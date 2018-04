Play Basket: "Ya están aquí los PlayOffs de la NBA" (09/04/2018)

Voz 1 00:00 Juan

Voz 2 00:30 play Basque Cadena Ser punto com

Voz 1509 00:34 hola a todos hola todas y bienvenidos bienvenidas al programa número veintiséis de la novena temporada de Play Basket en el que durante los próximos noventa minutos más o menos vamos a tener un protagonista principal el balón naranja y es que comenzamos un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro que diría ojo al que le hemos dado unos días de vacaciones aunque seguro que esté donde esté va a estar es luchando pero mientras tanto por aquí nos hemos quedado unos cuantos para intentar que no Lichis mucho de menos o al menos que lo hagáis un poquito la liga regular de la NBA entra ya en su última semana Illa mejor Liga del mundo mira a los playoffs unas seis eliminatorias por el título en las que por primera vez después de siete temporadas en la NBA va estar Ricky Rubio lo ha conseguido en su primer año en Jutta y además siendo importante

Voz 3 01:19 si saben muy bien porque es mucho lo que me admira yo creo en mi cara abril se casa es sin poder jugar los últimos seis años pero bueno por fin puedo decir que voy a jugar los play como mucho yo creo que hemos hecho un gran final de temporada pero estamos viendo y creo que estamos a un nivel de confianza de que estos playoffs pueden pasar por alto

Voz 1509 01:43 Enric y sus ya has que ya tienen el billete asegurado y a falta de cuatro días para que termine la Liga regular ya tenemos también algunas cosas claras como por ejemplo el primer puesto de los Raptors de Serge Ibaka en el Este por delante de unos Celtics que han perdido a Kylie Irving hasta el final de temporada y que habrá que ver cómo rinden en los playoff sin su estrella principal y también con Houston Kiko con Warriors ocupando las mismas posiciones en el

Voz 2 02:05 pues

Voz 1509 02:07 además la semana nos ha dejado una sonora ovación de la afición de los Grizzlies a Marc Gasol la semana también nos ha dejado partidazos de Nikola Mirotic en unos peli Cannes que están peleando por los playoff la lesión de Irving que no va a volver a jugar esta temporada y un cara a cara tremendo entre Lebron James Iván Simmons dicen ya el Rey y el Príncipe también unas declaraciones unas palabras del propio Lebron alabando a Jose Calderón de paso a todo el baloncesto

Voz 4 02:33 español pues es un jugador muy inteligente he jugado contra la selección española muchos años no producen jugadores en inteligencia en pista los Gasol Rubio el mismo José y la lista sigue y sigue es su fuerte para estar en la NBA tanto tiempo sean cuales sean sus números es un gran profesional

Voz 1509 02:53 qué bien suena aquí una estrella mundial una leyenda hable así de bien del baloncesto español que tantas alegrías nos ha dado en los últimos años como hablaremos nosotros no sé si también pero sí largo y tendido de toda la actualidad de la NBA de cómo están las cuentas para los playoffs con José Ajero y como hablaremos de otros playoff de los que ya conocemos hasta los emparejamientos los de los cuartos de final de la Euroliga para los que se han clasificado dos equipos españoles el Real Madrid y el Baskonia los rivales Panathinaikos y Fenerbahce y en ambos casos con el factor cancha en contra hablan gustaba Jon Kyl u Cabildo claro

Voz 1374 03:28 las más sabemos que los pero aun así es la Euroliga es sumamente complicada lo importante somos nosotros que nos toque para ser campeones del Euroliga ganarle a todo si es que se te pongas enfrente pues hay que hay que jugar con esa con esa intensidad para para poder ganar la la Euroliga no no puedes escoger equipos rivales en el último no pero así sexto oí hay que pensar que todo esto es partido a partido y olvidarnos de Tall lo que hay exteriormente yo creo que estando completos somos un equipo sumamente peligroso no

Voz 5 04:00 el eh lo maduro pero lo más lindo creo que en mi primera viviendo eso sí que lo voy a disfrutar pero sitúa que hay que trabajar para poder estar bien lo sabemos hacer deporte de local el tienen grandes jugadores pero bueno eso también lo tenemos y podemos podemos por lo menos robar un partido se se puede ganar

Voz 1509 04:18 los cuartos de final de la Euroliga que van a comenzar la próxima semana así que vamos a analizar las opciones de vasco ni de Real Madrid y miraremos cómo no al resto de eliminatorias en el último paso antes de la Final Four de Belgrado la Euroliga para una semana lo que hace que en apenas nueve días se disputen tres jornadas de la Liga Endesa ACB a la que le restan ocho para el final de su liga regular la primera de esas tres jornadas nos ha dejado al Real Madrid ya como el primer equipo con billete asegurado para los playoff veintitrés victorias del los de Pablo Laso que da la impresión van sobrados en nuestra Liga luego ya veremos qué pasa cuando lleguen los cruces y contando ya los días para el regreso de Sergio Llull ya entrena con el resto del equipo es cuestión de días que empiece a viajar en nada volveremos a disfrutar del veintitrés en la pista que es donde nos gusta ver primero el Real Madrid y a partir de ahí Baskonia Barcelona y Valencia se mantienen firmes entre los cuatro primeros y del quinto al décimo la batalla por terminar entre los ocho primeros con seis equipos separados por tan solo un triunfo uno de los equipos que está inmerso en esa lucha es el Unicaja de Joan Plaza los malagueños son quintos pues de conseguir una victoria clave en sus aspiraciones frente a un rival directo como es el Iberostar Tenerife Icon uno de los jugadores de Unicaja tenemos a un hombre de la Cadena SER Enrique Aparicio qué tal muy buenas

Voz 3 05:32 hola muy buenas el Unicaja ganó un partido muy importante frente al Tenerife ya pensando en la pelea del play off y olvidándose de la Euroliga porque desgraciadamente no se ha clasificado para los cuartos de final después de la victoria frente al Tenerife eh hay varias conclusiones que sacar jugadores estuvieron a un gran nivel más allá de la victoria cómoda conociste o Adam buenas tardes es cómo estás buen partido e muchas gracias muy bien un partido raro no

