uno de marzo cuando lo Alba se encontraba en su hotel de concentración en Huesca el partido fue aplazado y se va a disputar este próximo jueves en el estadio de El Alcoraz

Voz 13 18:34 en serio no es H hoy

Voz 1643 18:36 era ese fin de semana ha sido el tenis remontada David Ferrer España en las semifinales y ahora Ángels de ahí Nos espera Francia

Voz 1566 18:44 así es se da después en el mes de septiembre cuando tengamos que ir a Francia tenemos que jugar fuera de casa así que lo normal es que no puedo dar una pista dura y rápida que tengamos que pelear nos allí contra franceses veremos quiénes porque muchas bajas Monfils Tsonga están muy mal y por lo tanto no jugará España tendrá las cosas bastante bien siempre claro nosotros contamos con los mejores y nos eliminatoria de este último fin de semana decir que ha sido muy dura durísima partidos fáciles de Nadal porque ha jugado muy bien también desveló jugó el individual conocerla de fantástico entorno se pueblos se perdió quinto set cuatro detenerse sin de los españoles que se han puesto con saques de Feliciano López para el partido vino exprese pudo perder el partido de los quintos un transfer un quinto set bajo tortura Mendo no se podía jugar en cualquier sitio la tierra se movía hacia montones se velaba la pita pero Ferrer aguantó el tipo fue más fuerte mentalmente físicamente que

Voz 1643 19:49 llevó a España semifinales donde se enfrentará a Francia si llegamos a las tres y veinte desde ahora dejamos con la información local y más cercana aquí en Ser Deportivos hasta las cuatro láser

Voz 11 19:56 SER Deportivos

Voz 1896 20:00 en este

Voz 26 20:04 uno de los grandes

Voz 27 20:07 Carles Francino lo quiere todo Manuel Rivas por su manifiesto contra todo esto ya María Escario todo por la radio este lunes en La Ventana

Voz 28 20:26 cadena SER

Voz 11 20:30 la entrada para el día en que llevas años aplazando a la porra

Voz 29 20:35 hasta aquí la porra de rubor se descarga toda nuestra aplicación participa a los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros tu vida cambie

Voz 1 20:55 el primero en la política

Voz 10 20:56 el de todos los goles valen la Cadena SER

Voz 1643 21:09 bien te abre hasta las cuatro vamos con la información más cercana y con toda la actualidad del deporte madrileño vamos a escuchar más del adiós de Fernando Torres al Atlético de Madrid pues vamos a contar la última hora del Real Madrid antes de recibir a la Juventus el miércoles en la vuelta de cuartos de la Champions las novedades del Atlético de Madrid con lo que va a viajar a Lisboa para jugar el jueves la vuelta de los cuartos de la UEFA Europa League ante el Sporting de Portugal tenemos la resaca también de las derrotas del Getafe en Vitoria es en Barcelona os vamos a desvelar uno de los fichajes que desea el Getafe para la próxima temporada os diremos quién es Eloy Jiménez el nuevo técnico del Fuenlabrada después de que ayer echaran Antonio Calderón y escucharemos a los protagonistas del Real Madrid de baloncesto que ya están clasificados para los play off de la ACB pero antes de todo eso me escucháis es lunes y los lunes en SER Deportivos hay barra libre tenemos la tertulia más salvaje de la radio española así que no perdemos el tiempo que hay poco con mucho que tertulianos a mi izquierda and pero Romero muy buenas qué tal Óscar buenas a todos en Barcelona hola Jordi Martí

Voz 0985 22:09 buenas tardes Óscar desde esta Barcelona que realmente se congratula de ser la auténtica vencedora del derbi madrileño

Voz 1643 22:17 que como que cuánto te cuesta Jordi decir sólo hola buenas tardes siempre tiene quedan añadió el titular

Voz 0985 22:23 yo ha enviado la plana pudiera bien hacerlo ya que en la presentación quizá debería seguir el orden de los que van primeros en la clasificación

Voz 13 22:30 no sólo faltaba que sólo faltaba que pensaba primero el Barça va primero y el Real Madrid va cuarto oye ha empezado fíjate que falta unos más espérate que lo más perdemos lo he dicho

