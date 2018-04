Aitor Sánchez dietista-nutricionista y autor "Mi dieta ya no cojea"

Voz 1 00:00 será un año

Voz 0313 00:18 el otro día hablábamos con este tema de de la Reina a las reinas y la monarquía del carácter el P eso simbólico que tiran la institución de los muchos mitos que la rodean bueno hoy vamos esta tarde a intentar creo que vamos a conseguir desmontar algunos mitos no de una institución sino de la alimentación por ejemplo el desayuno es la comida más importante el día no eso en los han dicho

Voz 3 00:39 no no no lo es beber un zumo

Voz 0313 00:42 es algo importante también cuando uno se levanta para mañana porque es como si sumara una generosa ración de fruta yo lo hago todos los días bueno pues tampoco es seguro que no estás dando galletas galletas galletas tú vas mirando vas al súper a comprar y miras venga al aceite que si tal calorías Perea siempre con las que pone fibra que da dice yo con esa no ninguna tiene que ser no hay una sola galleta saludable y Carles los cereales cereales el desayuno Matías astuto más cereales para desayunar

Voz 1501 01:14 no mis desayunos son desastrosas francamente mejorables es como sol haber puedes describe uno BC quizá un vaso de un vaso de agua de esa es la esas pero cuidado es que uno no pero he leído que el desayuno tampoco es imprescindible ya acto en este mismo libro donde donde este de que estas bueno

Voz 0313 01:29 los cereales de toda la vida el señor toda la nómina pocos son recomendables para ver qué pasa con esto que alimentarse de forma correcto no es fácil no es tarea sencilla pero por suerte tenemos Aitor Sánchez dietista nutricionista que ya escribió Mi dieta cojea ahora vuelve al ataque con Mi dieta ya no cojea Aitor buenas tardes amigo muy buena hasta todos eso muy bien vaso de agua para desayunar tirad de algo Matías esos el eso es el aperitivo el desayuno uno puede salir de casa enfrentarse al mundo con un vaso de agua al menos ha empezado mal el día podría haber tomado muy malas decisiones se ha quedado con la opción neutra no no voy a meter ningún alimento bueno ni ningún elemento porque tenemos la información sobre lo que comemos

Voz 1684 02:08 al menos tan poca educación realmente porque lo durante los últimos veinte treinta años quién nos ha estado compartiendo y quién ha sembrado el el mensaje alimentario no ha sido la evidencia científica sino ha habido mezclados muchos intereses comerciales un gran lobby alimentario que ha estado confundiendo y por eso no Sans dado ciertos mitos porque sino vamos a tener esa creencia de que hay que empezar el día si O'Shea con galletas o cereales de desayuno cuando son alimentos que si los analistas objetivamente nutricionalmente no son interesantes son muy superiores

Voz 0313 02:41 cuál es un perfil de desayuno ideal por empezar por la primera

Voz 1684 02:43 hora del día a ver pues cualquiera que tenga alimentos saludables no tiene por qué ser los alimentos se dividen en dos saludables sino saludables y términos My también neutros que están dando vueltas pero sí que es cierto que tenemos algunos alimentos que previenen enfermedades y que nos permiten estar sanos básicamente los conocemos todos frutas verduras hortalizas legumbres una carne en pescado noruegos de calidad los conocemos y son de de sentido común y luego hay alimentos que que hay que decir sin sin miedo a equivocarse que son mal sanos porque sabemos que son factores

Voz 0313 03:14 el riesgo de enfermedades dulces bollería carnes procesadas bebidas

Voz 1684 03:19 alcohólicas no podemos decir que un brócoli es igual de San hoy un gintonic eso nos queda claro a todo el mundo ahora que podamos consumir de todo si el problema es que cuando comemos de todo en nuestro contexto no hay hueco para los alimentos que son verdaderamente saludables y así es como empezamos los días con un montón de azúcar cereales de desayuno galletas cacao azucarados claro Cesc al fin y al cabo no se hacen excepciones

Voz 0313 03:43 los cilindros dos veces en un momentito lo azúcar es el es el gran enemigo el gran rival a batir ahora

Voz 1684 03:50 ahora mismo sí porque se ha puesto de moda en es uno de los elementos que comparten los alimentos ultra procesados y yo prefiero poner el foco