Voz 6 05:56 ha sido un partido raro empezamos muy bien expuesta en el ataque dijo pero al final eh jugamos muy bien sabemos que que eso fue uno en partidos importantes para para estar en los play dos lo más arriba posible Hay aquí a la siguiente ahora ahora pensamos en el Obradoiro el parto

Voz 3 06:19 desde las quince victorias el panorama se ve de otra forma ahora no sí si es verdad quince Victoria

Voz 6 06:26 hasta ahora miramos de otros equipos como como este fin de semana de dos partidos ahora nada sin semanas siguientes obras de heroína Barcelona en casa después de estos dos partidos podemos ser bien antes antes os predios

Voz 3 06:44 tú crees que Unicaja pueda alcanzar el cuarto lugar la cuarta plaza

Voz 6 06:48 luchamos hasta el final eh creo que que podemos todos los equipos tienen problemas se pierden partidos que que necesitan ganar entonces yo creo que nosotros en esta temporada nuestro límite está acabado para para perder parte

Voz 3 07:07 dos Si ya está se acabó la Euroliga mal porque no juega los cuartos pero bien porque ahora sólo centrarse en la ACB no sí sí sí es verdad

Voz 6 07:15 estamos en ACB estábamos que es activo y luchamos para para ser para tener el factor cancha esos dos estábamos que es muy duro llamamos que hacen ves una liga competitiva todos pueden ganar con todos tenemos un buen equipo trece buenos jugadores

Voz 3 07:39 Hay en todos los partidos cada puede puede ser un líder bueno qué pena en la Euroliga no novenos ahí a tres victorias de alcanzar el play o si si es verdad

Voz 6 07:51 eso eso es la vida dura y Euroliga es es una liga enorme buenos jugadores contra nosotros y buenos equipos con más grande grande niveles de dinero oí eh pero bueno es es bien que estamos novenos no no últimos estamos competitivos en muchos partidos eso es que que perdemos que ganamos aquí y estoy muy orgulloso de de nuestro equipo a mí hasta ahora que pensamos en la liga eso es lo más importante muchas gracias gracias

Voz 1509 08:36 pues ahí estaban las palabras de Adán va zinc y con el gran Enrique Aparicio los jugadores de Unicaja que piensan ya única y exclusivamente en la Liga una Liga igualada por arriba e igualada por abajo con la peña hay Burgos encadenando dos victorias consecutivas Icon Zaragoza Betis si Bilbao metidos de lleno en esa lucha por evitar el descenso de todo ello hablaremos luego nuestra tertulia con Lalo el poeta Miguel Martín Talavera es completo un poquito el menú de lo que tenemos también para hoy charlaremos como no con Marta Fernández que nos tiene que contar cómo han comenzado los playoff de la Liga día en las semifinales ya están numerosas Girona y Ferrol y queda por decidirse la serie entre el Mann Filter el hídrica Guipúzcoa Ivor terminar de que la recta final del programa vamos a conocer la historia de Pablo Hernández un jugador de las categorías inferiores del Valencia Basket que nació sordo y que encontró en el baloncesto su mejor terapia creo creo que no me dejo nada voy terminando la presentación que luego Pacojo me dice que me han rollo más Geli esa batalla no me gustaría perder la jornada del mundo empezamos con la calculadora vamos con las estadísticas yo y además con un auténtico lujo que llevaba yo meses y meses persiguiendo pero se ha hecho de rogar hola Paco Hernández muy buenas

Voz 1576 09:50 Marta un placer nos vas a contar las estadísticas empezamos con

Voz 1509 09:52 siempre por el jugador más valorado por cuarta vez

Voz 1576 09:55 lo que va de temporada Garín Il ha sido el jugador con mejor valoración de la jornada el escolta el técnico Zaragoza cerró su actuación con treinta y cuatro de valoración a pesar de la derrota de su equipo ante Joventut anotó treinta y un puntos consiguió tres rebotes dos asistencias y provocó once faltas personales en el apartado general Shengelia sigue siendo el jugador

Voz 7 10:13 lo mejor a lo largo de la liga con veinte con cinco por parte

Voz 1576 10:15 quién es el máximo anotador de la jornada también Gary Nil nadie pudo superar sus treinta y un puntos ante Joventut cincuenta por ciento de lanzamiento en lanzamientos de test de dosis cien por cien en tiros libres catorce de catorce el líder de la estadística global continúa siendo Holandes Beck el jugador de Estudiantes es el mejor anotador de la Liga con veintiuno coma dos puntos de media por partido

Voz 1509 10:36 el mejor asistente el mejor asistente de la jornada

Voz 1576 10:38 la XXVI ha sido el base del Fútbol Club Barcelona Lassa Thomas Heurtel con diez bases traducidos sin veintitrés puntos para el conjunto azulgrana en el apartado General el mejor asistente sigue siendo el mismo con siete con cero cuatro pases a canasta por encuentro

Voz 1509 10:53 máximo reboteador Augusto Lima de

Voz 1576 10:55 en Murcia el pico hispano brasileño llegó a capturar trece rebotes ocho en defensa Hi5 en ataque mirando las estadísticas globales Don Thompson se coloca en la primera posición como mejor reboteador de la Liga superando a en Norel con seis con noventa y seis por jornada

Voz 1509 11:11 miramos ya también a las estadísticas generales quién es el mejor recuperador de la Liga

Voz 1576 11:16 Paco Camacho con uno coma siete por jornada máxima taponado por be con dos coma setenta y cinco por encuentro quién es el que más mates real

Voz 1509 11:23 dice la ACB Balmain con dos por partido

Voz 1576 11:26 el que más faltas recibe Lander que recibe seis coma veintiocho faltas por partido

Voz 1509 11:30 quien es el que más balones pierde Garín Il con dos coma no

Voz 1576 11:33 de balones perdidos por parte digamos ahora también ha

Voz 1509 11:35 Irán el cinco que elegimos nuestro quinteto como cada semana quien ocupa el puesto de base

