Maria Escario: "El curling, bien narrado, tiene su punto"

por ahora estamos todos los todos soy Martínez está Cesc El Mundo Today Especialistas secundarios Pedro Aznar oye aquí en un ratito la invitada hoy tenemos hundida en el apartado de entrevistas a todos por la radio

Voz 0230 01:16 estamos con un mensaje a los manifestantes que se están concentrando en la Universidad Rey Juan Carlos está muy equivocados con sus protestas Cristina Cifuentes cursó su máster mediante técnicas extra sensoriales eso no es todo el tribunal que la examinó estaba encapuchado de ahí que ya mostrara el acta con la firma de unos profesores que no la firmaron

Voz 0660 01:41 de un tribunal que no se reunió ella no podía saber quién la examinaba porque eran fans el Kus Klan llevaban capuchas

Voz 0230 01:49 bancas al final Ciudadanos ha consultado con un médium para establecer lo que sucedió con el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes

Voz 6 01:57 sí no se lo digas Nilo

Voz 0230 02:12 después de conocer esto han pedido la dimisión Ignacio Aguado ciudadanos de Madrid atentos al detalle pide la dimisión formal

Voz 7 02:18 que exigimos desde hoy la dimisión formal de la señora Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 0230 02:25 muy importante que la dimisión no sea informar

Voz 0660 02:27 no he venido con un papel no dimisión formal

Voz 0230 02:36 como los europeos la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sigue ensayando para alcanzar a Lola Flores

Voz 8 02:42 se sale me gusta menos las buenos personajes

Voz 0660 02:46 ah tengo en toda Alemania me cuelgo el voto para la ministra de Defensa Dolores de Cospedal anuncia

Voz 0230 02:54 movilización de reservistas voluntarios para invadir Alemania hay traerse a Puigdemont agarrado el punto flequillo la Vente pa Alemania Pepe es el lema del reclutamiento y se valorará que los voluntarios sepan cantar lo del novio de la muerte

Voz 1 03:14 que no exime a la Legión oro pito

Voz 0230 03:19 la otra novedad importante como suele suceder cuando el Partido Popular están dificultades en los discursos de Mariano Rajoy brotan palabras repletas de Essex como aquí los inexpertos lenguaraz

Voz 0660 03:31 inexpertos lenguaraz ves que tantos consejos regalan

Voz 0230 03:36 o los parlanchín que dan lecciones a todos esa

Voz 0660 03:40 Coalición parlanchín es que se pasan el día dándonos lecciones a todos

Voz 0230 03:45 siempre que hay una crisis le pone sobredosis de Essex sea crisis política como ahora o cuando había crisis económica intensa y hablaba de chistera anticrisis ya os acordáis de la chistera anticrisis que hay que tener mala leche para escribir discursos al presidente del Gobierno Mariano Rajoy imponerle estas expresiones ir no existen sistemas anticrisis

Voz 9 04:08 no existe

Voz 1 04:09 Lee cataplasmas GAR los males de la economía española

Voz 0230 04:13 era la crisis al alcalde a seguir los discursos en resumen que son lunes apretado hasta el Gobierno con ganas de hacer un Mar Márquez echarse encima de alguien en la curva así que no hay que ponerse hacerlo

Voz 6 04:24 ah

Voz 0660 04:30 pero si hay que escuchar ahora mismo Lass tú quería como las pizzerías con una reflexión que cabe no descartar es de Quique Peinado

Voz 1606 04:38 en España la actualidad política es tan loca y tan variada que a veces pienso que todos trabajan para hacer feliz a Ferreras

Voz 11 04:45 y es que en la actualidad está provocando que la gente sea cada vez más suspicaz sino escuchar lo que dice la librería es muy sospechoso que Miss Universo siempre lo gane alguien de la Tierra es bien para un poquito política española nos quedamos con este tuit de Marie felación hacemos Phil lo fácil

Voz 1 05:04 veamos de extrema

Voz 1606 05:06 el este tema con un aviso inquietante en el cargo de Jarrai mientras vosotros malgasta es el dinero en drogas y alcohol hay gente comprándose los nichos bueno

Voz 11 05:16 cuando tienes muchas ganas de cerrar una cita agudiza el ingenio sino mirar a Charlie Watts

Voz 1606 05:20 salimos a cenar algo soy B gana vale salimos a cenar haga tiene

Voz 12 05:31 venga que después era su tenías como de costumbre

Voz 1 08:12 pero

Voz 0230 08:14 la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría considera que el consumo privado se ha disparado por un exceso de gasto en ropa ir recomienda a los españoles no cambiar dejarse

Voz 8 08:25 ella lo nuevo siempre gusta es como cuánto pone su jersey a lo mejor hola qué bien me queda que voy de nuevo ya las cinco minutos lo tienes de ellas viene vale es un ejemplo muy gráfico

Voz 0230 08:41 hombre es un ejemplo por ejemplo muy gráfico de que Ciudadanos es

Voz 13 08:45 va a Medina una despelote a llenar de Perotti ya no es Aimar ganar de penalti