Voz 1643 22:39 a mi izquierda el ocho por cercanía está más cerca

Voz 13 22:42 ya estaba harto pero ahora ya no tienes que darle el cuarto ya entrado primero eh estamos bien Manuel Esteban diarias hola hola un placer Miguel Martín Talavera buenas tardes una cosa es para que venga Jordi a los de ha observado dos veces sea tan sólo una Talavera

Voz 0239 23:06 suena muy bien pero aportan Ponta por teléfono mejor mejor mejor haber Talavera

Voz 31 23:11 claro claro si escuchándonos conecta todo el rato así que mejor

Voz 1643 23:16 a pinchar tal a por teléfono casa

Voz 31 23:18 sí que empezamos a Romero por la no

Voz 1643 23:21 diez de la mañana el adiós de Fernando Torres que como decíamos por el muy esperado que fuera hay que escucharla es decir que se marchaba

Voz 0239 23:26 eh yo cuando estaba escuchando la despedida NN en el acto la primera reflexión a la cabeza es que difícil que despidan bien yo le he visto y lo he vivido en primera persona con Raúl en el Real Madrid lo he vivido con Iker Casillas anteriormente pasó con otros futbolistas de una talla increíble en el repito en el Real Madrid que es lo que ha vivido en primera persona y te da un poco de pena que la manera en la de la despedida no sea la la idónea y a mi me parece que que en el caso de Fernando Torres ha sido algo parecido yo ayer eh contaba en el carrusel un gesto que no me atrevía a decir de mosqueo de Fernando Torres estaba al lado de Talavera pero era evidente que era es de decepción cuando llegó el último cambio Fernando Torres se quita el calentamiento era su última oportunidad de jugar con el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu no fue ninguno de los cambios tiró el peto sentó en el banquillo no sé sea motivado o ha acelerado el hecho de el acto de hoy del que digo que Fernando Torres se ha ganado el derecho de despedirse como quiera pero a mí me parece extraño me chirría que lo haga en un acto publicitario sin el entrenador sin nadie del club que lo arrope yo creo que eso es un mensaje de Fernando Torres de qué se ha querido despedir sin nadie del club sin el Cholo Simeone arropando le en la sala de prensa de Wanda o de el Cerro del Espino que donde sí

Voz 1643 24:41 por eso he preguntado expresamente a tal ha gastado en ese acto ya está ya

Voz 0239 24:44 por teléfono llama mucho la atención mira que

Voz 1643 24:47 damos la salida de Casillas en rueda de prensa obligada forzada se puede criticar la marcha de Xavi en el Barcelona la marcha de Raúl fue anunciada en el Santiago Bernabéu en sala de prensa y con gente en la grada no chirría tal a que lo haga fuera del metropolitano sin nadie del Atleti acompañado por nadie cercano

Voz 0239 25:06 en un acto publicitario bueno pues

Voz 1576 25:09 al final yo creo que lo ha querido elegir tiempo sí elegido como quería hacerlo ahí donde quería hacerlo y al final hay que hay que respetarlo es evidente que que Nos han dado los últimos meses últimas semanas lo has las mejores circunstancias para para vivir los el adiós de dejar mando bueno lo has sido así le hemos preguntado si había hablado con el entrenador había hablado con los compañeros de esta decisión tomada ya he dicho que no que no había hablado absolutamente con una Decca luego se lo había comunicado me ha parecido que era en las últimas horas había sido a al máximo respeto a máximo accionista del club a Miguel Ángel

Voz 0239 25:48 la tala pero que aquí no pagan no pagan entre otras cosas por mojar Nos eso es una evidencia que respetable que cada uno que cada uno elige la manera en la que se despide pero pero lo que sí es una es una escenificación de que Fernando Torres