Voz 1576 11:41 el del Fútbol Club Barcelona componen con veintitrés puntos y tres asistencias en la victoria de su equipo en Gran Canaria consiguiendo además un treinta de valoración

Voz 1509 11:48 quién elegimos en el puesto de dos Gary Nebil

Voz 1576 11:51 jugador con mejor valoración de la jornada al escolta de técnico entra Zaragoza cerró su actuación con treinta y cuatro de valoración ya hemos dicho antes treinta y un puntos tres rebotes dos asistencias once faltas provocadas

Voz 1509 12:01 quién es nuestro alero Länder pero de eso

Voz 1576 12:04 mediante su equipo ganó Arreta del Bilbao Basket con veintiún puntos y cuatro asistencias del jugador de estudiante que además sumó veinticinco de valoración

Voz 1509 12:11 a quién elegimos para el puesto de cuatro

Voz 1576 12:14 a Murcia importante en la victoria de su equipo con diecinueve puntos y veintiséis de valoración

Voz 1509 12:18 aquí quienes nuestro hombre fuerte la pintura ante todo

Voz 1576 12:21 Michel del Barcelona con diecinueve puntos siete rebotes y veintisiete de valoración

Voz 1509 12:25 a repasar las estadísticas de la ACB vamos a mirar también a la NBA quién lidera en puntos

Voz 1576 12:29 James Harden con treinta con seis puntos por partido

Voz 1509 12:33 quien rebotes Andre Drummond se mantiene el hombre

Voz 1576 12:35 la oposición con una media de dieciséis por partido

Voz 1509 12:38 quién es el mejor asistente de la NBA Russell Westbrook

Voz 1576 12:41 con diez coma una asistencia de media por encuentro

Voz 1509 12:44 el que más tapón expone Anthony Davis del Este hasta ahí

Voz 1576 12:46 ya con el dos coma cinco por partido

Voz 1509 12:49 más balones roba Víctor hola con dos

Voz 1576 12:51 coma cuatro robos por encuentro pues ahora ya sí

Voz 1509 12:54 repasarlas todas las estadísticas tanto de la ACB como de la NBA nos metemos en faena nos está esperando un jugador campeón de la NBA si a ello olas sol demandaron saludó

Voz 5 13:04 todos los oyentes de Play Basket

Voz 2 13:09 tras

Voz 1509 13:11 abrimos este Play Basket con un protagonista muy especial un hombre que hace apenas un mes anunciaba de manera oficial su retirada del mundo del baloncesto después de haber conseguido muchos muchos éxitos ganador de Liga así de copas en España coleccionista de pis consiguió consagrarse en los San Antonio Spurs y convertirse en el primer brasileño campeón de la NBA creo que dado suficientes pistas y que todos los que estáis en casa ya sabéis de quién estamos hablan a don Tiago Splitter qué tal muy buenas qué tal cómo estás

Voz 8 13:43 que bueno disfrutemos de la vida de jubilado hace poco

Voz 1509 13:48 con más de un mes que anunciaba las tu retirada del mundo del balón cesto cómo es tu vida ahora sí

Voz 8 13:55 siempre lo primero chico porque yo creo que deportista que si te entrenando aunque no pudo jugar ya finalmente no he luego estos estudios dándolo estoy mirando opciones de futuro trabajo están siendo va yace con con yendo de posibilidades en el futuro no sé de qué puedo hacer ahora que ya no soy jugador pero quiere estar vinculado con él no

Voz 1509 14:31 eso es lo lo tienes claro no que el futuro de Tiago Splitter aunque ya sea fuera de las canchas pero pasa por el baloncesto

Voz 8 14:38 sí sí quiero hacer yacía dentro de un oficina o o como ayudante entrenador entrenador de todo ello tienen mucho en la idea poco buscando mi espacio no

Voz 1509 14:55 en treinta y tres años Thiago retirado del baloncesto que ha sido y es tu vida cuesta mucho adaptarse a esa nueva vida después de anunciar el adiós al a las canchas

Voz 8 15:07 es difícil porque el jugador está acostumbrado a competir a esperar a que hacer deporte no yo creo que lo que más ganas lo más difícil realmente es el día a día de competir de ir a un partido de adrenalina éste se prohíbe la tripa no tiene

Voz 7 15:31 desde antes de detallar

Voz 1509 15:34 muchos dolores en los últimos años operaciones tu cuerpo dijo hasta aquí no Tiago

Voz 8 15:41 sí yo creo que Duty no ha sido bastante duras por lo eran que son poco todo vinculadas no con mi carrera que cada vez el cartílago de la cadera hizo pueden cambiar el movimiento sí pero llegado el momento de que después de la cirugía Illano no había forma no ya tendría que hacer quién en el otro lado de la cadera dice bueno pues hasta aquí no tengo treinta y tres años hombre yo creo que digo bueno difícil pero te llega a todo el deportista no yo siempre he sido jugar ese momento digo vete ya no fue porque no pero bueno esto es así siempre cuando jugaba no sí tenía la gratitud que hay que hay que aprovechar cada momento enormemente podré llegando

Voz 1509 16:53 el cuerpo dice basta no sé si la cabeza en cierta manera Thiago te decía voy a seguir luchando voy a seguir intentándolo

Voz 8 17:00 sí sí el cuerpo ya no llevaba hasta un momento difícil pero por otro lado me lo habría dado muerte es decir pues también podrá pensar que que lo hace a partir de ahora ahí yo no lo tengo claro

Voz 1509 17:22 San sido muchísimos años de carrera de Tiago Splitter muchísimos partidos este año ya en la NBA sobre todo si abierto ese debate no sobre si el calendario es demasiado duro para la salud de los jugadores tú que lo has vivido en primera persona es un calendario súper exigente es demasiado duro para vosotros