Voz 0313 03:58 es un alimento ultra procesado aquel que

Voz 1684 04:01 ciegamente no queda rastro de una materia prima sin procesar para que no se entienda la gente una naranja sería una materia prima lo que nos queda al final sería un refresco de naranja o un helado de naranja es toda esa transformación que ha sufrido una fruta que al inicio

Voz 0313 04:17 completamente a saludar eso que alardea después la fábrica de tiene hasta el ochenta por ciento de los mejores caso entonces los elementos ultras procesados es ese

Voz 1684 04:27 esto que queda que es un producto que sí que podemos digerir incorporar a nuestro organismo pero que no es saludable por lo general tienen un exceso de sal una exceso de azúcar una gran cantidad de harinas refinadas también aceites de mala calidad que es lo más común de una procesado pues la bollería los dulces lo los

Voz 0313 04:45 los preparados que tienen un perfil nutricional poco interés cualquier plato ya sea una salchicha de Frankfurt hubo una una hamburguesa todo esto son alimentos procesados eso sí ultra procesados en un ojo porque hay alimentos procesados que son fantásticos os pongo el ejemplo lo un bote de legumbre unas legumbres claro una verdura congelada Nike

Voz 1684 05:06 de todo tipo de procesamiento gracias a procesar los alimentos hoy comemos de una forma muy segura el problema es que la bollería es segura no nos va a dar ninguna toxina infracción préstamos en Fernando por consumir un exceso de alimentos que por muy seguro que sean no son salud

Voz 1501 05:22 pero yo Aitor en la industria del azúcar no se ha quedado callada y hay estudios muy reputados que dicen que el azúcar bueno por supuesto en ocasiones subvencionados por esta industria que además de decir una cosa hasta qué punto debe debe de mantener el equilibrio entre la comida como necesidad pero también como placer es decir buscamos el el azúcar quizá porque nos proporciona un placer que necesitamos también una vida tan agobiada a veces tan triste como tenemos

Voz 1684 05:46 el la comida y el placer hasta en qué medida tienen que estar unidos siempre es que no se contempla una alimentación saludable Si sino la estar disfrutando esa es precisamente uno de los problemas del Larguero das fracasan porque nos han hecho creer que comer sano es aburrido y no comer vender a disfrutar con un buen plato tradicional pero que sea saludable obviamente lo que no podemos hacer es empezar el día con sombra y luego un café con azúcar Iggy esos que tengan únicamente embutido hay que encontrar ese el libro porque cuando empezamos a comer saludable también podemos empezar a disfrutar de ello pero claro no hemos incorporado tampoco en España la figura de de una profesión sanitaria como es la de dietista nutricionista que no seguiría la fetén permitiría a todas las personas poder disponer de un profesional que nos dijese como comer saludable y que también aprenderemos a disfrutar de la comedia

Voz 4 06:38 yo tengo mil preguntas pero una vez que yo creo que será muy útil detrás de lentejas detrás de las legumbres hay que tomar un cítrico porque

Voz 1684 06:49 no no necesariamente hay que pero convendría digamos que apoyar siempre una ingesta de de legumbres o en este caso de hierro con un alimento rico en vitamina C va a favorecer la absorción de de este hierro pero se puede acompañar no sólo unas lentejas también a unos cereales integrales también por ejemplo a la carne a cualquier alimento que sea fuente de hierro venir acompañada de cualquier fuente de vitamina C no tienen por qué ser un cítrico pueden ser otra o una verdura muy bien una ensalada Llanos vale pues también a potenciar esa absorción

Voz 0827 07:23 hay otro error que casi es léxico no que es unir dieta adelgazar siempre que hablamos de billetes porque alguien pretende adelgazar Hinault hacer una buena dieta es sencillamente para vivir mejor y para tener un cuerpo y la mente mejores no sin duda

Voz 1684 07:37 también de una forma terapéutica no hay que olvidar que que la terapia es es también imprescindible en nuestro sistema sanitario y parece que el único abordajes esa esa dietas a fotocopia de cajón que alguna vez nos han dado a todo el mundo en Atención Primaria si estamos visualizando a ese sanitario inclinarse abrir un cajón y sacar una dieta de mil quinientas calorías con cuatro galletas María tostada de jamón york leche desnatada claro al final la gente se aburre porque nos han dicho siempre