Voz 13 26:00 yo el Cholo Simeone son agua y aceite

Voz 0239 26:03 así de sencillo

Voz 13 26:05 que me mojo yo creo que la salida hoy o el adiós hoy dejar mando es un fracaso colectivo El club ha permitido en estas circunstancias luego del entrenador que creo que no ha sabido gestionar y creo que también en parte del propio Fernando que seguramente no habrá sido la despedida que la deseado yo creo que Fernando no su jugador al uso del Atlético de Madrid yo creo que en no haber puesto todo de su parte para que se retirara con la camiseta del Atlético de Madrid el fútbol creo que es un fracaso colectivo y creo que la gestión no ha sido la la adecuada te parece suficiente mojado vemos cómo qué te ha costado porque has empezado por días en coma con lo bien bien también recibió porque una vez y sin que éste me alegro mucho Antonio estoy de acuerdo contigo

Voz 1372 26:49 creo que no ha elegido ni el sitio ni el momento adecuado pero yo me voy el corazón manda me

Voz 0239 26:57 no yo no he dicho eso eh yo yo yo lo yo lo que he dicho que ha elegido ese sitio porque he querido alejar elegirlo y porque ha querido mandar el mensaje de no hacerlo rodeado de nadie del club ha querido hacerlo así

Voz 1372 27:08 no me parece mal que que la diga mal aconsejado mal el entorno y que desde luego no esa relación tan maravillosa que yo vi su debut en Segunda División de Fernando Torres no se merecía este final ha pasado có mo pasó con Raúl como paso con Castella lo único que espero y confío es que con el paso del tiempo todavía Fernando Torres pueda ser recuperable para el Athletic para otro tiempo de cargos acaba

Voz 1643 27:39 está claro comunicado el Atlético de Madrid que dice Enrique Cerezo que Torres es una leyenda que siempre tendrá las puertas del club abiertas para volver como está hizo doblete y que en el último partido de Liga ante el Eibar en el Metropolitano el Atlético de Madrid va a homenajear a Fernando Torres que como mínimo creo yo que los desempleo

Voz 1372 27:55 son gratuita para alguien como decisión gratuita para el jugador o para que en haya tomado esta decisión

Voz 1576 28:07 pues yo ver yo pero pero en cualquier caso a los nos chirriar a manos chirría menos pero yo creo que

Voz 13 28:16 vamos a respetar los tiempos de la gente vamos a respetar lo que haya querido decir Fernando Ojeda querido Fernando esté más dolido menos dolido pero yo creo que

Voz 0239 28:25 pero que no lo retrata Talavera se escuchado bien yo no no no

Voz 13 28:29 no no lo Restoy hay vosotros porque pensáis que no es el día que no en la forma de hacerlo pero tengo la zona hacerlo elegido es la que ha elegido eh yo creo que el retardo retardo te está impidió

Voz 0239 28:39 todo con normalidad

Voz 13 28:42 no hay retar yo he dicho yo he dicho que

Voz 0239 28:45 Fernando Torres es una leyenda del Atlético de Madrid que es libre de elegir el sitio el cómo el dónde el cuándo pero yo soy libre de decir que para mí respetando la manera de actuar de Fernando Torres ha sido un mensaje clarísimo a que no quería nadie del Atlético de Madrid en un día tan importante y tan decisivo para él simplemente eso

Voz 0985 29:04 sí pero en general este tipo de debates ya los hemos tenido aquí en la barra libre porque a los españoles nos cuesta mucho despedir a nuestros

Voz 13 29:11 hicimos Jordi no lo entiendo

Voz 0985 29:13 gente que forman parte del alma de los clubes del escudo de los clubes y mira a Talavera hay Romero que viajan más por Europa y seguro que no podrán contar

Voz 13 29:22 el carril ejemplos que yo he visto que Totti

Voz 1643 29:24 serio de la Roma así por ejemplo no mira yo tengo que dar por ejemplo Rosa

Voz 13 29:27 entonces los campos honran a sus símbolos los enaltece y aquí tenemos tanto incluso la de Grecia

Voz 0239 29:34 sí porque mira el caso más evidente yo creo que hay ahora mismo en Europa es el caso de Buffon yo creo que es una opinión personal que Buffon no está ahora mismo ni de lejos para ser el portero titular de la selección italiana desde luego de la Juve desconozco como le aprieta el portero suplente pero Buffon ahora mismo está muy muy muy lejos del rendimiento de los mejores porteros del continente tú has escuchado a alguien en Italia rajar criticar despedazar a Buffon