Voz 8 17:42 no sé si diría es demasiado no yo creo que son noche dos partidos es una media de tres partidos y me jugadoras no en crímenes Kamal Si entonces no me acuesto tengo seguro que prefiero por sobre todo en la Liga en la que física es el deportista quién no esté y listo para eso no no sé no es no poder jugar tanto de la energía no sé si es una cuestión de de ADN de lo que sea pero qué jugador tiene que ser muy duro físicamente se preparan mucho también olvidarse mucho no he que cree que que iba a pasar una noche sin dormir y entrenar y jugar esos constantemente no va a poder no quiere dormir ocho horas comer bien hace todo lo que tiene que hacer para estar bien durante mucho también

Voz 1509 18:53 vivir por y para el baloncesto para poder tener una larga carrera la NBA eso seguro

Voz 8 18:58 exclusivamente no hay otros

Voz 1509 19:01 no sé si te has quedado un poquito con las ganas a lo mejor determinar tu carrera volviendo a Europa no sé si en el Baskonia como por ejemplo está haciendo Marcelinho Huertas que ha vuelto a jugar en Vitoria no sé si te ha quedado esa espinita guardada

Voz 8 19:15 sí sobre todo de ganar una Liga no yo creo que eso es lo que más me fastidia he montado en cuatro fueron fuegos ir nunca hemos podido ganar el título del que bueno te iba pendiente con jugar en Europa sí ya lo mejor con mi selección no de haber ganado algo más que una medalla en competición internacional mundial y bueno pero bueno pues tener todo lo que que no seguramente si hubiera ganado eso quisiera o más creo que la mentalidad de un deportista no siempre quiere más más y más contemplo lo que tienen

Voz 1509 19:55 la mentalidad de un campeón sin ninguna duda como con el que estábamos hablando en estos momentos no sé si Thiago si en la distancia te da tiempo por ejemplo a seguir un poquito en la Euroliga la ACB

Voz 8 20:05 sí un poco pero la verdad es que no no veo partidos y además los resultados quizás está en Vitoria bueno se lo llevaba un poco quizás las competiciones más importantes no la la final de la ACB por lo que no pero pero bueno estoy muy metido ahora es quién americano intentando como dicen buscar aquí en Estados Unidos

Voz 1509 20:40 dentro de esas oportunidades e alguna práctica ya podríamos decir que has hecho como entrenador es lo que más te apetecería hacer

Voz 8 20:50 sí yo creo que me gusta mucho no echen llegar lo que se enseñar lo que entiendo del baloncesto no estoy seguro que no estoy listo pues hacer un entradón

Voz 9 21:07 en Europa un

Voz 8 21:09 primer entrenador aquí lo tengo seguro tengo que aprender mucho tengo la conciencia pero lo que sí que entiendo de eso

Voz 10 21:20 por eso

Voz 1509 21:24 para un nombre como tú que es leyenda Thiago no sé si ahora que estás en este momento de tu vida en el que piensas de en el futuro en el ser un entrenador no sé qué podría ser más fácil entre comillas entiende M Si empezar probando como asistente allí en Estados Unidos y probar en Brasil si empezar en Europa

Voz 8 21:44 sí como tiene mi voluntad de estar aquí pues me he tenido que día iré ahora si no lo sé pero de momento creo que mi futuro es aquí tengo mucho que aprender donde vaya tengo que pensar en Arsenal aprende de los entrenadores porque es otro mundo está más acostumbrado a jugar en la cancha a poner en las canchas sabes ya hablaré del otro lado no te tienes que pasar de los jugadores con con psicología con con mano izquierda con motivación consideran que todo eso que poner un poco encima de la mesa no y ver a ver qué tengo que aprender para para seguir en este mundo

Voz 1509 22:41 ya que tenemos el lujo de estar hablando con contigo en este Play Basket vamos a hablar un poquito de NBA Thiago está siendo una temporada difícil para los expertos con todo el lío de la lesión de León en algún momento Se se llegó a hablar de que peligraba en los playoff una temporada difícil para San Antonio

Voz 8 22:58 sí hemos visto no entonces no no tener a a muchos no que el common quitarle a Le Bron equilibra no es un jugador que tienen tal pero no no pero con el tiempo que tienen con la forma de jugar con con el té y yo creo que hay jugadores que tienen también de jugar en equipo con anterioridad tienen ahí arriba otro equipo pues no estaría ni en playoff ni hablando en el pleno entre ellos siguen ahí no

Voz 1509 23:35 qué tiene de especial Gregg Popovich tú que has trabajado mano a mano con el que tiene que le hace ser un entrenador diferente al resto

Voz 8 23:44 bueno en parte de de entender mucho de eso no de cuadras del sistema por el tiempo ya que están en la NBA no pero es un es muy bueno y tratan de con el juego dado que tiene mucho respeto ha dicho no sabe manejar eso muy bien con motivación con tratar el jugador bien fuera de la cancha exprimir un poco más dentro de la cancha entonces todo desde el equilibrio que tiene hace que sea el mejor de todos para mi modo de ver no que sabe muy bien ese equilibrio de de apretar a unos a otros dejar poco habitual se eche cada jugador a este Petar este de te que equipo un poco más suelto fuera de la cancha ser un mes preside abuelo no tratar todos muy bien

Voz 1509 24:47 Manu Ginóbili que secreto tiene para seguir rindiendo con cuarenta años como lo está haciendo en la NBA

Voz 8 24:53 yo eso no sé y otros dos vídeos que es lo que hay que lo porque impresionante el tiro sigue rindiendo a un nivel espectacular con sus obras al otro día hablé con él y me dijo no sé nada

Voz 10 25:09 por qué no estoy que me me siento mejor que

Voz 8 25:13 no me duele nada así que cuando ella que sigue

Voz 1509 25:20 como ves esa lucha por el anillo está no sé si está más abierta que otros años porque están los Rockets los Warriors Cavaliers Toronto que está haciendo unos números bestiales como ves esa lucha

Voz 8 25:32 sí sí creo que un poco las inversiones no embarcado no se ha hablado mucho de Boston ciudad pero bueno ahora con ríen me dio más claro seccionado en Boston Cleveland que no está al nivel que todos esperaban yo creo que es un poco una incógnita en el este de quién va a llegar a la final bueno pues yo creo que sí

