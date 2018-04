Hora 25 Deportes: Historia del Atlético (09/04/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 1 00:10 Jesús Gallego buenas tardes buenas noches Ángels hoy ya tenemos fecha para las elecciones para cuales las de Catalunya no no no no las de Madrid no tampoco tampoco ni la general tampoco las elecciones a la presidencia de la Federación que ya tocaba también no sé a lo mejor han retrasado por eso mismo nueva fechas el diecisiete de mayo el inquieta e jueves jueves dice el mítico Manolete jueves diecisiete

Voz 0919 00:39 Mayo ese día podemos tener nuevo Pacto

Voz 1 00:42 con del furgón

Voz 0919 00:43 pero no dejaremos que de aquí al diecisiete de mayo pase algo en la candidatura de Larrea o en la candidatura de Rubiales no hay elecciones pero yo digo diecisiete de mayo nuevo patrón del fútbol hoy se cierra la jornada con el partido que guarda nueve el Villarreal y el Athletic mañana empiezan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions el Barça juega en el Olímpico de Roma está entrenando ahora el equipo de Valverde ya sabéis cuatro uno en la ida para el equipo azulgrana y mañana se juega la vuelta de la gran eliminatoria entre el Manchester City y el Liverpool que marcha con tres cero a favor del equipo de Klopp a ver si los de Guardiola realizan la proeza de levantar esta eliminatoria pero queremos abrir el programa con un un hombre del fútbol español Fernando Torres jugador histórico del Atlético de Madrid de la selección española que hoy mientras asistía a un anuncio de televisores si en un spot publicitario anunciando televisiones y estaba hablando de lo que ha supuesto su carrera en el Atlético de Madrid deslizó este anuncio

Voz 0654 01:58 y seguir siendo mi casa no sólo se va a quedar o uno pues bueno no puede tener muchas casas pero siempre tiene un hogar asilo e lo he sentido siempre ha tenido la oportunidad de devolver y estoy disfrutando de de Athletic que siempre soñé ese Athletic campeón que que es capaz de de luchar de pelear los campeonatos a los grandes a los a los poderosos siempre va a ser en casa ahora dentro de diez de veinte treinta años lo lo ha sido toda la vida muy bueno aprovechar también la la oportunidad para para decir que bueno estaba a ser mi última temporada en el club y que bueno es una decisión que no ha sido sencilla costado mucho tomarla pero bueno viendo un poquito la realidad y la circunstancias quita quizás sea lo mejor bueno no sentía un poquito en la obligación de es decir sobre toda la afición no por la calle todos los días en el entrenamiento me preguntan qué voy a hacer sería quedar sino que va que va a pasar con mi futuro oí iban a mano tanto cariño y tanto y tanto afecto y me han seguido tanto ya han sufrido tanto y han disfrutado tanto conmigo que de alguna manera yo me sí con la necesidad de de decírselo no no había un buen momento no podía encontraron buen momento pues siempre por suerte tenemos un partido más importante que la anterior da tres días y bueno un mensaje Criteria a la afición de que va a ser el día temporada llega un un mes un poquito juntos yo que nunca he pedido nada de siempre me dicen que de la afición no se le puede pedir más pediría o no en este Messi porque dan que que me acompañan que que estén conmigo que bueno no quedan muchos partidos en casa que que jugar Si bueno dentro todo lo hagamos lo lo más llevadero posible porque cuando cuando ahora temporada será al final dicen que las cosas bonitas son los principios y un final principios ya fue hace muchos años el final pues que era politonos de un mes en este poco tiempo bueno queda juntos vamos a disfrutar y vamos a ver sobre todo focalizar nos lo importante que es que el equipo que la afición esté con el equipo oí ojalá al final

Voz 0919 04:20 de verdad no había un lugar mejor para hacer este anuncio que en mitad de un Espoz de televisores no se ha encontrado una oportunidad mejor Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal buenas tardes Gallego ha anunciado Torres que no va a seguir en el Atlético

Voz 1576 04:35 en un anuncio de televisiones yo creo que porque quería que forma decisión suya personal ya tenía la propuesta del club encima de la mesa Se podría quedar en el Atlético de Madrid hasta que él quisiera hiela querido dejarlo ya por lo tanto quería dejar fuera el club quería dejar fuera cualquier o cualquier otra connotación y quería él solo mirar a la afición como ha dicho hay partido está todos los días no siempre le toca la rueda de prensa hiela querido mirada afición desde ese acto publicitario que tenía para decirle que va a ser la última temporada que cuando termine ese partido frente al Eibar va a cerrar su etapa su segunda etapa en el club de su vida en el Club Atlético