Voz 1576 30:00 nadie

Voz 0239 30:00 nadie le ha costado no le ha costado porque España les pasó por encima en el partido contra Italia pero Buffon no tuvo una buena actuación en la costa practicamente hasta el no clasificarse para mundial y bufones unido lo absolutamente respetado por la puerta grande de la

Voz 1372 30:13 yo me cuando él decida Jordi lo que le pasó a Xavi del Barça lo que le pasó a Raúl de Iker Casillas en el Madrid lo que está pasando con Fernando Torres

Voz 13 30:21 soy la despedida de Innes

Voz 1643 30:24 estar en el Barcelona el que quizá sea en él vaya a ser así

Voz 32 30:27 sí pero al final también esto habla un poco de la generación de jugadores que hemos tenido pues ha mencionado Manolete a Raúl

Voz 1576 30:36 va Xavi y sobre todo el caso de Xavi sevillista jugadores es que son jugadores que han sido tan grandes que ellos se ven todavía con un gen competitivo que evidentemente lo han tenido lo han desarrollado hasta el punto de que con los club han ganado cosas pero también sobre todo con la selección española y al final ellos saben compitiendo yo entiendo que Xavi no Sevilla la he sentado de de figuras de decoración ser protagonista en en el Barça o le pasa lo mismo a Casillas o Fernando al final ellos se reciben todas futbolista quiere jugar y es respetable yo creo sinceramente que aquí el que ha fallado por permitir primero que de revelado una relación luego de que se vaya así medio de tapadillo aunque luego hay un homenaje último partido de Liga yo creo que ha sido el club sinceramente

Voz 0239 31:23 bueno tampoco las declaraciones públicas del Cholo Simeone por ejemplo a la pregunta que ahora se demuestra como un mensaje directo a la pregunta de una compañera que me perdone no recuerdo ahora en rueda de prensa cuando le preguntó si iba a hacer lo mismo y por intentar quedarse con Griezmann que con Fernando Torres le costó al Cholo Simeone pero al final su respuesta fue el super directa yo creo que retumba en la memoria de todos los rojiblancos dijo no pues aquí tiene la respuesta no no voy a hacer todo lo posible porque no cuento con Fernando Torres para la próxima temporada no fue mentiroso claro

Voz 0985 31:53 bueno a ver sin este voy respetuosa para mí no mentir

Voz 0239 31:55 eso pero sí irrespetuoso bueno esperemos para

Voz 0985 31:58 bien también de Fernando Torres que este homenaje del que nos habla Manolete del último partido pues este a la altura y consiga dejar un mejor sabor de boca

Voz 1576 32:06 yo yo creo sinceramente que más allá del desasosiego yo creo que un tipo que ha ganado cosas en Inglaterra un tipo que ha ganado todo lo más importante con la selección incluida

Voz 0239 32:17 dos Eurocopas si mundial y multiétnico

Voz 1576 32:19 los en categorías inferiores que ha sido Bota de Oro de trofeos importantes con la selección tenía que de todo con lo que se queda fue con el día en que él no había hecho nada todavía había vuelto ya había cuarenta y cinco mil personas llenando el Calderón puesto demuestra a la altura de la persona a la que estamos el sentimiento que que ha tenido siempre pero esta camiseta yo soy yo creo que es el mejor homenaje posible

Voz 1643 32:43 bueno para no monopolizar todas la tertulia con Fernando Torres vamos a ir pasando mal vamos a llegar a luz después del derbi que no sé qué sensación que lo dejó porque parecía que ninguno quería perder incluso en el tramo final parecía derbi su Jordi Vila