Voz 9 26:04 a ver

Voz 8 26:06 las entre ellos hicimos lo que mejor llegan pero todo puede pasar a la verdad a ver peleón cuando cuando jugamos siempre decíamos no tiene ahora otra Liga tenías que estar bien físicamente a ver cómo llega no quieren creo que tres partidos ahora para acabar la Liga Ivy yo vengo cada playoff claro me encuentro es de muerte no y al final ganar dieciséis partidos por mí sino que cada partido es una guerra

Voz 1509 26:46 lo que sí que tienes claro porque te leía el otro día en una charla que tuviste vistas con tus fans a través del Twitter Harden en bici

Voz 8 26:54 yo sí yo creo que es su jugador que que se me agradeciendo con como aunque no se en el jugador más completo que está llevando a su equipo al mejor pelo este es un jugador muy ofensivo que tiene Mike D'Antoni igual que te metan ciento veinte minutos cuarenta no es un dentro de lo que es para mí poder ofensivo más madre está dominando no esta temporada

Voz 1509 27:30 vamos terminando Thiago que tampoco te quiero robar mucho tiempo pero sí que me gustaría hacerte dos o tres preguntas más como por ejemplo cómo ves la nueva generación de talentos jóvenes que ha llegado a la NBA and Ben Simmons ante tocó un pop English hay mucha calidad ahí eh

Voz 8 27:45 hay mucha calidad ahí bueno yo creo que la media tampoco con hambre de este nuevo icono de la quién va a ser de nuevo capa o no la capa de manera ser la ex estrella como broche de oro llegado muchos jugadores muchos internacionales que hay que hay que decir bueno ver quién o llego a ganar título dice el hombre tenía idea común te cumplo den chino en sus jugadores con talento extraordinario no he empezado de Chipre que les juego pequeño de cómo muchos tiradores pero al final tienen tiradores con todo diez dos

Voz 1509 28:37 no

Voz 8 28:39 qué podemos decir el béisbol jugando como decimos que cada vez la la N reinventa tal talento increíble

Voz 1509 28:50 el cara a cara del otro día entre Ebro Browne Ben Simmons fue espectacular

Voz 8 28:55 sí extraordinario encima un partidazo en llenos sino playoff pudo viendo no son jugadores de talla David Cameron lo que hacen con el balón no no sé qué pasa igual no es como dos pívots cinco de la sede jugando el partido fuera creíble

Voz 1509 29:21 bestial bestial otro nombre propio Thiago aquí en Europa que estamos hablando muchísimo de él Luka Doncic está siendo uno de los líderes de la Euroliga del Real Madrid todo el mundo habla de si va a ser elegido en el número uno en el dos el tres del próximo draft apunta tan alto como parece tiene madera de estrella de la NBA

Voz 8 29:41 desde luego todo el mundo habla muchísimo de él pero mucho no debe de quizá si esos números que ponen realmente difícil hacer chiís Conchi tiene planta tiene juego tierra es muy maduro para la edad que tiene con todo lo que tiene lo que está haciendo para mí es una especie de lo no que a definir el podíamos comparar lo que hacía que Troitiño ropa que tenía en la NBA

Voz 9 30:24 poco

Voz 8 30:25 no a mí me gustaba mucho porque claro estaba ahí jugando con la selección de jugar este año está China buena temporada como rookie yo espero que dónde dónde va ya hay equipo para que que pueda ser tener un poco de libertad es decir su juego y poco

Voz 1509 30:49 y me queda la última Thiago que es la más difícil Mela guardado para el final de todos los compañeros que has tenido y con lo que has compartido vestuario de todo se de toda una vida dedicada al baloncesto cuál sería el mejor quinteto el pívot ya lo tenemos que eres tú pero cuáles serían sus cuatro acompañantes

Voz 8 31:09 yo creo que

Voz 7 31:11 sí sí sí es muy difícil para la final

Voz 8 31:15 claro puedo decir que tengo un amigo

Voz 10 31:18 es muy amigo

Voz 8 31:20 Pablo Edgware pero pero en la amistad por el tiempo que hemos pasado juntos seleccione por el título que no Nana o dos no yo creo que tengo que poner bueno y noble no hora gastó dijo que que bueno no hay palabras para poner aquí una el pívot corren de tres hecha función es un jugador tiene y que tiene ahí la canciones de ganar odio jugar jugar contra eh pero que neta titulado realmente hizo un muchas por ciento más que antes de ganar no iré cuatro voy con con uno de los mejores de la historia yo que siempre he ido Latre siempre vi muchos vídeos de Vitoria ya me encuentro con Iñaki Iriarte vivido de decir que movimientos de cómo cómo actuaba en el poste bajo un roble pues yo me atreví muchos sólo viéndole voy a jugar ponen también pero hay que mencionar otros Diego otro que aprendí mucho

Voz 1509 32:49 no no

Voz 8 32:51 sí

Voz 1509 32:52 las Ginóbili nos dan Santiago Splitter Luis Scola de sexto hombre como equipo no suena nada mal echas de menos Vitoria

Voz 8 33:00 sí yo creo que es un sitio donde crecí no donde aprendió a jugar al baloncesto muy bueno

Voz 9 33:10 a echar de menos mucho no

Voz 8 33:13 porque la gente la afición la mejor afición del mundo no yo vi ahí donde aprendió a jugar de la gente pero aquí a jugar soplo sobre la afección bueno yo creo que le gusta mucho el balón quién pierde mucho vamos eso no

Voz 1509 33:33 Don Tiago Splitter muchísimas gracias de verdad por compartir este ratito con nosotros estoy segura de que nuestros oyentes lo lo han disfrutado tanto como nosotros porque de verdad teníamos muchas ganas de de saber de ti de poder escucharte un ratito

Voz 8 33:47 gracias a vosotros por de difundir en nuestro deporte que estan amado