Voz 0230 08:58 bueno a veces el problema de los gobernantes a veces es que están rodeados de pelotita ellas que les dan la razón en todo y cuando alguien les lleva la contraria se les cae el mundo encima que el Gobierno de España entrado en shock porque un tribunal regional alemán ha puesto en duda el delito de rebelión

Voz 6 09:17 de Carlas

Voz 1 09:27 lo ha dicho juez lo ha cuestionado un juez de un tribunal regional alemán

Voz 0230 09:34 pero sucede que en España también hay algunas personas que lo han dicho durante las últimas semanas que es discutible el delito de rebelión o que la prisión preventiva no está justificada son opiniones las hemos oído un ex magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez en la SER les estaba Aimar Bretos considera que

Voz 1981 09:51 está justificado y que era necesario el envío a prisión provisional de los dirigentes independentistas que en su día que ayer ya libres pero quitar en abolió encarcelada el viernes

Voz 0230 10:00 unas semanas antes el ex juez Baltasar Garzón le entrevistaba Toni Garrido

Voz 1704 10:04 esta decisión que los Jordi distante

Voz 14 10:07 o sea como Sánchez entre en impresión te parece cierta

Voz 15 10:12 la SER yo tengo dificultad para ver el delito de rebelión

Voz 0230 10:17 ayer lo volvió a repetir en la sexta sumándose a la opinión contraria al oprimir a la prisión preventiva que también cuestionaba el ex diputado catalán de los Comunes Joan Coscubiela

Voz 9 10:27 se lo del delito de rebeliones desde un punto de vista jurídico insostenible lo de la prisión provisional no se justifica

Voz 0230 10:35 bueno todo esto lo hemos oído durante las últimas semanas el magistrado Jiménez Baltasar Garzón Felipe González Coscubiela estamos hablando de personas contrarias a la independencia de Catalunya contrarias a la independencia de Catalunya personas que en algunos casos se han opuesto frontalmente incluso en el Parlamento catalán al independentismo esto suena Miaja de Debussy para calmar la tensión que bonito claro si desde el Gobierno se dicen los independentistas porque son nazis los socialistas catalanes porque son unos blancos muchos catalanes porque están abducidos por TV3 y la educación Podemos porque son antisistema Ada Colau porque Escobar de Coscubiela porque en el fondo es antiespañol el PNV porque ya se sabe el juez alemán porque es un soberbio el Gobierno suizo porque no quiere líos el New York Times porque tiene prejuicios la prensa liberal alemana porque no conoce España Baltasar Garzón porque es un reto ha sido Felipe González porque siempre sospechoso luego una legión de cobardes y que dista de ser toga claro que el Gobierno quizá eh quizá el Gobierno debería abrirse a la posibilidad abrirse a la posibilidad quizá de que simplemente hay gente que opina distinto no por eso son menos españoles no son cobardes nazis equidistantes gilipollas que tampoco los pero quizá podría contemplarse la posibilidad de que el Gobierno no tiene el cien por cien

Voz 16 11:59 la razón aunque sólo sea

Voz 0230 12:02 el dos por ciento déjale el dos por ciento a otros noventa y ocho por ciento de razón está bastante bien radicaba o el problema es que si retrata a los adversarios como nazis y además tú referencias de los nazis son dos películas como le vas a dar el dos por ciento Cahill de Hitler como les vas a dar el dos por ciento

Voz 1 12:22 la batalla unas veces parecerá que creamos que vamos a ganar nosotros porque la democracia

Voz 0230 12:33 estos este este fin de semana este lenguaje bélico en el que hay que ganar como cuando hemos escuchado también la vicepresidenta que les hemos descabezado vamos a aplastar todo oye es una opinión e contrasta es verdad con lo que escuchamos anoche en La Sexta con Felipe González que para nada tenía el tono de un ex presidente sino de un político en activo cuidado no sé si deberíamos hablar el líder de la oposición Felipe González

Voz 0660 13:00 pero en un momento

Voz 0230 13:03 parecía que el escapado la frase es de verdad una frase genial una frase del año Jordi Évole le preguntó si creía que en estos momentos al quién está negociando contratos Felipe González dijo a quién se refiere llevo lejos te Saura esta ve algo tras esquivar varias veces la respuesta dijo Felipe González una frase genial dice supongo que hay gente hablando con gente yo mismo no descarto estar hablando con quién puedo

Voz 0660 13:28 yo Bono es no excluyo hablar con quién puedo

Voz 0230 13:33 el Boris está usted habla alguien no lo excluyo

Voz 0660 13:36 traigo de este artefacto si me pongo encima Gónzalez

Voz 0230 13:42 me pidió que no ve claro el delito de rebelión y que él preferiría ver a los líderes encarcelados en la calle

Voz 15 13:47 que prefiero que esos líderes políticos que han vulnerado la legalidad la calificación no me corresponde a mí que han vulnerado la legalidad hasta que no sean condenada en una sentencia firme esté en la calle

Voz 0230 14:01 que si él tuviera responsabilidades en el PSOE en el Gobierno estaría hablando todo el día con Esquerra Republicana así lo dijo estaría hablando todo el día porque es donde ve posibilidades de traerles a la legalidad