Voz 0919 05:09 en el Atlético de Madrid convoca muchas ruedas de prensa podía haber convocado una para que Torres hiciera el anuncio porque de esta manera el presidente del club Enrique Cerezo se ha enterado en un pasillo en una junta directiva de la Federación Española de Fútbol

Voz 3 05:24 no sé si la cumbre tal Cruz pero a desde luego próximamente me he enterado por la radio cuando venía para acá cuando tú me has preguntado antes es cuando estaba entrando como Le asentar hombre pues siempre se de tristeza pensar que una persona que ha dado tanto y ha querido y quiere tanto a este club porque Marta

Voz 0919 05:39 Manuel Esteban Manolete buenas tardes hola aquel pero de verdad que el presidente del Atlético de Madrid se puede enterar en un pasillo por los medios de comunicación que la bandera del Athletic en los últimos años como se les definía Fernando Torres

Voz 0654 05:53 deja no debería yo creo que me siempre me voy ya bueno en mi corazón siempre van a estar los indicios de Fernando Torres pero que su salida no está la siendo la que yo esperaba yo deseaba que el Atlético de Madrid también le ha dejado abierta la puerta para que vuelva cuando quiera que yo creo que tiene la puerta abierta que deberías en un futuro un ejemplo Emilio Butragueño en el organigrama de bienes del organigrama

Voz 0919 06:24 Cruz ir desde luego pues ya lo del anuncio me parece fuera de tono el lema

Voz 0654 06:31 torno las personas que Blanco aconseja no han estado nada afortunado ya de mal no te olvides que en esta recta final el Atleti está jugando un título las cosas

Voz 0919 06:41 pueden hacer bien malo regular el inicio de la despedida de Fernando Torres haciendo mal ni el Atlético de Madrid ni Fernando Torres merecen que se haga tan mal pónganse de acuerdo por favor en el inicio del programa como siempre vuestro mensaje lo del pasillo al Barça no pasillo en el canon

Voz 2 07:02 buenas tardes Gallego

Voz 4 07:04 pues dos Josico la primera el tema del pasillo parece que ya se pretende con esas cosa más humillar irreal el contrario no por parte de los jugadores pero que ya se ha quedado todo eso Enrique ridiculizar a al otro equipo de reírse y con lo bonito que reconocer a compañeros de profesión que han hecho un excelente trabajo oí reconocerle pues algo bien hecho pero ya eso ya parece que se va perdiendo toda la segunda cosa el tema de Rossi le dijo la sartén Alcázar que manda narices que tenga que dar lecciones von Valentino Rossi con todo lo que ha hecho cuando era joven y no hace mucho venga un saludo

Voz 0919 07:52 hubo un tiempo en que uno demostraba su grandeza y su respeto por la competición cuando reconocía al rival que había sido campeón haciéndole pasillo lo hemos perdido

Voz 1 08:06 y es lamentable dejad vuestro Messi

Voz 5 08:09 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte Bale los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 6 08:25 la gallega decir que te gustaría que hicieran el el pasillo Siam de hacérselo al Barça B ahí sí sí porque el Madrid no tiene que entrar al trapo de esa indignidad tienen otra otra y otros equipos sabe y además así yo creo que enzimas dejan y dejan en Internet muestran la categoría no sea de unos y de otros como Michael ya estaban me da igual porque además esas cosas que me importa muy no

Voz 7 09:02 el día corazón

Voz 1 09:04 estamos guapos

Voz 5 09:06 a veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 09:19 y lo hacemos contando una noticia que acaba de producirse hace un rato en la Federación Española de Fútbol aunque lo primero es contar novedades y el ambiente

Voz 8 09:32 con el que van a jugar el Villarreal y el Athletic en el estadio de la cerámica en Villarreal hasta allí nos vamos Iván Martín como saben los equipo buenas