Voz 1509 33:52 pues gracias un abrazo muy fuerte Tiago

Voz 8 33:55 un abrazo pues eso

Voz 1509 33:58 un auténtico lujo sinceramente haber podido comenzar este Play Basket con todo un campeón de la NBA y con una persona a la que la afición española les sigue teniendo un cariño especial como especiales lo que va a terminar de decidirse esta semana la NBA termina ya la liga regular el sábado van a arrancar los play off por el anillo hola soy Ricky Rubio hoy como todos los no les estoy esperando a que salga Play Basket en la web de La Ser pues después de un gran rato de charla con todo un campeón de la NBA como es Tiago Splitter vamos con otro campeón para repasar toda la actualidad de la mejor liga del mundo que ya mira a los playoffs que comienzan en nada en apenas cinco días unos playoffs en donde por primera vez en su carrera va a estar Ricky Rubio con los Raptors también primeros del Este con Marc Gasol sumándose a un selecto club en el que sólo están Kevin Durant Damon Green en las últimas horas menos que tenemos muchas cosas que comentar con el gran José Ajero compañero de Movistar Plus qué tal hola

Voz 8 34:51 hola qué tal Marta de la verdad es que se estaba poniendo la temporal

Voz 11 34:54 hace me está quedando maravillas de me está quedando de lujo fíjate que al final

Voz 10 34:57 incluso hasta ahora

Voz 11 35:00 los titulares hasta Gasol tiene tiene su reconocimiento en una temporada parado

Voz 1509 35:04 sí la verdad es que sí bueno lo primero dejado solo ante el peligro eh porque tenemos al bueno de David Sardinero de vacaciones

Voz 11 35:10 bueno no pasa nada si está de vacaciones a bajar el otro lado ni se le ocurra

Voz 1509 35:16 la está viviendo vial por eso no nos tenemos que preocupar vano tuyo nos metemos en faena Ana José empezamos hablando por esa clasificación de los Jazz de Ricky Rubio después de años de lesiones de decepciones por fin podemos decir que Ricky Rubio va estar en unos play off

Voz 11 35:29 Iván entrar por la puerta por la puerta grande no porque viendo sus últimos partidos viendo desde este penúltimo en otra es puntos treinta y un puntos el control del equipo lo lo querido que es la importancia que tiene para su entrenador y para la franquicia ahí las ganas que teníamos de ver la hacerlo deberá hacerlo bien lo de ayer vino repasando números y esto está imaginando por la noche

Voz 7 35:54 sí que me gustaría tener una larga entrevista con él pero

Voz 11 35:57 es un claro porque ya lejos de los números lo ha conseguido no pero me gusta ya sabe Marta qué le pasa por la cabeza quiero decir porque claro después de la muerte de su madre en la muerte de detona todo lo que ha rodeado en su abuela Flip Saunders y que haya sido capaz de hacer su mejor temporada esto no gratuitos no seguro que en él se lo ha currado muchísimo para hacer muchísimo para ser capaz de de de de de mentalizarse sentarse en esto y cambiar definitivamente su manera

Voz 8 36:25 poco porque hace mucho tiempo

Voz 11 36:27 que estamos hablando de los puntos de Ricky pero fíjate que hace mucho tiempo Marta también que no vemos esas asistencias menos levantaban que no levantaban de de de la sienta no así que bueno eh a lo mejor es un procesador madurez que estamos eh encantadísima

Voz 8 36:42 la verdad es que sí es un

Voz 1509 36:44 yo creo para todos los aficionados al baloncesto español en general de la NBA porque es un jugador de esos que gusta ver que Ricky Rubio por fin vaya estar en unos playoff quedan tres días José para que acabe la liga regular y con los Raptors por ejemplo ya seguro líderes del Este además con su mejor récord de siempre

Voz 11 37:00 espectacular espectacular decía la gente que no se fiaba mucho porque porque había cambiado radicalmente es jugar y que está llegando triples dos jugadores poco habituales que se Banville que sí han lobby para jugadores que no jugadores que normalmente no que bueno que no han estado a otros años no pero realmente lo que está pasando es que hoy eh eh sí están creando unas vías aunque sea a base de triple unas líneas más fiables que las de los otros años que las que ha sido un desastre cuando llegan a playoff las procedente de Ron San sí han estado más o menos ahí y Kyle Lowry no no parecía que les faltaban otros jugadores hará basar Serge Ibaka que están que experimentado en que estamos que experimentan jugar partidos de playoff está también eh bueno pues todo el entramado que han construido pues acá con un vi como decíamos con la con la movidas cuenta desde el banquillo que no son haciendo realmente bien no Piqué eh tiene buena pinta la gran dura que nos queda Marta es si esta buena pinta está programada para eh pelear contra una vez que parece que el piso pueden quedar a medio camino después de lo de la ausencia de L

Voz 1509 38:04 sí precisamente te quería preguntar por eso bueno ya ha confirmado que no va a volver a jugar en lo que queda de temporada dinamita esto las opciones que pudieran tener los Celtics

Voz 11 38:13 yo creo que sí le mira a los Celtics está muy bien hecho en un conjunto que que es perfecta como conjunto pero este año habían dado el paso el paso adelante no que es de seguir siendo un buen conjunto a depender un poco de sus estrellas sus estrellas me refiero a Aa Orange porque en el primer partido es esta aparece kilos son capaces de reinventarse y ideal hablábamos al cielo por esa capacidad de

Voz 7 38:35 esta recreación que han tenidos sin él

Voz 11 38:38 pero es que ahora sin que ahí la cosa va cuesta mucho más lo deja interrogantes que seguramente vayan a un papel muy digno porque son un buen conjunto son buen equipo y la hacer muchas cosas pero yo creo que ya no iban a tener ese colmillo de esta despedida

Voz 1509 38:54 están los Raptors y los Celtics primero y segundo luego a partir de ahí ya habían en Sixers Cleveland e Indiana que están en esa lucha por el tercer y el quinto puesto ya que hay que hablar del escandaloso partido Jose qué bien me lo pasé viendo ese duelo entre Ben Simmons y Le Bron James