Voz 15 14:10 yo que estaría todo el día hablando con Esquerra Republicana ahora si tuviera responsabilidad

Voz 0230 14:17 que siempre hay que hablar con los nacionalistas

Voz 15 14:19 yo creo que hablar con los nacionalistas no sólo entonces sino ahora es absolutamente incluso cuando no necesitas como mayoría es absolutamente necesario

Voz 0230 14:29 que está dispuesto a hablar con Oriol Junqueras para convencerle de que forme gobierno de que ayuden a formar gobierno los independentistas dentro de la ley dialogar sobre la parte política del conflicto

Voz 15 14:38 estoy completamente de acuerdo dispuesto a hablar con él

Voz 0230 14:41 esta mañana Oriol Junqueras habla desde la cárcel en una entrevista en el diario El Confidencial ir coincidente mente en línea con lo expuesto ayer por Felipe González propone un gobierno llega a un formar gobierno en Cataluña para abrir un diálogo el Partido Socialdemócrata Alemán que forma parte del Gobierno les está insinuando una solución política para Cataluña con todo esto con razón equivocadamente pero hay una gran cantidad de gente haciendo política española políticos retirados políticos extranjeros políticos encarcelado todos intentando hacer política menos la persona que según la Constitución la Constitución española está el encargado de dirigir la acción política el presidente del Gobierno

Voz 1704 15:22 a Cifuentes fenomenal

Voz 0230 15:25 puentes va fenomenal lo sabe Pedro Aznar

Voz 18 15:30 no te importa

Voz 1704 15:47 los sabes Pedro Aznar hizo a tu aire todos los lunes en Todo por la radio y la verdad es que este era uno de los asuntos del año y había que hacerlo al caso del máster más el musical es una serie muy guapa si lo piensas una comedia tiene un poquito de tensión sería como Masters of non nos lo habéis visto de el título ya el título ya lo tiene mola puede ser que el final sea sorprendente y todo sea un máster de Resines al final o o puede ser que no se o que de repente ahora Cifuentes llegue mañana dice pantalón del año pasado coño aquí estaba por ejemplo la verdad que llegados a este punto parece que es fácil sacar conclusiones pero yo no quiero a mi lo que me sale solidarizarme con ella lo confieso y creo que todos deberíamos hacer lo mismo yo no tengo el nivel de inglés alto ni oral y escrito Haim siento lo siento pero ahí está la concesión no es que este asunto todavía no ha terminado e hice al final todo según

Voz 1981 16:36 de la M D M punto de EM punto Rajoy es una M de máster

Voz 4 16:42 todas sale máster Rajoy

Voz 1704 16:43 hoy en cualquier caso está necesitaba un número musical creo que Cifuentes en qué le voy a meter por la ejecución

Voz 0230 16:52 ante está quedando como la mala

Voz 1704 16:54 no como La Mala Rodríguez sino como la mala Cifuentes a mí me pregunte por eso adivináis

Voz 19 17:02 investigación y lo malo irán papá yo fui a la universidad un poco estaba en el tajo negocie con el propio unas cosa el fue muy baja

Voz 16 17:10 pero un máster cualquier día los flacos

Voz 19 17:12 queja preguntando yo templario carajo partido mes defienden a destajo incluso me aplauden inquietó con desparpajo en la Rey Juan Carlos no me han visto ni en pintura su las rubias de las elecciones pendiente una locura mía acta Emma falsa que es Catherine de un chino Paco donde metí complicando mi destino no es un Lomas estoy pasando miedo y el asunto se ha puesto tanteo yo he sacado un notable

Voz 1 17:40 creo tengo máster es cualquier día los más

Voz 19 17:51 abajo pues nada que no sé dónde está que lo mismo mi gemelo guardo como spam lo mismo con montajes lo mismo fue un plan o el perro de esperanzas en lo piso jalaron ya no piensa dimitir ya sólo Pretty es cierto malentendido que no tenía que salir elegido rector dice que no me conoce es verdad no mismo poco performer y hubo Rosselló is maldito tal apueste menuda tonterías encargó al las Cifuentes mayas Sirio con Ignacio Escolar eldiario punto es me quiere reventar yo iba denuncia pero al final me eché atrás no vaya ser que echa a perder gente tenga que callar Rajoy esta conmigo y eso me tranquiliza Si me envía un SMS llamará a una paliza menudo Manu donetes pasando asunto asunto es no que MM creo esto no tiene buena pinta

Voz 1 18:42 creo vendo Manchester cualquier día recoger también dinero más texto Aa que debía desde luego más en Flow no tenemos aquí

Voz 0660 18:59 a punto Remón resina me magistral pero había La Ventana

Voz 1 19:06 Carles Francino

Voz 1704 19:20 que sepáis que ha llegado ya a nuestro invitado el porrazo pero momentito el momentito pero que como pero Especialistas secundarios los lunes deberíais currar no no ha pasado hay una tendencia al escaqueo pero pero pero la que Llanos pruebas danos prosigue

