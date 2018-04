Íñigo Dominguez expone las dudas sobre el máster de Pablo Casado

es que Pablo Casado otro dirigente del Partido Popular tiene un máster como el de Cifuentes pero no recuerda si fue a clase y además no figura entre la lista de alumnos no

Voz 1

00:19

sí estamos contando que como como él mismo different a vosotros un secreto Él mismo lo ha reconocido y lo cuenta su hermana ficha cogeré eso sí todos sus currículums desde que está en política no Queipo máster en Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos que exhibirán en Cifuentes porque habían de Cifuentes fue años después cuando ya había entrado en vigor la reforma de Bolonia con lo cual hay ligeras variaciones de consideración créditos Bétera la esencia no cambia para para valorar un poco lo que él dice de de este máster cuando vamos a él que Moscú las preguntas más elementales a partir de lo que es tener papeles sino que que este asunto ha demostrado que resbaladizo los Apeles son los papeles pero a las preguntas ah sí sí fue a clase Si hizo de exámenes pues ninguna ha nos ha dicho que no lo recuerda bien entonces una respuesta poco extraña porque viene a decir que que no es un tres días pintó como si fuera algo que tenía unos requisitos mucho más menos rígidos que prácticamente no era tan necesaria la presencia clase Helio exámenes y que todo consistía en trabajos que Craddock nosotros hemos hablado con entonces la universidad con procesadores de ese mismo máster de de esos años y lo niegan dicen que el hecho de que todavía nueva no hubiera entrado la aplicación de colombiano que decir que aquello fuera a vives pero exquisitos y las horas y los exámenes de Trabajo de fin de máster con tribunal ante el que hay que defender que entonces se llamaba Trabajo fin de semana tesina pues que bueno es que eran similares no entonces bueno que él él