Voz 0239 32:56 no no se quiere es que hablemos del árbitro yo no creo que el árbitro influyera en el resultado me parece mal me parece que mereció ganar el Real Madrid porque Oblak fue el mejor de largo del partido seguido de cerca por Keylor Navas pero creo que el mejor fue Oblak y luego de ayer resume que el fútbol sin pasión se queda en poquito y ninguno de los dos estuvieron la pasión de otros partido porque no la necesitaban el Atlético de Madrid y bueno pues ser segundo que

Voz 13 33:23 yo no pude ser Oscar por favor recuadra de este sin duda es hacer un comentario

Voz 0985 33:28 creo que no te hago la pregunta para que tú vas a hacer una respuesta adecuada claro por favor cómo puedes decir que no necesitaban la victoria

Voz 13 33:36 a ambos Led Zeppelin ochenta cero bueno no lo dije yo no lo dije yo Jordi

Voz 0239 33:42 visto el partido el partido estaba en el cine

Voz 13 33:44 sin visto el partido diciendo el texto el partido copero relamente

Voz 0239 33:51 ha sido no lo dije yo ni lo dice Talavera ni lo dice Manolete lo dijeron primero Zidane que en el sesenta quita Ronaldo II Simeone que diez minutos más tarde quita Diego Costa

Voz 13 34:00 pero yo a ellos que ellos no están en la barra libre no les podemos pensar que ya te has pero como son bosque no no entenderlo cómo puede sostener Antonio que no se jugaban nada

Voz 0239 34:12 no digo que no se juegan nada digo que el premio para el Real Madrid de ser segundo tercero o cuarto con lo que se está jugando la Champions un premio menor a ti te cuesta entenderlo pero yo lo ha intentado y lo vuelve a intentar hoy es un premio menor y el Atlético de Madrid pasara lo que pasara en el día de ayer continuaba siendo segundo le venía bien el empate les faltó pasión por ganar porque ninguno de los dos o a ninguno de los dos le iba la vida en ganar así

Voz 0985 34:33 en qué conste que ésta es una opinión muy particular

Voz 13 34:36 gente como todas las que yo digo pero muy particulares

Voz 0985 34:38 como escrita no es representativa porque por ejemplo ayer Antonio perdón en Tomás Roncero que comparte con nosotros la retransmisión de Lloll en el carrusel como siempre desde hace ya treinta años le escuché decir que al madridismo le duele

Voz 13 34:54 por ejemplo que el Atlético de Madrid le supera porque

Voz 0985 34:57 en Madrid se vivió con un hombre en fin pues con los reproches con el por lo tanto caer a la cuarta plaza estar durante todo

Voz 13 35:05 a siete jornadas toalla a quince bueno

Voz 0985 35:07 a estar en la cuarta plaza que estar a quince puntos permanentemente del Barcelona sin conseguir recortar ni una décima de la distancia que esto se perciba con esta naturalidad me deja a naturalidad cero Tomás Roncero no comparte tu criterio ya ex que le duele que el Real Madrid claro tanto cuando hables tienes que ver que el madridismo probablemente

Voz 13 35:30 no yo es que no sé yo yo no sé qué es eso del Madrid como yo cuando hablo hablo yo soy llegando diciendo has dicho has to

Voz 0985 35:35 por eso que tomar completo Jordi

Voz 1576 35:38 pero Jordi eso yo creo que lo que además deja

Voz 33 35:41 que en el ambiente es

Voz 1576 35:44 es un poquito de de prepotencia según lo explica Antonio

Voz 13 35:48 no no espérate a la espera de aceite una pregunta

Voz 1576 35:55 determinar que el Real Madrid no quiso ganar ayer

Voz 13 35:57 no yo no he dicho que le faltó pasión por ganar es mayor

Voz 0239 36:02 le faltó para ganar no yo creo que mereció ganar creo que mereció ganar que le faltó pasión por ganar como también le faltó al Atlético de Madrid y que no le iba la vida en ello yo te pregunto Talavera que tú estuviste conmigo en el Bernabéu practicamente desde las doce del mediodía tuviste muy agobiada la afición del Atlético de Madrid del Real Madrid perdona por empatar ayer el partido viste pitos mosqueados broncas escuchaste algo desde ayer en el Bernabéu