Voz 21 19:35 Querido Bicing no era algo nuevo

Voz 11 19:38 os improvisar algunas y no quiero hablar de periodismo deportivo casualmente tomada por por hablar de eso pero yo yo lo digo por experiencia porque perdimos deportivo la verdad es que mola Mola mucho es una disciplina llena de de de de gritos de entusiasmo de camaradería llena de pizza fría pero no todo es oro en el periodismo deportivo bueno también hay plata y también hay bronce amén no hay una parte oscura del periodismo deportivo os voy a presentar a TJ Miñambres TJ Miñambres buenas tardes elementos a J J Pahissa deportivos décadas y décadas y décadas de experiencia en periodismo deportivo desde mil novecientos cuarenta y tres empezase no

Voz 1606 20:18 con base a cubierto cuatro juegos olímpicos

Voz 0230 20:21 podemos setenta y dos

Voz 1606 20:24 los osos eso Kimi

Voz 11 20:27 sin de fútbol tiene cuantos mundial del Mundial a cincuenta y seis euros Muriedas Google acuerdos son miles de partidos de fútbol de baloncesto de tengan y que de bádminton carreras ciclistas carreras motociclistas puedes decir algo si quiere se interrumpió

Voz 22 20:41 no a ver en total quinientos treinta ese deporte diferentes a los que trabajan poquita

Voz 11 20:48 ya estoy sana vosotros y ves que has porque porque esta ingente cantidad de transmisiones deportivas han tenido consecuencias negativas en en su carácter

Voz 22 20:58 no bueno de esta forma que tengo de hablar ahora

Voz 11 21:00 con un tono muerto digamos como como sin vida sin ningún rasgo de de emoción después de tantos años de periodismo deportivo tú ya no puedes hablar como un ser humano normal

Voz 22 21:09 Albelda no imposible porque tomo sexto año verdad de de intensidad desmedida de sentimiento exagerado diría de adrenalina a flor de piel o vacía por dentro bandeja deja hueco maneja como un árbol muerto

Voz 11 21:24 como algún muerto del despojado de de la capacidad de sentirse llamar

Voz 22 21:29 no siento nada no siento soy incapaz de mostrar la más mínima emoción de nada por nada lo triunfadoras nunca jamás nunca haya sido el sexo como si viera llover no sé si te pongo una imagen de un coche

Voz 11 21:41 poquito jugando con con un bebé por ejemplo cenaba ya una imagen dramática de

Voz 0230 21:46 la de Schindler indiferente a tu hijo

Voz 11 21:49 hablando un premio Nobel hielo en las venas ya DJ no dejó la profesión sino que fue la profesión la que le dejó Él fue concretamente el once de julio de dos mil diez cuando estabas narrando la final del Mundial de fútbol para la radio y ocurrió esto

Voz 6 22:05 rechaza holandesa Fábregas chuta al manchego no

Voz 23 22:19 el Inter convierte dos España en campeona del mundo de fútbol por primera vez en su historia espero ir desata inunda una alegría

Voz 1 22:37 España campeona bueno

Voz 11 22:39 es decir que no te dejaron trabajar ni un minuto más no hay culmina poquito a mi transformación de ser humano ha muerto viviente viviendo no amigo TJ desprovisto de cualquier rasgo de humanidad de cualquier emoción de que trabajas notario mira notario

Voz 1606 22:56 no pienso pienso las cualidades para leer textos larguísimos sin alma

Voz 11 23:01 la Balenguera pues la verdad es que no te digo nada mal afirma la vida no

Voz 22 23:05 entendí Ximo encantados de haber puesto coto muchísimas gracias cuya DJ muerto no no no es mi forma de estar

Voz 11 23:15 si te quedas hasta decir es vale pues TJ ver esa es la parte oscura del del deporte Francino

Voz 1704 23:20 enseguida le preguntaremos a nuestra invitada si es posible un proceso de este tipo pero antes casi que la presentemos no que lo haga como siempre órgano habrá

Voz 20 23:28 ciencia dice que la música es el reflejo del alma y que somos lo que escuchamos con esta premisa descubramos el alma de nuestra invitada de corrían los años de la movida madrileña

Voz 24 23:42 si esta periodista escuchaba Veneno en la piel su himno de la movida que vivió intensamente además Santiago Auserón que era el mito erótico de muchas mujeres de muchos hombres en esa época a esta mujer le gustaba más que ahora

Voz 20 23:59 el con los tres que hay buques como si fuera un partido de tenis

Voz 25 24:08 luego entenderán este símil bailando es como si pasaba las noches de la movilidad Cuno y compañía le fascinaba baila podría estar mal

Voz 20 24:18 de cinco horas moviendo la pierna el que tibia Alaska era otro de los referentes de Aketxe en los veranos de su juventud descubrió a George Michael convirtiéndose en uno de sus ídolos musicales

Voz 16 24:39 unos granos locos en los que cuando escuchaba before era imposible que no salir a bailar

Voz 20 24:49 cambiemos las noches locas por las noches de hincar los codos

Voz 16 24:57 Michael Fran es la banda sonora de su carrera de periodismo le encantaba estudiar