Voz 1179 09:39 hola Gallego qué tal muy buenas tardes en el Villarreal hay novedades y unas cuantas en el equipo de Javi Calleja entrar Rukavina entre Javi Fuego vuelve en el tsunami Trigueros se ha quedado fuera como Daria Víctor Ruiz yen el Atleti deja de ser noticia Aduriz es suplente por quinta vez consecutiva Williams volverá a ser de nueve el Villarreal que pase lo que pase terminar la jornada en puestos europeos El Athletic que buscan los tres puntos quiere el milagro todavía de alcanzar la séptima plaza pitará a las nueve arranca

Voz 9 10:06 no llegó Iglesias Villanueva y ahora sí

Voz 0919 10:09 vamos a la Federación hoy no tenemos tiempo de hacer un nuevo capítulo del patrón del fútbol lo dejamos para el jueves ya tenemos la

Voz 0654 10:17 a fecha otra fecha para las elecciones Antón Meana buenas tardes

Voz 10 10:21 hola qué tal Gallego buenas tardes día diecisiete de mayo jueves ha creado mucha polémica el bando pro Rubiales tan se enfrenta al bando de Larrea pero es el día elegido diecisiete de mayo le hemos preguntado a Rubiales que ponen tan tarde la fecha dentro de un mes y medio responde de la siguiente manera Luis Rubiales

Voz 1 10:40 porque saben que pierden por amplia diferencia no hemos feliz que ganan retrasando

Voz 7 10:47 pues intentar ciertas cuestiona un mes o dos

Voz 1 10:50 se dijo que se vota en el año dos mil quinientos sesenta y ocho El diecisiete de mayo habrá elecciones bueno ya veremos el jueves nuevo capítulo del patrón del futuro

Voz 11 11:04 un ERE toro por los cuernos Si

Voz 0017 12:40 esa de Sergio Busquets sobretodo que arrastra molestias en el pie derecho no jugó el último partido frente al Leganés por precaución aunque hoy ha entrenado con sus compañeros acaba de finalizar el entrenamiento del Barça sigue siendo duda Sergio Busquets para el partido de mañana el resto están todos bien mañana en principio jugarán los mejores quizás sin Sergi Roberto que está apercibido de sanción pero un equipo reconocible porque Valverde no se fía nada de la Roma pese al cuatro uno de la ida dice Valverde que afrontan el partido pensando que van cero cero que la eliminatoria está por decidirse siendo conscientes le escuchamos de que pueden perder

Voz 18 13:16 yo siempre pienso que podemos perder la misma manera que pienso más que podemos ganar sea llevo mucho tiempo en el fútbol yo creo que todos los estáis aquí también el fútbol para saber que pasan cosas extraordinarias en determinados partidos y lo que tenemos que intentar es que no pase nada

Voz 0919 13:29 esperemos que no pase nada extraordinario que será buena señal para el Barça el Sevilla va a viajar a Múnich con la intención de remontar la victoria del equipo de Heynckes en la ida aquí si confiamos en que pase algo extraordinario y cómo va a viajar el equipo de Monte la Florencio Doña buenas tardes

Voz 9 13:45 hola muy buenas gallego mañana a las diez de la mañana parte el Sevilla hacia Múnich buscando eso una gesta que sería eliminar al campeón alemán el Bayern de Munich que ya ganó uno dos en el Sánchez Pizjuán la semana pasada ha convocado monté la todos los disponibles veintitrés jugadores entre los que está Correa que no pudo jugar en Vigo y también mercado pero no el central danés así que mañana acompañado el miércoles por unos dos mil ochocientos evita aproximadamente comenzará el que espera el Sevilla que no sea el último partido de Champions este año aunque se es consciente de la enorme dificultad pero la esperanza es lo

Voz 1 14:21 el último que se ojalá gracias Florencio y el Real

Voz 0919 14:23 Madrid recibe a la Juventus después de haber ganado como ganó en la ida todo decidido aquí habrá rotaciones seguro en el equipo de Zidane Javier Herráez buenas tardes

Voz 19 14:32 qué tal Gallego pero tampoco tantas se porque éstos quieren jugar la Champions hombres como Cristiano Benzema que últimamente está que no ve un gol también querrá jugar el partido Isco Modric Kroos y compañía única duda saber quién va a ser el acompañante de Varane está Ramos sancionado Nacho está lesionado Vallejo tocado si no se recupera Jesús Vallejo jugaría Casemiro en la defensa junto con Raphael Varane