Voz 13 36:24 ha todo porque partidos

Voz 1576 36:26 pues yo estuve vivo pasa cualquier cosa pero es que estuvo

Voz 13 36:30 si la respuesta muy fácil si uno no quiere ganar los derbis como he dicho es os pero un dos Talavera Talavera en fin a escucharme

Voz 0239 36:40 diste ayer a la afición del Real Madrid agobiada por no ganar el derbi de decepcionada pitando

Voz 13 36:45 claro al equipo y con el árbitro y el río

Voz 0985 36:51 Madrid ha pues el Barça le ha obligado a tirarlo estas la auténtica realidad

Voz 13 36:55 no que en el cuadrilátero las

Voz 0985 36:58 el tremendos de Messi han dejado noqueado totalmente grogui a Cristiano y al Real Madrid como se vio no cero tres del Bernabéu por lo tanto el Madrid se ha mostrado incapaz de recortar esta distancia ahora a Madrid lo fía todo a la Champions pero yo sinceramente pues la opinión de personas como Tomás Roncero a quien considero representativas de Madrid creo que sinceramente al madridista no le da igual estar en el cuarto viendo como el Valencia

Voz 13 37:22 las cosas no son blancas o negras hay grises también entre me da igual y te va la vida hay un gris ya además estaba

Voz 1643 37:27 a la circunstancia de que es que una victoria del Madrid en la Liga al Barça práctica

Voz 1372 37:32 antes que el empate también Antonio el señor Roncero es de la escuela de Jordi es decir que en los dos necesita ganar al Madrid hizo el Barcelona para justificar una mala temporada por eso

Voz 13 37:44 normalmente Manolete tuyas pasó absolutamente de todo eso empezamos a ser garante nosotros este año nuestra mente está puesta

Voz 1372 37:53 está en Europa la Europa League y luego si podemos ir a por la Supercopa de Europa ya pensar en nuestra final de la Champions del dos mil diecinueve

Voz 13 38:03 el Talavera

Voz 1372 38:05 Montoya de Al Roncero de más allá

Voz 1576 38:08 ya más allá de cualquier otra connotación yo creo que algo que si no deja perdona futbolística o te lo que aconteció ayer es que ella puedo hacer todo lo que pueda Zidane que juega sesenta minutos treinta veinticinco cinco que les de baño y masaje suponga una Urra porque lo que está claro es que como cristiano falte este Real Madrid se cae a plomo fue sacarle Benzema absolutamente e inocuo y Bale un poquito en banda izquierda pero cero tampoco sé yo ni mucho menos al Marco Asensio y que se ha visto en otras ocasiones no está Cristiano para embocar una de las de las pocas que tuvo externa

Voz 13 38:45 no no resulta veinte en plano

Voz 0239 38:48 pero esa etapa ilumina

Voz 1372 38:51 me mi que todavía podré ver de aquí a final de temporada un Saúl un poquito no como ayer que fue el que dio el maravillosa asistencia de gol a Marcelo para que centrar ya Cristiano en una jugada tonta ya absurda luego el que no pasó a Diego Costa cuando se quedaba solo la portería poder

Voz 13 39:12 es verdad que tampoco gol repasar golpe el material que Saúl se cree una intenta irse por la banda acta la cocina oye para ver

Voz 0239 39:25 y hasta aquí este razonamiento que yo he escuchado con

Voz 13 39:27 con absoluta tranquilidad Hay

Voz 0239 39:31 desde la más profunda reflexión ha llegado tu sólo a esa conclusión de que el Real Madrid tiene que cuidar mucho a Cristiano Ronaldo por ejemplo como por ejemplo cómo tiene que cuidar mucho Valverde a Leo Messi no están de acuerdo que están de acuerdo en que si al al al Real Madrid le quita a Cristiano

Voz 13 39:48 no te lo quita a los otros no

Voz 1576 39:52 aquí pero ya te dije hace una semana que creo hiló mantengo que es Barcelona o por lo menos eso pensaba yo que el Barcelona tenía mucho más dependencia de Messi

