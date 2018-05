Estartapeando: bienestar laboral

Voz 1 00:00 y apoyando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio pesa cerca crezca Cadena SER

Voz 2 00:14 las de

Voz 3 00:29 llegamos al momento de hablar de empresa Rafa Bernardo buenas noches buenas noches y hoy hablamos de salud y trabajo han parecido incompatibles muchas veces las no muchas no siempre

Voz 1762 00:37 el de que suceda lo contrario de esas ocupa la disciplina del bienestar laboral en la que se coordina el proyecto emprendedor que conocemos hoy el mallorquín Liceo de Vigo el buenas noches

Voz 4 00:47 las noches Wells escribe

Voz 1762 00:50 W L cuéntanos qué hacéis ambiguo él

Voz 4 00:52 pues mira a envió al no sé que vamos a implementar programas de bienestar y promoción de la salud para las empresas saludables trenes diez tenemos diferentes servicios de consultoría formación también tenemos una plataforma online que lo que ayuda es analizar la empresa analizar a gestionar ya ya poder implementar indicadores de que impactos están teniendo a nivel de salud económicos di de gestión para la empresa y el trabajador pues se pueden unir ambos sincronizar con diferentes buena vos con diferentes aplicaciones ver realmente cómo está evolucionando sus hábitos y estilos de vida saludable ya a partir de aquí también se pueden apuntar a todas actividades que la empresa les proponen para mejorar su salud pueden apuntarse a diferentes retos a solidarios y de salud que la les propone también pueden hay una buena parte de ramificación donde realmente pueden retar a sus compañeros no por lo tanto al final la plataforma lo que hace es unir Isère un canal de comunicación entre los trabajadores de la empresa y la empresa pues lo que puede hacer es analizar la gestión y analizar y gestionar todo el impacto de los programas de empresas saludar quiénes son vuestros clientes qué tipo de empresas se preocupan por este tema pues mira todo tipo aquí depende mucho de la cultura empresarial de las compañías a tenemos a empresas muy grandes

Voz 5 02:07 como ejemplo grifo como por ejemplo a Ci

Voz 4 02:11 esa también estamos trabajando con la Generalitat de Cataluña haciendo formaciones tenemos empresas de construcción ah y empresas de servicios flotante todo tipo de empresas que realmente quieren fomentar el bienestar de sus trabajadores no hay un tipo de empresa en concreto sino empresas que realmente están convencidas que implementar programas de bienestar para sus trabajadores a hace que su empresa sea más darlo hay más rentable darnos algún ejemplo qué tipo de actividades y proyectos proponía para que mejore el bienestar y la salud de los trabajadores por ejemplo ahora sacaremos un estudio a un estudio de impacto la verdad es que hemos llegado a unos resultados muy positivos a donde como una empresa farmacéutica a implementar en su fábrica en su fábrica de producción ejercicio físico al inicio durante y después del trabajo para todos los diferentes turnos de producción con qué objetivo para disminuir las vascas laborales por trastornos músculo esquelético lo tanto por dolores causados no sólo por poner trabajo sino también a final en el día a día ya llevamos tres años ya el primer año llegamos a reducir un treinta por ciento las bajas laborales Jan retornó a inversión de desvelos porque cabe invertido que es lo que consiguió el trabajador pues una mejora de la salud por ejemplo los dolores de lumbar bajaron más del veinte por ciento de C cervical igual también pues a lo que hicimos es medir qué satisfacción tenían los trabajadores y la verdad es que están contentos y por eso ya llevamos el cuarto año de proyecto no así que es es la idea que tenemos al final implementar bienestar en diferentes programas de bienestar no sólo de ejercicio también hacemos talleres de alimentación temas de de estrés que es uno de los máximos problemas que que hay hoy en día a ir con la plataforma online también lo que hacemos es a ayudar a la empresa a poder gestionar todas estas actividades sobre todo grandes empresas lo que hacen es un montón de actividades diferentes departamentos de Formación de Recursos Humanos a nivel de prevención hacen muchas cosas pero al final ha muchas veces no saben cómo medir este impacto o qué impacto está teniendo esto en la empresa no por lo tanto con la herramienta ayudamos a gestionaría analizaron el impacto de todas las iniciativas

Voz 1762 04:16 sí cómo reciben este tipo de proyecto los empleados está calando esta filosofía de bienestar laboral entre las plantillas opuesto un poco que se les convenza para participar en este tipo de actividades

Voz 4 04:25 empieza el final es un tema cultural a es un tema cultural que hay que rompe a a partir de aquí lo que hacemos es a formar formar inicialmente comunicar perdón no sea trabajamos mucho de la mano inicio del proyecto con comunicación con el Departamente comunicación para que pues para por

