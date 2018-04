Ignacio Aguado: "No tenemos nada que negociar con el PP"

Voz 0194 00:00 Ignacio Aguado portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid muy buenas noches

Voz 0771 00:03 qué tal buenas noches el Partido Popular y ha dicho que no

Voz 0194 00:06 nada que negociar porque tienen que esperar entonces ustedes casi un mes hasta finales de abril que que piensan que puede cambiar en este tiempo

Voz 0771 00:14 nosotros no tenemos nada que ya con el Partido Popular a nosotros llevamos veinte días esperando a que el Partido Popular quisiera conocer la verdad de lo que ha sucedido con el máster de Cifuentes hace ahora cuarenta y ocho horas pues lo dimos un plazo para que hoy a las doce de la mañana nos dijeran si estaban de acuerdo o no en impulsar una comisión de investigación para ir hasta el fondo del asunto esta mañana pues a las doce y un minuto adoleció fuera de plazo nuestro pasado una propuesta que que practicamente bueno pues era una tomadura de pelo porque os decía Més que básicamente había que cambiar por completo el foco de la comisión de investigación y no investigar las de Cifuentes las presuntas irregularidades sino irá a Japón es mensajero por el periodista por las fuentes de periodista en definitiva no no mencionar el tema de más tarde de la señora a mi me parece sinceramente que el PP ha demostrado pues que el PP que no quiere conocer la verdad nosotros hemos tomado una decisión

Voz 0194 01:11 pero déjeme déjeme déjeme déjeme que insista sí han llegado a esta conclusión si no hay nada que negociar si el PP sigue siendo el PP insisto porque tienen que esperar hasta finales del mes de abril para tomar cualquier decisión

Voz 0771 01:22 bueno porque lo que hemos dicho al Partido Popular que fue el partido que ha ganado las elecciones fue la lista más votada transmitirse nos guste o no hemos dicho que lo presenten una alternativa a la señora Cifuentes que presenten una persona que pueda ocupar la presidencia de Gobierno de la Comunidad de Madrid no quería hasta las próximas elecciones porque tenemos que es que es lo más sensato garantes de echarte al monte y presentar mociones de censura con un gobierno franquista técnica un proyecto que todavía no conocemos todo es que el Partido Popular cuanto antes aparta la señora Cifuentes presente un candidato alternativo y podamos recuperar cuanto antes la normalidad en la Comunidad hasta que lleguen las elecciones en dos mil ocho

Voz 0194 02:01 a cualquier alternativa les sirve se lo digo porque si es alguien del equipo de Cristina Cifuentes será alguien que habrá avalado las mentiras de Cristina Cifuentes y que en cualquier caso formará parte del Partido Popular de la Comunidad de Madrid con todo lo que tiene encima de corrupción cualquier alternativa les sirve cualquier nombre les va bien

Voz 0771 02:18 en la Asamblea de Madrid porque no puede ser presidente alguien que no sea diputado ahora mismo en la Asamblea de Madrid hombre yo espero que puedan encontrar imputado alguien que no haya presuntamente falsificados currículum no se alía desbancada tiene que ver con con un perfil para ocupar la presidencia interina en la Comunidad de Madrid permitir llevar hasta dos mil diecinueve sin tener diez generar demasiadas turbulencias bastante llevamos en los últimos meses entre Púnica entre UPL entre la Lezo o los Elizabeth II al escándalo

Voz 0194 02:50 pero toda la bancada aplaudió las mentiras de Cristina Cifuentes en sede parlamentaria

Voz 0771 02:54 bueno la gente el PP había son sale delito hubiera gente del PSOE a Puyol como se partió en Cataluña pues si es la realidad de los viejos partidos y creo que tenemos encima de la mesa el día de hoy en Augusta a nuevas inversiones yo creo que tenemos que hacer es al menos es lo que es la referencia vamos a darles ser valientes demostrar a los marines que pueda gobernar mejor del Partido Popular pero había abre hoy a un año las selecciones entendemos que votada en este caso el PP el que tiene que proponer un candidato alternativo a la señora Cifuentes que ella no tiene nuestra confianza y por lo tanto tiene que dar un paso a un lado

Voz 0194 03:30 si se acaba el plazo de este nuevo ultimátum que ustedes han dado no hay candidato alternativo que va a hacer Ciudadanos

Voz 0771 03:37 eso lo tiene que decir el Partido Popular ellos son los que tienen que decir hasta qué punto valoran mantener un gobierno del Partido Popular en la comunidad de marisco no vamos a esperar hasta

Voz 0194 03:47 así pecadores pero yo pero yo le yo le preguntó cuando finalice este nuevo ultimátum que ustedes han dado que si no recuerdo mal es el tercero en qué van a hacer si no hay candidato alternativo si no hay ningún nombre sobre la mesa que va a hacer Ciudadanos

Voz 0771 04:00 bueno en ese momento veremos pero ahí tenemos también procedentes sobre el caso de Murcia el PP salió diciendo que protegía los han tiene que tenía todo el respaldo del partido varias una cuestión que apartarle yo espero que en esta ocasión allí han aprendido los anteriores precedentes no niños nos ahorren pues todo este camino hasta el final del mes de abril que sea lo antes posible a parte de la señora Cifuentes presente un candidato que no esté Nippon afectado por tramas extrañas de corrupción pueda lo Car la Comunidad de Madrid de forma interina hasta dos mil diecinueve no lo hacen pues estarán en riesgo su propio Gobierno de la Comunidad de Madrid yo creo que la sensatez reine en el TPI presenten cuanto antes a cambiar

Voz 0194 04:42 en ningún caso sumaran sus votos a los del PSOE y Podemos para una moción de censura

Voz 0771 04:46 si nosotros no descartamos ninguna opción lo que sí es verdad es que al PSOE un tanto apresurado inquieto por por poner en marcha esa moción

Voz 0194 04:55 pero todos ellos pueden decir que ustedes a lo mejor un poco lentos

Voz 0771 04:59 no lo fundamentalmente porque el PSOE por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid tiene en ahora Amavisca tres concejales imputados dos de ellos de fondos públicos si delitos societarios iba otra bellas por delitos de odio y no le con tantas prisas para promover una moción de esas una al Gobierno sí que tiene prisas en este caso para promover una voces que lo respeto pero hombre yo digo al señor Gabilondo es que llevan veinte años sin gobernar en la Comunidad de Madrid bueno si quieren gobernar sin pasar por las urnas tendrán que tener un proyecto tendrán que tener un equipo tendrán que tener en definitiva alguno mientras tanto nosotros esto no descartamos bueno pero creemos que esperar a ver el partido popular al candidato alternativo

Voz 0194 05:41 entre esas opciones que no descartan estaría incluso la de apoyar esa moción de censura

Voz 0771 05:45 todas las posibilidades y todos los escenarios sabía que están encima de la mesa insisto nuestra primera opción que creo que es lo que debe ser es que la lista más votada presente una alternativa Cifuentes porque fuentes había no ya no cuenta con nuestra confianza fuimos nosotros con diecisiete escaños los que permitimos que como ya no cuenta cómo están vamos a esperar a ver si Partido Popular presentado alguna alternativa o no y a partir de ahí pues pues veremos qué hacer

Voz 0194 06:11 en Asia guarda muchísimas gracias en muy buenas noches