Voz 26 25:02 masculino Teoría de la Comunicación

Voz 16 25:05 semiótica de la comunicación reportaje escuchando el programa de Antonio Fernández en Radio tres El fue su padre musical le descubrió a este cantante estadounidense de jazz fusión y dando un paso de gigante no situamos en el dos mil trece

Voz 20 25:26 en un vagón de tren que regresaba de Valencia Suay sonaba esté Viva la vida de Coldplay lo escuchaba junto a su gran amiga qué había pasado unos meses recibiendo un tratamiento contra veinte días después fallecía nos confiesa inevitablemente es la canción de Concha García Campoy era pura vida esta canción me recuerda mucho aquella sí

Voz 1 26:05 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio la gran María Escario ETA

Voz 1704 26:14 la chica de la comunicación acordado eso pero yo creo que sí eso a mí me suena a revisar mi experiencia como está Almería bien feliz de estar con más atrás muy contenta muy bien

Voz 1981 26:33 cuatro altos desde que nacen bueno casi cuatro añitos desde que en septiembre del catorce empiezas enfoque que suena forma yo no sé si de reinventarte sería excesivo pero sí de redefinir te como periodista de hacer cosas que igual Novias echó antes de de de de pisar más la calle de salir del plató donde asestó casi treinta años sí casi o sin casi uno armas más treinta y uno

Voz 1451 26:54 sí veintiuno en el telediario en el tele delirio como leamos yo

Voz 1704 26:58 qué tal adaptados a la salida de el delirio

Voz 1451 27:01 pues mira eh al principio te da vértigo

Voz 27 27:04 este yo sé sentí vértigo claro que lo sentí porque soy una persona muy exigente conmigo misma

Voz 1451 27:10 no soy exigente hasta lavando el coche pues imagínate

Voz 27 27:13 entonces sentí vértigo porque dije bien y ahora que he un poquito más allá de deje bien

Voz 1451 27:20 pues voy a ser coherente un poco con lo que sido en estos años no muy con una vocación muy polideportiva con una vocación de pasar despacito por por el deporte y entonces se me ocurrió esta historia Bono enfoque no es mío enfoque era es una marca de TVE es una marca del telediario entonces se hacían muchos enfoques de otras áreas que al final me he quedado yo sola haciendo

Voz 1704 27:41 los enfoques de deportes no bueno y es una

Voz 1451 27:43 forma de de hacer un viaje trescientos sesenta grados por el

Voz 1704 27:48 el mismo de comprobar que hay mucha

Voz 1451 27:50 más vida más allá del plató que mucha vida más allá del telediario mucho más interesante que el telediario que el plató bueno hay ahí estamos aprendiendo en un proceso de aprendizaje continuo hoy haciendo la calle que es donde se aprende este oficio esto es un oficio que se aprende en la puñetera calle

Voz 1704 28:09 tú lo has hecho un poco al revés no así el camino a la inglesa no luego el aprendizaje

Voz 1451 28:12 eso es hecho un viaje me lo dijo a un periodista

Voz 1704 28:15 colombiano hablando con él Italia de este proceso

Voz 1451 28:17 que estaba y me dijo te das cuenta que tú has hecho un viaje al revés porque normalmente uno acaba en un plató sobre todo no empleado telediario cuando ya tienen una consolidación no como como periodista como presentador y presentadora en mi caso fue al revés a mí me colocaron en un plató nada más llegar a la tele

Voz 1704 28:35 cuántos años habría a veinticinco una cosa

Voz 1451 28:38 si es que a mí me acuerdo en el año ochenta y cinco entonces seguirá yo practicamente estuve un año haciendo periodismo lo que es en la calle rápidamente me metieron en un plató que no era lo que yo buscaba

Voz 27 28:49 va pero alguien vio algo bueno en Bolsa de ahí no salí nunca hay ir

Voz 1451 28:56 entonces en mi caso ha sido al revés sea yo he estado treinta años en un plato y ahora es cuando empieza a hacer la calle no es ese viaje al revés de que estoy sacando mucho rendimiento porque porque todo este aprendizaje también yo ya estoy

Voz 28 29:09 sí

Voz 1451 29:09 digamos que la gente ya me conocen hoy cuando llamas aún han a un deportista o alguien para hacerle una entrevista a un reportaje ya sabe quién eres no y eso es jugar un poquito con ventaja a mi me gusta

Voz 1704 29:20 acordar recortar para que no lo sepa algunos de los oyentes algún trabajo concreto comenta María porque es verdad que tantos años de relación con el mundo por ejemplo el deporte podría ser de la política de la cultura del que fuera pero en este caso es el deporte no se una a medallista olímpica de Barcelona noventa y dos Miriam Blasco pues va y te cuenta un esto

Voz 29 29:38 eso para mí fue como además como un descanso no concedió después de cuatro años luchando después de todo lo que pasa con Sergio

Voz 1704 29:46 lo mató en una moto que yo compré

Voz 30 29:48 eh a mi marido de entonces porque yo había quedado campeona del mundo sea entonces un poco de culpabilidad por una parte no y luego durante muchos años tuve culpabilidad porque de lo que pasó