Voz 0313 08:05 es eso que has dicho concretamente es muy

Voz 1684 08:08 ocurrido es un régimen monótono ibas así hay que aprender a disfrutar de una dieta puede ser para

Voz 0827 08:12 muchos objetivo este otro mito del del metabolismo que suelen utilizar los que engordan y es decir no es que a mí me engorda esto es decir hay gente que tiene una especial propensión a que un determinado alimento le pueda engordar más que a otra persona de hecho análisis para comer

Voz 4 08:26 probar qué qué alimentos el que este está engordando a tía la carta eso es cierto

Voz 1684 08:32 no es mito es cierto que todas las personas respondemos de manera diferente a los alimentos de todos modos en actualmente en el año dos mil dieciocho no hay que irse a hacerse un test genético antes nutrir genómica para saber qué es bueno o es malo para nosotros porque de eso se encarga la salud pública vale que a lo mejor descubrimos que a ti te sienta mejor el brócoli a mí las judías verdes pero ese relevante porque el patrón alimentario que se tienen en España no es saludable lo que necesita la gente es por tanto comer más sano me da igual la verdura o la fruta que incorpore mañana eso es lo fundamental en el patrón dentro de esa tendencia que que comentas de test que nos prometen mucho más suave que alimento no han asentadas llegarán mucho dinero por ellos y sí que nos dan un listado de trescientos y cuatrocientos alimentos estamos ahora mismo en pañales y no tenemos la suficiente evidencia científica del rigor de de lo que realmente prometen por lo tanto invitamos ese dinero en otras cosas y no tanto entes que nos prometen cosas que no pueden

Voz 1501 09:31 yo respeto respeto la individualización esta esta cosa como una cosa que no es no es alimentación pero sin gestión como el tabaco de que Carrillo Churchill pues llegan a más de noventa años fue varios fumándose unas condiciones que desde estaría cualquier dietista-nutricionista pero lo que decía Isaí Isaías Aitor lo cierto es que la la la gente en su mayoría no quiere comer bien lo que quieres adelgazar es decir la la pregunta de si te gustaría perder un par de kilos el noventa por cien de la población respondería afirmativamente los pacientes vienen por para comer bien o o para adelgazar para perder peso

Voz 1684 10:02 eso el motivo de porque los pacientes responden en su mayoría eso es porque la gran mayoría de España tiene sobrepeso de obesidad no lo olvidemos por otro lado porque también se mezcla una motivación estética con la de salud eso no lo podemos olvidar me gusta lo que ha señalado de cuando una persona llega a los ochenta noventa años no que a veces lo contamos de manera anecdótica de pues mi abuelo llego bebiendo mucho vino y comiendo mucha embutido precisamente por eso lo contamos porque es la excepción

Voz 0313 10:30 por eso nos acordamos de esas personas

Voz 1684 10:33 que las décimos con nombres propios y apellidos porque son excepciones embutidos son proscritos también los embutidos no son una opción que sea saludable porque son un factor de riesgo uno de enfermedades el padre sí pero no no todos son igual de malos en la misma medida jamón esto no quiere decir que no podamos tomar de vez en cuando un embutido pero lo que queda claro es oye esto que nos han dicho que algunas veces nos han llegado a pintar incluso de que era un olivo con patas que nos han dicho que era el jamón serrano no es una carne roja procesada la podemos considerar nuestro contexto por supuesto de manera cultural pero no engañemos a la gente diciendo que es SIMO no es un alimento más al igual que ahora mismo estamos sentados ir vamos a hacer cogía del sedentarismo que no la gente está sentada la gente consume jamón no pasa nada pero no mientan a la gente diciendo que son alimentos saludables

Voz 1501 11:24 yo también es crítico Aitor con la dieta mediterránea lo cual me parece ya un pecado mortal

Voz 0313 11:28 cómo justifica porque ayer porque no sí crítico con la dieta mediterránea de verdad soy crítico con la comunicación ya SAC de la dieta mediterránea es diferente

