Pablo Casado: "Tengo toda la documentación que prueba que realicé mi máster"

Voz 0194 00:00 Pablo Casado muy buenas noches buenas noches porque no ha mostrado esos documentos que le piden los periodistas del país los tiene

Voz 1 00:07 claro que no tengo yo no dejará mala Íñigo Ny al país que es un gran periódico y además de la Casa de la radio ya que estamos hablando pero yo creo que se han precipitado es verdad que el hablamos con Íñigo el jueves que es la que es la pieza que hace por cierto es el que me graban sin autorización una pieza que publicó el domingo para hablar de lo que abre Juan Carlos yo le conté que qué me gustaba la Rey Juan Carlos porque no habían decidido ir después a las dos horas debí decir algo como que no gustaba tenga flexibilidad de ella me dice Pablo por cierto también de la flexibilidad pero entonces tú García estancia la cuarta pregunta le dije oye Íñigo esto de una pieza sobre la Rey Juan Carlos o de una apenas hora ni y me dije buenas que colateral men te digo y hago yo no facilitó piezas colaterales sino a ninguna acusación en mi contra entonces si quieres quedamos toda la documentación ya verás como verdaderamente está todo impecable ese día era ya tarde por la tarde si llovió a la Sevilla aprender a mañana le dije oye si no te importa me gustaría pasar porque a saber a mis hijos que darlo y quedamos en un siempre ahora a sin ningún problema técnico más de acuerdo habló también con el corresponsal de El País para Génova Juanjo Mateos hoy les digo que puedo que ahora a las cinco a las cinco Juanjo no podía y entonces les digo bueno pues yo aparte de la cinco no puedo porque tengo médico con el niño eh lleva consigo el médico a las ocho hablo con Rafa de Miguel electoral fundó El País Le explico durante veintitrés minutos todo lo que tengo ante el comentar si te parece bien le digo que por favor se lo cuente a Íñigo Domínguez de mi parte le agradezco mucho y quedamos en vernos mañana o Miguel yo esté o en Génova contra la documentación y al final pues bueno sale publicado yo pues lo que les digo simplemente soy Rafa

Voz 0194 01:52 estoy muy podemos exagerar porque está está simplemente estamos está documentado esta documentación que usted iba a mostrar en esa reunión que no han llegado a tener es decir están los trabajos que ha hecho

Voz 1 02:05 en ella yo te cuidadosa de este master es un máster de la primera hornada de el Espacio Europeo de Educación Superior es decir de Bolonia en el dos mil cinco y un real decreto que adapta no sólo los bravos sino que adapta también los cursos de posgrado entonces yo cuando decido hacer un curso de posgrado en concreto en derecho público internacional que es mi especialidad en lo que ya había hecho otros cuatro pues grados hasta entonces y lo que me dicen es que no hay esa materia específica lo que haya un posgrado mundo no lleva sólo un año sobre derecho público autonómico es local que precisamente yo como diputado en la Asamblea de Madrid en ese momento me era fácil tanto compatibilizarlo como investigar sobre ello entonces yo me apunto yo en en el mismo momento de escribirme a puerta feria guardas trazaba la descripción eh se peticiones lo que ya de cuentos con las exigencias que tenía el propio más CERI sinceramente es lo que hago hago los trabajos de investigación es verdad que guardo uno muy voluminoso de sesenta páginas que se corresponde con el itinerario de Derecho Autonómico

Voz 0194 03:05 ese trabajo lo tiene ese trabajo lo tiene claro que no

Voz 1 03:07 tengo y además a todos los compañeros que en Sevilla me han preguntado por él lo que les he dicho es que por supuesto podían haberlo a tus compañeras de del país también yo por ahora lo que que no que no voy a hacer es empezar a circular documento porque al final oye

Voz 0194 03:19 mucho

Voz 1 03:21 pues ninguna irregularidad yo tengo dicen que hayan investigado

Voz 0194 03:24 en alerta por mañana pero mañana no lo va a mostrar este trabajo

Voz 1 03:27 sí vamos a dar una rueda de prensa dados ya de un briefing

Voz 0194 03:30 no va mostrar pero estoy todo pues que tengo

Voz 1 03:32 además algunos de ellos El curioso porque eso la derecho constitucional está muy de actualidad en cuanto al estudio del estatuto de autonomía catalán y vasco

Voz 0194 03:39 a mí me llamaba la atención cuando leía la información cuando le preguntan si usted asistía a clase cuando he dicho que no los recordaba usted no recuerda si va a clase

Voz 1 03:48 hombre cuando te llaman un jueves por la tarde te pillan prácticamente reunido con toda la mesa que tienes en la que hay tres ministros en la que hay tres personas de fuera que lo que quieren es ver que vamos a anunciar en una convención nacional la que tiene la amabilidad que yo hago siempre viene conocer de coger el teléfono donó derivaron en un jefe de prensa no esconderme pues lo que no te esperas es una persona a la que no conoce este está grabando y además el lunes después de veinte minutos con su jefe pública hacen de jueves que es completamente distinta yo tengo que no me acuerdo porque en ese momento no estaba para nada vanidoso niega

Voz 0194 04:18 y ahora ya se acuerda ahora ya sea como acuerdo iba iba iba a clase