Voz 5 04:43 en nombre al programa para poner a

Voz 4 04:46 los objetivos para comunicar muy bien el objetivo del programa y a partir de aquí a formamos a los diferentes cuadros Demand perdón formamos dadas difiere a dos diferentes a directores de proyecto formamos a los mandos intermedios luego formamos a los trabajadores por lo tanto no es un tema de venga decimos lo dirección decide hacer el proyecto y el día siguiente Nos vamos a dos trabajadores hacer ejercicios estiramientos no es un tema mucho más amplio hay en toda la metodología detrás primeros en Hadiza por ejemplo dos diferentes indicadores de la empresa luego se comunica luego se forma y al final secaba implementando no pero es es una progresión al final el bienestar es un proceso no es un tema ni en la vida diaria ni en la vida laboral al de un día para otro no final de un proceso que tú decides hacer una acción ir el día a día pues si realmente esos haciendo está creciendo día a día pues te va llevando a aún mejor a una mejor salud que proyectos que ideas tenéis previstas para el futuro dos mil actualmente estamos sobre todo en Cataluña en trabajando pero hace ya casi un año en que hemos cerrado un acuerdo con la empresa de prevención mancomunado de todo grupo Mondragón en en País Vasco y ya tenemos los primeros proyectos en País Vasco a partir de julio también entendemos los primeros proyectos en Madrid por lo tanto nuestro nuestra ambición este año el siguiente es crecer en toda España y a partir también del año siguiente y posterior por lo tanto dos mil veinte crecer a nivel internacional con la plataforma ya estamos haciendo un estudio de mercado a nivel internacional tenemos las primeras empresas interesadas así que estas nuestra ambición es del mallorquín CEO de Vigo es gracias por estar ahí con nosotros muchas gracias a vosotros

Voz 1 06:27 es importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca y para eso contar con un asesores muy importante sabes cómo puedes conseguirlo con Vodafone One Profesional que pone a tu disposición soluciones y asesoramiento especializado para que tu negocio carezca informa tiene catorce cuarenta y tres o en tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital lo Edit

Voz 3 06:52 hablamos ahora de un proyecto de apoyo a emprendedores que organiza el equipo de innovación de Correos

Voz 1762 06:57 Arco de su iniciativa correos Labs está abierta ahora la convocatoria del reto Le Nica un concurso que busca startups innovadoras y ojo que los ganadores obtendrán treinta mil euros por proyecto y muchas cosas más Jordi escuela director de Innovación de Correos buenas noches

Voz 6 07:12 qué tal buenas noches qué tipo de estampar sus calles para estas

Voz 1762 07:15 cuando diciendo el reto helénica

Voz 6 07:16 qué buscamos buscamos pues que tengan relación con Correos y para que el semen les podamos aportar en tres áreas en experiencia logística en digitalización aplicada a nuestro a nuestro mundo al mundo de la logística y por último a emprendimiento social en prendimiento de impacto social

Voz 7 07:37 buscamos cinco startups para chilenas las durante un año qué requisitos tienen que reunir una startup para participar

Voz 6 07:43 el reto de lanzamos el día veintidós de febrero y uno de los requisitos es que antes del lanzamiento del reto estuvieran dadas de alta como sociedad o como como autónomo icono una antigüedad máxima de tres años Éste es el único requerimiento y luego que encajen en esas en esas tres categorías

Voz 3 08:00 qué plazos tienen los aspirantes a participar para echar su solicitud y que van a conseguir los ganadores

Voz 1762 08:05 el día veintidós de febrero abrimos el

Voz 6 08:07 la convocatoria que la cerramos pues no queda nada ya el día veintitrés de día veintitrés de abril a las siete de la tarde aquí que iban a conseguir pues lo mismo que los de la primera edición una aportación económica Equity free donde creemos que no tenemos que participar en la sociedad en un primer contacto es una participación que va al proyecto y para ayudarles a desarrollar el proyecto luego espacio para trabajar tenemos un centro de innovación en las tablas en Madrid que se llama correos lapsus tienen espacio con todo lo que les que les haga falta y además mentalización y tutorización yo sólo quiero matizar mentalización es la lamentó dice acción típica del del mundo emprendedor pues de nuevos no negocio financiación comercialización rueda tutorización es una persona de Correos un directivo de Correos algún responsable de Correos que será el que les va a ayudar a que desarrollen el negocio junto con nosotros sus en nuestra máxima obsesión es que nosotros trabajemos al ritmo que marca unas tarde Ésta es la máxima obsesión sea no es un proyecto de inversión sino que es de de que un punto de encuentro entre una startup que va a su velocidad con una gran corporación que o lo dinamiza mosso o no pasa no hay esta es la tercera la la componentes no al tutor que además es responsable de que se preocupe para para eso para darle velocidad Correos

Voz 7 09:34 me quería preguntarte porque me habéis puesto ese nombre al reto le Nica helénica mira es un

Voz 6 09:38 es una hay una historia asociada a un cartero de Polonia que en el mil seiscientos recorría una distancia entre Slavia hay un LED sic y a mitad camino pues dedica mucho tiempo a a recoger las cartas y las cartas físicas seiscientos por las portales de todos los vecinos se dio cuenta que necesitaba algo nuevo creó un dispositivo que era una caja de metal donde los vecinos de depositaban sus cartas y eso fue la innovación postal del momento fue el primer buzón el nombre de ese pueblo polaco es la única en honor a ese pueblo pues hemos puesto el nombre al reto

Voz 3 10:14 Jordi escuela director de Innovación de Correos muchas gracias muchas gracias a vosotros llegamos así al final de estartapeando Rafa volvemos el viernes pero les escuchamos durante toda la semana en Internet en Twitter en Facebook y nuestro correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta el viernes hasta el viernes