Voz 26 30:01 pero luego también quería conseguir

Voz 30 30:03 lo por él no

Voz 31 30:05 sólo me vale el oro y se han perdonado porque fíjate

Voz 1981 30:09 estamos hablando de Jaime

Voz 30 30:12 esta no pero como pareja desde hace dos años no ser no es cazado imagínate el pues si lo que me ha perdonado totalmente no ya veces les decía en plan de broma León no sé si hubiera sido esta relación igual sin que hubiera perdido no

Voz 1704 30:25 para que alguien te cuente cosas así tiene que haber un un vínculo un nivel de de relación y sobre todo confianza no pequeños eh

Voz 1451 30:32 te voy a contar cómo pues todo yo creo que que median en bueno me me lo va a permitir cuando lo voy a contar muy rápido cuando llega el aniversario de los Juegos Barcelona el décimo aniversario pienso a ver voy a hacer un enfoque pero como lo hago entonces lo lo obvio lo evidente era hacer el típico resumen del gen no voy a buscar a la persona que para mí no fueron esos juegos que fue Miriam Blasco porque fue el primer la primera mujer que nada era un oro en la historia del deporte español y entonces le le planteo Mirian hacer un recorrido por su memoria centrar ese aniversario en ella bien Le gusta la idea la la pongo en marcha cuando ya pasa un tiempo ya consigo los permisos pin pan pan porque yo soy mujer orquesta y lo tengo que hacer todo ello cosa que me encanta pues mire a medición de bueno digo ahora ya sólo falta puesto implicación y tal dije bueno bueno tú ya sabes con quién estoy casada no y le digo bueno los no la verdad

Voz 1704 31:31 sabían que en los Juegos estabas casada con treinta

Voz 1451 31:33 senador y tal tú no sabes que yo estoy casada con Nikola comí con mi rival en la final olímpica y le dije a gustarse pues no sabía que era idea dice pues Nicola yo hemos hablado juntas y hemos decidido creo que este es el momento de contarlo está es la periodista a la que se lo queremos contar Eduardo tome las sondas perdón lo digo de verdad y me dice sí porque esta es la tele pública también que es una tele que nos ha dado es la tele de los Juegos y luego tú pues también has tenido mucha relación con nosotros y nos apetece que seas tú lo hemos hablado las dos yo te lo voy a contar aquí ya Televisión Española esto es un un regalo para esta periodista es sobre todo para Televisión Española

Voz 1704 32:17 yo no sé cómo te quedes tú yo me hubiera quedado más satisfecho incluso que con muestras transacciones desde luego con muchas con muchas cosas

Voz 1451 32:24 sabes que en la biografía Mirian esto no figuras su biógrafo no sabía no sabía nadie sabe bonos si su círculo

Voz 1704 32:30 sí claro pero a nivel periodístico de ese monto

Voz 1451 32:32 bueno un revuelo porque yo estaba de vacaciones en Francia Jacques yo imagínate de todo el mundo llama no yo no quise hablar de este tema porque es respeto absoluto y además yo no no incidir en el tema sea ella lo contó punto me yo te lo voy a contar yo dije vale pues cuéntalo como tú quieras a tu You no que dicen los ingleses y ella lo contó hoy es un regalo que le agradeceré siempre

Voz 1704 32:54 los siete Juegos Olímpicos que has cubierto han sido lo más importante que te has topado en tu trayectoria de terrorista deportiva ha habido otras cosas los tres mundiales de fútbol lo duros o alguna alguna historia pequeña pequeña entre comillas como ésta que acabamos de contar

Voz 1451 33:09 ha habido muchas historias después de los siete juegos olímpicos sin duda es lo más importante yo creo que es lo más importante porque es es ese momento único para un periodista deportó

Voz 1704 33:19 bueno yo creo que es el sueña de todas no pero

Voz 1451 33:22 luego ha habido muchas pequeñas historias que me quedo para mí de de confidencias con ellos con ellos y ellas de tomara una caña con los deportistas ahora haciendo enfoques me han ofrecido muy dos o tres editoriales escribir un libro de los enfoques del backstage

Voz 1704 33:38 oye no quiero hacerlo no porque eso sólo queda para mí oro pero no no no no te lo piensas un poquito uno está en un aparte esta esta quiero que quede para mí porque hay

Voz 1451 33:48 cosas que son maravillosas de complicidades con Ruth Beitia con mucha gente con cara

Voz 1704 33:53 tú has dicho sí

Voz 1451 33:55 está habiendo una recopilación de sus gestos durante la final olímpica en Río

Voz 26 34:01 la estocada estaba cantada entrada está metida de BBC son una auténtica gozada verte

Voz 32 34:16 un próximo estoy viendo

Voz 33 34:20 ha las listas no comemos evolucionado como hemos decidido

Voz 26 34:24 aprender a sacar lo mejor de mí

Voz 33 34:28 bueno eso en pleno dijo estoy el crimen alas

Voz 1451 34:34 sí sí eso fue muy

Voz 1704 34:36 el anillo es que este fue un enfoque sobre el

Voz 1451 34:38 entrenamiento mental de Ruth Beitia eso nunca se habla del entrenamiento mental y con Toñi Moreno con su psicóloga barra amiga no que lleva con Cornellà muchísimos años y entonces me enseñaron unas fotos de cómo ella y como ya visualizó el salto que le dio el oro olímpico en Río el día antes prior había unas fotos que guardaba Toñi en su ordenador y me las seis copas llegar no es muy bonito porque en su visualización nunca hubo un nulo ella nunca efectivamente eso se cumplió Si bueno pues en estos momentos de intimidad sabes de qué te cuentan cosas que quedan