Voz 11 39:08 el Príncipe de Bel Air no que es como le bautizó eh para que la gente sea una idea de llamó Despres Price no que es como se llama la serie originalmente cuando acabó el partido con conocía el gran partido de Ben Simmons catorce victorias consecutivas para los Sixers Hyun vencimos pues a ritmo de récord no eh fíjate hay un dato hay un dato que se eh

Voz 10 39:30 eh que ilustra un poco lo que es el baloncesto moderno no

Voz 11 39:32 eh de Nicola invernales

Voz 1509 39:36 se vaya

Voz 11 39:39 triples dobles ya superado a Hakim

Voz 7 39:42 Estados Unidos no está muy ese perdona con más

Voz 11 39:45 triples dobles bueno pues que simboliza lleva tres tasas gesto es una locura como saben cómo está creciendo esto es una locura lo que lo que está siendo capaz de crear Ben Simmons porque en el peor momento de la temporada con la elección de Ndi que achaca al equipo a la espalda

Voz 1509 39:59 en eh porque en ese partido los Sixers dominan se divierten Iván en el marcador parece que está todo acabado pero salen del descanso Le Bron dice yo voy a dar guerra irse marca cuarenta y cuatro más once más once es bestial Lebron James

Voz 11 40:12 está ahora mismo para apoyar lo que tu dices será me parece el segundo minutos del segundo cuarto se alcanza un treinta y dos cincuenta y dos en catorce minutos los los cabales habían recibido cincuenta y dos puntos es una barbaridad pero de repente se puso las pilas de Hebrón empieza a jugar y al final sabes lo que haces instarle a todo el mundo que el envío de la pasada temporada fue que el anterior fue Carrie y que luego dura que no sé que que no sé cuánto pero al final el mejor es él es él en esos años también en la sensación creo dejaba Kobe Bryant no he también es un jugador muy bueno y que siempre yo quisiera al podría ser el EBIT peleando con Le Bron pero lo de Le Bron ya te digo no son los cuarenta y cuatro once once chinas la sensación de de que puede hacer lo que quiere cuando quiere con

Voz 1509 40:58 oye estábamos hablando antes de esa carrera por el MVP Le Bron podría podría serlo si él quisiera esta temporada está haciendo números que bien podrían meterle en esa lucha por el envío hablábamos hace unos minutos con Tiago Splitter el decía que el apostaba por James Harden como Embid Pitu como ves esa lucha

Voz 11 41:14 yo creo que yo creo que nos vamos a volver olvidada en libros y que iba a ser James Harden pero creo que no va a ser ya poder por un coche en ventaja sino que va a ser por medio para porque el esprín final de Bron pues haciendo muy bueno pero al final acabó lo es y el mejor jugador del mejor equipo del Oeste hace temporada los de bajar del no no pasa nada jarreras ha vivido esa situación en las veces en lo quita Carrick y el año que buques números son espectaculares esta vez Le Bron se va a quedar se va a quedar a las puertas Le Bron pero yo creo que al final lo que va a primar más es el récord Houston Rockets que que que lo de Cleveland Cavaliers pero desde luego que es lo que te digo antes era un coche de diferencia para Harden y ahora para

Voz 1509 42:00 te ha sorprendido la temporada de Houston Rockets van a terminar por delante de los Warriors en el oeste en esta Liga regular te esperabas que les fuera también

Voz 11 42:08 no no no me lo podía esperar no me lo podía esperar porque ya lejos de los resultados es un equipo también que ha ganado cierto cierta mala leche extensa irrita mucho a los rivales que destaca Vicky yo a entrenadores árbitros diez todo el mundo y eso unido a que son capaces de meter canastas todas las que quieran de una velocidad de vértigo pues les Lesaka logrado donde están yo creo que la mejor versión nunca hemos tenido una versión buena de un equipo adelantó a lo mejor estoy Antoni tampoco atención jugada tan bueno como como no pero e incluso bueno no sé si sabes tienen Air han sido capaces de pensar en el todo en la foto final sobre la foto en la foto de la temporada no porque tienen las tareas creo que el cuerpo dedicado a dedicado a A justificar los esfuerzos los descansos por sanción y Alida señalando algunos partidos en los que cuando descendía que parar Iker simplemente no por lesión y por nada sino porque los estudios decían que dada era el momento de que un jugador descansa cuadros cinco días no que aún así con ese freno de mano echado que superen las sesenta victorias por primera vez

Voz 1509 43:18 donde creo que hay un poquito de preocupación por las lesiones pues los últimos dados los Warriors hoy ley que que dice que hay que apretar más en defensa hay con la baja de Stephen y sobre todo también para el primer partido de playoff a ver cómo llegan no seamos claros

Voz 11 43:34 si tocar con los últimos partidos en especial la derrota detuvieron contra Indiana contra los Blazers e iguales falta razón al hombre no porque es como un poco desidia no las cómo somos los guardias ya lo baremos no y esa es una situación muy mala que que no tiene por qué no tiene porqué arreglarse cuando llegan los Pellón no entiendo que habrá un cambio de mentalidad los Clayton son que viéndola di Damon brindarán este paso adelante no pero es cierto que estamos quedado yo creo que es lo que trata de lo que trata de evitar Speakers que caiga alguien está en que es muy humano no sobre todo en la NBA en pensar bueno nosotros somos un equipo de superélite cuando lleguen los play off

Voz 8 44:09 nuestra cabeza va a cambiar pero ojito que hemos tenido

Voz 11 44:12 ejemplos en la historia de que eso no pasa que de verdad hay que llegar con muy buenas sensaciones ocurridos en han perdido fluidas frases que a lo mejor verdad muy influidos por la lesión de por la por la lesión de Carrión se temen que podrá peor o simplemente creen que no es nada que nada primera ronda andando pero hay que tener mucho cuidado con la primera ronda

Voz 7 44:32 sí porque en esta primera ronda les puede caer

Voz 11 44:35 eh todavía esperan después puede caer Oklahoma City Thunder y sin Carrie no van a pasar muy mal porque en esta primera ronda van a salir de emparejamientos que otros años han sido semifinales