Voz 0919 14:55 Illa otra gran eliminatoria se juega mañana a Manchester City Liverpool cero tres en la ida o tres cero mejor dicho para el Liverpool de eso vamos a hablar con Axel Torres en el laboratorio de la Champions All Axel qué tal Gallego muy buena remontada del City mañana con el Liverpool cómo lo ves hombre

Voz 0267 15:13 es difícil es muy difícil remontar un tres cero porque además el Liverpool es un equipo que ya vimos que con espacios es letal probablemente el equipo que mejor domina esto ahora mismo de robar salir vertical ritmo vertiginoso buscar al espacio a a Sala Mané afirmó sino los tres puntas son jugadores idóneos para este tipo de juego así que es fácil a pensar que en algún momento van a tener ocasiones claras para hacer gol si imaginamos al Liverpool marcando gol pues el Cid tendría que que sea los cinco de todos modos yo yo no lo veo imposible la remontada la veo muy difícil pero no imposible puede remontar va a ser difícil pero puede remonta

Voz 0919 15:56 el el Barça Roma aquí sí

Voz 0267 15:58 sea no no fíjate que aquí el resultado en teoría es es menos ventajoso pero yo aquí sí que lo veo mucho más difícil es decir si me preguntas de los de las dos eliminatorias en las que el equipo local tiene que levantar un margen de tres goles a quién ves más posibilidades pues por supuesto al Manchester City a la Roma no le doy prácticamente ninguna el Barcelona en toda la temporada ha sido un equipo que prácticamente no ha perdido y si alguna vez ha perdido en Liga no lo ha hecho ha sido por por una mínima jugada no ha sido por muy poquitos un equipo muy difícil de de ganar que es verdad que que quizá no es tan atractivo o no lo es siempre como lo era antaño pero no que si es es fiable sería una catástrofe que a nadie se le pasa por la cabeza que le ocurra esto en Roma además viendo que la Roma concede en el último partido en el Camp Nou y también en este ante la Fiorentina los dos goles son errores equipo blando defensivamente sea que lo veo prácticamente imposible opciones del ser

Voz 0919 16:56 Villa para remontar en Múnich

Voz 0267 16:59 lo difícil muy difícil por porque es un equipo dijo a sobrado que osea que juega sobrado hombres salen sobrados de de verlo hecho hoy de Noda darlo todo pues alguna opción sí podría haber no pero las sensaciones que gana a pasando por encima de los rivales en Alemania a muchos rivales europeos también al Sevilla no le pasó por encima en la ida y esa es la la sensación que se tiene que agarrar no pero es muy muy difícil muy difícil sobre todo el el nivel del Bayern normalmente es más alto que como visita

Voz 0919 17:31 gracias Axel un abrazo hacía en la Liga española aparte del partido que se jugó dentro un rato Villarreal Athletic lo más noticiable del fin de semana es cómo quedan los tres de abajo casi sin opciones será por hecho el descenso en el Deportivo de la Coruña Adrián dar buenas tardes

Voz 20 17:46 bueno pues casi casi se agarra no el deprisa que volvió a ganar gallegos después de casi cuatro meses quince partidos agarran a que el mejor look casi a retales de Repsol pero es prácticamente lo dan por imposible la lucha por salvarse este año

Voz 0919 18:00 la Unión Deportiva Las Palmas después de perder con el Levante Nico López se ven en segunda buenas tardes

Voz 1621 18:05 qué tal Gallego puede después de la derrota de ayer que era considerada la primera final del equipo en la pelea por la sobrevivencia en primera división se ha generado un ambiente pesimista por parte de la afición en torno al equipo porque se considera primero que la diferencia insalvable porque segundo la respuesta del deportiva está siendo insuficiente como para pensar que pueda haber una reacción ya milagrosa de la Unión Deportiva Las Palmas en estos momentos eso sí es el mensaje institucional no se negocia el prestigio del escudo y a pesar de la desastrosa temporada

Voz 0919 18:30 si hay que caer a Segunda División y todo apunta que será así que por lo menos sea cayendo de pie a ver lo que pasa en las próximas horas y en él Málaga Enrique Aparicio colistas aquí lo tienen claro buenas tardes

Voz 21 18:42 buenas que tan catorce puntos de la permanencia falta metió una por disputarse ya se planifica la próxima temporada en Segunda División y los jugadores gente quieren termina la temporada por lo menos con dignidad