Voz 28 35:15 para para para Bono

Voz 1451 35:18 para tú para tú

Voz 1704 35:20 no bueno diario de de periodistas desayunar esas cosas que seguirá intentando que lo sepa ese sí pero no pensaba pero Martas para que lo comparte estáis muy chula mucho lo está muy bien oye algún día veremos el fin de la dictadura con el periodismo deportivo no crea yo tampoco pero bueno te lo tienes que Pérez Pello aquella pregunta que héroe pero vamos que ya hace futbolera pero por favor no recuerdo tu cabreo con la última medalla de Javier Fernández se te hiciste el cabreo fue público y notorio si no si usted no hay manera

Voz 1451 35:52 es imposible y nosotros tenemos mucha culpa de ello los periodistas me refiero no los periodistas en las empresas para las que trabajamos porque no somos nosotros somos al final somos trabajamos para empresas no yo por eso siempre me he permitido y es verdad que Televisión Española me ha permitido tener esa camiseta polideportiva probablemente si hubiera sido una periodista que hubiera trabajando otro medio pues hubiera tenido que va a repararlo

Voz 1704 36:14 fútbol dijo ayer que domingo tuvimos no existe listado bonito evitan plural el deporte tantas cosas que contar y luego el

Voz 1451 36:21 porte además es es grande

Voz 1704 36:24 está fuera de la final de Gol Televisión pero faltaba la final de paz en Alicante

Voz 1451 36:29 en Alicante osea que es que si todo no el deporte al final tiene lo bueno y lo malo es la la gran metáfora de la vida no sé cómo no lo utilizan mejor los los políticos que viene

Voz 1704 36:39 bueno yo casi que no les daría muchas ideas ya se paga

Voz 1451 36:45 es milagroso lo que está pasando en España que actualmente

Voz 1704 36:48 de poder actualmente está está más de moda el lenguaje bélico que el Deportivo en la porque si como no recordaba Toni Martínez hace hace un ratito bueno vamos a la rueda de prensa que pregunta todo el mundo queréis yo no

Voz 1 37:01 María Escario

Voz 21 37:04 a no levantar venga el primero Arman gorda María qué tal hola

Voz 11 37:09 John por Michael Franc que pasión que comparto no me gusta muchísimo Michael Franz tiene que hacer que más béisbol no sé si la conoces veis como si se negaba

Voz 4 37:22 no en casi así que ya que ante la crisis

Voz 11 37:32 bueno esa es versión flamenca

Voz 1451 37:37 esa no la he oido Daniela eh

Voz 11 37:40 nada nada con esa canción bueno pues yo recuerdo que hace unos años fui a ver a Michael Franz se mira más deporte en el velódromo de Horta en Barcelona hace muchos años recuerdo que que iba con mucha ilusión porque teatro los discos de Michael Franks fue el concierto más aburrido de mi vida de verdad que casi asesta tú quería si quería preguntarte cuál ha sido el deporte más aburrido que cubrir

Voz 1704 38:08 así de aburrida es que yo no me aburro nunca habían Morte no hombre hecho la acción sincronizada lo que pasa es que estas mucho callada y entonces yo no me callo ni me bajo el agua no es que sea aburridas maravilloso pero es verdad que para un comentarista la natación sincronizada pues tiene poco poca chicha es cosa de ver pero no no hay ningún deporte que me aburra es verdad que hombre no sé el curling a lo mejor no pero el encontrada yo bien contado herculina a lo mejor tiene su punto pero yo alguien que se opone el Currin que el otro ya sancionó preclaro sí porque bueno pues

Voz 11 38:43 porque tienen cada vez tienen en el golf

Voz 1451 38:46 qué tienen que al revés en vez de estimular se lo que tienes que calmar a ganar esta decisión exacto

Voz 4 38:51 contra es lo que he dicho

Voz 1704 38:56 no pero eso sí pasa a que nos vamos a engañar preguntas Quique

Voz 1981 39:01 eh sí haber andando de de chicha excepto se deportivos en qué deporte se come mejor

Voz 1704 39:09 en qué deporte se come mejor así sí por si me acerco alguno en los torneos de golf se come muy bien porque son deporte ya sabes con mucho glamour porque te refieres a eso no sí sí sí pero los periodistas no comemos cuando cuatro si no como público a como viste como deportista en los Juegos Olímpicos ya te digo que no estoy seguro no para nada vengan más preguntas Toni

Voz 0230 39:38 quería preguntar de María lo contrario de armar un poco lo contrario el como espectadora de televisión cuál es el momento deportivo con el que más ha disfrutado aunque no sea el mejor el más intenso en mi caso es Perico Delgado en en el Tour en el Alpe d'Huez éramos el momento que no podría olvidar y que hoy que yo creo que es el que más ha disfrutado pero aunque no sea mi deporte favorito ni mi favorito ya con