Voz 1509 44:45 claro porque todavía un poquito por decidir los puestos ahí en esa lucha por el play off en el oeste peli cansan Antonio Oklahoma Minnesota también los Nuggets allí hay hay equipos muy peligrosos mala noche te la puede liar

Voz 11 44:58 sí sí en problemas que ellos no sólo es una cuestión de la mala noches que ellos saben que hay equipos que se va a motivar para jugar contra ellos e San Antonio Bueno con un equipo veterano da igual pero veo a Minnesota o veo sometió y pensara Oklahoma City Thunder la el nivel de excitación de pueden tener

Voz 7 45:15 voy a jugar en primera ronda con los gordos

Voz 11 45:17 tienes de Isabel que tienen sus acciones

Voz 1509 45:20 totalmente oye te quiero preguntar por nombres propios de los últimos días Nikola Mirotic ahora sin barba a los partidazo lleva unos partidazos tremendos eh

Voz 11 45:29 ya bueno patear los tremendos y está siendo una está siendo una está haciendo un buen enganche con la grada la grada ley cuatro le falla y como un pero no dentro no de pena no no no no ve pero no de no de de crítica siempre lo vi como que que que ha conseguido convencer a todo el mundo décadas Keko una pelota no va a meter no y qué importante está siendo que cuando Davis en cancha porque está siendo capaz de mantener un nivel anotador bastante interesante el cambia la sienta de maravilla

Voz 7 46:00 y lo está demostrando en cuestión de un par de

Voz 11 46:02 SER está para jugar en un aspirante a cosas mayores vamos a ver cómo reacciona en playoff

Voz 10 46:09 bueno cómo reacciona la verdad es que

Voz 11 46:11 los dos tramos que bien tenemos ganas de verle empleo porque hemos

Voz 7 46:13 mucha o en sitios muy fastidiado

Voz 1509 46:16 la temporada más no vamos a ver en los playoffs mí Gasol que jugó anoche su último partido en casa de la temporada ganando los Pistons haciendo partidazo y fue despedido lo decíamos antes con una ovación muy muy grande del público ese fue el también aplaudiendo por lo que pueda pasar tiene contrato pero pero a saber lo que pasa este verano en en Memphis

Voz 11 46:35 yo creo que esa es que su ciudad es su equipo es que el sobre los Grizzlies no me refiero

Voz 1509 46:41 sí me refiero es merecido

Voz 11 46:44 hoy lindamente no me refiero metafóricamente no él es la mascota de este equipo es la imagen de este equipo por decirlo de alguna manera porque yo lo digo siempre no al final para eh Mar lleva eh ya la mitad de los sus destruida un poquito más viviendo Menzies y la otra mitad en Cataluña y así entonces eh él es su ciudad una ciudad Sada que llegó cuando uno el centro una ciudad que le ha visto hacerse madurar una ciudad en la que están viviendo hijos una ciudad en la que estás mujer que una ciudad en la que está una parte muy importante subida que es la conexión que tiene con el hospital Lisa Jutta Moody's pasen un montón de veces y el de sus padres llevaron a trabajar o voluntarios no y y hay que ver las ganas que tiene la evolución que tiene este que tienes de Marc Gasol porque puede ser las dos cosas que decida quedarse aquí o que el pida traspasarlo no quiero decir que no se puede tirar más no sé por dónde puede tirar al mar porque le veo muy dispuesto que luego puede tirar y así pedir el traspaso la franquicia dárselo por su cuenta pero yo le veo muy dispuesto a a retirasen el equipo donde empezó porque sabemos que es más como spa

Voz 1509 47:53 un equipo una franquicia una ciudad Jose que le ha visto convertirse en el tercer jugador de la historia que suma al menos trescientas asistencias cien tapones hicieron triples en una sola temporada de los jugadores interiores fue

Voz 11 48:05 ahí está tanto no promoción mucho más no

Voz 10 48:09 en una una temporada para olvidar una temporal

Voz 11 48:11 la que podíamos haber dicho bueno no ha jugado nadie esa tirado hasta las zapatillas que va a hecho sin ningún supongo es siempre un equipo malísimo ha sido capaz de hacer en las que es otra más no pensamos que este año no no lo que no cuenta ya ni siquiera en la conversación de los mejores postes en un juego pero hemos diésel

Voz 1509 48:29 esa victoria de los Grizzlies han pues practicamente deja a los Shams como el equipo con peor balance de la temporada y es el equipo que empieza a ganar un poquito de enteros para hacerse con el próximo número uno del draft no

Voz 11 48:42 sí es el que más opciones va a tener el sorteo un sorteo que hay que recordar que es para el diez de mayo al diez de mayo se hará en la ciudad de Chicago oportunidades sale de los estudios de la N B de la ciudad de Nueva York así que a ver qué es lo que nos depara porque sabemos que opinan que sea el número uno no te garantiza nada pero es cierto que estaba bastante Mossos firmes ellos han dicho que si es el número uno tiraría poco la la estrella de la Universidad de Arizona está muy cerquita de la tierra les Valiño de Andreíta no así que bueno habría que pensar que el lugar digno sería número uno en caso de Les y los que es la la la la intención que han demostrado hoy

Voz 1509 49:18 bueno pues estaremos pendientes de lo que vaya pasando en ese sorteo de la lotería del draft en los próximos meses y sobretodo de esa elección que se va a celebrar el próximo veintiuno de junio y en la que veremos en qué puesto finalmente termina siendo elegido Luka Doncic Jose algo que me deje

Voz 11 49:32 a no de horas de sueño que recuperen quién ante esta madrugada en la calle no hay que estar un poco pendiente de lo que pase no esté

Voz 7 49:42 hay que hay que descansar un poquito porque el sábado

Voz 11 49:44 están baile yo creo que nos vamos a iban alguna sorpresa en el cruce no me refiero a que pueda ganar uno u otro sino que va a haber cruces en primera ronda sobre todo en el oeste que sonara a pelean las grandes de semifinales o final el oeste