Voz 4 18:52 de gran beneficiada se le

Voz 0919 18:54 Levante que se queda en primera o al menos eso parece José Manuel Alemán

Voz 1104 18:58 soy muy buena porque la llegada de Paco López el de supuesto consigo

Voz 1385 19:03 quizás victorias que Moody's en veintisiete partidos grumas se de un empate y tres victorias se mantiene invicto y lo más importante ha pegado un acelerón ocho puntos al Depor empiezan Las Palmas virtual presente del equipo de Paco López la próxima prueba un año más en Primera división seguimos

Voz 1 20:46 en el fútbol internacional

Voz 0919 20:48 lo más noticiable fue que el City de Guardiola no pudo proclamarse todavía campeón de la Premier perdió con el equipo de Mourinho con united y mira que está mal el United un alemán buenas tardes

Voz 0301 20:59 hola Gallego muy buenas pues sigo en una gran segunda parte del Manchester United gran segundo tiempo de Pogba de Alexis de Ander Herrera remontó el equipo de Mourinho un dos a cero que podía haber sido incluso más amplio en el primer tiempo pero pegó un zarpazo el Manchester United ganó el partido y retrasó el alirón del Manchester City sí que pudo amarse campeón el Bayern de Múnich ganó al Augsburgo por un gol a cuatro ese el sexto título consecutivo para el equipo bávaro con Heynckes en el banquillo este año ha sido un auténtico espectáculo en Italia sigue todo igual porque los de arriba han ganado los dos tanto la Juventus como también el Nápoles eso sí remontando y es lo dice hace unas horas Gallego parece que el próximo entrenador de Neymar y compañía bueno del presente mes lo diremos mejor va a ser Thomas to hell dos años parece va a firmar ya es hace eco la prensa francesa también la prensa alemana el técnico alemán firmará por dos años si se da el sustituto de Unai Emery

Voz 0919 21:55 Emery estaba sentenciado desde la ida de la eliminatoria ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu gracias Bruno motociclismo la semana del motor del fin de semana ha sido tremendo Gran Premio de Argentina de motociclismo con una consecuencia la guerra abierta entre Valentino y Mar Márquez Márquez se equivocó evidentemente en la carrera pero Valentino ha querido mostrarle públicamente como el niño malo del motociclismo mundial vamos lo que has ido a Valentino Rossi toda la vida como están las cosas el día después Mela Chércoles buenas tardes

Voz 1104 22:28 a juicio y ráfagas la caravana mundialista volviendo a Europa podrá acontecido ayer en Argentina como tú bien dices una carrera indefendible la de Mar Márquez con esta tres sanciones la última porque era Valentino Rossi pudo haber tirado antes otros pilotos también como Aleix Espargaró Bradley Smith Tito Rabat Honda cada mil pero bueno la casualidad o el destino quiso que fuera precisamente con Valentino Rossi el que acabar al suelo se disculpa con el después en el Boss no lo dejaré tras de hecho mucho el amigo y hombre de confianza de Valentino Rossi después Valentino acudió a pedir una sanción mayor que la que suele puso a Marc Márquez de cinco segundos para cruzar la línea de meta con la queda fuera de la zona de puntos le dijo el ex Stewart que esas sanciones inamovible lo que ha quedado claro el ambiente vuelve a hacer de guerra entre estas dos divisiones irreconciliables por un lado los prosistas por otro lado los favorables a Marc Márquez y Valentino le pasó factura a Marc por las cuentas pendientes el pasado sigue pensando que el poder que le robó el décimo título y eso no se lo perdona y más mal que fue su parte que fue un lance de carrera lo que sucedió y recuerda que Valentino su día también tuvo veinticinco años como la verdad

Voz 0919 23:37 gracias armera veremos qué pasa en las próximas carreras en Fórmula Uno la próxima carreras en China el fin de semana que viene en nada en seis días Alonso fue séptimo pero los motores Honda que el año pasado no terminaban carreras ayer llevaron un coche a la cuarta plaza Manu Franco que valoración hacemos del Gran Premio de Bahrein de este fin de semana buenas tardes

Voz 1385 24:02 bueno pues es como siempre Gallego es cuestión de ver las cosas de una manera o de otra te puedo decir solamente que el primero eh Sebastian Vettel segundo Lewis Hamilton tercero botas el cuarto en el Mundial se llaman Fernando Alonso con el motor Mclaren Renault así que no dilatar más la cosa en cuanto al Honda efectivamente la cosa va bastante bien eh fueron cuartos pero en la primera carrera rompieron la el Gran Premio de China esta semana el domingo es la gran prueba de fuego la Honda para todo Rosso también para afronta su Mclaren ya un poquito mejor