Voz 1451 40:03 cuál es el tuyo pues a ver de disfrutar disfrutó en disfrutó en el gol de Iniesta pero os voy a contar una una pequeña confidencia a ver cuando Ruz ganó el oro en Río me puse a llorar y es la primera vez que yo lloro en un plato hoy delante de una cámara hay bueno ir de hecho después de esa entrega de la Medalla yo tenía que despedir la continuidad suerte que debían de ser como las cinco La mañana no entonces el realizador tuvo que estaba esperando un momento de ver aguantamos un poquito porque yo tenía los ojos

Voz 27 40:30 sí sí lloré lloré mucho porque claro vi había estado viviendo con ella ese proceso

Voz 1451 40:37 la vía lo que suponía para ella iba a lo mejor ya estoy un poco mayores sensible pero pero lloré ese día lloré y entonces bueno me emocione

Voz 1704 40:45 a mi vida

Voz 1451 40:47 o sea todo el crecimiento

Voz 1704 40:50 el Deportivo en España he podido vivirlo de contarlo y eso yo creo que eso es un privilegio un Pedro perdona que me pongo

Voz 34 40:58 serio pero le tengo que preguntar de verdad en que tiene que cambiar el enfoque del periodismo deportivo para no generar tanto forofismo

Voz 1704 41:05 pero del malo de ahí demasiado ya eh bueno a ver yo

Voz 1451 41:09 yo no quiero criticar a nadie quiere decir que todo es válido en lo que pasa es que no confundamos lo que es periodismo con lo que no lo es decir que todo es válido dentro del show bloques show pero no confundamos lo que desperdicio

Voz 1704 41:22 como entonces a mi me parece que hay

Voz 1451 41:24 hay gente que sigue haciendo muy buen periodismo al que está haciendo buen periodismo pero creo que gente a lo mejor como yo ya somos una especie de exprimir

Voz 34 41:34 tú no sabes no te ves a ti misma hasta las tres de la mañana en un plató discute

Voz 1451 41:37 no no no no no pero es eso no es periodismo es es otra cosa no cosa pero pero es es estupendo tiene su público y yo lo aplaudo saque me parece muy bien vamos lo aplaudo no lo comparto a lo mejor tanto pero no me veo en una tertulia y me han ofrecido y tal pero yo me metí en una cama ese te hace muchos años y nunca quise sea yo me acuerdo hace muchos años Diego Carcedo dos años antes en dos director de informativos dos años antes de los Juegos de Barcelona me ofreció ser titular de un telediario bollo sido suplente muchos años les dije que no le dije mira digo yo quiero envejecer contando en los deportes y quedan dos años para los Juegos de Barcelona y quiero llegar a esa cita en forma en el deporte mejor usted no lo entiendo alguien que le ofrezcan un telediario diga que no es la primera vez que me pasa dije pues mira yo qué quieres que te diga quiero ser coherente llegar a ser una cincuentena que cuenta los deportes aquí estoy cincuentón

Voz 27 42:31 carga eh

Voz 0660 42:34 cuál es el tiempo máximo que debe durar el canto de un gol

Voz 1704 42:37 nosotros porque que bueno depende quién lo cante ostras hay goles

Voz 1451 42:42 maravillosos muy bien cantados al pobre

Voz 1704 42:45 JJ lo sé yo no pueden emocionar y la verdad es decir gol no no no no no no

Voz 22 42:51 es bueno esta es lo que la pasada TJ mi también pensaba yo era joven cuando era joven octubre hasta cincuenta y siete segundos que pueden reseñado

Voz 1451 43:01 si esto se puede yo creo que es el momento máximo de emoción y hay que cantarlo a yo yo creo que en eso depende de quién lo cante y cómo lo cante saque todo a América como cantan los goles Smara en Argentina no es maravilloso yo no concibo el deporte es en la pasión ninguno

Voz 1704 43:18 venga la última Íñigo hola María hola

Voz 1451 43:21 eh te levantas por la mañana cuando quieras

Voz 1606 43:24 yo quería presionar Il que les antes la la prensa deportiva o la generalista la convencional

Voz 1451 43:33 la Deportiva casi nunca no ahora no abortiva ahora no ante sí bueno ahora como tengo al mundo digital es verdad que pero siempre me voy primero a los generalista y luego me voy al deporte antes lo hacía al revés quizá porque ahora no hago pan del día sabe eso sea ahí claro yo ahora hago esto esa madre que se mete en una sí sí sí lo mío que como no tengo que no estoy tan ligada a la actualidad claro pues no tengo esa cosa ese vértigo de de la información del día no y entonces bueno me puedo permitir el lujo de va a usar un poquito y hacer este paso de cebra por el deporte no

Voz 1704 44:11 también aquí regalito para determinar las

Voz 4 44:17 no es que no es es hermano espera espera es que tú lo has cantado mucho peor

Voz 1 44:25 ahora con la misión de Peretz me han quejas y encantada de María Escario la masa madre del Depor María Escario estación veraniega dos mil seis