Voz 1684 11:39 hemos hay algunos alimentos que se quieren apropiar de

Voz 0313 11:42 la palabra mediterránea

Voz 1684 11:43 parece que cualquier cosa que tenga harina o que tenga un rastro de aceite de oliva o incluso vino o legumbres de la zona parece que va a ser Mediterráneo tenemos patatas fritas mediterráneas tenemos pizzas mediterráneas y luego también parte de la gran industria alimentaria que intenta sumarse a este caso

Voz 3 11:59 por vendernos vino y de una manera injustificada

Voz 1684 12:04 lo que tenemos que consumir pan cada día hay que analizar la dieta van cada día se puede pero digamos pero ahora mismo no interesa es lo más recomendable no que el pan en nuestro contexto primero no es de una gran calidad nutricional todos tenemos en nuestra cabeza esta barra de pan de treinta céntimos preconcebida que que nutricionalmente no es interesante y que ahora mismo según el estudio es muy reciente es el grupo alimentario los planes y las harinas que más contribuye a las calorías de los de los españoles por lo tanto si nuestra alimentación con mucha probabilidad está desplazando a otros alimentos que sean demasía

Voz 0313 12:40 el actor y el vino

Voz 1684 12:42 el vino es una bebida alcohólica como cualquier otra bebida alcohólica hay que decir que no es saludable

Voz 3 12:48 esa es diferente a que pueda

Voz 1684 12:51 tomarme un vaso de vino al día o pueda consumir lo de manera esporádica si podemos hacerlo de manera cultural pero no prometiendo beneficios para la salud y eso es una cosa que desgraciadamente se ha hecho sin ninguna duda también por la gran presión lobi de de las bebidas alcohólicas ha ejercido con nuestros personal sanitario

Voz 0827 13:10 aquí hay una cultura judío más justo

Voz 5 13:13 lo Christine hackers decirte es que estaba pensando en la última Azkena acabamos cargar a última cena no a base de pan y vino

Voz 1684 13:22 además se hace buena una cosa muy común con con el tema de la promoción de bebidas alcohólicas y es que se intenta siempre coger una parte cita que tiene las bebidas alcohólicas sino rijan es que el vino tiene antioxidantes es muy sano tiene resveratrol eso previene enfermedades cardiovasculares no perdona esas sólo una parte de toda la pintura también tiene once grados alcohólicos porque tengo unos miligramos de un pequeño antioxidante no lo convierte en una debiera que sean Trebolle las agencias que te pasa con la galleta y que hoy que el aceite de palma no no pero no sólo lo que pasa con las galletas la galleta pasa que son fundamentalmente tres ingredientes una galleta es una harina refinada por lo generalmente de trigo azúcar en gran cantidad luego un aceite que por lo general es muy muy refinado solemos encontrar o girasol o Palma en Las Galletas por lo tanto dicho tres ingredientes que no son muy sano solo Palma peor mejor el un de puñetazos patadas en las elecciones refinadas digamos que ninguno de los dos es preferible que estamos mezclando azúcar harina y un aceite que no es sano pues verdaderamente perder mucho tiempo en en el pasillo de las galletas de un supermercado

Voz 0313 14:29 no sería lo más digo yo invitaría a las familias que sin calorías que exigen desayunar saludable el lugar

Voz 1684 14:36 de buscar la galleta más sana del súper que no existe prueben un desayuno alternativo que a lo mejor saca como un revuelto con huevos o una macedonia de frutas una tostada de pan integral con tomate son versión

Voz 4 14:47 qué perfectamente los panes alemanes esto que dicen ahora tipo was así todo esto que han venido a sustituir al pan que parece un poquito más malo eso es recomendable habrá que mirar los ingredientes hay muchos pan integral basado que que son aceptables otro

Voz 3 15:03 que también son refinados para identificar un buen pan que les digo siempre la gente que miren ingredientes si hay tiene que ver que el ingrediente utilizado es harina de trigo integral o de centeno integral harina de trigo integral tiene que poner integral

Voz 0313 15:53 Aitor Sánchez muchísimas gracias por estar este ratito en La Ventana ha sido muy muy instructivo de verdad complacer hay que repetir puntuar no sea directamente vendemos mejor venga empezando por ahí hasta pronto