Voz 0919 24:35 gracias Manu lo contaremos este fin de semana desde China en gol Paco Hernández Jon Rahm no pudo ganar el máster pero estuvo cerca lo peleó hasta el final buenas tardes Gallego buenas las becas

Voz 26 24:45 el haciendo mucho mérito del Espanyol cuarto puesto en su segunda participación en el Masters de Augusta a sus veintitrés años Jon Rahm piensa ya en el Open de España que se va a disputar esta semana del doce al quince de abril en aun en Australia mejoró considerablemente el vigésimo puesto del año pasado se quedó a cuatro golpes del campeón Patri la lástima ese hoyo quince Rahm mandó una bola al agua es lo dejó fuera pero se queda con lo positivo

Voz 27 25:10 me demostrar que puedo jugar está claro sea una falla una vueltas en la primera el primer día jugó bien y puede que lo estoy Restoy si diferente no pero al final sabemos que ganaron grandes muy diferente a todo lo bueno es que la verdad que los nervios no me han podido ha jugado muy bien

Voz 0919 25:24 veintitrés años un fenómeno del doce al quince de abril jugando el Open de España aquí en Madrid es un lujo ir a verle no lo perdáis Baloncesto NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buena que notición Ricky Rubio por primera vez desde que está en la NBA para jugar los play off

Voz 9 25:43 por fin Gallego por fin por fin Ricky Rubio va a disputar sus primeros play off en la NBA algo que no pudo hacer durante los seis años que juego con Minnesota anoche sus ya sellaron el pase metiendo a los Lakers con nueve puntos de Riki que jugó poco porque arrastraba molestias musculares hice técnico no quiso forzarle escuchamos gallego Ricky feliz por no terminar aún su temporada

Voz 11 26:01 sí sabe muy bien porque a abril mil casas sin jugar los últimos seis años era duro pero bueno por fin puedo decir que voy a jugar yo creo que hemos hecho un muy Prada pero estamos viendo

Voz 0919 26:16 creo que

Voz 11 26:17 estamos a un nivel de confianza que pueden pasar cualquier cosa

Voz 9 26:20 además Gallego tenemos otros tres españoles que esta noche pueden certificar su clasificación para playoff Mirotic con los pelícanos Abrines con los Thunder Pau con los Spurs para que eso suceda Nuevo Orleans tiene que ganar a los Clippers Oklahoma Miami San Antonio Sacramento Ike los Nuggets de Juancho Hernangómez pierdan contra Portland recordemos eh quedan dos días para terminar la temporada regular en el oeste ya están clasificado los ratos de Ibaka y los Cavaliers de José Manuel Calderón gratis

Voz 0919 26:43 Javi Marta Casas a parte de la NBA en el Play Fútbol de esta semana qué contenidos tenemos hola

Voz 1509 26:48 muy buenas Gállego pues mira entrevistamos a Tiago Splitter todo un campeón de la NBA con los San Antonio Spurs con él hablamos de los motivos de su retirada y de cómo está viendo toda la temporada además charlamos con Javi Vega el capitán del San Pablo Burgos inmerso en la lucha por la salvación también con nada aquí y con David Jelinek de Unicaja hay de Mora Banc Andorra y conocemos la historia de Pablo Hernández un jugador de la cantera del Valencia Basket que nació sordo y que ha encontrado en el baloncesto

Voz 0919 27:11 mejor trayectoria en Play Basket evidentemente no empleó Antonio López mientras suena este Cayetano de Carolina durante que va a ser hit de este año alguna otra cosa que nos deja una buena a la segunda B

Voz 28 27:27 bueno es que el jugador del Albacete Pelayo Novo evoluciona favorablemente saldrá de la UCI este martes mañana les hubieran ha

Voz 9 27:32 planta y mañana también hay partido clasificación mundial

Voz 28 27:35 vino quinta jornada juegan en Viena contra Austria las chicas de hockey

Voz 0919 27:38 doce y media El Larguero con Manu Carreño ahora sigue hora25 con Ángels Barceló y viene la tertulia de los lunes muy muy mal