Voz 0239 40:00 es que no

Voz 1576 40:03 el aire Cristiano pero sinceramente viendo el partido de ayer es hay completamente otro Real Madrid quitando la falta de última hora ya últimamente ahora el Real Madrid practicamente no Naza portería quitando esa falta de Ramos que iba a la escuadra que saca Oblak

Voz 1372 40:18 nada de nada

Voz 1576 40:19 nada por eso una cosa que yo hija sonoro nada buena

Voz 13 40:22 te repito yo creo que el mejor del partido fue Oblak pero todos los acuerdos

Voz 0985 40:27 una cosa si el Real está en absoluta deriva en la Liga y en desplome absoluto es porque en la primera parte del campeonato desapareció totalmente Cristiano recordad que sólo metió cuatro goles por lo tanto buena parte de este abismo que separa hoy por hoy al Barcelona y al cuarto equipo mejor de la liga española es como consecuencia de de la desaparición de Yamena

Voz 1643 40:47 es para ir terminando no quiero preguntar por el pasillo porque ya llevamos cuarenta y dos cuarenta y ocho horas hablando del tema

Voz 0239 40:52 de cesarle pero aprovechando que semana de Liga de Campeones

Voz 1643 40:55 sí que habrá un sorteo el viernes no sé si crees que el favorito para ganar la Champions si queréis un Barça Madrid en semifinales sólo prefieres en la Final Four yo os hemos que no bueno yo yo yo creo que no yo creo que ahora mismo el Real Madrid

Voz 1576 41:08 me cualquiera se atreva es decir diez favorito el Real Madrid porque lo dijo ayer Simeone hicimos la peor cara más hosca hay más desagradable decidan enfadado y le molestó mucho el comentario que dijera que era favorito a cualquier otra va a decir

Voz 0239 41:22 ha enfadado simplemente

Voz 13 41:24 va a ser siempre es bueno es puedes decir agrio

Voz 0239 41:27 decirlo pero contestando directamente a la pregunta del presentador y del moderador que me parece que es de lo que se trata creo que el Real Madrid es el equipo que llega más en forma en los que quedan o los que van a quedar en semifinales en la Liga de Campeones por tanto es favorito por eso el escudo creo o quiero con todo el respeto para el Sevilla que ojalá se carga al Bayern de Munich pero evidentemente lo tiene muy difícil yo quiero un Real Madrid Barcelona en la final me parece que esta década de Cristiano Ronaldo Leo Messi que tiene que tener la coronación perfecta de una final de Champions entre el Real Madrid el Barcelona ya

Voz 1372 41:57 yo quiero una semifinal Madrid Barça por casi el Barça y el Madrid no Manolete si simpatías que para que así el Barça dos partido Jordi lo pongo supe petición llega a la final lo que se merece el genio mes

Voz 0985 42:13 yo quiero aprovechar mis pocos segundos después de estas largas intervenciones para desear

Voz 13 42:18 has perdido diez en los chiringuitos que corre

Voz 0985 42:22 para desearle el mejor de los ánimos a Guardiola decirle a Guardiola que lo que le falta al City es una noche

Voz 1576 42:27 Epi

Voz 13 42:28 para hacer tú para fichar que anda con descartó que el City responder cada uno contestar a una pregunta que contesta lo que dice Pacojo

Voz 1372 42:41 tal Talavera Flecha

Voz 1576 42:43 pues yo me última respuesta es para volver otra vez al inicio de la barra libre ir hago todo el mundo a Fernando Torres is seguramente pues el Atlético de Madrid no va a ser lo mismo

Voz 1643 42:53 pues nada eliminados Jordi Torrent que no son capaces de mojarse en la respuesta Romero antes han sido capaces de hacerlo

Voz 13 43:00 muchas gracias abrazo hasta luego gracias a Manuel tal luego Jordi Martí muchas gracias hasta mañana hasta luego tal bueno nota tú quédate

Voz 1643 43:07 eh que abramos a seguida de más de lo que ha dicho el Niño Fernando Torres vamos a seguir con lo que ha acabado la tertulia

Voz 11 43:12 tres igual que otras hayamos esas reporteros estará cuatro