Voz 1 04:22 teme la pérdida de investigación y además de hecho tengo aquí el folleto delante que terminó lo podré demostrar en la que dice el valor de crédito con los ECTS yo Eric San resisten pasará de diez horas de clase a entre veinticinco y treinta horas de trabajo del alumno yo no necesito un máster yo lo que crea un doctorado igual que la gente crea un doctorado vamos a matricular a de los cursos de doctorado el currículum tengo en los cursos de doctorado y Aldea lo que llamaba Diploma de Estudios Avanzados yo mi currículum digo que tengo este más pero como éste más fe debe acabar con el doctorado yo ni siquiera ha ido a por el título pero su máster universitario como algunos el que está hablando últimamente que son finalistas son de los que te dan un título guardas cuelgas al despacho esto es un máster como el DEA como los cursos de doctorado qué te servía al investiga qué es lo que yo quería hacer y luego no ya fama de destino pero es decir yo no tengo ningún interés de poner otro más para empezar esta extensa desde la reencuentros que suaves ciudad maravillosa en lo que siento es que esto pueda perjudicar a los alumnos los profesores catalanes injustamente pero sinceramente yo ya tengo Emmys por grabados en el IES en el feudo impresa en el IED en ya estaban en Harvard yo lo que quería simplemente lo hacerle doctorado Graziano pero como Antonio informal

Voz 0194 05:37 de hacerlo por cierto

Voz 1 05:40 creo todo en dos mil cinco viene real decreto de dos mil siete que es el que establece los famosos TFM si los tribunales no me año porque mi año como pone el tríptico a pesar de ser de dos mil ocho se seguía a vinculando al recreo en dos mil cinco con el dos mil once ante el problema de la distinta regulación de la distinta exigencia los alumnos de la distinta aplicación de los créditos se suprime la necesidad de que no licenciados tengamos que hacer un máster para investigar el de tira ahora mismo este máster no me serviría para acceder al doctorado pero en el dos mil ocho sí

Voz 0194 06:12 de de déjeme que le haga un par de preguntas que Navas se me acaba el tiempo una como un máster parecido o la materia era parecido igual que hizo Cristina Cifuentes usted conocía al director del máster de Cristina Cifuentes te conocía a Enrique Álvarez Conde

Voz 1 06:27 pues no lo sé lo tiene conocer porque la persona que en este caso me informo tendrá que yo ahora mismo es

Voz 0194 06:33 que cuando usted fue cuando hice el informe a qué se refiere

Voz 1 06:36 no van a la persona que te decía en este caso fíjate lo que me acuerdo Ángels había un relato estas cosas que es en esa extienden a como estos estas que se ponen o no en esa en esa tocas ofertaban los máster en la Universidad a mí no me tienen que explicar Madrid y lo que es Vicálvaro Gil yo conozco la cafetería la reprografía la boca de metro donde se fuma donde está todo osea es decir yo no he aquí la gente no paraca en clase no no estudié idiomas o la informa de llevar boba decir no lo recuerdo de verdad que no lo recuerdo porque cuando le he visto ahora pues diez años después yo ahora no tendría ninguna forma para contactar con nadie

Voz 0194 07:10 sí pero déjeme déjeme que concrete usted sí usted dice Enrique Álvarez Conde fue el que me informó después ya durante su máster no tuvo ninguna relación con él

Voz 1 07:19 a la hora de entregar los trabajos de investigación hacía así a través del director del máster o a través de la Secretaría

Voz 0194 07:25 yo estoy lo hacía yo estoy lo hacía a través de él

Voz 1 07:27 pero tras la fría vamos

Voz 0194 07:30 pero si es para preguntarle

Voz 1 07:33 de acuerdo exactamente cuando el visto a la imagen la verdad de un con la que tuve la barba o así ni es acordará de mí ni yo ahora tendría por ejemplo con esa otra noticia que lo primero que me decían oye puede llamar a alguien para que te diga de cuando decían algunos no decimos no de algún profesor pues en mi clase exigía la asistencia lo que Saville pues yo no tendría ni siquiera la posibilidad de llamaran nadie en la Rey Juan Carlos para saberlo pero

Voz 0194 07:55 ni una una tan exacto como esto eso

Voz 1 07:58 mismo que me ha pasado en otros países del mundo Bolonia lo que prima la investigación y lo que prima es que vengan trabajadores o alumnos que puedan aportar al programa de investigación eso todo lo que hemos entramos Sonia si ahora estamos en un político acaso no va a clase o O'Shea los periodistas sean han ido a clase no para saca Valencia dura creo que estamos desarrollando un debate

Voz 0194 08:17 es una una última Pruden y me quedan treinta segundos se fue a una última pregunta dice un profesor que usted no estaban las listas de los alumnos que llama la atención de la información

Voz 1 08:26 sí es otra cosa que más llaman la atención yo he preguntado a la al periódico El País porque yo lo he dicho primero S profesor es del master no bueno es una fuente interna no no podemos decirlo y digo no será profesor de alguna de las asignaturas con validadas selladas pone el rectorado aporta fría hacen una solicitud en la que decía exactamente eso le quitó la combinación en la convalidación de las asignaturas como licenciado según la normativa vigente hasta convalidada difícilmente estar en el acta pero insisto es que no no es mi problema sea yo aquí no quiero derivar responsabilidades nervionense comunicaran que hace su trabajo lo haremos ni siquiera la universidad que es excelente pero de lo que si que pido es un poquito de rigor o por lo menos no hacer juicios paralelos con las personas que en este caso

Voz 0194 09:11 me gusta conteste no porque estoy me tengo que ir va a dar usted mañana rueda de prensa para mostrar todos esos documentos no tengo siete medios concertados va a enseñar eso sí pero va a enseñar esos documentos

Voz 1 09:21 no yo lo que lo que es un briefing precisamente para que pueda André con los comunicadores sus compañeros de tribunal una derecho y que me digan si acierto o no en el tema de actualidad por supuesto y además todo lo demás sobre lo que pasa que yo